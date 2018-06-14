【異動股】租售同權概念股逆市飄紅 市北高新(600604-CN)漲停

今日，租售同權概念股漲幅靠前，逆市飄紅，截止午後發稿，市北高新(600604-CN)漲停報5.42元，東易日盛(02713-CN)、深物業A(000011-CN)漲近3%，我愛我家(000560-CN)、泰和集團(000732-CN)漲近2%，三六五網(300295-CN)、世聯行(002285-CN)等股均紛紛跟漲。

消息面上，公司債此前一直是房企主要的融資方式之一，但5月底6月初，一系列房企發債被“中止”的消息讓房企融資難的氛圍營造得更為緊張。不過，併非所有企業都遭遇中止。6月11日，萬科80億元住房租賃專項公司債券獲批;招商蛇口40億元的公司債也宣布發行完成。

同策機構市場研究總監張宏偉表示，2017年以來，國家對租賃行業政策暖風頻吹，國家級、各城市級包括土地、稅收、金融在内各領域的利好政策不斷出台。據同策研究院統計，2017年以來長租公寓類資産證券化産品發行筆數已達19筆(包括計劃發行和已反饋狀態)，融資金額近1000億元，為長租公寓的發展打開了新的融資渠道。

以萬科剛剛得到證監會核準發行的80億元的公司債券為例，該債券即為住房租賃專項公司債券。據萬科披露的資料顯示，萬科租賃住宅目前已覆蓋29個城市，獲取房間超過10萬間，已開業96個項目，超過3萬間房，業務産品線不斷擴張，已在不同租賃品類上開展業務嘗試，比如收購服務式公寓，正在涉足家庭式公寓方案。2018年，萬科將繼續加大力度發展租賃住房，計劃新獲取10萬間以上的租賃住房。

對於租賃市場來說，融資渠道不斷在拓展，尤其是險資進入的機會增加，都會帶來很多新的機會。“公司債投向租賃市場目前更符合市場潮流，但需要註意的是，現在部分租賃市場的機製不夠健全，投資方向不夠明晰，監管層也會適當放緩租賃産品的發債。”嚴躍進表示。

值得註意的是，由於公司債發行遇阻， 2018年以來幾乎被房企忘記的信託貸款不得不被開發商重啓，據統計，5月有40家房企啓動信託貸款融資，實現融資總額達113.54億元，環比增長687.94%。

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