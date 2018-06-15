[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/06/14 107/06/13 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.45060 10.44940 0.00120 0.01148 大華銀多元特別收益平衡基金 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.95070 9.95950 -0.00880 -0.08836 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.95070 9.95950 -0.00880 -0.08836 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.94940 9.95880 -0.00940 -0.09439 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.94940 9.95880 -0.00940 -0.09439 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.25900 9.28080 -0.02180 -0.23489 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.49600 9.51560 -0.01960 -0.20598 中國信託台灣活力基金 17.14000 17.25000 -0.11000 -0.63768 中國信託台灣優勢基金 19.65000 19.77000 -0.12000 -0.60698 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.61000 9.70000 -0.09000 -0.92784 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.63000 9.69000 -0.06000 -0.61920 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.73810 9.73200 0.00610 0.06268 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22740 9.22160 0.00580 0.06290 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.20060 10.19630 0.00430 0.04217 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.66280 9.65870 0.00410 0.04245 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.43440 10.42770 0.00670 0.06425 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.15640 9.15050 0.00590 0.06448 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.30380 11.33650 -0.03270 -0.28845 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.26280 10.29240 -0.02960 -0.28759 中國信託智能運動基金-台幣 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 中國信託智能運動基金-美元 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97650 10.97640 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.32170 9.32190 -0.00020 -0.00215 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.08850 9.08870 -0.00020 -0.00220 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.50650 9.50670 -0.00020 -0.00210 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.26340 9.26350 -0.00010 -0.00108 中國信託精穩基金 19.35650 19.45760 -0.10110 -0.51959 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.23000 11.24000 -0.01000 -0.08897 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.74000 11.76000 -0.02000 -0.17007 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.45000 11.47000 -0.02000 -0.17437 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 70.96000 71.29000 -0.33000 -0.46290 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.54620 37.40180 0.14440 0.38608 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.33320 11.33210 0.00110 0.00971 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.89740 10.85760 0.03980 0.36656 元大上證50基金 31.21000 31.13000 0.08000 0.25699 元大大中華TMT基金-人民幣 12.97000 13.21000 -0.24000 -1.81681 元大大中華TMT基金-新台幣 12.07000 12.24000 -0.17000 -1.38889 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.49000 13.64000 -0.15000 -1.09971 元大大中華價值指數基金-美元 13.60000 13.71700 -0.11700 -0.85296 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.79400 17.92900 -0.13500 -0.75297 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.43900 11.63100 -0.19200 -1.65076 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.48300 11.63300 -0.15000 -1.28944 元大中國平衡基金-人民幣 3.20000 3.25000 -0.05000 -1.53846 元大中國平衡基金-新台幣 14.94000 15.10000 -0.16000 -1.05960 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.13700 47.06750 0.06950 0.14766 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.36640 10.36860 -0.00220 -0.02122 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.62730 9.62930 -0.00200 -0.02077 元大中國機會債券基金-新台幣 9.95330 9.91990 0.03340 0.33670 元大巴西指數基金 5.21900 5.26100 -0.04200 -0.79833 元大巴菲特基金 31.21000 31.49000 -0.28000 -0.88917 元大日經225基金 28.65000 28.89000 -0.24000 -0.83074 元大台商收成基金 24.64000 25.05000 -0.41000 -1.63673 元大台灣50單日反向1倍基金 12.52000 12.34000 0.18000 1.45867 元大台灣50單日正向2倍基金 37.01000 38.22000 -1.21000 -3.16588 元大台灣中型100基金 34.24000 34.57000 -0.33000 -0.95458 元大台灣加權股價指數基金 25.18200 25.56200 -0.38000 -1.48658 元大台灣卓越50基金 81.79000 83.39000 -1.60000 -1.91870 元大台灣金融基金 17.55000 17.83000 -0.28000 -1.57039 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.09000 31.40000 -0.31000 -0.98726 元大台灣高股息基金 26.34000 26.59000 -0.25000 -0.94020 元大台灣電子科技基金 36.44000 37.06000 -0.62000 -1.67296 元大全球ETF成長組合基金 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 元大全球ETF穩健組合基金 14.72000 14.74000 -0.02000 -0.13569 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.57000 13.66000 -0.09000 -0.65886 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.78000 12.91000 -0.13000 -1.00697 元大全球不動產證券化基金-美元 12.91500 13.01200 -0.09700 -0.74547 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.40000 9.45000 -0.05000 -0.52910 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.19000 7.22000 -0.03000 -0.41551 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.50000 8.56000 -0.06000 -0.70093 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.68000 6.73000 -0.05000 -0.74294 元大全球股票入息基金-美元配息 10.01200 10.06100 -0.04900 -0.48703 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.71000 10.75000 -0.04000 -0.37209 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 元大全球新興市場精選組合基金 13.98000 14.01000 -0.03000 -0.21413 元大全球農業商機基金 16.97000 16.93000 0.04000 0.23627 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 元大印度指數基金 9.75300 9.70700 0.04600 0.47388 元大印度基金 12.75000 12.74000 0.01000 0.07849 元大多多基金 22.97000 22.98000 -0.01000 -0.04352 元大多福基金 61.25000 61.28000 -0.03000 -0.04896 元大亞太成長基金 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.58550 8.58070 0.00480 0.05594 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.10990 7.10590 0.00400 0.05629 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.99100 10.02800 -0.03700 -0.36897 元大卓越基金 53.45000 53.92000 -0.47000 -0.87166 元大店頭基金 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994 元大泛歐成長基金 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 元大美元貨幣市場基金-美元 10.22460 10.22410 0.00050 0.00489 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.28410 9.26870 0.01540 0.16615 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.71330 30.66750 0.04580 0.14934 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.67480 36.66340 0.01140 0.03109 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.29940 19.25940 0.04000 0.20769 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.74110 18.80980 -0.06870 -0.36524 元大美國政府7至10年期債券基金 37.33110 37.32500 0.00610 0.01634 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.59090 20.55170 0.03920 0.19074 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.71530 17.77770 -0.06240 -0.35100 元大高科技基金 22.07000 22.21000 -0.14000 -0.63035 元大得利貨幣市場基金 16.23920 16.23910 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.97200 11.97180 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 14.56000 14.57000 -0.01000 -0.06863 元大華夏中小基金 8.54000 8.61000 -0.07000 -0.81301 元大新中國基金-人民幣 10.81000 11.02000 -0.21000 -1.90563 元大新中國基金-美元 10.91300 11.09300 -0.18000 -1.62264 元大新中國基金-新台幣 10.53000 10.70000 -0.17000 -1.58879 元大新主流基金 32.25000 32.23000 0.02000 0.06205 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.77160 9.77310 -0.00150 -0.01535 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.43450 9.43600 -0.00150 -0.01590 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.62010 9.61200 0.00810 0.08427 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.29080 9.28300 0.00780 0.08402 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.52310 9.52590 -0.00280 -0.02939 元大新興亞洲基金 12.20000 12.25000 -0.05000 -0.40816 元大萬泰貨幣市場基金 15.08890 15.08870 0.00020 0.00133 元大經貿基金 43.80000 44.13000 -0.33000 -0.74779 元大實質多重資產基金-人民幣 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 元大實質多重資產基金-美元 9.59100 9.58700 0.00400 0.04172 元大實質多重資產基金-新台幣 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 元大滬深300單日反向1倍基金 14.49000 14.46000 0.03000 0.20747 元大滬深300單日正向2倍基金 16.10000 16.19000 -0.09000 -0.55590 元大精準中小基金 24.00000 24.10000 -0.10000 -0.41494 元大摩臺基金 38.19000 38.91000 -0.72000 -1.85042 元大標普500基金 24.97000 25.02000 -0.05000 -0.19984 元大標普500單日反向1倍基金 13.30000 13.25000 0.05000 0.37736 元大標普500單日正向2倍基金 32.85000 33.04000 -0.19000 -0.57506 元大標智滬深300基金 18.50000 18.53000 -0.03000 -0.16190 元大歐洲50基金 24.97000 24.95000 0.02000 0.08016 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.59810 9.58960 0.00850 0.08864 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.15560 10.15530 0.00030 0.00295 元大績效基金 66.54000 66.53000 0.01000 0.01503 元大韓國KOSPI200基金 23.68000 24.22000 -0.54000 -2.22956 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.41000 16.63000 -0.22000 -1.32291 日盛上選基金 36.84000 37.22000 -0.38000 -1.02096 日盛小而美基金 20.12000 20.18000 -0.06000 -0.29732 日盛中國內需動力基金 11.33000 11.49000 -0.16000 -1.39252 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.54420 11.53970 0.00450 0.03900 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.80560 9.80190 0.00370 0.03775 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.82430 11.82090 0.00340 0.02876 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.03740 10.03460 0.00280 0.02790 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.65080 10.64520 0.00560 0.05261 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.02540 9.02060 0.00480 0.05321 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.30000 12.44000 -0.14000 -1.12540 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.58000 12.73000 -0.15000 -1.17832 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.59000 12.73000 -0.14000 -1.09976 日盛日盛基金 15.49000 15.67000 -0.18000 -1.14869 日盛目標收益組合基金(美元) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.05320 10.04700 0.00620 0.06171 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.56120 9.55520 0.00600 0.06279 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.81170 9.80380 0.00790 0.08058 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.33370 9.32620 0.00750 0.08042 日盛全球新興債券基金A 10.58900 10.59420 -0.00520 -0.04908 日盛全球新興債券基金B 8.31610 8.32020 -0.00410 -0.04928 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39080 2.39130 -0.00050 -0.02091 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.68530 1.68570 -0.00040 -0.02373 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37210 0.37230 -0.00020 -0.05372 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26320 0.26330 -0.00010 -0.03798 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.26720 12.27020 -0.00300 -0.02445 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.53260 8.53470 -0.00210 -0.02461 日盛亞洲機會基金 7.83000 7.91000 -0.08000 -1.01138 日盛首選基金 18.86000 19.06000 -0.20000 -1.04932 日盛高科技基金 19.86000 20.07000 -0.21000 -1.04634 日盛貨幣市場基金 14.75650 14.75630 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 45.09000 45.58000 -0.49000 -1.07503 日盛精選五虎基金 40.06000 40.28000 -0.22000 -0.54618 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47290 13.47270 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 37.05000 37.27000 -0.22000 -0.59029 台新MSCI中國基金 23.06000 23.28000 -0.22000 -0.94502 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.21000 17.90000 0.31000 1.73184 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.51000 22.21000 -0.70000 -3.15173 台新大眾貨幣市場基金 14.14920 14.14910 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.88170 9.90020 -0.01850 -0.18686 台新中美貨幣市場基金-美元 10.80130 10.79370 0.00760 0.07041 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.04040 10.02330 0.01710 0.17060 台新中國通基金 50.58000 50.55000 0.03000 0.05935 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57480 0.58100 -0.00620 -1.06713 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.16400 17.33200 -0.16800 -0.96931 台新中國精選中小基金-美元 0.42380 0.42740 -0.00360 -0.84230 台新中國精選中小基金-新台幣 12.67000 12.76000 -0.09000 -0.70533 台新主流基金 25.74000 25.79000 -0.05000 -0.19387 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.95000 19.25000 -0.30000 -1.55844 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63780 0.64820 -0.01040 -1.60444 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.31000 14.53000 -0.22000 -1.51411 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48100 0.48890 -0.00790 -1.61587 台新台灣中小基金 39.66000 39.66000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.45180 9.51240 -0.06060 -0.63706 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.42250 9.47380 -0.05130 -0.54149 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.59000 8.63000 -0.04000 -0.46350 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.45110 10.50810 -0.05700 -0.54244 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.70520 10.69180 0.01340 0.12533 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.43820 11.42430 0.01390 0.12167 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 台新印度基金 15.67000 15.69000 -0.02000 -0.12747 台新亞美短期債券基金 10.91590 10.91480 0.00110 0.01008 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.59970 8.59730 0.00240 0.02792 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29390 0.29420 -0.00030 -0.10197 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.77220 11.76900 0.00320 0.02719 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39650 0.39680 -0.00030 -0.07560 台新真吉利貨幣市場基金 11.08200 11.08190 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.97500 30.06100 -0.08600 -0.28608 台新智慧生活基金-美元 10.64960 10.62930 0.02030 0.19098 台新智慧生活基金-新台幣 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.84980 8.87100 -0.02120 -0.23898 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.76720 8.77940 -0.01220 -0.13896 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.37230 9.39480 -0.02250 -0.23949 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.29270 9.30570 -0.01300 -0.13970 台新新興市場債券基金(A類型) 10.31220 10.30840 0.00380 0.03686 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34010 0.34030 -0.00020 -0.05877 台新新興市場債券基金(B類型) 7.79650 7.79360 0.00290 0.03721 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27030 0.27040 -0.00010 -0.03698 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.34000 