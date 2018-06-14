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[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                       107/06/13  107/06/12  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.44940   10.44850   0.00090    0.00861
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.95950    9.97370  -0.01420   -0.14237
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.95950    9.97370  -0.01420   -0.14237
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.95880    9.97240  -0.01360   -0.13638
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.95880    9.97240  -0.01360   -0.13638
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.28080    9.30050  -0.01970   -0.21182
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.51560    9.53760  -0.02200   -0.23067
中國信託台灣活力基金                                             17.25000   17.43000  -0.18000   -1.03270
中國信託台灣優勢基金                                             19.77000   20.02000  -0.25000   -1.24875
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.96000    8.93000   0.03000    0.33595
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.66000    9.60000   0.06000    0.62500
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.24000   10.18000   0.06000    0.58939
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.73200    9.72580   0.00620    0.06375
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22160    9.21570   0.00590    0.06402
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19630   10.19470   0.00160    0.01569
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.65870    9.65720   0.00150    0.01553
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.42770   10.41670   0.01100    0.10560
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.15050    9.14080   0.00970    0.10612
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.33650   11.31400   0.02250    0.19887
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.29240   10.27200   0.02040    0.19860
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
中國信託智能運動基金-美元                                        10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97640   10.97630   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.32190    9.32940  -0.00750   -0.08039
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.08870    9.09610  -0.00740   -0.08135
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.50670    9.51700  -0.01030   -0.10823
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.26350    9.27350  -0.01000   -0.10783
中國信託精穩基金                                                 19.45760   19.42550   0.03210    0.16525
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.24000   11.19000   0.05000    0.44683
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.92000   10.87000   0.05000    0.45998
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.76000   11.73000   0.03000    0.25575
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.47000   11.44000   0.03000    0.26224
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元大2001基金                                                     71.29000   72.28000  -0.99000   -1.36967
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.40180   37.34330   0.05850    0.15665
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.33210   11.33110   0.00100    0.00883
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.85760   10.85480   0.00280    0.02580
元大上證50基金                                                   31.13000   31.27000  -0.14000   -0.44771
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.21000   13.16000   0.05000    0.37994
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.24000   12.19000   0.05000    0.41017
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.64000   13.61000   0.03000    0.22043
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.71700   13.70600   0.01100    0.08026
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.92900   17.89100   0.03800    0.21240
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.63100   11.50700   0.12400    1.07760
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.63300   11.50800   0.12500    1.08620
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.25000    3.21000   0.04000    1.24611
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.10000   14.94000   0.16000    1.07095
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.06750   47.02910   0.03840    0.08165
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.36860   10.36320   0.00540    0.05211
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.62930    9.62440   0.00490    0.05091
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.91990    9.91310   0.00680    0.06860
元大巴西指數基金                                                  5.26100    5.23600   0.02500    0.47746
元大巴菲特基金                                                   31.49000   31.93000  -0.44000   -1.37801
元大日經225基金                                                  28.89000   28.78000   0.11000    0.38221
元大台商收成基金                                                 25.05000   25.05000   0.00000    0.00000
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.34000   12.34000   0.00000    0.00000
元大台灣50單日正向2倍基金                                        38.22000   38.06000   0.16000    0.42039
元大台灣中型100基金                                              34.57000   34.69000  -0.12000   -0.34592
元大台灣加權股價指數基金                                         25.56200   25.50100   0.06100    0.23921
元大台灣卓越50基金                                               83.39000   82.78000   0.61000    0.73689
元大台灣金融基金                                                 17.83000   17.79000   0.04000    0.22485
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.40000   31.39000   0.01000    0.03186
元大台灣高股息基金                                               26.59000   26.69000  -0.10000   -0.37467
元大台灣電子科技基金                                             37.06000   36.84000   0.22000    0.59718
元大全球ETF成長組合基金                                          10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.74000   14.72000   0.02000    0.13587
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.66000   13.58000   0.08000    0.58910
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.60000    9.54000   0.06000    0.62893
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.91000   12.83000   0.08000    0.62354
元大全球不動產證券化基金-美元                                    13.01200   12.95100   0.06100    0.47101
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.45000    9.37000   0.08000    0.85379
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.22000    7.17000   0.05000    0.69735
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.56000    8.50000   0.06000    0.70588
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.73000    6.69000   0.04000    0.59791
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.06100   10.06900  -0.00800   -0.07945
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.01000   13.99000   0.02000    0.14296
元大全球農業商機基金                                             16.93000   16.87000   0.06000    0.35566
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
元大印度指數基金                                                  9.70700    9.65600   0.05100    0.52817
元大印度基金                                                     12.74000   12.67000   0.07000    0.55249
元大多多基金                                                     22.98000   23.30000  -0.32000   -1.37339
元大多福基金                                                     61.28000   62.26000  -0.98000   -1.57404
元大亞太成長基金                                                  9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.58070    8.58090  -0.00020   -0.00233
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.10590    7.10610  -0.00020   -0.00281
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.89000    9.91700  -0.02700   -0.27226
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.02800   10.02100   0.00700    0.06985
元大卓越基金                                                     53.92000   54.72000  -0.80000   -1.46199
元大店頭基金                                                      9.86000   10.04000  -0.18000   -1.79283
元大泛歐成長基金                                                  9.64000    9.68000  -0.04000   -0.41322
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.22410   10.22360   0.00050    0.00489
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.26870    9.25900   0.00970    0.10476
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.66750   30.64030   0.02720    0.08877
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.66340   36.59450   0.06890    0.18828
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.25940   19.27360  -0.01420   -0.07368
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.80980   18.77660   0.03320    0.17682
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.32500   37.28120   0.04380    0.11749
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.55170   20.54580   0.00590    0.02872
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.77770   17.78550  -0.00780   -0.04386
元大高科技基金                                                   22.21000   22.60000  -0.39000   -1.72566
元大得利貨幣市場基金                                             16.23910   16.23890   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97180   11.97170   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.57000   14.68000  -0.11000   -0.74932
元大華夏中小基金                                                  8.61000    8.48000   0.13000    1.53302
元大新中國基金-人民幣                                            11.02000   10.92000   0.10000    0.91575
元大新中國基金-美元                                              11.09300   11.00400   0.08900    0.80880
元大新中國基金-新台幣                                            10.70000   10.60000   0.10000    0.94340
元大新主流基金                                                   32.23000   32.72000  -0.49000   -1.49756
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.77310    9.77360  -0.00050   -0.00512
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.43600    9.43650  -0.00050   -0.00530
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.61200    9.59990   0.01210    0.12604
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.28300    9.27130   0.01170    0.12620
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.52590    9.52550   0.00040    0.00420
元大新興亞洲基金                                                 12.25000   12.18000   0.07000    0.57471
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08870   15.08850   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     44.13000   44.55000  -0.42000   -0.94276
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
元大實質多重資產基金-美元                                         9.58700    9.61900  -0.03200   -0.33267
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.46000   14.34000   0.12000    0.83682
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.19000   16.41000  -0.22000   -1.34065
元大精準中小基金                                                 24.10000   24.51000  -0.41000   -1.67279
元大摩臺基金                                                     38.91000   38.68000   0.23000    0.59462
元大標普500基金                                                  25.02000   24.95000   0.07000    0.28056
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.25000   13.26000  -0.01000   -0.07541
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.04000   32.99000   0.05000    0.15156
元大標智滬深300基金                                              18.53000   18.69000  -0.16000   -0.85607
元大歐洲50基金                                                   24.95000   24.98000  -0.03000   -0.12010
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.58960    9.64470  -0.05510   -0.57130
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.15530   10.15490   0.00040    0.00394
元大績效基金                                                     66.53000   67.44000  -0.91000   -1.34935
元大韓國KOSPI200基金                                             24.22000   24.26000  -0.04000   -0.16488
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.63000   16.57000   0.06000    0.36210
日盛上選基金                                                     37.22000   37.51000  -0.29000   -0.77313
日盛小而美基金                                                   20.18000   20.25000  -0.07000   -0.34568
日盛中國內需動力基金                                             11.49000   11.31000   0.18000    1.59151
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.53970   11.53760   0.00210    0.01820
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.80190    9.80010   0.00180    0.01837
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.82090   11.81690   0.00400    0.03385
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.03460   10.03120   0.00340    0.03389
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.64520   10.63580   0.00940    0.08838
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.02060    9.01260   0.00800    0.08876
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.44000   12.24000   0.20000    1.63399
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.73000   12.52000   0.21000    1.67732
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.73000   12.50000   0.23000    1.84000
日盛日盛基金                                                     15.67000   15.83000  -0.16000   -1.01074
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.53000   10.49000   0.04000    0.38132
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.04700   10.04310   0.00390    0.03883
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.55520    9.55150   0.00370    0.03874
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.80380    9.79510   0.00870    0.08882
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.32620    9.31790   0.00830    0.08908
日盛全球新興債券基金A                                            10.59420   10.60190  -0.00770   -0.07263
日盛全球新興債券基金B                                             8.32020    8.32620  -0.00600   -0.07206
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.39130    2.39130   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.68570    1.68570   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37230    0.37220   0.00010    0.02687
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26330    0.26330   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.27020   12.26200   0.00820    0.06687
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.53470    8.52900   0.00570    0.06683
日盛亞洲機會基金                                                  7.91000    7.85000   0.06000    0.76433
日盛首選基金                                                     19.06000   19.08000  -0.02000   -0.10482
日盛高科技基金                                                   20.07000   20.16000  -0.09000   -0.44643
日盛貨幣市場基金                                                 14.75630   14.75620   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   45.58000   46.04000  -0.46000   -0.99913
日盛精選五虎基金                                                 40.28000   40.64000  -0.36000   -0.88583
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47270   13.47260   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               37.27000   37.50000  -0.23000   -0.61333
台新MSCI中國基金                                                 23.28000   23.11000   0.17000    0.73561
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.90000   17.91000  -0.01000   -0.05583
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      22.21000   22.12000   0.09000    0.40687
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14910   14.14890   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.90020    9.89460   0.00560    0.05660
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.79370   10.80000  -0.00630   -0.05833
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.02330   10.01600   0.00730    0.07288
台新中國通基金                                                   50.55000   50.79000  -0.24000   -0.47253
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.58100    0.57020   0.01080    1.89407
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            17.33200   16.98900   0.34300    2.01895
台新中國精選中小基金-美元                                         0.42740    0.41730   0.01010    2.42032
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.76000   12.44000   0.32000    2.57235
台新主流基金                                                     25.79000   25.91000  -0.12000   -0.46314
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.25000   19.12000   0.13000    0.67992
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.64820    0.64470   0.00350    0.54289
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.53000   14.43000   0.10000    0.69300
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48890    0.48620   0.00270    0.55533
台新台灣中小基金                                                 39.66000   39.82000  -0.16000   -0.40181
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.51240    9.48500   0.02740    0.28888
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.47380    9.46270   0.01110    0.11730
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.63000    8.61000   0.02000    0.23229
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.50810   10.49670   0.01140    0.10861
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.69180   10.68390   0.00790    0.07394
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.42430   11.41590   0.00840    0.07358
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
台新印度基金                                                     15.69000   15.62000   0.07000    0.44814
台新亞美短期債券基金                                             10.91480   10.91570  -0.00090   -0.00825
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.59730    8.59200   0.00530    0.06169
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29420    0.29440  -0.00020   -0.06793
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.76900   11.76170   0.00730    0.06207
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39680    0.39710  -0.00030   -0.07555
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08190   11.08180   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.06100   30.05150   0.00950    0.03161
台新智慧生活基金-美元                                            10.62930   10.53210   0.09720    0.92289
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.58000   10.47000   0.11000    1.05062
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.87100    8.88700  -0.01600   -0.18004
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.77940    8.78380  -0.00440   -0.05009
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.39480    9.41170  -0.01690   -0.17956
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.30570    9.31020  -0.00450   -0.04833
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.30840   10.30800   0.00040    0.00388
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34030    0.34080  -0.00050   -0.14671
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.79360    7.79330   0.00030    0.00385
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27040    0.27070  -0.00030   -0.11082
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.41000    6.34000   0.07000    1.10410
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      19.92000   19.92000   0.00000    0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.88300   10.87000   0.01300    0.11960
