[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/06/13 107/06/12 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.44940 10.44850 0.00090 0.00861 大華銀多元特別收益平衡基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.95950 9.97370 -0.01420 -0.14237 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.95950 9.97370 -0.01420 -0.14237 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.95880 9.97240 -0.01360 -0.13638 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.95880 9.97240 -0.01360 -0.13638 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.28080 9.30050 -0.01970 -0.21182 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.51560 9.53760 -0.02200 -0.23067 中國信託台灣活力基金 17.25000 17.43000 -0.18000 -1.03270 中國信託台灣優勢基金 19.77000 20.02000 -0.25000 -1.24875 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.73200 9.72580 0.00620 0.06375 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22160 9.21570 0.00590 0.06402 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19630 10.19470 0.00160 0.01569 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.65870 9.65720 0.00150 0.01553 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.42770 10.41670 0.01100 0.10560 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.15050 9.14080 0.00970 0.10612 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.33650 11.31400 0.02250 0.19887 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.29240 10.27200 0.02040 0.19860 中國信託智能運動基金-台幣 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 中國信託智能運動基金-美元 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97640 10.97630 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.32190 9.32940 -0.00750 -0.08039 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.08870 9.09610 -0.00740 -0.08135 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.50670 9.51700 -0.01030 -0.10823 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.26350 9.27350 -0.01000 -0.10783 中國信託精穩基金 19.45760 19.42550 0.03210 0.16525 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.92000 10.87000 0.05000 0.45998 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.76000 11.73000 0.03000 0.25575 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 71.29000 72.28000 -0.99000 -1.36967 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.40180 37.34330 0.05850 0.15665 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.33210 11.33110 0.00100 0.00883 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85760 10.85480 0.00280 0.02580 元大上證50基金 31.13000 31.27000 -0.14000 -0.44771 元大大中華TMT基金-人民幣 13.21000 13.16000 0.05000 0.37994 元大大中華TMT基金-新台幣 12.24000 12.19000 0.05000 0.41017 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.64000 13.61000 0.03000 0.22043 元大大中華價值指數基金-美元 13.71700 13.70600 0.01100 0.08026 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.92900 17.89100 0.03800 0.21240 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.63100 11.50700 0.12400 1.07760 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.63300 11.50800 0.12500 1.08620 元大中國平衡基金-人民幣 3.25000 3.21000 0.04000 1.24611 元大中國平衡基金-新台幣 15.10000 14.94000 0.16000 1.07095 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.06750 47.02910 0.03840 0.08165 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.36860 10.36320 0.00540 0.05211 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.62930 9.62440 0.00490 0.05091 元大中國機會債券基金-新台幣 9.91990 9.91310 0.00680 0.06860 元大巴西指數基金 5.26100 5.23600 0.02500 0.47746 元大巴菲特基金 31.49000 31.93000 -0.44000 -1.37801 元大日經225基金 28.89000 28.78000 0.11000 0.38221 元大台商收成基金 25.05000 25.05000 0.00000 0.00000 元大台灣50單日反向1倍基金 12.34000 12.34000 0.00000 0.00000 元大台灣50單日正向2倍基金 38.22000 38.06000 0.16000 0.42039 元大台灣中型100基金 34.57000 34.69000 -0.12000 -0.34592 元大台灣加權股價指數基金 25.56200 25.50100 0.06100 0.23921 元大台灣卓越50基金 83.39000 82.78000 0.61000 0.73689 元大台灣金融基金 17.83000 17.79000 0.04000 0.22485 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.40000 31.39000 0.01000 0.03186 元大台灣高股息基金 26.59000 26.69000 -0.10000 -0.37467 元大台灣電子科技基金 37.06000 36.84000 0.22000 0.59718 元大全球ETF成長組合基金 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 元大全球ETF穩健組合基金 14.74000 14.72000 0.02000 0.13587 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.66000 13.58000 0.08000 0.58910 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.91000 12.83000 0.08000 0.62354 元大全球不動產證券化基金-美元 13.01200 12.95100 0.06100 0.47101 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.45000 9.37000 0.08000 0.85379 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.22000 7.17000 0.05000 0.69735 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.56000 8.50000 0.06000 0.70588 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.73000 6.69000 0.04000 0.59791 元大全球股票入息基金-美元配息 10.06100 10.06900 -0.00800 -0.07945 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 14.01000 13.99000 0.02000 0.14296 元大全球農業商機基金 16.93000 16.87000 0.06000 0.35566 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 元大印度指數基金 9.70700 9.65600 0.05100 0.52817 元大印度基金 12.74000 12.67000 0.07000 0.55249 元大多多基金 22.98000 23.30000 -0.32000 -1.37339 元大多福基金 61.28000 62.26000 -0.98000 -1.57404 元大亞太成長基金 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.58070 8.58090 -0.00020 -0.00233 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.10590 7.10610 -0.00020 -0.00281 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.89000 9.91700 -0.02700 -0.27226 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.02800 10.02100 0.00700 0.06985 元大卓越基金 53.92000 54.72000 -0.80000 -1.46199 元大店頭基金 9.86000 10.04000 -0.18000 -1.79283 元大泛歐成長基金 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 元大美元貨幣市場基金-美元 10.22410 10.22360 0.00050 0.00489 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.26870 9.25900 0.00970 0.10476 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.66750 30.64030 0.02720 0.08877 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.66340 36.59450 0.06890 0.18828 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.25940 19.27360 -0.01420 -0.07368 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.80980 18.77660 0.03320 0.17682 元大美國政府7至10年期債券基金 37.32500 37.28120 0.04380 0.11749 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.55170 20.54580 0.00590 0.02872 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.77770 17.78550 -0.00780 -0.04386 元大高科技基金 22.21000 22.60000 -0.39000 -1.72566 元大得利貨幣市場基金 16.23910 16.23890 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97180 11.97170 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.57000 14.68000 -0.11000 -0.74932 元大華夏中小基金 8.61000 8.48000 0.13000 1.53302 元大新中國基金-人民幣 11.02000 10.92000 0.10000 0.91575 元大新中國基金-美元 11.09300 11.00400 0.08900 0.80880 元大新中國基金-新台幣 10.70000 10.60000 0.10000 0.94340 元大新主流基金 32.23000 32.72000 -0.49000 -1.49756 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.77310 9.77360 -0.00050 -0.00512 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.43600 9.43650 -0.00050 -0.00530 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.61200 9.59990 0.01210 0.12604 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.28300 9.27130 0.01170 0.12620 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.52590 9.52550 0.00040 0.00420 元大新興亞洲基金 12.25000 12.18000 0.07000 0.57471 元大萬泰貨幣市場基金 15.08870 15.08850 0.00020 0.00133 元大經貿基金 44.13000 44.55000 -0.42000 -0.94276 元大實質多重資產基金-人民幣 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 元大實質多重資產基金-美元 9.58700 9.61900 -0.03200 -0.33267 元大實質多重資產基金-新台幣 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 元大滬深300單日反向1倍基金 14.46000 14.34000 0.12000 0.83682 元大滬深300單日正向2倍基金 16.19000 16.41000 -0.22000 -1.34065 元大精準中小基金 24.10000 24.51000 -0.41000 -1.67279 元大摩臺基金 38.91000 38.68000 0.23000 0.59462 元大標普500基金 25.02000 24.95000 0.07000 0.28056 元大標普500單日反向1倍基金 13.25000 13.26000 -0.01000 -0.07541 元大標普500單日正向2倍基金 33.04000 32.99000 0.05000 0.15156 元大標智滬深300基金 18.53000 18.69000 -0.16000 -0.85607 元大歐洲50基金 24.95000 24.98000 -0.03000 -0.12010 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.58960 9.64470 -0.05510 -0.57130 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.15530 10.15490 0.00040 0.00394 元大績效基金 66.53000 67.44000 -0.91000 -1.34935 元大韓國KOSPI200基金 24.22000 24.26000 -0.04000 -0.16488 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.63000 16.57000 0.06000 0.36210 日盛上選基金 37.22000 37.51000 -0.29000 -0.77313 日盛小而美基金 20.18000 20.25000 -0.07000 -0.34568 日盛中國內需動力基金 11.49000 11.31000 0.18000 1.59151 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.53970 11.53760 0.00210 0.01820 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.80190 9.80010 0.00180 0.01837 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.82090 11.81690 0.00400 0.03385 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.03460 10.03120 0.00340 0.03389 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.64520 10.63580 0.00940 0.08838 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.02060 9.01260 0.00800 0.08876 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.44000 12.24000 0.20000 1.63399 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.73000 12.52000 0.21000 1.67732 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.73000 12.50000 0.23000 1.84000 日盛日盛基金 15.67000 15.83000 -0.16000 -1.01074 日盛目標收益組合基金(美元) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.04700 10.04310 0.00390 0.03883 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.55520 9.55150 0.00370 0.03874 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.80380 9.79510 0.00870 0.08882 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.32620 9.31790 0.00830 0.08908 日盛全球新興債券基金A 10.59420 10.60190 -0.00770 -0.07263 日盛全球新興債券基金B 8.32020 8.32620 -0.00600 -0.07206 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39130 2.39130 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.68570 1.68570 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37230 0.37220 0.00010 0.02687 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26330 0.26330 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.27020 12.26200 0.00820 0.06687 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.53470 8.52900 0.00570 0.06683 日盛亞洲機會基金 7.91000 7.85000 0.06000 0.76433 日盛首選基金 19.06000 19.08000 -0.02000 -0.10482 日盛高科技基金 20.07000 20.16000 -0.09000 -0.44643 日盛貨幣市場基金 14.75630 14.75620 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 45.58000 46.04000 -0.46000 -0.99913 日盛精選五虎基金 40.28000 40.64000 -0.36000 -0.88583 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47270 13.47260 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 37.27000 37.50000 -0.23000 -0.61333 台新MSCI中國基金 23.28000 23.11000 0.17000 0.73561 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.90000 17.91000 -0.01000 -0.05583 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.21000 22.12000 0.09000 0.40687 台新大眾貨幣市場基金 14.14910 14.14890 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.90020 9.89460 0.00560 0.05660 台新中美貨幣市場基金-美元 10.79370 10.80000 -0.00630 -0.05833 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.02330 10.01600 0.00730 0.07288 台新中國通基金 50.55000 50.79000 -0.24000 -0.47253 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58100 0.57020 0.01080 1.89407 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.33200 16.98900 0.34300 2.01895 台新中國精選中小基金-美元 0.42740 0.41730 0.01010 2.42032 台新中國精選中小基金-新台幣 12.76000 12.44000 0.32000 2.57235 台新主流基金 25.79000 25.91000 -0.12000 -0.46314 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.25000 19.12000 0.13000 0.67992 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64820 0.64470 0.00350 0.54289 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.53000 14.43000 0.10000 0.69300 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48890 0.48620 0.00270 0.55533 台新台灣中小基金 39.66000 39.82000 -0.16000 -0.40181 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.51240 9.48500 0.02740 0.28888 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.47380 9.46270 0.01110 0.11730 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.63000 8.61000 0.02000 0.23229 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.50810 10.49670 0.01140 0.10861 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.69180 10.68390 0.00790 0.07394 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.42430 11.41590 0.00840 0.07358 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 台新印度基金 15.69000 15.62000 0.07000 0.44814 台新亞美短期債券基金 10.91480 10.91570 -0.00090 -0.00825 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.59730 8.59200 0.00530 0.06169 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29420 0.29440 -0.00020 -0.06793 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.76900 11.76170 0.00730 0.06207 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39680 0.39710 -0.00030 -0.07555 台新真吉利貨幣市場基金 11.08190 11.08180 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.06100 30.05150 0.00950 0.03161 台新智慧生活基金-美元 10.62930 10.53210 0.09720 0.92289 台新智慧生活基金-新台幣 10.58000 10.47000 0.11000 1.05062 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.87100 8.88700 -0.01600 -0.18004 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.77940 8.78380 -0.00440 -0.05009 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.39480 9.41170 -0.01690 -0.17956 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.30570 9.31020 -0.00450 -0.04833 台新新興市場債券基金(A類型) 10.30840 10.30800 0.00040 0.00388 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34030 0.34080 -0.00050 -0.14671 台新新興市場債券基金(B類型) 7.79360 7.79330 0.00030 0.00385 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27040 0.27070 -0.00030 -0.11082 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.41000 6.34000 0.07000 1.10410 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 19.92000 19.92000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.88300 10.87000 0.01300 0.11960 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 25.61000 25.83000 -0.22000 -0.85172 未來資產全球大消費基金 15.66000 15.55000 0.11000 0.70740 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.74360 11.74090 0.00270 0.02300 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.55580 9.58970 -0.03390 -0.35350 未來資產亞洲新富基金 22.91000 22.65000 0.26000 1.14790 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55570 12.55560 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 15.82000 15.98000 -0.16000 -1.00125 未來資產新興市場債券基金A 8.61390 8.64000 -0.02610 -0.30208 未來資產新興市場債券基金B 6.61490 6.66890 -0.05400 -0.80973 未來資產閣來寶全球組合基金 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.03310 11.03210 0.00100 0.00906 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.22600 10.21450 0.01150 0.11259 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.43920 9.43920 0.00000 0.00000 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.61790 10.61790 0.00000 0.00000 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.48000 8.47670 0.00330 0.03893 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.59870 9.59440 0.00430 0.04482 永豐中小基金 59.24000 59.46000 -0.22000 -0.37000 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77800 