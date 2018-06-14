【異動股】鋼鐵板塊尾盤強勢爆發 安陽鋼鐵(600569-CN)等多股漲停

鋼鐵板塊持續獲得資金關註，中原特鋼(002423-CN)漲停報13.29，目前已經連續3個交易日漲停；臨近尾盤，鋼鐵板塊再度強勢爆發，截止發稿，安陽鋼鐵(600569-CN)漲停報4.27元，淩鋼股份(600231-CN)漲停報4.24元，西寧特鋼(600117-CN)漲停報4.8元，八一鋼鐵(600581-CN)漲8.28%報5.36元，柳鋼股份(601003-CN)漲6.44%報7.77元，華菱鋼鐵(000932-CN)、首鋼股份(000959-CN)、新鋼股份(600782-CN)等多股午後持續走高漲近5%。

據了解，中原特鋼此前公告，公司重大資産重組事項獲得國務院國資委批復。中原特鋼擬將所持全部資産及負債，與中糧集團所持中糧資本64.51%股權的等值部分進行置換，差額部分以發行股份方式購買;併向溫氏投資等發行股份購買其合計持有的中糧資本35.49%股權，註入資産的交易價格為211.86億元。

川財證券研究認為，4月份以來，鋼材盈利維持較高水平，鋼企二季度盈利好於一季度確定性較高，鋼企半年報發布在即，疊加前期市場悲觀情緒修復，鋼鐵板塊或迎來階段性反彈。當前仍建議關註區域供需向好及具有估值優勢的個股。廣發證券也表示，隨著價、利中樞上移及業績確定性增強，看好鋼鐵行業的投資機會。

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