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[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                       107/06/12  107/06/11  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.44850   10.44460   0.00390    0.03734
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.97370    9.98170  -0.00800   -0.08015
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.97370    9.98170  -0.00800   -0.08015
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.97240    9.97940  -0.00700   -0.07014
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.97240    9.97940  -0.00700   -0.07014
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.30050    9.31190  -0.01140   -0.12242
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.53760    9.54860  -0.01100   -0.11520
中國信託台灣活力基金                                             17.43000   17.46000  -0.03000   -0.17182
中國信託台灣優勢基金                                             20.02000   19.99000   0.03000    0.15008
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.72580    9.71990   0.00590    0.06070
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.21570    9.21020   0.00550    0.05972
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19470   10.18890   0.00580    0.05692
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.65720    9.65170   0.00550    0.05698
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.41670   10.42020  -0.00350   -0.03359
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.14080    9.14390  -0.00310   -0.03390
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.31400   11.31530  -0.00130   -0.01149
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.27200   10.27320  -0.00120   -0.01168
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
中國信託智能運動基金-美元                                        10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97630   10.97610   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.32940    9.34570  -0.01630   -0.17441
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.09610    9.11190  -0.01580   -0.17340
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.51700    9.53350  -0.01650   -0.17307
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.27350    9.28960  -0.01610   -0.17331
中國信託精穩基金                                                 19.42550   19.36690   0.05860    0.30258
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.19000   11.18000   0.01000    0.08945
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.73000   11.72000   0.01000    0.08532
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.44000   11.43000   0.01000    0.08749
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元大2001基金                                                     72.28000   72.42000  -0.14000   -0.19332
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.34330   37.43360  -0.09030   -0.24123
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.33110   11.32800   0.00310    0.02737
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.85480   10.84800   0.00680    0.06268
元大上證50基金                                                   31.27000   30.91000   0.36000    1.16467
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.16000   13.14000   0.02000    0.15221
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.19000   12.17000   0.02000    0.16434
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.61000   13.61000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.70600   13.70100   0.00500    0.03649
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.89100   17.88100   0.01000    0.05593
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.50700   11.48100   0.02600    0.22646
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.50800   11.47800   0.03000    0.26137
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.21000    3.22000  -0.01000   -0.31056
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.94000   14.96000  -0.02000   -0.13369
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.02910   47.03160  -0.00250   -0.00532
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.36320   10.36300   0.00020    0.00193
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.62440    9.63810  -0.01370   -0.14214
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.91310    9.90930   0.00380    0.03835
元大巴西指數基金                                                  5.23600    5.28600  -0.05000   -0.94589
元大巴菲特基金                                                   31.93000   32.01000  -0.08000   -0.24992
元大日經225基金                                                  28.78000   28.71000   0.07000    0.24382
元大台商收成基金                                                 25.05000   25.20000  -0.15000   -0.59524
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.34000   12.36000  -0.02000   -0.16181
元大台灣50單日正向2倍基金                                        38.06000   38.04000   0.02000    0.05258
元大台灣中型100基金                                              34.69000   34.78000  -0.09000   -0.25877
元大台灣加權股價指數基金                                         25.50100   25.51400  -0.01300   -0.05095
元大台灣卓越50基金                                               82.78000   82.80000  -0.02000   -0.02415
元大台灣金融基金                                                 17.79000   17.90000  -0.11000   -0.61453
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.39000   31.48000  -0.09000   -0.28590
元大台灣高股息基金                                               26.69000   26.76000  -0.07000   -0.26158
元大台灣電子科技基金                                             36.84000   36.82000   0.02000    0.05432
元大全球ETF成長組合基金                                          10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.72000   14.71000   0.01000    0.06798
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.58000   13.62000  -0.04000   -0.29369
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.54000    9.58000  -0.04000   -0.41754
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.83000   12.87000  -0.04000   -0.31080
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.95100   12.98800  -0.03700   -0.28488
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.17000    7.16000   0.01000    0.13966
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.50000    8.50000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.69000    6.70000  -0.01000   -0.14925
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.06900   10.07300  -0.00400   -0.03971
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.99000   13.94000   0.05000    0.35868
元大全球農業商機基金                                             16.87000   16.75000   0.12000    0.71642
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
元大印度指數基金                                                  9.65600    9.63500   0.02100    0.21796
元大印度基金                                                     12.67000   12.64000   0.03000    0.23734
元大多多基金                                                     23.30000   23.30000   0.00000    0.00000
元大多福基金                                                     62.26000   62.29000  -0.03000   -0.04816
元大亞太成長基金                                                  9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.58090    8.58760  -0.00670   -0.07802
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.10610    7.13170  -0.02560   -0.35896
元大卓越基金                                                     54.72000   54.88000  -0.16000   -0.29155
元大店頭基金                                                     10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
元大泛歐成長基金                                                  9.68000    9.61000   0.07000    0.72841
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.22360   10.22310   0.00050    0.00489
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.25900    9.24670   0.01230    0.13302
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.64030   30.69350  -0.05320   -0.17333
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.59450   36.73780  -0.14330   -0.39006
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.27360   19.22790   0.04570    0.23768
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.77660   18.88070  -0.10410   -0.55136
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.28120   37.38360  -0.10240   -0.27392
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.54580   20.52260   0.02320    0.11305
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.78550   17.83740  -0.05190   -0.29096
元大高科技基金                                                   22.60000   22.74000  -0.14000   -0.61566
元大得利貨幣市場基金                                             16.23890   16.23870   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97170   11.97160   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.68000   14.63000   0.05000    0.34176
元大華夏中小基金                                                  8.48000    8.48000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-人民幣                                            10.92000   10.94000  -0.02000   -0.18282
元大新中國基金-美元                                              11.00400   11.02100  -0.01700   -0.15425
元大新中國基金-新台幣                                            10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
元大新主流基金                                                   32.72000   32.67000   0.05000    0.15305
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.77360    9.77940  -0.00580   -0.05931
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.43650    9.47300  -0.03650   -0.38531
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.59990    9.60400  -0.00410   -0.04269
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.27130    9.30820  -0.03690   -0.39642
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.52550    9.53170  -0.00620   -0.06505
元大新興亞洲基金                                                 12.18000   12.16000   0.02000    0.16447
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08850   15.08840   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     44.55000   44.76000  -0.21000   -0.46917
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.72000    9.66000   0.06000    0.62112
元大實質多重資產基金-美元                                         9.61900    9.55700   0.06200    0.64874
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.34000   14.52000  -0.18000   -1.23967
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.41000   16.01000   0.40000    2.49844
元大精準中小基金                                                 24.51000   24.48000   0.03000    0.12255
元大摩臺基金                                                     38.68000   38.69000  -0.01000   -0.02585
元大標普500基金                                                  24.95000   24.95000   0.00000    0.00000
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.26000   13.28000  -0.02000   -0.15060
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.99000   32.91000   0.08000    0.24309
元大標智滬深300基金                                              18.69000   18.43000   0.26000    1.41074
元大歐洲50基金                                                   24.98000   24.72000   0.26000    1.05178
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.64470    9.59770   0.04700    0.48970
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.15490   10.15360   0.00130    0.01280
元大績效基金                                                     67.44000   67.38000   0.06000    0.08905
元大韓國KOSPI200基金                                             24.22000   24.26000  -0.04000   -0.16488
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.57000   16.75000  -0.18000   -1.07463
日盛上選基金                                                     37.51000   37.72000  -0.21000   -0.55673
日盛小而美基金                                                   20.25000   20.33000  -0.08000   -0.39351
日盛中國內需動力基金                                             11.31000   11.28000   0.03000    0.26596
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.53760   11.53520   0.00240    0.02081
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.80010    9.79800   0.00210    0.02143
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.81690   11.81350   0.00340    0.02878
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.03120   10.02840   0.00280    0.02792
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.63580   10.63220   0.00360    0.03386
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.01260    9.00960   0.00300    0.03330
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.24000   12.29000  -0.05000   -0.40683
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.52000   12.56000  -0.04000   -0.31847
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.50000   12.54000  -0.04000   -0.31898
日盛日盛基金                                                     15.83000   16.01000  -0.18000   -1.12430
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
日盛全球抗暖化基金                                               10.49000   10.45000   0.04000    0.38278
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.04310   10.03270   0.01040    0.10366
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.55150    9.54160   0.00990    0.10376
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.79510    9.78440   0.01070    0.10936
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.31790    9.30770   0.01020    0.10959
日盛全球新興債券基金A                                            10.60190   10.60610  -0.00420   -0.03960
日盛全球新興債券基金B                                             8.32620    8.32950  -0.00330   -0.03962
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.39130    2.38990   0.00140    0.05858
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.68570    1.68470   0.00100    0.05936
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37220    0.37190   0.00030    0.08067
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26330    0.26300   0.00030    0.11407
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.26200   12.25160   0.01040    0.08489
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.52900    8.52180   0.00720    0.08449
日盛亞洲機會基金                                                  7.85000    7.82000   0.03000    0.38363
日盛首選基金                                                     19.08000   19.23000  -0.15000   -0.78003
日盛高科技基金                                                   20.16000   20.33000  -0.17000   -0.83620
日盛貨幣市場基金                                                 14.75620   14.75600   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   46.04000   46.59000  -0.55000   -1.18051
日盛精選五虎基金                                                 40.64000   40.92000  -0.28000   -0.68426
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47260   13.47240   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               37.50000   37.72000  -0.22000   -0.58324
台新MSCI中國基金                                                 23.11000   22.99000   0.12000    0.52197
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.91000   17.91000   0.00000    0.00000
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      22.12000   22.06000   0.06000    0.27199
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14890   14.14880   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.89460    9.89510  -0.00050   -0.00505
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.80000   10.79850   0.00150    0.01389
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.01600   10.01300   0.00300    0.02996
台新中國通基金                                                   50.79000   50.71000   0.08000    0.15776
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.57020    0.57530  -0.00510   -0.88649
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.98900   17.13800  -0.14900   -0.86941
台新中國精選中小基金-美元                                         0.41730    0.41860  -0.00130   -0.31056
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.44000   12.48000  -0.04000   -0.32051
台新主流基金                                                     25.91000   25.91000   0.00000    0.00000
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.12000   19.18000  -0.06000   -0.31283
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.64470    0.64680  -0.00210   -0.32468
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.43000   14.48000  -0.05000   -0.34530
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48620    0.48780  -0.00160   -0.32800
台新台灣中小基金                                                 39.82000   39.67000   0.15000    0.37812
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.48500    9.51510  -0.03010   -0.31634
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.46270    9.47210  -0.00940   -0.09924
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.61000    8.62000  -0.01000   -0.11601
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.49670   10.50710  -0.01040   -0.09898
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.68390   10.67890   0.00500    0.04682
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.41590   11.41050   0.00540    0.04732
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
台新印度基金                                                     15.62000   15.60000   0.02000    0.12821
台新亞美短期債券基金                                             10.91570   10.90630   0.00940    0.08619
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.59200    8.59110   0.00090    0.01048
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29440    0.29440   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.76170   11.76050   0.00120    0.01020
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39710    0.39710   0.00000    0.00000
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08180   11.08160   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                               30.05150   30.11380  -0.06230   -0.20688
台新智慧生活基金-美元                                            10.53210   10.48460   0.04750    0.45305
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.47000   10.42000   0.05000    0.47985
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.88700    8.89300  -0.00600   -0.06747
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.78380    8.78820  -0.00440   -0.05007
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.41170    9.41810  -0.00640   -0.06795
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.31020    9.31490  -0.00470   -0.05046
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.30800   10.31440  -0.00640   -0.06205
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34080    0.34100  -0.00020   -0.05865
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.79330    7.79820  -0.00490   -0.06284
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27070    0.27100  -0.00030   -0.11070
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.34000    6.33000   0.01000    0.15798
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      19.92000   19.94000  -0.02000   -0.10030
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.87000   10.83200   0.03800    0.35081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           25.83000   26.06000  -0.23000   -0.88258
未來資產全球大消費基金                                           15.55000   15.48000   0.07000    0.45220
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.87000    8.86000   0.01000    0.11287
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.74090   11.73810   0.00280    0.02385
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.58970    9.58750   0.00220    0.02295