1.77900 -0.00100 -0.05621 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.31760 2.31890 -0.00130 -0.05606 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.42010 8.41590 0.00420 0.04991 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.64790 10.64260 0.00530 0.04980 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.19000 5.21000 -0.02000 -0.38388 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 24.20000 24.27000 -0.07000 -0.28842 永豐主流品牌基金 18.30000 18.38000 -0.08000 -0.43526 永豐永豐基金 37.88000 38.44000 -0.56000 -1.45682 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.05270 10.04080 0.01190 0.11852 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.05270 10.04080 0.01190 0.11852 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 10.02590 10.00950 0.01640 0.16384 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 10.02590 10.00950 0.01640 0.16384 永豐亞洲民生消費基金 12.93000 12.75000 0.18000 1.41176 永豐南非幣2021保本基金 12.72410 12.74390 -0.01980 -0.15537 永豐高科技基金 29.19000 29.77000 -0.58000 -1.94827 永豐貨幣市場基金 13.87060 13.87040 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01940 2.02290 -0.00350 -0.17302 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.37610 2.38020 -0.00410 -0.17225 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.76140 7.76670 -0.00530 -0.06824 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.28570 10.29270 -0.00700 -0.06801 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.19720 7.20920 -0.01200 -0.16645 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.93970 10.95790 -0.01820 -0.16609 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.11000 9.98000 0.13000 1.30261 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.56000 8.45000 0.11000 1.30178 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.23000 18.97000 0.26000 1.37059 永豐臺灣加權ETF基金 55.77000 55.72000 0.05000 0.08973 永豐領航科技基金 46.49000 47.35000 -0.86000 -1.81626 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 永豐趨勢平衡基金 53.00000 53.59000 -0.59000 -1.10095 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.49260 11.49150 0.00110 0.00957 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.55520 9.55440 0.00080 0.00837 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.67900 9.67830 0.00070 0.00723 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.52180 9.51970 0.00210 0.02206 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.60610 9.60400 0.00210 0.02187 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.56900 9.56790 0.00110 0.01150 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.82350 9.82210 0.00140 0.01425 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.50450 9.50240 0.00210 0.02210 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.67210 9.66990 0.00220 0.02275 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.94000 11.80000 0.14000 1.18644 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.06000 10.94000 0.12000 1.09689 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.99000 11.86000 0.13000 1.09612 兆豐國際中小基金 17.30000 17.39000 -0.09000 -0.51754 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.64000 15.39000 0.25000 1.62443 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.59000 21.25000 0.34000 1.60000 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.83000 21.51000 0.32000 1.48768 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.78000 12.70000 0.08000 0.62992 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.78000 12.70000 0.08000 0.62992 兆豐國際生命科學基金 15.62000 15.54000 0.08000 0.51480 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.32190 10.31970 0.00220 0.02132 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.72820 10.73470 -0.00650 -0.06055 兆豐國際全球高股息基金 11.79000 11.76000 0.03000 0.25510 兆豐國際全球基金 32.97000 32.88000 0.09000 0.27372 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.23120 10.23060 0.00060 0.00586 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.70060 9.69040 0.01020 0.10526 兆豐國際國民基金 23.30000 23.20000 0.10000 0.43103 兆豐國際第一基金 14.25000 14.26000 -0.01000 -0.07013 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.77670 9.77450 0.00220 0.02251 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.83240 7.83060 0.00180 0.02299 兆豐國際萬全基金 21.84000 21.84000 0.00000 0.00000 兆豐國際電子基金 27.81000 27.96000 -0.15000 -0.53648 兆豐國際綠鑽基金 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.48000 22.33000 0.15000 0.67174 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.60000 16.61000 -0.01000 -0.06020 兆豐國際豐台灣基金 33.11000 33.17000 -0.06000 -0.18089 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49130 12.49120 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.73000 11.64000 0.09000 0.77320 合庫全球高收益債券基金A類型 11.02600 11.02080 0.00520 0.04718 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.92360 11.92120 0.00240 0.02013 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.69770 10.69530 0.00240 0.02244 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.47720 11.47400 0.00320 0.02789 合庫全球高收益債券基金B類型 8.13740 8.13350 0.00390 0.04795 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.53800 9.53630 0.00170 0.01783 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.05880 9.05690 0.00190 0.02098 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.03830 9.03570 0.00260 0.02877 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.35350 9.35150 0.00200 0.02139 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 合庫全球新興市場基金 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 合庫貨幣市場基金 10.12070 10.12060 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.53750 9.54940 -0.01190 -0.12462 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.80160 9.81410 -0.01250 -0.12737 合庫新興多重收益基金A類型 10.02940 10.03800 -0.00860 -0.08567 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.56020 11.57520 -0.01500 -0.12959 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.45440 13.47790 -0.02350 -0.17436 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.98180 8.99390 -0.01210 -0.13454 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.60970 9.62200 -0.01230 -0.12783 合庫新興多重收益基金B類型 7.95220 7.95900 -0.00680 -0.08544 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.95730 8.96910 -0.01180 -0.13156 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.19150 10.20910 -0.01760 -0.17240 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.92820 10.92720 0.00100 0.00915 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.59810 10.59390 0.00420 0.03965 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10680 10.08880 0.01800 0.17842 安聯中國東協基金 16.37000 16.32000 0.05000 0.30637 安聯中國策略基金 16.21000 15.91000 0.30000 1.88561 安聯中華新思路基金-人民幣 15.47000 15.37000 0.10000 0.65062 安聯中華新思路基金-美元 15.47000 15.37000 0.10000 0.65062 安聯中華新思路基金-新臺幣 14.06000 13.95000 0.11000 0.78853 安聯台灣大壩基金 29.14000 29.06000 0.08000 0.27529 安聯台灣科技基金 49.41000 49.56000 -0.15000 -0.30266 安聯台灣貨幣市場基金 12.48020 12.48010 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 32.50000 32.43000 0.07000 0.21585 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.04940 10.05020 -0.00080 -0.00796 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.95890 14.96030 -0.00140 -0.00936 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62800 9.62890 -0.00090 -0.00935 安聯四季成長組合基金-美元 11.79000 11.77000 0.02000 0.16992 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.70000 11.66000 0.04000 0.34305 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.05550 12.05320 0.00230 0.01908 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.06490 10.06240 0.00250 0.02484 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.18080 12.17790 0.00290 0.02381 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52140 9.52030 0.00110 0.01155 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.36670 9.36440 0.00230 0.02456 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06380 9.06160 0.00220 0.02428 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.85490 11.85320 0.00170 0.01434 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.88560 10.88220 0.00340 0.03124 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.55530 10.55140 0.00390 0.03696 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.95510 8.95230 0.00280 0.03128 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.75490 8.75220 0.00270 0.03085 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.46340 8.46030 0.00310 0.03664 安聯全球人口趨勢基金 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.61000 9.53000 0.08000 0.83945 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.99000 34.68000 0.31000 0.89389 安聯全球油礦金趨勢基金 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593 安聯全球計量平衡基金 12.81000 12.81000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.01510 12.01670 -0.00160 -0.01331 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.45430 10.45570 -0.00140 -0.01339 安聯全球新興市場基金 18.49000 18.45000 0.04000 0.21680 安聯全球農金趨勢基金 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893 安聯全球綠能趨勢基金 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 安聯亞洲動態策略基金 25.38000 25.28000 0.10000 0.39557 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00520 10.00550 -0.00030 -0.00300 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80910 9.80940 -0.00030 -0.00306 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.05030 83.02250 0.02780 0.03348 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.58980 12.58720 0.00260 0.02066 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.62560 65.60540 0.02020 0.03079 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.86720 9.86520 0.00200 0.02027 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.53000 2.52960 0.00040 0.01581 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.63070 10.62890 0.00180 0.01693 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.11290 2.11210 0.00080 0.03788 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.88320 8.88150 0.00170 0.01914 宏利台灣動力基金 34.39000 34.72000 -0.33000 -0.95046 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.50990 10.50600 0.00390 0.03712 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.98250 9.96570 0.01680 0.16858 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.34190 8.33880 0.00310 0.03718 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.12680 8.11550 0.01130 0.13924 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 宏利全球債券組合基金 12.91110 12.90110 0.01000 0.07751 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77630 2.77690 -0.00060 -0.02161 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.67970 11.67810 0.00160 0.01370 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.70010 8.69890 0.00120 0.01379 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28540 2.28470 0.00070 0.03064 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.66380 10.65120 0.01260 0.11830 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.34010 4.32250 0.01760 0.40717 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.70350 0.70070 0.00280 0.39960 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.12000 20.03000 0.09000 0.44933 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.68240 11.67790 0.00450 0.03853 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.41230 10.40870 0.00360 0.03459 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.05210 10.04500 0.00710 0.07068 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.05380 9.05150 0.00230 0.02541 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.58680 8.58380 0.00300 0.03495 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.41620 8.40780 0.00840 0.09991 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.58230 8.57830 0.00400 0.04663 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72330 2.73200 -0.00870 -0.31845 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39770 0.39910 -0.00140 -0.35079 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.98730 12.02270 -0.03540 -0.29444 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91010 0.91310 -0.00300 -0.32855 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.37140 7.39380 -0.02240 -0.30296 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05440 2.06140 -0.00700 -0.33958 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29520 0.29620 -0.00100 -0.33761 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.04430 9.07070 -0.02640 -0.29105 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33230 0.33340 -0.00110 -0.32993 宏利萬利貨幣市場基金 13.63270 13.63260 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 3.01000 3.00000 0.01000 0.33333 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.34000 13.30000 0.04000 0.30075 宏利臺灣股息收益基金 30.19000 30.35000 -0.16000 -0.52718 宏利澳幣保本基金 11.97720 11.96620 0.01100 0.09193 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.99000 11.96000 0.03000 0.25084 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.73420 9.72640 0.00780 0.08019 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.68980 9.69300 -0.00320 -0.03301 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.81650 8.80790 0.00860 0.09764 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.37720 10.36700 0.01020 0.09839 貝萊德亞美利加收益基金 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 貝萊德新台幣基金 12.92710 12.92710 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 26.86000 26.76000 0.10000 0.37369 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19520 11.19320 0.00200 0.01787 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17880 10.16760 0.01120 0.11015 保德信大中華基金 32.18000 31.88000 0.30000 0.94103 保德信中小型股基金 51.18000 51.46000 -0.28000 -0.54411 保德信中國中小基金-人民幣 10.37000 10.22000 0.15000 1.46771 保德信中國中小基金-美元 10.74000 10.59000 0.15000 1.41643 保德信中國中小基金-新臺幣 10.04000 9.88000 0.16000 1.61943 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.81010 9.74070 0.06940 0.71247 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.80380 9.73330 0.07050 0.72432 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.91570 9.84590 0.06980 0.70892 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.62320 10.54830 0.07490 0.71007 保德信中國品牌基金-人民幣 10.40000 10.23000 0.17000 1.66178 保德信中國品牌基金-美元 10.25000 10.08000 0.17000 1.68651 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.16000 10.98000 0.18000 1.63934 保德信台商全方位基金 39.68000 40.11000 -0.43000 -1.07205 保德信全球中小基金 30.64000 30.56000 0.08000 0.26178 保德信全球消費商機基金 17.95000 17.88000 0.07000 0.39150 保德信全球基礎建設基金 12.02000 11.96000 0.06000 0.50167 保德信全球資源基金 8.26000 8.31000 -0.05000 -0.60168 保德信全球醫療生化基金-美元 9.83000 9.74000 0.09000 0.92402 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.53000 31.22000 0.31000 0.99295 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.89760 9.89760 0.00000 0.00000 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.61050 10.61030 0.00020 0.00188 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.09350 9.08140 0.01210 0.13324 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.73840 9.72550 0.01290 0.13264 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.24900 8.24560 0.00340 