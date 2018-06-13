升息浪潮之下 全球16家大銀行已經跌入了熊市

近來各項經濟數據不斷回暖，昨日那斯達克指數收盤時也創歷史新高，然而有分析認為，銀行業的熊市來臨了。

據《金融時報》報導，亮麗的經濟數據和不斷上升的基準指數並不能掩蓋全球經濟所面臨的風險，銀行和保險公司在當前市場下已經面臨金融壓力。從數據上看，被金融穩定委員會認為是系統性重要的 39 家「Sifis」金融機構中，有 16 家股價相較於近期峰值下跌逾 20%，這已符合熊市定義。

他們分別是德意志銀行、北歐銀行、工行、裕信銀行、義大利聯合信貸銀行、法國農業銀行、荷蘭國際銀行、西班牙國家銀行、法國興業銀行、瑞士銀行、中國農業銀行、安盛銀行、三菱 UFJ 金融集團、中國銀行、瑞士信貸和保誠金融集團。

倫敦絕對戰略研究全球戰略董事總經理 Ian Harnett 表示，同步下跌是全球金融壓力增高的重要信號。他認為，各國央行面對這些系統性重要銀行的悲觀信號，不得不作出相應的回應，而非繼續維持緊縮的貨幣政策。

Harnett 通過分析發現，這些受衝擊嚴重的「Sifi」銀行都存在依賴美元融資的共同點。從現在形勢看，聯準會正在逐漸上調利率，再加上減稅縮表，其影響已經開始波及金融市場，推高了銀行業短期借貸成本。從期限為三個月的同業拆借利率來說，其利率在五月攀升至 2.37%，為近十年最高。儘管此後小幅回落，但分析認為美元融資市場已明顯趨緊。

此外，從美銀熊市指標看，今年早些時候，19 個熊市指標中已有 13 個正亮起紅燈。他們對此解釋稱：

我們將一系列會在熊市前夕發出信號的指標匯編起來。沒有任何一個單一指標是完美的，而且在當前的周期中，還有幾個指標相對落後，甚至有的指標並未發出任何警示信號。然而，儘管這些單一指標可能對於操作沒有意義，但是卻可以視為熊市到來的基本先決條件。截止目前，19 個熊市指標當中的 13 個都已經被觸發。

假若美國利率持續升高、美元不斷走強，那麼銀行業將面臨流動性緊張的風險。

然而，並不是所有人都持有此類觀點。華爾街見聞此前提及，「新債王」Gundlach 直播中表示，聯邦政府的債務擴張和利率上行的矛盾雙重施壓，美元反而會再次走弱。美國升息同時擴大赤字是「自殺」行為。