未來資產亞洲新富基金                                             22.65000   22.70000  -0.05000   -0.22026
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55560   12.55540   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               15.98000   16.11000  -0.13000   -0.80695
未來資產新興市場債券基金A                                         8.64000    8.65610  -0.01610   -0.18600
未來資產新興市場債券基金B                                         6.66890    6.68130  -0.01240   -0.18559
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.58000   11.59000  -0.01000   -0.08628
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.03210   11.02930   0.00280    0.02539
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.21450   10.19620   0.01830    0.17948
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.43920    9.44000  -0.00080   -0.00847
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.61790   10.61880  -0.00090   -0.00848
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.47670    8.46610   0.01060    0.12521
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.59440    9.58240   0.01200    0.12523
永豐中小基金                                                     59.46000   60.06000  -0.60000   -0.99900
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.77900    1.77910  -0.00010   -0.00562
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.31890    2.31910  -0.00020   -0.00862
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.41590    8.40390   0.01200    0.14279
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.64260   10.62740   0.01520    0.14303
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.21000    5.18000   0.03000    0.57915
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  24.27000   24.12000   0.15000    0.62189
永豐主流品牌基金                                                 18.38000   18.28000   0.10000    0.54705
永豐永豐基金                                                     38.44000   38.52000  -0.08000   -0.20768
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.04080   10.03760   0.00320    0.03188
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                10.04080   10.03750   0.00330    0.03288
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                              10.00950   10.00630   0.00320    0.03198
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                              10.00950   10.00630   0.00320    0.03198
永豐亞洲民生消費基金                                             12.75000   12.66000   0.09000    0.71090
永豐南非幣2021保本基金                                           12.74390   12.75910  -0.01520   -0.11913
永豐高科技基金                                                   29.77000   30.11000  -0.34000   -1.12919
永豐貨幣市場基金                                                 13.87040   13.87020   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.02290    2.02700  -0.00410   -0.20227
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.38020    2.38510  -0.00490   -0.20544
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.76670    7.77080  -0.00410   -0.05276
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.29270   10.29800  -0.00530   -0.05147
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.20920    7.20470   0.00450    0.06246
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.95790   10.95120   0.00670    0.06118
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.45000    8.41000   0.04000    0.47562
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.97000   18.88000   0.09000    0.47669
永豐臺灣加權ETF基金                                              55.72000   55.73000  -0.01000   -0.01794
永豐領航科技基金                                                 47.35000   47.80000  -0.45000   -0.94142
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.35000   10.20000   0.15000    1.47059
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.26000   10.16000   0.10000    0.98425
永豐趨勢平衡基金                                                 53.59000   53.99000  -0.40000   -0.74088
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.49150   11.49040   0.00110    0.00957
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.55440    9.54910   0.00530    0.05550
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.67830    9.67290   0.00540    0.05583
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.51970    9.51640   0.00330    0.03468
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.60400    9.60060   0.00340    0.03541
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.56790    9.56030   0.00760    0.07950
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.82210    9.81440   0.00770    0.07846
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.50240    9.49600   0.00640    0.06740
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.66990    9.66290   0.00700    0.07244
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.80000   11.81000  -0.01000   -0.08467
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.94000   10.93000   0.01000    0.09149
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.86000   11.85000   0.01000    0.08439
兆豐國際中小基金                                                 17.39000   17.45000  -0.06000   -0.34384
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.39000   15.36000   0.03000    0.19531
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.25000   21.18000   0.07000    0.33050
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.51000   21.44000   0.07000    0.32649
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.70000   12.65000   0.05000    0.39526
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.70000   12.65000   0.05000    0.39526
兆豐國際生命科學基金                                             15.54000   15.57000  -0.03000   -0.19268
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.31970   10.29250   0.02720    0.26427
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.73470   10.70700   0.02770    0.25871
兆豐國際全球高股息基金                                           11.76000   11.74000   0.02000    0.17036
兆豐國際全球基金                                                 32.88000   32.76000   0.12000    0.36630
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.23060   10.23010   0.00050    0.00489
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.69040    9.67730   0.01310    0.13537
兆豐國際國民基金                                                 23.20000   22.93000   0.27000    1.17750
兆豐國際第一基金                                                 14.26000   14.33000  -0.07000   -0.48849
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.77450    9.77530  -0.00080   -0.00818
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.83060    7.83120  -0.00060   -0.00766
兆豐國際萬全基金                                                 21.84000   21.94000  -0.10000   -0.45579
兆豐國際電子基金                                                 27.96000   28.12000  -0.16000   -0.56899
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.24000    8.22000   0.02000    0.24331
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.33000   22.47000  -0.14000   -0.62305
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.61000   16.63000  -0.02000   -0.12026
兆豐國際豐台灣基金                                               33.17000   33.25000  -0.08000   -0.24060
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49120   12.49100   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.64000   11.68000  -0.04000   -0.34247
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.02080   11.01590   0.00490    0.04448
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.92120   11.91660   0.00460    0.03860
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.69530   10.69170   0.00360    0.03367
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.47400   11.46390   0.01010    0.08810
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.13350    8.12990   0.00360    0.04428
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.53630    9.53280   0.00350    0.03672
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.05690    9.05380   0.00310    0.03424
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.03570    9.02730   0.00840    0.09305
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.35150    9.34840   0.00310    0.03316
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.36000   10.31000   0.05000    0.48497
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.48000   11.43000   0.05000    0.43745
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.59000    9.54000   0.05000    0.52411
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.81000   10.76000   0.05000    0.46468
合庫全球新興市場基金                                              9.52000    9.46000   0.06000    0.63425
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
合庫貨幣市場基金                                                 10.12060   10.12050   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.54940    9.55430  -0.00490   -0.05129
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.81410    9.81920  -0.00510   -0.05194
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.03800   10.04210  -0.00410   -0.04083
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.57520   11.58100  -0.00580   -0.05008
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.47790   13.47750   0.00040    0.00297
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.99390    8.99750  -0.00360   -0.04001
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.62200    9.62700  -0.00500   -0.05194
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.95900    7.96230  -0.00330   -0.04145
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.96910    8.97370  -0.00460   -0.05126
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.20910   10.20920  -0.00010   -0.00098
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.92720   10.92430   0.00290    0.02655
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.59390   10.58000   0.01390    0.13138
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.08880   10.07380   0.01500    0.14890
安聯中國東協基金                                                 16.32000   16.26000   0.06000    0.36900
安聯中國策略基金                                                 15.91000   15.94000  -0.03000   -0.18821
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.37000   15.36000   0.01000    0.06510
安聯中華新思路基金-美元                                          15.37000   15.34000   0.03000    0.19557
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.95000   13.92000   0.03000    0.21552
安聯台灣大壩基金                                                 29.06000   29.18000  -0.12000   -0.41124
安聯台灣科技基金                                                 49.56000   49.56000   0.00000    0.00000
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48010   12.47990   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 32.43000   32.45000  -0.02000   -0.06163
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.05020   10.04680   0.00340    0.03384
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      14.96030   14.95680   0.00350    0.02340
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.62890    9.62660   0.00230    0.02389
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.77000   11.74000   0.03000    0.25554
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.66000   11.63000   0.03000    0.25795
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.05320   12.04690   0.00630    0.05230
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.06240   10.05940   0.00300    0.02982
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.17790   12.17540   0.00250    0.02053
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.52030    9.51600   0.00430    0.04519
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.36440    9.36160   0.00280    0.02991
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.06160    9.05980   0.00180    0.01987
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.84000   11.83000   0.01000    0.08453
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.37000   11.35000   0.02000    0.17621
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.69000   11.68000   0.01000    0.08562
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.85320   11.84820   0.00500    0.04220
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.88220   10.87780   0.00440    0.04045
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.55140   10.54780   0.00360    0.03413
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.95230    8.94740   0.00490    0.05476
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.75220    8.74860   0.00360    0.04115
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.46030    8.45730   0.00300    0.03547
安聯全球人口趨勢基金                                             11.49000   11.46000   0.03000    0.26178
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.53000    9.58000  -0.05000   -0.52192
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.68000   34.85000  -0.17000   -0.48780
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.97000    8.94000   0.03000    0.33557
安聯全球計量平衡基金                                             12.81000   12.80000   0.01000    0.07813
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.01670   12.02010  -0.00340   -0.02829
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.45570   10.45860  -0.00290   -0.02773
安聯全球新興市場基金                                             18.45000   18.38000   0.07000    0.38085
安聯全球農金趨勢基金                                              9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
安聯亞洲動態策略基金                                             25.28000   25.25000   0.03000    0.11881
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00550   10.00600  -0.00050   -0.00500
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.80940    9.80980  -0.00040   -0.00408
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.02250   82.96480   0.05770    0.06955
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.58720   12.57700   0.01020    0.08110
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.60540   65.56480   0.04060    0.06192
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.86520    9.85720   0.00800    0.08116
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.52960    2.52960   0.00000    0.00000
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.62890   10.62390   0.00500    0.04706
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.11210    2.11310  -0.00100   -0.04732
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.88150    8.87730   0.00420    0.04731
宏利台灣動力基金                                                 34.72000   35.03000  -0.31000   -0.88496
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.50600   10.48200   0.02400    0.22896
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.96570    9.94160   0.02410    0.24242
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.33880    8.31970   0.01910    0.22958
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.11550    8.09610   0.01940    0.23962
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
宏利全球債券組合基金                                             12.90110   12.90500  -0.00390   -0.03022
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77690    2.77800  -0.00110   -0.03960
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.67810   11.68310  -0.00500   -0.04280
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.69890    8.70260  -0.00370   -0.04252
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.28470    2.28780  -0.00310   -0.13550
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.65120   10.65440  -0.00320   -0.03003
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.32250    4.32620  -0.00370   -0.08553
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.70070    0.70120  -0.00050   -0.07131
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.03000   20.04000  -0.01000   -0.04990
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.67790   11.66840   0.00950    0.08142
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.40870   10.40060   0.00810    0.07788
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.04500   10.03690   0.00810    0.08070
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.05150    9.04200   0.00950    0.10507
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.58380    8.57720   0.00660    0.07695
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.40780    8.40070   0.00710    0.08452
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.57830    8.56740   0.01090    0.12723
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.73200    2.73670  -0.00470   -0.17174
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39910    0.39980  -0.00070   -0.17509
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.02270   12.04330  -0.02060   -0.17105
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.91310    0.91390  -0.00080   -0.08754
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.39380    7.40650  -0.01270   -0.17147
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.06140    2.06470  -0.00330   -0.15983
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29620    0.29670  -0.00050   -0.16852
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.07070    9.08610  -0.01540   -0.16949
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33340    0.33390  -0.00050   -0.14975
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63260   13.63240   0.00020    0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      3.00000    2.99000   0.01000    0.33445
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.30000   13.26000   0.04000    0.30166
宏利臺灣股息收益基金                                             30.35000   30.72000  -0.37000   -1.20443
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.38000   11.37000   0.01000    0.08795
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.78000   11.75000   0.03000    0.25532
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.96000   11.93000   0.03000    0.25147
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.72640    9.72580   0.00060    0.00617
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.69300    9.68620   0.00680    0.07020
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.80790    8.80020   0.00770    0.08750
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.36700   10.35800   0.00900    0.08689
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
貝萊德新台幣基金                                                 12.92710   12.92700   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.76000   26.93000  -0.17000   -0.63127
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.19320   11.18950   0.00370    0.03307
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.16760   10.15720   0.01040    0.10239
保德信大中華基金                                                 31.88000   31.85000   0.03000    0.09419
保德信中小型股基金                                               51.46000   51.31000   0.15000    0.29234
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.22000   10.33000  -0.11000   -1.06486
保德信中國中小基金-美元                                          10.59000   10.69000  -0.10000   -0.93545
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.88000    9.98000  -0.10000   -1.00200
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.74070    9.73900   0.00170    0.01746
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.73330    9.73170   0.00160    0.01644