0.04123 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.73600 10.73150 0.00450 0.04193 保德信亞太基金 22.72000 22.65000 0.07000 0.30905 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50550 8.49630 0.00920 0.10828 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.13090 11.11890 0.01200 0.10792 保德信店頭市場基金 36.85000 37.17000 -0.32000 -0.86091 保德信拉丁美洲基金 6.43000 6.39000 0.04000 0.62598 保德信金平衡基金 30.14000 30.13000 0.01000 0.03319 保德信金滿意基金 44.06000 44.02000 0.04000 0.09087 保德信科技島基金 27.73000 27.54000 0.19000 0.68991 保德信高成長基金 98.56000 98.93000 -0.37000 -0.37400 保德信第一基金 28.65000 28.89000 -0.24000 -0.83074 保德信貨幣市場基金 15.75400 15.75390 0.00010 0.00063 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.69600 10.71000 -0.01400 -0.13072 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.53120 10.53120 0.00000 0.00000 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.93160 10.94830 -0.01670 -0.15254 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.07650 10.07940 -0.00290 -0.02877 保德信新世紀基金 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.03700 8.04250 -0.00550 -0.06839 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.67980 10.68710 -0.00730 -0.06831 保德信新興趨勢組合基金 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000 保德信瑞騰基金 15.53550 15.53550 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.55000 10.59000 -0.04000 -0.37771 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.79190 9.80060 -0.00870 -0.08877 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.94330 9.95220 -0.00890 -0.08943 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.69320 9.70160 -0.00840 -0.08658 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.75870 9.76700 -0.00830 -0.08498 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.79810 9.81080 -0.01270 -0.12945 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.79810 9.81080 -0.01270 -0.12945 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.76600 9.77980 -0.01380 -0.14111 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.76720 9.78100 -0.01380 -0.14109 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.84340 9.85550 -0.01210 -0.12277 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.58720 9.61160 -0.02440 -0.25386 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.52120 9.54640 -0.02520 -0.26397 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94830 1.94910 -0.00080 -0.04104 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62590 2.62690 -0.00100 -0.03807 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30530 0.30550 -0.00020 -0.06547 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44700 0.44730 -0.00030 -0.06707 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.63590 8.63670 -0.00080 -0.00926 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.81630 11.81530 0.00100 0.00846 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.53360 9.54300 -0.00940 -0.09850 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.57330 11.58490 -0.01160 -0.10013 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.00140 9.01270 -0.01130 -0.12538 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.95250 10.96630 -0.01380 -0.12584 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09850 10.11370 -0.01520 -0.15029 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94100 9.95410 -0.01310 -0.13160 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.12390 10.13310 -0.00920 -0.09079 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.60420 10.61380 -0.00960 -0.09045 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.00150 10.01060 -0.00910 -0.09090 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.84030 9.84860 -0.00830 -0.08428 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06770 10.07620 -0.00850 -0.08436 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.76680 9.77450 -0.00770 -0.07878 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.89610 9.90160 -0.00550 -0.05555 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.29850 10.33780 -0.03930 -0.38016 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.30140 6.31990 -0.01850 -0.29273 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.68780 10.71920 -0.03140 -0.29293 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64230 11.64220 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.96000 21.14000 -0.18000 -0.85147 施羅德樂活中小基金-I類型 4765.080004806.58000 -41.50000 -0.86340 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.78990 10.69030 0.09960 0.93169 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.06610 11.96650 0.09960 0.83232 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.29040 11.19760 0.09280 0.82875 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.65220 9.56320 0.08900 0.93065 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.30600 10.22090 0.08510 0.83261 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.10280 10.01980 0.08300 0.82836 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.05910 10.95700 0.10210 0.93182 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.86630 11.76840 0.09790 0.83189 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.81430 11.71720 0.09710 0.82870 柏瑞五國金勢力建設基金 6.57000 6.56000 0.01000 0.15244 柏瑞巨人基金 13.19000 13.23000 -0.04000 -0.30234 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64480 13.64460 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 16.26000 16.19000 0.07000 0.43237 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.29980 13.29410 0.00570 0.04288 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82050 11.82190 -0.00140 -0.01184 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.44710 12.44870 -0.00160 -0.01285 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.92810 8.92420 0.00390 0.04370 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77320 6.77030 0.00290 0.04283 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.87500 8.87610 -0.00110 -0.01239 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.51270 8.51210 0.00060 0.00705 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.87270 10.87410 -0.00140 -0.01287 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.40570 8.40700 -0.00130 -0.01546 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.99580 11.99720 -0.00140 -0.01167 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.52180 11.51690 0.00490 0.04255 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.63960 11.63880 0.00080 0.00687 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.33070 11.33220 -0.00150 -0.01324 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.97550 8.97160 0.00390 0.04347 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.91570 9.91690 -0.00120 -0.01210 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.73060 9.72990 0.00070 0.00719 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.67080 9.67210 -0.00130 -0.01344 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.50810 9.50950 -0.00140 -0.01472 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.11180 10.10110 0.01070 0.10593 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.06760 10.06340 0.00420 0.04174 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.98530 9.98130 0.00400 0.04007 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.07280 10.06870 0.00410 0.04072 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.96850 9.95800 0.01050 0.10544 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.88570 9.88150 0.00420 0.04250 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.84260 9.83870 0.00390 0.03964 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.93040 9.92640 0.00400 0.04030 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.09240 10.08170 0.01070 0.10613 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.06760 10.06340 0.00420 0.04174 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.98530 9.98130 0.00400 0.04007 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.07280 10.06880 0.00400 0.03973 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.96860 9.95810 0.01050 0.10544 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.88570 9.88160 0.00410 0.04149 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.84260 9.83870 0.00390 0.03964 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.93040 9.92650 0.00390 0.03929 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.53760 10.53550 0.00210 0.01993 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.78390 11.78670 -0.00280 -0.02376 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.23270 11.23550 -0.00280 -0.02492 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.04520 9.04340 0.00180 0.01990 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.82630 9.82870 -0.00240 -0.02442 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.69470 9.69720 -0.00250 -0.02578 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.25400 10.25200 0.00200 0.01951 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.97210 10.97470 -0.00260 -0.02369 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.85200 10.85470 -0.00270 -0.02487 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.04540 9.04360 0.00180 0.01990 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.82670 9.82900 -0.00230 -0.02340 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.69510 9.69760 -0.00250 -0.02578 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.76000 14.78000 -0.02000 -0.13532 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.26000 12.28000 -0.02000 -0.16287 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.63000 12.65000 -0.02000 -0.15810 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 14.26000 14.24000 0.02000 0.14045 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 14.06000 14.02000 0.04000 0.28531 柏瑞拉丁美洲基金 8.72000 8.67000 0.05000 0.57670 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.28210 11.28210 0.00000 0.00000 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.43530 7.43530 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.23440 11.23340 0.00100 0.00890 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.95110 10.95360 -0.00250 -0.02282 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.12630 10.12870 -0.00240 -0.02370 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.30730 8.30650 0.00080 0.00963 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.41380 9.41590 -0.00210 -0.02230 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.44880 9.45100 -0.00220 -0.02328 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.53440 10.53680 -0.00240 -0.02278 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.86590 9.86500 0.00090 0.00912 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.11000 10.11240 -0.00240 -0.02373 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.75290 9.75500 -0.00210 -0.02153 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.97610 8.97530 0.00080 0.00891 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.92480 8.92470 0.00010 0.00112 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.47170 9.47390 -0.00220 -0.02322 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.85470 11.87950 -0.02480 -0.20876 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.41880 11.44910 -0.03030 -0.26465 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.87930 10.90830 -0.02900 -0.26585 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.14040 7.15540 -0.01500 -0.20963 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.03580 9.05980 -0.02400 -0.26491 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.66320 9.68890 -0.02570 -0.26525 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.19050 10.21190 -0.02140 -0.20956 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.89660 10.92570 -0.02910 -0.26634 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77780 9.80380 -0.02600 -0.26520 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.10550 9.12460 -0.01910 -0.20932 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.86890 9.89520 -0.02630 -0.26579 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.03610 11.03060 0.00550 0.04986 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.65580 11.65520 0.00060 0.00515 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.73820 10.73800 0.00020 0.00186 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.09930 9.09480 0.00450 0.04948 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69760 9.69720 0.00040 0.00412 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.70500 9.70470 0.00030 0.00309 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.98620 10.98570 0.00050 0.00455 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.84660 9.84180 0.00480 0.04877 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.23190 10.23170 0.00020 0.00195 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.43290 9.42830 0.00460 0.04879 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.25110 9.24650 0.00460 0.04975 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.91590 9.91540 0.00050 0.00504 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.46710 9.46690 0.00020 0.00211 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.32000 18.26000 0.06000 0.32859 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.18000 17.09000 0.09000 0.52662 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.81860 12.82450 -0.00590 -0.04601 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.93420 10.92640 0.00780 0.07139 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.75120 11.74500 0.00620 0.05279 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.37470 12.35850 0.01620 0.13108 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.38610 11.38040 0.00570 0.05009 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.02330 10.01620 0.00710 0.07089 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.49290 10.48740 0.00550 0.05244 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.45020 10.43650 0.01370 0.13127 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.45820 10.45300 0.00520 0.04975 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.28800 10.28260 0.00540 0.05252 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.39840 10.39320 0.00520 0.05003 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.48000 13.39000 0.09000 0.67214 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.33000 31.79000 -0.46000 -1.44700 國泰大中華基金 22.26000 22.23000 0.03000 0.13495 國泰小龍基金 16.73000 16.70000 0.03000 0.17964 國泰中小成長基金 48.28000 48.44000 -0.16000 -0.33031 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.54260 4.47790 0.06470 1.44487 國泰中國內需增長基金台幣級別 21.18000 20.87000 0.31000 1.48539 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.81770 0.80690 0.01080 1.33846 國泰中國內需增長基金美元級別 0.77480 0.76460 0.01020 1.33403 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.07570 2.07370 0.00200 0.09645 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.57600 9.56860 0.00740 0.07734 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.21390 8.20750 0.00640 0.07798 