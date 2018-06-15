新聞

[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                       107/06/14  107/06/13  漲跌(元)  漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                             10.45060   10.44940   0.00120    0.01148
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.95070    9.95950  -0.00880   -0.08836
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.95070    9.95950  -0.00880   -0.08836
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.94940    9.95880  -0.00940   -0.09439
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.94940    9.95880  -0.00940   -0.09439
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.25900    9.28080  -0.02180   -0.23489
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.49600    9.51560  -0.01960   -0.20598
中國信託台灣活力基金                                             17.14000   17.25000  -0.11000   -0.63768
中國信託台灣優勢基金                                             19.65000   19.77000  -0.12000   -0.60698
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.61000    9.70000  -0.09000   -0.92784
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.45000    9.50000  -0.05000   -0.52632
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.92000    8.96000  -0.04000   -0.44643
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.63000    9.69000  -0.06000   -0.61920
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.73810    9.73200   0.00610    0.06268
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22740    9.22160   0.00580    0.06290
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.20060   10.19630   0.00430    0.04217
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.66280    9.65870   0.00410    0.04245
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.43440   10.42770   0.00670    0.06425
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.15640    9.15050   0.00590    0.06448
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.30380   11.33650  -0.03270   -0.28845
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.26280   10.29240  -0.02960   -0.28759
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
中國信託智能運動基金-美元                                        10.90000   10.93000  -0.03000   -0.27447
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97650   10.97640   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.32170    9.32190  -0.00020   -0.00215
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.08850    9.08870  -0.00020   -0.00220
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.50650    9.50670  -0.00020   -0.00210
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.26340    9.26350  -0.00010   -0.00108
中國信託精穩基金                                                 19.35650   19.45760  -0.10110   -0.51959
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.23000   11.24000  -0.01000   -0.08897
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.74000   11.76000  -0.02000   -0.17007
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.45000   11.47000  -0.02000   -0.17437
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     70.96000   71.29000  -0.33000   -0.46290
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.54620   37.40180   0.14440    0.38608
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.33320   11.33210   0.00110    0.00971
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.89740   10.85760   0.03980    0.36656
元大上證50基金                                                   31.21000   31.13000   0.08000    0.25699
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.97000   13.21000  -0.24000   -1.81681
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.07000   12.24000  -0.17000   -1.38889
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.49000   13.64000  -0.15000   -1.09971
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.60000   13.71700  -0.11700   -0.85296
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.79400   17.92900  -0.13500   -0.75297
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.43900   11.63100  -0.19200   -1.65076
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.48300   11.63300  -0.15000   -1.28944
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.20000    3.25000  -0.05000   -1.53846
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.94000   15.10000  -0.16000   -1.05960
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.13700   47.06750   0.06950    0.14766
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.36640   10.36860  -0.00220   -0.02122
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.62730    9.62930  -0.00200   -0.02077
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.95330    9.91990   0.03340    0.33670
元大巴西指數基金                                                  5.21900    5.26100  -0.04200   -0.79833
元大巴菲特基金                                                   31.21000   31.49000  -0.28000   -0.88917
元大日經225基金                                                  28.65000   28.89000  -0.24000   -0.83074
元大台商收成基金                                                 24.64000   25.05000  -0.41000   -1.63673
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.52000   12.34000   0.18000    1.45867
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.01000   38.22000  -1.21000   -3.16588
元大台灣中型100基金                                              34.24000   34.57000  -0.33000   -0.95458
元大台灣加權股價指數基金                                         25.18200   25.56200  -0.38000   -1.48658
元大台灣卓越50基金                                               81.79000   83.39000  -1.60000   -1.91870
元大台灣金融基金                                                 17.55000   17.83000  -0.28000   -1.57039
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.09000   31.40000  -0.31000   -0.98726
元大台灣高股息基金                                               26.34000   26.59000  -0.25000   -0.94020
元大台灣電子科技基金                                             36.44000   37.06000  -0.62000   -1.67296
元大全球ETF成長組合基金                                          10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.72000   14.74000  -0.02000   -0.13569
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.57000   13.66000  -0.09000   -0.65886
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.53000    9.60000  -0.07000   -0.72917
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.78000   12.91000  -0.13000   -1.00697
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.91500   13.01200  -0.09700   -0.74547
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.40000    9.45000  -0.05000   -0.52910
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.19000    7.22000  -0.03000   -0.41551
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.50000    8.56000  -0.06000   -0.70093
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.68000    6.73000  -0.05000   -0.74294
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.01200   10.06100  -0.04900   -0.48703
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.71000   10.75000  -0.04000   -0.37209
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.98000   14.01000  -0.03000   -0.21413
元大全球農業商機基金                                             16.97000   16.93000   0.04000    0.23627
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
元大印度指數基金                                                  9.75300    9.70700   0.04600    0.47388
元大印度基金                                                     12.75000   12.74000   0.01000    0.07849
元大多多基金                                                     22.97000   22.98000  -0.01000   -0.04352
元大多福基金                                                     61.25000   61.28000  -0.03000   -0.04896
元大亞太成長基金                                                  9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.58550    8.58070   0.00480    0.05594
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.10990    7.10590   0.00400    0.05629
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.99100   10.02800  -0.03700   -0.36897
元大卓越基金                                                     53.45000   53.92000  -0.47000   -0.87166
元大店頭基金                                                      9.93000    9.86000   0.07000    0.70994
元大泛歐成長基金                                                  9.68000    9.64000   0.04000    0.41494
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.22460   10.22410   0.00050    0.00489
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.28410    9.26870   0.01540    0.16615
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.71330   30.66750   0.04580    0.14934
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.67480   36.66340   0.01140    0.03109
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.29940   19.25940   0.04000    0.20769
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.74110   18.80980  -0.06870   -0.36524
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.33110   37.32500   0.00610    0.01634
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.59090   20.55170   0.03920    0.19074
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.71530   17.77770  -0.06240   -0.35100
元大高科技基金                                                   22.07000   22.21000  -0.14000   -0.63035
元大得利貨幣市場基金                                             16.23920   16.23910   0.00010    0.00062
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97200   11.97180   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   14.56000   14.57000  -0.01000   -0.06863
元大華夏中小基金                                                  8.54000    8.61000  -0.07000   -0.81301
元大新中國基金-人民幣                                            10.81000   11.02000  -0.21000   -1.90563
元大新中國基金-美元                                              10.91300   11.09300  -0.18000   -1.62264
元大新中國基金-新台幣                                            10.53000   10.70000  -0.17000   -1.58879
元大新主流基金                                                   32.25000   32.23000   0.02000    0.06205
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.77160    9.77310  -0.00150   -0.01535
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.43450    9.43600  -0.00150   -0.01590
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.62010    9.61200   0.00810    0.08427
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.29080    9.28300   0.00780    0.08402
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.52310    9.52590  -0.00280   -0.02939
元大新興亞洲基金                                                 12.20000   12.25000  -0.05000   -0.40816
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08890   15.08870   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     43.80000   44.13000  -0.33000   -0.74779
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
元大實質多重資產基金-美元                                         9.59100    9.58700   0.00400    0.04172
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.49000   14.46000   0.03000    0.20747
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.10000   16.19000  -0.09000   -0.55590
元大精準中小基金                                                 24.00000   24.10000  -0.10000   -0.41494
元大摩臺基金                                                     38.19000   38.91000  -0.72000   -1.85042
元大標普500基金                                                  24.97000   25.02000  -0.05000   -0.19984
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.30000   13.25000   0.05000    0.37736
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.85000   33.04000  -0.19000   -0.57506
元大標智滬深300基金                                              18.50000   18.53000  -0.03000   -0.16190
元大歐洲50基金                                                   24.97000   24.95000   0.02000    0.08016
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.59810    9.58960   0.00850    0.08864
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.15560   10.15530   0.00030    0.00295
元大績效基金                                                     66.54000   66.53000   0.01000    0.01503
元大韓國KOSPI200基金                                             23.68000   24.22000  -0.54000   -2.22956
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.41000   16.63000  -0.22000   -1.32291
日盛上選基金                                                     36.84000   37.22000  -0.38000   -1.02096
日盛小而美基金                                                   20.12000   20.18000  -0.06000   -0.29732
日盛中國內需動力基金                                             11.33000   11.49000  -0.16000   -1.39252
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.54420   11.53970   0.00450    0.03900
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.80560    9.80190   0.00370    0.03775
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.82430   11.82090   0.00340    0.02876
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.03740   10.03460   0.00280    0.02790
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.65080   10.64520   0.00560    0.05261
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.02540    9.02060   0.00480    0.05321
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.30000   12.44000  -0.14000   -1.12540
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.58000   12.73000  -0.15000   -1.17832
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.59000   12.73000  -0.14000   -1.09976
日盛日盛基金                                                     15.49000   15.67000  -0.18000   -1.14869
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.50000   10.53000  -0.03000   -0.28490
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.05320   10.04700   0.00620    0.06171
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.56120    9.55520   0.00600    0.06279
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.81170    9.80380   0.00790    0.08058
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.33370    9.32620   0.00750    0.08042
日盛全球新興債券基金A                                            10.58900   10.59420  -0.00520   -0.04908
日盛全球新興債券基金B                                             8.31610    8.32020  -0.00410   -0.04928
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.39080    2.39130  -0.00050   -0.02091
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.68530    1.68570  -0.00040   -0.02373
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37210    0.37230  -0.00020   -0.05372
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26320    0.26330  -0.00010   -0.03798
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.26720   12.27020  -0.00300   -0.02445
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.53260    8.53470  -0.00210   -0.02461
日盛亞洲機會基金                                                  7.83000    7.91000  -0.08000   -1.01138
日盛首選基金                                                     18.86000   19.06000  -0.20000   -1.04932
日盛高科技基金                                                   19.86000   20.07000  -0.21000   -1.04634
日盛貨幣市場基金                                                 14.75650   14.75630   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   45.09000   45.58000  -0.49000   -1.07503
日盛精選五虎基金                                                 40.06000   40.28000  -0.22000   -0.54618
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47290   13.47270   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               37.05000   37.27000  -0.22000   -0.59029
台新MSCI中國基金                                                 23.06000   23.28000  -0.22000   -0.94502
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.21000   17.90000   0.31000    1.73184
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.51000   22.21000  -0.70000   -3.15173
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14920   14.14910   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.88170    9.90020  -0.01850   -0.18686
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.80130   10.79370   0.00760    0.07041
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.04040   10.02330   0.01710    0.17060
台新中國通基金                                                   50.58000   50.55000   0.03000    0.05935
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.57480    0.58100  -0.00620   -1.06713
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            17.16400   17.33200  -0.16800   -0.96931
台新中國精選中小基金-美元                                         0.42380    0.42740  -0.00360   -0.84230
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.67000   12.76000  -0.09000   -0.70533
台新主流基金                                                     25.74000   25.79000  -0.05000   -0.19387
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.95000   19.25000  -0.30000   -1.55844
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.63780    0.64820  -0.01040   -1.60444
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.31000   14.53000  -0.22000   -1.51411
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48100    0.48890  -0.00790   -1.61587
台新台灣中小基金                                                 39.66000   39.66000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.45180    9.51240  -0.06060   -0.63706
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.42250    9.47380  -0.05130   -0.54149
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.59000    8.63000  -0.04000   -0.46350
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.45110   10.50810  -0.05700   -0.54244
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.52000    9.57000  -0.05000   -0.52247
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.70520   10.69180   0.01340    0.12533
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.43820   11.42430   0.01390    0.12167
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.60000   10.57000   0.03000    0.28382
台新印度基金                                                     15.67000   15.69000  -0.02000   -0.12747
台新亞美短期債券基金                                             10.91590   10.91480   0.00110    0.01008
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.59970    8.59730   0.00240    0.02792
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29390    0.29420  -0.00030   -0.10197
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.77220   11.76900   0.00320    0.02719
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39650    0.39680  -0.00030   -0.07560
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08200   11.08190   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.97500   30.06100  -0.08600   -0.28608
台新智慧生活基金-美元                                            10.64960   10.62930   0.02030    0.19098
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.61000   10.58000   0.03000    0.28355
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.84980    8.87100  -0.02120   -0.23898
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.76720    8.77940  -0.01220   -0.13896
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.37230    9.39480  -0.02250   -0.23949
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.29270    9.30570  -0.01300   -0.13970
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.31220   10.30840   0.00380    0.03686
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34010    0.34030  -0.00020   -0.05877
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.79650    7.79360   0.00290    0.03721
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27030    0.27040  -0.00010   -0.03698
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.34000    6.41000  -0.07000   -1.09204
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      19.94000   19.92000   0.02000    0.10040
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.86000   10.88300  -0.02300   -0.21134
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           25.45000   25.61000  -0.16000   -0.62476
未來資產全球大消費基金                                           15.64000   15.66000  -0.02000   -0.12771