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           25.61000   25.83000  -0.22000   -0.85172
未來資產全球大消費基金                                           15.66000   15.55000   0.11000    0.70740
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.87000    8.87000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.74360   11.74090   0.00270    0.02300
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.55580    9.58970  -0.03390   -0.35350
未來資產亞洲新富基金                                             22.91000   22.65000   0.26000    1.14790
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55570   12.55560   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               15.82000   15.98000  -0.16000   -1.00125
未來資產新興市場債券基金A                                         8.61390    8.64000  -0.02610   -0.30208
未來資產新興市場債券基金B                                         6.61490    6.66890  -0.05400   -0.80973
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.58000   11.58000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.03310   11.03210   0.00100    0.00906
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.22600   10.21450   0.01150    0.11259
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.43920    9.43920   0.00000    0.00000
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.61790   10.61790   0.00000    0.00000
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.48000    8.47670   0.00330    0.03893
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.59870    9.59440   0.00430    0.04482
永豐中小基金                                                     59.24000   59.46000  -0.22000   -0.37000
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.77800    1.77900  -0.00100   -0.05621
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.31760    2.31890  -0.00130   -0.05606
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.42010    8.41590   0.00420    0.04991
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.64790   10.64260   0.00530    0.04980
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.19000    5.21000  -0.02000   -0.38388
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  24.20000   24.27000  -0.07000   -0.28842
永豐主流品牌基金                                                 18.30000   18.38000  -0.08000   -0.43526
永豐永豐基金                                                     37.88000   38.44000  -0.56000   -1.45682
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.05270   10.04080   0.01190    0.11852
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                10.05270   10.04080   0.01190    0.11852
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                              10.02590   10.00950   0.01640    0.16384
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                              10.02590   10.00950   0.01640    0.16384
永豐亞洲民生消費基金                                             12.93000   12.75000   0.18000    1.41176
永豐南非幣2021保本基金                                           12.72410   12.74390  -0.01980   -0.15537
永豐高科技基金                                                   29.19000   29.77000  -0.58000   -1.94827
永豐貨幣市場基金                                                 13.87060   13.87040   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.01940    2.02290  -0.00350   -0.17302
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.37610    2.38020  -0.00410   -0.17225
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.76140    7.76670  -0.00530   -0.06824
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.28570   10.29270  -0.00700   -0.06801
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.19720    7.20920  -0.01200   -0.16645
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.93970   10.95790  -0.01820   -0.16609
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                               10.11000    9.98000   0.13000    1.30261
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.56000    8.45000   0.11000    1.30178
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.23000   18.97000   0.26000    1.37059
永豐臺灣加權ETF基金                                              55.77000   55.72000   0.05000    0.08973
永豐領航科技基金                                                 46.49000   47.35000  -0.86000   -1.81626
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
永豐趨勢平衡基金                                                 53.00000   53.59000  -0.59000   -1.10095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.49260   11.49150   0.00110    0.00957
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.55520    9.55440   0.00080    0.00837
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.67900    9.67830   0.00070    0.00723
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.52180    9.51970   0.00210    0.02206
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.60610    9.60400   0.00210    0.02187
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.56900    9.56790   0.00110    0.01150
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.82350    9.82210   0.00140    0.01425
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.50450    9.50240   0.00210    0.02210
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.67210    9.66990   0.00220    0.02275
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.94000   11.80000   0.14000    1.18644
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.06000   10.94000   0.12000    1.09689
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.99000   11.86000   0.13000    1.09612
兆豐國際中小基金                                                 17.30000   17.39000  -0.09000   -0.51754
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.64000   15.39000   0.25000    1.62443
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.59000   21.25000   0.34000    1.60000
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.83000   21.51000   0.32000    1.48768
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.78000   12.70000   0.08000    0.62992
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.78000   12.70000   0.08000    0.62992
兆豐國際生命科學基金                                             15.62000   15.54000   0.08000    0.51480
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.32190   10.31970   0.00220    0.02132
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.72820   10.73470  -0.00650   -0.06055
兆豐國際全球高股息基金                                           11.79000   11.76000   0.03000    0.25510
兆豐國際全球基金                                                 32.97000   32.88000   0.09000    0.27372
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.23120   10.23060   0.00060    0.00586
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.70060    9.69040   0.01020    0.10526
兆豐國際國民基金                                                 23.30000   23.20000   0.10000    0.43103
兆豐國際第一基金                                                 14.25000   14.26000  -0.01000   -0.07013
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.77670    9.77450   0.00220    0.02251
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.83240    7.83060   0.00180    0.02299
兆豐國際萬全基金                                                 21.84000   21.84000   0.00000    0.00000
兆豐國際電子基金                                                 27.81000   27.96000  -0.15000   -0.53648
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.24000    8.24000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.48000   22.33000   0.15000    0.67174
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.60000   16.61000  -0.01000   -0.06020
兆豐國際豐台灣基金                                               33.11000   33.17000  -0.06000   -0.18089
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49130   12.49120   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.73000   11.64000   0.09000    0.77320
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.02600   11.02080   0.00520    0.04718
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.92360   11.92120   0.00240    0.02013
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.69770   10.69530   0.00240    0.02244
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.47720   11.47400   0.00320    0.02789
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.13740    8.13350   0.00390    0.04795
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.53800    9.53630   0.00170    0.01783
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.05880    9.05690   0.00190    0.02098
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.03830    9.03570   0.00260    0.02877
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.35350    9.35150   0.00200    0.02139
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
合庫全球新興市場基金                                              9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
合庫貨幣市場基金                                                 10.12070   10.12060   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.53750    9.54940  -0.01190   -0.12462
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.80160    9.81410  -0.01250   -0.12737
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.02940   10.03800  -0.00860   -0.08567
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.56020   11.57520  -0.01500   -0.12959
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.45440   13.47790  -0.02350   -0.17436
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.98180    8.99390  -0.01210   -0.13454
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.60970    9.62200  -0.01230   -0.12783
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.95220    7.95900  -0.00680   -0.08544
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.95730    8.96910  -0.01180   -0.13156
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.19150   10.20910  -0.01760   -0.17240
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.92820   10.92720   0.00100    0.00915
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.59810   10.59390   0.00420    0.03965
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10680   10.08880   0.01800    0.17842
安聯中國東協基金                                                 16.37000   16.32000   0.05000    0.30637
安聯中國策略基金                                                 16.21000   15.91000   0.30000    1.88561
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.47000   15.37000   0.10000    0.65062
安聯中華新思路基金-美元                                          15.47000   15.37000   0.10000    0.65062
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        14.06000   13.95000   0.11000    0.78853
安聯台灣大壩基金                                                 29.14000   29.06000   0.08000    0.27529
安聯台灣科技基金                                                 49.41000   49.56000  -0.15000   -0.30266
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48020   12.48010   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 32.50000   32.43000   0.07000    0.21585
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.04940   10.05020  -0.00080   -0.00796
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      14.95890   14.96030  -0.00140   -0.00936
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.62800    9.62890  -0.00090   -0.00935
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.79000   11.77000   0.02000    0.16992
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.70000   11.66000   0.04000    0.34305
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.05550   12.05320   0.00230    0.01908
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.06490   10.06240   0.00250    0.02484
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.18080   12.17790   0.00290    0.02381
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.52140    9.52030   0.00110    0.01155
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.36670    9.36440   0.00230    0.02456
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.06380    9.06160   0.00220    0.02428
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.84000   11.84000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.38000   11.37000   0.01000    0.08795
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.70000   11.69000   0.01000    0.08554
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.85490   11.85320   0.00170    0.01434
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.88560   10.88220   0.00340    0.03124
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.55530   10.55140   0.00390    0.03696
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.95510    8.95230   0.00280    0.03128
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.75490    8.75220   0.00270    0.03085
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.46340    8.46030   0.00310    0.03664
安聯全球人口趨勢基金                                             11.54000   11.49000   0.05000    0.43516
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.61000    9.53000   0.08000    0.83945
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.99000   34.68000   0.31000    0.89389
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.93000    8.97000  -0.04000   -0.44593
安聯全球計量平衡基金                                             12.81000   12.81000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.01510   12.01670  -0.00160   -0.01331
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.45430   10.45570  -0.00140   -0.01339
安聯全球新興市場基金                                             18.49000   18.45000   0.04000    0.21680
安聯全球農金趨勢基金                                              9.60000    9.54000   0.06000    0.62893
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
安聯亞洲動態策略基金                                             25.38000   25.28000   0.10000    0.39557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00520   10.00550  -0.00030   -0.00300
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.80910    9.80940  -0.00030   -0.00306
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.05030   83.02250   0.02780    0.03348
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.58980   12.58720   0.00260    0.02066
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.62560   65.60540   0.02020    0.03079
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.86720    9.86520   0.00200    0.02027
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.53000    2.52960   0.00040    0.01581
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.63070   10.62890   0.00180    0.01693
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.11290    2.11210   0.00080    0.03788
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.88320    8.88150   0.00170    0.01914
宏利台灣動力基金                                                 34.39000   34.72000  -0.33000   -0.95046
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.50990   10.50600   0.00390    0.03712
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.98250    9.96570   0.01680    0.16858
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.34190    8.33880   0.00310    0.03718
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.12680    8.11550   0.01130    0.13924
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
宏利全球債券組合基金                                             12.91110   12.90110   0.01000    0.07751
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77630    2.77690  -0.00060   -0.02161
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.67970   11.67810   0.00160    0.01370
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.70010    8.69890   0.00120    0.01379
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.28540    2.28470   0.00070    0.03064
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.66380   10.65120   0.01260    0.11830
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.34010    4.32250   0.01760    0.40717
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.70350    0.70070   0.00280    0.39960
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.12000   20.03000   0.09000    0.44933
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.68240   11.67790   0.00450    0.03853
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.41230   10.40870   0.00360    0.03459
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.05210   10.04500   0.00710    0.07068
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.05380    9.05150   0.00230    0.02541
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.58680    8.58380   0.00300    0.03495
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.41620    8.40780   0.00840    0.09991
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.58230    8.57830   0.00400    0.04663
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.72330    2.73200  -0.00870   -0.31845
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39770    0.39910  -0.00140   -0.35079
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         11.98730   12.02270  -0.03540   -0.29444
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.91010    0.91310  -0.00300   -0.32855
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.37140    7.39380  -0.02240   -0.30296
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.05440    2.06140  -0.00700   -0.33958
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29520    0.29620  -0.00100   -0.33761
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.04430    9.07070  -0.02640   -0.29105
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33230    0.33340  -0.00110   -0.32993
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63270   13.63260   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      3.01000    3.00000   0.01000    0.33333
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.34000   13.30000   0.04000    0.30075
宏利臺灣股息收益基金                                             30.19000   30.35000  -0.16000   -0.52718
宏利澳幣保本基金                                                 11.97720   11.96620   0.01100    0.09193
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.79000   11.78000   0.01000    0.08489
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.99000   11.96000   0.03000    0.25084
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.73420    9.72640   0.00780    0.08019
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.68980    9.69300  -0.00320   -0.03301
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.81650    8.80790   0.00860    0.09764
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.37720   10.36700   0.01020    0.09839
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
貝萊德新台幣基金                                                 12.92710   12.92710   0.00000    0.00000
貝萊德寶利基金                                                   26.86000   26.76000   0.10000    0.37369
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.19520   11.19320   0.00200    0.01787
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.17880   10.16760   0.01120    0.11015
保德信大中華基金                                                 32.18000   31.88000   0.30000    0.94103
保德信中小型股基金                                               51.18000   51.46000  -0.28000   -0.54411
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.37000   10.22000   0.15000    1.46771
保德信中國中小基金-美元                                          10.74000   10.59000   0.15000    1.41643
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.04000    9.88000   0.16000    1.61943
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.81010    9.74070   0.06940    0.71247