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.84590    9.84450   0.00140    0.01422
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.54830   10.54690   0.00140    0.01327
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
保德信中國品牌基金-美元                                          10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
保德信台商全方位基金                                             40.11000   40.44000  -0.33000   -0.81602
保德信全球中小基金                                               30.56000   30.49000   0.07000    0.22958
保德信全球消費商機基金                                           17.88000   17.79000   0.09000    0.50590
保德信全球基礎建設基金                                           11.96000   11.87000   0.09000    0.75821
保德信全球資源基金                                                8.31000    8.26000   0.05000    0.60533
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    31.22000   31.14000   0.08000    0.25690
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.89760    9.89260   0.00500    0.05054
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.61030   10.60480   0.00550    0.05186
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.08140    9.07520   0.00620    0.06832
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.72550    9.71880   0.00670    0.06894
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.24560    8.24370   0.00190    0.02305
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.73150   10.72900   0.00250    0.02330
保德信亞太基金                                                   22.65000   22.58000   0.07000    0.31001
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.49630    8.49650  -0.00020   -0.00235
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.11890   11.11920  -0.00030   -0.00270
保德信店頭市場基金                                               37.17000   37.01000   0.16000    0.43232
保德信拉丁美洲基金                                                6.39000    6.36000   0.03000    0.47170
保德信金平衡基金                                                 30.13000   30.18000  -0.05000   -0.16567
保德信金滿意基金                                                 44.02000   43.97000   0.05000    0.11371
保德信科技島基金                                                 27.54000   27.61000  -0.07000   -0.25353
保德信高成長基金                                                 98.93000  100.02000  -1.09000   -1.08978
保德信第一基金                                                   28.89000   29.15000  -0.26000   -0.89194
保德信貨幣市場基金                                               15.75390   15.75370   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.71000   10.69910   0.01090    0.10188
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.53120   10.51900   0.01220    0.11598
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.94830   10.94300   0.00530    0.04843
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.07940   10.07320   0.00620    0.06155
保德信新世紀基金                                                 10.42000   10.49000  -0.07000   -0.66730
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.04250    8.04720  -0.00470   -0.05841
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.68710   10.69330  -0.00620   -0.05798
保德信新興趨勢組合基金                                           11.56000   11.57000  -0.01000   -0.08643
保德信瑞騰基金                                                   15.53550   15.53540   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.59000   10.49000   0.10000    0.95329
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.80060    9.80400  -0.00340   -0.03468
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.95220    9.95570  -0.00350   -0.03516
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.70160    9.70180  -0.00020   -0.00206
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.76700    9.76730  -0.00030   -0.00307
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.81080    9.81610  -0.00530   -0.05399
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.81080    9.81600  -0.00520   -0.05297
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.77980    9.78770  -0.00790   -0.08071
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.78100    9.78890  -0.00790   -0.08070
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.85550    9.83330   0.02220    0.22576
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.61160    9.62850  -0.01690   -0.17552
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.54640    9.56580  -0.01940   -0.20281
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.94910    1.94920  -0.00010   -0.00513
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62690    2.62710  -0.00020   -0.00761
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30550    0.30540   0.00010    0.03274
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44730    0.44710   0.00020    0.04473
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.63670    8.63070   0.00600    0.06952
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.81530   11.80730   0.00800    0.06775
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.54300    9.54740  -0.00440   -0.04609
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.58490   11.59020  -0.00530   -0.04573
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.01270    9.01290  -0.00020   -0.00222
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.96630   10.96650  -0.00020   -0.00182
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.11370   10.12270  -0.00900   -0.08891
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.95410    9.95980  -0.00570   -0.05723
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.13310   10.13870  -0.00560   -0.05523
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.61380   10.61970  -0.00590   -0.05556
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.01060   10.01270  -0.00210   -0.02097
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.84860    9.85170  -0.00310   -0.03147
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.07620   10.07940  -0.00320   -0.03175
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.77450    9.77430   0.00020    0.00205
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.90160    9.90190  -0.00030   -0.00303
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.33780   10.36580  -0.02800   -0.27012
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.31990    6.33020  -0.01030   -0.16271
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.71920   10.73660  -0.01740   -0.16206
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64220   11.64210   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         21.14000   20.88000   0.26000    1.24521
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4806.580004747.68000  58.90000    1.24061
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.69030   10.73510  -0.04480   -0.41732
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.96650   12.01800  -0.05150   -0.42852
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.19760   11.24580  -0.04820   -0.42860
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.56320    9.60320  -0.04000   -0.41653
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.22090   10.26500  -0.04410   -0.42962
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.01980   10.06280  -0.04300   -0.42732
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.95700   11.00290  -0.04590   -0.41716
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.76840   11.81910  -0.05070   -0.42897
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.71720   11.76760  -0.05040   -0.42829
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.56000    6.50000   0.06000    0.92308
柏瑞巨人基金                                                     13.23000   13.25000  -0.02000   -0.15094
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64460   13.64450   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.19000   16.16000   0.03000    0.18564
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.29410   13.29150   0.00260    0.01956
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.82190   11.81950   0.00240    0.02031
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.44870   12.44720   0.00150    0.01205
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.92420    8.92250   0.00170    0.01905
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.77030    6.76900   0.00130    0.01921
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.87610    8.87420   0.00190    0.02141
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.51210    8.51200   0.00010    0.00117
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.87410   10.87280   0.00130    0.01196
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.40700    8.40630   0.00070    0.00833
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.99720   11.99470   0.00250    0.02084
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.51690   11.51470   0.00220    0.01911
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.63880   11.63860   0.00020    0.00172
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.33220   11.33080   0.00140    0.01236
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.97160    8.96990   0.00170    0.01895
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.91690    9.91480   0.00210    0.02118
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.72990    9.72980   0.00010    0.00103
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.67210    9.67090   0.00120    0.01241
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.50950    9.50870   0.00080    0.00841
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.10110   10.09700   0.00410    0.04061
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.06340   10.05990   0.00350    0.03479
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.98130    9.97820   0.00310    0.03107
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.06870   10.06550   0.00320    0.03179
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.95800    9.95400   0.00400    0.04018
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.88150    9.87810   0.00340    0.03442
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.83870    9.83570   0.00300    0.03050
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.92640    9.92320   0.00320    0.03225
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.08170   10.07760   0.00410    0.04068
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.06340   10.05990   0.00350    0.03479
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.98130    9.97820   0.00310    0.03107
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.06880   10.06560   0.00320    0.03179
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.95810    9.95410   0.00400    0.04018
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.88160    9.87820   0.00340    0.03442
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.83870    9.83570   0.00300    0.03050
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.92650    9.92330   0.00320    0.03225
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.53550   10.52850   0.00700    0.06649
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.78670   11.77850   0.00820    0.06962
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.23550   11.22830   0.00720    0.06412
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.04340    9.03750   0.00590    0.06528
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.82870    9.82180   0.00690    0.07025
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.69720    9.69100   0.00620    0.06398
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.25200   10.24520   0.00680    0.06637
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.97470   10.96700   0.00770    0.07021
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.85470   10.84780   0.00690    0.06361
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.04360    9.03760   0.00600    0.06639
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.82900    9.82210   0.00690    0.07025
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.69760    9.69140   0.00620    0.06397
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.60000   13.55000   0.05000    0.36900
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.78000   14.73000   0.05000    0.33944
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.88000   11.84000   0.04000    0.33784
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.28000   12.24000   0.04000    0.32680
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.65000   12.61000   0.04000    0.31721
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               14.24000   14.16000   0.08000    0.56497
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 14.02000   13.94000   0.08000    0.57389
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.67000    8.76000  -0.09000   -1.02740
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.28210   11.29420  -0.01210   -0.10713
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.43530    7.44330  -0.00800   -0.10748
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.23340   11.24390  -0.01050   -0.09338
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.95360   10.96390  -0.01030   -0.09394
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.12870   10.13870  -0.01000   -0.09863
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.30650    8.31430  -0.00780   -0.09381
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.41590    9.42470  -0.00880   -0.09337
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.45100    9.46030  -0.00930   -0.09831
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.53680   10.54660  -0.00980   -0.09292
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.86500    9.87420  -0.00920   -0.09317
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.11240   10.12230  -0.00990   -0.09780
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.75500    9.76410  -0.00910   -0.09320
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          8.97530    8.98370  -0.00840   -0.09350
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.92470    8.93520  -0.01050   -0.11751
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.47390    9.48320  -0.00930   -0.09807
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.87950   11.87560   0.00390    0.03284
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.44910   11.44530   0.00380    0.03320
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.90830   10.90540   0.00290    0.02659
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.15540    7.15300   0.00240    0.03355
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.05980    9.05680   0.00300    0.03312
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.68890    9.68630   0.00260    0.02684
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.21190   10.20850   0.00340    0.03331
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.92570   10.92270   0.00300    0.02747
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.80380    9.80050   0.00330    0.03367
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.12460    9.12160   0.00300    0.03289
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.89520    9.89250   0.00270    0.02729
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.03060   11.03060   0.00000    0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.65520   11.65500   0.00020    0.00172
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.73800   10.73810  -0.00010   -0.00093
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.09480    9.09480   0.00000    0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.69720    9.69690   0.00030    0.00309
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.70470    9.70490  -0.00020   -0.00206
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.98570   10.98540   0.00030    0.00273
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.84180    9.84180   0.00000    0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.23170   10.23180  -0.00010   -0.00098
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.42830    9.42820   0.00010    0.00106
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.24650    9.24650   0.00000    0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.91540    9.91520   0.00020    0.00202
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.46690    9.46700  -0.00010   -0.00106
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.26000   18.22000   0.04000    0.21954
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.09000   17.05000   0.04000    0.23460
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.82450   12.81500   0.00950    0.07413
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.92640   10.90620   0.02020    0.18522
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.74500   11.72520   0.01980    0.16887
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.35850   12.34910   0.00940    0.07612
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.38040   11.36030   0.02010    0.17693
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.01620    9.99760   0.01860    0.18604
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.48740   10.46970   0.01770    0.16906
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.43650   10.42860   0.00790    0.07575
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.45300   10.43450   0.01850    0.17730
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.28260   10.26520   0.01740    0.16950
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.39320   10.37480   0.01840    0.17735
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.39000   13.55000  -0.16000   -1.18081
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      31.79000   31.04000   0.75000    2.41624
國泰大中華基金                                                   22.23000   22.36000  -0.13000   -0.58140
國泰小龍基金                                                     16.70000   16.72000  -0.02000   -0.11962
國泰中小成長基金                                                 48.44000   48.58000  -0.14000   -0.28818
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.47790    4.47870  -0.00080   -0.01786
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.87000   20.87000   0.00000    0.00000
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.80690    0.80680   0.00010    0.01239
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.76460    0.76460   0.00000    0.00000
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.07370    2.07290   0.00080    0.03859
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.56860    9.56200   0.00660    0.06902
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.20750    8.20180   0.00570    0.06950
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31960    0.31940   0.00020    0.06262
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.42860   11.42540   0.00320    0.02801
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78240    1.78160   0.00080    0.04490
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.15830   10.14030   0.01800    0.17751
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34540    0.34490   0.00050    0.14497
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.87310    4.88140  -0.00830   -0.17003
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.70000   22.73000  -0.03000   -0.13198