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.86000    8.87000  -0.01000   -0.11274
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.74810   11.74360   0.00450    0.03832
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.55940    9.55580   0.00360    0.03767
未來資產亞洲新富基金                                             22.73000   22.91000  -0.18000   -0.78568
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55580   12.55570   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               15.73000   15.82000  -0.09000   -0.56890
未來資產新興市場債券基金A                                         8.59740    8.61390  -0.01650   -0.19155
未來資產新興市場債券基金B                                         6.60230    6.61490  -0.01260   -0.19048
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.59000   11.58000   0.01000    0.08636
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.03410   11.03310   0.00100    0.00906
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.23040   10.22600   0.00440    0.04303
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.44180    9.43920   0.00260    0.02754
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.62070   10.61790   0.00280    0.02637
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.48020    8.48000   0.00020    0.00236
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.59870    9.59870   0.00000    0.00000
永豐中小基金                                                     58.73000   59.24000  -0.51000   -0.86090
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.77820    1.77800   0.00020    0.01125
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.31790    2.31760   0.00030    0.01294
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.42410    8.42010   0.00400    0.04751
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.65300   10.64790   0.00510    0.04790
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.11000    5.19000  -0.08000   -1.54143
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.86000   24.20000  -0.34000   -1.40496
永豐主流品牌基金                                                 18.28000   18.30000  -0.02000   -0.10929
永豐永豐基金                                                     37.45000   37.88000  -0.43000   -1.13516
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.04250   10.05270  -0.01020   -0.10147
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                10.04250   10.05270  -0.01020   -0.10147
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                              10.01680   10.02590  -0.00910   -0.09076
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                              10.01680   10.02590  -0.00910   -0.09076
永豐亞洲民生消費基金                                             12.87000   12.93000  -0.06000   -0.46404
永豐南非幣2021保本基金                                           12.73230   12.72410   0.00820    0.06444
永豐高科技基金                                                   28.85000   29.19000  -0.34000   -1.16478
永豐貨幣市場基金                                                 13.87070   13.87060   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.01840    2.01940  -0.00100   -0.04952
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.37500    2.37610  -0.00110   -0.04629
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.76040    7.76140  -0.00100   -0.01288
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.28430   10.28570  -0.00140   -0.01361
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.18670    7.19720  -0.01050   -0.14589
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.92380   10.93970  -0.01590   -0.14534
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                               10.06000   10.11000  -0.05000   -0.49456
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.51000    8.56000  -0.05000   -0.58411
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.14000   19.23000  -0.09000   -0.46802
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.96000   55.77000  -0.81000   -1.45239
永豐領航科技基金                                                 46.34000   46.49000  -0.15000   -0.32265
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
永豐趨勢平衡基金                                                 52.53000   53.00000  -0.47000   -0.88679
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.49380   11.49260   0.00120    0.01044
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.55580    9.55520   0.00060    0.00628
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.67970    9.67900   0.00070    0.00723
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.52070    9.52180  -0.00110   -0.01155
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.60500    9.60610  -0.00110   -0.01145
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.56980    9.56900   0.00080    0.00836
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.82420    9.82350   0.00070    0.00713
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.50400    9.50450  -0.00050   -0.00526
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.67150    9.67210  -0.00060   -0.00620
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.85000   11.94000  -0.09000   -0.75377
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.00000   11.06000  -0.06000   -0.54250
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.91000   11.99000  -0.08000   -0.66722
兆豐國際中小基金                                                 17.22000   17.30000  -0.08000   -0.46243
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.49000   15.64000  -0.15000   -0.95908
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.42000   21.59000  -0.17000   -0.78740
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.65000   21.83000  -0.18000   -0.82455
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.83000   12.78000   0.05000    0.39124
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.83000   12.78000   0.05000    0.39124
兆豐國際生命科學基金                                             15.65000   15.62000   0.03000    0.19206
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.31350   10.32190  -0.00840   -0.08138
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.71370   10.72820  -0.01450   -0.13516
兆豐國際全球高股息基金                                           11.81000   11.79000   0.02000    0.16964
兆豐國際全球基金                                                 32.94000   32.97000  -0.03000   -0.09099
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.23170   10.23120   0.00050    0.00489
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.71660    9.70060   0.01600    0.16494
兆豐國際國民基金                                                 23.16000   23.30000  -0.14000   -0.60086
兆豐國際第一基金                                                 14.15000   14.25000  -0.10000   -0.70175
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.77950    9.77670   0.00280    0.02864
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.83450    7.83240   0.00210    0.02681
兆豐國際萬全基金                                                 21.71000   21.84000  -0.13000   -0.59524
兆豐國際電子基金                                                 27.58000   27.81000  -0.23000   -0.82704
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.23000    8.24000  -0.01000   -0.12136
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.06000   22.48000  -0.42000   -1.86833
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.82000   16.60000   0.22000    1.32530
兆豐國際豐台灣基金                                               32.93000   33.11000  -0.18000   -0.54364
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49150   12.49130   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.66000   11.73000  -0.07000   -0.59676
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.03500   11.02600   0.00900    0.08163
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.93050   11.92360   0.00690    0.05787
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.70490   10.69770   0.00720    0.06730
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.48100   11.47720   0.00380    0.03311
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.14400    8.13740   0.00660    0.08111
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.54410    9.53800   0.00610    0.06395
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.06490    9.05880   0.00610    0.06734
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.04110    9.03830   0.00280    0.03098
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.35980    9.35350   0.00630    0.06735
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.45000   11.49000  -0.04000   -0.34813
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.78000   10.82000  -0.04000   -0.36969
合庫全球新興市場基金                                              9.50000    9.54000  -0.04000   -0.41929
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
合庫貨幣市場基金                                                 10.12080   10.12070   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.52030    9.53750  -0.01720   -0.18034
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.78670    9.80160  -0.01490   -0.15202
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.01650   10.02940  -0.01290   -0.12862
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.54250   11.56020  -0.01770   -0.15311
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.43430   13.45440  -0.02010   -0.14939
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.96510    8.98180  -0.01670   -0.18593
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.59470    9.60970  -0.01500   -0.15609
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.94200    7.95220  -0.01020   -0.12827
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.94330    8.95730  -0.01400   -0.15630
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.17630   10.19150  -0.01520   -0.14914
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.92890   10.92820   0.00070    0.00641
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.59070   10.59810  -0.00740   -0.06982
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10990   10.10680   0.00310    0.03067
安聯中國東協基金                                                 16.24000   16.37000  -0.13000   -0.79414
安聯中國策略基金                                                 16.14000   16.21000  -0.07000   -0.43183
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.29000   15.47000  -0.18000   -1.16354
安聯中華新思路基金-美元                                          15.28000   15.47000  -0.19000   -1.22818
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.90000   14.06000  -0.16000   -1.13798
安聯台灣大壩基金                                                 28.87000   29.14000  -0.27000   -0.92656
安聯台灣科技基金                                                 49.08000   49.41000  -0.33000   -0.66788
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48040   12.48020   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 32.21000   32.50000  -0.29000   -0.89231
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.05360   10.04940   0.00420    0.04179
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      14.96390   14.95890   0.00500    0.03342
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.63120    9.62800   0.00320    0.03324
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.78000   11.79000  -0.01000   -0.08482
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.70000   11.70000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.05980   12.05550   0.00430    0.03567
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.06920   10.06490   0.00430    0.04272
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.18470   12.18080   0.00390    0.03202
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.52480    9.52140   0.00340    0.03571
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.37070    9.36670   0.00400    0.04270
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.06670    9.06380   0.00290    0.03200
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.82000   11.84000  -0.02000   -0.16892
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.37000   11.38000  -0.01000   -0.08787
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.69000   11.70000  -0.01000   -0.08547
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.85930   11.85490   0.00440    0.03712
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.88950   10.88560   0.00390    0.03583
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.55920   10.55530   0.00390    0.03695
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.95860    8.95510   0.00350    0.03908
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.75810    8.75490   0.00320    0.03655
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.46650    8.46340   0.00310    0.03663
安聯全球人口趨勢基金                                             11.47000   11.54000  -0.07000   -0.60659
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.56000    9.61000  -0.05000   -0.52029
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.84000   34.99000  -0.15000   -0.42869
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.90000    8.93000  -0.03000   -0.33595
安聯全球計量平衡基金                                             12.81000   12.81000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.01370   12.01510  -0.00140   -0.01165
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.45310   10.45430  -0.00120   -0.01148
安聯全球新興市場基金                                             18.40000   18.49000  -0.09000   -0.48675
安聯全球農金趨勢基金                                              9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                             25.12000   25.38000  -0.26000   -1.02443
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00260   10.00520  -0.00260   -0.02599
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.80650    9.80910  -0.00260   -0.02651
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.03450   83.05030  -0.01580   -0.01902
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.59150   12.58980   0.00170    0.01350
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.61520   65.62560  -0.01040   -0.01585
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.86850    9.86720   0.00130    0.01317
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.52990    2.53000  -0.00010   -0.00395
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.63820   10.63070   0.00750    0.07055
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.11190    2.11290  -0.00100   -0.04733
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.88970    8.88320   0.00650    0.07317
宏利台灣動力基金                                                 34.05000   34.39000  -0.34000   -0.98866
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.49590   10.50990  -0.01400   -0.13321
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.98020    9.98250  -0.00230   -0.02304
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.33080    8.34190  -0.01110   -0.13306
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.12290    8.12680  -0.00390   -0.04799
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.34000   10.40000  -0.06000   -0.57692
宏利全球債券組合基金                                             12.91730   12.91110   0.00620    0.04802
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77570    2.77630  -0.00060   -0.02161
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.68120   11.67970   0.00150    0.01284
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.70120    8.70010   0.00110    0.01264
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.28300    2.28540  -0.00240   -0.10501
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.67490   10.66380   0.01110    0.10409
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.29490    4.34010  -0.04520   -1.04145
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.69630    0.70350  -0.00720   -1.02345
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.92000   20.12000  -0.20000   -0.99404
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.69350   11.68240   0.01110    0.09501
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.42330   10.41230   0.01100    0.10564
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.06530   10.05210   0.01320    0.13132
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.06450    9.05380   0.01070    0.11818
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.59580    8.58680   0.00900    0.10481
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.42940    8.41620   0.01320    0.15684
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.58880    8.58230   0.00650    0.07574
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.71700    2.72330  -0.00630   -0.23134
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39680    0.39770  -0.00090   -0.22630
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         11.96290   11.98730  -0.02440   -0.20355
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.90740    0.91010  -0.00270   -0.29667
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.35580    7.37140  -0.01560   -0.21163
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.04960    2.05440  -0.00480   -0.23364
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29450    0.29520  -0.00070   -0.23713
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.02610    9.04430  -0.01820   -0.20123
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33140    0.33230  -0.00090   -0.27084
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63280   13.63270   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.98000    3.01000  -0.03000   -0.99668
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.24000   13.34000  -0.10000   -0.74963
宏利臺灣股息收益基金                                             29.84000   30.19000  -0.35000   -1.15932
宏利澳幣保本基金                                                 11.97680   11.97720  -0.00040   -0.00334
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.27000    9.30000  -0.03000   -0.32258
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.31000   11.40000  -0.09000   -0.78947
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.71000   11.79000  -0.08000   -0.67854
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.30000   10.36000  -0.06000   -0.57915
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.92000   11.99000  -0.07000   -0.58382
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.70210    9.73420  -0.03210   -0.32977
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.68310    9.68980  -0.00670   -0.06914
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.81930    8.81650   0.00280    0.03176
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.38050   10.37720   0.00330    0.03180
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
貝萊德新台幣基金                                                 12.92720   12.92710   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.45000   26.86000  -0.41000   -1.52643
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.19830   11.19520   0.00310    0.02769
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.20070   10.17880   0.02190    0.21515
保德信大中華基金                                                 31.87000   32.18000  -0.31000   -0.96333
保德信中小型股基金                                               50.79000   51.18000  -0.39000   -0.76202
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.26000   10.37000  -0.11000   -1.06075
保德信中國中小基金-美元                                          10.64000   10.74000  -0.10000   -0.93110
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.95000   10.04000  -0.09000   -0.89641
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.78440    9.81010  -0.02570   -0.26197
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.77860    9.80380  -0.02520   -0.25704
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.88900    9.91570  -0.02670   -0.26927
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.59460   10.62320  -0.02860   -0.26922
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.34000   10.40000  -0.06000   -0.57692
