499後手機買氣冷 最快6月到谷底 Q3回穩

電信三雄 5 月 499 元吃到飽促案吸走大約 3-4 個的申辦量，也讓第 2 季以來急凍的智慧手機買氣更加冷颼颼，Sony Mobile 台灣總經理林志遠今 (14) 日指出，台灣 5 月銷量恐下滑 2 成，6 月更差，預期會再掉 1 成多，不過，隨著衝擊減小及新機上市挹注，第 3 季可望慢慢回穩。

根據市調機構統計，4 月台灣市場智慧手機銷量不到 50 萬支，下滑至 49 萬支，林志遠坦言，數 10 年沒有看過這樣的慘況，如果買氣持續下滑，對產業生態鏈來說不是件好事情。

林志遠表示，由於在消費者購買行為上，電信綁約購機仍是最大宗，雖然比重也在下滑，但仍有 6 成比重，受 499 專案影響，來客數大量降低，5 月台灣整體手機銷量恐將比 4 月再下滑 2 成，6 月還會再掉。

林志遠指出，Sony 在整體市場下滑中逆勢拉升市占率，主要是受惠於特定電信業者 599 購機方案，在各手機品牌中受到的影響較小；他分析，現在因 499 方案，造成合約跟手機購買出現脫鉤，預期消費者換機時間會更拉長，以往跟著綁約的 24 個月或 30 個月，現在會更加延遲購買手機的時間。

林志遠指出，今年 4 月電信綁約購機比率從去年的 65% 下滑至 61%，5 月恐跌破 6 成，未來在電子商務及經銷商通路的布局會更積極，不過，電信商仍手機銷售主力市場。

他表示，目前智慧手機銷售似乎出現中階機移動的情況，朝 M 型化趨勢發展，Sony 去年在台上市 7 款手機，今年可能更少，不走機海改朝精兵策略發展，今日在台發表的 Xperia XZ2 Premium 就是鎖定利基市場，預計 7 月下旬上市開賣，台灣將是首波上市國家。