6.41000 -0.07000 -1.09204 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 19.94000 19.92000 0.02000 0.10040 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.86000 10.88300 -0.02300 -0.21134 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 25.45000 25.61000 -0.16000 -0.62476 未來資產全球大消費基金 15.64000 15.66000 -0.02000 -0.12771 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.74810 11.74360 0.00450 0.03832 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.55940 9.55580 0.00360 0.03767 未來資產亞洲新富基金 22.73000 22.91000 -0.18000 -0.78568 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55580 12.55570 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 15.73000 15.82000 -0.09000 -0.56890 未來資產新興市場債券基金A 8.59740 8.61390 -0.01650 -0.19155 未來資產新興市場債券基金B 6.60230 6.61490 -0.01260 -0.19048 未來資產閣來寶全球組合基金 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.03410 11.03310 0.00100 0.00906 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.23040 10.22600 0.00440 0.04303 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.44180 9.43920 0.00260 0.02754 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.62070 10.61790 0.00280 0.02637 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.48020 8.48000 0.00020 0.00236 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.59870 9.59870 0.00000 0.00000 永豐中小基金 58.73000 59.24000 -0.51000 -0.86090 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77820 1.77800 0.00020 0.01125 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.31790 2.31760 0.00030 0.01294 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.42410 8.42010 0.00400 0.04751 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.65300 10.64790 0.00510 0.04790 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.11000 5.19000 -0.08000 -1.54143 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.86000 24.20000 -0.34000 -1.40496 永豐主流品牌基金 18.28000 18.30000 -0.02000 -0.10929 永豐永豐基金 37.45000 37.88000 -0.43000 -1.13516 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.04250 10.05270 -0.01020 -0.10147 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.04250 10.05270 -0.01020 -0.10147 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 10.01680 10.02590 -0.00910 -0.09076 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 10.01680 10.02590 -0.00910 -0.09076 永豐亞洲民生消費基金 12.87000 12.93000 -0.06000 -0.46404 永豐南非幣2021保本基金 12.73230 12.72410 0.00820 0.06444 永豐高科技基金 28.85000 29.19000 -0.34000 -1.16478 永豐貨幣市場基金 13.87070 13.87060 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01840 2.01940 -0.00100 -0.04952 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.37500 2.37610 -0.00110 -0.04629 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.76040 7.76140 -0.00100 -0.01288 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.28430 10.28570 -0.00140 -0.01361 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.18670 7.19720 -0.01050 -0.14589 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.92380 10.93970 -0.01590 -0.14534 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.51000 8.56000 -0.05000 -0.58411 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.14000 19.23000 -0.09000 -0.46802 永豐臺灣加權ETF基金 54.96000 55.77000 -0.81000 -1.45239 永豐領航科技基金 46.34000 46.49000 -0.15000 -0.32265 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 永豐趨勢平衡基金 52.53000 53.00000 -0.47000 -0.88679 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.49380 11.49260 0.00120 0.01044 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.55580 9.55520 0.00060 0.00628 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.67970 9.67900 0.00070 0.00723 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.52070 9.52180 -0.00110 -0.01155 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.60500 9.60610 -0.00110 -0.01145 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.56980 9.56900 0.00080 0.00836 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.82420 9.82350 0.00070 0.00713 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.50400 9.50450 -0.00050 -0.00526 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.67150 9.67210 -0.00060 -0.00620 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.85000 11.94000 -0.09000 -0.75377 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.00000 11.06000 -0.06000 -0.54250 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.91000 11.99000 -0.08000 -0.66722 兆豐國際中小基金 17.22000 17.30000 -0.08000 -0.46243 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.49000 15.64000 -0.15000 -0.95908 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.42000 21.59000 -0.17000 -0.78740 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.65000 21.83000 -0.18000 -0.82455 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.83000 12.78000 0.05000 0.39124 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.83000 12.78000 0.05000 0.39124 兆豐國際生命科學基金 15.65000 15.62000 0.03000 0.19206 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.31350 10.32190 -0.00840 -0.08138 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.71370 10.72820 -0.01450 -0.13516 兆豐國際全球高股息基金 11.81000 11.79000 0.02000 0.16964 兆豐國際全球基金 32.94000 32.97000 -0.03000 -0.09099 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.23170 10.23120 0.00050 0.00489 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.71660 9.70060 0.01600 0.16494 兆豐國際國民基金 23.16000 23.30000 -0.14000 -0.60086 兆豐國際第一基金 14.15000 14.25000 -0.10000 -0.70175 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.77950 9.77670 0.00280 0.02864 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.83450 7.83240 0.00210 0.02681 兆豐國際萬全基金 21.71000 21.84000 -0.13000 -0.59524 兆豐國際電子基金 27.58000 27.81000 -0.23000 -0.82704 兆豐國際綠鑽基金 8.23000 8.24000 -0.01000 -0.12136 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.06000 22.48000 -0.42000 -1.86833 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.82000 16.60000 0.22000 1.32530 兆豐國際豐台灣基金 32.93000 33.11000 -0.18000 -0.54364 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49150 12.49130 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.66000 11.73000 -0.07000 -0.59676 合庫全球高收益債券基金A類型 11.03500 11.02600 0.00900 0.08163 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.93050 11.92360 0.00690 0.05787 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.70490 10.69770 0.00720 0.06730 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.48100 11.47720 0.00380 0.03311 合庫全球高收益債券基金B類型 8.14400 8.13740 0.00660 0.08111 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.54410 9.53800 0.00610 0.06395 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.06490 9.05880 0.00610 0.06734 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.04110 9.03830 0.00280 0.03098 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.35980 9.35350 0.00630 0.06735 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.45000 11.49000 -0.04000 -0.34813 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.78000 10.82000 -0.04000 -0.36969 合庫全球新興市場基金 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 合庫貨幣市場基金 10.12080 10.12070 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.52030 9.53750 -0.01720 -0.18034 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.78670 9.80160 -0.01490 -0.15202 合庫新興多重收益基金A類型 10.01650 10.02940 -0.01290 -0.12862 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.54250 11.56020 -0.01770 -0.15311 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.43430 13.45440 -0.02010 -0.14939 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.96510 8.98180 -0.01670 -0.18593 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.59470 9.60970 -0.01500 -0.15609 合庫新興多重收益基金B類型 7.94200 7.95220 -0.01020 -0.12827 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.94330 8.95730 -0.01400 -0.15630 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.17630 10.19150 -0.01520 -0.14914 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.92890 10.92820 0.00070 0.00641 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.59070 10.59810 -0.00740 -0.06982 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10990 10.10680 0.00310 0.03067 安聯中國東協基金 16.24000 16.37000 -0.13000 -0.79414 安聯中國策略基金 16.14000 16.21000 -0.07000 -0.43183 安聯中華新思路基金-人民幣 15.29000 15.47000 -0.18000 -1.16354 安聯中華新思路基金-美元 15.28000 15.47000 -0.19000 -1.22818 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.90000 14.06000 -0.16000 -1.13798 安聯台灣大壩基金 28.87000 29.14000 -0.27000 -0.92656 安聯台灣科技基金 49.08000 49.41000 -0.33000 -0.66788 安聯台灣貨幣市場基金 12.48040 12.48020 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 32.21000 32.50000 -0.29000 -0.89231 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.05360 10.04940 0.00420 0.04179 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.96390 14.95890 0.00500 0.03342 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.63120 9.62800 0.00320 0.03324 安聯四季成長組合基金-美元 11.78000 11.79000 -0.01000 -0.08482 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.05980 12.05550 0.00430 0.03567 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.06920 10.06490 0.00430 0.04272 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.18470 12.18080 0.00390 0.03202 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52480 9.52140 0.00340 0.03571 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.37070 9.36670 0.00400 0.04270 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06670 9.06380 0.00290 0.03200 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.37000 11.38000 -0.01000 -0.08787 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.69000 11.70000 -0.01000 -0.08547 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.85930 11.85490 0.00440 0.03712 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.88950 10.88560 0.00390 0.03583 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.55920 10.55530 0.00390 0.03695 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.95860 8.95510 0.00350 0.03908 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.75810 8.75490 0.00320 0.03655 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.46650 8.46340 0.00310 0.03663 安聯全球人口趨勢基金 11.47000 11.54000 -0.07000 -0.60659 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.84000 34.99000 -0.15000 -0.42869 安聯全球油礦金趨勢基金 8.90000 8.93000 -0.03000 -0.33595 安聯全球計量平衡基金 12.81000 12.81000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.01370 12.01510 -0.00140 -0.01165 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.45310 10.45430 -0.00120 -0.01148 安聯全球新興市場基金 18.40000 18.49000 -0.09000 -0.48675 安聯全球農金趨勢基金 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 安聯全球綠能趨勢基金 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 25.12000 25.38000 -0.26000 -1.02443 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00260 10.00520 -0.00260 -0.02599 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80650 9.80910 -0.00260 -0.02651 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.03450 83.05030 -0.01580 -0.01902 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.59150 12.58980 0.00170 0.01350 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.61520 65.62560 -0.01040 -0.01585 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.86850 9.86720 0.00130 0.01317 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.52990 2.53000 -0.00010 -0.00395 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.63820 10.63070 0.00750 0.07055 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.11190 2.11290 -0.00100 -0.04733 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.88970 8.88320 0.00650 0.07317 宏利台灣動力基金 34.05000 34.39000 -0.34000 -0.98866 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.49590 10.50990 -0.01400 -0.13321 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.98020 9.98250 -0.00230 -0.02304 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.33080 8.34190 -0.01110 -0.13306 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.12290 8.12680 -0.00390 -0.04799 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692 宏利全球債券組合基金 12.91730 12.91110 0.00620 0.04802 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77570 2.77630 -0.00060 -0.02161 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68120 11.67970 0.00150 0.01284 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.70120 8.70010 0.00110 0.01264 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28300 2.28540 -0.00240 -0.10501 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.67490 10.66380 0.01110 0.10409 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.29490 4.34010 -0.04520 -1.04145 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.69630 0.70350 -0.00720 -1.02345 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.92000 20.12000 -0.20000 -0.99404 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.69350 11.68240 0.01110 0.09501 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.42330 10.41230 0.01100 0.10564 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.06530 10.05210 0.01320 0.13132 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.06450 9.05380 0.01070 0.11818 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.59580 8.58680 0.00900 0.10481 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.42940 8.41620 0.01320 0.15684 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.58880 8.58230 0.00650 0.07574 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.71700 2.72330 -0.00630 -0.23134 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39680 0.39770 -0.00090 -0.22630 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.96290 11.98730 -0.02440 -0.20355 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90740 0.91010 -0.00270 -0.29667 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.35580 7.37140 -0.01560 -0.21163 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04960 2.05440 -0.00480 -0.23364 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29450 0.29520 -0.00070 -0.23713 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.02610 9.04430 -0.01820 -0.20123 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33140 0.33230 -0.00090 -0.27084 宏利萬利貨幣市場基金 13.63280 13.63270 