保德信中國品牌基金-美元                                          10.18000   10.25000  -0.07000   -0.68293
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.09000   11.16000  -0.07000   -0.62724
保德信台商全方位基金                                             39.20000   39.68000  -0.48000   -1.20968
保德信全球中小基金                                               30.55000   30.64000  -0.09000   -0.29373
保德信全球消費商機基金                                           18.00000   17.95000   0.05000    0.27855
保德信全球基礎建設基金                                           11.99000   12.02000  -0.03000   -0.24958
保德信全球資源基金                                                8.23000    8.26000  -0.03000   -0.36320
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    31.63000   31.53000   0.10000    0.31716
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.88780    9.89760  -0.00980   -0.09901
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.60020   10.61050  -0.01030   -0.09707
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.09380    9.09350   0.00030    0.00330
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.73870    9.73840   0.00030    0.00308
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.24750    8.24900  -0.00150   -0.01818
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.73400   10.73600  -0.00200   -0.01863
保德信亞太基金                                                   22.61000   22.72000  -0.11000   -0.48415
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.49480    8.50550  -0.01070   -0.12580
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.11700   11.13090  -0.01390   -0.12488
保德信店頭市場基金                                               36.71000   36.85000  -0.14000   -0.37992
保德信拉丁美洲基金                                                6.37000    6.43000  -0.06000   -0.93313
保德信金平衡基金                                                 29.83000   30.14000  -0.31000   -1.02853
保德信金滿意基金                                                 43.49000   44.06000  -0.57000   -1.29369
保德信科技島基金                                                 27.38000   27.73000  -0.35000   -1.26217
保德信高成長基金                                                 97.09000   98.56000  -1.47000   -1.49148
保德信第一基金                                                   28.24000   28.65000  -0.41000   -1.43106
保德信貨幣市場基金                                               15.75420   15.75400   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.67980   10.69600  -0.01620   -0.15146
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.52530   10.53120  -0.00590   -0.05602
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.92080   10.93160  -0.01080   -0.09880
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.07630   10.07650  -0.00020   -0.00198
保德信新世紀基金                                                 10.21000   10.35000  -0.14000   -1.35266
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.03090    8.03700  -0.00610   -0.07590
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.67170   10.67980  -0.00810   -0.07584
保德信新興趨勢組合基金                                           11.50000   11.56000  -0.06000   -0.51903
保德信瑞騰基金                                                   15.53570   15.53550   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                               10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.78490    9.79190  -0.00700   -0.07149
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.93620    9.94330  -0.00710   -0.07140
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.68650    9.69320  -0.00670   -0.06912
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.75060    9.75870  -0.00810   -0.08300
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.78420    9.79810  -0.01390   -0.14186
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.78430    9.79810  -0.01380   -0.14084
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.75260    9.76600  -0.01340   -0.13721
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.75400    9.76720  -0.01320   -0.13515
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.83030    9.84340  -0.01310   -0.13308
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.00050    0.00000  10.00050    0.00000
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型             9.99990    0.00000   9.99990    0.00000
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型              10.00200    0.00000  10.00200    0.00000
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型              10.00200    0.00000  10.00200    0.00000
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.57530    9.58720  -0.01190   -0.12412
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.50960    9.52120  -0.01160   -0.12183
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.94850    1.94830   0.00020    0.01027
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62610    2.62590   0.00020    0.00762
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30550    0.30530   0.00020    0.06551
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44730    0.44700   0.00030    0.06711
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.64530    8.63590   0.00940    0.10885
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.83090   11.81630   0.01460    0.12356
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.53230    9.53360  -0.00130   -0.01364
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.57180   11.57330  -0.00150   -0.01296
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.00520    9.00140   0.00380    0.04222
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.95720   10.95250   0.00470    0.04291
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.08450   10.09850  -0.01400   -0.13863
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.92710    9.94100  -0.01390   -0.13982
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.11810   10.12390  -0.00580   -0.05729
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.59800   10.60420  -0.00620   -0.05847
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.99470   10.00150  -0.00680   -0.06799
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.83270    9.84030  -0.00760   -0.07723
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.06000   10.06770  -0.00770   -0.07648
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.75960    9.76680  -0.00720   -0.07372
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.88920    9.89610  -0.00690   -0.06972
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.26030   10.29850  -0.03820   -0.37093
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.29060    6.30140  -0.01080   -0.17139
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.66950   10.68780  -0.01830   -0.17122
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64240   11.64230   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.99000   20.96000   0.03000    0.14313
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4773.690004765.08000   8.61000    0.18069
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.75740   10.78990  -0.03250   -0.30121
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.02050   12.06610  -0.04560   -0.37792
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.24770   11.29040  -0.04270   -0.37820
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.62320    9.65220  -0.02900   -0.30045
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.26710   10.30600  -0.03890   -0.37745
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.06460   10.10280  -0.03820   -0.37811
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.02580   11.05910  -0.03330   -0.30111
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.82150   11.86630  -0.04480   -0.37754
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.76960   11.81430  -0.04470   -0.37836
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.54000    6.57000  -0.03000   -0.45662
柏瑞巨人基金                                                     13.03000   13.19000  -0.16000   -1.21304
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64490   13.64480   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.26000   16.26000   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.30440   13.29980   0.00460    0.03459
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.81860   11.82050  -0.00190   -0.01607
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.44550   12.44710  -0.00160   -0.01285
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.93110    8.92810   0.00300    0.03360
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.77560    6.77320   0.00240    0.03543
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.87350    8.87500  -0.00150   -0.01690
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.51480    8.51270   0.00210    0.02467
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.87130   10.87270  -0.00140   -0.01288
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.40580    8.40570   0.00010    0.00119
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.99380   11.99580  -0.00200   -0.01667
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.52580   11.52180   0.00400    0.03472
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.64240   11.63960   0.00280    0.02406
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.32920   11.33070  -0.00150   -0.01324
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.97860    8.97550   0.00310    0.03454
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.91410    9.91570  -0.00160   -0.01614
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.73300    9.73060   0.00240    0.02466
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.66950    9.67080  -0.00130   -0.01344
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.50820    9.50810   0.00010    0.00105
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.11800   10.11180   0.00620    0.06131
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.06880   10.06760   0.00120    0.01192
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.98670    9.98530   0.00140    0.01402
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.07300   10.07280   0.00020    0.00199
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.97460    9.96850   0.00610    0.06119
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.88690    9.88570   0.00120    0.01214
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.84400    9.84260   0.00140    0.01422
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.93060    9.93040   0.00020    0.00201
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.09850   10.09240   0.00610    0.06044
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.06890   10.06760   0.00130    0.01291
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.98670    9.98530   0.00140    0.01402
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.07300   10.07280   0.00020    0.00199
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.97470    9.96860   0.00610    0.06119
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.88700    9.88570   0.00130    0.01315
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.84400    9.84260   0.00140    0.01422
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.93060    9.93040   0.00020    0.00201
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.54490   10.53760   0.00730    0.06928
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.78760   11.78390   0.00370    0.03140
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.23640   11.23270   0.00370    0.03294
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.05150    9.04520   0.00630    0.06965
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.82940    9.82630   0.00310    0.03155
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.69800    9.69470   0.00330    0.03404
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.26120   10.25400   0.00720    0.07022
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.97550   10.97210   0.00340    0.03099
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.85560   10.85200   0.00360    0.03317
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.05170    9.04540   0.00630    0.06965
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.82970    9.82670   0.00300    0.03053
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.69840    9.69510   0.00330    0.03404
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.50000   13.60000  -0.10000   -0.73529
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.64000   14.76000  -0.12000   -0.81301
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.73000    9.81000  -0.08000   -0.81549
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.94000    9.00000  -0.06000   -0.66667
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.15000   10.24000  -0.09000   -0.87891
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.80000   11.88000  -0.08000   -0.67340
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.16000   12.26000  -0.10000   -0.81566
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.53000   12.63000  -0.10000   -0.79177
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               14.19000   14.26000  -0.07000   -0.49088
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 14.01000   14.06000  -0.05000   -0.35562
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.69000    8.72000  -0.03000   -0.34404
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.27220   11.28210  -0.00990   -0.08775
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.42880    7.43530  -0.00650   -0.08742
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.23990   11.23440   0.00550    0.04896
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.95410   10.95110   0.00300    0.02739
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.12930   10.12630   0.00300    0.02963
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.31140    8.30730   0.00410    0.04935
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.41640    9.41380   0.00260    0.02762
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.45160    9.44880   0.00280    0.02963
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.53730   10.53440   0.00290    0.02753
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.87070    9.86590   0.00480    0.04865
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.11300   10.11000   0.00300    0.02967
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.75550    9.75290   0.00260    0.02666
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          8.98050    8.97610   0.00440    0.04902
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.93170    8.92480   0.00690    0.07731
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.47450    9.47170   0.00280    0.02956
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.82840   11.85470  -0.02630   -0.22185
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.38800   11.41880  -0.03080   -0.26973
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.85040   10.87930  -0.02890   -0.26564
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.12460    7.14040  -0.01580   -0.22128
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.01150    9.03580  -0.02430   -0.26893
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.63750    9.66320  -0.02570   -0.26596
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.16790   10.19050  -0.02260   -0.22178
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.86770   10.89660  -0.02890   -0.26522
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.75150    9.77780  -0.02630   -0.26898
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.08530    9.10550  -0.02020   -0.22184
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.84270    9.86890  -0.02620   -0.26548
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.04010   11.03610   0.00400    0.03624
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.65590   11.65580   0.00010    0.00086
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.73850   10.73820   0.00030    0.00279
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.10270    9.09930   0.00340    0.03737
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.69770    9.69760   0.00010    0.00103
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.70520    9.70500   0.00020    0.00206
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.98630   10.98620   0.00010    0.00091
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.85030    9.84660   0.00370    0.03758
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.23220   10.23190   0.00030    0.00293
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.43640    9.43290   0.00350    0.03710
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.25450    9.25110   0.00340    0.03675
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.91600    9.91590   0.00010    0.00101
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.46730    9.46710   0.00020    0.00211
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.31000   18.32000  -0.01000   -0.05459
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.15000   17.18000  -0.03000   -0.17462
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.81730   12.81860  -0.00130   -0.01014
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.91650   10.93420  -0.01770   -0.16188
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.73250   11.75120  -0.01870   -0.15913
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.37120   12.37470  -0.00350   -0.02828
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.36770   11.38610  -0.01840   -0.16160
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.00710   10.02330  -0.01620   -0.16162
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.47630   10.49290  -0.01660   -0.15820
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.44730   10.45020  -0.00290   -0.02775
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.44130   10.45820  -0.01690   -0.16160
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.27170   10.28800  -0.01630   -0.15844
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.38160   10.39840  -0.01680   -0.16156
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.52000   13.48000   0.04000    0.29674
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      31.15000   31.33000  -0.18000   -0.57453
國泰大中華基金                                                   22.12000   22.26000  -0.14000   -0.62893
國泰小龍基金                                                     16.58000   16.73000  -0.15000   -0.89659
國泰中小成長基金                                                 47.97000   48.28000  -0.31000   -0.64209
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.47840    4.54260  -0.06420   -1.41329
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.95000   21.18000  -0.23000   -1.08593
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.80830    0.81770  -0.00940   -1.14957
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.76580    0.77480  -0.00900   -1.16159
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.07130    2.07570  -0.00440   -0.21198
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.58700    9.57600   0.01100    0.11487
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.22330    8.21390   0.00940    0.11444
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31970    0.31960   0.00010    0.03129
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.43070   11.42970   0.00100    0.00875
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78530    1.78060   0.00470    0.26396
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.17840   10.15540   0.02300    0.22648
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34530    0.34490   0.00040    0.11598
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.84960    4.92550  -0.07590   -1.54096
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.68000   22.95000  -0.27000   -1.17647
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.75250    0.76240  -0.00990   -1.29853