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.75510    0.75630  -0.00120   -0.15867
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.59760    3.61840  -0.02080   -0.57484
國泰中港台基金台幣級別                                           16.77000   16.86000  -0.09000   -0.53381
國泰中港台基金美元級別                                            0.56440    0.56760  -0.00320   -0.56378
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.85000   27.78000   0.07000    0.25198
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.44000   12.47000  -0.03000   -0.24058
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     37.54000   37.38000   0.16000    0.42804
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                        9.99690    9.99120   0.00570    0.05705
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                        9.99690    9.99120   0.00570    0.05705
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                       9.99690    9.99120   0.00570    0.05705
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33490    0.33480   0.00010    0.02987
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33490    0.33480   0.00010    0.02987
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33490    0.33480   0.00010    0.02987
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40300   12.40290   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     30.72000   30.90000  -0.18000   -0.58252
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.27810    2.27070   0.00740    0.32589
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.64000   10.60000   0.04000    0.37736
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35640    0.35510   0.00130    0.36609
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47070    0.46960   0.00110    0.23424
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.25000   13.23000   0.02000    0.15117
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47230    0.47180   0.00050    0.10598
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.89000    5.89000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19460    0.19460   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41600    0.41550   0.00050    0.12034
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37770    0.37720   0.00050    0.13256
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43990    0.43930   0.00060    0.13658
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49440    0.49430   0.00010    0.02023
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.12000   20.09000   0.03000    0.14933
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.35000   21.34000   0.01000    0.04686
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.43030    2.42550   0.00480    0.19790
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.47670   11.45020   0.02650    0.23144
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.40750   10.38340   0.02410    0.23210
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38120    0.38030   0.00090    0.23666
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34570    0.34490   0.00080    0.23195
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50020    0.49970   0.00050    0.10006
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.01000   11.99000   0.02000    0.16681
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41600    0.41540   0.00060    0.14444
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.81000   18.76000   0.05000    0.26652
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.63080    0.62930   0.00150    0.23836
國泰科技生化基金                                                 40.35000   40.52000  -0.17000   -0.41955
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.39000   26.38000   0.01000    0.03791
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.47000   13.48000  -0.01000   -0.07418
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  38.08980   38.16810  -0.07830   -0.20515
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.69740   19.64720   0.05020    0.25551
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.05910   19.15990  -0.10080   -0.52610
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.68860   38.75570  -0.06710   -0.17314
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.75120   38.77010  -0.01890   -0.04875
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.50770   41.44590   0.06180    0.14911
國泰紐幣2021保本基金                                             11.98750   11.99970  -0.01220   -0.10167
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.26330   12.27600  -0.01270   -0.10345
國泰紐幣保本基金                                                 12.33110   12.32970   0.00140    0.01135
國泰高科技基金                                                   14.96000   15.05000  -0.09000   -0.59801
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.70000   25.78000  -0.08000   -0.31032
國泰國泰基金台幣級別                                             25.70000   25.78000  -0.08000   -0.31032
國泰富時中國A50基金                                              20.62000   20.34000   0.28000    1.37660
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33900    0.33870   0.00030    0.08857
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45440    0.45450  -0.00010   -0.02200
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37390    0.37300   0.00090    0.24129
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.50130    0.50070   0.00060    0.11983
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35440    0.35370   0.00070    0.19791
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47510    0.47470   0.00040    0.08426
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.54170   10.56150  -0.01980   -0.18747
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.64570    7.66000  -0.01430   -0.18668
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35670    0.35740  -0.00070   -0.19586
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25650    0.25700  -0.00050   -0.19455
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.18000   12.21000  -0.03000   -0.24570
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40870    0.40980  -0.00110   -0.26842
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.10370    2.10750  -0.00380   -0.18031
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.40090    1.40340  -0.00250   -0.17814
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33920    0.33970  -0.00050   -0.14719
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36420    0.36480  -0.00060   -0.16447
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22810    0.22850  -0.00040   -0.17505
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.39370   10.41030  -0.01660   -0.15946
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.79250    6.80340  -0.01090   -0.16021
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.95000   13.97000  -0.02000   -0.14316
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 36.10000   36.02000   0.08000    0.22210
國泰價值卓越基金                                                 17.99000   18.07000  -0.08000   -0.44272
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.29000   11.21000   0.08000    0.71365
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39820    0.39520   0.00300    0.75911
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.87050   39.82160   0.04890    0.12280
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            19.93000   19.89000   0.04000    0.20111
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.85000   19.79000   0.06000    0.30318
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.79000   19.80000  -0.01000   -0.05051
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     11.99070   11.99550  -0.00480   -0.04002
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.40210    0.40230  -0.00020   -0.04971
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.58700    9.57520   0.01180    0.12324
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.53390    8.52260   0.01130    0.13259
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.57860   10.56560   0.01300    0.12304
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.51510    9.50250   0.01260    0.13260
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.12360   11.12060   0.00300    0.02698
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.13180   10.11740   0.01440    0.14233
第一金大中華基金                                                 31.19000   31.32000  -0.13000   -0.41507
第一金小型精選基金                                               44.87000   45.01000  -0.14000   -0.31104
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.64000   14.72000  -0.08000   -0.54348
第一金中國世紀基金-美元                                           9.82090    9.87560  -0.05470   -0.55389
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.82240    9.87720  -0.05480   -0.55481
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.17000   11.23000  -0.06000   -0.53428
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.16000   11.23000  -0.07000   -0.62333
第一金中概平衡基金                                               27.83000   27.93000  -0.10000   -0.35804
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23740   15.23720   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.70300  177.70100   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.04430   10.04230   0.00200    0.01992
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.04430   10.04230   0.00200    0.01992
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                   9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                 9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.50220   14.46020   0.04200    0.29045
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.50280   14.46130   0.04150    0.28697
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.47000   13.43000   0.04000    0.29784
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.47000   13.43000   0.04000    0.29784
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.88480    9.88710  -0.00230   -0.02326
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.88750    9.88990  -0.00240   -0.02427
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.40100    9.40230  -0.00130   -0.01383
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.42500    9.42630  -0.00130   -0.01379
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.29250   10.29490  -0.00240   -0.02331
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.79540    9.79670  -0.00130   -0.01327
第一金全球大趨勢基金                                             23.81000   23.74000   0.07000    0.29486
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.15930    8.16710  -0.00780   -0.09551
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.85430    5.85990  -0.00560   -0.09556
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.25530    9.17010   0.08520    0.92911
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.25640    9.17120   0.08520    0.92900
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.02000    8.94000   0.08000    0.89485
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.02000    8.94000   0.08000    0.89485
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.52800    9.44030   0.08770    0.92900
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.52920    9.44150   0.08770    0.92888
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.29000    9.20000   0.09000    0.97826
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.29000    9.20000   0.09000    0.97826
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.58120    8.57060   0.01060    0.12368
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.07370   10.06130   0.01240    0.12324
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.70950    9.70550   0.00400    0.04121
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.70840    9.70440   0.00400    0.04122
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.01690    8.01420   0.00270    0.03369
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.82270    8.81910   0.00360    0.04082
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.82290    8.81930   0.00360    0.04082
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.04870   11.04420   0.00450    0.04075
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.04960   11.04500   0.00460    0.04165
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.95940    9.95600   0.00340    0.03415
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.61080   14.60470   0.00610    0.04177
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.89820   14.87250   0.02570    0.17280
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.91660   14.89080   0.02580    0.17326
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.59000   13.57000   0.02000    0.14738
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.62000   13.59000   0.03000    0.22075
第一金亞洲科技基金                                               21.12000   21.06000   0.06000    0.28490
第一金亞洲新興市場基金                                           13.79000   13.81000  -0.02000   -0.14482
第一金店頭市場基金                                               11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
第一金創新趨勢基金                                               28.99000   29.19000  -0.20000   -0.68517
第一金電子基金                                                   38.84000   38.95000  -0.11000   -0.28241
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.86000   19.94000  -0.08000   -0.40120
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.24000   19.27000  -0.03000   -0.15568
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
統一大中華中小基金(美元)                                          9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.92000   13.91000   0.01000    0.07189
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
統一大東協高股息基金(美元)                                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金                                                   36.28000   36.45000  -0.17000   -0.46639
統一大龍印基金                                                   16.73000   16.64000   0.09000    0.54087
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
統一大龍騰中國基金(美元)                                         10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.19000   11.13000   0.06000    0.53908
統一中小基金                                                     31.68000   31.86000  -0.18000   -0.56497
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.44000    9.44560  -0.00560   -0.05929
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.46730    9.46050   0.00680    0.07188
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.03390    9.02770   0.00620    0.06868
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.10340   11.10990  -0.00650   -0.05851
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.06140   11.05360   0.00780    0.07057
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.55200   10.54480   0.00720    0.06828
統一台灣動力基金                                                 21.42000   21.47000  -0.05000   -0.23288
統一全天候基金                                                  130.41000  131.13000  -0.72000   -0.54907
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.73010    8.72800   0.00210    0.02406
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.07070    9.05670   0.01400    0.15458
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.94120    8.92770   0.01350    0.15121
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.96290    8.96080   0.00210    0.02344
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.31230    9.29800   0.01430    0.15380
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.17940    9.16560   0.01380    0.15056
統一全球債券組合基金                                             11.90250   11.92340  -0.02090   -0.17529
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.21000   16.19000   0.02000    0.12353
統一全球新科技基金(美元)                                         16.38000   16.34000   0.04000    0.24480
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.18000   15.14000   0.04000    0.26420
統一亞太基金                                                     28.09000   28.00000   0.09000    0.32143
統一亞洲大金磚基金                                               13.58000   13.52000   0.06000    0.44379
統一奔騰基金                                                     70.17000   70.46000  -0.29000   -0.41158
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64550   16.64530   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.77000   10.72000   0.05000    0.46642
統一強漢基金(美元)                                               10.42000   10.36000   0.06000    0.57915
統一強漢基金(新台幣)                                             26.48000   26.33000   0.15000    0.56969
統一統信基金                                                     37.33000   37.53000  -0.20000   -0.53291
統一黑馬基金                                                     70.81000   71.08000  -0.27000   -0.37985
統一新亞洲科技能源基金                                           20.09000   20.18000  -0.09000   -0.44599
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.03660    8.04330  -0.00670   -0.08330
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.12240   10.13080  -0.00840   -0.08292
統一經建基金                                                     55.36000   55.66000  -0.30000   -0.53899
統一龍馬基金                                                     81.27000   81.52000  -0.25000   -0.30667
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   27.25000   27.32000  -0.07000   -0.25622
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            53.84000   54.21000  -0.37000   -0.68253
野村中國機會基金                                                 15.33000   15.28000   0.05000    0.32723
野村巴西基金                                                      5.09000    5.14000  -0.05000   -0.97276
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.38000   12.40000  -0.02000   -0.16129
野村台灣高股息基金                                               23.17000   23.19000  -0.02000   -0.08624
野村台灣運籌基金                                                 40.01000   40.26000  -0.25000   -0.62096
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.65650    9.66440  -0.00790   -0.08174
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.63140    9.63740  -0.00600   -0.06226
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.62690    9.63470  -0.00780   -0.08096
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.73770    9.74570  -0.00800   -0.08209
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.69550    9.70160  -0.00610   -0.06288
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.65630    9.66410  -0.00780   -0.08071
野村平衡基金                                                     20.75000   20.88000  -0.13000   -0.62261
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.05000   13.07000  -0.02000   -0.15302
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
野村全球生技醫療基金                                             16.70000   16.71000  -0.01000   -0.05984
野村全球品牌基金                                                 29.23000   29.11000   0.12000    0.41223
野村全球氣候變遷基金                                              8.77000    8.77000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.27000   13.23000   0.04000    0.30234
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.54000   11.51000   0.03000    0.26064
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.61000   19.55000   0.06000    0.30691