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31960 0.31960 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.42970 11.42860 0.00110 0.00962 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78060 1.78240 -0.00180 -0.10099 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.15540 10.15830 -0.00290 -0.02855 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34490 0.34540 -0.00050 -0.14476 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.92550 4.87310 0.05240 1.07529 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.95000 22.70000 0.25000 1.10132 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.76240 0.75510 0.00730 0.96676 國泰中港台基金人民幣級別 3.63250 3.59760 0.03490 0.97009 國泰中港台基金台幣級別 16.94000 16.77000 0.17000 1.01371 國泰中港台基金美元級別 0.56920 0.56440 0.00480 0.85046 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.93000 27.85000 0.08000 0.28725 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.43000 12.44000 -0.01000 -0.08039 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.57000 37.54000 0.03000 0.07991 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.01490 9.99690 0.01800 0.18006 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.01490 9.99690 0.01800 0.18006 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.01490 9.99690 0.01800 0.18006 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33510 0.33490 0.00020 0.05972 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33510 0.33490 0.00020 0.05972 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33510 0.33490 0.00020 0.05972 國泰台灣貨幣市場基金 12.40310 12.40300 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 30.61000 30.72000 -0.11000 -0.35807 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.27790 2.27810 -0.00020 -0.00878 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35590 0.35640 -0.00050 -0.14029 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47230 0.47070 0.00160 0.33992 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.38000 13.25000 0.13000 0.98113 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47630 0.47230 0.00400 0.84692 國泰全球資源基金台幣級別 5.90000 5.89000 0.01000 0.16978 國泰全球資源基金美元級別 0.19460 0.19460 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41610 0.41600 0.00010 0.02404 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37770 0.37770 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44000 0.43990 0.00010 0.02273 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49670 0.49440 0.00230 0.46521 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.20000 20.12000 0.08000 0.39761 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.44000 21.35000 0.09000 0.42155 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.43980 2.43030 0.00950 0.39090 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.51960 11.47670 0.04290 0.37380 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.44640 10.40750 0.03890 0.37377 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38220 0.38120 0.00100 0.26233 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34660 0.34570 0.00090 0.26034 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50390 0.50020 0.00370 0.73970 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.08000 12.01000 0.07000 0.58285 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41810 0.41600 0.00210 0.50481 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.89000 18.81000 0.08000 0.42531 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.63260 0.63080 0.00180 0.28535 國泰科技生化基金 40.49000 40.35000 0.14000 0.34696 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.42000 26.39000 0.03000 0.11368 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.48000 13.47000 0.01000 0.07424 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.15250 38.08980 0.06270 0.16461 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.68340 19.69740 -0.01400 -0.07108 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.09140 19.05910 0.03230 0.16947 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.75320 38.68860 0.06460 0.16697 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.70610 38.75120 -0.04510 -0.11638 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.58070 41.50770 0.07300 0.17587 國泰紐幣2021保本基金 11.98840 11.98750 0.00090 0.00751 國泰紐幣八年期保本基金 12.26600 12.26330 0.00270 0.02202 國泰紐幣保本基金 12.33130 12.33110 0.00020 0.00162 國泰高科技基金 14.89000 14.96000 -0.07000 -0.46791 國泰國泰基金台幣I級別 25.82000 25.70000 0.12000 0.46693 國泰國泰基金台幣級別 25.82000 25.70000 0.12000 0.46693 國泰富時中國A50基金 20.51000 20.62000 -0.11000 -0.53346 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33900 0.33900 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45650 0.45440 0.00210 0.46215 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37440 0.37390 0.00050 0.13373 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50430 0.50130 0.00300 0.59844 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35450 0.35440 0.00010 0.02822 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47750 0.47510 0.00240 0.50516 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.53360 10.54170 -0.00810 -0.07684 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.63980 7.64570 -0.00590 -0.07717 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35640 0.35670 -0.00030 -0.08410 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25630 0.25650 -0.00020 -0.07797 國泰新興市場基金台幣級別 12.32000 12.18000 0.14000 1.14943 國泰新興市場基金美元級別 0.41280 0.40870 0.00410 1.00318 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10140 2.10370 -0.00230 -0.10933 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.39930 1.40090 -0.00160 -0.11421 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33840 0.33920 -0.00080 -0.23585 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36340 0.36420 -0.00080 -0.21966 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22760 0.22810 -0.00050 -0.21920 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.37160 10.39370 -0.02210 -0.21263 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.77810 6.79250 -0.01440 -0.21200 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.95000 13.95000 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.13000 36.10000 0.03000 0.08310 國泰價值卓越基金 17.83000 17.99000 -0.16000 -0.88938 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39720 0.39820 -0.00100 -0.25113 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.90900 39.87050 0.03850 0.09656 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.03000 19.93000 0.10000 0.50176 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.88000 19.85000 0.03000 0.15113 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.79000 19.80000 -0.01000 -0.05051 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.00120 11.99070 0.01050 0.08757 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40190 0.40210 -0.00020 -0.04974 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.58920 9.58700 0.00220 0.02295 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.54230 8.53390 0.00840 0.09843 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.58100 10.57860 0.00240 0.02269 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.52450 9.51510 0.00940 0.09879 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.12460 11.12360 0.00100 0.00899 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14980 10.13180 0.01800 0.17766 第一金大中華基金 30.63000 31.19000 -0.56000 -1.79545 第一金小型精選基金 44.25000 44.87000 -0.62000 -1.38177 第一金中國世紀基金-人民幣 14.82000 14.64000 0.18000 1.22951 第一金中國世紀基金-美元 9.94180 9.82090 0.12090 1.23105 第一金中國世紀基金-美元-N 9.94330 9.82240 0.12090 1.23086 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.32000 11.17000 0.15000 1.34288 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.32000 11.16000 0.16000 1.43369 第一金中概平衡基金 27.56000 27.83000 -0.27000 -0.97018 第一金台灣貨幣市場基金 15.23760 15.23740 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.70500 177.70300 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.05560 10.04430 0.01130 0.11250 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.05560 10.04430 0.01130 0.11250 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.60540 14.50220 0.10320 0.71162 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.60740 14.50280 0.10460 0.72124 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.58000 13.47000 0.11000 0.81663 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.59000 13.47000 0.12000 0.89087 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.88960 9.88480 0.00480 0.04856 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.89240 9.88750 0.00490 0.04956 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.41240 9.40100 0.01140 0.12126 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.43640 9.42500 0.01140 0.12095 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.29750 10.29250 0.00500 0.04858 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.80730 9.79540 0.01190 0.12149 第一金全球大趨勢基金 23.91000 23.81000 0.10000 0.41999 第一金全球不動產證券化基金A 8.17870 8.15930 0.01940 0.23777 第一金全球不動產證券化基金B 5.86820 5.85430 0.01390 0.23743 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.29630 9.25530 0.04100 0.44299 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.29750 9.25640 0.04110 0.44402 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.06000 9.02000 0.04000 0.44346 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.06000 9.02000 0.04000 0.44346 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.57030 9.52800 0.04230 0.44395 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.57160 9.52920 0.04240 0.44495 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.58750 8.58120 0.00630 0.07342 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.08120 10.07370 0.00750 0.07445 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.71750 9.70950 0.00800 0.08239 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.71640 9.70840 0.00800 0.08240 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.02320 8.01690 0.00630 0.07858 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.83370 8.82270 0.01100 0.12468 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.83400 8.82290 0.01110 0.12581 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.05790 11.04870 0.00920 0.08327 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.05870 11.04960 0.00910 0.08236 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.96720 9.95940 0.00780 0.07832 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.62900 14.61080 0.01820 0.12457 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.89760 14.89820 -0.00060 -0.00403 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.91590 14.91660 -0.00070 -0.00469 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.61000 13.59000 0.02000 0.14717 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.64000 13.62000 0.02000 0.14684 第一金亞洲科技基金 21.18000 21.12000 0.06000 0.28409 第一金亞洲新興市場基金 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252 第一金店頭市場基金 11.19000 11.41000 -0.22000 -1.92813 第一金創新趨勢基金 28.42000 28.99000 -0.57000 -1.96620 第一金電子基金 38.36000 38.84000 -0.48000 -1.23584 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.05000 19.86000 0.19000 0.95670 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.23000 19.24000 -0.01000 -0.05198 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484 統一大中華中小基金(美元) 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 統一大中華中小基金(新台幣) 14.01000 13.92000 0.09000 0.64655 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 統一大東協高股息基金(美元) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 統一大滿貫基金 36.38000 36.28000 0.10000 0.27563 統一大龍印基金 16.88000 16.73000 0.15000 0.89659 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859 統一大龍騰中國基金(美元) 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.27000 11.19000 0.08000 0.71492 統一中小基金 31.26000 31.68000 -0.42000 -1.32576 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.44130 9.44000 0.00130 0.01377 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.46670 9.46730 -0.00060 -0.00634 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.03610 9.03390 0.00220 0.02435 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.10490 11.10340 0.00150 0.01351 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.06070 11.06140 -0.00070 -0.00633 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.55460 10.55200 0.00260 0.02464 統一台灣動力基金 21.14000 21.42000 -0.28000 -1.30719 統一全天候基金 129.40000 130.41000 -1.01000 -0.77448 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.73290 8.73010 0.00280 0.03207 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.07180 9.07070 0.00110 0.01213 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.94700 8.94120 0.00580 0.06487 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.96580 8.96290 0.00290 0.03236 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.31340 9.31230 0.00110 0.01181 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.18530 9.17940 0.00590 0.06427 統一全球債券組合基金 11.90650 11.90250 0.00400 0.03361 統一全球新科技基金(人民幣) 16.30000 16.21000 0.09000 0.55521 統一全球新科技基金(美元) 16.47000 16.38000 0.09000 0.54945 統一全球新科技基金(新台幣) 15.28000 15.18000 0.10000 0.65876 統一亞太基金 28.18000 28.09000 0.09000 0.32040 統一亞洲大金磚基金 13.68000 13.58000 0.10000 0.73638 統一奔騰基金 69.74000 70.17000 -0.43000 -0.61280 統一強棒貨幣市場基金 16.64570 16.64550 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 統一強漢基金(美元) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 統一強漢基金(新台幣) 26.57000 26.48000 0.09000 0.33988 統一統信基金 37.01000 37.33000 -0.32000 -0.85722 統一黑馬基金 70.44000 70.81000 -0.37000 -0.52253 統一新亞洲科技能源基金 20.26000 20.09000 0.17000 0.84619 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.02470 8.03660 -0.01190 -0.14807 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.10740 10.12240 -0.01500 -0.14819 統一經建基金 54.91000 55.36000 -0.45000 -0.81286 統一龍馬基金 81.07000 81.27000 -0.20000 -0.24609 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 26.45000 27.25000 -0.80000 -2.93578 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 53.30000 53.84000 -0.54000 -1.00297 野村中國機會基金 15.50000 15.33000 0.17000 1.10894 野村巴西基金 5.12000 5.09000 0.03000 0.58939 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.39000 12.38000 0.01000 0.08078 野村台灣高股息基金 23.10000 23.17000 -0.07000 -0.30211 野村台灣運籌基金 39.82000 40.01000 -0.19000 -0.47488 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.65260 9.65650 -0.00390 -0.04039 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.62700 9.63140 -0.00440 -0.04568 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.62340 9.62690 -0.00350 -0.03636 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.73370 9.73770 -0.00400 -0.04108 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.69100 9.69550 -0.00450 -0.04641 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.65270 9.65630 -0.00360 -0.03728 野村平衡基金 20.63000 20.75000 -0.12000 -0.57831 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.11000 13.05000 0.06000 0.45977 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462 野村全球生技醫療基金 16.81000 16.70000 0.11000 0.65868 野村全球品牌基金 29.31000 