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.98000 3.01000 -0.03000 -0.99668 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.24000 13.34000 -0.10000 -0.74963 宏利臺灣股息收益基金 29.84000 30.19000 -0.35000 -1.15932 宏利澳幣保本基金 11.97680 11.97720 -0.00040 -0.00334 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.31000 11.40000 -0.09000 -0.78947 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.71000 11.79000 -0.08000 -0.67854 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.30000 10.36000 -0.06000 -0.57915 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.92000 11.99000 -0.07000 -0.58382 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.70210 9.73420 -0.03210 -0.32977 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.68310 9.68980 -0.00670 -0.06914 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.81930 8.81650 0.00280 0.03176 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.38050 10.37720 0.00330 0.03180 貝萊德亞美利加收益基金 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 貝萊德新台幣基金 12.92720 12.92710 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.45000 26.86000 -0.41000 -1.52643 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19830 11.19520 0.00310 0.02769 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20070 10.17880 0.02190 0.21515 保德信大中華基金 31.87000 32.18000 -0.31000 -0.96333 保德信中小型股基金 50.79000 51.18000 -0.39000 -0.76202 保德信中國中小基金-人民幣 10.26000 10.37000 -0.11000 -1.06075 保德信中國中小基金-美元 10.64000 10.74000 -0.10000 -0.93110 保德信中國中小基金-新臺幣 9.95000 10.04000 -0.09000 -0.89641 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.78440 9.81010 -0.02570 -0.26197 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.77860 9.80380 -0.02520 -0.25704 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.88900 9.91570 -0.02670 -0.26927 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.59460 10.62320 -0.02860 -0.26922 保德信中國品牌基金-人民幣 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692 保德信中國品牌基金-美元 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.09000 11.16000 -0.07000 -0.62724 保德信台商全方位基金 39.20000 39.68000 -0.48000 -1.20968 保德信全球中小基金 30.55000 30.64000 -0.09000 -0.29373 保德信全球消費商機基金 18.00000 17.95000 0.05000 0.27855 保德信全球基礎建設基金 11.99000 12.02000 -0.03000 -0.24958 保德信全球資源基金 8.23000 8.26000 -0.03000 -0.36320 保德信全球醫療生化基金-美元 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.63000 31.53000 0.10000 0.31716 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.88780 9.89760 -0.00980 -0.09901 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.60020 10.61050 -0.01030 -0.09707 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.09380 9.09350 0.00030 0.00330 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.73870 9.73840 0.00030 0.00308 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.24750 8.24900 -0.00150 -0.01818 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.73400 10.73600 -0.00200 -0.01863 保德信亞太基金 22.61000 22.72000 -0.11000 -0.48415 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.49480 8.50550 -0.01070 -0.12580 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.11700 11.13090 -0.01390 -0.12488 保德信店頭市場基金 36.71000 36.85000 -0.14000 -0.37992 保德信拉丁美洲基金 6.37000 6.43000 -0.06000 -0.93313 保德信金平衡基金 29.83000 30.14000 -0.31000 -1.02853 保德信金滿意基金 43.49000 44.06000 -0.57000 -1.29369 保德信科技島基金 27.38000 27.73000 -0.35000 -1.26217 保德信高成長基金 97.09000 98.56000 -1.47000 -1.49148 保德信第一基金 28.24000 28.65000 -0.41000 -1.43106 保德信貨幣市場基金 15.75420 15.75400 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.67980 10.69600 -0.01620 -0.15146 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.52530 10.53120 -0.00590 -0.05602 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.92080 10.93160 -0.01080 -0.09880 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.07630 10.07650 -0.00020 -0.00198 保德信新世紀基金 10.21000 10.35000 -0.14000 -1.35266 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.03090 8.03700 -0.00610 -0.07590 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.67170 10.67980 -0.00810 -0.07584 保德信新興趨勢組合基金 11.50000 11.56000 -0.06000 -0.51903 保德信瑞騰基金 15.53570 15.53550 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.78490 9.79190 -0.00700 -0.07149 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.93620 9.94330 -0.00710 -0.07140 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.68650 9.69320 -0.00670 -0.06912 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.75060 9.75870 -0.00810 -0.08300 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.78420 9.79810 -0.01390 -0.14186 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.78430 9.79810 -0.01380 -0.14084 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.75260 9.76600 -0.01340 -0.13721 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.75400 9.76720 -0.01320 -0.13515 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.83030 9.84340 -0.01310 -0.13308 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00050 0.00000 10.00050 0.00000 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.00200 0.00000 10.00200 0.00000 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.00200 0.00000 10.00200 0.00000 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.57530 9.58720 -0.01190 -0.12412 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.50960 9.52120 -0.01160 -0.12183 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94850 1.94830 0.00020 0.01027 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62610 2.62590 0.00020 0.00762 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30550 0.30530 0.00020 0.06551 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44730 0.44700 0.00030 0.06711 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.64530 8.63590 0.00940 0.10885 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.83090 11.81630 0.01460 0.12356 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.53230 9.53360 -0.00130 -0.01364 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.57180 11.57330 -0.00150 -0.01296 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.00520 9.00140 0.00380 0.04222 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.95720 10.95250 0.00470 0.04291 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08450 10.09850 -0.01400 -0.13863 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.92710 9.94100 -0.01390 -0.13982 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11810 10.12390 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柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.26710 10.30600 -0.03890 -0.37745 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.06460 10.10280 -0.03820 -0.37811 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.02580 11.05910 -0.03330 -0.30111 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.82150 11.86630 -0.04480 -0.37754 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.76960 11.81430 -0.04470 -0.37836 柏瑞五國金勢力建設基金 6.54000 6.57000 -0.03000 -0.45662 柏瑞巨人基金 13.03000 13.19000 -0.16000 -1.21304 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64490 13.64480 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.26000 16.26000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.30440 13.29980 0.00460 0.03459 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.81860 11.82050 -0.00190 -0.01607 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.44550 12.44710 -0.00160 -0.01285 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.93110 8.92810 0.00300 0.03360 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77560 6.77320 0.00240 0.03543 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.87350 8.87500 -0.00150 -0.01690 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.51480 8.51270 0.00210 0.02467 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.87130 10.87270 -0.00140 -0.01288 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.40580 8.40570 0.00010 0.00119 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.99380 11.99580 -0.00200 -0.01667 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9.98670 9.98530 0.00140 0.01402 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.07300 10.07280 0.00020 0.00199 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.97470 9.96860 0.00610 0.06119 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.88700 9.88570 0.00130 0.01315 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.84400 9.84260 0.00140 0.01422 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.93060 9.93040 0.00020 0.00201 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.54490 10.53760 0.00730 0.06928 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.78760 11.78390 0.00370 0.03140 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.23640 11.23270 0.00370 0.03294 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.05150 9.04520 0.00630 0.06965 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.82940 9.82630 0.00310 0.03155 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.69800 9.69470 0.00330 0.03404 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.26120 10.25400 0.00720 0.07022 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.97550 10.97210 0.00340 0.03099 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.85560 10.85200 0.00360 0.03317 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.05170 9.04540 0.00630 0.06965 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.82970 9.82670 0.00300 0.03053 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.69840 9.69510 0.00330 0.03404 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.50000 13.60000 -0.10000 -0.73529 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 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0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.23990 11.23440 0.00550 0.04896 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.95410 10.95110 0.00300 0.02739 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.12930 10.12630 0.00300 0.02963 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.31140 8.30730 0.00410 0.04935 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.41640 9.41380 0.00260 0.02762 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.45160 9.44880 0.00280 0.02963 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.53730 10.53440 0.00290 0.02753 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.87070 9.86590 0.00480 0.04865 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.11300 10.11000 0.00300 0.02967 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.75550 9.75290 0.00260 0.02666 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.98050 8.97610 0.00440 0.04902 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.93170 8.92480 0.00690 0.07731 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.47450 9.47170 0.00280 0.02956 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.82840 11.85470 -0.02630 -0.22185 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.38800 11.41880 -0.03080 -0.26973 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.85040 10.87930 -0.02890 -0.26564 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.12460 7.14040 -0.01580 -0.22128 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.01150 9.03580 -0.02430 -0.26893 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.63750 9.66320 -0.02570 -0.26596 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.16790 10.19050 -0.02260 -0.22178 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.86770 10.89660 -0.02890 -0.26522 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.75150 9.77780 -0.02630 -0.26898 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.08530 9.10550 -0.02020 -0.22184 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.84270 9.86890 -0.02620 -0.26548 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.04010 11.03610 0.00400 0.03624 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.65590 11.65580 0.00010 0.00086 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.73850 10.73820 0.00030 0.00279 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.10270 9.09930 0.00340 0.03737 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69770 9.69760 0.00010 0.00103 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.70520 9.70500 0.00020 0.00206 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.98630 10.98620 0.00010 0.00091 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.85030 9.84660 0.00370 0.03758 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.23220 10.23190 0.00030 0.00293 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.43640 9.43290 0.00350 0.03710 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.25450 9.25110 0.00340 0.03675 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.91600 9.91590 0.00010 0.00101 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.46730 9.46710 0.00020 0.00211 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.31000 18.32000 -0.01000 -0.05459 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.15000 17.18000 -0.03000 -0.17462 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.81730 12.81860 -0.00130 -0.01014 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.91650 10.93420 -0.01770 -0.16188 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.73250 11.75120 -0.01870 -0.15913 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.37120 12.37470 -0.00350 -0.02828 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.36770 11.38610 -0.01840 -0.16160 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.00710 10.02330 -0.01620 -0.16162 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.47630 10.49290 -0.01660 -0.15820 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.44730 10.45020 -0.00290 -0.02775 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.44130 10.45820 -0.01690 -0.16160 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.27170 10.28800 -0.01630 -0.15844 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.38160 10.39840 -0.01680 -0.16156 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.52000 13.48000 0.04000 0.29674 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.15000 31.33000 -0.18000 -0.57453 國泰大中華基金 22.12000 22.26000 -0.14000 -0.62893 國泰小龍基金 