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.80380    9.73330   0.07050    0.72432
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.91570    9.84590   0.06980    0.70892
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.62320   10.54830   0.07490    0.71007
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.40000   10.23000   0.17000    1.66178
保德信中國品牌基金-美元                                          10.25000   10.08000   0.17000    1.68651
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.16000   10.98000   0.18000    1.63934
保德信台商全方位基金                                             39.68000   40.11000  -0.43000   -1.07205
保德信全球中小基金                                               30.64000   30.56000   0.08000    0.26178
保德信全球消費商機基金                                           17.95000   17.88000   0.07000    0.39150
保德信全球基礎建設基金                                           12.02000   11.96000   0.06000    0.50167
保德信全球資源基金                                                8.26000    8.31000  -0.05000   -0.60168
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.83000    9.74000   0.09000    0.92402
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    31.53000   31.22000   0.31000    0.99295
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.89760    9.89760   0.00000    0.00000
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.61050   10.61030   0.00020    0.00188
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.09350    9.08140   0.01210    0.13324
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.73840    9.72550   0.01290    0.13264
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.24900    8.24560   0.00340    0.04123
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.73600   10.73150   0.00450    0.04193
保德信亞太基金                                                   22.72000   22.65000   0.07000    0.30905
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.50550    8.49630   0.00920    0.10828
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.13090   11.11890   0.01200    0.10792
保德信店頭市場基金                                               36.85000   37.17000  -0.32000   -0.86091
保德信拉丁美洲基金                                                6.43000    6.39000   0.04000    0.62598
保德信金平衡基金                                                 30.14000   30.13000   0.01000    0.03319
保德信金滿意基金                                                 44.06000   44.02000   0.04000    0.09087
保德信科技島基金                                                 27.73000   27.54000   0.19000    0.68991
保德信高成長基金                                                 98.56000   98.93000  -0.37000   -0.37400
保德信第一基金                                                   28.65000   28.89000  -0.24000   -0.83074
保德信貨幣市場基金                                               15.75400   15.75390   0.00010    0.00063
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.69600   10.71000  -0.01400   -0.13072
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.53120   10.53120   0.00000    0.00000
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.93160   10.94830  -0.01670   -0.15254
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.07650   10.07940  -0.00290   -0.02877
保德信新世紀基金                                                 10.35000   10.42000  -0.07000   -0.67179
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.03700    8.04250  -0.00550   -0.06839
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.67980   10.68710  -0.00730   -0.06831
保德信新興趨勢組合基金                                           11.56000   11.56000   0.00000    0.00000
保德信瑞騰基金                                                   15.53550   15.53550   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                               10.55000   10.59000  -0.04000   -0.37771
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.79190    9.80060  -0.00870   -0.08877
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.94330    9.95220  -0.00890   -0.08943
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.69320    9.70160  -0.00840   -0.08658
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.75870    9.76700  -0.00830   -0.08498
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.79810    9.81080  -0.01270   -0.12945
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.79810    9.81080  -0.01270   -0.12945
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.76600    9.77980  -0.01380   -0.14111
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.76720    9.78100  -0.01380   -0.14109
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.84340    9.85550  -0.01210   -0.12277
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.58720    9.61160  -0.02440   -0.25386
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.52120    9.54640  -0.02520   -0.26397
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.94830    1.94910  -0.00080   -0.04104
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62590    2.62690  -0.00100   -0.03807
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30530    0.30550  -0.00020   -0.06547
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44700    0.44730  -0.00030   -0.06707
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.63590    8.63670  -0.00080   -0.00926
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.81630   11.81530   0.00100    0.00846
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.53360    9.54300  -0.00940   -0.09850
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.57330   11.58490  -0.01160   -0.10013
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.00140    9.01270  -0.01130   -0.12538
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.95250   10.96630  -0.01380   -0.12584
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.09850   10.11370  -0.01520   -0.15029
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.94100    9.95410  -0.01310   -0.13160
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.12390   10.13310  -0.00920   -0.09079
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.60420   10.61380  -0.00960   -0.09045
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.00150   10.01060  -0.00910   -0.09090
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.84030    9.84860  -0.00830   -0.08428
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.06770   10.07620  -0.00850   -0.08436
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.76680    9.77450  -0.00770   -0.07878
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.89610    9.90160  -0.00550   -0.05555
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.29850   10.33780  -0.03930   -0.38016
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.30140    6.31990  -0.01850   -0.29273
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.68780   10.71920  -0.03140   -0.29293
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64230   11.64220   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.96000   21.14000  -0.18000   -0.85147
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4765.080004806.58000 -41.50000   -0.86340
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.78990   10.69030   0.09960    0.93169
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.06610   11.96650   0.09960    0.83232
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.29040   11.19760   0.09280    0.82875
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.65220    9.56320   0.08900    0.93065
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.30600   10.22090   0.08510    0.83261
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.10280   10.01980   0.08300    0.82836
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.05910   10.95700   0.10210    0.93182
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.86630   11.76840   0.09790    0.83189
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.81430   11.71720   0.09710    0.82870
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.57000    6.56000   0.01000    0.15244
柏瑞巨人基金                                                     13.19000   13.23000  -0.04000   -0.30234
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64480   13.64460   0.00020    0.00147
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.26000   16.19000   0.07000    0.43237
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.29980   13.29410   0.00570    0.04288
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.82050   11.82190  -0.00140   -0.01184
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.44710   12.44870  -0.00160   -0.01285
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.92810    8.92420   0.00390    0.04370
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.77320    6.77030   0.00290    0.04283
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.87500    8.87610  -0.00110   -0.01239
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.51270    8.51210   0.00060    0.00705
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.87270   10.87410  -0.00140   -0.01287
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.40570    8.40700  -0.00130   -0.01546
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.99580   11.99720  -0.00140   -0.01167
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.52180   11.51690   0.00490    0.04255
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.63960   11.63880   0.00080    0.00687
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.33070   11.33220  -0.00150   -0.01324
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.97550    8.97160   0.00390    0.04347
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.91570    9.91690  -0.00120   -0.01210
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.73060    9.72990   0.00070    0.00719
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.67080    9.67210  -0.00130   -0.01344
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.50810    9.50950  -0.00140   -0.01472
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.11180   10.10110   0.01070    0.10593
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.06760   10.06340   0.00420    0.04174
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.98530    9.98130   0.00400    0.04007
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.07280   10.06870   0.00410    0.04072
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.96850    9.95800   0.01050    0.10544
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.88570    9.88150   0.00420    0.04250
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.84260    9.83870   0.00390    0.03964
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.93040    9.92640   0.00400    0.04030
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.09240   10.08170   0.01070    0.10613
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.06760   10.06340   0.00420    0.04174
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.98530    9.98130   0.00400    0.04007
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.07280   10.06880   0.00400    0.03973
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.96860    9.95810   0.01050    0.10544
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.88570    9.88160   0.00410    0.04149
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.84260    9.83870   0.00390    0.03964
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.93040    9.92650   0.00390    0.03929
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.53760   10.53550   0.00210    0.01993
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.78390   11.78670  -0.00280   -0.02376
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.23270   11.23550  -0.00280   -0.02492
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.04520    9.04340   0.00180    0.01990
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.82630    9.82870  -0.00240   -0.02442
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.69470    9.69720  -0.00250   -0.02578
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.25400   10.25200   0.00200    0.01951
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.97210   10.97470  -0.00260   -0.02369
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.85200   10.85470  -0.00270   -0.02487
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.04540    9.04360   0.00180    0.01990
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.82670    9.82900  -0.00230   -0.02340
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.69510    9.69760  -0.00250   -0.02578
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.60000   13.60000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.76000   14.78000  -0.02000   -0.13532
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.00000    9.01000  -0.01000   -0.11099
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.88000   11.88000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.26000   12.28000  -0.02000   -0.16287
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.63000   12.65000  -0.02000   -0.15810
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               14.26000   14.24000   0.02000    0.14045
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 14.06000   14.02000   0.04000    0.28531
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.72000    8.67000   0.05000    0.57670
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.28210   11.28210   0.00000    0.00000
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.43530    7.43530   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.23440   11.23340   0.00100    0.00890
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.95110   10.95360  -0.00250   -0.02282
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.12630   10.12870  -0.00240   -0.02370
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.30730    8.30650   0.00080    0.00963
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.41380    9.41590  -0.00210   -0.02230
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.44880    9.45100  -0.00220   -0.02328
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.53440   10.53680  -0.00240   -0.02278
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.86590    9.86500   0.00090    0.00912
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.11000   10.11240  -0.00240   -0.02373
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.75290    9.75500  -0.00210   -0.02153
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          8.97610    8.97530   0.00080    0.00891
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.92480    8.92470   0.00010    0.00112
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.47170    9.47390  -0.00220   -0.02322
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.85470   11.87950  -0.02480   -0.20876
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.41880   11.44910  -0.03030   -0.26465
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.87930   10.90830  -0.02900   -0.26585
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.14040    7.15540  -0.01500   -0.20963
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.03580    9.05980  -0.02400   -0.26491
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.66320    9.68890  -0.02570   -0.26525
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.19050   10.21190  -0.02140   -0.20956
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.89660   10.92570  -0.02910   -0.26634
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.77780    9.80380  -0.02600   -0.26520
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.10550    9.12460  -0.01910   -0.20932
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.86890    9.89520  -0.02630   -0.26579
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.03610   11.03060   0.00550    0.04986
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.65580   11.65520   0.00060    0.00515
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.73820   10.73800   0.00020    0.00186
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.09930    9.09480   0.00450    0.04948
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.69760    9.69720   0.00040    0.00412
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.70500    9.70470   0.00030    0.00309
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.98620   10.98570   0.00050    0.00455
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.84660    9.84180   0.00480    0.04877
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.23190   10.23170   0.00020    0.00195
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.43290    9.42830   0.00460    0.04879
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.25110    9.24650   0.00460    0.04975
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.91590    9.91540   0.00050    0.00504
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.46710    9.46690   0.00020    0.00211
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.32000   18.26000   0.06000    0.32859
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.18000   17.09000   0.09000    0.52662
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.81860   12.82450  -0.00590   -0.04601
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.93420   10.92640   0.00780    0.07139
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.75120   11.74500   0.00620    0.05279
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.37470   12.35850   0.01620    0.13108
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.38610   11.38040   0.00570    0.05009
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.02330   10.01620   0.00710    0.07089
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.49290   10.48740   0.00550    0.05244
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.45020   10.43650   0.01370    0.13127
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.45820   10.45300   0.00520    0.04975
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.28800   10.28260   0.00540    0.05252
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.39840   10.39320   0.00520    0.05003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.48000   13.39000   0.09000    0.67214
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      31.33000   31.79000  -0.46000   -1.44700
國泰大中華基金                                                   22.26000   22.23000   0.03000    0.13495
國泰小龍基金                                                     16.73000   16.70000   0.03000    0.17964
國泰中小成長基金                                                 48.28000   48.44000  -0.16000   -0.33031
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.54260    4.47790   0.06470    1.44487
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.18000   20.87000   0.31000    1.48539
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.81770    0.80690   0.01080    1.33846
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.77480    0.76460   0.01020    1.33403
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.07570    2.07370   0.00200    0.09645
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.57600    9.56860   0.00740    0.07734
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.21390    8.20750   0.00640    0.07798
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31960    0.31960   0.00000    0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.42970   11.42860   0.00110    0.00962
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78060    1.78240  -0.00180   -0.10099
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.15540   10.15830  -0.00290   -0.02855