29.23000 0.08000 0.27369 野村全球氣候變遷基金 8.79000 8.77000 0.02000 0.22805 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.25000 13.27000 -0.02000 -0.15072 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.57000 19.61000 -0.04000 -0.20398 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.44000 12.48000 -0.04000 -0.32051 野村全球短期收益基金-美元計價 10.47060 10.47240 -0.00180 -0.01719 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.32270 10.32080 0.00190 0.01841 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.59650 9.60150 -0.00500 -0.05208 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.34900 9.35380 -0.00480 -0.05132 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.83360 8.83280 0.00080 0.00906 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.13090 11.13670 -0.00580 -0.05208 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.64080 10.64620 -0.00540 -0.05072 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.11080 10.10990 0.00090 0.00890 野村成長基金 29.09000 29.07000 0.02000 0.06880 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.53760 9.53880 -0.00120 -0.01258 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.55160 9.55280 -0.00120 -0.01256 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.48910 9.48000 0.00910 0.09599 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.87270 9.87390 -0.00120 -0.01215 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.81730 9.81850 -0.00120 -0.01222 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.75730 9.74800 0.00930 0.09540 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.58000 13.53000 0.05000 0.36955 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.77240 9.77860 -0.00620 -0.06340 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.72050 9.72690 -0.00640 -0.06580 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.64280 9.64120 0.00160 0.01660 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.23140 10.23790 -0.00650 -0.06349 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.09840 10.10510 -0.00670 -0.06630 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.02370 10.02200 0.00170 0.01696 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.71910 8.72090 -0.00180 -0.02064 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.42900 9.43580 -0.00680 -0.07207 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.31030 9.31850 -0.00820 -0.08800 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.14040 13.14320 -0.00280 -0.02130 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.29240 12.30130 -0.00890 -0.07235 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.05340 10.06220 -0.00880 -0.08746 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.25110 10.24140 0.00970 0.09471 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.93870 9.93030 0.00840 0.08459 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.37870 9.36640 0.01230 0.13132 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.07090 11.05630 0.01460 0.13205 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.08230 10.07560 0.00670 0.06650 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.27180 11.27210 -0.00030 -0.00266 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.83330 10.83380 -0.00050 -0.00462 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.42910 10.42200 0.00710 0.06813 野村泰國基金 42.06000 41.86000 0.20000 0.47778 野村高科技基金 13.58000 14.00000 -0.42000 -3.00000 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.14030 10.12660 0.01370 0.13529 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.51150 10.50900 0.00250 0.02379 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.72940 10.71130 0.01810 0.16898 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.94000 9.93800 0.00200 0.02012 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.63130 9.61920 0.01210 0.12579 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.73310 9.73200 0.00110 0.01130 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.00320 12.00040 0.00280 0.02333 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.14800 13.12090 0.02710 0.20654 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.03910 11.03690 0.00220 0.01993 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.70210 10.68870 0.01340 0.12537 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.05960 11.05810 0.00150 0.01356 野村貨幣市場基金 16.25280 16.25260 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.30000 16.38000 -0.08000 -0.48840 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.94840 9.92960 0.01880 0.18933 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.90640 7.89420 0.01220 0.15454 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.63170 11.61370 0.01800 0.15499 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.33000 7.31000 0.02000 0.27360 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 野村精選貨幣市場基金 12.07250 12.07240 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.51000 12.51000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 野村歐洲高股息基金季配型 8.11000 8.11000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 野村積極成長基金 12.28000 12.28000 0.00000 0.00000 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.81000 36.98000 -0.17000 -0.45971 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.06390 10.05680 0.00710 0.07060 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.60680 8.60260 0.00420 0.04882 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.00940 8.00620 0.00320 0.03997 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.80690 7.80030 0.00660 0.08461 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.55030 11.54470 0.00560 0.04851 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.52570 10.52160 0.00410 0.03897 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.29040 10.28160 0.00880 0.08559 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 野村環球基金-人民幣計價 16.05000 16.00000 0.05000 0.31250 野村環球基金-美元計價 12.73000 12.70000 0.03000 0.23622 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.27000 17.20000 0.07000 0.40698 野村鴻利基金 23.83000 23.91000 -0.08000 -0.33459 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85170 16.85160 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.58000 21.70000 -0.12000 -0.55300 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.16000 13.09000 0.07000 0.53476 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.14000 15.11000 0.03000 0.19854 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.97380 9.96020 0.01360 0.13654 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.08810 13.07000 0.01810 0.13849 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.60690 9.62550 -0.01860 -0.19324 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.61380 9.63480 -0.02100 -0.21796 凱基台商天下基金 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663 凱基台灣精五門基金 21.55000 21.63000 -0.08000 -0.36986 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.87530 10.87340 0.00190 0.01747 凱基亞太高股息基金 13.50000 13.44000 0.06000 0.44643 凱基亞洲四金磚基金 18.62000 18.44000 0.18000 0.97614 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.19000 14.11000 0.08000 0.56697 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.76520 13.68390 0.08130 0.59413 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.15000 13.05000 0.10000 0.76628 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53400 11.53390 0.00010 0.00087 凱基開創基金 28.17000 28.16000 0.01000 0.03551 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.08000 21.93000 0.15000 0.68399 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.07860 21.95350 0.12510 0.56984 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.50000 18.42000 0.08000 0.43431 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.24020 18.17910 0.06110 0.33610 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.01000 8.00000 0.01000 0.12500 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.96710 11.92920 0.03790 0.31771 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.10000 11.05000 0.05000 0.45249 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.68470 11.63870 0.04600 0.39523 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.61000 11.54000 0.07000 0.60659 凱基護城河基金-台幣計價A 13.16000 13.10000 0.06000 0.45802 凱基護城河基金-美元計價B 13.30080 13.26380 0.03700 0.27895 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.07000 14.13000 -0.06000 -0.42463 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.88000 33.59000 0.29000 0.86335 富邦NASDAQ-100基金 29.54000 29.36000 0.18000 0.61308 富邦上証180基金 31.08000 31.27000 -0.19000 -0.60761 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24500 0.24250 0.00250 1.03093 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.32000 7.24000 0.08000 1.10497 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.10000 7.04000 0.06000 0.85227 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.78000 43.36000 -0.58000 -1.33764 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.05990 11.97680 0.08310 0.69384 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.37910 11.30520 0.07390 0.65368 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.07990 11.00080 0.07910 0.71904 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.59990 10.52690 0.07300 0.69346 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.92080 9.85640 0.06440 0.65338 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.66890 9.59990 0.06900 0.71876 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.73850 20.69950 0.03900 0.18841 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.26810 11.26700 0.00110 0.00976 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.71220 10.70930 0.00290 0.02708 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.82120 12.82000 0.00120 0.00936 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89610 1.89590 0.00020 0.01055 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.45120 9.45040 0.00080 0.00847 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44530 1.44510 0.00020 0.01384 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.60230 11.59720 0.00510 0.04398 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73960 1.73960 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.07040 10.06600 0.00440 0.04371 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52910 1.52920 -0.00010 -0.00654 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.16000 14.22000 -0.06000 -0.42194 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 25.19000 24.93000 0.26000 1.04292 富邦日本東証基金 22.92000 22.80000 0.12000 0.52632 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.67000 43.56000 0.11000 0.25253 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.36000 49.20000 0.16000 0.32520 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.50000 51.19000 0.31000 0.60559 富邦台灣心基金 24.97000 25.12000 -0.15000 -0.59713 富邦台灣釆吉50基金 48.36000 48.01000 0.35000 0.72901 富邦台灣科技指數基金 52.24000 51.79000 0.45000 0.86889 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.35510 39.25300 0.10210 0.26011 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 39.93130 39.85480 0.07650 0.19195 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29780 0.29800 -0.00020 -0.06711 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.33870 2.33690 0.00180 0.07703 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34050 0.34060 -0.00010 -0.02936 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.64110 10.64630 -0.00520 -0.04884 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.03430 2.03260 0.00170 0.08364 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32710 0.32720 -0.00010 -0.03056 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.19890 9.20350 -0.00460 -0.04998 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.25000 23.12000 0.13000 0.56228 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.49000 14.56000 -0.07000 -0.48077 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.51000 29.19000 0.32000 1.09627 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62760 15.62740 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 71.79000 72.19000 -0.40000 -0.55409 富邦科技基金 27.85000 28.11000 -0.26000 -0.92494 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.24110 39.20030 0.04080 0.10408 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.43510 38.36560 0.06950 0.18115 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.86930 37.83070 0.03860 0.10203 富邦恒生國企ETF基金 21.64000 21.88000 -0.24000 -1.09689 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.82000 12.69000 0.13000 1.02443 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 33.58000 34.20000 -0.62000 -1.81287 富邦高成長基金 27.33000 27.49000 -0.16000 -0.58203 富邦基金 14.44000 14.57000 -0.13000 -0.89224 富邦深証100基金 11.19000 11.34000 -0.15000 -1.32275 富邦富時歐洲ETF基金 20.63000 20.68000 -0.05000 -0.24178 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40330 0.40280 0.00050 0.12413 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.22610 12.21400 0.01210 0.09907 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.52600 9.51660 0.00940 0.09877 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30170 0.30120 0.00050 0.16600 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.88540 8.87660 0.00880 0.09914 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.68380 9.69770 -0.01390 -0.14333 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.90120 9.90250 -0.00130 -0.01313 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.68380 9.69770 -0.01390 -0.14333 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.90120 9.90250 -0.00130 -0.01313 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.04000 20.01000 0.03000 0.14993 富邦精準基金 51.41000 51.96000 -0.55000 -1.05851 富邦精銳中小基金 13.27000 13.39000 -0.12000 -0.89619 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 21.12000 21.20000 -0.08000 -0.37736 富邦臺灣公司治理100基金 21.51000 21.45000 0.06000 0.27972 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.56000 7.57000 -0.01000 -0.13210 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.64000 15.63000 0.01000 0.06398 富邦標普美國特別股ETF基金 19.77000 19.74000 0.03000 0.15198 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.36660 10.30780 0.05880 0.57044 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.18820 11.14090 0.04730 0.42456 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.94380 10.88090 0.06290 0.57808 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.13060 10.07310 0.05750 0.57083 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.88580 10.83980 0.04600 0.42436 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.62790 10.56680 0.06110 0.57823 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.80000 30.64000 0.16000 0.52219 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.86640 8.86500 0.00140 0.01579 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.36940 9.36810 0.00130 0.01388 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15390 9.15290 0.00100 0.01093 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.73720 9.73550 0.00170 0.01746 