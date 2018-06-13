亞洲需求罕見同步增長 國際動力煤價飆至六年最高

隨著夏初炎熱的氣候席捲北亞各地，煤炭買盤在夏季需求旺季之前飆升。這使得國際動力煤價格從 4 月以來大幅上漲，目前已升至多年未見的高水平。

英國金融時報援引英國大宗商品數據供應商 Argus Media 稱，指標性澳洲高品位紐斯卡爾動力煤價格周一升至每噸 112.60 美元，創 2012 年以來新高。洲際交易所（ICE）紐斯卡爾動力煤期貨周二漲至 111.70 美元。

南非理查德港動力煤價格指數也已漲至六年新高。

自 4 月中旬以來，澳洲動力煤價格上漲 24%。若從 2016 年 50 美元下方的歷史記錄低位計算，國際動力煤價格累計漲幅已高達 130%。

當前國際煤炭價格之高，已足以令運費成本要高得多的美國煤炭在亞洲市場拓展市場，已經有更多煤炭運往遙遠的東方。

數據顯示，1-5 月，美國總計出口煤炭 4170 萬噸，年增率大增 14.9%。其中，有 1470 萬噸運往亞洲，明顯高於去年同期的 1210 萬噸。

出色的行業基本面帶動動力煤供應商股價顯著走高，諸如嘉能可（Glencore）和皮博迪（Peabody）這種大型生產商從中受益，皮博迪股價已較 3 月底大漲近 30%。

中國動力煤價格也在大漲。鄭州商品交易所的動力煤期貨價格過去兩個月以來漲幅已超過 17%。易煤研究院數據顯示，截至 6 月 11 日，北方港口 5500 大卡現貨動力煤最高報價突破 700 元 / 噸，為 702 元 / 噸。

靚麗的基本面

國際動力煤市場當前正呈現出需求增速顯著快於供應增速的良好供需結構。

在需求端，金融時報稱，今年前 5 個月，中國、印度、日本和韓國的煤炭需求非常強勁。路透社文章也稱，這些亞洲前四大煤炭進口國的需求「罕見地同步增長」。

湯森路透供應鏈和大宗商品研究編制的船運追蹤和港口數據顯示，今年前 5 個月，中國從海運煤市場進口了 1.045 億噸煤炭，年增率增長 10.2%。印度同期進口 7740 萬噸，年增率增幅 3.3%。日本進口 7410 萬噸。韓國進口了 5170 萬噸。

今年 1-5 月，這四個國家自海運市場的煤炭進口總計新增了 1610 萬噸。

在供應端，澳洲 1-5 月出口了 1.618 億噸，僅略高於去年同期的 1.606 億噸。印尼出口量從 1.612 億噸小幅增至 1.677 億噸；南非出口量則持穩在 3360 萬噸左右。

這表明，即便煤炭價格持續走高，但傳統的主要供應國仍難以增加出貨。

對此，金融時報引述美國投行 Jefferies 解釋稱：

新礦場缺乏投資，老礦場煤炭逐步耗竭，基建設施投資不足，這些都助推了煤價復甦。由於需求風險和投資者對煤炭的負面情緒，大多數礦業公司不願投資新的煤炭產能。

此外，天氣數據顯示，自 5 月底以來，包括北京及東京在內的北亞大部份地區天氣異常炎熱，催生了更多發電用動力煤需求。夏季需求升溫上周導致數十艘船隻在澳洲紐卡斯爾港等待裝載煤炭，一度造成交通阻塞。

可否持續？

隨著夏季高溫需求旺季的到來，亞洲高漲的需求或將延續。

野村證券經濟學家大協繪禮上周表示，中國及印度今年夏季的動力煤需求可能進一步攀升，繼而助推煤價持續走高。

證券時報 ·e 公司援引中國煤炭市場網報導稱，為更好保障國內用煤需求，煤炭進口將進一步放開，特別對電廠用煤予以完全保障。

中泰證券分析師李俊松、趙坤、陳晨此前預計，到 6 月中旬至 7 月份夏季旺季來臨時，動力煤市場價將迎來上漲，夏季高點有可能達到 700 元 / 噸，繼續看好板塊超跌反彈機會。

澳新銀行稱，由於套利方面的壓力，任何中國進口配額增加都可能導致國際煤價小幅走高。

荷蘭 ING 集團認為，鑒於中國國內供應量有望在下半年顯著增加，預計國際動力煤價格未來上漲空間有限。