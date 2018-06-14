404家上市公司股票質押觸及平倉線 高比例質押敲警鍾

A股“無股不質押”的現象愈演愈烈。

根據第一財經統計，A股沒有進行股權質押的上市公司佔比2.8%今年上半年滬深指數持續下探，數據顯示有404家上市公司控股股東股票質押觸及平倉線。

上市公司控股股東高比例質押，平倉風險引起市場的警惕。接近監管層的人士指出，控股股東高比例質押爆發平倉風險，極易波及上市公司，直接影響公司生産經營和控製權的穩定性，公司股價也往往大幅下行，嚴重損害中小投資者利益。

404家股票質押觸及平倉線

股票質押已經成為A股股東融資的重要方式，A股上市公司“有股皆質押”的現象越來越多。第一財經統計，A股3526家上市公司中有97家上市公司沒有進行股票質押，佔比僅為2.8%。Wind資訊數據顯示，截至6月12日以當日收盤價計算，A股質押的總市值達5.94萬億元。

截至2018年6月12日，第一財經統計，質押比例超過總股本50%的上市公司有129家，股票質押比例最高的為藏格控股(000408.SZ)達78%。

統計數據顯示，404家上市公司控股股東股票質押觸及平倉線，市值達3289億元。控股股東股票質押市值超過10億元的上市公司有86家，超過50億元的有9家，其中 光啓技術(002625.SZ)、包鋼股份(600010.SH)、新湖中寶(600208.SH) 3家控股股東質押的股票觸及平倉線的市值最多，分别為99、91、80億元。當遭遇股份平倉，部分股東會採取一定措施，多為是停牌、隨後多採用採取追加保證金、補充質押物或提前還款等方式，避免發生其質押股票的平倉風險。但極端的情況是，股東所質押的股票被強平。近期A股再次出現多家上市公司發布公告應對股票平倉風險。

6月12日晚中南文化(002445.SZ)公告，控股股東中南重工集團質押的部分公司股票觸及平倉線，佔其總質押比例的86.89%，佔公司總股本的23.97%，公司股票6月13日上午開市起停牌。

無獨有偶，睿康股份(002692.SZ)6月12日晚間公告稱，公司於6月12日接到公司控股股東杭州睿康體育文化有限公司的告知函，因近日公司股價連續下跌，睿康體育質押的部分公司股份已突破平倉線。睿康體育持有公司159267665股，佔公司總股本的22.18%，已累計質押159202565股，佔睿康體育持有公司股份總數的99.96%，佔公司總股本的22.17%。

截至6月12日，睿康股份收盤價格為4.90元/股，睿康體育質押股份已觸及平倉線的股份總數為145202565股，佔其持有公司股份總數的91.17%，佔公司總股本的20.23%。

上述事項存在公司控製權發生變更的風險。目前，睿康體育及其控股股東深圳市深利源投資集團有限公司正積極與質權人進行磋商簽署補充協議併已追加20套商業用房、5套住宅共計5770.07㎡建築物作為質押物來應對平倉風險。

在此之前就有上市公司遭遇強平。金龍機電(300032.SZ)6月5日公告，東北證券就相關股票質押回購交易要求控股股東金龍集團提前購回，但金龍集團未按規定完成購回交易，已構成逾期違約。為此，東北證券將啓動違約處置程序，擬採取集中競價交易處置金龍集團所質押的公司1.45%股權。目前，金龍集團正同質權人進行積極溝通，努力尋求補救措施。

控股股東高比例質押被質疑

上市公司控股股東高比例質押引起市場的質疑。因為過度依賴股份質押融資的兩個風險：

一是反應公司資金較為緊張，依賴有折扣的股份質押融資;

二是股權質押比例過度集中，容易受到股價波動的影響，股價大幅下跌導緻的強製平倉，可能引發資金鏈的進一步收緊。

康得新(002450)控股股東——康得集團高比例質押，一度引起市場的質疑。根據第一財經統計，從2014年12月30日至2017年12月18日 康得集團質押的股份佔其所持股份的99%，最高時達99.99%。隨後該比例有所下降，但依舊高達90%以上。截至2018年5月31日，康得集團持有康得新股份8.51億股，佔總股本24.05%，其中質押股份為7.97億股，佔康得集團持有公司股份的93.65%，佔公司總股本的22.52%。

2018年以來康得新股價出現3次盤中閃崩。根據choice金融終端顯示，截至目前康得集團有32筆股票質押，已到平倉線的有2筆，共計3800萬股，佔其所持股份的4.47%、佔總股本的1.07%;有7筆質押介於預警線與平倉線之間，共計9810萬股，佔其所持股份的11.51%，佔總股本的2.77%

接近監管層的人士指出，控股股東高比例質押爆發平倉風險，極易波及上市公司，直接影響公司生産經營和控製權的穩定性，公司股價也往往大幅下行，嚴重損害中小投資者利益。

控股股東高比例進行股票質押的上市公司，它們的業績究竟如何?

5月下旬，上交所負責人認為絕大多數滬市公司控股股東質押處於安全範圍。在滬市，控股股東質押比例達80%以上的公司約150家，其中風險較大的公司不超過50家。

來源：第一財經

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