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.71370 9.71230 0.00140 0.01441 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.49170 9.49070 0.00100 0.01054 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.55040 9.54940 0.00100 0.01047 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.46620 8.47270 -0.00650 -0.07672 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.45120 9.45870 -0.00750 -0.07929 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.00380 9.01140 -0.00760 -0.08434 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.41650 10.42460 -0.00810 -0.07770 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.15080 10.15890 -0.00810 -0.07973 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.72880 9.73670 -0.00790 -0.08114 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.11570 9.12330 -0.00760 -0.08330 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.54730 9.55490 -0.00760 -0.07954 富達卓越領航全球組合基金 15.21000 15.20000 0.01000 0.06579 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.68570 8.69450 -0.00880 -0.10121 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.35140 9.36100 -0.00960 -0.10255 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.10580 9.11580 -0.01000 -0.10970 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.78610 9.79600 -0.00990 -0.10106 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.71880 9.72880 -0.01000 -0.10279 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.49640 9.50670 -0.01030 -0.10834 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.18110 9.19090 -0.00980 -0.10663 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.54320 9.55300 -0.00980 -0.10259 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.74000 10.50000 0.24000 2.28571 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.37000 12.10000 0.27000 2.23140 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.52000 10.28000 0.24000 2.33463 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.00000 8.88000 0.12000 1.35135 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.06000 10.92000 0.14000 1.28205 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.47000 10.33000 0.14000 1.35528 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.53920 9.53640 0.00280 0.02936 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.22750 9.22720 0.00030 0.00325 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.72870 8.72270 0.00600 0.06879 富蘭克林華美中華基金 15.05000 14.75000 0.30000 2.03390 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.64000 21.65000 -0.01000 -0.04619 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.82000 21.00000 -0.18000 -0.85714 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.82510 7.83520 -0.01010 -0.12891 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.03910 9.05540 -0.01630 -0.18000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.65400 9.67140 -0.01740 -0.17991 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.11950 9.13110 -0.01160 -0.12704 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.05110 11.04540 0.00570 0.05161 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.82840 8.82380 0.00460 0.05213 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.29650 9.29170 0.00480 0.05166 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.12150 13.10730 0.01420 0.10834 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.39570 10.38440 0.01130 0.10882 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.12110 10.11560 0.00550 0.05437 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.75110 7.74680 0.00430 0.05551 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.25170 9.24660 0.00510 0.05516 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.57850 10.56630 0.01220 0.11546 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.56620 7.55750 0.00870 0.11512 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.04870 9.03830 0.01040 0.11507 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.41870 10.41000 0.00870 0.08357 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.79940 7.79290 0.00650 0.08341 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.26780 8.25820 0.00960 0.11625 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.39170 9.38570 0.00600 0.06393 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.09300 10.08650 0.00650 0.06444 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.64420 12.62960 0.01460 0.11560 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.38000 10.25000 0.13000 1.26829 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.32000 10.18000 0.14000 1.37525 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.00000 8.90000 0.10000 1.12360 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.26000 11.13000 0.13000 1.16801 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.33010 13.27470 0.05540 0.41734 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 44.96000 45.59000 -0.63000 -1.38188 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29410 10.29400 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.73000 13.71000 0.02000 0.14588 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.70000 13.70000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.39000 15.37000 0.02000 0.13012 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.96560 7.96740 -0.00180 -0.02259 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.37380 11.32530 0.04850 0.42824 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.66660 9.66780 -0.00120 -0.01241 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.93790 10.93930 -0.00140 -0.01280 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.96940 6.96790 0.00150 0.02153 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.22400 9.22550 -0.00150 -0.01626 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.20840 10.21000 -0.00160 -0.01567 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.54550 10.54320 0.00230 0.02182 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.92000 19.88000 0.04000 0.20121 復華人民幣貨幣市場基金 11.56330 11.56230 0.00100 0.00865 復華人生目標基金 41.98590 42.41380 -0.42790 -1.00887 復華大中華中小策略基金 10.80000 10.71000 0.09000 0.84034 復華中小精選基金 85.69000 87.60000 -1.91000 -2.18037 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.35000 10.14000 0.21000 2.07101 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.59000 9.39000 0.20000 2.12993 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.49000 12.48000 0.01000 0.08013 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華六年到期新興市場債券基金 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 復華台灣智能基金 12.77000 12.87000 -0.10000 -0.77700 復華全方位基金 34.69000 35.61000 -0.92000 -2.58354 復華全球大趨勢基金-美元 14.66000 14.67000 -0.01000 -0.06817 復華全球大趨勢基金-新臺幣 22.28000 22.26000 0.02000 0.08985 復華全球平衡基金-美元 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 復華全球平衡基金-新臺幣 20.61000 20.56000 0.05000 0.24319 復華全球物聯網科技基金-美元 18.47000 18.53000 -0.06000 -0.32380 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 17.18000 17.22000 -0.04000 -0.23229 復華全球原物料基金 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 復華全球消費基金-新臺幣 14.38000 14.31000 0.07000 0.48917 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44180 11.44280 -0.00100 -0.00874 復華全球債券基金 13.37950 13.38120 -0.00170 -0.01270 復華全球債券組合基金 14.58000 14.58000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.57000 14.50000 0.07000 0.48276 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651 復華全球戰略配置強基金-美元 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.42600 13.42590 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077 復華亞太成長基金 17.25000 17.32000 -0.07000 -0.40416 復華亞太神龍科技基金-美元 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000 復華東協世紀基金 13.20000 13.24000 -0.04000 -0.30211 復華南非幣長期收益基金A 12.74000 12.75000 -0.01000 -0.07843 復華南非幣長期收益基金B 8.01000 8.02000 -0.01000 -0.12469 復華南非幣短期收益基金A 13.35000 13.35000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 13.62000 13.58000 0.04000 0.29455 復華美國新星基金-新臺幣 13.32000 13.26000 0.06000 0.45249 復華恒生基金 22.17000 22.38000 -0.21000 -0.93834 復華恒生單日反向一倍基金 8.06000 7.98000 0.08000 1.00251 復華恒生單日正向二倍基金 37.49000 38.21000 -0.72000 -1.88432 復華神盾基金 29.42190 29.79980 -0.37790 -1.26813 復華高成長基金 75.34000 76.57000 -1.23000 -1.60637 復華高益策略組合基金 12.98000 12.97000 0.01000 0.07710 復華貨幣市場基金 14.38630 14.38610 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.03000 19.07000 -0.04000 -0.20975 復華富時台灣高股息低波動基金 50.99000 50.95000 0.04000 0.07851 復華復華基金 23.65000 24.02000 -0.37000 -1.54038 復華華人世紀基金 20.95000 20.90000 0.05000 0.23923 復華傳家二號基金 32.64910 32.86790 -0.21880 -0.66570 復華傳家基金 28.25560 28.64320 -0.38760 -1.35320 復華奧林匹克全球組合基金 14.78000 14.78000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.50000 14.48000 0.02000 0.13812 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 復華新興人民幣短期收益基金 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.34000 18.38000 -0.04000 -0.21763 復華新興市場高收益債券基金A 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 復華新興市場高收益債券基金B 5.72000 5.74000 -0.02000 -0.34843 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.56000 12.60000 -0.04000 -0.31746 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.86000 12.92000 -0.06000 -0.46440 復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 23.77000 23.96000 -0.19000 -0.79299 復華數位經濟基金 69.43000 71.08000 -1.65000 -2.32133 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 12.22000 12.10000 0.12000 0.99174 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.70630 9.71860 -0.01230 -0.12656 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.54030 9.55070 -0.01040 -0.10889 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.85890 9.87140 -0.01250 -0.12663 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.66030 9.67090 -0.01060 -0.10961 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.66040 9.67020 -0.00980 -0.10134 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.84440 9.84150 0.00290 0.02947 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.65550 9.66810 -0.01260 -0.13033 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.83850 9.83850 0.00000 0.00000 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.65430 9.66690 -0.01260 -0.13034 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.84180 9.84170 0.00010 0.00102 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24060 9.23910 0.00150 0.01624 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.95400 8.95580 -0.00180 -0.02010 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.64230 8.63270 0.00960 0.11121 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.39950 11.39770 0.00180 0.01579 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.05960 11.06190 -0.00230 -0.02079 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.79900 10.78700 0.01200 0.11125 景順主流基金 19.81000 19.79000 0.02000 0.10106 景順台灣科技基金 35.30000 35.32000 -0.02000 -0.05663 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 22.09000 21.94000 0.15000 0.68368 景順全球康健基金 17.89000 17.86000 0.03000 0.16797 景順貨幣市場基金 15.92620 15.92610 0.00010 0.00063 景順潛力基金 36.61000 36.53000 0.08000 0.21900 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 16.02000 15.93000 0.09000 0.56497 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.49000 14.38000 0.11000 0.76495 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.01000 9.93000 0.08000 0.80564 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.85000 9.76000 0.09000 0.92213 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.18000 10.10000 0.08000 0.79208 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65110 8.65610 -0.00500 -0.05776 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.26500 8.26400 0.00100 0.01210 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.00630 11.01270 -0.00640 -0.05811 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.49060 10.48920 0.00140 0.01335 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.40000 8.32000 0.08000 0.96154 華南永昌中國A股基金(美元) 8.67000 8.60000 0.07000 0.81395 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.30000 12.19000 0.11000 0.90238 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.48240 9.49020 -0.00780 -0.08219 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.36670 9.36220 0.00450 0.04807 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69430 9.70250 -0.00820 -0.08451 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.57820 9.57360 0.00460 0.04805 華南永昌永昌基金 20.26000 20.38000 -0.12000 -0.58881 華南永昌全球亨利組合基金 14.19940 14.19940 0.00000 0.00000 華南永昌全球神農水資源基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 16.22000 16.20000 0.02000 0.12346 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.44000 12.42000 0.02000 0.16103 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 12.01000 11.98000 0.03000 0.25042 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.67000 14.65000 0.02000 0.13652 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 14.14000 14.11000 0.03000 0.21262 華南永昌物聯網精選基金 12.81000 12.84000 -0.03000 -0.23364 華南永昌策略報酬基金 10.44000 10.36000 0.08000 0.77220 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19020 16.19010 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 25.71180 25.70620 0.00560 0.02178 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92750 11.92740 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.13920 10.13850 0.00070 0.00690 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.43790 10.43540 0.00250 0.02396 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.89710 9.89640 0.00070 0.00707 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.15670 10.15430 0.00240 0.02364 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.98590 9.98620 -0.00030 -0.00300 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.22050 10.21910 0.00140 0.01370 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.84440 9.84480 -0.00040 -0.00406 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.06790 10.06650 0.00140 0.01391 華頓中小型基金 29.21000 29.12000 0.09000 0.30907 華頓中國多重機會平衡基金 12.90130 12.82520 0.07610 0.59336 華頓台灣基金 36.50000 36.98000 -0.48000 -1.29800 華頓平安貨幣市場基金 11.50980 11.50970 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 18.29000 18.28000 0.01000 0.05470 華頓全球高收益債券基金A 13.26510 13.26810 -0.00300 -0.02261 華頓全球高收益債券基金B 8.31400 8.31600 -0.00200 -0.02405 華頓全球黑鑽油源基金 6.07000 6.07000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.00710 2.97160 0.03550 1.19464 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.02730 13.84850 0.17880 1.29111 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46980 0.46440 0.00540 1.16279 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.86680 11.81070 0.05610 0.47499 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.78240 10.73320 0.04920 0.45839 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.00490 10.94240 0.06250 0.57117 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.98380 9.92710 0.05670 0.57116 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.59940 11.54860 0.05080 0.43988 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.61080 10.56620 0.04460 0.42210 