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.48000   12.45000   0.03000    0.24096
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.47240   10.47930  -0.00690   -0.06584
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.32080   10.32900  -0.00820   -0.07939
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.60150    9.58860   0.01290    0.13453
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.35380    9.34010   0.01370    0.14668
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.83280    8.82000   0.01280    0.14512
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.13670   11.12170   0.01500    0.13487
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.64620   10.63070   0.01550    0.14580
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.10990   10.09540   0.01450    0.14363
野村成長基金                                                     29.07000   29.06000   0.01000    0.03441
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.53880    9.52720   0.01160    0.12176
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.55280    9.54000   0.01280    0.13417
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.48000    9.46630   0.01370    0.14472
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.87390    9.86190   0.01200    0.12168
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.81850    9.80530   0.01320    0.13462
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.74800    9.73390   0.01410    0.14485
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.54000    9.48000   0.06000    0.63291
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.53000   13.45000   0.08000    0.59480
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.77860    9.79100  -0.01240   -0.12665
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.72690    9.73700  -0.01010   -0.10373
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.64120    9.65090  -0.00970   -0.10051
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.23790   10.25090  -0.01300   -0.12682
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.10510   10.11560  -0.01050   -0.10380
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.02200   10.03210  -0.01010   -0.10068
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.72090    8.73270  -0.01180   -0.13512
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.43580    9.45030  -0.01450   -0.15343
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.31850    9.33100  -0.01250   -0.13396
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.14320   13.16100  -0.01780   -0.13525
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.30130   12.32020  -0.01890   -0.15341
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.06220   10.07570  -0.01350   -0.13399
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.24140   10.22970   0.01170    0.11437
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.93030    9.91760   0.01270    0.12806
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.36640    9.35500   0.01140    0.12186
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.05630   11.04300   0.01330    0.12044
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.07560   10.07380   0.00180    0.01787
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.27210   11.27270  -0.00060   -0.00532
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.83380   10.83290   0.00090    0.00831
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.42200   10.42100   0.00100    0.00960
野村泰國基金                                                     41.86000   41.87000  -0.01000   -0.02388
野村高科技基金                                                   14.00000   14.03000  -0.03000   -0.21383
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.12660   10.11600   0.01060    0.10478
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.50900   10.50150   0.00750    0.07142
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.71130   10.72510  -0.01380   -0.12867
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.93800    9.92940   0.00860    0.08661
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.61920    9.60990   0.00930    0.09678
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.73200    9.73270  -0.00070   -0.00719
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      12.00040   11.99190   0.00850    0.07088
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.12090   13.13500  -0.01410   -0.10735
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        11.03690   11.02740   0.00950    0.08615
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.68870   10.67830   0.01040    0.09739
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.05810   11.05900  -0.00090   -0.00814
野村貨幣市場基金                                                 16.25260   16.25240   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.38000   16.42000  -0.04000   -0.24361
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.92960    9.93860  -0.00900   -0.09056
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.89420    7.89930  -0.00510   -0.06456
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.61370   11.62120  -0.00750   -0.06454
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.31000    7.32000  -0.01000   -0.13661
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.05000    9.14000  -0.09000   -0.98468
野村精選貨幣市場基金                                             12.07240   12.07230   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.51000   12.46000   0.05000    0.40128
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.97000   11.92000   0.05000    0.41946
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.47000   11.41000   0.06000    0.52585
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.11000    8.02000   0.09000    1.12219
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.45000   11.33000   0.12000    1.05914
野村積極成長基金                                                 12.28000   12.27000   0.01000    0.08150
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     10.10000   10.17000  -0.07000   -0.68830
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  36.98000   37.21000  -0.23000   -0.61811
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.05680   10.04750   0.00930    0.09256
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.60260    8.59700   0.00560    0.06514
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.00620    8.00090   0.00530    0.06624
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.80030    7.79430   0.00600    0.07698
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.54470   11.53720   0.00750    0.06501
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.52160   10.51460   0.00700    0.06657
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.28160   10.27370   0.00790    0.07690
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
野村環球基金-人民幣計價                                          16.00000   15.97000   0.03000    0.18785
野村環球基金-美元計價                                            12.70000   12.67000   0.03000    0.23678
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.20000   17.16000   0.04000    0.23310
野村鴻利基金                                                     23.91000   24.05000  -0.14000   -0.58212
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85160   16.85150   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.70000   21.79000  -0.09000   -0.41303
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.09000   13.04000   0.05000    0.38344
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      15.11000   15.06000   0.05000    0.33201
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                      9.96020    9.96710  -0.00690   -0.06923
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.07000   13.07930  -0.00930   -0.07110
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.62550    9.63230  -0.00680   -0.07060
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.63480    9.64200  -0.00720   -0.07467
凱基台商天下基金                                                 13.64000   13.61000   0.03000    0.22043
凱基台灣精五門基金                                               21.63000   21.61000   0.02000    0.09255
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.25000   10.19000   0.06000    0.58881
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.78000    9.73000   0.05000    0.51387
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.87340   10.81430   0.05910    0.54650
凱基亞太高股息基金                                               13.44000   13.42000   0.02000    0.14903
凱基亞洲四金磚基金                                               18.44000   18.48000  -0.04000   -0.21645
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.11000   14.12000  -0.01000   -0.07082
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.68390   13.68980  -0.00590   -0.04310
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   13.05000   13.06000  -0.01000   -0.07657
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53390   11.53380   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     28.16000   28.21000  -0.05000   -0.17724
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.93000   21.91000   0.02000    0.09128
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.95350   21.94140   0.01210    0.05515
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.42000   18.40000   0.02000    0.10870
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.17910   18.16170   0.01740    0.09581
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.00000    8.00000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.92920   11.90680   0.02240    0.18813
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.05000   11.02000   0.03000    0.27223
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.63870   11.57370   0.06500    0.56162
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.54000   11.48000   0.06000    0.52265
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.10000   13.09000   0.01000    0.07639
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.26380   13.25090   0.01290    0.09735
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.13000   14.18000  -0.05000   -0.35261
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       33.59000   33.45000   0.14000    0.41854
富邦NASDAQ-100基金                                               29.36000   29.33000   0.03000    0.10228
富邦上証180基金                                                  31.27000   30.92000   0.35000    1.13195
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24250    0.24320  -0.00070   -0.28783
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.24000    7.25000  -0.01000   -0.13793
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.04000    7.12000  -0.08000   -1.12360
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 43.36000   42.33000   1.03000    2.43326
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.97680   12.00360  -0.02680   -0.22327
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.30520   11.32960  -0.02440   -0.21537
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             11.00080   11.02170  -0.02090   -0.18963
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.52690   10.58140  -0.05450   -0.51505
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.85640    9.90660  -0.05020   -0.50673
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.59990    9.64610  -0.04620   -0.47895
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.69950   20.67600   0.02350    0.11366
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.26700   11.26400   0.00300    0.02663
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.70930   10.70280   0.00650    0.06073
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.82000   12.81380   0.00620    0.04839
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89590    1.89480   0.00110    0.05805
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.45040    9.49570  -0.04530   -0.47706
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.44510    1.45150  -0.00640   -0.44092
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.59720   11.59550   0.00170    0.01466
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.73960    1.73920   0.00040    0.02300
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.06600   10.09050  -0.02450   -0.24280
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.52920    1.53270  -0.00350   -0.22836
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.22000   14.27000  -0.05000   -0.35039
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.93000   24.81000   0.12000    0.48368
富邦日本東証基金                                                 22.80000   22.73000   0.07000    0.30796
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.56000   43.78000  -0.22000   -0.50251
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  49.20000   49.43000  -0.23000   -0.46530
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.19000   51.22000  -0.03000   -0.05857
富邦台灣心基金                                                   25.12000   25.30000  -0.18000   -0.71146
富邦台灣釆吉50基金                                               48.01000   48.01000   0.00000    0.00000
富邦台灣科技指數基金                                             51.79000   51.50000   0.29000    0.56311
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.25300   39.43900  -0.18600   -0.47161
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 39.85480   39.88190  -0.02710   -0.06795
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29800    0.29860  -0.00060   -0.20094
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.08000    9.10000  -0.02000   -0.21978
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.33690    2.33760  -0.00070   -0.02995
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34060    0.34070  -0.00010   -0.02935
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.64630   10.64770  -0.00140   -0.01315
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.03260    2.03570  -0.00310   -0.15228
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32720    0.32780  -0.00060   -0.18304
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.20350    9.21870  -0.01520   -0.16488
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.12000   23.04000   0.08000    0.34722
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.56000   14.63000  -0.07000   -0.47847
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.19000   29.00000   0.19000    0.65517
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62740   15.62730   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     72.19000   72.57000  -0.38000   -0.52363
富邦科技基金                                                     28.11000   28.35000  -0.24000   -0.84656
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.20030   39.26550  -0.06520   -0.16605
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.36560   38.50120  -0.13560   -0.35220
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.83070   37.92890  -0.09820   -0.25891
富邦恒生國企ETF基金                                              21.88000   21.80000   0.08000    0.36697
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.69000   12.68000   0.01000    0.07886
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            34.20000   34.22000  -0.02000   -0.05845
富邦高成長基金                                                   27.49000   27.68000  -0.19000   -0.68642
富邦基金                                                         14.57000   14.65000  -0.08000   -0.54608
富邦深証100基金                                                  11.34000   11.16000   0.18000    1.61290
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.68000   20.49000   0.19000    0.92728
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40280    0.40250   0.00030    0.07453
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.21400   12.20670   0.00730    0.05980
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.51660    9.54380  -0.02720   -0.28500
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30120    0.30210  -0.00090   -0.29791
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.87660    8.91580  -0.03920   -0.43967
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.69770    9.69080   0.00690    0.07120
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.90250    9.89380   0.00870    0.08793
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.69770    9.69080   0.00690    0.07120
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.90250    9.89380   0.00870    0.08793
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.01000   20.04000  -0.03000   -0.14970
富邦精準基金                                                     51.96000   52.43000  -0.47000   -0.89643
富邦精銳中小基金                                                 13.39000   13.55000  -0.16000   -1.18081
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     21.20000   21.30000  -0.10000   -0.46948
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.45000   21.42000   0.03000    0.14006
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.57000    7.58000  -0.01000   -0.13193
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.63000   15.59000   0.04000    0.25657
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.74000   19.74000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.30780   10.30910  -0.00130   -0.01261
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.14090   11.13970   0.00120    0.01077
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.88090   10.87770   0.00320    0.02942
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.07310   10.10780  -0.03470   -0.34330
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.83980   10.87760  -0.03780   -0.34750
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.56680   10.60070  -0.03390   -0.31979
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.64000   30.76000  -0.12000   -0.39012
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.86500    8.85970   0.00530    0.05982
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.36810    9.36340   0.00470    0.05020
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.15290    9.14980   0.00310    0.03388
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.73550    9.72980   0.00570    0.05858
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.71230    9.70740   0.00490    0.05048
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.49070    9.48760   0.00310    0.03267
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.54940    9.54580   0.00360    0.03771
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.47270    8.47790  -0.00520   -0.06134
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.45870    9.46530  -0.00660   -0.06973
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.01140    9.01920  -0.00780   -0.08648
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.42460   10.43090  -0.00630   -0.06040
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.15890   10.16600  -0.00710   -0.06984
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.73670    9.74510  -0.00840   -0.08620
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.12330    9.13080  -0.00750   -0.08214
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.55490    9.56260  -0.00770   -0.08052
富達卓越領航全球組合基金                                         15.20000   15.10000   0.10000    0.66225
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.69450    8.70170  -0.00720   -0.08274