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.57070    3.63250  -0.06180   -1.70131
國泰中港台基金台幣級別                                           16.71000   16.94000  -0.23000   -1.35773
國泰中港台基金美元級別                                            0.56100    0.56920  -0.00820   -1.44062
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.72000   27.93000  -0.21000   -0.75188
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.53000   12.43000   0.10000    0.80451
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     37.02000   37.57000  -0.55000   -1.46393
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.02750   10.01490   0.01260    0.12581
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.02750   10.01490   0.01260    0.12581
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.02750   10.01490   0.01260    0.12581
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33520    0.33510   0.00010    0.02984
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33520    0.33510   0.00010    0.02984
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33520    0.33510   0.00010    0.02984
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40320   12.40310   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     30.42000   30.61000  -0.19000   -0.62071
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.26210    2.27790  -0.01580   -0.69362
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.60000   10.64000  -0.04000   -0.37594
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35440    0.35590  -0.00150   -0.42147
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46990    0.47230  -0.00240   -0.50815
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.41000   13.38000   0.03000    0.22422
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47710    0.47630   0.00080    0.16796
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.91000    5.90000   0.01000    0.16949
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19480    0.19460   0.00020    0.10277
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41590    0.41610  -0.00020   -0.04807
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37760    0.37770  -0.00010   -0.02648
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43980    0.44000  -0.00020   -0.04545
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.08000   11.09000  -0.01000   -0.09017
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49620    0.49670  -0.00050   -0.10066
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.03000   20.20000  -0.17000   -0.84158
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.09000   21.44000  -0.35000   -1.63246
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.42380    2.43980  -0.01600   -0.65579
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.48180   11.51960  -0.03780   -0.32814
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.41210   10.44640  -0.03430   -0.32834
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38070    0.38220  -0.00150   -0.39246
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34520    0.34660  -0.00140   -0.40392
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50160    0.50390  -0.00230   -0.45644
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.01000   12.08000  -0.07000   -0.57947
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41530    0.41810  -0.00280   -0.66970
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.91000   18.89000   0.02000    0.10588
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.63250    0.63260  -0.00010   -0.01581
國泰科技生化基金                                                 40.36000   40.49000  -0.13000   -0.32107
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.32000   26.42000  -0.10000   -0.37850
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.54000   13.48000   0.06000    0.44510
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  38.12330   38.15250  -0.02920   -0.07653
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.72530   19.68340   0.04190    0.21287
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.01670   19.09140  -0.07470   -0.39128
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.76480   38.75320   0.01160    0.02993
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.72580   38.70610   0.01970    0.05090
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.64150   41.58070   0.06080    0.14622
國泰紐幣2021保本基金                                             11.98510   11.98840  -0.00330   -0.02753
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.26220   12.26600  -0.00380   -0.03098
國泰紐幣保本基金                                                 12.32860   12.33130  -0.00270   -0.02190
國泰高科技基金                                                   14.79000   14.89000  -0.10000   -0.67159
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.82000   25.82000   0.00000    0.00000
國泰國泰基金台幣級別                                             25.82000   25.82000   0.00000    0.00000
國泰富時中國A50基金                                              20.53000   20.51000   0.02000    0.09751
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33890    0.33900  -0.00010   -0.02950
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45610    0.45650  -0.00040   -0.08762
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.22000   11.23000  -0.01000   -0.08905
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37380    0.37440  -0.00060   -0.16026
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.50310    0.50430  -0.00120   -0.23795
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35420    0.35450  -0.00030   -0.08463
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47670    0.47750  -0.00080   -0.16754
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.52780   10.53360  -0.00580   -0.05506
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.63550    7.63980  -0.00430   -0.05628
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35620    0.35640  -0.00020   -0.05612
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25610    0.25630  -0.00020   -0.07803
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.30000   12.32000  -0.02000   -0.16234
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41170    0.41280  -0.00110   -0.26647
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.09360    2.10140  -0.00780   -0.37118
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.39420    1.39930  -0.00510   -0.36447
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33800    0.33840  -0.00040   -0.11820
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36300    0.36340  -0.00040   -0.11007
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22730    0.22760  -0.00030   -0.13181
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.36060   10.37160  -0.01100   -0.10606
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.77090    6.77810  -0.00720   -0.10622
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.15000   13.95000   0.20000    1.43369
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.09000   36.13000  -1.04000   -2.87849
國泰價值卓越基金                                                 17.73000   17.83000  -0.10000   -0.56085
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.42000   11.28000   0.14000    1.24113
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.40180    0.39720   0.00460    1.15811
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.94260   39.90900   0.03360    0.08419
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.09000   20.03000   0.06000    0.29955
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.77000   19.88000  -0.11000   -0.55332
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.47000   19.79000  -0.32000   -1.61698
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.00130   12.00120   0.00010    0.00083
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.40150    0.40190  -0.00040   -0.09953
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.56770    9.58920  -0.02150   -0.22421
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.54440    8.54230   0.00210    0.02458
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55730   10.58100  -0.02370   -0.22399
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.52680    9.52450   0.00230    0.02415
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.12560   11.12460   0.00100    0.00899
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.15360   10.14980   0.00380    0.03744
第一金大中華基金                                                 30.45000   30.63000  -0.18000   -0.58766
第一金小型精選基金                                               44.26000   44.25000   0.01000    0.02260
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.54000   14.82000  -0.28000   -1.88934
第一金中國世紀基金-美元                                           9.77640    9.94180  -0.16540   -1.66368
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.77790    9.94330  -0.16540   -1.66343
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.14000   11.32000  -0.18000   -1.59011
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.14000   11.32000  -0.18000   -1.59011
第一金中概平衡基金                                               27.46000   27.56000  -0.10000   -0.36284
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23780   15.23760   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.70700  177.70500   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.05560   10.05560   0.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.05570   10.05560   0.00010    0.00099
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.64180   14.60540   0.03640    0.24922
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.64230   14.60740   0.03490    0.23892
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.63000   13.58000   0.05000    0.36819
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.63000   13.59000   0.04000    0.29433
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.86900    9.88960  -0.02060   -0.20830
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.87180    9.89240  -0.02060   -0.20824
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.39810    9.41240  -0.01430   -0.15193
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.42210    9.43640  -0.01430   -0.15154
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.27610   10.29750  -0.02140   -0.20782
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.79240    9.80730  -0.01490   -0.15193
第一金全球大趨勢基金                                             23.82000   23.91000  -0.09000   -0.37641
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.15140    8.17870  -0.02730   -0.33379
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.84860    5.86820  -0.01960   -0.33400
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.34330    9.29630   0.04700    0.50558
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.34440    9.29750   0.04690    0.50444
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.10000    9.06000   0.04000    0.44150
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.11000    9.06000   0.05000    0.55188
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.61860    9.57030   0.04830    0.50469
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.61990    9.57160   0.04830    0.50462
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.37000    9.33000   0.04000    0.42872
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.37000    9.33000   0.04000    0.42872
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.58650    8.58750  -0.00100   -0.01164
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.07990   10.08120  -0.00130   -0.01290
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.71670    9.71750  -0.00080   -0.00823
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.71560    9.71640  -0.00080   -0.00823
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.02460    8.02320   0.00140    0.01745
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.83760    8.83370   0.00390    0.04415
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.83780    8.83400   0.00380    0.04302
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.05690   11.05790  -0.00100   -0.00904
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.05780   11.05870  -0.00090   -0.00814
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.96890    9.96720   0.00170    0.01706
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.63540   14.62900   0.00640    0.04375
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.83320   14.89760  -0.06440   -0.43228
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.85140   14.91590  -0.06450   -0.43242
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.56000   13.61000  -0.05000   -0.36738
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.59000   13.64000  -0.05000   -0.36657
第一金亞洲科技基金                                               20.70000   21.18000  -0.48000   -2.26629
第一金亞洲新興市場基金                                           13.75000   13.80000  -0.05000   -0.36232
第一金店頭市場基金                                               11.17000   11.19000  -0.02000   -0.17873
第一金創新趨勢基金                                               28.19000   28.42000  -0.23000   -0.80929
第一金電子基金                                                   38.32000   38.36000  -0.04000   -0.10428
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.72000   20.05000  -0.33000   -1.64589
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.52000   19.23000   0.29000    1.50806
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.84000    9.98000  -0.14000   -1.40281
統一大中華中小基金(美元)                                          9.66000    9.80000  -0.14000   -1.42857
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.83000   14.01000  -0.18000   -1.28480
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
統一大東協高股息基金(美元)                                       10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
統一大滿貫基金                                                   36.26000   36.38000  -0.12000   -0.32985
統一大龍印基金                                                   16.70000   16.88000  -0.18000   -1.06635
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.31000   10.43000  -0.12000   -1.15053
統一大龍騰中國基金(美元)                                         10.12000   10.25000  -0.13000   -1.26829
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.15000   11.27000  -0.12000   -1.06477
統一中小基金                                                     31.17000   31.26000  -0.09000   -0.28791
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.44860    9.44130   0.00730    0.07732
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.46840    9.46670   0.00170    0.01796
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.04160    9.03610   0.00550    0.06087
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.11350   11.10490   0.00860    0.07744
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.06280   11.06070   0.00210    0.01899
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.56100   10.55460   0.00640    0.06064
統一台灣動力基金                                                 21.06000   21.14000  -0.08000   -0.37843
統一全天候基金                                                  128.66000  129.40000  -0.74000   -0.57187
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.73520    8.73290   0.00230    0.02634
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.06890    9.07180  -0.00290   -0.03197
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.94640    8.94700  -0.00060   -0.00671
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.96820    8.96580   0.00240    0.02677
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.31050    9.31340  -0.00290   -0.03114
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.18470    9.18530  -0.00060   -0.00653
統一全球債券組合基金                                             11.89960   11.90650  -0.00690   -0.05795
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.26000   16.30000  -0.04000   -0.24540
統一全球新科技基金(美元)                                         16.42000   16.47000  -0.05000   -0.30358
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.25000   15.28000  -0.03000   -0.19634
統一亞太基金                                                     27.99000   28.18000  -0.19000   -0.67424
統一亞洲大金磚基金                                               13.58000   13.68000  -0.10000   -0.73099
統一奔騰基金                                                     69.72000   69.74000  -0.02000   -0.02868
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64590   16.64570   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.76000   10.79000  -0.03000   -0.27804
統一強漢基金(美元)                                               10.40000   10.44000  -0.04000   -0.38314
統一強漢基金(新台幣)                                             26.51000   26.57000  -0.06000   -0.22582
統一統信基金                                                     36.75000   37.01000  -0.26000   -0.70251
統一黑馬基金                                                     70.29000   70.44000  -0.15000   -0.21295
統一新亞洲科技能源基金                                           20.19000   20.26000  -0.07000   -0.34551
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.02720    8.02470   0.00250    0.03115
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.11050   10.10740   0.00310    0.03067
統一經建基金                                                     54.67000   54.91000  -0.24000   -0.43708
統一龍馬基金                                                     81.10000   81.07000   0.03000    0.03701
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   26.25000   26.45000  -0.20000   -0.75614
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            52.88000   53.30000  -0.42000   -0.78799
野村中國機會基金                                                 15.30000   15.50000  -0.20000   -1.29032
野村巴西基金                                                      5.10000    5.12000  -0.02000   -0.39063
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.43000   12.39000   0.04000    0.32284
野村台灣高股息基金                                               22.93000   23.10000  -0.17000   -0.73593
野村台灣運籌基金                                                 39.25000   39.82000  -0.57000   -1.43144
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.64490    9.65260  -0.00770   -0.07977
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.62030    9.62700  -0.00670   -0.06960
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.61510    9.62340  -0.00830   -0.08625
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.72600    9.73370  -0.00770   -0.07911
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.68430    9.69100  -0.00670   -0.06914
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.64440    9.65270  -0.00830   -0.08599
野村平衡基金                                                     20.38000   20.63000  -0.25000   -1.21183
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.02000    9.10000  -0.08000   -0.87912
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.19000    9.29000  -0.10000   -1.07643
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.00000   13.11000  -0.11000   -0.83905
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.33000   10.44000  -0.11000   -1.05364
野村全球生技醫療基金                                             16.80000   16.81000  -0.01000   -0.05949
野村全球品牌基金                                                 29.34000   29.31000   0.03000    0.10235
野村全球氣候變遷基金                                              8.78000    8.79000  -0.01000   -0.11377
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.20000   13.25000  -0.05000   -0.37736
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.46000   11.51000  -0.05000   -0.43440
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.51000   19.57000  -0.06000   -0.30659
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.38000   12.44000  -0.06000   -0.48232
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.46330   10.47060  -0.00730   -0.06972
