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◆台灣集中市場融資使用率前後30名

台北‧06月14日 交易日  
  
◆融資使用率前30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
1506   正道                 22942     23126      99.20  
00686R 群益臺灣加權反1       5976      6694      89.27  
00631L 元大台灣50正2         4687      5646      83.01  
3018   同開                 12015     14872      80.79  
00637L 元大滬深300正2      598431    743776      80.46  
00647L 元大S&P500正2          663       854      77.63  
00633L 富邦上証正2         163970    225864      72.60  
6452   康友-KY              14106     19500      72.34  
00655L 國泰中國A50正2       92793    132239      70.17  
00665L 富邦恒生國企正2       4838      7116      67.99  
6283   淳安                 13563     20355      66.63  
2358   廷鑫                 11115     16985      65.44  
00677U 富邦VIX             132588    214552      61.80  
2455   全新                 28508     46226      61.67  
00671R 富邦NASDAQ反1         3498      5846      59.84  
4976   佳凌                 17019     28911      58.87  
1235   興泰                  8820     15165      58.16  
3419   譁裕                 17184     30120      57.05  
00650L FH香港正2              531       959      55.37  
00672L 元大S&P原油正2       14240     25921      54.94  
00670L 富邦NASDAQ正2         1304      2411      54.09  
2444   友旺                 12089     22353      54.08  
3059   華晶科               36008     68432      52.62  
4739   康普                 10862     20869      52.05  
2380   虹光                 26965     52055      51.80  
2375   智寶                 11640     22879      50.88  
6226   光鼎                 12114     23857      50.78  
6449   鈺邦                 10816     21526      50.25  
3055   蔚華科               12999     25876      50.24  
4912   聯德控股-KY           4927      9885      49.84  
  
◆融資使用率後30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
0051   元大中型100              0      2250       0.00  
0052   富邦科技                 0      1625       0.00  
0054   元大台商50               0      2906       0.00  
0057   富邦摩台                 0      1256       0.00  
0058   富邦發達                 0      1049       0.00  
0059   富邦金融                 0      1243       0.00  
006203 元大MSCI台灣             0      1929       0.00  
006204 永豐臺灣加權             0       750       0.00  
00657  國泰日經225              0      1966       0.00  
00660  元大歐洲50               0      2257       0.00  
00661  元大日經225              0       856       0.00  
00667  元大韓國                 0      1232       0.00  
00689R 國泰20年美債反1          0      1347       0.00  
00698L 元大美債7-10正2          0      1162       0.00  
00699R 元大美債7-10反1          0       678       0.00  
00707R 元大S&P日圓反1           0      1338       0.00  
00709  富邦歐洲                 0      1240       0.00  
00710B FH彭博高收益債           0    144315       0.00  
00711B FH彭博新興債             0     12315       0.00  
00712  FH富時不動產             0     78377       0.00  
00713  元大台灣高息低波         0     24503       0.00  
00731  FH富時高息低波           0     14150       0.00  
00732  國泰RMB短期報酬          0     50943       0.00  
3130   一零四                   0      8298       0.00  
9926   新海                     0     44876       0.00  
00730  富邦臺灣優質高息         1     37886       0.00  
00645  富邦日本                 1      7749       0.01  
2910   統領                     8     52181       0.02  
00646  元大S&P500              11     70746       0.02  
6464   台數科                   5     31432       0.02
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