16.58000 16.73000 -0.15000 -0.89659 國泰中小成長基金 47.97000 48.28000 -0.31000 -0.64209 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.47840 4.54260 -0.06420 -1.41329 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.95000 21.18000 -0.23000 -1.08593 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.80830 0.81770 -0.00940 -1.14957 國泰中國內需增長基金美元級別 0.76580 0.77480 -0.00900 -1.16159 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.07130 2.07570 -0.00440 -0.21198 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.58700 9.57600 0.01100 0.11487 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.22330 8.21390 0.00940 0.11444 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31970 0.31960 0.00010 0.03129 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.43070 11.42970 0.00100 0.00875 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78530 1.78060 0.00470 0.26396 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.17840 10.15540 0.02300 0.22648 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34530 0.34490 0.00040 0.11598 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.84960 4.92550 -0.07590 -1.54096 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.68000 22.95000 -0.27000 -1.17647 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.75250 0.76240 -0.00990 -1.29853 國泰中港台基金人民幣級別 3.57070 3.63250 -0.06180 -1.70131 國泰中港台基金台幣級別 16.71000 16.94000 -0.23000 -1.35773 國泰中港台基金美元級別 0.56100 0.56920 -0.00820 -1.44062 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.72000 27.93000 -0.21000 -0.75188 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.53000 12.43000 0.10000 0.80451 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.02000 37.57000 -0.55000 -1.46393 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.02750 10.01490 0.01260 0.12581 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.02750 10.01490 0.01260 0.12581 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.02750 10.01490 0.01260 0.12581 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33520 0.33510 0.00010 0.02984 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33520 0.33510 0.00010 0.02984 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33520 0.33510 0.00010 0.02984 國泰台灣貨幣市場基金 12.40320 12.40310 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 30.42000 30.61000 -0.19000 -0.62071 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.26210 2.27790 -0.01580 -0.69362 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35440 0.35590 -0.00150 -0.42147 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46990 0.47230 -0.00240 -0.50815 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.41000 13.38000 0.03000 0.22422 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47710 0.47630 0.00080 0.16796 國泰全球資源基金台幣級別 5.91000 5.90000 0.01000 0.16949 國泰全球資源基金美元級別 0.19480 0.19460 0.00020 0.10277 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41590 0.41610 -0.00020 -0.04807 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37760 0.37770 -0.00010 -0.02648 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43980 0.44000 -0.00020 -0.04545 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49620 0.49670 -0.00050 -0.10066 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.03000 20.20000 -0.17000 -0.84158 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.09000 21.44000 -0.35000 -1.63246 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.42380 2.43980 -0.01600 -0.65579 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.48180 11.51960 -0.03780 -0.32814 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.41210 10.44640 -0.03430 -0.32834 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38070 0.38220 -0.00150 -0.39246 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34520 0.34660 -0.00140 -0.40392 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50160 0.50390 -0.00230 -0.45644 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.01000 12.08000 -0.07000 -0.57947 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41530 0.41810 -0.00280 -0.66970 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.91000 18.89000 0.02000 0.10588 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.63250 0.63260 -0.00010 -0.01581 國泰科技生化基金 40.36000 40.49000 -0.13000 -0.32107 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.32000 26.42000 -0.10000 -0.37850 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.54000 13.48000 0.06000 0.44510 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.12330 38.15250 -0.02920 -0.07653 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.72530 19.68340 0.04190 0.21287 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.01670 19.09140 -0.07470 -0.39128 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.76480 38.75320 0.01160 0.02993 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.72580 38.70610 0.01970 0.05090 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.64150 41.58070 0.06080 0.14622 國泰紐幣2021保本基金 11.98510 11.98840 -0.00330 -0.02753 國泰紐幣八年期保本基金 12.26220 12.26600 -0.00380 -0.03098 國泰紐幣保本基金 12.32860 12.33130 -0.00270 -0.02190 國泰高科技基金 14.79000 14.89000 -0.10000 -0.67159 國泰國泰基金台幣I級別 25.82000 25.82000 0.00000 0.00000 國泰國泰基金台幣級別 25.82000 25.82000 0.00000 0.00000 國泰富時中國A50基金 20.53000 20.51000 0.02000 0.09751 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33890 0.33900 -0.00010 -0.02950 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45610 0.45650 -0.00040 -0.08762 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37380 0.37440 -0.00060 -0.16026 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50310 0.50430 -0.00120 -0.23795 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35420 0.35450 -0.00030 -0.08463 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47670 0.47750 -0.00080 -0.16754 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.52780 10.53360 -0.00580 -0.05506 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.63550 7.63980 -0.00430 -0.05628 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35620 0.35640 -0.00020 -0.05612 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25610 0.25630 -0.00020 -0.07803 國泰新興市場基金台幣級別 12.30000 12.32000 -0.02000 -0.16234 國泰新興市場基金美元級別 0.41170 0.41280 -0.00110 -0.26647 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.09360 2.10140 -0.00780 -0.37118 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.39420 1.39930 -0.00510 -0.36447 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33800 0.33840 -0.00040 -0.11820 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36300 0.36340 -0.00040 -0.11007 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22730 0.22760 -0.00030 -0.13181 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.36060 10.37160 -0.01100 -0.10606 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.77090 6.77810 -0.00720 -0.10622 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.15000 13.95000 0.20000 1.43369 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.09000 36.13000 -1.04000 -2.87849 國泰價值卓越基金 17.73000 17.83000 -0.10000 -0.56085 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.42000 11.28000 0.14000 1.24113 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.40180 0.39720 0.00460 1.15811 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.94260 39.90900 0.03360 0.08419 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.09000 20.03000 0.06000 0.29955 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.77000 19.88000 -0.11000 -0.55332 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.47000 19.79000 -0.32000 -1.61698 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.00130 12.00120 0.00010 0.00083 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40150 0.40190 -0.00040 -0.09953 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.56770 9.58920 -0.02150 -0.22421 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.54440 8.54230 0.00210 0.02458 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55730 10.58100 -0.02370 -0.22399 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.52680 9.52450 0.00230 0.02415 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.12560 11.12460 0.00100 0.00899 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15360 10.14980 0.00380 0.03744 第一金大中華基金 30.45000 30.63000 -0.18000 -0.58766 第一金小型精選基金 44.26000 44.25000 0.01000 0.02260 第一金中國世紀基金-人民幣 14.54000 14.82000 -0.28000 -1.88934 第一金中國世紀基金-美元 9.77640 9.94180 -0.16540 -1.66368 第一金中國世紀基金-美元-N 9.77790 9.94330 -0.16540 -1.66343 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.14000 11.32000 -0.18000 -1.59011 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.14000 11.32000 -0.18000 -1.59011 第一金中概平衡基金 27.46000 27.56000 -0.10000 -0.36284 第一金台灣貨幣市場基金 15.23780 15.23760 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.70700 177.70500 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.05560 10.05560 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.05570 10.05560 0.00010 0.00099 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.64180 14.60540 0.03640 0.24922 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.64230 14.60740 0.03490 0.23892 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.63000 13.58000 0.05000 0.36819 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.63000 13.59000 0.04000 0.29433 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.86900 9.88960 -0.02060 -0.20830 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.87180 9.89240 -0.02060 -0.20824 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.39810 9.41240 -0.01430 -0.15193 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.42210 9.43640 -0.01430 -0.15154 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.27610 10.29750 -0.02140 -0.20782 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.79240 9.80730 -0.01490 -0.15193 第一金全球大趨勢基金 23.82000 23.91000 -0.09000 -0.37641 第一金全球不動產證券化基金A 8.15140 8.17870 -0.02730 -0.33379 第一金全球不動產證券化基金B 5.84860 5.86820 -0.01960 -0.33400 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.34330 9.29630 0.04700 0.50558 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.34440 9.29750 0.04690 0.50444 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.11000 9.06000 0.05000 0.55188 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.61860 9.57030 0.04830 0.50469 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.61990 9.57160 0.04830 0.50462 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.58650 8.58750 -0.00100 -0.01164 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.07990 10.08120 -0.00130 -0.01290 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.71670 9.71750 -0.00080 -0.00823 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.71560 9.71640 -0.00080 -0.00823 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.02460 8.02320 0.00140 0.01745 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.83760 8.83370 0.00390 0.04415 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.83780 8.83400 0.00380 0.04302 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.05690 11.05790 -0.00100 -0.00904 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.05780 11.05870 -0.00090 -0.00814 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.96890 9.96720 0.00170 0.01706 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.63540 14.62900 0.00640 0.04375 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.83320 14.89760 -0.06440 -0.43228 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.85140 14.91590 -0.06450 -0.43242 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.56000 13.61000 -0.05000 -0.36738 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.59000 13.64000 -0.05000 -0.36657 第一金亞洲科技基金 20.70000 21.18000 -0.48000 -2.26629 第一金亞洲新興市場基金 13.75000 13.80000 -0.05000 -0.36232 第一金店頭市場基金 11.17000 11.19000 -0.02000 -0.17873 第一金創新趨勢基金 28.19000 28.42000 -0.23000 -0.80929 第一金電子基金 38.32000 38.36000 -0.04000 -0.10428 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.72000 20.05000 -0.33000 -1.64589 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.52000 19.23000 0.29000 1.50806 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.84000 9.98000 -0.14000 -1.40281 統一大中華中小基金(美元) 9.66000 9.80000 -0.14000 -1.42857 統一大中華中小基金(新台幣) 13.83000 14.01000 -0.18000 -1.28480 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 統一大東協高股息基金(美元) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 統一大滿貫基金 36.26000 36.38000 -0.12000 -0.32985 統一大龍印基金 16.70000 16.88000 -0.18000 -1.06635 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.31000 10.43000 -0.12000 -1.15053 統一大龍騰中國基金(美元) 10.12000 10.25000 -0.13000 -1.26829 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.15000 11.27000 -0.12000 -1.06477 統一中小基金 31.17000 31.26000 -0.09000 -0.28791 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.44860 9.44130 0.00730 0.07732 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.46840 9.46670 0.00170 0.01796 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.04160 9.03610 0.00550 0.06087 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.11350 11.10490 0.00860 0.07744 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.06280 11.06070 0.00210 0.01899 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.56100 10.55460 0.00640 0.06064 統一台灣動力基金 21.06000 21.14000 -0.08000 -0.37843 統一全天候基金 128.66000 129.40000 -0.74000 -0.57187 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.73520 8.73290 0.00230 0.02634 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.06890 9.07180 -0.00290 -0.03197 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.94640 8.94700 -0.00060 -0.00671 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.96820 8.96580 0.00240 0.02677 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.31050 9.31340 -0.00290 -0.03114 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.18470 9.18530 -0.00060 -0.00653 統一全球債券組合基金 11.89960 11.90650 -0.00690 -0.05795 統一全球新科技基金(人民幣) 16.26000 16.30000 -0.04000 -0.24540 統一全球新科技基金(美元) 16.42000 16.47000 -0.05000 -0.30358 統一全球新科技基金(新台幣) 15.25000 15.28000 -0.03000 -0.19634 統一亞太基金 27.99000 28.18000 -0.19000 -0.67424 統一亞洲大金磚基金 13.58000 13.68000 -0.10000 -0.73099 統一奔騰基金 69.72000 69.74000 -0.02000 -0.02868 統一強棒貨幣市場基金 16.64590 16.64570 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804 統一強漢基金(美元) 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314 統一強漢基金(新台幣) 26.51000 26.57000 -0.06000 -0.22582 統一統信基金 36.75000 37.01000 -0.26000 -0.70251 統一黑馬基金 70.29000 70.44000 -0.15000 -0.21295 統一新亞洲科技能源基金 20.19000 20.26000 -0.07000 -0.34551 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.02720 8.02470 0.00250 0.03115 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.11050 10.10740 0.00310 0.03067 統一經建基金 54.67000 54.91000 -0.24000 -0.43708 統一龍馬基金 81.10000 81.07000 0.03000 0.03701 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 26.25000 26.45000 -0.20000 -0.75614 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 52.88000 53.30000 -0.42000 -0.78799 野村中國機會基金 15.30000 15.50000 -0.20000 -1.29032 野村巴西基金 5.10000 5.12000 -0.02000 -0.39063 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.43000 12.39000 0.04000 0.32284 野村台灣高股息基金 22.93000 23.10000 -0.17000 -0.73593 野村台灣運籌基金 39.25000 39.82000 -0.57000 -1.43144 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.64490 9.65260 -0.00770 -0.07977 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.62030 9.62700 -0.00670 -0.06960 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.61510 9.62340 -0.00830 -0.08625 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.72600 9.73370 -0.00770 -0.07911 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.68430 9.69100 -0.00670 -0.06914 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.64440 9.65270 -0.00830 -0.08599 野村平衡基金 20.38000 20.63000 -0.25000 -1.21183 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.02000 9.10000 -0.08000 -0.87912 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.19000 9.29000 -0.10000 -1.07643 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.00000 13.11000 -0.11000 -0.83905 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.33000 10.44000 -0.11000 -1.05364 野村全球生技醫療基金 16.80000 16.81000 -0.01000 -0.05949 野村全球品牌基金 29.34000 29.31000 0.03000 0.10235 野村全球氣候變遷基金 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.20000 13.25000 -0.05000 -0.37736 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.46000 11.51000 -0.05000 -0.43440 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.51000 19.57000 -0.06000 -0.30659 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.38000 12.44000 -0.06000 -0.48232 野村全球短期收益基金-美元計價 10.46330 10.47060 -0.00730 -0.06972 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.31610 10.32270 -0.00660 -0.06394 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.57270 9.59650 -0.02380 -0.24801 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.32570 9.34900 -0.02330 -0.24922 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.81450 8.83360 -0.01910 -0.21622 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.10330 11.13090 -0.02760 -0.24796 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.61430 10.64080 -0.02650 -0.24904 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08880 10.11080 -0.02200 -0.21759 野村成長基金 28.81000 29.09000 -0.28000 -0.96253 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.50370 9.53760 -0.03390 -0.35544 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.51780 9.55160 -0.03380 -0.35387 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.46290 9.48910 -0.02620 -0.27611 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.83760 9.87270 -0.03510 -0.35553 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.78250 9.81730 -0.03480 -0.35448 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.73040 9.75730 -0.02690 -0.27569 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.49000 9.57000 -0.08000 -0.83595 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.46000 13.58000 -0.12000 -0.88365 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.76520 9.77240 -0.00720 -0.07368 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.71290 9.72050 -0.00760 -0.07819 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.64040 9.64280 -0.00240 -0.02489 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.22400 10.23140 -0.00740 -0.07233 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.09060 10.09840 -0.00780 -0.07724 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.02120 10.02370 -0.00250 -0.02494 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.72120 8.71910 0.00210 0.02409 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.42780 9.42900 -0.00120 -0.01273 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.30890 9.31030 -0.00140 -0.01504 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.14350 13.14040 0.00310 0.02359 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.29070 12.29240 -0.00170 -0.01383 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.05180 10.05340 -0.00160 -0.01592 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.25910 10.25110 0.00800 0.07804 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.94580 9.93870 0.00710 0.07144 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.38710 9.37870 0.00840 0.08956 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.08080 11.07090 0.00990 0.08942 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.07220 10.08230 -0.01010 -0.10018 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.25380 11.27180 -0.01800 -0.15969 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.81640 10.83330 -0.01690 -0.15600 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.41760 10.42910 -0.01150 -0.11027 野村泰國基金 41.78000 42.06000 -0.28000 -0.66572 野村高科技基金 13.47000 13.58000 -0.11000 -0.81001 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.12290 10.14030 -0.01740 -0.17159 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.48350 10.51150 -0.02800 -0.26637 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.71660 10.72940 -0.01280 -0.11930 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.91480 9.94000 -0.02520 -0.25352 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.61420 9.63130 -0.01710 -0.17755 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.71070 9.73310 -0.02240 -0.23014 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.97100 12.00320 -0.03220 -0.26826 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.13570 13.14800 -0.01230 -0.09355 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.01110 11.03910 -0.02800 -0.25364 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.68310 10.70210 -0.01900 -0.17754 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.03400 11.05960 -0.02560 -0.23147 野村貨幣市場基金 16.25300 16.25280 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.20000 16.30000 -0.10000 -0.61350 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.94840 9.94840 0.00000 0.00000 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.90420 7.90640 -0.00220 -0.02783 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.62840 11.63170 -0.00330 -0.02837 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.30000 7.33000 -0.03000 -0.40928 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 野村精選貨幣市場基金 12.07260 12.07250 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.52000 12.51000 0.01000 0.07994 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.99000 11.97000 0.02000 0.16708 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 野村歐洲高股息基金季配型 8.06000 8.11000 -0.05000 -0.61652 野村歐洲高股息基金累積型 11.38000 11.45000 -0.07000 -0.61135 野村積極成長基金 12.17000 12.28000 -0.11000 -0.89577 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.96000 10.06000 -0.10000 -0.99404 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.44000 36.81000 -0.37000 -1.00516 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.07340 10.06390 0.00950 0.09440 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.61070 8.60680 0.00390 0.04531 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.01400 8.00940 0.00460 0.05743 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.81100 7.80690 0.00410 0.05252 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.55570 11.55030 0.00540 0.04675 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.53180 10.52570 0.00610 0.05795 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.29570 10.29040 0.00530 0.05150 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 野村環球基金-人民幣計價 15.98000 16.05000 -0.07000 -0.43614 野村環球基金-美元計價 12.68000 12.73000 -0.05000 -0.39277 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.21000 17.27000 -0.06000 -0.34742 野村鴻利基金 23.62000 23.83000 -0.21000 -0.88124 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85180 16.85170 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.33000 21.58000 -0.25000 -1.15848 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.15000 13.16000 -0.01000 -0.07599 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.14000 15.14000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.97590 9.97380 0.00210 0.02106 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.09100 13.08810 0.00290 0.02216 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.58630 9.60690 -0.02060 -0.21443 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.59260 9.61380 -0.02120 -0.22052 凱基台商天下基金 13.59000 13.62000 -0.03000 -0.22026 凱基台灣精五門基金 21.39000 21.55000 -0.16000 -0.74246 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.86470 10.87530 -0.01060 -0.09747 凱基亞太高股息基金 13.46000 13.50000 -0.04000 -0.29630 凱基亞洲四金磚基金 18.55000 18.62000 -0.07000 -0.37594 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.11000 14.19000 -0.08000 -0.56378 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.69040 13.76520 -0.07480 -0.54340 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.09000 13.15000 -0.06000 -0.45627 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53410 11.53400 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.88000 28.17000 -0.29000 -1.02946 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.17000 22.08000 0.09000 0.40761 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.13770 22.07860 0.05910 0.26768 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.49000 18.50000 -0.01000 -0.05405 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.20640 18.24020 -0.03380 -0.18530 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.98000 8.01000 -0.03000 -0.37453 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.42000 11.44000 -0.02000 -0.17483 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.95680 11.96710 -0.01030 -0.08607 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.66970 11.68470 -0.01500 -0.12837 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613 凱基護城河基金-台幣計價A 13.17000 13.16000 0.01000 0.07599 凱基護城河基金-美元計價B 13.30350 13.30080 0.00270 0.02030 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.06000 14.07000 -0.01000 -0.07107 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.95000 33.88000 0.07000 0.20661 富邦NASDAQ-100基金 29.59000 29.54000 0.05000 0.16926 富邦上証180基金 31.14000 31.08000 0.06000 0.19305 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23890 0.24500 -0.00610 -2.48980 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.15000 7.32000 -0.17000 -2.32240 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.11000 7.10000 0.01000 0.14085 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.56000 42.78000 -0.22000 -0.51426 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.93160 12.05990 -0.12830 -1.06386 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.26780 11.37910 -0.11130 -0.97811 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.99980 11.07990 -0.08010 -0.72293 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.48710 10.59990 -0.11280 -1.06416 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.82380 9.92080 -0.09700 -0.97774 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.59890 9.66890 -0.07000 -0.72397 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.81890 20.73850 0.08040 0.38768 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.26920 11.26810 0.00110 0.00976 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.75150 10.71220 0.03930 0.36687 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.82160 12.82120 0.00040 0.00312 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89630 1.89610 0.00020 0.01055 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.45150 9.45120 0.00030 0.00317 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44540 1.44530 0.00010 0.00692 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.60010 11.60230 -0.00220 -0.01896 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74120 1.73960 0.00160 0.09198 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.06850 10.07040 -0.00190 -0.01887 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53050 1.52910 0.00140 0.09156 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.29000 14.16000 0.13000 0.91808 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.70000 25.19000 -0.49000 -1.94522 富邦日本東証基金 22.69000 22.92000 -0.23000 -1.00349 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.03000 43.67000 -0.64000 -1.46554 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.55000 49.36000 -0.81000 -1.64100 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.54000 51.50000 -0.96000 -1.86408 富邦台灣心基金 24.71000 24.97000 -0.26000 -1.04125 富邦台灣釆吉50基金 47.43000 48.36000 -0.93000 -1.92308 富邦台灣科技指數基金 51.23000 52.24000 -1.01000 -1.93338 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.42240 39.35510 0.06730 0.17101 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.05150 39.93130 0.12020 0.30102 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29680 0.29780 -0.00100 -0.33580 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.33280 2.33870 -0.00590 -0.25228 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34050 0.34050 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.64050 10.64110 -0.00060 -0.00564 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.02940 2.03430 -0.00490 -0.24087 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32710 0.32710 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.19840 9.19890 -0.00050 -0.00544 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.26000 