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34490    0.34540  -0.00050   -0.14476
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.92550    4.87310   0.05240    1.07529
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.95000   22.70000   0.25000    1.10132
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.76240    0.75510   0.00730    0.96676
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.63250    3.59760   0.03490    0.97009
國泰中港台基金台幣級別                                           16.94000   16.77000   0.17000    1.01371
國泰中港台基金美元級別                                            0.56920    0.56440   0.00480    0.85046
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.93000   27.85000   0.08000    0.28725
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.43000   12.44000  -0.01000   -0.08039
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     37.57000   37.54000   0.03000    0.07991
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.01490    9.99690   0.01800    0.18006
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.01490    9.99690   0.01800    0.18006
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.01490    9.99690   0.01800    0.18006
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33510    0.33490   0.00020    0.05972
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33510    0.33490   0.00020    0.05972
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33510    0.33490   0.00020    0.05972
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40310   12.40300   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     30.61000   30.72000  -0.11000   -0.35807
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.27790    2.27810  -0.00020   -0.00878
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35590    0.35640  -0.00050   -0.14029
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47230    0.47070   0.00160    0.33992
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.38000   13.25000   0.13000    0.98113
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47630    0.47230   0.00400    0.84692
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.90000    5.89000   0.01000    0.16978
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19460    0.19460   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41610    0.41600   0.00010    0.02404
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37770    0.37770   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.44000    0.43990   0.00010    0.02273
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49670    0.49440   0.00230    0.46521
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.20000   20.12000   0.08000    0.39761
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.44000   21.35000   0.09000    0.42155
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.43980    2.43030   0.00950    0.39090
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.51960   11.47670   0.04290    0.37380
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.44640   10.40750   0.03890    0.37377
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38220    0.38120   0.00100    0.26233
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34660    0.34570   0.00090    0.26034
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50390    0.50020   0.00370    0.73970
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.08000   12.01000   0.07000    0.58285
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41810    0.41600   0.00210    0.50481
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.89000   18.81000   0.08000    0.42531
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.63260    0.63080   0.00180    0.28535
國泰科技生化基金                                                 40.49000   40.35000   0.14000    0.34696
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.42000   26.39000   0.03000    0.11368
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.48000   13.47000   0.01000    0.07424
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  38.15250   38.08980   0.06270    0.16461
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.68340   19.69740  -0.01400   -0.07108
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.09140   19.05910   0.03230    0.16947
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.75320   38.68860   0.06460    0.16697
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.70610   38.75120  -0.04510   -0.11638
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.58070   41.50770   0.07300    0.17587
國泰紐幣2021保本基金                                             11.98840   11.98750   0.00090    0.00751
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.26600   12.26330   0.00270    0.02202
國泰紐幣保本基金                                                 12.33130   12.33110   0.00020    0.00162
國泰高科技基金                                                   14.89000   14.96000  -0.07000   -0.46791
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.82000   25.70000   0.12000    0.46693
國泰國泰基金台幣級別                                             25.82000   25.70000   0.12000    0.46693
國泰富時中國A50基金                                              20.51000   20.62000  -0.11000   -0.53346
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33900    0.33900   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45650    0.45440   0.00210    0.46215
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.23000   11.20000   0.03000    0.26786
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37440    0.37390   0.00050    0.13373
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.50430    0.50130   0.00300    0.59844
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35450    0.35440   0.00010    0.02822
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47750    0.47510   0.00240    0.50516
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.53360   10.54170  -0.00810   -0.07684
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.63980    7.64570  -0.00590   -0.07717
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35640    0.35670  -0.00030   -0.08410
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25630    0.25650  -0.00020   -0.07797
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.32000   12.18000   0.14000    1.14943
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41280    0.40870   0.00410    1.00318
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.10140    2.10370  -0.00230   -0.10933
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.39930    1.40090  -0.00160   -0.11421
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33840    0.33920  -0.00080   -0.23585
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36340    0.36420  -0.00080   -0.21966
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22760    0.22810  -0.00050   -0.21920
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.37160   10.39370  -0.02210   -0.21263
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.77810    6.79250  -0.01440   -0.21200
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.95000   13.95000   0.00000    0.00000
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 36.13000   36.10000   0.03000    0.08310
國泰價值卓越基金                                                 17.83000   17.99000  -0.16000   -0.88938
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.28000   11.29000  -0.01000   -0.08857
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39720    0.39820  -0.00100   -0.25113
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.90900   39.87050   0.03850    0.09656
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.03000   19.93000   0.10000    0.50176
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.88000   19.85000   0.03000    0.15113
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.79000   19.80000  -0.01000   -0.05051
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.00120   11.99070   0.01050    0.08757
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.40190    0.40210  -0.00020   -0.04974
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.58920    9.58700   0.00220    0.02295
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.54230    8.53390   0.00840    0.09843
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.58100   10.57860   0.00240    0.02269
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.52450    9.51510   0.00940    0.09879
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.12460   11.12360   0.00100    0.00899
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.14980   10.13180   0.01800    0.17766
第一金大中華基金                                                 30.63000   31.19000  -0.56000   -1.79545
第一金小型精選基金                                               44.25000   44.87000  -0.62000   -1.38177
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.82000   14.64000   0.18000    1.22951
第一金中國世紀基金-美元                                           9.94180    9.82090   0.12090    1.23105
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.94330    9.82240   0.12090    1.23086
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.32000   11.17000   0.15000    1.34288
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.32000   11.16000   0.16000    1.43369
第一金中概平衡基金                                               27.56000   27.83000  -0.27000   -0.97018
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23760   15.23740   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.70500  177.70300   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.05560   10.04430   0.01130    0.11250
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.05560   10.04430   0.01130    0.11250
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                   9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                 9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.60540   14.50220   0.10320    0.71162
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.60740   14.50280   0.10460    0.72124
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.58000   13.47000   0.11000    0.81663
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.59000   13.47000   0.12000    0.89087
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.88960    9.88480   0.00480    0.04856
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.89240    9.88750   0.00490    0.04956
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.41240    9.40100   0.01140    0.12126
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.43640    9.42500   0.01140    0.12095
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.29750   10.29250   0.00500    0.04858
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.80730    9.79540   0.01190    0.12149
第一金全球大趨勢基金                                             23.91000   23.81000   0.10000    0.41999
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.17870    8.15930   0.01940    0.23777
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.86820    5.85430   0.01390    0.23743
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.29630    9.25530   0.04100    0.44299
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.29750    9.25640   0.04110    0.44402
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.06000    9.02000   0.04000    0.44346
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.06000    9.02000   0.04000    0.44346
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.57030    9.52800   0.04230    0.44395
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.57160    9.52920   0.04240    0.44495
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.58750    8.58120   0.00630    0.07342
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.08120   10.07370   0.00750    0.07445
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.71750    9.70950   0.00800    0.08239
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.71640    9.70840   0.00800    0.08240
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.02320    8.01690   0.00630    0.07858
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.83370    8.82270   0.01100    0.12468
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.83400    8.82290   0.01110    0.12581
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.05790   11.04870   0.00920    0.08327
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.05870   11.04960   0.00910    0.08236
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.96720    9.95940   0.00780    0.07832
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.62900   14.61080   0.01820    0.12457
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.89760   14.89820  -0.00060   -0.00403
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.91590   14.91660  -0.00070   -0.00469
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.61000   13.59000   0.02000    0.14717
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.64000   13.62000   0.02000    0.14684
第一金亞洲科技基金                                               21.18000   21.12000   0.06000    0.28409
第一金亞洲新興市場基金                                           13.80000   13.79000   0.01000    0.07252
第一金店頭市場基金                                               11.19000   11.41000  -0.22000   -1.92813
第一金創新趨勢基金                                               28.42000   28.99000  -0.57000   -1.96620
第一金電子基金                                                   38.36000   38.84000  -0.48000   -1.23584
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.05000   19.86000   0.19000    0.95670
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.23000   19.24000  -0.01000   -0.05198
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.98000    9.92000   0.06000    0.60484
統一大中華中小基金(美元)                                          9.80000    9.75000   0.05000    0.51282
統一大中華中小基金(新台幣)                                       14.01000   13.92000   0.09000    0.64655
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
統一大東協高股息基金(美元)                                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
統一大滿貫基金                                                   36.38000   36.28000   0.10000    0.27563
統一大龍印基金                                                   16.88000   16.73000   0.15000    0.89659
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.43000   10.37000   0.06000    0.57859
統一大龍騰中國基金(美元)                                         10.25000   10.19000   0.06000    0.58881
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.27000   11.19000   0.08000    0.71492
統一中小基金                                                     31.26000   31.68000  -0.42000   -1.32576
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.44130    9.44000   0.00130    0.01377
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.46670    9.46730  -0.00060   -0.00634
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.03610    9.03390   0.00220    0.02435
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.10490   11.10340   0.00150    0.01351
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.06070   11.06140  -0.00070   -0.00633
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.55460   10.55200   0.00260    0.02464
統一台灣動力基金                                                 21.14000   21.42000  -0.28000   -1.30719
統一全天候基金                                                  129.40000  130.41000  -1.01000   -0.77448
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.73290    8.73010   0.00280    0.03207
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.07180    9.07070   0.00110    0.01213
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.94700    8.94120   0.00580    0.06487
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.96580    8.96290   0.00290    0.03236
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.31340    9.31230   0.00110    0.01181
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.18530    9.17940   0.00590    0.06427
統一全球債券組合基金                                             11.90650   11.90250   0.00400    0.03361
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.30000   16.21000   0.09000    0.55521
統一全球新科技基金(美元)                                         16.47000   16.38000   0.09000    0.54945
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.28000   15.18000   0.10000    0.65876
統一亞太基金                                                     28.18000   28.09000   0.09000    0.32040
統一亞洲大金磚基金                                               13.68000   13.58000   0.10000    0.73638
統一奔騰基金                                                     69.74000   70.17000  -0.43000   -0.61280
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64570   16.64550   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
統一強漢基金(美元)                                               10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
統一強漢基金(新台幣)                                             26.57000   26.48000   0.09000    0.33988
統一統信基金                                                     37.01000   37.33000  -0.32000   -0.85722
統一黑馬基金                                                     70.44000   70.81000  -0.37000   -0.52253
統一新亞洲科技能源基金                                           20.26000   20.09000   0.17000    0.84619
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.02470    8.03660  -0.01190   -0.14807
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.10740   10.12240  -0.01500   -0.14819
統一經建基金                                                     54.91000   55.36000  -0.45000   -0.81286
統一龍馬基金                                                     81.07000   81.27000  -0.20000   -0.24609
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   26.45000   27.25000  -0.80000   -2.93578
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            53.30000   53.84000  -0.54000   -1.00297
野村中國機會基金                                                 15.50000   15.33000   0.17000    1.10894
野村巴西基金                                                      5.12000    5.09000   0.03000    0.58939
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.39000   12.38000   0.01000    0.08078
野村台灣高股息基金                                               23.10000   23.17000  -0.07000   -0.30211
野村台灣運籌基金                                                 39.82000   40.01000  -0.19000   -0.47488
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.65260    9.65650  -0.00390   -0.04039
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.62700    9.63140  -0.00440   -0.04568
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.62340    9.62690  -0.00350   -0.03636
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.73370    9.73770  -0.00400   -0.04108
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.69100    9.69550  -0.00450   -0.04641
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.65270    9.65630  -0.00360   -0.03728
野村平衡基金                                                     20.63000   20.75000  -0.12000   -0.57831
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.10000    9.06000   0.04000    0.44150
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.29000    9.25000   0.04000    0.43243
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.11000   13.05000   0.06000    0.45977
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.44000   10.40000   0.04000    0.38462
野村全球生技醫療基金                                             16.81000   16.70000   0.11000    0.65868
野村全球品牌基金                                                 29.31000   29.23000   0.08000    0.27369
