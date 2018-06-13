◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月13日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 7514 0 2303 聯電 -10923 -13406 2330 台積電 4704 -6511 00632R 元大台灣50反1 -4124 0 2344 華邦電 3848 1992 2353 宏碁 -3458 -1046 00737 國泰AI+Robo 3459 1151 3682 亞太電 -3211 -17506 2888 新光金 3295 -7518 2408 南亞科 -3030 2703 3481 群創 3205 17164 3231 緯創 -2598 -12342 2317 鴻海 2778 -2438 00637L 元大滬深300正2 -2505 0 2371 大同 2443 -5838 2313 華通 -2494 -4694 2882 國泰金 2095 5462 1609 大亞 -2414 -5577 6116 彩晶 1957 2747 00633L 富邦上証正2 -2373 0 2891 中信金 1863 21119 00699R 元大美債7-10反1 -2347 0 2002 中鋼 1735 6845 1303 南亞 -2157 -24944 00693U 華頓S&P黃豆 1286 0 3037 欣興 -1689 -6332 006206 元大上證50 1017 0 00681R 元大美債20反1 -1674 0 1310 台苯 830 6960 2886 兆豐金 -1666 -4628 2881 富邦金 820 7984 2883 開發金 -1577 -16555 2363 矽統 795 1511 2884 玉山金 -1510 -3555 8163 達方 791 1458 2031 新光鋼 -1209 -367 1514 亞力 734 1049 2324 仁寶 -1158 -7287 2885 元大金 615 6249 2014 中鴻 -1146 -807 9958 世紀鋼 614 -705 00655L 國泰中國A50正2 -1114 0 2308 台達電 610 -3264 2340 光磊 -1036 -3818 1101 台泥 596 2209 00636 國泰中國A50 -1021 14443 00730 富邦臺灣優質高息 595 784 3059 華晶科 -943 -2208 2013 中鋼構 589 -14 2515 中工 -937 -4432 2801 彰銀 578 8485 2448 晶電 -926 536 2360 致茂 556 -925 00728 第一金工業30 -866 -2739 2609 陽明 509 2131 2382 廣達 -852 -10734 3406 玉晶光 489 804 1301 台塑 -784 -4651 3017 奇鋐 488 1851 6449 鈺邦 -784 -992 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股