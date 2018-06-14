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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月13日 交易日  
  
停止融資 融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                           過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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宏洲     元大台灣50正2   元大中型100       和康生            昶和     福壽     達欣工
嘉裕     元大滬深300正2  富邦科技          上緯投控          大統染   大統益
東華     元大S&P500正2   元大台商50        信昌化            海悅     天仁
大東     群益臺灣加權反1 富邦摩台          中鋼構            銘旺科   興泰                
立益     正道            富邦發達          世紀鋼            卓越     宏亞
佳和     同開            富邦金融          中環              統領     達新
昶和                     元大MSCI台灣      國巨                       恆大
三洋紡                   永豐臺灣加權      光罩                       立益
本盟                     國泰日經225       茂矽                       怡華
瑞利                     元大歐洲50        錸德                       昶和
樂士                     元大日經225       友旺                       大統染
正峰新                   元大韓國          奇力新                     程泰
億泰                     國泰20年美債反1   大毅                       永記
毛寶                     元大美債7-10正2   華新科                     展宇
燁興                     元大美債7-10反1   嘉晶                       六暉-KY
中鴻                     元大S&P日圓反1    禾伸堂                     銘旺科
聚亨                     富邦歐洲          日電貿                     奇力新
千興                     FH彭博高收益債    玉晶光                     大毅
威致                     FH彭博新興債      揚明光                     嘉晶
華豐                     FH富時不動產      瀚宇博                     禾伸堂
首利                     元大台灣高息低波  嘉聯益                     日電貿
麗正                     FH富時高息低波    鈞寶                       玉晶光
東訊                     國泰RMB短期報酬   達方                       世芯-KY
華泰                     宏洲              杜康-DR                    拓凱
錸德                     嘉裕              陽光能源-DR                迎廣
倫飛                     東華              潤泰材                     嘉聯益
威盛                     大東                                         亞弘電
國碩                     立益                                         悅城
銘旺科                   佳和                                         鈺邦
統懋                     昶和                                         華友聯
翔耀                     三洋紡                                       遠雄來
太空梭                   本盟                                         夏都
新利虹                   瑞利                                         欣欣
麗臺                     樂士                                         統領
華映                     正峰新                                       友佳-DR
吉祥全                   華新                                         一零四
憶聲                     億泰                                         欣天然
科風                     毛寶                                         新海
和鑫                     燁興                                         欣高
力特                     中鴻                                         全國
喬鼎                     聚亨                                         茂順
正達                     千興                                         jpp-KY
晟鈦                     威致                                         台數科
同泰                     華豐                                         南六
新世紀                   首利                                         基勝-KY
誠創                     麗正                                         波力-KY
嘉威                     東訊                                         泰昇-KY
力銘                     華泰                                         政伸
亞太電                   錸德                                         吉源-KY
達能                     所羅門
清惠                     倫飛
慧友                     群光
勁永                     威盛
捷泰                     國碩
互億                     建準
天瀚                     銘旺科
迅杰                     統懋
華上                     翔耀
光麗-KY                  太空梭
元晶                     新利虹
華冠                     光群雷
裕豐                     麗臺
寶徠                     志聖
皇普                     華映
日勝生                   吉祥全
台船                     憶聲
六福                     科風
康師傅-DR                和鑫
聖馬丁-DR                力特
神州-DR                  喬鼎
耀傑-DR                  聯傑
同方友友-DR              正達
晨訊科-DR                晟鈦
友佳-DR                  同泰
陽光能源-DR              新世紀
精熙-DR                  誠創
中福                     嘉威
雷虎                     力銘
中視                     亞太電
秋雨                     達能
慶豐富                   清惠
國光生                   慧友
                         勁永
                         捷泰
                         互億
                         天瀚
                         迅杰
                         全國電
                         華上
                         光麗-KY
                         元晶
                         GIS-KY
                         長華
                         華冠
                         裕豐
                         寶徠
                         皇普
                         日勝生
                         台船
                         中航
                         六福
                         美食-KY
                         群益期
                         康師傅-DR
                         聖馬丁-DR
                         神州-DR
                         耀傑-DR
                         同方友友-DR
                         晨訊科-DR
                         友佳-DR
                         陽光能源-DR
                         精熙-DR
                         中福
                         一零四
                         雷虎
                         新海
                         中視
                         秋雨
                         慶豐富
                         信義
                         國光生
                         波力-KY
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