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.31610   10.32270  -0.00660   -0.06394
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.57270    9.59650  -0.02380   -0.24801
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.32570    9.34900  -0.02330   -0.24922
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.81450    8.83360  -0.01910   -0.21622
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.10330   11.13090  -0.02760   -0.24796
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.61430   10.64080  -0.02650   -0.24904
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.08880   10.11080  -0.02200   -0.21759
野村成長基金                                                     28.81000   29.09000  -0.28000   -0.96253
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.50370    9.53760  -0.03390   -0.35544
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.51780    9.55160  -0.03380   -0.35387
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.46290    9.48910  -0.02620   -0.27611
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.83760    9.87270  -0.03510   -0.35553
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.78250    9.81730  -0.03480   -0.35448
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.73040    9.75730  -0.02690   -0.27569
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.49000    9.57000  -0.08000   -0.83595
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.46000   13.58000  -0.12000   -0.88365
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.76520    9.77240  -0.00720   -0.07368
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.71290    9.72050  -0.00760   -0.07819
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.64040    9.64280  -0.00240   -0.02489
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.22400   10.23140  -0.00740   -0.07233
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.09060   10.09840  -0.00780   -0.07724
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.02120   10.02370  -0.00250   -0.02494
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.72120    8.71910   0.00210    0.02409
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.42780    9.42900  -0.00120   -0.01273
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.30890    9.31030  -0.00140   -0.01504
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.14350   13.14040   0.00310    0.02359
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.29070   12.29240  -0.00170   -0.01383
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.05180   10.05340  -0.00160   -0.01592
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.25910   10.25110   0.00800    0.07804
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.94580    9.93870   0.00710    0.07144
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.38710    9.37870   0.00840    0.08956
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.08080   11.07090   0.00990    0.08942
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.07220   10.08230  -0.01010   -0.10018
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.25380   11.27180  -0.01800   -0.15969
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.81640   10.83330  -0.01690   -0.15600
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.41760   10.42910  -0.01150   -0.11027
野村泰國基金                                                     41.78000   42.06000  -0.28000   -0.66572
野村高科技基金                                                   13.47000   13.58000  -0.11000   -0.81001
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.12290   10.14030  -0.01740   -0.17159
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.48350   10.51150  -0.02800   -0.26637
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.71660   10.72940  -0.01280   -0.11930
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.91480    9.94000  -0.02520   -0.25352
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.61420    9.63130  -0.01710   -0.17755
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.71070    9.73310  -0.02240   -0.23014
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.97100   12.00320  -0.03220   -0.26826
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.13570   13.14800  -0.01230   -0.09355
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        11.01110   11.03910  -0.02800   -0.25364
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.68310   10.70210  -0.01900   -0.17754
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.03400   11.05960  -0.02560   -0.23147
野村貨幣市場基金                                                 16.25300   16.25280   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.20000   16.30000  -0.10000   -0.61350
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.94840    9.94840   0.00000    0.00000
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.90420    7.90640  -0.00220   -0.02783
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.62840   11.63170  -0.00330   -0.02837
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.30000    7.33000  -0.03000   -0.40928
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
野村精選貨幣市場基金                                             12.07260   12.07250   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.52000   12.51000   0.01000    0.07994
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.99000   11.97000   0.02000    0.16708
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.06000    8.11000  -0.05000   -0.61652
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.38000   11.45000  -0.07000   -0.61135
野村積極成長基金                                                 12.17000   12.28000  -0.11000   -0.89577
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.96000   10.06000  -0.10000   -0.99404
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  36.44000   36.81000  -0.37000   -1.00516
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.07340   10.06390   0.00950    0.09440
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.61070    8.60680   0.00390    0.04531
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.01400    8.00940   0.00460    0.05743
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.81100    7.80690   0.00410    0.05252
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.55570   11.55030   0.00540    0.04675
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.53180   10.52570   0.00610    0.05795
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.29570   10.29040   0.00530    0.05150
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
野村環球基金-人民幣計價                                          15.98000   16.05000  -0.07000   -0.43614
野村環球基金-美元計價                                            12.68000   12.73000  -0.05000   -0.39277
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.21000   17.27000  -0.06000   -0.34742
野村鴻利基金                                                     23.62000   23.83000  -0.21000   -0.88124
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85180   16.85170   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.33000   21.58000  -0.25000   -1.15848
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.15000   13.16000  -0.01000   -0.07599
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      15.14000   15.14000   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                      9.97590    9.97380   0.00210    0.02106
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.09100   13.08810   0.00290    0.02216
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.58630    9.60690  -0.02060   -0.21443
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.59260    9.61380  -0.02120   -0.22052
凱基台商天下基金                                                 13.59000   13.62000  -0.03000   -0.22026
凱基台灣精五門基金                                               21.39000   21.55000  -0.16000   -0.74246
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.86470   10.87530  -0.01060   -0.09747
凱基亞太高股息基金                                               13.46000   13.50000  -0.04000   -0.29630
凱基亞洲四金磚基金                                               18.55000   18.62000  -0.07000   -0.37594
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.11000   14.19000  -0.08000   -0.56378
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.69040   13.76520  -0.07480   -0.54340
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   13.09000   13.15000  -0.06000   -0.45627
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53410   11.53400   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.88000   28.17000  -0.29000   -1.02946
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.17000   22.08000   0.09000    0.40761
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.13770   22.07860   0.05910    0.26768
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.49000   18.50000  -0.01000   -0.05405
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.20640   18.24020  -0.03380   -0.18530
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.98000    8.01000  -0.03000   -0.37453
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.42000   11.44000  -0.02000   -0.17483
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.95680   11.96710  -0.01030   -0.08607
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.10000   11.10000   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.66970   11.68470  -0.01500   -0.12837
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.60000   11.61000  -0.01000   -0.08613
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.17000   13.16000   0.01000    0.07599
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.30350   13.30080   0.00270    0.02030
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.06000   14.07000  -0.01000   -0.07107
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       33.95000   33.88000   0.07000    0.20661
富邦NASDAQ-100基金                                               29.59000   29.54000   0.05000    0.16926
富邦上証180基金                                                  31.14000   31.08000   0.06000    0.19305
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23890    0.24500  -0.00610   -2.48980
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.15000    7.32000  -0.17000   -2.32240
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.11000    7.10000   0.01000    0.14085
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 42.56000   42.78000  -0.22000   -0.51426
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.93160   12.05990  -0.12830   -1.06386
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.26780   11.37910  -0.11130   -0.97811
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.99980   11.07990  -0.08010   -0.72293
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.48710   10.59990  -0.11280   -1.06416
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.82380    9.92080  -0.09700   -0.97774
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.59890    9.66890  -0.07000   -0.72397
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.81890   20.73850   0.08040    0.38768
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.26920   11.26810   0.00110    0.00976
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.75150   10.71220   0.03930    0.36687
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.82160   12.82120   0.00040    0.00312
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89630    1.89610   0.00020    0.01055
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.45150    9.45120   0.00030    0.00317
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.44540    1.44530   0.00010    0.00692
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.60010   11.60230  -0.00220   -0.01896
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74120    1.73960   0.00160    0.09198
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.06850   10.07040  -0.00190   -0.01887
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53050    1.52910   0.00140    0.09156
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.29000   14.16000   0.13000    0.91808
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.70000   25.19000  -0.49000   -1.94522
富邦日本東証基金                                                 22.69000   22.92000  -0.23000   -1.00349
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.03000   43.67000  -0.64000   -1.46554
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  48.55000   49.36000  -0.81000   -1.64100
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.54000   51.50000  -0.96000   -1.86408
富邦台灣心基金                                                   24.71000   24.97000  -0.26000   -1.04125
富邦台灣釆吉50基金                                               47.43000   48.36000  -0.93000   -1.92308
富邦台灣科技指數基金                                             51.23000   52.24000  -1.01000   -1.93338
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.42240   39.35510   0.06730    0.17101
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.05150   39.93130   0.12020    0.30102
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29680    0.29780  -0.00100   -0.33580
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.33280    2.33870  -0.00590   -0.25228
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34050    0.34050   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.64050   10.64110  -0.00060   -0.00564
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.02940    2.03430  -0.00490   -0.24087
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32710    0.32710   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.19840    9.19890  -0.00050   -0.00544
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.26000   23.25000   0.01000    0.04301
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.50000   14.49000   0.01000    0.06901
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.55000   29.51000   0.04000    0.13555
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62780   15.62760   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     71.07000   71.79000  -0.72000   -1.00293
富邦科技基金                                                     27.56000   27.85000  -0.29000   -1.04129
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.30360   39.24110   0.06250    0.15927
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.43990   38.43510   0.00480    0.01249
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.87900   37.86930   0.00970    0.02561
富邦恒生國企ETF基金                                              21.50000   21.64000  -0.14000   -0.64695
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.93000   12.82000   0.11000    0.85803
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            33.00000   33.58000  -0.58000   -1.72722
富邦高成長基金                                                   27.04000   27.33000  -0.29000   -1.06111
富邦基金                                                         14.30000   14.44000  -0.14000   -0.96953
富邦深証100基金                                                  11.12000   11.19000  -0.07000   -0.62556
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.62000   20.63000  -0.01000   -0.04847
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40390    0.40330   0.00060    0.14877
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.23510   12.22610   0.00900    0.07361
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.53300    9.52600   0.00700    0.07348
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30200    0.30170   0.00030    0.09944
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.89190    8.88540   0.00650    0.07315
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.68820    9.68380   0.00440    0.04544
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.91560    9.90120   0.01440    0.14544
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.68820    9.68380   0.00440    0.04544
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.91560    9.90120   0.01440    0.14544
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.80000   20.04000  -0.24000   -1.19760
富邦精準基金                                                     50.86000   51.41000  -0.55000   -1.06983
富邦精銳中小基金                                                 13.11000   13.27000  -0.16000   -1.20573
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.82000   21.12000  -0.30000   -1.42045
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.14000   21.51000  -0.37000   -1.72013
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.67000    7.56000   0.11000    1.45503
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.19000   15.64000  -0.45000   -2.87724
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.78000   19.77000   0.01000    0.05058
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.25800   10.36660  -0.10860   -1.04760
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.10640   11.18820  -0.08180   -0.73113
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.87540   10.94380  -0.06840   -0.62501
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.02450   10.13060  -0.10610   -1.04732
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.80620   10.88580  -0.07960   -0.73123
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.56150   10.62790  -0.06640   -0.62477
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.33000   30.80000  -0.47000   -1.52597
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.89310    8.86640   0.02670    0.30114
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.37610    9.36940   0.00670    0.07151
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.15320    9.15390  -0.00070   -0.00765
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.76660    9.73720   0.02940    0.30193
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.72060    9.71370   0.00690    0.07103
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.49070    9.49170  -0.00100   -0.01054
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.54940    9.55040  -0.00100   -0.01047
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.47440    8.46620   0.00820    0.09686
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.43880    9.45120  -0.01240   -0.13120
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.98460    9.00380  -0.01920   -0.21324
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.42720   10.41650   0.01070    0.10272
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.13750   10.15080  -0.01330   -0.13102
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.70850    9.72880  -0.02030   -0.20866
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.09620    9.11570  -0.01950   -0.21392
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.52740    9.54730  -0.01990   -0.20844
富達卓越領航全球組合基金                                         15.24000   15.21000   0.03000    0.19724
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.69250    8.68570   0.00680    0.07829
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.33680    9.35140  -0.01460   -0.15613
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.08390    9.10580  -0.02190   -0.24051
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.79370    9.78610   0.00760    0.07766
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.70360    9.71880  -0.01520   -0.15640
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.47380    9.49640  -0.02260   -0.23798
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.15930    9.18110  -0.02180   -0.23744
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.52110    9.54320  -0.02210   -0.23158
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.60000   10.74000  -0.14000   -1.30354
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.24000   12.37000  -0.13000   -1.05093
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.42000   10.52000  -0.10000   -0.95057
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.91000    9.00000  -0.09000   -1.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.98000   11.06000  -0.08000   -0.72333