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.27000 12.20000 0.07000 0.57377 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.02000 10.95000 0.07000 0.63927 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.21000 12.15000 0.06000 0.49383 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.42880 2.42770 0.00110 0.04531 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96770 1.96790 -0.00020 -0.01016 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.11150 12.10960 0.00190 0.01569 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.91500 9.91340 0.00160 0.01614 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37880 0.37870 0.00010 0.02641 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32040 0.32050 -0.00010 -0.03120 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.59000 3.56000 0.03000 0.84270 匯豐中國動力基金(台幣) 16.75000 16.59000 0.16000 0.96444 匯豐中國動力基金(美元) 0.56000 0.56000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 18.41000 18.37000 0.04000 0.21775 匯豐台灣精典基金 25.14000 25.18000 -0.04000 -0.15886 匯豐全球趨勢組合基金 12.36000 12.35000 0.01000 0.08097 匯豐全球關鍵資源基金 8.32000 8.34000 -0.02000 -0.23981 匯豐安富基金 25.98000 25.98000 0.00000 0.00000 匯豐成功基金 39.87000 39.97000 -0.10000 -0.25019 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.36000 11.33000 0.03000 0.26478 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.45360 2.45310 0.00050 0.02038 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24080 2.24040 0.00040 0.01785 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.64400 11.64090 0.00310 0.02663 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.07390 8.07050 0.00340 0.04213 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38400 0.38410 -0.00010 -0.02603 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34530 0.34530 0.00000 0.00000 匯豐拉丁美洲基金 6.97000 6.93000 0.04000 0.57720 匯豐金磚動力基金 14.55000 14.41000 0.14000 0.97155 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97470 14.97470 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.21000 5.22000 -0.01000 -0.19157 匯豐新鑽動力基金 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.29400 5.31270 -0.01870 -0.35199 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.84550 8.86430 -0.01880 -0.21209 匯豐龍鳳基金-A類型 54.16000 54.22000 -0.06000 -0.11066 匯豐龍鳳基金-I類型 54.16000 54.22000 -0.06000 -0.11066 匯豐龍騰電子基金 39.73000 39.78000 -0.05000 -0.12569 匯豐雙高收益債券組合基金 12.19520 12.20750 -0.01230 -0.10076 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 22.77000 23.11000 -0.34000 -1.47122 新光中國成長基金(人民幣) 12.02000 11.93000 0.09000 0.75440 新光中國成長基金(美元) 12.93000 12.83000 0.10000 0.77942 新光中國成長基金(新臺幣) 12.49000 12.38000 0.11000 0.88853 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.01350 10.01300 0.00050 0.00499 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.96830 9.96970 -0.00140 -0.01404 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.95020 9.93620 0.01400 0.14090 新光台灣富貴基金 23.89000 23.81000 0.08000 0.33599 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 新光全球生技醫療基金(美元) 12.09000 12.02000 0.07000 0.58236 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.41000 11.32000 0.09000 0.79505 新光全球債券基金(A累積)美元 9.94500 9.94510 -0.00010 -0.00101 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.40960 9.39510 0.01450 0.15434 新光全球債券基金(B配息)美元 9.61750 9.61770 -0.00020 -0.00208 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.09020 9.07620 0.01400 0.15425 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 新光吉星貨幣市場基金 15.43150 15.43140 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 新光多重資產基金(A累積)美元 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 新光亞洲精選基金-美金 24.94000 24.87000 0.07000 0.28146 新光亞洲精選基金-新台幣 24.47000 24.36000 0.11000 0.45156 新光兩岸優勢基金 14.02000 13.93000 0.09000 0.64609 新光店頭基金 28.11000 28.40000 -0.29000 -1.02113 新光南非幣保本基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364 新光特選內需收益ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 新光創新科技基金 16.70000 16.83000 -0.13000 -0.77243 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.71870 9.71480 0.00390 0.04014 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.99640 9.99590 0.00050 0.00500 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.65020 9.64430 0.00590 0.06118 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.26660 9.26190 0.00470 0.05075 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.54470 9.54430 0.00040 0.00419 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.20710 9.20160 0.00550 0.05977 新光澳幣八年期保本基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 新光澳幣保本基金 11.81000 11.79000 0.02000 0.16964 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.95990 9.96670 -0.00680 -0.06823 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.80130 9.80760 -0.00630 -0.06424 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.70270 9.70070 0.00200 0.02062 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.83420 9.83220 0.00200 0.02034 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84190 9.84400 -0.00210 -0.02133 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.70750 9.70950 -0.00200 -0.02060 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.66680 9.66910 -0.00230 -0.02379 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.80110 9.80340 -0.00230 -0.02346 瑞銀全球創新趨勢基金 7.56000 7.55000 0.01000 0.13245 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.92000 8.90000 0.02000 0.22472 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.83860 9.83880 -0.00020 -0.00203 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51490 9.51510 -0.00020 -0.00210 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.77860 9.77390 0.00470 0.04809 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.50550 9.50100 0.00450 0.04736 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.55780 9.55390 0.00390 0.04082 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.89600 9.89180 0.00420 0.04246 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.69390 13.67830 0.01560 0.11405 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.50140 8.49170 0.00970 0.11423 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.21990 36.13850 0.08140 0.22524 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.23710 37.12540 0.11170 0.30087 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.25720 38.10920 0.14800 0.38836 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.12570 11.12470 0.00100 0.00899 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31780 10.29970 0.01810 0.17573 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.31500 14.06340 0.25160 1.78904 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.50760 11.30090 0.20670 1.82906 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.53000 11.31000 0.22000 1.94518 群益大印度基金-人民幣 13.23790 13.18360 0.05430 0.41188 群益大印度基金-美元 13.38990 13.32970 0.06020 0.45162 群益大印度基金-新臺幣 12.29000 12.22000 0.07000 0.57283 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.40020 12.35910 0.04110 0.33255 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.86080 12.81310 0.04770 0.37228 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.69000 11.64000 0.05000 0.42955 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.53780 11.49960 0.03820 0.33219 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.92030 10.87980 0.04050 0.37225 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.95050 9.91740 0.03310 0.33376 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.45550 9.42040 0.03510 0.37260 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.63570 9.60370 0.03200 0.33320 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.46300 9.42790 0.03510 0.37230 群益中小型股基金 53.53000 53.48000 0.05000 0.09349 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.85290 9.82060 0.03230 0.32890 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.83800 9.80180 0.03620 0.36932 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.93370 8.88930 0.04440 0.49948 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.73870 8.71000 0.02870 0.32951 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.72510 8.69310 0.03200 0.36811 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.92390 7.88450 0.03940 0.49971 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.37320 11.37960 -0.00640 -0.05624 群益中國高收益債券基金-美元 11.16200 11.16750 -0.00550 -0.04925 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.47450 10.46760 0.00690 0.06592 群益中國新機會基金N-人民幣 10.00500 9.85850 0.14650 1.48603 群益中國新機會基金N-美元 9.88070 9.73230 0.14840 1.52482 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.22000 10.06000 0.16000 1.59046 群益中國新機會基金-人民幣 8.87310 8.74320 0.12990 1.48573 群益中國新機會基金-美元 10.56500 10.40620 0.15880 1.52601 群益中國新機會基金-新臺幣 9.76000 9.60000 0.16000 1.66667 群益平衡王基金 19.80350 19.82230 -0.01880 -0.09484 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.13000 8.11000 0.02000 0.24661 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.91000 5.90000 0.01000 0.16949 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.26440 10.25700 0.00740 0.07215 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.53710 10.52540 0.01170 0.11116 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.28130 9.27460 0.00670 0.07224 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.52790 9.51740 0.01050 0.11032 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.07020 10.07610 -0.00590 -0.05855 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.88480 9.89040 -0.00560 -0.05662 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.51240 9.51790 -0.00550 -0.05779 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.42680 9.43220 -0.00540 -0.05725 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.12820 10.13400 -0.00580 -0.05723 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.19450 10.20040 -0.00590 -0.05784 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.67980 9.68530 -0.00550 -0.05679 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.08590 10.09170 -0.00580 -0.05747 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.92700 9.93340 -0.00640 -0.06443 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.25350 7.25810 -0.00460 -0.06338 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.05910 10.05600 0.00310 0.03083 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.98000 9.97730 0.00270 0.02706 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.01790 10.00870 0.00920 0.09192 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.05900 10.05590 0.00310 0.03083 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.98000 9.97730 0.00270 0.02706 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.01790 10.00870 0.00920 0.09192 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.05910 10.05600 0.00310 0.03083 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.98000 9.97730 0.00270 0.02706 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.01790 10.00870 0.00920 0.09192 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.05910 10.05600 0.00310 0.03083 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.98000 9.97730 0.00270 0.02706 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.01790 10.00870 0.00920 0.09192 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818 群益全球關鍵生技基金-美元 15.42640 15.36110 0.06530 0.42510 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.73000 14.65000 0.08000 0.54608 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.47000 10.38000 0.09000 0.86705 群益印度中小基金N-美元 9.93040 9.85910 0.07130 0.72319 群益印度中小基金N-新臺幣 9.08000 9.01000 0.07000 0.77691 群益印度中小基金-人民幣 14.89050 14.78930 0.10120 0.68428 群益印度中小基金-美元 14.20310 14.10110 0.10200 0.72335 群益印度中小基金-新臺幣 15.90000 15.77000 0.13000 0.82435 群益多利策略組合基金 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.53000 13.52000 0.01000 0.07396 群益多重資產組合基金 15.71000 15.67000 0.04000 0.25526 群益安家基金 28.11140 28.09440 0.01700 0.06051 群益安穩貨幣市場基金 16.07050 16.07040 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 22.08000 21.87000 0.21000 0.96022 群益亞太中小基金 14.08000 14.03000 0.05000 0.35638 群益亞太新趨勢平衡基金 17.49000 17.37000 0.12000 0.69085 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.54290 9.53710 0.00580 0.06082 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.38310 7.37860 0.00450 0.06099 群益店頭市場基金 116.85000 117.87000 -1.02000 -0.86536 群益東方盛世基金 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 群益東協成長基金-人民幣 13.74920 13.76770 -0.01850 -0.13437 群益東協成長基金-美元 12.97940 12.99180 -0.01240 -0.09544 群益東協成長基金-新臺幣 12.43000 12.42000 0.01000 0.08052 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.27750 11.26000 0.01750 0.15542 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.79210 10.77550 0.01660 0.15405 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.13380 10.11230 0.02150 0.21261 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.98760 9.97210 0.01550 0.15543 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.56110 9.54640 0.01470 0.15398 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.97570 8.95660 0.01910 0.21325 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.12590 10.11020 0.01570 0.15529 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.77370 9.75850 0.01520 0.15576 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.73100 9.71600 0.01500 0.15438 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.02720 10.00580 0.02140 0.21388 群益長安基金 32.54000 32.52000 0.02000 0.06150 群益美國新創亮點基金-美元 15.08520 15.00090 0.08430 0.56197 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.10000 14.00000 0.10000 0.71429 群益真善美基金 18.30670 18.34590 -0.03920 -0.21367 群益馬拉松基金 137.30000 138.43000 -1.13000 -0.81630 群益深証中小板基金 14.91000 15.14000 -0.23000 -1.51915 群益創新科技基金 37.18000 37.72000 -0.54000 -1.43160 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.34090 10.14130 0.19960 1.96819 群益華夏盛世基金N-美元 10.23550 10.03390 0.20160 2.00919 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.32000 10.10000 0.22000 2.17822 群益華夏盛世基金-人民幣 11.26130 11.04380 0.21750 1.96943 群益華夏盛世基金-美元 11.28600 11.06380 0.22220 2.00835 群益華夏盛世基金-新臺幣 18.02000 17.64000 0.38000 2.15420 群益奧斯卡基金 31.28000 31.56000 -0.28000 -0.88720 群益新興金鑽基金-美元 13.42320 13.38290 0.04030 0.30113 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 群益葛萊美基金 26.81000 27.35000 -0.54000 -1.97441 群益道瓊美國地產ETF基金 19.51000 19.37000 0.14000 0.72277 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.75000 13.74000 0.01000 0.07278 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.85810 11.82180 0.03630 0.30706 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.51450 11.48690 0.02760 0.24027 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.37950 11.35400 0.02550 0.22459 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.77410 8.74720 0.02690 0.30753 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.39070 9.36820 0.02250 0.24017 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.95760 8.93760 0.02000 0.22377 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.32000 31.50000 -0.18000 -0.57143 德信中國精選成長基金 12.54000 12.46000 0.08000 0.64205 德信台灣主流中小基金 20.97000 21.22000 -0.25000 -1.17813 德信新興股票組合基金 