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.36100    9.36960  -0.00860   -0.09179
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.11580    9.12580  -0.01000   -0.10958
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.79600    9.80400  -0.00800   -0.08160
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.72880    9.73770  -0.00890   -0.09140
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.50670    9.51710  -0.01040   -0.10928
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.19090    9.20040  -0.00950   -0.10326
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.55300    9.56280  -0.00980   -0.10248
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.50000   10.55000  -0.05000   -0.47393
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.10000   12.15000  -0.05000   -0.41152
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.28000   10.33000  -0.05000   -0.48403
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.88000    8.95000  -0.07000   -0.78212
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.92000   11.01000  -0.09000   -0.81744
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.33000   10.41000  -0.08000   -0.76849
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.53640    9.53490   0.00150    0.01573
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.22720    9.22590   0.00130    0.01409
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.72270    8.72130   0.00140    0.01605
富蘭克林華美中華基金                                             14.75000   14.70000   0.05000    0.34014
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.65000   21.86000  -0.21000   -0.96066
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               21.00000   21.11000  -0.11000   -0.52108
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.28000   11.23000   0.05000    0.44524
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.59000   10.54000   0.05000    0.47438
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.83520    7.83070   0.00450    0.05747
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.05540    9.04990   0.00550    0.06077
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.67140    9.66570   0.00570    0.05897
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.13110    9.12590   0.00520    0.05698
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.04540   11.03680   0.00860    0.07792
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.82380    8.81690   0.00690    0.07826
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.29170    9.28450   0.00720    0.07755
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.10730   13.09080   0.01650    0.12604
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.38440   10.37140   0.01300    0.12534
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.11560   10.10910   0.00650    0.06430
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.74680    7.74190   0.00490    0.06329
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.24660    9.24070   0.00590    0.06385
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.56630   10.55950   0.00680    0.06440
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.55750    7.55260   0.00490    0.06488
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.03830    9.03240   0.00590    0.06532
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.41000   10.40330   0.00670    0.06440
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.79290    7.78790   0.00500    0.06420
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.25820    8.26670  -0.00850   -0.10282
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.38570    9.39520  -0.00950   -0.10112
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.08650   10.09680  -0.01030   -0.10201
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.62960   12.64260  -0.01300   -0.10283
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.90000    8.81000   0.09000    1.02157
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.13000   11.03000   0.10000    0.90662
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.27470   13.25370   0.02100    0.15845
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
富蘭克林華美第一富基金                                           45.59000   45.86000  -0.27000   -0.58875
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29400   10.29380   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.71000   13.69000   0.02000    0.14609
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.70000   13.68000   0.02000    0.14620
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.37000   15.35000   0.02000    0.13029
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.96740    7.95450   0.01290    0.16217
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.32530   11.31230   0.01300    0.11492
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.66780    9.69140  -0.02360   -0.24351
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.93930   10.96590  -0.02660   -0.24257
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.96790    6.98620  -0.01830   -0.26194
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.22550    9.24940  -0.02390   -0.25840
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.21000   10.23650  -0.02650   -0.25888
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.54320   10.57080  -0.02760   -0.26110
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.88000   19.89000  -0.01000   -0.05028
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.56230   11.56140   0.00090    0.00778
復華人生目標基金                                                 42.41380   42.63090  -0.21710   -0.50926
復華大中華中小策略基金                                           10.71000   10.64000   0.07000    0.65789
復華中小精選基金                                                 87.60000   88.40000  -0.80000   -0.90498
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                     10.14000   10.21000  -0.07000   -0.68560
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.39000    9.45000  -0.06000   -0.63492
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.48000   12.40000   0.08000    0.64516
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.51000   11.43000   0.08000    0.69991
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.62000   11.54000   0.08000    0.69324
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
復華台灣智能基金                                                 12.87000   12.91000  -0.04000   -0.30984
復華全方位基金                                                   35.61000   35.69000  -0.08000   -0.22415
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.67000   14.54000   0.13000    0.89409
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        22.26000   22.07000   0.19000    0.86090
復華全球平衡基金-美元                                             9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.56000   20.52000   0.04000    0.19493
復華全球物聯網科技基金-美元                                      18.53000   18.41000   0.12000    0.65182
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    17.22000   17.11000   0.11000    0.64290
復華全球原物料基金                                                9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
復華全球消費基金-新臺幣                                          14.31000   14.27000   0.04000    0.28031
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.44280   11.44120   0.00160    0.01398
復華全球債券基金                                                 13.38120   13.38280  -0.00160   -0.01196
復華全球債券組合基金                                             14.58000   14.59000  -0.01000   -0.06854
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.50000   14.49000   0.01000    0.06901
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                      10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.13000   11.10000   0.03000    0.27027
復華有利貨幣市場基金                                             13.42590   13.42570   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 14.13000   14.01000   0.12000    0.85653
復華亞太成長基金                                                 17.32000   17.20000   0.12000    0.69767
復華亞太神龍科技基金-美元                                        11.00000   10.87000   0.13000    1.19595
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      11.25000   11.11000   0.14000    1.26013
復華東協世紀基金                                                 13.24000   13.23000   0.01000    0.07559
復華南非幣長期收益基金A                                          12.75000   12.77000  -0.02000   -0.15662
復華南非幣長期收益基金B                                           8.02000    8.03000  -0.01000   -0.12453
復華南非幣短期收益基金A                                          13.35000   13.35000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            13.58000   13.50000   0.08000    0.59259
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.26000   13.19000   0.07000    0.53071
復華恒生基金                                                     22.38000   22.33000   0.05000    0.22391
復華恒生單日反向一倍基金                                          7.98000    7.98000   0.00000    0.00000
復華恒生單日正向二倍基金                                         38.21000   38.20000   0.01000    0.02618
復華神盾基金                                                     29.79980   29.96520  -0.16540   -0.55197
復華高成長基金                                                   76.57000   76.96000  -0.39000   -0.50676
復華高益策略組合基金                                             12.97000   12.96000   0.01000    0.07716
復華貨幣市場基金                                                 14.38610   14.38600   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         19.07000   19.07000   0.00000    0.00000
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.95000   51.11000  -0.16000   -0.31305
復華復華基金                                                     24.02000   24.13000  -0.11000   -0.45586
復華華人世紀基金                                                 20.90000   20.64000   0.26000    1.25969
復華傳家二號基金                                                 32.86790   33.11390  -0.24600   -0.74289
復華傳家基金                                                     28.64320   28.87910  -0.23590   -0.81685
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.78000   14.79000  -0.01000   -0.06761
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.97000   11.92000   0.05000    0.41946
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.48000   14.42000   0.06000    0.41609
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
復華新興人民幣債券基金A                                          11.64000   11.63000   0.01000    0.08598
復華新興人民幣債券基金B                                           8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.38000   18.42000  -0.04000   -0.21716
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.74000    5.75000  -0.01000   -0.17391
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.60000   12.62000  -0.02000   -0.15848
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.92000   12.94000  -0.02000   -0.15456
復華新興市場短期收益基金                                         10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
復華滬深300 A股基金                                              23.96000   23.63000   0.33000    1.39653
復華數位經濟基金                                                 71.08000   71.61000  -0.53000   -0.74012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             12.10000   12.09000   0.01000    0.08271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.71860    9.72300  -0.00440   -0.04525
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.55070    9.55390  -0.00320   -0.03349
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.87140    9.87590  -0.00450   -0.04557
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.67090    9.67410  -0.00320   -0.03308
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.67020    9.67490  -0.00470   -0.04858
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.84150    9.84470  -0.00320   -0.03250
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.66810    9.67410  -0.00600   -0.06202
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.83850    9.84300  -0.00450   -0.04572
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.66690    9.67300  -0.00610   -0.06306
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.84170    9.84620  -0.00450   -0.04570
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.23910    9.23550   0.00360    0.03898
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.95580    8.95270   0.00310    0.03463
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.63270    8.62830   0.00440    0.05099
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.39770   11.39320   0.00450    0.03950
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.06190   11.05800   0.00390    0.03527
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.78700   10.78150   0.00550    0.05101
景順主流基金                                                     19.79000   19.69000   0.10000    0.50787
景順台灣科技基金                                                 35.32000   34.99000   0.33000    0.94313
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
景順全球科技基金                                                 21.94000   21.94000   0.00000    0.00000
景順全球康健基金                                                 17.86000   17.85000   0.01000    0.05602
景順貨幣市場基金                                                 15.92610   15.92600   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     36.53000   36.32000   0.21000    0.57819
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.93000   15.90000   0.03000    0.18868
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.38000   14.36000   0.02000    0.13928
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.95000   10.93000   0.02000    0.18298
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.93000    9.88000   0.05000    0.50607
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.65610    8.68060  -0.02450   -0.28224
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.26400    8.29310  -0.02910   -0.35089
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.01270   11.00690   0.00580    0.05269
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.48920   10.49060  -0.00140   -0.01335
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.32000    8.32000   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.60000    8.59000   0.01000    0.11641
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.19000   12.17000   0.02000    0.16434
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.49020    9.49380  -0.00360   -0.03792
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.36220    9.36410  -0.00190   -0.02029
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.70250    9.70620  -0.00370   -0.03812
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.57360    9.57560  -0.00200   -0.02089
華南永昌永昌基金                                                 20.38000   20.16000   0.22000    1.09127
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.19940   14.20340  -0.00400   -0.02816
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
華南永昌全球新零售基金(美元)                                     10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                    9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             16.20000   16.13000   0.07000    0.43397
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.42000   12.43000  -0.01000   -0.08045
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.98000   11.98000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.65000   14.59000   0.06000    0.41124
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         14.11000   14.04000   0.07000    0.49858
華南永昌物聯網精選基金                                           12.84000   12.76000   0.08000    0.62696
華南永昌策略報酬基金                                             10.36000   10.40000  -0.04000   -0.38462
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19010   16.18990   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.70620   25.48490   0.22130    0.86836
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92740   11.92730   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.13850   10.13170   0.00680    0.06712
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.43540   10.42470   0.01070    0.10264
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.89640    9.88970   0.00670    0.06775
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.15430   10.14390   0.01040    0.10252
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.98620    9.98220   0.00400    0.04007
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.21910   10.21140   0.00770    0.07541
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.84480    9.84080   0.00400    0.04065
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.06650   10.05890   0.00760    0.07555
華頓中小型基金                                                   29.12000   29.23000  -0.11000   -0.37633
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.82520   12.80930   0.01590    0.12413
華頓台灣基金                                                     36.98000   37.17000  -0.19000   -0.51116
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50970   11.50960   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             18.28000   18.17000   0.11000    0.60539
華頓全球高收益債券基金A                                          13.26810   13.26910  -0.00100   -0.00754
華頓全球高收益債券基金B                                           8.31600    8.31660  -0.00060   -0.00721
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.07000    6.07000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.97160    2.98830  -0.01670   -0.55885
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.84850   13.92340  -0.07490   -0.53794
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.46440    0.46700  -0.00260   -0.55675
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.81070   11.82790  -0.01720   -0.14542
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.73320   10.74920  -0.01600   -0.14885
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.94240   10.95600  -0.01360   -0.12413
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.92710    9.93940  -0.01230   -0.12375
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.54860   11.56490  -0.01630   -0.14094
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.56620   10.58140  -0.01520   -0.14365
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.20000   12.24000  -0.04000   -0.32680
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.95000   10.98000  -0.03000   -0.27322
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.15000   12.18000  -0.03000   -0.24631
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.42770    2.42700   0.00070    0.02884
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96790    1.96760   0.00030    0.01525
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.10960   12.10760   0.00200    0.01652
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.91340    9.91190   0.00150    0.01513
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37870    0.37860   0.00010    0.02641
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32050    0.32040   0.00010    0.03121
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.56000    3.58000  -0.02000   -0.55866
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.59000   16.65000  -0.06000   -0.36036