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.41000   10.47000  -0.06000   -0.57307
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.50980    9.53920  -0.02940   -0.30820
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.20690    9.22750  -0.02060   -0.22325
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.71280    8.72870  -0.01590   -0.18216
富蘭克林華美中華基金                                             14.90000   15.05000  -0.15000   -0.99668
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.45000   21.64000  -0.19000   -0.87800
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.65000   20.82000  -0.17000   -0.81652
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.26000   11.27000  -0.01000   -0.08873
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.84050    7.82510   0.01540    0.19680
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.05390    9.03910   0.01480    0.16373
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.66980    9.65400   0.01580    0.16366
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.13740    9.11950   0.01790    0.19628
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.05830   11.05110   0.00720    0.06515
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.83410    8.82840   0.00570    0.06456
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.30260    9.29650   0.00610    0.06562
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.13300   13.12150   0.01150    0.08764
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.40480   10.39570   0.00910    0.08754
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.12790   10.12110   0.00680    0.06719
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.75630    7.75110   0.00520    0.06709
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.25790    9.25170   0.00620    0.06701
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.58950   10.57850   0.01100    0.10398
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.57400    7.56620   0.00780    0.10309
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.05810    9.04870   0.00940    0.10388
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.42520   10.41870   0.00650    0.06239
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.80430    7.79940   0.00490    0.06283
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.26770    8.26780  -0.00010   -0.00121
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.38880    9.39170  -0.00290   -0.03088
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.08980   10.09300  -0.00320   -0.03171
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.64400   12.64420  -0.00020   -0.00158
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.30000   10.38000  -0.08000   -0.77071
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.26000   10.32000  -0.06000   -0.58140
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.98000    9.02000  -0.04000   -0.44346
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.21000   10.26000  -0.05000   -0.48733
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.97000    9.00000  -0.03000   -0.33333
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.22000   11.26000  -0.04000   -0.35524
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.73000    8.74000  -0.01000   -0.11442
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.50000   10.56000  -0.06000   -0.56818
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.50000   10.56000  -0.06000   -0.56818
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.21000   11.27000  -0.06000   -0.53239
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.02000   10.07000  -0.05000   -0.49652
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.68000   10.73000  -0.05000   -0.46598
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.36270   13.33010   0.03260    0.24456
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
富蘭克林華美第一富基金                                           44.56000   44.96000  -0.40000   -0.88968
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29420   10.29410   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.69000   13.73000  -0.04000   -0.29133
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.70000   13.70000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.40000   15.39000   0.01000    0.06498
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.95510    7.96560  -0.01050   -0.13182
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.36330   11.37380  -0.01050   -0.09232
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.64440    9.66660  -0.02220   -0.22966
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.91280   10.93790  -0.02510   -0.22948
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.95550    6.96940  -0.01390   -0.19944
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.20430    9.22400  -0.01970   -0.21357
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.18650   10.20840  -0.02190   -0.21453
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.52440   10.54550  -0.02110   -0.20009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.97000   19.92000   0.05000    0.25100
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.56420   11.56330   0.00090    0.00778
復華人生目標基金                                                 41.65170   41.98590  -0.33420   -0.79598
復華大中華中小策略基金                                           10.63000   10.80000  -0.17000   -1.57407
復華中小精選基金                                                 85.33000   85.69000  -0.36000   -0.42012
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                     10.18000   10.35000  -0.17000   -1.64251
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.46000    9.59000  -0.13000   -1.35558
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.37000   12.49000  -0.12000   -0.96077
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.40000   11.51000  -0.11000   -0.95569
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.54000   11.62000  -0.08000   -0.68847
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
復華台灣智能基金                                                 12.66000   12.77000  -0.11000   -0.86139
復華全方位基金                                                   34.54000   34.69000  -0.15000   -0.43240
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.52000   14.66000  -0.14000   -0.95498
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        22.09000   22.28000  -0.19000   -0.85278
復華全球平衡基金-美元                                             9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.60000   20.61000  -0.01000   -0.04852
復華全球物聯網科技基金-美元                                      18.31000   18.47000  -0.16000   -0.86627
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    17.06000   17.18000  -0.12000   -0.69849
復華全球原物料基金                                                9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
復華全球消費基金-新臺幣                                          14.30000   14.38000  -0.08000   -0.55633
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45050   11.44180   0.00870    0.07604
復華全球債券基金                                                 13.38060   13.37950   0.00110    0.00822
復華全球債券組合基金                                             14.58000   14.58000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.45000   14.57000  -0.12000   -0.82361
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.20000   10.29000  -0.09000   -0.87464
復華全球戰略配置強基金-美元                                      10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.09000   11.13000  -0.04000   -0.35939
復華有利貨幣市場基金                                             13.42610   13.42600   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                 14.00000   14.14000  -0.14000   -0.99010
復華亞太成長基金                                                 16.99000   17.25000  -0.26000   -1.50725
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.88000   10.99000  -0.11000   -1.00091
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      11.15000   11.25000  -0.10000   -0.88889
復華東協世紀基金                                                 13.11000   13.20000  -0.09000   -0.68182
復華南非幣長期收益基金A                                          12.78000   12.74000   0.04000    0.31397
復華南非幣長期收益基金B                                           8.04000    8.01000   0.03000    0.37453
復華南非幣短期收益基金A                                          13.36000   13.35000   0.01000    0.07491
復華南非幣短期收益基金B                                           8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
復華美國新星基金-美元                                            13.52000   13.62000  -0.10000   -0.73421
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.24000   13.32000  -0.08000   -0.60060
復華恒生基金                                                     21.98000   22.17000  -0.19000   -0.85701
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.14000    8.06000   0.08000    0.99256
復華恒生單日正向二倍基金                                         36.70000   37.49000  -0.79000   -2.10723
復華神盾基金                                                     29.19420   29.42190  -0.22770   -0.77391
復華高成長基金                                                   74.58000   75.34000  -0.76000   -1.00876
復華高益策略組合基金                                             12.99000   12.98000   0.01000    0.07704
復華貨幣市場基金                                                 14.38640   14.38630   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         18.97000   19.03000  -0.06000   -0.31529
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.41000   50.99000  -0.58000   -1.13748
復華復華基金                                                     23.41000   23.65000  -0.24000   -1.01480
復華華人世紀基金                                                 20.64000   20.95000  -0.31000   -1.47971
復華傳家二號基金                                                 32.34980   32.64910  -0.29930   -0.91672
復華傳家基金                                                     28.04440   28.25560  -0.21120   -0.74746
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.76000   14.78000  -0.02000   -0.13532
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.97000   11.98000  -0.01000   -0.08347
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.49000   14.50000  -0.01000   -0.06897
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.37000   18.34000   0.03000    0.16358
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.71000    5.72000  -0.01000   -0.17483
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.55000   12.56000  -0.01000   -0.07962
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.86000   12.86000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                         10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.50000    9.55000  -0.05000   -0.52356
復華滬深300 A股基金                                              23.74000   23.77000  -0.03000   -0.12621
復華數位經濟基金                                                 69.06000   69.43000  -0.37000   -0.53291
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             12.15000   12.22000  -0.07000   -0.57283
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.69960    9.70630  -0.00670   -0.06903
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.53410    9.54030  -0.00620   -0.06499
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.85220    9.85890  -0.00670   -0.06796
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.65400    9.66030  -0.00630   -0.06522
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.65090    9.66040  -0.00950   -0.09834
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.84460    9.84440   0.00020    0.00203
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.64210    9.65550  -0.01340   -0.13878
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.83470    9.83850  -0.00380   -0.03862
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.64090    9.65430  -0.01340   -0.13880
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.83800    9.84180  -0.00380   -0.03861
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.23580    9.24060  -0.00480   -0.05194
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.96830    8.95400   0.01430    0.15971
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.66480    8.64230   0.02250    0.26035
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.39360   11.39950  -0.00590   -0.05176
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.07730   11.05960   0.01770    0.16004
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.82710   10.79900   0.02810    0.26021
景順主流基金                                                     19.66000   19.81000  -0.15000   -0.75719
景順台灣科技基金                                                 35.07000   35.30000  -0.23000   -0.65156
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.10000   11.12000  -0.02000   -0.17986
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
景順全球科技基金                                                 22.08000   22.09000  -0.01000   -0.04527
景順全球康健基金                                                 17.88000   17.89000  -0.01000   -0.05590
景順貨幣市場基金                                                 15.92640   15.92620   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     36.30000   36.61000  -0.31000   -0.84676
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.91000   16.02000  -0.11000   -0.68664
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.40000   14.49000  -0.09000   -0.62112
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.95000   10.97000  -0.02000   -0.18232
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.89000   10.01000  -0.12000   -1.19880
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.74000    9.85000  -0.11000   -1.11675
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.05000   10.18000  -0.13000   -1.27701
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.91000   10.02000  -0.11000   -1.09780
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.64390    8.65110  -0.00720   -0.08323
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.27430    8.26500   0.00930    0.11252
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.99730   11.00630  -0.00900   -0.08177
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.50240   10.49060   0.01180    0.11248
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.34000    8.40000  -0.06000   -0.71429
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.61000    8.67000  -0.06000   -0.69204
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.22000   12.30000  -0.08000   -0.65041
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.47430    9.48240  -0.00810   -0.08542
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.36810    9.36670   0.00140    0.01495
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.68590    9.69430  -0.00840   -0.08665
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.57970    9.57820   0.00150    0.01566
華南永昌永昌基金                                                 20.10000   20.26000  -0.16000   -0.78973
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.19830   14.19940  -0.00110   -0.00775
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
華南永昌全球新零售基金(美元)                                     10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                    9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
華南永昌全球精品基金                                             16.29000   16.22000   0.07000    0.43157
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.35000   12.44000  -0.09000   -0.72347
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.94000   12.01000  -0.07000   -0.58285
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.57000   14.67000  -0.10000   -0.68166
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         14.06000   14.14000  -0.08000   -0.56577
華南永昌物聯網精選基金                                           12.68000   12.81000  -0.13000   -1.01483
華南永昌策略報酬基金                                             10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19040   16.19020   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.59530   25.71180  -0.11650   -0.45310
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92770   11.92750   0.00020    0.00168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.14200   10.13920   0.00280    0.02762
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.47810   10.43790   0.04020    0.38513
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.89990    9.89710   0.00280    0.02829
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.19580   10.15670   0.03910    0.38497
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.98770    9.98590   0.00180    0.01803
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.25900   10.22050   0.03850    0.37669
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.84620    9.84440   0.00180    0.01828
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.10570   10.06790   0.03780    0.37545
華頓中小型基金                                                   28.94000   29.21000  -0.27000   -0.92434
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.77360   12.90130  -0.12770   -0.98982
華頓台灣基金                                                     36.35000   36.50000  -0.15000   -0.41096
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51000   11.50980   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                             18.50000   18.29000   0.21000    1.14817
華頓全球高收益債券基金A                                          13.27030   13.26510   0.00520    0.03920
華頓全球高收益債券基金B                                           8.31730    8.31400   0.00330    0.03969
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.08000    6.07000   0.01000    0.16474
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.97000    3.00710  -0.03710   -1.23375
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.89740   14.02730  -0.12990   -0.92605
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.46500    0.46980  -0.00480   -1.02171
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.83390   11.86680  -0.03290   -0.27724
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.74700   10.78240  -0.03540   -0.32831
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.00860   11.00490   0.00370    0.03362
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.98720    9.98380   0.00340    0.03406
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.59170   11.59940  -0.00770   -0.06638
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.60220   10.61080  -0.00860   -0.08105
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.15000   12.27000  -0.12000   -0.97800
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.95000   11.02000  -0.07000   -0.63521
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.12000   12.21000  -0.09000   -0.73710
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.42680    2.42880  -0.00200   -0.08235
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96250    1.96770  -0.00520   -0.26427
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.13460   12.11150   0.02310    0.19073
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.93390    9.91500   0.01890    0.19062
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37920    0.37880   0.00040    0.10560
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32060    0.32040   0.00020    0.06242
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.56000    3.59000  -0.03000   -0.83565
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.66000   16.75000  -0.09000   -0.53731
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.56000    0.56000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               18.35000   18.41000  -0.06000   -0.32591
匯豐台灣精典基金                                                 24.73000   25.14000  -0.41000   -1.63087
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.33000   12.36000  -0.03000   -0.24272
