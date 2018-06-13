中國能源建設(03996-HK)與立陶宛及烏克蘭能源企業簽署多份合作備忘錄和項目合同

中國能源建設(03996-HK)公布，近日，公司在立陶宛首都維爾紐斯主辦以“同心同向 共建共赢”為主題的中東歐電力市場研討會。立陶宛議會、經濟部、能源部，世界風能協會，烏克蘭、波蘭、拉脫維亞、愛沙尼亞等中東歐國家能源政府機構、駐立陶宛使館使節、能源企業、金融機構等參加了研討會。

公告稱，公司所屬企業分别與立陶宛、烏克蘭能源企業簽署多份合作備忘錄或項目合同：

公司所屬中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司與立陶宛Achema集團有限公司簽署了合作備忘錄。根據合作備忘錄，雙方將在中東歐區域開展合作，共同開發風電、光伏、生物質發電等新能源項目。

公司所屬中國能源建設集團投資有限公司與立陶宛Orion基金有限公司簽署了合作備忘錄。根據合作備忘錄，雙方有意願共同投資中東歐區域的傳統電站項目、可再生能源項目和輸電基礎設施項目等。

此外，中國能建華北院與烏克蘭METROPOLIYA MC LTD簽署了烏克蘭200MW光伏發電項目總承包合同，項目總投資金額美元2.53億。

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