野村全球氣候變遷基金                                              8.79000    8.77000   0.02000    0.22805
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.25000   13.27000  -0.02000   -0.15072
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.51000   11.54000  -0.03000   -0.25997
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.57000   19.61000  -0.04000   -0.20398
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.44000   12.48000  -0.04000   -0.32051
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.47060   10.47240  -0.00180   -0.01719
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.32270   10.32080   0.00190    0.01841
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.59650    9.60150  -0.00500   -0.05208
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.34900    9.35380  -0.00480   -0.05132
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.83360    8.83280   0.00080    0.00906
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.13090   11.13670  -0.00580   -0.05208
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.64080   10.64620  -0.00540   -0.05072
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.11080   10.10990   0.00090    0.00890
野村成長基金                                                     29.09000   29.07000   0.02000    0.06880
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.53760    9.53880  -0.00120   -0.01258
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.55160    9.55280  -0.00120   -0.01256
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.48910    9.48000   0.00910    0.09599
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.87270    9.87390  -0.00120   -0.01215
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.81730    9.81850  -0.00120   -0.01222
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.75730    9.74800   0.00930    0.09540
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.58000   13.53000   0.05000    0.36955
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.77240    9.77860  -0.00620   -0.06340
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.72050    9.72690  -0.00640   -0.06580
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.64280    9.64120   0.00160    0.01660
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.23140   10.23790  -0.00650   -0.06349
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.09840   10.10510  -0.00670   -0.06630
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.02370   10.02200   0.00170    0.01696
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.71910    8.72090  -0.00180   -0.02064
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.42900    9.43580  -0.00680   -0.07207
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.31030    9.31850  -0.00820   -0.08800
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.14040   13.14320  -0.00280   -0.02130
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.29240   12.30130  -0.00890   -0.07235
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.05340   10.06220  -0.00880   -0.08746
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.25110   10.24140   0.00970    0.09471
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.93870    9.93030   0.00840    0.08459
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.37870    9.36640   0.01230    0.13132
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.07090   11.05630   0.01460    0.13205
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.08230   10.07560   0.00670    0.06650
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.27180   11.27210  -0.00030   -0.00266
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.83330   10.83380  -0.00050   -0.00462
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.42910   10.42200   0.00710    0.06813
野村泰國基金                                                     42.06000   41.86000   0.20000    0.47778
野村高科技基金                                                   13.58000   14.00000  -0.42000   -3.00000
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.14030   10.12660   0.01370    0.13529
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.51150   10.50900   0.00250    0.02379
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.72940   10.71130   0.01810    0.16898
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.94000    9.93800   0.00200    0.02012
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.63130    9.61920   0.01210    0.12579
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.73310    9.73200   0.00110    0.01130
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      12.00320   12.00040   0.00280    0.02333
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.14800   13.12090   0.02710    0.20654
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        11.03910   11.03690   0.00220    0.01993
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.70210   10.68870   0.01340    0.12537
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.05960   11.05810   0.00150    0.01356
野村貨幣市場基金                                                 16.25280   16.25260   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.30000   16.38000  -0.08000   -0.48840
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.94840    9.92960   0.01880    0.18933
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.90640    7.89420   0.01220    0.15454
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.63170   11.61370   0.01800    0.15499
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.33000    7.31000   0.02000    0.27360
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.04000    9.05000  -0.01000   -0.11050
野村精選貨幣市場基金                                             12.07250   12.07240   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.51000   12.51000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.97000   11.97000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.48000   11.47000   0.01000    0.08718
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.11000    8.11000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
野村積極成長基金                                                 12.28000   12.28000   0.00000    0.00000
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     10.06000   10.10000  -0.04000   -0.39604
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  36.81000   36.98000  -0.17000   -0.45971
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.06390   10.05680   0.00710    0.07060
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.60680    8.60260   0.00420    0.04882
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.00940    8.00620   0.00320    0.03997
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.80690    7.80030   0.00660    0.08461
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.55030   11.54470   0.00560    0.04851
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.52570   10.52160   0.00410    0.03897
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.29040   10.28160   0.00880    0.08559
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
野村環球基金-人民幣計價                                          16.05000   16.00000   0.05000    0.31250
野村環球基金-美元計價                                            12.73000   12.70000   0.03000    0.23622
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.27000   17.20000   0.07000    0.40698
野村鴻利基金                                                     23.83000   23.91000  -0.08000   -0.33459
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85170   16.85160   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.58000   21.70000  -0.12000   -0.55300
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.16000   13.09000   0.07000    0.53476
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      15.14000   15.11000   0.03000    0.19854
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                      9.97380    9.96020   0.01360    0.13654
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.08810   13.07000   0.01810    0.13849
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.60690    9.62550  -0.01860   -0.19324
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.61380    9.63480  -0.02100   -0.21796
凱基台商天下基金                                                 13.62000   13.64000  -0.02000   -0.14663
凱基台灣精五門基金                                               21.55000   21.63000  -0.08000   -0.36986
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.87530   10.87340   0.00190    0.01747
凱基亞太高股息基金                                               13.50000   13.44000   0.06000    0.44643
凱基亞洲四金磚基金                                               18.62000   18.44000   0.18000    0.97614
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.19000   14.11000   0.08000    0.56697
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.76520   13.68390   0.08130    0.59413
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   13.15000   13.05000   0.10000    0.76628
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53400   11.53390   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     28.17000   28.16000   0.01000    0.03551
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.08000   21.93000   0.15000    0.68399
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.07860   21.95350   0.12510    0.56984
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.50000   18.42000   0.08000    0.43431
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.24020   18.17910   0.06110    0.33610
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.01000    8.00000   0.01000    0.12500
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.44000   11.40000   0.04000    0.35088
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.96710   11.92920   0.03790    0.31771
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.10000   11.05000   0.05000    0.45249
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.68470   11.63870   0.04600    0.39523
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.61000   11.54000   0.07000    0.60659
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.16000   13.10000   0.06000    0.45802
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.30080   13.26380   0.03700    0.27895
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.07000   14.13000  -0.06000   -0.42463
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       33.88000   33.59000   0.29000    0.86335
富邦NASDAQ-100基金                                               29.54000   29.36000   0.18000    0.61308
富邦上証180基金                                                  31.08000   31.27000  -0.19000   -0.60761
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24500    0.24250   0.00250    1.03093
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.32000    7.24000   0.08000    1.10497
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.10000    7.04000   0.06000    0.85227
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 42.78000   43.36000  -0.58000   -1.33764
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             12.05990   11.97680   0.08310    0.69384
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.37910   11.30520   0.07390    0.65368
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             11.07990   11.00080   0.07910    0.71904
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.59990   10.52690   0.07300    0.69346
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.92080    9.85640   0.06440    0.65338
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.66890    9.59990   0.06900    0.71876
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.73850   20.69950   0.03900    0.18841
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.26810   11.26700   0.00110    0.00976
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.71220   10.70930   0.00290    0.02708
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.82120   12.82000   0.00120    0.00936
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89610    1.89590   0.00020    0.01055
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.45120    9.45040   0.00080    0.00847
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.44530    1.44510   0.00020    0.01384
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.60230   11.59720   0.00510    0.04398
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.73960    1.73960   0.00000    0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.07040   10.06600   0.00440    0.04371
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.52910    1.52920  -0.00010   -0.00654
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.16000   14.22000  -0.06000   -0.42194
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                25.19000   24.93000   0.26000    1.04292
富邦日本東証基金                                                 22.92000   22.80000   0.12000    0.52632
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.67000   43.56000   0.11000    0.25253
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  49.36000   49.20000   0.16000    0.32520
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.50000   51.19000   0.31000    0.60559
富邦台灣心基金                                                   24.97000   25.12000  -0.15000   -0.59713
富邦台灣釆吉50基金                                               48.36000   48.01000   0.35000    0.72901
富邦台灣科技指數基金                                             52.24000   51.79000   0.45000    0.86889
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.35510   39.25300   0.10210    0.26011
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 39.93130   39.85480   0.07650    0.19195
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29780    0.29800  -0.00020   -0.06711
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.09000    9.08000   0.01000    0.11013
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.33870    2.33690   0.00180    0.07703
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34050    0.34060  -0.00010   -0.02936
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.64110   10.64630  -0.00520   -0.04884
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.03430    2.03260   0.00170    0.08364
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32710    0.32720  -0.00010   -0.03056
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.19890    9.20350  -0.00460   -0.04998
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.25000   23.12000   0.13000    0.56228
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.49000   14.56000  -0.07000   -0.48077
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.51000   29.19000   0.32000    1.09627
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62760   15.62740   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     71.79000   72.19000  -0.40000   -0.55409
富邦科技基金                                                     27.85000   28.11000  -0.26000   -0.92494
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.24110   39.20030   0.04080    0.10408
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.43510   38.36560   0.06950    0.18115
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.86930   37.83070   0.03860    0.10203
富邦恒生國企ETF基金                                              21.64000   21.88000  -0.24000   -1.09689
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.82000   12.69000   0.13000    1.02443
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            33.58000   34.20000  -0.62000   -1.81287
富邦高成長基金                                                   27.33000   27.49000  -0.16000   -0.58203
富邦基金                                                         14.44000   14.57000  -0.13000   -0.89224
富邦深証100基金                                                  11.19000   11.34000  -0.15000   -1.32275
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.63000   20.68000  -0.05000   -0.24178
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40330    0.40280   0.00050    0.12413
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.22610   12.21400   0.01210    0.09907
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.52600    9.51660   0.00940    0.09877
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30170    0.30120   0.00050    0.16600
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.88540    8.87660   0.00880    0.09914
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.68380    9.69770  -0.01390   -0.14333
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.90120    9.90250  -0.00130   -0.01313
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.68380    9.69770  -0.01390   -0.14333
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.90120    9.90250  -0.00130   -0.01313
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.04000   20.01000   0.03000    0.14993
富邦精準基金                                                     51.41000   51.96000  -0.55000   -1.05851
富邦精銳中小基金                                                 13.27000   13.39000  -0.12000   -0.89619
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     21.12000   21.20000  -0.08000   -0.37736
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.51000   21.45000   0.06000    0.27972
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.56000    7.57000  -0.01000   -0.13210
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.64000   15.63000   0.01000    0.06398
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.77000   19.74000   0.03000    0.15198
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.36660   10.30780   0.05880    0.57044
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.18820   11.14090   0.04730    0.42456
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.94380   10.88090   0.06290    0.57808
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.13060   10.07310   0.05750    0.57083
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.88580   10.83980   0.04600    0.42436
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.62790   10.56680   0.06110    0.57823
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.80000   30.64000   0.16000    0.52219
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.86640    8.86500   0.00140    0.01579
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.36940    9.36810   0.00130    0.01388
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.15390    9.15290   0.00100    0.01093
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.73720    9.73550   0.00170    0.01746
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.71370    9.71230   0.00140    0.01441
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.49170    9.49070   0.00100    0.01054
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.55040    9.54940   0.00100    0.01047
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.46620    8.47270  -0.00650   -0.07672
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.45120    9.45870  -0.00750   -0.07929
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.00380    9.01140  -0.00760   -0.08434
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.41650   10.42460  -0.00810   -0.07770
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.15080   10.15890  -0.00810   -0.07973
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.72880    9.73670  -0.00790   -0.08114
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.11570    9.12330  -0.00760   -0.08330
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.54730    9.55490  -0.00760   -0.07954
富達卓越領航全球組合基金                                         15.21000   15.20000   0.01000    0.06579