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331 德信萬保貨幣市場基金 11.92330 11.92320 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.70520 10.70140 0.00380 0.03551 德信數位時代基金 28.76000 28.78000 -0.02000 -0.06949 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65110 11.65090 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.23000 17.28000 -0.05000 -0.28935 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.56000 19.66000 -0.10000 -0.50865 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.30000 7.31000 -0.01000 -0.13680 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.81090 9.79780 0.01310 0.13370 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.90760 13.88900 0.01860 0.13392 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.06140 8.05300 0.00840 0.10431 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.11370 11.11250 0.00120 0.01080 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.31480 11.31300 0.00180 0.01591 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.77250 12.75860 0.01390 0.10895 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.45000 18.54000 -0.09000 -0.48544 摩根中小基金 26.36000 26.49000 -0.13000 -0.49075 摩根中國A股基金 15.78000 15.51000 0.27000 1.74081 摩根中國A股基金(美元) 12.80000 12.60000 0.20000 1.58730 摩根中國亮點基金 15.27000 15.07000 0.20000 1.32714 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.95170 11.83010 0.12160 1.02789 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.91470 12.79290 0.12180 0.95209 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.32830 10.23230 0.09600 0.93821 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.32060 13.18490 0.13570 1.02921 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.87420 14.73390 0.14030 0.95223 摩根台灣金磚基金 21.87000 21.89000 -0.02000 -0.09137 摩根台灣增長基金 53.20000 53.14000 0.06000 0.11291 摩根平衡基金 28.38000 28.35000 0.03000 0.10582 摩根全球α基金 19.18000 19.16000 0.02000 0.10438 摩根全球平衡基金 15.18520 15.13370 0.05150 0.34030 摩根全球發現基金 12.58000 12.56000 0.02000 0.15924 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.75630 9.75130 0.00500 0.05128 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.61180 10.60770 0.00410 0.03865 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.15390 10.15040 0.00350 0.03448 摩根多元入息成長基金-累積型 11.35850 11.35260 0.00590 0.05197 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.97730 9.97390 0.00340 0.03409 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.88560 10.86540 0.02020 0.18591 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.78370 13.75810 0.02560 0.18607 摩根亞洲基金 59.11000 58.93000 0.18000 0.30545 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.56230 8.56950 -0.00720 -0.08402 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.91680 9.92820 -0.01140 -0.11482 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.88270 8.89320 -0.01050 -0.11807 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.28570 12.29420 -0.00850 -0.06914 摩根東方內需機會基金 18.72000 18.66000 0.06000 0.32154 摩根東方科技基金 37.97000 37.85000 0.12000 0.31704 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.81000 11.77000 0.04000 0.33985 摩根金龍收成基金 24.43000 24.16000 0.27000 1.11755 摩根第一貨幣市場基金 15.06870 15.06860 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 15.07000 15.01000 0.06000 0.39973 摩根新金磚五國基金 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502 摩根新絲路基金 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 摩根新興35基金 13.79000 13.76000 0.03000 0.21802 摩根新興日本基金 25.27000 25.28000 -0.01000 -0.03956 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.47410 7.50730 -0.03320 -0.44224 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.62360 9.66650 -0.04290 -0.44380 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.50920 9.55240 -0.04320 -0.45224 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.61070 10.65790 -0.04720 -0.44286 摩根新興科技基金 62.51000 62.75000 -0.24000 -0.38247 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.26810 8.28090 -0.01280 -0.15457 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.41510 10.43130 -0.01620 -0.15530 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.64150 8.63470 0.00680 0.07875 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.45490 9.45750 -0.00260 -0.02749 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.06500 9.06810 -0.00310 -0.03419 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.84570 9.83800 0.00770 0.07827 摩根龍揚基金 36.55000 36.14000 0.41000 1.13448 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650 摩根環球股票收益基金-累積型 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 摩根總收益組合基金-月配息型 9.30200 9.30100 0.00100 0.01075 摩根總收益組合基金-累積型 11.17980 11.17860 0.00120 0.01073 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 29.02000 29.10000 -0.08000 -0.27491 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72460 11.72460 0.00000 0.00000 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.08240 11.08180 0.00060 0.00541 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.90700 9.90050 0.00650 0.06565 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.36440 10.36440 0.00000 0.00000 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.83210 9.83150 0.00060 0.00610 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.78340 8.77770 0.00570 0.06494 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.72680 10.71590 0.01090 0.10172 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.44770 10.42350 0.02420 0.23217 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.02650 9.96920 0.05730 0.57477 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.85780 9.78880 0.06900 0.70489 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.85240 9.79610 0.05630 0.57472 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.68660 9.61870 0.06790 0.70592 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.57850 11.55560 0.02290 0.19817 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.37950 11.35700 0.02250 0.19812 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.24000 10.20920 0.03080 0.30169 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.06540 11.04360 0.02180 0.19740 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.85850 10.83710 0.02140 0.19747 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.77390 9.74450 0.02940 0.30171 聯邦金鑽平衡基金 27.01860 27.05070 -0.03210 -0.11867 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.99810 10.00220 -0.00410 -0.04099 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.99680 9.98780 0.00900 0.09011 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.99810 10.00220 -0.00410 -0.04099 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.99680 9.98780 0.00900 0.09011 聯邦貨幣市場基金 13.15240 13.15220 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 14.71000 14.76000 -0.05000 -0.33875 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.80160 15.79100 0.01060 0.06713 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.03190 12.96270 0.06920 0.53384 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.88640 12.80820 0.07820 0.61055 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.40180 12.32650 0.07530 0.61088 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74740 11.74750 -0.00010 -0.00085 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.94050 10.93310 0.00740 0.06768 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61490 10.61490 0.00000 0.00000 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.61480 8.60900 0.00580 0.06737 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.35000 38.14000 0.21000 0.55060 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.47000 15.47000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.72000 12.72000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07479 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.56000 12.57000 -0.01000 -0.07955 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.97000 7.97000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.23000 12.23000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.85000 11.81000 0.04000 0.33870 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.27000 12.28000 -0.01000 -0.08143 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.87000 15.89000 -0.02000 -0.12587 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.81000 15.83000 -0.02000 -0.12634 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.70000 20.71000 -0.01000 -0.04829 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.85000 18.86000 -0.01000 -0.05302 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.81000 12.80000 0.01000 0.07813 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.83000 15.84000 -0.01000 -0.06313 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.54000 16.55000 -0.01000 -0.06042 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.61000 15.62000 -0.01000 -0.06402 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.81000 15.82000 -0.01000 -0.06321 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.28000 14.28000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.28000 14.28000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.97000 14.98000 -0.01000 -0.06676 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.31000 18.31000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.19000 17.19000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.51000 13.51000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.26000 14.26000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.36000 13.36000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.31000 13.31000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.65000 14.63000 0.02000 0.13671 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.61000 14.60000 0.01000 0.06849 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 聯博貨幣市場基金 14.98810 14.98800 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.32480 10.33900 -0.01420 -0.13734 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.83450 13.85950 -0.02500 -0.18038 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.55520 7.56560 -0.01040 -0.13746 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.12000 14.13000 -0.01000 -0.07077 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.15000 14.15000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 24.92000 25.24000 -0.32000 -1.26783 瀚亞中國基金-人民幣 13.73000 13.57000 0.16000 1.17907 瀚亞中國基金-新台幣 14.96000 14.79000 0.17000 1.14943 瀚亞巴西基金 4.43000 4.38000 0.05000 1.14155 瀚亞外銷基金 46.56000 46.95000 -0.39000 -0.83067 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.48960 10.48410 0.00550 0.05246 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.28410 10.28600 -0.00190 -0.01847 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.12840 12.12710 0.00130 0.01072 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.07250 10.07170 0.00080 0.00794 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.53400 7.53000 0.00400 0.05312 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.06120 8.06270 -0.00150 -0.01860 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.09960 8.09880 0.00080 0.00988 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.19470 7.19420 0.00050 0.00695 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.88830 8.88730 0.00100 0.01125 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.26600 9.26110 0.00490 0.05291 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.42280 9.42460 -0.00180 -0.01910 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.26460 9.26360 0.00100 0.01079 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 瀚亞印度基金-人民幣 13.50000 13.45000 0.05000 0.37175 瀚亞印度基金-美元 13.68000 13.64000 0.04000 0.29326 瀚亞印度基金-新台幣 29.40000 29.28000 0.12000 0.40984 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.45000 12.40000 0.05000 0.40323 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.60000 15.59000 0.01000 0.06414 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 瀚亞亞太基礎建設基金 11.68000 11.71000 -0.03000 -0.25619 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.81150 11.80000 0.01150 0.09746 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.35190 13.29040 0.06150 0.46274 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.24930 11.24880 0.00050 0.00444 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.79970 10.79010 0.00960 0.08897 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.77030 11.77280 -0.00250 -0.02124 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.24750 9.23850 0.00900 0.09742 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.00120 9.95510 0.04610 0.46308 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.45090 9.45050 0.00040 0.00423 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.06390 9.05580 0.00810 0.08945 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.31940 9.32150 -0.00210 -0.02253 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.39990 14.37910 0.02080 0.14465 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.65430 10.63800 0.01630 0.15322 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.90090 10.89550 0.00540 0.04956 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.64980 12.63150 0.01830 0.14488 瀚亞非洲基金-南非幣 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391 瀚亞非洲基金-新臺幣 21.46000 21.55000 -0.09000 -0.41763 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.55050 13.55040 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 26.49000 26.33000 0.16000 0.60767 瀚亞高科技基金 64.89000 65.62000 -0.73000 -1.11247 瀚亞理財通基金 27.40000 27.51000 -0.11000 -0.39985 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 瀚亞菁華基金 25.05000 25.28000 -0.23000 -0.90981 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.78610 12.79520 -0.00910 -0.07112 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.12680 9.13320 -0.00640 -0.07007 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.42750 10.44370 -0.01620 -0.15512 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.44570 10.39710 0.04860 0.46744 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.71930 10.74630 -0.02700 -0.25125 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.81030 9.82250 -0.01220 -0.12420 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.89220 9.92080 -0.02860 -0.28828 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.41160 8.42470 -0.01310 -0.15550 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.11270 8.07500 0.03770 0.46687 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.27230 9.29560 -0.02330 -0.25066 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.37070 8.38100 -0.01030 -0.12290 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.91980 7.94270 -0.02290 -0.28832 瀚亞電通網基金 16.77000 17.01000 -0.24000 -1.41093 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.54670 13.53720 0.00950 0.07018 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.07430 10.06210 0.01220 0.12125 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.01430 10.01170 0.00260 0.02597 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.43960 11.43170 0.00790 0.06911 瀚亞歐洲基金 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------