23.25000 0.01000 0.04301 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.50000 14.49000 0.01000 0.06901 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.55000 29.51000 0.04000 0.13555 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62780 15.62760 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 71.07000 71.79000 -0.72000 -1.00293 富邦科技基金 27.56000 27.85000 -0.29000 -1.04129 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.30360 39.24110 0.06250 0.15927 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.43990 38.43510 0.00480 0.01249 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.87900 37.86930 0.00970 0.02561 富邦恒生國企ETF基金 21.50000 21.64000 -0.14000 -0.64695 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.93000 12.82000 0.11000 0.85803 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 33.00000 33.58000 -0.58000 -1.72722 富邦高成長基金 27.04000 27.33000 -0.29000 -1.06111 富邦基金 14.30000 14.44000 -0.14000 -0.96953 富邦深証100基金 11.12000 11.19000 -0.07000 -0.62556 富邦富時歐洲ETF基金 20.62000 20.63000 -0.01000 -0.04847 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40390 0.40330 0.00060 0.14877 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.23510 12.22610 0.00900 0.07361 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.53300 9.52600 0.00700 0.07348 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30200 0.30170 0.00030 0.09944 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.89190 8.88540 0.00650 0.07315 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.68820 9.68380 0.00440 0.04544 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.91560 9.90120 0.01440 0.14544 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.68820 9.68380 0.00440 0.04544 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.91560 9.90120 0.01440 0.14544 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.80000 20.04000 -0.24000 -1.19760 富邦精準基金 50.86000 51.41000 -0.55000 -1.06983 富邦精銳中小基金 13.11000 13.27000 -0.16000 -1.20573 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.82000 21.12000 -0.30000 -1.42045 富邦臺灣公司治理100基金 21.14000 21.51000 -0.37000 -1.72013 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.67000 7.56000 0.11000 1.45503 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.19000 15.64000 -0.45000 -2.87724 富邦標普美國特別股ETF基金 19.78000 19.77000 0.01000 0.05058 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.25800 10.36660 -0.10860 -1.04760 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.10640 11.18820 -0.08180 -0.73113 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.87540 10.94380 -0.06840 -0.62501 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.02450 10.13060 -0.10610 -1.04732 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.80620 10.88580 -0.07960 -0.73123 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.56150 10.62790 -0.06640 -0.62477 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.33000 30.80000 -0.47000 -1.52597 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.89310 8.86640 0.02670 0.30114 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.37610 9.36940 0.00670 0.07151 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15320 9.15390 -0.00070 -0.00765 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.76660 9.73720 0.02940 0.30193 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.72060 9.71370 0.00690 0.07103 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.49070 9.49170 -0.00100 -0.01054 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.54940 9.55040 -0.00100 -0.01047 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.47440 8.46620 0.00820 0.09686 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.43880 9.45120 -0.01240 -0.13120 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.98460 9.00380 -0.01920 -0.21324 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.42720 10.41650 0.01070 0.10272 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.13750 10.15080 -0.01330 -0.13102 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.70850 9.72880 -0.02030 -0.20866 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.09620 9.11570 -0.01950 -0.21392 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.52740 9.54730 -0.01990 -0.20844 富達卓越領航全球組合基金 15.24000 15.21000 0.03000 0.19724 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.69250 8.68570 0.00680 0.07829 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.33680 9.35140 -0.01460 -0.15613 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.08390 9.10580 -0.02190 -0.24051 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.79370 9.78610 0.00760 0.07766 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.70360 9.71880 -0.01520 -0.15640 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.47380 9.49640 -0.02260 -0.23798 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.15930 9.18110 -0.02180 -0.23744 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.52110 9.54320 -0.02210 -0.23158 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.60000 10.74000 -0.14000 -1.30354 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.24000 12.37000 -0.13000 -1.05093 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.42000 10.52000 -0.10000 -0.95057 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.91000 9.00000 -0.09000 -1.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.98000 11.06000 -0.08000 -0.72333 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.41000 10.47000 -0.06000 -0.57307 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.50980 9.53920 -0.02940 -0.30820 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.20690 9.22750 -0.02060 -0.22325 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.71280 8.72870 -0.01590 -0.18216 富蘭克林華美中華基金 14.90000 15.05000 -0.15000 -0.99668 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.45000 21.64000 -0.19000 -0.87800 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.65000 20.82000 -0.17000 -0.81652 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.84050 7.82510 0.01540 0.19680 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.05390 9.03910 0.01480 0.16373 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.66980 9.65400 0.01580 0.16366 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.13740 9.11950 0.01790 0.19628 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.05830 11.05110 0.00720 0.06515 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.83410 8.82840 0.00570 0.06456 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.30260 9.29650 0.00610 0.06562 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.13300 13.12150 0.01150 0.08764 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.40480 10.39570 0.00910 0.08754 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.12790 10.12110 0.00680 0.06719 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.75630 7.75110 0.00520 0.06709 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.25790 9.25170 0.00620 0.06701 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.58950 10.57850 0.01100 0.10398 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.57400 7.56620 0.00780 0.10309 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.05810 9.04870 0.00940 0.10388 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.42520 10.41870 0.00650 0.06239 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.80430 7.79940 0.00490 0.06283 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.26770 8.26780 -0.00010 -0.00121 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.38880 9.39170 -0.00290 -0.03088 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.08980 10.09300 -0.00320 -0.03171 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.64400 12.64420 -0.00020 -0.00158 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.30000 10.38000 -0.08000 -0.77071 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.98000 9.02000 -0.04000 -0.44346 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.97000 9.00000 -0.03000 -0.33333 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.22000 11.26000 -0.04000 -0.35524 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.50000 10.56000 -0.06000 -0.56818 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.50000 10.56000 -0.06000 -0.56818 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.21000 11.27000 -0.06000 -0.53239 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.68000 10.73000 -0.05000 -0.46598 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.36270 13.33010 0.03260 0.24456 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 富蘭克林華美第一富基金 44.56000 44.96000 -0.40000 -0.88968 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29420 10.29410 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.69000 13.73000 -0.04000 -0.29133 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.70000 13.70000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.40000 15.39000 0.01000 0.06498 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.95510 7.96560 -0.01050 -0.13182 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.36330 11.37380 -0.01050 -0.09232 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.64440 9.66660 -0.02220 -0.22966 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.91280 10.93790 -0.02510 -0.22948 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.95550 6.96940 -0.01390 -0.19944 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.20430 9.22400 -0.01970 -0.21357 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.18650 10.20840 -0.02190 -0.21453 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.52440 10.54550 -0.02110 -0.20009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.97000 19.92000 0.05000 0.25100 復華人民幣貨幣市場基金 11.56420 11.56330 0.00090 0.00778 復華人生目標基金 41.65170 41.98590 -0.33420 -0.79598 復華大中華中小策略基金 10.63000 10.80000 -0.17000 -1.57407 復華中小精選基金 85.33000 85.69000 -0.36000 -0.42012 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.18000 10.35000 -0.17000 -1.64251 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.46000 9.59000 -0.13000 -1.35558 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.37000 12.49000 -0.12000 -0.96077 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.40000 11.51000 -0.11000 -0.95569 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.54000 11.62000 -0.08000 -0.68847 復華六年到期新興市場債券基金 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 復華台灣智能基金 12.66000 12.77000 -0.11000 -0.86139 復華全方位基金 34.54000 34.69000 -0.15000 -0.43240 復華全球大趨勢基金-美元 14.52000 14.66000 -0.14000 -0.95498 復華全球大趨勢基金-新臺幣 22.09000 22.28000 -0.19000 -0.85278 復華全球平衡基金-美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 復華全球平衡基金-新臺幣 20.60000 20.61000 -0.01000 -0.04852 復華全球物聯網科技基金-美元 18.31000 18.47000 -0.16000 -0.86627 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 17.06000 17.18000 -0.12000 -0.69849 復華全球原物料基金 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 復華全球消費基金-新臺幣 14.30000 14.38000 -0.08000 -0.55633 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45050 11.44180 0.00870 0.07604 復華全球債券基金 13.38060 13.37950 0.00110 0.00822 復華全球債券組合基金 14.58000 14.58000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.45000 14.57000 -0.12000 -0.82361 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.20000 10.29000 -0.09000 -0.87464 復華全球戰略配置強基金-美元 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.09000 11.13000 -0.04000 -0.35939 復華有利貨幣市場基金 13.42610 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景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.39360 11.39950 -0.00590 -0.05176 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.07730 11.05960 0.01770 0.16004 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.82710 10.79900 0.02810 0.26021 景順主流基金 19.66000 19.81000 -0.15000 -0.75719 景順台灣科技基金 35.07000 35.30000 -0.23000 -0.65156 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.10000 11.12000 -0.02000 -0.17986 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 景順全球科技基金 22.08000 22.09000 -0.01000 -0.04527 景順全球康健基金 17.88000 17.89000 -0.01000 -0.05590 景順貨幣市場基金 15.92640 15.92620 0.00020 0.00126 景順潛力基金 36.30000 36.61000 -0.31000 -0.84676 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.91000 16.02000 -0.11000 -0.68664 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.40000 14.49000 -0.09000 -0.62112 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.89000 10.01000 -0.12000 -1.19880 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.74000 9.85000 -0.11000 -1.11675 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.05000 10.18000 -0.13000 -1.27701 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.91000 10.02000 -0.11000 -1.09780 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.64390 8.65110 -0.00720 -0.08323 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.27430 8.26500 0.00930 0.11252 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.99730 11.00630 -0.00900 -0.08177 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.50240 10.49060 0.01180 0.11248 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.34000 8.40000 -0.06000 -0.71429 華南永昌中國A股基金(美元) 8.61000 8.67000 -0.06000 -0.69204 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.22000 12.30000 -0.08000 -0.65041 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.47430 9.48240 -0.00810 -0.08542 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.36810 9.36670 0.00140 0.01495 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.68590 9.69430 -0.00840 -0.08665 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.57970 9.57820 0.00150 0.01566 華南永昌永昌基金 20.10000 20.26000 -0.16000 -0.78973 華南永昌全球亨利組合基金 14.19830 14.19940 -0.00110 -0.00775 華南永昌全球神農水資源基金 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 華南永昌全球精品基金 16.29000 16.22000 0.07000 0.43157 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.35000 12.44000 -0.09000 -0.72347 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.94000 12.01000 -0.07000 -0.58285 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.57000 14.67000 -0.10000 -0.68166 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 14.06000 14.14000 -0.08000 -0.56577 華南永昌物聯網精選基金 12.68000 12.81000 -0.13000 -1.01483 