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.68570    8.69450  -0.00880   -0.10121
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.35140    9.36100  -0.00960   -0.10255
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.10580    9.11580  -0.01000   -0.10970
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.78610    9.79600  -0.00990   -0.10106
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.71880    9.72880  -0.01000   -0.10279
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.49640    9.50670  -0.01030   -0.10834
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.18110    9.19090  -0.00980   -0.10663
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.54320    9.55300  -0.00980   -0.10259
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.74000   10.50000   0.24000    2.28571
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.37000   12.10000   0.27000    2.23140
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.52000   10.28000   0.24000    2.33463
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.00000    8.88000   0.12000    1.35135
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.06000   10.92000   0.14000    1.28205
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.47000   10.33000   0.14000    1.35528
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.53920    9.53640   0.00280    0.02936
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.22750    9.22720   0.00030    0.00325
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.72870    8.72270   0.00600    0.06879
富蘭克林華美中華基金                                             15.05000   14.75000   0.30000    2.03390
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.64000   21.65000  -0.01000   -0.04619
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.82000   21.00000  -0.18000   -0.85714
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.27000   11.28000  -0.01000   -0.08865
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.82510    7.83520  -0.01010   -0.12891
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.03910    9.05540  -0.01630   -0.18000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.65400    9.67140  -0.01740   -0.17991
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.11950    9.13110  -0.01160   -0.12704
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.05110   11.04540   0.00570    0.05161
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.82840    8.82380   0.00460    0.05213
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.29650    9.29170   0.00480    0.05166
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.12150   13.10730   0.01420    0.10834
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.39570   10.38440   0.01130    0.10882
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.12110   10.11560   0.00550    0.05437
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.75110    7.74680   0.00430    0.05551
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.25170    9.24660   0.00510    0.05516
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.57850   10.56630   0.01220    0.11546
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.56620    7.55750   0.00870    0.11512
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.04870    9.03830   0.01040    0.11507
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.41870   10.41000   0.00870    0.08357
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.79940    7.79290   0.00650    0.08341
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.26780    8.25820   0.00960    0.11625
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.39170    9.38570   0.00600    0.06393
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.09300   10.08650   0.00650    0.06444
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.64420   12.62960   0.01460    0.11560
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.38000   10.25000   0.13000    1.26829
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.32000   10.18000   0.14000    1.37525
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         9.00000    8.90000   0.10000    1.12360
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.26000   11.13000   0.13000    1.16801
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.27000   11.25000   0.02000    0.17778
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.33010   13.27470   0.05540    0.41734
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                           44.96000   45.59000  -0.63000   -1.38188
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29410   10.29400   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.73000   13.71000   0.02000    0.14588
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.70000   13.70000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.39000   15.37000   0.02000    0.13012
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.96560    7.96740  -0.00180   -0.02259
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.37380   11.32530   0.04850    0.42824
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.66660    9.66780  -0.00120   -0.01241
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.93790   10.93930  -0.00140   -0.01280
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.96940    6.96790   0.00150    0.02153
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.22400    9.22550  -0.00150   -0.01626
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.20840   10.21000  -0.00160   -0.01567
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.54550   10.54320   0.00230    0.02182
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.92000   19.88000   0.04000    0.20121
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.56330   11.56230   0.00100    0.00865
復華人生目標基金                                                 41.98590   42.41380  -0.42790   -1.00887
復華大中華中小策略基金                                           10.80000   10.71000   0.09000    0.84034
復華中小精選基金                                                 85.69000   87.60000  -1.91000   -2.18037
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                     10.35000   10.14000   0.21000    2.07101
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.59000    9.39000   0.20000    2.12993
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.49000   12.48000   0.01000    0.08013
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.51000   11.51000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
復華台灣智能基金                                                 12.77000   12.87000  -0.10000   -0.77700
復華全方位基金                                                   34.69000   35.61000  -0.92000   -2.58354
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.66000   14.67000  -0.01000   -0.06817
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        22.28000   22.26000   0.02000    0.08985
復華全球平衡基金-美元                                            10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.61000   20.56000   0.05000    0.24319
復華全球物聯網科技基金-美元                                      18.47000   18.53000  -0.06000   -0.32380
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    17.18000   17.22000  -0.04000   -0.23229
復華全球原物料基金                                                9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
復華全球消費基金-新臺幣                                          14.38000   14.31000   0.07000    0.48917
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.44180   11.44280  -0.00100   -0.00874
復華全球債券基金                                                 13.37950   13.38120  -0.00170   -0.01270
復華全球債券組合基金                                             14.58000   14.58000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.57000   14.50000   0.07000    0.48276
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.29000   10.23000   0.06000    0.58651
復華全球戰略配置強基金-美元                                      10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.13000   11.13000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.42600   13.42590   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                 14.14000   14.13000   0.01000    0.07077
復華亞太成長基金                                                 17.25000   17.32000  -0.07000   -0.40416
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      11.25000   11.25000   0.00000    0.00000
復華東協世紀基金                                                 13.20000   13.24000  -0.04000   -0.30211
復華南非幣長期收益基金A                                          12.74000   12.75000  -0.01000   -0.07843
復華南非幣長期收益基金B                                           8.01000    8.02000  -0.01000   -0.12469
復華南非幣短期收益基金A                                          13.35000   13.35000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            13.62000   13.58000   0.04000    0.29455
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.32000   13.26000   0.06000    0.45249
復華恒生基金                                                     22.17000   22.38000  -0.21000   -0.93834
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.06000    7.98000   0.08000    1.00251
復華恒生單日正向二倍基金                                         37.49000   38.21000  -0.72000   -1.88432
復華神盾基金                                                     29.42190   29.79980  -0.37790   -1.26813
復華高成長基金                                                   75.34000   76.57000  -1.23000   -1.60637
復華高益策略組合基金                                             12.98000   12.97000   0.01000    0.07710
復華貨幣市場基金                                                 14.38630   14.38610   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         19.03000   19.07000  -0.04000   -0.20975
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.99000   50.95000   0.04000    0.07851
復華復華基金                                                     23.65000   24.02000  -0.37000   -1.54038
復華華人世紀基金                                                 20.95000   20.90000   0.05000    0.23923
復華傳家二號基金                                                 32.64910   32.86790  -0.21880   -0.66570
復華傳家基金                                                     28.25560   28.64320  -0.38760   -1.35320
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.78000   14.78000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.98000   11.97000   0.01000    0.08354
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.50000   14.48000   0.02000    0.13812
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.64000  -0.01000   -0.08591
復華新興人民幣債券基金B                                           8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.34000   18.38000  -0.04000   -0.21763
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.72000    5.74000  -0.02000   -0.34843
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.56000   12.60000  -0.04000   -0.31746
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.86000   12.92000  -0.06000   -0.46440
復華新興市場短期收益基金                                         10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                              23.77000   23.96000  -0.19000   -0.79299
復華數位經濟基金                                                 69.43000   71.08000  -1.65000   -2.32133
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             12.22000   12.10000   0.12000    0.99174
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.70630    9.71860  -0.01230   -0.12656
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.54030    9.55070  -0.01040   -0.10889
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.85890    9.87140  -0.01250   -0.12663
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.66030    9.67090  -0.01060   -0.10961
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.66040    9.67020  -0.00980   -0.10134
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.84440    9.84150   0.00290    0.02947
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.65550    9.66810  -0.01260   -0.13033
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.83850    9.83850   0.00000    0.00000
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.65430    9.66690  -0.01260   -0.13034
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.84180    9.84170   0.00010    0.00102
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.24060    9.23910   0.00150    0.01624
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.95400    8.95580  -0.00180   -0.02010
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.64230    8.63270   0.00960    0.11121
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.39950   11.39770   0.00180    0.01579
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.05960   11.06190  -0.00230   -0.02079
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.79900   10.78700   0.01200    0.11125
景順主流基金                                                     19.81000   19.79000   0.02000    0.10106
景順台灣科技基金                                                 35.30000   35.32000  -0.02000   -0.05663
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                 22.09000   21.94000   0.15000    0.68368
景順全球康健基金                                                 17.89000   17.86000   0.03000    0.16797
景順貨幣市場基金                                                 15.92620   15.92610   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     36.61000   36.53000   0.08000    0.21900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         16.02000   15.93000   0.09000    0.56497
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.49000   14.38000   0.11000    0.76495
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.97000   10.95000   0.02000    0.18265
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.01000    9.93000   0.08000    0.80564
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.85000    9.76000   0.09000    0.92213
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.18000   10.10000   0.08000    0.79208
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.02000    9.93000   0.09000    0.90634
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.65110    8.65610  -0.00500   -0.05776
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.26500    8.26400   0.00100    0.01210
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.00630   11.01270  -0.00640   -0.05811
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.49060   10.48920   0.00140    0.01335
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.40000    8.32000   0.08000    0.96154
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.67000    8.60000   0.07000    0.81395
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.30000   12.19000   0.11000    0.90238
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.48240    9.49020  -0.00780   -0.08219
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.36670    9.36220   0.00450    0.04807
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.69430    9.70250  -0.00820   -0.08451
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.57820    9.57360   0.00460    0.04805
華南永昌永昌基金                                                 20.26000   20.38000  -0.12000   -0.58881
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.19940   14.19940   0.00000    0.00000
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
華南永昌全球新零售基金(美元)                                     10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                    9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             16.22000   16.20000   0.02000    0.12346
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.44000   12.42000   0.02000    0.16103
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         12.01000   11.98000   0.03000    0.25042
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.67000   14.65000   0.02000    0.13652
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         14.14000   14.11000   0.03000    0.21262
華南永昌物聯網精選基金                                           12.81000   12.84000  -0.03000   -0.23364
華南永昌策略報酬基金                                             10.44000   10.36000   0.08000    0.77220
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19020   16.19010   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.71180   25.70620   0.00560    0.02178
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92750   11.92740   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.13920   10.13850   0.00070    0.00690
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.43790   10.43540   0.00250    0.02396
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.89710    9.89640   0.00070    0.00707
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.15670   10.15430   0.00240    0.02364
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.98590    9.98620  -0.00030   -0.00300
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.22050   10.21910   0.00140    0.01370
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.84440    9.84480  -0.00040   -0.00406
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.06790   10.06650   0.00140    0.01391
華頓中小型基金                                                   29.21000   29.12000   0.09000    0.30907
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.90130   12.82520   0.07610    0.59336
華頓台灣基金                                                     36.50000   36.98000  -0.48000   -1.29800
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50980   11.50970   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             18.29000   18.28000   0.01000    0.05470
華頓全球高收益債券基金A                                          13.26510   13.26810  -0.00300   -0.02261
華頓全球高收益債券基金B                                           8.31400    8.31600  -0.00200   -0.02405
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.07000    6.07000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.00710    2.97160   0.03550    1.19464
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.02730   13.84850   0.17880    1.29111
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.46980    0.46440   0.00540    1.16279
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.86680   11.81070   0.05610    0.47499
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.78240   10.73320   0.04920    0.45839
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.00490   10.94240   0.06250    0.57117
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.98380    9.92710   0.05670    0.57116
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.59940   11.54860   0.05080    0.43988
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.61080   10.56620   0.04460    0.42210
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.27000   12.20000   0.07000    0.57377
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.02000   10.95000   0.07000    0.63927
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.21000   12.15000   0.06000    0.49383
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.42880    2.42770   0.00110    0.04531
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96770    1.96790  -0.00020   -0.01016
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.11150   12.10960   0.00190    0.01569
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.91500    9.91340   0.00160    0.01614
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37880    0.37870   0.00010    0.02641
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32040    0.32050  -0.00010   -0.03120