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.56000    0.56000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               18.37000   18.29000   0.08000    0.43740
匯豐台灣精典基金                                                 25.18000   25.35000  -0.17000   -0.67061
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.35000   12.32000   0.03000    0.24351
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.34000    8.30000   0.04000    0.48193
匯豐安富基金                                                     25.98000   26.07000  -0.09000   -0.34522
匯豐成功基金                                                     39.97000   40.07000  -0.10000   -0.24956
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.33000   11.32000   0.01000    0.08834
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.39000   11.39000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.10000   11.10000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.20000   11.19000   0.01000    0.08937
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.45310    2.45290   0.00020    0.00815
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.24040    2.24020   0.00020    0.00893
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.64090   11.64020   0.00070    0.00601
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.07050    8.06940   0.00110    0.01363
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38410    0.38400   0.00010    0.02604
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34530    0.34530   0.00000    0.00000
匯豐拉丁美洲基金                                                  6.93000    7.00000  -0.07000   -1.00000
匯豐金磚動力基金                                                 14.41000   14.42000  -0.01000   -0.06935
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97470   14.97460   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.22000    5.20000   0.02000    0.38462
匯豐新鑽動力基金                                                 11.23000   11.23000   0.00000    0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.31270    5.33470  -0.02200   -0.41239
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.86430    8.88670  -0.02240   -0.25206
匯豐龍鳳基金-A類型                                               54.22000   54.60000  -0.38000   -0.69597
匯豐龍鳳基金-I類型                                               54.22000   54.60000  -0.38000   -0.69597
匯豐龍騰電子基金                                                 39.78000   40.13000  -0.35000   -0.87217
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.20750   12.21200  -0.00450   -0.03685
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   23.11000   23.16000  -0.05000   -0.21589
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.93000   11.93000   0.00000    0.00000
新光中國成長基金(美元)                                           12.83000   12.83000   0.00000    0.00000
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.38000   12.40000  -0.02000   -0.16129
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.01300   10.02360  -0.01060   -0.10575
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.96970    9.96820   0.00150    0.01505
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            9.93620    9.95110  -0.01490   -0.14973
新光台灣富貴基金                                                 23.81000   23.85000  -0.04000   -0.16771
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.76000    8.77000  -0.01000   -0.11403
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.02000   11.92000   0.10000    0.83893
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.32000   11.25000   0.07000    0.62222
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.94510    9.95050  -0.00540   -0.05427
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.39510    9.41580  -0.02070   -0.21984
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.61770    9.62280  -0.00510   -0.05300
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.07620    9.09620  -0.02000   -0.21987
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                              10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                              10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43140   15.43120   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                            24.87000   24.82000   0.05000    0.20145
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.36000   24.35000   0.01000    0.04107
新光兩岸優勢基金                                                 13.93000   13.95000  -0.02000   -0.14337
新光店頭基金                                                     28.40000   28.56000  -0.16000   -0.56022
新光南非幣保本基金                                               11.73000   11.72000   0.01000    0.08532
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.46000    9.49000  -0.03000   -0.31612
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.80000    8.83000  -0.03000   -0.33975
新光特選內需收益ETF基金                                          20.00000    0.00000  20.00000    0.00000
新光創新科技基金                                                 16.83000   16.98000  -0.15000   -0.88339
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.71480    9.71780  -0.00300   -0.03087
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.99590    9.99940  -0.00350   -0.03500
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.64430    9.64550  -0.00120   -0.01244
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.26190    9.26420  -0.00230   -0.02483
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.54430    9.54770  -0.00340   -0.03561
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.20160    9.20270  -0.00110   -0.01195
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.07170    9.96260   0.10910    1.09510
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.91090    9.80360   0.10730    1.09450
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.80300    9.69300   0.11000    1.13484
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.93590    9.82440   0.11150    1.13493
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.94780    9.83750   0.11030    1.12122
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.81180    9.70310   0.10870    1.12026
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.77070    9.68210   0.08860    0.91509
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.90640    9.81660   0.08980    0.91478
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.55000    7.53000   0.02000    0.26560
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.90000    8.91000  -0.01000   -0.11223
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.83880    9.80980   0.02900    0.29562
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.51510    9.48710   0.02800    0.29514
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.77390    9.75840   0.01550    0.15884
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.50100    9.48590   0.01510    0.15918
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.55390    9.54310   0.01080    0.11317
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.89180    9.88020   0.01160    0.11741
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.67830   13.65490   0.02340    0.17137
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.49170    8.47720   0.01450    0.17105
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.13850   36.19680  -0.05830   -0.16106
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.12540   37.19410  -0.06870   -0.18471
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.10920   38.18690  -0.07770   -0.20347
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.12470   11.12170   0.00300    0.02697
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.29970   10.28510   0.01460    0.14195
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    14.06340   14.10440  -0.04100   -0.29069
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      11.30090   11.32260  -0.02170   -0.19165
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.31000   11.33000  -0.02000   -0.17652
群益大印度基金-人民幣                                            13.18360   13.12730   0.05630    0.42888
群益大印度基金-美元                                              13.32970   13.25950   0.07020    0.52943
群益大印度基金-新臺幣                                            12.22000   12.16000   0.06000    0.49342
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.35910   12.27130   0.08780    0.71549
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.81310   12.70940   0.10370    0.81593
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.64000   11.54000   0.10000    0.86655
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.49960   11.41790   0.08170    0.71554
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.87980   10.79170   0.08810    0.81637
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.90000    9.82000   0.08000    0.81466
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.91740    9.84700   0.07040    0.71494
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.42040    9.34420   0.07620    0.81548
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.62000    9.54000   0.08000    0.83857
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.60370    9.53550   0.06820    0.71522
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.42790    9.35160   0.07630    0.81590
群益中小型股基金                                                 53.48000   54.11000  -0.63000   -1.16429
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.82060    9.84590  -0.02530   -0.25696
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.80180    9.81720  -0.01540   -0.15687
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.88930    8.90170  -0.01240   -0.13930
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.71000    8.73240  -0.02240   -0.25652
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.69310    8.70670  -0.01360   -0.15620
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.88450    7.89550  -0.01100   -0.13932
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.37960   11.37440   0.00520    0.04572
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.16750   11.16150   0.00600    0.05376
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.46760   10.45440   0.01320    0.12626
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.85850    9.89360  -0.03510   -0.35477
群益中國新機會基金N-美元                                          9.73230    9.75710  -0.02480   -0.25417
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.74320    8.77430  -0.03110   -0.35444
群益中國新機會基金-美元                                          10.40620   10.43280  -0.02660   -0.25497
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
群益平衡王基金                                                   19.82230   19.83180  -0.00950   -0.04790
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.11000    8.13000  -0.02000   -0.24600
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.90000    5.91000  -0.01000   -0.16920
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.25700   10.29270  -0.03570   -0.34685
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.52540   10.55160  -0.02620   -0.24830
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.27460    9.30690  -0.03230   -0.34705
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.51740    9.54100  -0.02360   -0.24735
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.72000    8.74000  -0.02000   -0.22883
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.07610   10.08640  -0.01030   -0.10212
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.89040    9.90030  -0.00990   -0.10000
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.51790    9.52760  -0.00970   -0.10181
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.43220    9.44150  -0.00930   -0.09850
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.13400   10.14440  -0.01040   -0.10252
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.20040   10.21050  -0.01010   -0.09892
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.68530    9.69530  -0.01000   -0.10314
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.09170   10.10170  -0.01000   -0.09899
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                9.93340    9.92560   0.00780    0.07858
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.25810    7.25250   0.00560    0.07721
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.05600   10.04960   0.00640    0.06368
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.97730    9.97100   0.00630    0.06318
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.00870   10.00180   0.00690    0.06899
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.05590   10.04960   0.00630    0.06269
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.97730    9.97100   0.00630    0.06318
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.00870   10.00180   0.00690    0.06899
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.05600   10.04970   0.00630    0.06269
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.97730    9.97100   0.00630    0.06318
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.00870   10.00180   0.00690    0.06899
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.05600   10.04960   0.00640    0.06368
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.97730    9.97110   0.00620    0.06218
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.00870   10.00180   0.00690    0.06899
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.36110   15.37360  -0.01250   -0.08131
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.65000   14.66000  -0.01000   -0.06821
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.38000   10.24000   0.14000    1.36719
群益印度中小基金N-美元                                            9.85910    9.80070   0.05840    0.59588
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.01000    8.95000   0.06000    0.67039
群益印度中小基金-人民幣                                          14.78930   14.71640   0.07290    0.49537
群益印度中小基金-美元                                            14.10110   14.01760   0.08350    0.59568
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.77000   15.67000   0.10000    0.63816
群益多利策略組合基金                                             11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.52000   13.52000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.67000   15.63000   0.04000    0.25592
群益安家基金                                                     28.09440   28.29580  -0.20140   -0.71177
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07040   16.07020   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             21.87000   21.91000  -0.04000   -0.18257
群益亞太中小基金                                                 14.03000   14.00000   0.03000    0.21429
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.37000   17.37000   0.00000    0.00000
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.53710    9.54450  -0.00740   -0.07753
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.37860    7.38440  -0.00580   -0.07854
群益店頭市場基金                                                117.87000  118.67000  -0.80000   -0.67414
群益東方盛世基金                                                  9.51000    9.45000   0.06000    0.63492
群益東協成長基金-人民幣                                          13.76770   13.80760  -0.03990   -0.28897
群益東協成長基金-美元                                            12.99180   13.01640  -0.02460   -0.18899
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.42000   12.44000  -0.02000   -0.16077
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.26000   11.25300   0.00700    0.06221
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.77550   10.76770   0.00780    0.07244
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.11230   10.10430   0.00800    0.07917
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.97210    9.96580   0.00630    0.06322
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.54640    9.53940   0.00700    0.07338
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.95660    8.94950   0.00710    0.07933
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.11020   10.10290   0.00730    0.07226
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.75850    9.75240   0.00610    0.06255
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.71600    9.70890   0.00710    0.07313
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.00580    9.99790   0.00790    0.07902
群益長安基金                                                     32.52000   32.67000  -0.15000   -0.45914
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.00090   14.96100   0.03990    0.26669
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.00000   13.96000   0.04000    0.28653
群益真善美基金                                                   18.34590   18.36950  -0.02360   -0.12847
群益馬拉松基金                                                  138.43000  139.57000  -1.14000   -0.81679
群益深証中小板基金                                               15.14000   14.97000   0.17000    1.13560
群益創新科技基金                                                 37.72000   37.70000   0.02000    0.05305
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.14130   10.23040  -0.08910   -0.87093
群益華夏盛世基金N-美元                                           10.03390   10.11200  -0.07810   -0.77235
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.10000   10.17000  -0.07000   -0.68830
群益華夏盛世基金-人民幣                                          11.04380   11.14090  -0.09710   -0.87156
群益華夏盛世基金-美元                                            11.06380   11.14990  -0.08610   -0.77220
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.64000   17.77000  -0.13000   -0.73157
群益奧斯卡基金                                                   31.56000   31.71000  -0.15000   -0.47304
群益新興金鑽基金-美元                                            13.38290   13.28520   0.09770    0.73540
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.88000    9.81000   0.07000    0.71356
群益葛萊美基金                                                   27.35000   27.22000   0.13000    0.47759
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.37000   19.39000  -0.02000   -0.10315
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.25000    8.26000  -0.01000   -0.12107
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.74000   13.70000   0.04000    0.29197
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.82180   11.79780   0.02400    0.20343
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.48690   11.45930   0.02760    0.24085
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.35400   11.33170   0.02230    0.19679
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.74720    8.72940   0.01780    0.20391
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.36820    9.34570   0.02250    0.24075
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.48000    8.45000   0.03000    0.35503
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.93760    8.92010   0.01750    0.19619
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
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德信大發基金                                                     31.50000   31.64000  -0.14000   -0.44248
德信中國精選成長基金                                             12.46000   12.45000   0.01000    0.08032
德信台灣主流中小基金                                             21.22000   21.21000   0.01000    0.04715
德信新興股票組合基金                                             11.54000   11.51000   0.03000    0.26064