華南永昌策略報酬基金 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19040 16.19020 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 25.59530 25.71180 -0.11650 -0.45310 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92770 11.92750 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.14200 10.13920 0.00280 0.02762 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.47810 10.43790 0.04020 0.38513 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.89990 9.89710 0.00280 0.02829 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.19580 10.15670 0.03910 0.38497 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.98770 9.98590 0.00180 0.01803 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.25900 10.22050 0.03850 0.37669 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.84620 9.84440 0.00180 0.01828 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.10570 10.06790 0.03780 0.37545 華頓中小型基金 28.94000 29.21000 -0.27000 -0.92434 華頓中國多重機會平衡基金 12.77360 12.90130 -0.12770 -0.98982 華頓台灣基金 36.35000 36.50000 -0.15000 -0.41096 華頓平安貨幣市場基金 11.51000 11.50980 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 18.50000 18.29000 0.21000 1.14817 華頓全球高收益債券基金A 13.27030 13.26510 0.00520 0.03920 華頓全球高收益債券基金B 8.31730 8.31400 0.00330 0.03969 華頓全球黑鑽油源基金 6.08000 6.07000 0.01000 0.16474 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.97000 3.00710 -0.03710 -1.23375 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.89740 14.02730 -0.12990 -0.92605 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46500 0.46980 -0.00480 -1.02171 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.83390 11.86680 -0.03290 -0.27724 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.74700 10.78240 -0.03540 -0.32831 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.00860 11.00490 0.00370 0.03362 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.98720 9.98380 0.00340 0.03406 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.59170 11.59940 -0.00770 -0.06638 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.60220 10.61080 -0.00860 -0.08105 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.15000 12.27000 -0.12000 -0.97800 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.95000 11.02000 -0.07000 -0.63521 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.12000 12.21000 -0.09000 -0.73710 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.42680 2.42880 -0.00200 -0.08235 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96250 1.96770 -0.00520 -0.26427 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.13460 12.11150 0.02310 0.19073 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.93390 9.91500 0.01890 0.19062 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37920 0.37880 0.00040 0.10560 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32060 0.32040 0.00020 0.06242 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.56000 3.59000 -0.03000 -0.83565 匯豐中國動力基金(台幣) 16.66000 16.75000 -0.09000 -0.53731 匯豐中國動力基金(美元) 0.56000 0.56000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 18.35000 18.41000 -0.06000 -0.32591 匯豐台灣精典基金 24.73000 25.14000 -0.41000 -1.63087 匯豐全球趨勢組合基金 12.33000 12.36000 -0.03000 -0.24272 匯豐全球關鍵資源基金 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019 匯豐安富基金 25.72000 25.98000 -0.26000 -1.00077 匯豐成功基金 39.29000 39.87000 -0.58000 -1.45473 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.32000 11.36000 -0.04000 -0.35211 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.38000 11.42000 -0.04000 -0.35026 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.09000 11.13000 -0.04000 -0.35939 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.44720 2.45360 -0.00640 -0.26084 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23420 2.24080 -0.00660 -0.29454 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.64130 11.64400 -0.00270 -0.02319 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.07130 8.07390 -0.00260 -0.03220 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38380 0.38400 -0.00020 -0.05208 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34510 0.34530 -0.00020 -0.05792 匯豐拉丁美洲基金 6.96000 6.97000 -0.01000 -0.14347 匯豐金磚動力基金 14.47000 14.55000 -0.08000 -0.54983 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97480 14.97470 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.22000 5.21000 0.01000 0.19194 匯豐新鑽動力基金 11.25000 11.28000 -0.03000 -0.26596 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.30770 5.29400 0.01370 0.25878 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.85900 8.84550 0.01350 0.15262 匯豐龍鳳基金-A類型 53.27000 54.16000 -0.89000 -1.64328 匯豐龍鳳基金-I類型 53.27000 54.16000 -0.89000 -1.64328 匯豐龍騰電子基金 39.24000 39.73000 -0.49000 -1.23332 匯豐雙高收益債券組合基金 12.19230 12.19520 -0.00290 -0.02378 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 22.66000 22.77000 -0.11000 -0.48309 新光中國成長基金(人民幣) 11.76000 12.02000 -0.26000 -2.16306 新光中國成長基金(美元) 12.65000 12.93000 -0.28000 -2.16551 新光中國成長基金(新臺幣) 12.24000 12.49000 -0.25000 -2.00160 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.01520 10.01350 0.00170 0.01698 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.96610 9.96830 -0.00220 -0.02207 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.96660 9.95020 0.01640 0.16482 新光台灣富貴基金 23.61000 23.89000 -0.28000 -1.17204 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 12.11000 12.09000 0.02000 0.16543 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057 新光全球債券基金(A累積)美元 9.93770 9.94500 -0.00730 -0.07340 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.42030 9.40960 0.01070 0.11371 新光全球債券基金(B配息)美元 9.61050 9.61750 -0.00700 -0.07278 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.10060 9.09020 0.01040 0.11441 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.43170 15.43150 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 新光多重資產基金(A累積)美元 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 新光亞洲精選基金-美金 24.72000 24.94000 -0.22000 -0.88212 新光亞洲精選基金-新台幣 24.30000 24.47000 -0.17000 -0.69473 新光兩岸優勢基金 13.83000 14.02000 -0.19000 -1.35521 新光店頭基金 28.08000 28.11000 -0.03000 -0.10672 新光南非幣保本基金 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.79000 8.81000 -0.02000 -0.22701 新光特選內需收益ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 新光創新科技基金 16.58000 16.70000 -0.12000 -0.71856 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.71220 9.71870 -0.00650 -0.06688 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.99380 9.99640 -0.00260 -0.02601 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.64560 9.65020 -0.00460 -0.04767 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.25990 9.26660 -0.00670 -0.07230 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.54200 9.54470 -0.00270 -0.02829 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.20270 9.20710 -0.00440 -0.04779 新光澳幣八年期保本基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 新光澳幣十年期保本基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 新光澳幣保本基金 11.81000 11.81000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.96810 9.95990 0.00820 0.08233 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.80930 9.80130 0.00800 0.08162 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.70850 9.70270 0.00580 0.05978 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.84010 9.83420 0.00590 0.05999 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84570 9.84190 0.00380 0.03861 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.71110 9.70750 0.00360 0.03708 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.67310 9.66680 0.00630 0.06517 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.80720 9.80110 0.00610 0.06224 瑞銀全球創新趨勢基金 7.54000 7.56000 -0.02000 -0.26455 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.89000 8.92000 -0.03000 -0.33632 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.84100 9.83860 0.00240 0.02439 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51690 9.51490 0.00200 0.02102 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.77640 9.77860 -0.00220 -0.02250 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.50330 9.50550 -0.00220 -0.02314 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.55870 9.55780 0.00090 0.00942 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.89680 9.89600 0.00080 0.00808 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.69740 13.69390 0.00350 0.02556 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.50360 8.50140 0.00220 0.02588 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.19310 36.21990 -0.02680 -0.07399 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.22800 37.23710 -0.00910 -0.02444 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.27500 38.25720 0.01780 0.04653 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.12670 11.12570 0.00100 0.00899 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.32170 10.31780 0.00390 0.03780 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.12830 14.31500 -0.18670 -1.30423 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.34940 11.50760 -0.15820 -1.37474 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.38000 11.53000 -0.15000 -1.30095 群益大印度基金-人民幣 13.20130 13.23790 -0.03660 -0.27648 群益大印度基金-美元 13.34320 13.38990 -0.04670 -0.34877 群益大印度基金-新臺幣 12.26000 12.29000 -0.03000 -0.24410 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.35760 12.40020 -0.04260 -0.34354 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.80740 12.86080 -0.05340 -0.41522 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.66000 11.69000 -0.03000 -0.25663 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.49820 11.53780 -0.03960 -0.34322 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.87500 10.92030 -0.04530 -0.41482 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.91630 9.95050 -0.03420 -0.34370 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.41620 9.45550 -0.03930 -0.41563 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.60260 9.63570 -0.03310 -0.34351 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.42370 9.46300 -0.03930 -0.41530 群益中小型股基金 52.83000 53.53000 -0.70000 -1.30768 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.81710 9.85290 -0.03580 -0.36334 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.79520 9.83800 -0.04280 -0.43505 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.90380 8.93370 -0.02990 -0.33469 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.70700 8.73870 -0.03170 -0.36275 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.68720 8.72510 -0.03790 -0.43438 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.89730 7.92390 -0.02660 -0.33569 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.37610 11.37320 0.00290 0.02550 群益中國高收益債券基金-美元 11.16360 11.16200 0.00160 0.01433 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.47910 10.47450 0.00460 0.04392 群益中國新機會基金N-人民幣 9.85930 10.00500 -0.14570 -1.45627 群益中國新機會基金N-美元 9.72980 9.88070 -0.15090 -1.52722 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.08000 10.22000 -0.14000 -1.36986 群益中國新機會基金-人民幣 8.74390 8.87310 -0.12920 -1.45609 群益中國新機會基金-美元 10.40370 10.56500 -0.16130 -1.52674 群益中國新機會基金-新臺幣 9.62000 9.76000 -0.14000 -1.43443 群益平衡王基金 19.77410 19.80350 -0.02940 -0.14846 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.08000 8.13000 -0.05000 -0.61501 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.87000 5.91000 -0.04000 -0.67682 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.17650 10.26440 -0.08790 -0.85636 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.43940 10.53710 -0.09770 -0.92720 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.59000 9.67000 -0.08000 -0.82730 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.20180 9.28130 -0.07950 -0.85656 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.43960 9.52790 -0.08830 -0.92675 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.67000 8.74000 -0.07000 -0.80092 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.06510 10.07020 -0.00510 -0.05064 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.87860 9.88480 -0.00620 -0.06272 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.50750 9.51240 -0.00490 -0.05151 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.42090 9.42680 -0.00590 -0.06259 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.12300 10.12820 -0.00520 -0.05134 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.18820 10.19450 -0.00630 -0.06180 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.67480 9.67980 -0.00500 -0.05165 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.07960 10.08590 -0.00630 -0.06246 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.92080 9.92700 -0.00620 -0.06246 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.24900 7.25350 -0.00450 -0.06204 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.06570 10.05910 0.00660 0.06561 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.98510 9.98000 0.00510 0.05110 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.02700 10.01790 0.00910 0.09084 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.06560 10.05900 0.00660 0.06561 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.98510 9.98000 0.00510 0.05110 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.02700 10.01790 0.00910 0.09084 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.06570 10.05910 0.00660 0.06561 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.98520 9.98000 0.00520 0.05210 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.02700 10.01790 0.00910 0.09084 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.06570 10.05910 0.00660 0.06561 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.98520 9.98000 0.00520 0.05210 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.02700 10.01790 0.00910 0.09084 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 群益全球關鍵生技基金-美元 15.38890 15.42640 -0.03750 -0.24309 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.71000 14.73000 -0.02000 -0.13578 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.40000 10.47000 -0.07000 -0.66858 群益印度中小基金N-美元 9.87520 9.93040 -0.05520 -0.55587 群益印度中小基金N-新臺幣 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053 