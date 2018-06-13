新聞

◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月13日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
宏洲     元大台灣50正2 元大中型100          和康生            昶和     福壽     達欣工     
嘉裕     元大滬深300正2 富邦科技          上緯投控          大統染   大統益              
東華     元大S&P500正2 元大台商50          信昌化            海悅     天仁                
大東     群益臺灣加權反1 富邦摩台          中鋼構            銘旺科   興泰                
立益     正道     富邦發達          世紀鋼            卓越     宏亞                
佳和     同開     富邦金融          中環              統領     達新                
昶和              元大MSCI台灣          國巨                       恆大                
三洋紡            永豐臺灣加權          光罩                       立益                
本盟              國泰日經225          茂矽                       怡華                
瑞利              元大歐洲50          錸德                       昶和                
樂士              元大日經225          友旺                       大統染              
正峰新            元大韓國          奇力新                     程泰                
億泰              國泰20年美債反1          大毅                       永記                
毛寶              元大美債7-10正2          華新科                     展宇                
燁興              元大美債7-10反1          嘉晶                       六暉-KY             
中鴻              元大S&P日圓反1          禾伸堂                     銘旺科              
聚亨              富邦歐洲          日電貿                     奇力新              
千興              FH彭博高收益債          玉晶光                     大毅                
威致              FH彭博新興債          揚明光                     嘉晶                
華豐              FH富時不動產          瀚宇博                     禾伸堂              
首利              元大台灣高息低波          嘉聯益                     日電貿              
麗正              FH富時高息低波          鈞寶                       玉晶光              
東訊              國泰RMB短期報酬          達方                       世芯-KY             
華泰              宏洲              杜康-DR                    拓凱                
錸德              嘉裕              陽光能源-DR                   迎廣                
倫飛              東華              潤泰材                     嘉聯益              
威盛              大東                                         亞弘電              
國碩              立益                                         悅城                
銘旺科            佳和                                         鈺邦                
統懋              昶和                                         華友聯              
翔耀              三洋紡                                       遠雄來              
太空梭            本盟                                         夏都                
新利虹            瑞利                                         欣欣                
麗臺              樂士                                         統領                
華映              正峰新                                       友佳-DR             
吉祥全            華新                                         一零四              
憶聲              億泰                                         欣天然              
科風              毛寶                                         新海                
和鑫              燁興                                         欣高                
力特              中鴻                                         全國                
喬鼎              聚亨                                         茂順                
正達              千興                                         jpp-KY              
晟鈦              威致                                         台數科              
同泰              華豐                                         南六                
新世紀            首利                                         基勝-KY             
誠創              麗正                                         波力-KY             
嘉威              東訊                                         泰昇-KY             
力銘              華泰                                         政伸                
亞太電            錸德                                         吉源-KY             
達能              所羅門                                                           
清惠              倫飛                                                             
慧友              群光                                                             
勁永              威盛                                                             
捷泰              國碩                                                             
互億              建準                                                             
天瀚              銘旺科                                                           
迅杰              統懋                                                             
華上              翔耀                                                             
光麗-KY           太空梭                                                           
元晶              新利虹                                                           
華冠              光群雷                                                           
裕豐              麗臺                                                             
寶徠              志聖                                                             
皇普              華映                                                             
日勝生            吉祥全                                                           
台船              憶聲                                                             
六福              科風                                                             
康師傅-DR          和鑫                                                             
聖馬丁-DR          力特                                                             
神州-DR           喬鼎                                                             
耀傑-DR           聯傑                                                             
同方友友-DR          正達                                                             
晨訊科-DR          晟鈦                                                             
友佳-DR           同泰                                                             
陽光能源-DR          新世紀                                                           
精熙-DR           誠創                                                             
中福              嘉威                                                             
雷虎              力銘                                                             
中視              亞太電                                                           
秋雨              達能                                                             
慶豐富            清惠                                                             
國光生            慧友                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  全國電                                                           
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  GIS-KY                                                           
                  長華                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  中航                                                             
                  六福                                                             
                  美食-KY                                                          
                  群益期                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  信義                                                             
                  國光生                                                           
                  波力-KY
留言載入中...

相關新聞