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.59000    3.56000   0.03000    0.84270
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.75000   16.59000   0.16000    0.96444
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.56000    0.56000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               18.41000   18.37000   0.04000    0.21775
匯豐台灣精典基金                                                 25.14000   25.18000  -0.04000   -0.15886
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.36000   12.35000   0.01000    0.08097
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.32000    8.34000  -0.02000   -0.23981
匯豐安富基金                                                     25.98000   25.98000   0.00000    0.00000
匯豐成功基金                                                     39.87000   39.97000  -0.10000   -0.25019
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.36000   11.33000   0.03000    0.26478
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.58000   10.54000   0.04000    0.37951
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.42000   11.39000   0.03000    0.26339
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.13000   11.10000   0.03000    0.27027
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.22000   11.20000   0.02000    0.17857
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.45360    2.45310   0.00050    0.02038
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.24080    2.24040   0.00040    0.01785
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.64400   11.64090   0.00310    0.02663
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.07390    8.07050   0.00340    0.04213
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38400    0.38410  -0.00010   -0.02603
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34530    0.34530   0.00000    0.00000
匯豐拉丁美洲基金                                                  6.97000    6.93000   0.04000    0.57720
匯豐金磚動力基金                                                 14.55000   14.41000   0.14000    0.97155
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97470   14.97470   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.21000    5.22000  -0.01000   -0.19157
匯豐新鑽動力基金                                                 11.28000   11.23000   0.05000    0.44524
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.29400    5.31270  -0.01870   -0.35199
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.84550    8.86430  -0.01880   -0.21209
匯豐龍鳳基金-A類型                                               54.16000   54.22000  -0.06000   -0.11066
匯豐龍鳳基金-I類型                                               54.16000   54.22000  -0.06000   -0.11066
匯豐龍騰電子基金                                                 39.73000   39.78000  -0.05000   -0.12569
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.19520   12.20750  -0.01230   -0.10076
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   22.77000   23.11000  -0.34000   -1.47122
新光中國成長基金(人民幣)                                         12.02000   11.93000   0.09000    0.75440
新光中國成長基金(美元)                                           12.93000   12.83000   0.10000    0.77942
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.49000   12.38000   0.11000    0.88853
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.01350   10.01300   0.00050    0.00499
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.96830    9.96970  -0.00140   -0.01404
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            9.95020    9.93620   0.01400    0.14090
新光台灣富貴基金                                                 23.89000   23.81000   0.08000    0.33599
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.09000   12.02000   0.07000    0.58236
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.41000   11.32000   0.09000    0.79505
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.94500    9.94510  -0.00010   -0.00101
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.40960    9.39510   0.01450    0.15434
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.61750    9.61770  -0.00020   -0.00208
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.09020    9.07620   0.01400    0.15425
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                              10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                              10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43150   15.43140   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
新光亞洲精選基金-美金                                            24.94000   24.87000   0.07000    0.28146
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.47000   24.36000   0.11000    0.45156
新光兩岸優勢基金                                                 14.02000   13.93000   0.09000    0.64609
新光店頭基金                                                     28.11000   28.40000  -0.29000   -1.02113
新光南非幣保本基金                                               11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.81000    8.80000   0.01000    0.11364
新光特選內需收益ETF基金                                          20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
新光創新科技基金                                                 16.70000   16.83000  -0.13000   -0.77243
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.71870    9.71480   0.00390    0.04014
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.99640    9.99590   0.00050    0.00500
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.65020    9.64430   0.00590    0.06118
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.26660    9.26190   0.00470    0.05075
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.54470    9.54430   0.00040    0.00419
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.20710    9.20160   0.00550    0.05977
新光澳幣八年期保本基金                                           10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
新光澳幣保本基金                                                 11.81000   11.79000   0.02000    0.16964
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.95990    9.96670  -0.00680   -0.06823
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.80130    9.80760  -0.00630   -0.06424
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.70270    9.70070   0.00200    0.02062
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.83420    9.83220   0.00200    0.02034
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.84190    9.84400  -0.00210   -0.02133
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.70750    9.70950  -0.00200   -0.02060
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.66680    9.66910  -0.00230   -0.02379
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.80110    9.80340  -0.00230   -0.02346
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.56000    7.55000   0.01000    0.13245
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.92000    8.90000   0.02000    0.22472
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.83860    9.83880  -0.00020   -0.00203
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.51490    9.51510  -0.00020   -0.00210
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.77860    9.77390   0.00470    0.04809
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.50550    9.50100   0.00450    0.04736
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.55780    9.55390   0.00390    0.04082
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.89600    9.89180   0.00420    0.04246
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.69390   13.67830   0.01560    0.11405
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.50140    8.49170   0.00970    0.11423
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.21990   36.13850   0.08140    0.22524
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.23710   37.12540   0.11170    0.30087
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.25720   38.10920   0.14800    0.38836
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.12570   11.12470   0.00100    0.00899
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.31780   10.29970   0.01810    0.17573
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    14.31500   14.06340   0.25160    1.78904
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      11.50760   11.30090   0.20670    1.82906
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.53000   11.31000   0.22000    1.94518
群益大印度基金-人民幣                                            13.23790   13.18360   0.05430    0.41188
群益大印度基金-美元                                              13.38990   13.32970   0.06020    0.45162
群益大印度基金-新臺幣                                            12.29000   12.22000   0.07000    0.57283
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.40020   12.35910   0.04110    0.33255
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.86080   12.81310   0.04770    0.37228
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.69000   11.64000   0.05000    0.42955
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.53780   11.49960   0.03820    0.33219
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.92030   10.87980   0.04050    0.37225
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.95050    9.91740   0.03310    0.33376
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.45550    9.42040   0.03510    0.37260
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.67000    9.62000   0.05000    0.51975
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.63570    9.60370   0.03200    0.33320
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.46300    9.42790   0.03510    0.37230
群益中小型股基金                                                 53.53000   53.48000   0.05000    0.09349
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.85290    9.82060   0.03230    0.32890
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.83800    9.80180   0.03620    0.36932
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.93370    8.88930   0.04440    0.49948
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.73870    8.71000   0.02870    0.32951
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.72510    8.69310   0.03200    0.36811
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.92390    7.88450   0.03940    0.49971
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.37320   11.37960  -0.00640   -0.05624
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.16200   11.16750  -0.00550   -0.04925
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.47450   10.46760   0.00690    0.06592
群益中國新機會基金N-人民幣                                       10.00500    9.85850   0.14650    1.48603
群益中國新機會基金N-美元                                          9.88070    9.73230   0.14840    1.52482
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.22000   10.06000   0.16000    1.59046
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.87310    8.74320   0.12990    1.48573
群益中國新機會基金-美元                                          10.56500   10.40620   0.15880    1.52601
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.76000    9.60000   0.16000    1.66667
群益平衡王基金                                                   19.80350   19.82230  -0.01880   -0.09484
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.13000    8.11000   0.02000    0.24661
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.91000    5.90000   0.01000    0.16949
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.26440   10.25700   0.00740    0.07215
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.53710   10.52540   0.01170    0.11116
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.28130    9.27460   0.00670    0.07224
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.52790    9.51740   0.01050    0.11032
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.07020   10.07610  -0.00590   -0.05855
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.88480    9.89040  -0.00560   -0.05662
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.51240    9.51790  -0.00550   -0.05779
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.42680    9.43220  -0.00540   -0.05725
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.12820   10.13400  -0.00580   -0.05723
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.19450   10.20040  -0.00590   -0.05784
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.67980    9.68530  -0.00550   -0.05679
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.08590   10.09170  -0.00580   -0.05747
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                9.92700    9.93340  -0.00640   -0.06443
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.25350    7.25810  -0.00460   -0.06338
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.05910   10.05600   0.00310    0.03083
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.98000    9.97730   0.00270    0.02706
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.01790   10.00870   0.00920    0.09192
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.05900   10.05590   0.00310    0.03083
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.98000    9.97730   0.00270    0.02706
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.01790   10.00870   0.00920    0.09192
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.05910   10.05600   0.00310    0.03083
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.98000    9.97730   0.00270    0.02706
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.01790   10.00870   0.00920    0.09192
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.05910   10.05600   0.00310    0.03083
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.98000    9.97730   0.00270    0.02706
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.01790   10.00870   0.00920    0.09192
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.62000   10.56000   0.06000    0.56818
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.42640   15.36110   0.06530    0.42510
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.73000   14.65000   0.08000    0.54608
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.47000   10.38000   0.09000    0.86705
群益印度中小基金N-美元                                            9.93040    9.85910   0.07130    0.72319
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.08000    9.01000   0.07000    0.77691
群益印度中小基金-人民幣                                          14.89050   14.78930   0.10120    0.68428
群益印度中小基金-美元                                            14.20310   14.10110   0.10200    0.72335
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.90000   15.77000   0.13000    0.82435
群益多利策略組合基金                                             11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.53000   13.52000   0.01000    0.07396
群益多重資產組合基金                                             15.71000   15.67000   0.04000    0.25526
群益安家基金                                                     28.11140   28.09440   0.01700    0.06051
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07050   16.07040   0.00010    0.00062
群益那斯達克生技基金                                             22.08000   21.87000   0.21000    0.96022
群益亞太中小基金                                                 14.08000   14.03000   0.05000    0.35638
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.49000   17.37000   0.12000    0.69085
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.54290    9.53710   0.00580    0.06082
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.38310    7.37860   0.00450    0.06099
群益店頭市場基金                                                116.85000  117.87000  -1.02000   -0.86536
群益東方盛世基金                                                  9.57000    9.51000   0.06000    0.63091
群益東協成長基金-人民幣                                          13.74920   13.76770  -0.01850   -0.13437
群益東協成長基金-美元                                            12.97940   12.99180  -0.01240   -0.09544
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.43000   12.42000   0.01000    0.08052
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.27750   11.26000   0.01750    0.15542
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.79210   10.77550   0.01660    0.15405
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.13380   10.11230   0.02150    0.21261
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.98760    9.97210   0.01550    0.15543
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.56110    9.54640   0.01470    0.15398
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.97570    8.95660   0.01910    0.21325
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.12590   10.11020   0.01570    0.15529
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.77370    9.75850   0.01520    0.15576
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.73100    9.71600   0.01500    0.15438
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.02720   10.00580   0.02140    0.21388
群益長安基金                                                     32.54000   32.52000   0.02000    0.06150
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.08520   15.00090   0.08430    0.56197
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.10000   14.00000   0.10000    0.71429
群益真善美基金                                                   18.30670   18.34590  -0.03920   -0.21367
群益馬拉松基金                                                  137.30000  138.43000  -1.13000   -0.81630
群益深証中小板基金                                               14.91000   15.14000  -0.23000   -1.51915
群益創新科技基金                                                 37.18000   37.72000  -0.54000   -1.43160
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.34090   10.14130   0.19960    1.96819
群益華夏盛世基金N-美元                                           10.23550   10.03390   0.20160    2.00919
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.32000   10.10000   0.22000    2.17822
群益華夏盛世基金-人民幣                                          11.26130   11.04380   0.21750    1.96943
群益華夏盛世基金-美元                                            11.28600   11.06380   0.22220    2.00835
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          18.02000   17.64000   0.38000    2.15420
群益奧斯卡基金                                                   31.28000   31.56000  -0.28000   -0.88720
群益新興金鑽基金-美元                                            13.42320   13.38290   0.04030    0.30113
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
群益葛萊美基金                                                   26.81000   27.35000  -0.54000   -1.97441
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.51000   19.37000   0.14000    0.72277
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.25000    8.25000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.75000   13.74000   0.01000    0.07278
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.85810   11.82180   0.03630    0.30706
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.51450   11.48690   0.02760    0.24027
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.37950   11.35400   0.02550    0.22459
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.77410    8.74720   0.02690    0.30753
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.39070    9.36820   0.02250    0.24017
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.50000    8.48000   0.02000    0.23585
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.95760    8.93760   0.02000    0.22377
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
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德信大發基金                                                     31.32000   31.50000  -0.18000   -0.57143
