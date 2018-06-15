[表八5]台灣集中市場融資使用率前後30名

台北‧06月14日 交易日 ◆融資使用率前30名 代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用% 1506 正道 22942 23126 99.20 00686R 群益臺灣加權反1 5976 6694 89.27 00631L 元大台灣50正2 4687 5646 83.01 3018 同開 12015 14872 80.79 00637L 元大滬深300正2 598431 743776 80.46 00647L 元大S&P500正2 663 854 77.63 00633L 富邦上証正2 163970 225864 72.60 6452 康友-KY 14106 19500 72.34 00655L 國泰中國A50正2 92793 132239 70.17 00665L 富邦恒生國企正2 4838 7116 67.99 6283 淳安 13563 20355 66.63 2358 廷鑫 11115 16985 65.44 00677U 富邦VIX 132588 214552 61.80 2455 全新 28508 46226 61.67 00671R 富邦NASDAQ反1 3498 5846 59.84 4976 佳凌 17019 28911 58.87 1235 興泰 8820 15165 58.16 3419 譁裕 17184 30120 57.05 00650L FH香港正2 531 959 55.37 00672L 元大S&P原油正2 14240 25921 54.94 00670L 富邦NASDAQ正2 1304 2411 54.09 2444 友旺 12089 22353 54.08 3059 華晶科 36008 68432 52.62 4739 康普 10862 20869 52.05 2380 虹光 26965 52055 51.80 2375 智寶 11640 22879 50.88 6226 光鼎 12114 23857 50.78 6449 鈺邦 10816 21526 50.25 3055 蔚華科 12999 25876 50.24 4912 聯德控股-KY 4927 9885 49.84 ◆融資使用率後30名 代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用% 0051 元大中型100 0 2250 0.00 0052 富邦科技 0 1625 0.00 0054 元大台商50 0 2906 0.00 0057 富邦摩台 0 1256 0.00 0058 富邦發達 0 1049 0.00 0059 富邦金融 0 1243 0.00 006203 元大MSCI台灣 0 1929 0.00 006204 永豐臺灣加權 0 750 0.00 00657 國泰日經225 0 1966 0.00 00660 元大歐洲50 0 2257 0.00 00661 元大日經225 0 856 0.00 00667 元大韓國 0 1232 0.00 00689R 國泰20年美債反1 0 1347 0.00 00698L 元大美債7-10正2 0 1162 0.00 00699R 元大美債7-10反1 0 678 0.00 00707R 元大S&P日圓反1 0 1338 0.00 00709 富邦歐洲 0 1240 0.00 00710B FH彭博高收益債 0 144315 0.00 00711B FH彭博新興債 0 12315 0.00 00712 FH富時不動產 0 78377 0.00 00713 元大台灣高息低波 0 24503 0.00 00731 FH富時高息低波 0 14150 0.00 00732 國泰RMB短期報酬 0 50943 0.00 3130 一零四 0 8298 0.00 9926 新海 0 44876 0.00 00730 富邦臺灣優質高息 1 37886 0.00 00645 富邦日本 1 7749 0.01 2910 統領 8 52181 0.02 00646 元大S&P500 11 70746 0.02 6464 台數科 5 31432 0.02