群益印度中小基金-人民幣 14.81830 14.89050 -0.07220 -0.48487 群益印度中小基金-美元 14.12410 14.20310 -0.07900 -0.55622 群益印度中小基金-新臺幣 15.83000 15.90000 -0.07000 -0.44025 群益多利策略組合基金 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.54000 13.53000 0.01000 0.07391 群益多重資產組合基金 15.70000 15.71000 -0.01000 -0.06365 群益安家基金 27.79430 28.11140 -0.31710 -1.12801 群益安穩貨幣市場基金 16.07070 16.07050 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.03000 22.08000 -0.05000 -0.22645 群益亞太中小基金 13.95000 14.08000 -0.13000 -0.92330 群益亞太新趨勢平衡基金 17.39000 17.49000 -0.10000 -0.57176 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.54630 9.54290 0.00340 0.03563 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.38570 7.38310 0.00260 0.03522 群益店頭市場基金 116.46000 116.85000 -0.39000 -0.33376 群益東方盛世基金 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247 群益東協成長基金-人民幣 13.59850 13.74920 -0.15070 -1.09606 群益東協成長基金-美元 12.82790 12.97940 -0.15150 -1.16723 群益東協成長基金-新臺幣 12.29000 12.43000 -0.14000 -1.12631 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.26940 11.27750 -0.00810 -0.07182 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.78350 10.79210 -0.00860 -0.07969 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.13010 10.13380 -0.00370 -0.03651 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.98040 9.98760 -0.00720 -0.07209 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.55350 9.56110 -0.00760 -0.07949 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.97240 8.97570 -0.00330 -0.03677 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.11770 10.12590 -0.00820 -0.08098 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.76660 9.77370 -0.00710 -0.07264 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.72320 9.73100 -0.00780 -0.08016 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.02350 10.02720 -0.00370 -0.03690 群益長安基金 32.26000 32.54000 -0.28000 -0.86048 群益美國新創亮點基金-美元 15.08310 15.08520 -0.00210 -0.01392 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.11000 14.10000 0.01000 0.07092 群益真善美基金 18.36540 18.30670 0.05870 0.32065 群益馬拉松基金 135.27000 137.30000 -2.03000 -1.47851 群益深証中小板基金 14.88000 14.91000 -0.03000 -0.20121 群益創新科技基金 36.76000 37.18000 -0.42000 -1.12964 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.23080 10.34090 -0.11010 -1.06470 群益華夏盛世基金N-美元 10.11920 10.23550 -0.11630 -1.13624 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.21000 10.32000 -0.11000 -1.06589 群益華夏盛世基金-人民幣 11.14130 11.26130 -0.12000 -1.06560 群益華夏盛世基金-美元 11.15780 11.28600 -0.12820 -1.13592 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.83000 18.02000 -0.19000 -1.05438 群益奧斯卡基金 30.99000 31.28000 -0.29000 -0.92711 群益新興金鑽基金-美元 13.25420 13.42320 -0.16900 -1.25901 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.81000 9.92000 -0.11000 -1.10887 群益葛萊美基金 26.56000 26.81000 -0.25000 -0.93249 群益道瓊美國地產ETF基金 19.15000 19.51000 -0.36000 -1.84521 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.37000 8.25000 0.12000 1.45455 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.35000 13.75000 -0.40000 -2.90909 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.86720 11.85810 0.00910 0.07674 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.50590 11.51450 -0.00860 -0.07469 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.38400 11.37950 0.00450 0.03954 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.78100 8.77410 0.00690 0.07864 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.38360 9.39070 -0.00710 -0.07561 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.96120 8.95760 0.00360 0.04019 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.94000 31.32000 -0.38000 -1.21328 德信中國精選成長基金 12.42000 12.54000 -0.12000 -0.95694 德信台灣主流中小基金 20.75000 20.97000 -0.22000 -1.04912 德信新興股票組合基金 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651 德信萬保貨幣市場基金 11.92350 11.92330 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.70180 10.70520 -0.00340 -0.03176 德信數位時代基金 28.61000 28.76000 -0.15000 -0.52156 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65130 11.65110 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.06000 17.23000 -0.17000 -0.98665 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.56000 19.56000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.29000 7.30000 -0.01000 -0.13699 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.78110 9.81090 -0.02980 -0.30374 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.86530 13.90760 -0.04230 -0.30415 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.06140 8.06140 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.10830 11.11370 -0.00540 -0.04859 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.30890 11.31480 -0.00590 -0.05214 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.77300 12.77250 0.00050 0.00391 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.55000 18.45000 0.10000 0.54201 摩根中小基金 26.07000 26.36000 -0.29000 -1.10015 摩根中國A股基金 15.65000 15.78000 -0.13000 -0.82383 摩根中國A股基金(美元) 12.68000 12.80000 -0.12000 -0.93750 摩根中國亮點基金 15.13000 15.27000 -0.14000 -0.91683 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.92880 11.95170 -0.02290 -0.19160 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.87200 12.91470 -0.04270 -0.33063 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.30120 10.32830 -0.02710 -0.26239 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.29530 13.32060 -0.02530 -0.18993 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.82510 14.87420 -0.04910 -0.33010 摩根台灣金磚基金 21.57000 21.87000 -0.30000 -1.37174 摩根台灣增長基金 52.36000 53.20000 -0.84000 -1.57895 摩根平衡基金 28.09000 28.38000 -0.29000 -1.02185 摩根全球α基金 19.17000 19.18000 -0.01000 -0.05214 摩根全球平衡基金 15.16440 15.18520 -0.02080 -0.13698 摩根全球發現基金 12.58000 12.58000 0.00000 0.00000 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.75030 9.75630 -0.00600 -0.06150 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.60320 10.61180 -0.00860 -0.08104 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.14720 10.15390 -0.00670 -0.06598 摩根多元入息成長基金-累積型 11.35140 11.35850 -0.00710 -0.06251 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.97070 9.97730 -0.00660 -0.06615 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.85450 10.88560 -0.03110 -0.28570 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.74420 13.78370 -0.03950 -0.28657 摩根亞洲基金 58.87000 59.11000 -0.24000 -0.40602 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.56810 8.56230 0.00580 0.06774 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.92020 9.91680 0.00340 0.03429 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.88650 8.88270 0.00380 0.04278 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.29420 12.28570 0.00850 0.06919 摩根東方內需機會基金 18.64000 18.72000 -0.08000 -0.42735 摩根東方科技基金 37.88000 37.97000 -0.09000 -0.23703 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.52000 10.59000 -0.07000 -0.66100 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.15000 10.21000 -0.06000 -0.58766 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.76000 11.81000 -0.05000 -0.42337 摩根金龍收成基金 24.27000 24.43000 -0.16000 -0.65493 摩根第一貨幣市場基金 15.06880 15.06870 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 15.18000 15.07000 0.11000 0.72993 摩根新金磚五國基金 11.32000 11.35000 -0.03000 -0.26432 摩根新絲路基金 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926 摩根新興35基金 13.74000 13.79000 -0.05000 -0.36258 摩根新興日本基金 25.32000 25.27000 0.05000 0.19786 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.46230 7.47410 -0.01180 -0.15788 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.60530 9.62360 -0.01830 -0.19016 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.49360 9.50920 -0.01560 -0.16405 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.59400 10.61070 -0.01670 -0.15739 摩根新興科技基金 61.67000 62.51000 -0.84000 -1.34378 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.27320 8.26810 0.00510 0.06168 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.42150 10.41510 0.00640 0.06145 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.62380 8.64150 -0.01770 -0.20483 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.42350 9.45490 -0.03140 -0.33210 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.03790 9.06500 -0.02710 -0.29895 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.82550 9.84570 -0.02020 -0.20517 摩根龍揚基金 36.31000 36.55000 -0.24000 -0.65663 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.79000 10.82000 -0.03000 -0.27726 摩根環球股票收益基金-累積型 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31490 9.30200 0.01290 0.13868 摩根總收益組合基金-累積型 11.19540 11.17980 0.01560 0.13954 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 28.66000 29.02000 -0.36000 -1.24052 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71630 11.72460 -0.00830 -0.07079 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.07510 11.08240 -0.00730 -0.06587 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.90470 9.90700 -0.00230 -0.02322 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.35700 10.36440 -0.00740 -0.07140 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.82560 9.83210 -0.00650 -0.06611 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.78140 8.78340 -0.00200 -0.02277 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.68370 10.72680 -0.04310 -0.40180 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.41620 10.44770 -0.03150 -0.30150 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.95270 10.02650 -0.07380 -0.73605 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.79520 9.85780 -0.06260 -0.63503 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.77990 9.85240 -0.07250 -0.73586 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.62500 9.68660 -0.06160 -0.63593 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.55790 11.57850 -0.02060 -0.17792 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.36000 11.37950 -0.01950 -0.17136 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.23050 10.24000 -0.00950 -0.09277 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.04580 11.06540 -0.01960 -0.17713 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.83980 10.85850 -0.01870 -0.17222 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.76490 9.77390 -0.00900 -0.09208 聯邦金鑽平衡基金 26.74160 27.01860 -0.27700 -1.02522 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.99510 9.99810 -0.00300 -0.03001 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.00380 9.99680 0.00700 0.07002 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.99510 9.99810 -0.00300 -0.03001 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.00380 9.99680 0.00700 0.07002 聯邦貨幣市場基金 13.15250 13.15240 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 14.52000 14.71000 -0.19000 -1.29164 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.80990 15.80160 0.00830 0.05253 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.89600 13.03190 -0.13590 -1.04283 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.77040 12.88640 -0.11600 -0.90017 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.29020 12.40180 -0.11160 -0.89987 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74700 11.74740 -0.00040 -0.00341 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.94650 10.94050 0.00600 0.05484 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61440 10.61490 -0.00050 -0.00471 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.61950 8.61480 0.00470 0.05456 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.82000 38.35000 -0.53000 -1.38201 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.47000 15.47000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.72000 12.72000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.37000 13.36000 0.01000 0.07485 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.98000 7.97000 0.01000 0.12547 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.23000 12.23000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.76000 11.85000 -0.09000 -0.75949 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.28000 12.27000 0.01000 0.08150 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.90000 15.87000 0.03000 0.18904 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.83000 15.81000 0.02000 0.12650 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.67000 20.70000 -0.03000 -0.14493 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.82000 18.85000 -0.03000 -0.15915 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.79000 12.81000 -0.02000 -0.15613 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.80000 15.83000 -0.03000 -0.18951 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.52000 16.54000 -0.02000 -0.12092 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.58000 15.61000 -0.03000 -0.19218 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.78000 15.81000 -0.03000 -0.18975 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.26000 14.28000 -0.02000 -0.14006 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.25000 14.28000 -0.03000 -0.21008 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.95000 14.97000 -0.02000 -0.13360 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.30000 18.31000 -0.01000 -0.05461 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.18000 17.19000 -0.01000 -0.05817 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.50000 13.51000 -0.01000 -0.07402 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.26000 14.26000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.35000 13.36000 -0.01000 -0.07485 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.30000 13.31000 -0.01000 -0.07513 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.67000 14.65000 0.02000 0.13652 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.63000 14.61000 0.02000 0.13689 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.66000 9.65000 0.01000 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9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 瀚亞菁華基金 24.87000 25.05000 -0.18000 -0.71856 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.79300 12.78610 0.00690 0.05396 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