德信中國精選成長基金                                             12.54000   12.46000   0.08000    0.64205
德信台灣主流中小基金                                             20.97000   21.22000  -0.25000   -1.17813
德信新興股票組合基金                                             11.56000   11.54000   0.02000    0.17331
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92330   11.92320   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.70520   10.70140   0.00380    0.03551
德信數位時代基金                                                 28.76000   28.78000  -0.02000   -0.06949
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65110   11.65090   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.23000   17.28000  -0.05000   -0.28935
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.56000   19.66000  -0.10000   -0.50865
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.30000    7.31000  -0.01000   -0.13680
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.81090    9.79780   0.01310    0.13370
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.90760   13.88900   0.01860    0.13392
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.06140    8.05300   0.00840    0.10431
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.11370   11.11250   0.00120    0.01080
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.31480   11.31300   0.00180    0.01591
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.77250   12.75860   0.01390    0.10895
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摩根大歐洲基金                                                   18.45000   18.54000  -0.09000   -0.48544
摩根中小基金                                                     26.36000   26.49000  -0.13000   -0.49075
摩根中國A股基金                                                  15.78000   15.51000   0.27000    1.74081
摩根中國A股基金(美元)                                            12.80000   12.60000   0.20000    1.58730
摩根中國亮點基金                                                 15.27000   15.07000   0.20000    1.32714
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.95170   11.83010   0.12160    1.02789
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.91470   12.79290   0.12180    0.95209
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.32830   10.23230   0.09600    0.93821
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.32060   13.18490   0.13570    1.02921
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.87420   14.73390   0.14030    0.95223
摩根台灣金磚基金                                                 21.87000   21.89000  -0.02000   -0.09137
摩根台灣增長基金                                                 53.20000   53.14000   0.06000    0.11291
摩根平衡基金                                                     28.38000   28.35000   0.03000    0.10582
摩根全球α基金                                                   19.18000   19.16000   0.02000    0.10438
摩根全球平衡基金                                                 15.18520   15.13370   0.05150    0.34030
摩根全球發現基金                                                 12.58000   12.56000   0.02000    0.15924
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.75630    9.75130   0.00500    0.05128
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.61180   10.60770   0.00410    0.03865
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.15390   10.15040   0.00350    0.03448
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.35850   11.35260   0.00590    0.05197
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.97730    9.97390   0.00340    0.03409
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.88560   10.86540   0.02020    0.18591
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.78370   13.75810   0.02560    0.18607
摩根亞洲基金                                                     59.11000   58.93000   0.18000    0.30545
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.56230    8.56950  -0.00720   -0.08402
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.91680    9.92820  -0.01140   -0.11482
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.88270    8.89320  -0.01050   -0.11807
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.28570   12.29420  -0.00850   -0.06914
摩根東方內需機會基金                                             18.72000   18.66000   0.06000    0.32154
摩根東方科技基金                                                 37.97000   37.85000   0.12000    0.31704
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.81000   11.77000   0.04000    0.33985
摩根金龍收成基金                                                 24.43000   24.16000   0.27000    1.11755
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06870   15.06860   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 15.07000   15.01000   0.06000    0.39973
摩根新金磚五國基金                                               11.35000   11.32000   0.03000    0.26502
摩根新絲路基金                                                   10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
摩根新興35基金                                                   13.79000   13.76000   0.03000    0.21802
摩根新興日本基金                                                 25.27000   25.28000  -0.01000   -0.03956
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.47410    7.50730  -0.03320   -0.44224
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.62360    9.66650  -0.04290   -0.44380
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.50920    9.55240  -0.04320   -0.45224
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.61070   10.65790  -0.04720   -0.44286
摩根新興科技基金                                                 62.51000   62.75000  -0.24000   -0.38247
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.26810    8.28090  -0.01280   -0.15457
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.41510   10.43130  -0.01620   -0.15530
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.64150    8.63470   0.00680    0.07875
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.45490    9.45750  -0.00260   -0.02749
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.06500    9.06810  -0.00310   -0.03419
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.84570    9.83800   0.00770    0.07827
摩根龍揚基金                                                     36.55000   36.14000   0.41000    1.13448
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.93000   10.95000  -0.02000   -0.18265
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.82000   10.85000  -0.03000   -0.27650
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.30200    9.30100   0.00100    0.01075
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.17980   11.17860   0.00120    0.01073
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   29.02000   29.10000  -0.08000   -0.27491
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.72460   11.72460   0.00000    0.00000
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.08240   11.08180   0.00060    0.00541
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.90700    9.90050   0.00650    0.06565
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.36440   10.36440   0.00000    0.00000
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.83210    9.83150   0.00060    0.00610
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.78340    8.77770   0.00570    0.06494
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.72680   10.71590   0.01090    0.10172
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.44770   10.42350   0.02420    0.23217
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.02650    9.96920   0.05730    0.57477
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.85780    9.78880   0.06900    0.70489
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.85240    9.79610   0.05630    0.57472
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.68660    9.61870   0.06790    0.70592
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.57850   11.55560   0.02290    0.19817
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.37950   11.35700   0.02250    0.19812
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.24000   10.20920   0.03080    0.30169
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.06540   11.04360   0.02180    0.19740
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.85850   10.83710   0.02140    0.19747
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.77390    9.74450   0.02940    0.30171
聯邦金鑽平衡基金                                                 27.01860   27.05070  -0.03210   -0.11867
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.99810   10.00220  -0.00410   -0.04099
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    9.99680    9.98780   0.00900    0.09011
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.99810   10.00220  -0.00410   -0.04099
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.99680    9.98780   0.00900    0.09011
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15240   13.15220   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                 14.71000   14.76000  -0.05000   -0.33875
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.80160   15.79100   0.01060    0.06713
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           13.03190   12.96270   0.06920    0.53384
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.88640   12.80820   0.07820    0.61055
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.40180   12.32650   0.07530    0.61088
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.74740   11.74750  -0.00010   -0.00085
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.94050   10.93310   0.00740    0.06768
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.61490   10.61490   0.00000    0.00000
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.61480    8.60900   0.00580    0.06737
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.35000   38.14000   0.21000    0.55060
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.47000   15.47000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.72000   12.72000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.36000   13.37000  -0.01000   -0.07479
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.56000   12.57000  -0.01000   -0.07955
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.97000    7.97000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.23000   12.23000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.85000   11.81000   0.04000    0.33870
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.27000   12.28000  -0.01000   -0.08143
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.87000   15.89000  -0.02000   -0.12587
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.81000   15.83000  -0.02000   -0.12634
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.70000   20.71000  -0.01000   -0.04829
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.85000   18.86000  -0.01000   -0.05302
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.81000   12.80000   0.01000    0.07813
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.83000   15.84000  -0.01000   -0.06313
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.54000   16.55000  -0.01000   -0.06042
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.61000   15.62000  -0.01000   -0.06402
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.81000   15.82000  -0.01000   -0.06321
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.28000   14.28000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.28000   14.28000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.97000   14.98000  -0.01000   -0.06676
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.31000   18.31000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.19000   17.19000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.51000   13.51000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.26000   14.26000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.36000   13.36000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.23000    8.23000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.31000   13.31000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.65000   14.63000   0.02000    0.13671
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.61000   14.60000   0.01000    0.06849
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
聯博貨幣市場基金                                                 14.98810   14.98800   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.32480   10.33900  -0.01420   -0.13734
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.83450   13.85950  -0.02500   -0.18038
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.55520    7.56560  -0.01040   -0.13746
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.12000   14.13000  -0.01000   -0.07077
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.15000   14.15000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
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瀚亞中小型股基金                                                 24.92000   25.24000  -0.32000   -1.26783
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.73000   13.57000   0.16000    1.17907
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.96000   14.79000   0.17000    1.14943
瀚亞巴西基金                                                      4.43000    4.38000   0.05000    1.14155
瀚亞外銷基金                                                     46.56000   46.95000  -0.39000   -0.83067
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.48960   10.48410   0.00550    0.05246
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.28410   10.28600  -0.00190   -0.01847
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.12840   12.12710   0.00130    0.01072
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.07250   10.07170   0.00080    0.00794
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.53400    7.53000   0.00400    0.05312
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.06120    8.06270  -0.00150   -0.01860
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.09960    8.09880   0.00080    0.00988
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.19470    7.19420   0.00050    0.00695
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.88830    8.88730   0.00100    0.01125
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.26600    9.26110   0.00490    0.05291
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.42280    9.42460  -0.00180   -0.01910
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.26460    9.26360   0.00100    0.01079
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.27000   11.26000   0.01000    0.08881
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.50000   13.45000   0.05000    0.37175
瀚亞印度基金-美元                                                13.68000   13.64000   0.04000    0.29326
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.40000   29.28000   0.12000    0.40984
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.45000   12.40000   0.05000    0.40323
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.86000   11.85000   0.01000    0.08439
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.39000   11.39000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.60000   15.59000   0.01000    0.06414
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.68000   11.71000  -0.03000   -0.25619
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.81150   11.80000   0.01150    0.09746
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.35190   13.29040   0.06150    0.46274
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.24930   11.24880   0.00050    0.00444
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.79970   10.79010   0.00960    0.08897
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.77030   11.77280  -0.00250   -0.02124
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.24750    9.23850   0.00900    0.09742
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                     10.00120    9.95510   0.04610    0.46308
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.45090    9.45050   0.00040    0.00423
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.06390    9.05580   0.00810    0.08945
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.31940    9.32150  -0.00210   -0.02253
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.39990   14.37910   0.02080    0.14465
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.65430   10.63800   0.01630    0.15322
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.90090   10.89550   0.00540    0.04956
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.64980   12.63150   0.01830    0.14488
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.52000   11.50000   0.02000    0.17391
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.46000   21.55000  -0.09000   -0.41763
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55050   13.55040   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               26.49000   26.33000   0.16000    0.60767
瀚亞高科技基金                                                   64.89000   65.62000  -0.73000   -1.11247
瀚亞理財通基金                                                   27.40000   27.51000  -0.11000   -0.39985
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.10000    9.09000   0.01000    0.11001
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.85000    8.84000   0.01000    0.11312
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.14000    9.14000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.06000    9.04000   0.02000    0.22124
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.76000    8.76000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.94000    8.95000  -0.01000   -0.11173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                     25.05000   25.28000  -0.23000   -0.90981
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.78610   12.79520  -0.00910   -0.07112
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.12680    9.13320  -0.00640   -0.07007
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.42750   10.44370  -0.01620   -0.15512
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.44570   10.39710   0.04860    0.46744
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.71930   10.74630  -0.02700   -0.25125
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.81030    9.82250  -0.01220   -0.12420
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.89220    9.92080  -0.02860   -0.28828
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.41160    8.42470  -0.01310   -0.15550
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.11270    8.07500   0.03770    0.46687
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.27230    9.29560  -0.02330   -0.25066
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.37070    8.38100  -0.01030   -0.12290
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.91980    7.94270  -0.02290   -0.28832
瀚亞電通網基金                                                   16.77000   17.01000  -0.24000   -1.41093
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.54670   13.53720   0.00950    0.07018
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.07430   10.06210   0.01220    0.12125
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.01430   10.01170   0.00260    0.02597
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.43960   11.43170   0.00790    0.06911
瀚亞歐洲基金                                                     11.86000   11.84000   0.02000    0.16892
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