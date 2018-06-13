◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月13日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大台灣50正2 元大中型100 和康生 昶和 福壽 達欣工 嘉裕 元大滬深300正2 富邦科技 上緯投控 大統染 大統益 東華 元大S&P500正2 元大台商50 信昌化 海悅 天仁 大東 群益臺灣加權反1 富邦摩台 中鋼構 銘旺科 興泰 立益 正道 富邦發達 世紀鋼 卓越 宏亞 佳和 同開 富邦金融 中環 統領 達新 昶和 元大MSCI台灣 國巨 恆大 三洋紡 永豐臺灣加權 光罩 立益 本盟 國泰日經225 茂矽 怡華 瑞利 元大歐洲50 錸德 昶和 樂士 元大日經225 友旺 大統染 正峰新 元大韓國 奇力新 程泰 億泰 國泰20年美債反1 大毅 永記 毛寶 元大美債7-10正2 華新科 展宇 燁興 元大美債7-10反1 嘉晶 六暉-KY 中鴻 元大S&P日圓反1 禾伸堂 銘旺科 聚亨 富邦歐洲 日電貿 奇力新 千興 FH彭博高收益債 玉晶光 大毅 威致 FH彭博新興債 揚明光 嘉晶 華豐 FH富時不動產 瀚宇博 禾伸堂 首利 元大台灣高息低波 嘉聯益 日電貿 麗正 FH富時高息低波 鈞寶 玉晶光 東訊 國泰RMB短期報酬 達方 世芯-KY 華泰 宏洲 杜康-DR 拓凱 錸德 嘉裕 陽光能源-DR 迎廣 倫飛 東華 潤泰材 嘉聯益 威盛 大東 亞弘電 國碩 立益 悅城 銘旺科 佳和 鈺邦 統懋 昶和 華友聯 翔耀 三洋紡 遠雄來 太空梭 本盟 夏都 新利虹 瑞利 欣欣 麗臺 樂士 統領 華映 正峰新 友佳-DR 吉祥全 華新 一零四 憶聲 億泰 欣天然 科風 毛寶 新海 和鑫 燁興 欣高 力特 中鴻 全國 喬鼎 聚亨 茂順 正達 千興 jpp-KY 晟鈦 威致 台數科 同泰 華豐 南六 新世紀 首利 基勝-KY 誠創 麗正 波力-KY 嘉威 東訊 泰昇-KY 力銘 華泰 政伸 亞太電 錸德 吉源-KY 達能 所羅門 清惠 倫飛 慧友 群光 勁永 威盛 捷泰 國碩 互億 建準 天瀚 銘旺科 迅杰 統懋 華上 翔耀 光麗-KY 太空梭 元晶 新利虹 華冠 光群雷 裕豐 麗臺 寶徠 志聖 皇普 華映 日勝生 吉祥全 台船 憶聲 六福 科風 康師傅-DR 和鑫 聖馬丁-DR 力特 神州-DR 喬鼎 耀傑-DR 聯傑 同方友友-DR 正達 晨訊科-DR 晟鈦 友佳-DR 同泰 陽光能源-DR 新世紀 精熙-DR 誠創 中福 嘉威 雷虎 力銘 中視 亞太電 秋雨 達能 慶豐富 清惠 國光生 慧友 勁永 捷泰 互億 天瀚 迅杰 全國電 華上 光麗-KY 元晶 GIS-KY 長華 華冠 裕豐 寶徠 皇普 日勝生 台船 中航 六福 美食-KY 群益期 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 信義 國光生 波力-KY