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.31000    8.32000  -0.01000   -0.12019
匯豐安富基金                                                     25.72000   25.98000  -0.26000   -1.00077
匯豐成功基金                                                     39.29000   39.87000  -0.58000   -1.45473
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.32000   11.36000  -0.04000   -0.35211
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.55000   10.58000  -0.03000   -0.28355
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.38000   11.42000  -0.04000   -0.35026
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.09000   11.13000  -0.04000   -0.35939
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.18000   11.22000  -0.04000   -0.35651
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.44720    2.45360  -0.00640   -0.26084
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.23420    2.24080  -0.00660   -0.29454
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.64130   11.64400  -0.00270   -0.02319
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.07130    8.07390  -0.00260   -0.03220
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38380    0.38400  -0.00020   -0.05208
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34510    0.34530  -0.00020   -0.05792
匯豐拉丁美洲基金                                                  6.96000    6.97000  -0.01000   -0.14347
匯豐金磚動力基金                                                 14.47000   14.55000  -0.08000   -0.54983
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97480   14.97470   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.22000    5.21000   0.01000    0.19194
匯豐新鑽動力基金                                                 11.25000   11.28000  -0.03000   -0.26596
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.30770    5.29400   0.01370    0.25878
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.85900    8.84550   0.01350    0.15262
匯豐龍鳳基金-A類型                                               53.27000   54.16000  -0.89000   -1.64328
匯豐龍鳳基金-I類型                                               53.27000   54.16000  -0.89000   -1.64328
匯豐龍騰電子基金                                                 39.24000   39.73000  -0.49000   -1.23332
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.19230   12.19520  -0.00290   -0.02378
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   22.66000   22.77000  -0.11000   -0.48309
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.76000   12.02000  -0.26000   -2.16306
新光中國成長基金(美元)                                           12.65000   12.93000  -0.28000   -2.16551
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.24000   12.49000  -0.25000   -2.00160
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.01520   10.01350   0.00170    0.01698
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.96610    9.96830  -0.00220   -0.02207
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            9.96660    9.95020   0.01640    0.16482
新光台灣富貴基金                                                 23.61000   23.89000  -0.28000   -1.17204
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.11000   12.09000   0.02000    0.16543
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.45000   11.41000   0.04000    0.35057
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.93770    9.94500  -0.00730   -0.07340
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.42030    9.40960   0.01070    0.11371
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.61050    9.61750  -0.00700   -0.07278
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.10060    9.09020   0.01040    0.11441
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                              10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                              10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43170   15.43150   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
新光亞洲精選基金-美金                                            24.72000   24.94000  -0.22000   -0.88212
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.30000   24.47000  -0.17000   -0.69473
新光兩岸優勢基金                                                 13.83000   14.02000  -0.19000   -1.35521
新光店頭基金                                                     28.08000   28.11000  -0.03000   -0.10672
新光南非幣保本基金                                               11.74000   11.73000   0.01000    0.08525
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.28000   10.33000  -0.05000   -0.48403
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.79000    8.81000  -0.02000   -0.22701
新光特選內需收益ETF基金                                          20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
新光創新科技基金                                                 16.58000   16.70000  -0.12000   -0.71856
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.71220    9.71870  -0.00650   -0.06688
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.99380    9.99640  -0.00260   -0.02601
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.64560    9.65020  -0.00460   -0.04767
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.25990    9.26660  -0.00670   -0.07230
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.54200    9.54470  -0.00270   -0.02829
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.20270    9.20710  -0.00440   -0.04779
新光澳幣八年期保本基金                                           10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
新光澳幣十年期保本基金                                           10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
新光澳幣保本基金                                                 11.81000   11.81000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.96810    9.95990   0.00820    0.08233
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.80930    9.80130   0.00800    0.08162
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.70850    9.70270   0.00580    0.05978
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.84010    9.83420   0.00590    0.05999
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.84570    9.84190   0.00380    0.03861
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.71110    9.70750   0.00360    0.03708
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.67310    9.66680   0.00630    0.06517
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.80720    9.80110   0.00610    0.06224
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.54000    7.56000  -0.02000   -0.26455
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.89000    8.92000  -0.03000   -0.33632
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.84100    9.83860   0.00240    0.02439
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.51690    9.51490   0.00200    0.02102
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.77640    9.77860  -0.00220   -0.02250
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.50330    9.50550  -0.00220   -0.02314
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.55870    9.55780   0.00090    0.00942
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.89680    9.89600   0.00080    0.00808
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.69740   13.69390   0.00350    0.02556
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.50360    8.50140   0.00220    0.02588
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.19310   36.21990  -0.02680   -0.07399
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.22800   37.23710  -0.00910   -0.02444
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.27500   38.25720   0.01780    0.04653
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.12670   11.12570   0.00100    0.00899
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.32170   10.31780   0.00390    0.03780
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    14.12830   14.31500  -0.18670   -1.30423
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      11.34940   11.50760  -0.15820   -1.37474
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.38000   11.53000  -0.15000   -1.30095
群益大印度基金-人民幣                                            13.20130   13.23790  -0.03660   -0.27648
群益大印度基金-美元                                              13.34320   13.38990  -0.04670   -0.34877
群益大印度基金-新臺幣                                            12.26000   12.29000  -0.03000   -0.24410
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.35760   12.40020  -0.04260   -0.34354
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.80740   12.86080  -0.05340   -0.41522
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.66000   11.69000  -0.03000   -0.25663
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.49820   11.53780  -0.03960   -0.34322
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.87500   10.92030  -0.04530   -0.41482
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.91630    9.95050  -0.03420   -0.34370
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.41620    9.45550  -0.03930   -0.41563
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.60260    9.63570  -0.03310   -0.34351
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.42370    9.46300  -0.03930   -0.41530
群益中小型股基金                                                 52.83000   53.53000  -0.70000   -1.30768
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.81710    9.85290  -0.03580   -0.36334
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.79520    9.83800  -0.04280   -0.43505
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.90380    8.93370  -0.02990   -0.33469
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.70700    8.73870  -0.03170   -0.36275
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.68720    8.72510  -0.03790   -0.43438
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.89730    7.92390  -0.02660   -0.33569
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.37610   11.37320   0.00290    0.02550
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.16360   11.16200   0.00160    0.01433
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.47910   10.47450   0.00460    0.04392
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.85930   10.00500  -0.14570   -1.45627
群益中國新機會基金N-美元                                          9.72980    9.88070  -0.15090   -1.52722
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.08000   10.22000  -0.14000   -1.36986
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.74390    8.87310  -0.12920   -1.45609
群益中國新機會基金-美元                                          10.40370   10.56500  -0.16130   -1.52674
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.62000    9.76000  -0.14000   -1.43443
群益平衡王基金                                                   19.77410   19.80350  -0.02940   -0.14846
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.08000    8.13000  -0.05000   -0.61501
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.87000    5.91000  -0.04000   -0.67682
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.17650   10.26440  -0.08790   -0.85636
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.43940   10.53710  -0.09770   -0.92720
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.59000    9.67000  -0.08000   -0.82730
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.20180    9.28130  -0.07950   -0.85656
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.43960    9.52790  -0.08830   -0.92675
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.67000    8.74000  -0.07000   -0.80092
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.06510   10.07020  -0.00510   -0.05064
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.87860    9.88480  -0.00620   -0.06272
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.50750    9.51240  -0.00490   -0.05151
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.42090    9.42680  -0.00590   -0.06259
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.12300   10.12820  -0.00520   -0.05134
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.18820   10.19450  -0.00630   -0.06180
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.67480    9.67980  -0.00500   -0.05165
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.07960   10.08590  -0.00630   -0.06246
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                9.92080    9.92700  -0.00620   -0.06246
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.24900    7.25350  -0.00450   -0.06204
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.06570   10.05910   0.00660    0.06561
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.98510    9.98000   0.00510    0.05110
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.02700   10.01790   0.00910    0.09084
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.06560   10.05900   0.00660    0.06561
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.98510    9.98000   0.00510    0.05110
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.02700   10.01790   0.00910    0.09084
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.06570   10.05910   0.00660    0.06561
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.98520    9.98000   0.00520    0.05210
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.02700   10.01790   0.00910    0.09084
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.06570   10.05910   0.00660    0.06561
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.98520    9.98000   0.00520    0.05210
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.02700   10.01790   0.00910    0.09084
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.38890   15.42640  -0.03750   -0.24309
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.71000   14.73000  -0.02000   -0.13578
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.40000   10.47000  -0.07000   -0.66858
群益印度中小基金N-美元                                            9.87520    9.93040  -0.05520   -0.55587
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.04000    9.08000  -0.04000   -0.44053
群益印度中小基金-人民幣                                          14.81830   14.89050  -0.07220   -0.48487
群益印度中小基金-美元                                            14.12410   14.20310  -0.07900   -0.55622
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.83000   15.90000  -0.07000   -0.44025
群益多利策略組合基金                                             11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.54000   13.53000   0.01000    0.07391
群益多重資產組合基金                                             15.70000   15.71000  -0.01000   -0.06365
群益安家基金                                                     27.79430   28.11140  -0.31710   -1.12801
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07070   16.07050   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             22.03000   22.08000  -0.05000   -0.22645
群益亞太中小基金                                                 13.95000   14.08000  -0.13000   -0.92330
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.39000   17.49000  -0.10000   -0.57176
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.54630    9.54290   0.00340    0.03563
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.38570    7.38310   0.00260    0.03522
群益店頭市場基金                                                116.46000  116.85000  -0.39000   -0.33376
群益東方盛世基金                                                  9.52000    9.57000  -0.05000   -0.52247
群益東協成長基金-人民幣                                          13.59850   13.74920  -0.15070   -1.09606
群益東協成長基金-美元                                            12.82790   12.97940  -0.15150   -1.16723
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.29000   12.43000  -0.14000   -1.12631
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.26940   11.27750  -0.00810   -0.07182
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.78350   10.79210  -0.00860   -0.07969
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.13010   10.13380  -0.00370   -0.03651
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.98040    9.98760  -0.00720   -0.07209
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.55350    9.56110  -0.00760   -0.07949
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.97240    8.97570  -0.00330   -0.03677
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.11770   10.12590  -0.00820   -0.08098
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.76660    9.77370  -0.00710   -0.07264
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.72320    9.73100  -0.00780   -0.08016
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.02350   10.02720  -0.00370   -0.03690
群益長安基金                                                     32.26000   32.54000  -0.28000   -0.86048
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.08310   15.08520  -0.00210   -0.01392
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.11000   14.10000   0.01000    0.07092
群益真善美基金                                                   18.36540   18.30670   0.05870    0.32065
群益馬拉松基金                                                  135.27000  137.30000  -2.03000   -1.47851
群益深証中小板基金                                               14.88000   14.91000  -0.03000   -0.20121
群益創新科技基金                                                 36.76000   37.18000  -0.42000   -1.12964
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.23080   10.34090  -0.11010   -1.06470
群益華夏盛世基金N-美元                                           10.11920   10.23550  -0.11630   -1.13624
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.21000   10.32000  -0.11000   -1.06589
群益華夏盛世基金-人民幣                                          11.14130   11.26130  -0.12000   -1.06560
群益華夏盛世基金-美元                                            11.15780   11.28600  -0.12820   -1.13592
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.83000   18.02000  -0.19000   -1.05438
群益奧斯卡基金                                                   30.99000   31.28000  -0.29000   -0.92711
群益新興金鑽基金-美元                                            13.25420   13.42320  -0.16900   -1.25901
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.81000    9.92000  -0.11000   -1.10887
群益葛萊美基金                                                   26.56000   26.81000  -0.25000   -0.93249
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.15000   19.51000  -0.36000   -1.84521
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.37000    8.25000   0.12000    1.45455
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.35000   13.75000  -0.40000   -2.90909
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.86720   11.85810   0.00910    0.07674
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.50590   11.51450  -0.00860   -0.07469
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.38400   11.37950   0.00450    0.03954
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.78100    8.77410   0.00690    0.07864
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.38360    9.39070  -0.00710   -0.07561
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.50000    8.50000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.96120    8.95760   0.00360    0.04019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     30.94000   31.32000  -0.38000   -1.21328
德信中國精選成長基金                                             12.42000   12.54000  -0.12000   -0.95694
德信台灣主流中小基金                                             20.75000   20.97000  -0.22000   -1.04912
德信新興股票組合基金                                             11.55000   11.56000  -0.01000   -0.08651
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92350   11.92330   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.70180   10.70520  -0.00340   -0.03176
德信數位時代基金                                                 28.61000   28.76000  -0.15000   -0.52156
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65130   11.65110   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.06000   17.23000  -0.17000   -0.98665
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.56000   19.56000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.29000    7.30000  -0.01000   -0.13699