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92320   11.92310   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.70140   10.70270  -0.00130   -0.01215
德信數位時代基金                                                 28.78000   28.67000   0.11000    0.38368
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65090   11.65080   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.28000   17.28000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.66000   19.59000   0.07000    0.35733
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.31000    7.30000   0.01000    0.13699
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.79780    9.79650   0.00130    0.01327
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.88900   13.88720   0.00180    0.01296
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.05300    8.04910   0.00390    0.04845
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.11250   11.10910   0.00340    0.03061
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.31300   11.30960   0.00340    0.03006
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.75860   12.75190   0.00670    0.05254
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摩根大歐洲基金                                                   18.54000   18.36000   0.18000    0.98039
摩根中小基金                                                     26.49000   26.87000  -0.38000   -1.41422
摩根中國A股基金                                                  15.51000   15.57000  -0.06000   -0.38536
摩根中國A股基金(美元)                                            12.60000   12.65000  -0.05000   -0.39526
摩根中國亮點基金                                                 15.07000   15.06000   0.01000    0.06640
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.83010   11.79890   0.03120    0.26443
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.79290   12.76720   0.02570    0.20130
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.23230   10.20620   0.02610    0.25573
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.18490   13.15020   0.03470    0.26387
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.73390   14.70430   0.02960    0.20130
摩根台灣金磚基金                                                 21.89000   22.14000  -0.25000   -1.12918
摩根台灣增長基金                                                 53.14000   53.50000  -0.36000   -0.67290
摩根平衡基金                                                     28.35000   28.47000  -0.12000   -0.42150
摩根全球α基金                                                   19.16000   19.13000   0.03000    0.15682
摩根全球平衡基金                                                 15.13370   15.09430   0.03940    0.26103
摩根全球發現基金                                                 12.56000   12.46000   0.10000    0.80257
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.75130    9.73350   0.01780    0.18287
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.60770   10.58940   0.01830    0.17281
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.15040   10.13200   0.01840    0.18160
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.35260   11.33200   0.02060    0.18179
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.97390    9.95580   0.01810    0.18180
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.86540   10.84920   0.01620    0.14932
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.75810   13.73760   0.02050    0.14923
摩根亞洲基金                                                     58.93000   58.79000   0.14000    0.23814
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.56950    8.56930   0.00020    0.00233
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.92820    9.92850  -0.00030   -0.00302
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.89320    8.89320   0.00000    0.00000
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.29420   12.29470  -0.00050   -0.00407
摩根東方內需機會基金                                             18.66000   18.62000   0.04000    0.21482
摩根東方科技基金                                                 37.85000   37.74000   0.11000    0.29147
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.77000   11.75000   0.02000    0.17021
摩根金龍收成基金                                                 24.16000   24.14000   0.02000    0.08285
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06860   15.06850   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 15.01000   15.02000  -0.01000   -0.06658
摩根新金磚五國基金                                               11.32000   11.29000   0.03000    0.26572
摩根新絲路基金                                                   10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
摩根新興35基金                                                   13.76000   13.70000   0.06000    0.43796
摩根新興日本基金                                                 25.28000   25.30000  -0.02000   -0.07905
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.50730    7.50900  -0.00170   -0.02264
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.66650    9.68850  -0.02200   -0.22707
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.55240    9.57270  -0.02030   -0.21206
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.65790   10.66050  -0.00260   -0.02439
摩根新興科技基金                                                 62.75000   63.52000  -0.77000   -1.21222
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.28090    8.28520  -0.00430   -0.05190
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.43130   10.43670  -0.00540   -0.05174
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.63470    8.61180   0.02290    0.26591
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.45750    9.43550   0.02200    0.23316
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.06810    9.04510   0.02300    0.25428
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.83800    9.81190   0.02610    0.26600
摩根龍揚基金                                                     36.14000   36.11000   0.03000    0.08308
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.05000   10.00000   0.05000    0.50000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.95000   10.90000   0.05000    0.45872
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.85000   10.79000   0.06000    0.55607
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.98000   10.92000   0.06000    0.54945
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.30100    9.29390   0.00710    0.07639
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.17860   11.17010   0.00850    0.07610
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   29.10000   28.93000   0.17000    0.58763
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.72460   11.72080   0.00380    0.03242
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.08180   11.07890   0.00290    0.02618
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.90050    9.89720   0.00330    0.03334
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.36440   10.36110   0.00330    0.03185
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.83150    9.82900   0.00250    0.02543
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.77770    8.77480   0.00290    0.03305
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.71590   10.69380   0.02210    0.20666
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.42350   10.40020   0.02330    0.22403
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.96920    9.96000   0.00920    0.09237
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.78880    9.77800   0.01080    0.11045
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.79610    9.78700   0.00910    0.09298
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.61870    9.60810   0.01060    0.11032
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.55560   11.55780  -0.00220   -0.01903
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.35700   11.35990  -0.00290   -0.02553
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.20920   10.21040  -0.00120   -0.01175
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.04360   11.04570  -0.00210   -0.01901
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.83710   10.83980  -0.00270   -0.02491
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.74450    9.74570  -0.00120   -0.01231
聯邦金鑽平衡基金                                                 27.05070   27.05550  -0.00480   -0.01774
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                     10.00220   10.00720  -0.00500   -0.04996
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    9.98780    9.99120  -0.00340   -0.03403
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                     10.00220   10.00720  -0.00500   -0.04996
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.98780    9.99120  -0.00340   -0.03403
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15220   13.15210   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 14.76000   14.69000   0.07000    0.47651
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.79100   15.79280  -0.00180   -0.01140
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.96270   12.90280   0.05990    0.46424
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.80820   12.74490   0.06330    0.49667
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.32650   12.26560   0.06090    0.49651
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.74750   11.75460  -0.00710   -0.06040
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.93310   10.93940  -0.00630   -0.05759
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.61490   10.62140  -0.00650   -0.06120
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.60900    8.61390  -0.00490   -0.05688
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.14000   38.31000  -0.17000   -0.44375
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.47000   15.46000   0.01000    0.06468
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.72000   12.71000   0.01000    0.07868
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.37000   13.36000   0.01000    0.07485
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.57000   12.56000   0.01000    0.07962
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.97000    7.96000   0.01000    0.12563
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.23000   12.22000   0.01000    0.08183
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.81000   11.76000   0.05000    0.42517
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.28000   12.22000   0.06000    0.49100
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.89000   15.85000   0.04000    0.25237
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.83000   15.79000   0.04000    0.25332
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.42000   10.36000   0.06000    0.57915
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.71000   20.68000   0.03000    0.14507
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.86000   18.83000   0.03000    0.15932
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.80000   12.78000   0.02000    0.15649
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.84000   15.82000   0.02000    0.12642
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.55000   16.53000   0.02000    0.12099
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.62000   15.60000   0.02000    0.12821
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.82000   15.79000   0.03000    0.18999
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.28000   14.27000   0.01000    0.07008
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.28000   14.27000   0.01000    0.07008
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.98000   14.96000   0.02000    0.13369
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.31000   18.31000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.19000   17.20000  -0.01000   -0.05814
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.51000   13.51000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.26000   14.27000  -0.01000   -0.07008
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.36000   13.37000  -0.01000   -0.07479
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.23000    8.23000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.31000   13.31000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.63000   14.61000   0.02000    0.13689
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.60000   14.58000   0.02000    0.13717
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
聯博貨幣市場基金                                                 14.98800   14.98780   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.33900   10.34550  -0.00650   -0.06283
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.85950   13.87010  -0.01060   -0.07642
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.56560    7.57040  -0.00480   -0.06340
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.13000   14.12000   0.01000    0.07082
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.15000   14.15000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 25.24000   25.37000  -0.13000   -0.51242
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.57000   13.50000   0.07000    0.51852
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.79000   14.73000   0.06000    0.40733
瀚亞巴西基金                                                      4.38000    4.36000   0.02000    0.45872
瀚亞外銷基金                                                     46.95000   47.25000  -0.30000   -0.63492
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.16000   11.14000   0.02000    0.17953
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.48410   10.46230   0.02180    0.20837
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.28600   10.28540   0.00060    0.00583
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.12710   12.12500   0.00210    0.01732
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.07170   10.04740   0.02430    0.24185
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.53000    7.51430   0.01570    0.20893
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.06270    8.06220   0.00050    0.00620
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.09880    8.09730   0.00150    0.01852
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.19420    7.17680   0.01740    0.24245
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.88730    8.88580   0.00150    0.01688
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.26110    9.24190   0.01920    0.20775
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.42460    9.42400   0.00060    0.00637
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.26360    9.26200   0.00160    0.01727
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.26000   11.25000   0.01000    0.08889
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.45000   13.42000   0.03000    0.22355
瀚亞印度基金-美元                                                13.64000   13.62000   0.02000    0.14684
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.28000   29.24000   0.04000    0.13680
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.40000   12.41000  -0.01000   -0.08058
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.85000   11.83000   0.02000    0.16906
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.39000   11.34000   0.05000    0.44092
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.59000   15.58000   0.01000    0.06418
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.71000   11.71000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.80000   11.78090   0.01910    0.16213
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.29040   13.31320  -0.02280   -0.17126
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.24880   11.24780   0.00100    0.00889
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.79010   10.78760   0.00250    0.02317
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.77280   11.79170  -0.01890   -0.16028
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.23850    9.22350   0.01500    0.16263
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.95510    9.97260  -0.01750   -0.17548
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.45050    9.44970   0.00080    0.00847
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.05580    9.05380   0.00200    0.02209
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.32150    9.33650  -0.01500   -0.16066
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.37910   14.36270   0.01640    0.11418
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.63800   10.61030   0.02770    0.26107
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.89550   10.88440   0.01110    0.10198
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.63150   12.61710   0.01440    0.11413
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.50000   11.51000  -0.01000   -0.08688
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.55000   21.46000   0.09000    0.41938
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55040   13.55020   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               26.33000   26.32000   0.01000    0.03799
瀚亞高科技基金                                                   65.62000   66.19000  -0.57000   -0.86116
瀚亞理財通基金                                                   27.51000   27.69000  -0.18000   -0.65005
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.89000    8.88000   0.01000    0.11261
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.84000    8.82000   0.02000    0.22676
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.76000    8.75000   0.01000    0.11429
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.75000    8.74000   0.01000    0.11442
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                     25.28000   25.52000  -0.24000   -0.94044
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.79520   12.81300  -0.01780   -0.13892
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.13320    9.14600  -0.01280   -0.13995
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.44370   10.42180   0.02190    0.21014
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.39710   10.44200  -0.04490   -0.42999
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.74630   10.73980   0.00650    0.06052
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.82250    9.81500   0.00750    0.07641
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.92080    9.94120  -0.02040   -0.20521
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.42470    8.40710   0.01760    0.20935
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.07500    8.10980  -0.03480   -0.42911
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.29560    9.29010   0.00550    0.05920
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.38100    8.37460   0.00640    0.07642
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.94270    7.95910  -0.01640   -0.20605
瀚亞電通網基金                                                   17.01000   17.16000  -0.15000   -0.87413
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.53720   13.54240  -0.00520   -0.03840
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.06210   10.05200   0.01010    0.10048
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.01170   10.01650  -0.00480   -0.04792
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.43170   11.43610  -0.00440   -0.03847
瀚亞歐洲基金                                                     11.84000   11.79000   0.05000    0.42409
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