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.78110    9.81090  -0.02980   -0.30374
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.86530   13.90760  -0.04230   -0.30415
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.06140    8.06140   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.10830   11.11370  -0.00540   -0.04859
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.30890   11.31480  -0.00590   -0.05214
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.77300   12.77250   0.00050    0.00391
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.55000   18.45000   0.10000    0.54201
摩根中小基金                                                     26.07000   26.36000  -0.29000   -1.10015
摩根中國A股基金                                                  15.65000   15.78000  -0.13000   -0.82383
摩根中國A股基金(美元)                                            12.68000   12.80000  -0.12000   -0.93750
摩根中國亮點基金                                                 15.13000   15.27000  -0.14000   -0.91683
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.92880   11.95170  -0.02290   -0.19160
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.87200   12.91470  -0.04270   -0.33063
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.30120   10.32830  -0.02710   -0.26239
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.29530   13.32060  -0.02530   -0.18993
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.82510   14.87420  -0.04910   -0.33010
摩根台灣金磚基金                                                 21.57000   21.87000  -0.30000   -1.37174
摩根台灣增長基金                                                 52.36000   53.20000  -0.84000   -1.57895
摩根平衡基金                                                     28.09000   28.38000  -0.29000   -1.02185
摩根全球α基金                                                   19.17000   19.18000  -0.01000   -0.05214
摩根全球平衡基金                                                 15.16440   15.18520  -0.02080   -0.13698
摩根全球發現基金                                                 12.58000   12.58000   0.00000    0.00000
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.75030    9.75630  -0.00600   -0.06150
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.60320   10.61180  -0.00860   -0.08104
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.14720   10.15390  -0.00670   -0.06598
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.35140   11.35850  -0.00710   -0.06251
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.97070    9.97730  -0.00660   -0.06615
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.85450   10.88560  -0.03110   -0.28570
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.74420   13.78370  -0.03950   -0.28657
摩根亞洲基金                                                     58.87000   59.11000  -0.24000   -0.40602
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.56810    8.56230   0.00580    0.06774
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.92020    9.91680   0.00340    0.03429
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.88650    8.88270   0.00380    0.04278
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.29420   12.28570   0.00850    0.06919
摩根東方內需機會基金                                             18.64000   18.72000  -0.08000   -0.42735
摩根東方科技基金                                                 37.88000   37.97000  -0.09000   -0.23703
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.10000   10.14000  -0.04000   -0.39448
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.52000   10.59000  -0.07000   -0.66100
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.15000   10.21000  -0.06000   -0.58766
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.76000   11.81000  -0.05000   -0.42337
摩根金龍收成基金                                                 24.27000   24.43000  -0.16000   -0.65493
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06880   15.06870   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 15.18000   15.07000   0.11000    0.72993
摩根新金磚五國基金                                               11.32000   11.35000  -0.03000   -0.26432
摩根新絲路基金                                                   10.48000   10.54000  -0.06000   -0.56926
摩根新興35基金                                                   13.74000   13.79000  -0.05000   -0.36258
摩根新興日本基金                                                 25.32000   25.27000   0.05000    0.19786
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.46230    7.47410  -0.01180   -0.15788
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.60530    9.62360  -0.01830   -0.19016
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.49360    9.50920  -0.01560   -0.16405
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.59400   10.61070  -0.01670   -0.15739
摩根新興科技基金                                                 61.67000   62.51000  -0.84000   -1.34378
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.27320    8.26810   0.00510    0.06168
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.42150   10.41510   0.00640    0.06145
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.62380    8.64150  -0.01770   -0.20483
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.42350    9.45490  -0.03140   -0.33210
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.03790    9.06500  -0.02710   -0.29895
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.82550    9.84570  -0.02020   -0.20517
摩根龍揚基金                                                     36.31000   36.55000  -0.24000   -0.65663
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.89000   10.93000  -0.04000   -0.36597
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.79000   10.82000  -0.03000   -0.27726
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.95000   10.97000  -0.02000   -0.18232
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.31490    9.30200   0.01290    0.13868
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.19540   11.17980   0.01560    0.13954
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   28.66000   29.02000  -0.36000   -1.24052
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.71630   11.72460  -0.00830   -0.07079
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.07510   11.08240  -0.00730   -0.06587
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.90470    9.90700  -0.00230   -0.02322
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.35700   10.36440  -0.00740   -0.07140
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.82560    9.83210  -0.00650   -0.06611
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.78140    8.78340  -0.00200   -0.02277
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.68370   10.72680  -0.04310   -0.40180
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.41620   10.44770  -0.03150   -0.30150
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.95270   10.02650  -0.07380   -0.73605
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.79520    9.85780  -0.06260   -0.63503
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.77990    9.85240  -0.07250   -0.73586
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.62500    9.68660  -0.06160   -0.63593
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.55790   11.57850  -0.02060   -0.17792
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.36000   11.37950  -0.01950   -0.17136
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.23050   10.24000  -0.00950   -0.09277
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.04580   11.06540  -0.01960   -0.17713
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.83980   10.85850  -0.01870   -0.17222
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.76490    9.77390  -0.00900   -0.09208
聯邦金鑽平衡基金                                                 26.74160   27.01860  -0.27700   -1.02522
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.99510    9.99810  -0.00300   -0.03001
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.00380    9.99680   0.00700    0.07002
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.99510    9.99810  -0.00300   -0.03001
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.00380    9.99680   0.00700    0.07002
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15250   13.15240   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 14.52000   14.71000  -0.19000   -1.29164
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.80990   15.80160   0.00830    0.05253
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.89600   13.03190  -0.13590   -1.04283
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.77040   12.88640  -0.11600   -0.90017
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.29020   12.40180  -0.11160   -0.89987
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.74700   11.74740  -0.00040   -0.00341
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.94650   10.94050   0.00600    0.05484
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.61440   10.61490  -0.00050   -0.00471
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.61950    8.61480   0.00470    0.05456
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.82000   38.35000  -0.53000   -1.38201
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.47000   15.47000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.72000   12.72000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.37000   13.36000   0.01000    0.07485
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.56000   12.56000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.98000    7.97000   0.01000    0.12547
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.23000   12.23000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.76000   11.85000  -0.09000   -0.75949
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.94000   10.02000  -0.08000   -0.79840
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.28000   12.27000   0.01000    0.08150
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.90000   15.87000   0.03000    0.18904
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.83000   15.81000   0.02000    0.12650
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.67000   20.70000  -0.03000   -0.14493
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.82000   18.85000  -0.03000   -0.15915
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.79000   12.81000  -0.02000   -0.15613
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.80000   15.83000  -0.03000   -0.18951
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.52000   16.54000  -0.02000   -0.12092
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.58000   15.61000  -0.03000   -0.19218
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.78000   15.81000  -0.03000   -0.18975
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.26000   14.28000  -0.02000   -0.14006
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.25000   14.28000  -0.03000   -0.21008
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.95000   14.97000  -0.02000   -0.13360
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.30000   18.31000  -0.01000   -0.05461
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.18000   17.19000  -0.01000   -0.05817
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.50000   13.51000  -0.01000   -0.07402
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.26000   14.26000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.35000   13.36000  -0.01000   -0.07485
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.23000    8.23000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.30000   13.31000  -0.01000   -0.07513
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.67000   14.65000   0.02000    0.13652
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.63000   14.61000   0.02000    0.13689
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
聯博貨幣市場基金                                                 14.98820   14.98810   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.32090   10.32480  -0.00390   -0.03777
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.82570   13.83450  -0.00880   -0.06361
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.55240    7.55520  -0.00280   -0.03706
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.11000   14.12000  -0.01000   -0.07082
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.14000   14.15000  -0.01000   -0.07067
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.71000   24.92000  -0.21000   -0.84270
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.46000   13.73000  -0.27000   -1.96650
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.69000   14.96000  -0.27000   -1.80481
瀚亞巴西基金                                                      4.35000    4.43000  -0.08000   -1.80587
瀚亞外銷基金                                                     46.11000   46.56000  -0.45000   -0.96649
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.72000   10.76000  -0.04000   -0.37175
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.13000   11.17000  -0.04000   -0.35810
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.53000    9.57000  -0.04000   -0.41797
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.32000    9.35000  -0.03000   -0.32086
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.49700   10.48960   0.00740    0.07055
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.28740   10.28410   0.00330    0.03209
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.13440   12.12840   0.00600    0.04947
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.09090   10.07250   0.01840    0.18268
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.53920    7.53400   0.00520    0.06902
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.06380    8.06120   0.00260    0.03225
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.10360    8.09960   0.00400    0.04939
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.20810    7.19470   0.01340    0.18625
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.89260    8.88830   0.00430    0.04838
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.27250    9.26600   0.00650    0.07015
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.42580    9.42280   0.00300    0.03184
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.26920    9.26460   0.00460    0.04965
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.72000   10.78000  -0.06000   -0.55659
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.21000   11.27000  -0.06000   -0.53239
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.54000   10.59000  -0.05000   -0.47214
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.01000   10.07000  -0.06000   -0.59583
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.57000   10.62000  -0.05000   -0.47081
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.49000   13.50000  -0.01000   -0.07407
瀚亞印度基金-美元                                                13.67000   13.68000  -0.01000   -0.07310
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.42000   29.40000   0.02000    0.06803
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.42000   12.45000  -0.03000   -0.24096
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.78000   11.86000  -0.08000   -0.67454
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.32000   11.39000  -0.07000   -0.61457
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.52000   15.60000  -0.08000   -0.51282
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.50000    9.56000  -0.06000   -0.62762
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.84000    9.90000  -0.06000   -0.60606
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.55000    9.60000  -0.05000   -0.52083
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.61000   11.68000  -0.07000   -0.59932
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.76960   11.81150  -0.04190   -0.35474
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.44010   13.35190   0.08820    0.66058
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.21050   11.24930  -0.03880   -0.34491
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.77000   10.79970  -0.02970   -0.27501
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.77680   11.77030   0.00650    0.05522
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.21470    9.24750  -0.03280   -0.35469
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                     10.07220   10.00120   0.07100    0.70991
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.41840    9.45090  -0.03250   -0.34388
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.03890    9.06390  -0.02500   -0.27582
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.32460    9.31940   0.00520    0.05580
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.38870   14.39990  -0.01120   -0.07778
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.63900   10.65430  -0.01530   -0.14360
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.88560   10.90090  -0.01530   -0.14036
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.64000   12.64980  -0.00980   -0.07747
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.60000   11.52000   0.08000    0.69444
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.38000   21.46000  -0.08000   -0.37279
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55070   13.55050   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               26.46000   26.49000  -0.03000   -0.11325
瀚亞高科技基金                                                   64.60000   64.89000  -0.29000   -0.44691
瀚亞理財通基金                                                   27.13000   27.40000  -0.27000   -0.98540
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.08000    9.10000  -0.02000   -0.21978
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.04000    9.05000  -0.01000   -0.11050
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.83000    8.85000  -0.02000   -0.22599
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.13000    9.14000  -0.01000   -0.10941
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.75000    8.76000  -0.01000   -0.11416
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
瀚亞菁華基金                                                     24.87000   25.05000  -0.18000   -0.71856
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.79300   12.78610   0.00690    0.05396
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.13170    9.12680   0.00490    0.05369
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.38840   10.42750  -0.03910   -0.37497
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.52980   10.44570   0.08410    0.80512
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.68060   10.71930  -0.03870   -0.36103
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.78450    9.81030  -0.02580   -0.26299
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.90180    9.89220   0.00960    0.09705
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.38010    8.41160  -0.03150   -0.37448
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.17810    8.11270   0.06540    0.80614
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.23880    9.27230  -0.03350   -0.36129
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.34870    8.37070  -0.02200   -0.26282
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.92750    7.91980   0.00770    0.09722
瀚亞電通網基金                                                   16.73000   16.77000  -0.04000   -0.23852
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.54740   13.54670   0.00070    0.00517
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.06920   10.07430  -0.00510   -0.05062
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.01070   10.01430  -0.00360   -0.03595
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.44020   11.43960   0.00060    0.00524
瀚亞歐洲基金                                                     11.83000   11.86000  -0.03000   -0.25295
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