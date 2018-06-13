[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/06/12 107/06/11 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.44850 10.44460 0.00390 0.03734 大華銀多元特別收益平衡基金 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.97370 9.98170 -0.00800 -0.08015 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.97370 9.98170 -0.00800 -0.08015 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.97240 9.97940 -0.00700 -0.07014 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.97240 9.97940 -0.00700 -0.07014 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.30050 9.31190 -0.01140 -0.12242 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.53760 9.54860 -0.01100 -0.11520 中國信託台灣活力基金 17.43000 17.46000 -0.03000 -0.17182 中國信託台灣優勢基金 20.02000 19.99000 0.03000 0.15008 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.72580 9.71990 0.00590 0.06070 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.21570 9.21020 0.00550 0.05972 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19470 10.18890 0.00580 0.05692 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.65720 9.65170 0.00550 0.05698 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.41670 10.42020 -0.00350 -0.03359 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.14080 9.14390 -0.00310 -0.03390 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.31400 11.31530 -0.00130 -0.01149 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.27200 10.27320 -0.00120 -0.01168 中國信託智能運動基金-台幣 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 中國信託智能運動基金-美元 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97630 10.97610 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.32940 9.34570 -0.01630 -0.17441 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.09610 9.11190 -0.01580 -0.17340 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.51700 9.53350 -0.01650 -0.17307 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.27350 9.28960 -0.01610 -0.17331 中國信託精穩基金 19.42550 19.36690 0.05860 0.30258 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.73000 11.72000 0.01000 0.08532 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 72.28000 72.42000 -0.14000 -0.19332 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.34330 37.43360 -0.09030 -0.24123 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.33110 11.32800 0.00310 0.02737 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85480 10.84800 0.00680 0.06268 元大上證50基金 31.27000 30.91000 0.36000 1.16467 元大大中華TMT基金-人民幣 13.16000 13.14000 0.02000 0.15221 元大大中華TMT基金-新台幣 12.19000 12.17000 0.02000 0.16434 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.61000 13.61000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-美元 13.70600 13.70100 0.00500 0.03649 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.89100 17.88100 0.01000 0.05593 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.50700 11.48100 0.02600 0.22646 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.50800 11.47800 0.03000 0.26137 元大中國平衡基金-人民幣 3.21000 3.22000 -0.01000 -0.31056 元大中國平衡基金-新台幣 14.94000 14.96000 -0.02000 -0.13369 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.02910 47.03160 -0.00250 -0.00532 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.36320 10.36300 0.00020 0.00193 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.62440 9.63810 -0.01370 -0.14214 元大中國機會債券基金-新台幣 9.91310 9.90930 0.00380 0.03835 元大巴西指數基金 5.23600 5.28600 -0.05000 -0.94589 元大巴菲特基金 31.93000 32.01000 -0.08000 -0.24992 元大日經225基金 28.78000 28.71000 0.07000 0.24382 元大台商收成基金 25.05000 25.20000 -0.15000 -0.59524 元大台灣50單日反向1倍基金 12.34000 12.36000 -0.02000 -0.16181 元大台灣50單日正向2倍基金 38.06000 38.04000 0.02000 0.05258 元大台灣中型100基金 34.69000 34.78000 -0.09000 -0.25877 元大台灣加權股價指數基金 25.50100 25.51400 -0.01300 -0.05095 元大台灣卓越50基金 82.78000 82.80000 -0.02000 -0.02415 元大台灣金融基金 17.79000 17.90000 -0.11000 -0.61453 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.39000 31.48000 -0.09000 -0.28590 元大台灣高股息基金 26.69000 26.76000 -0.07000 -0.26158 元大台灣電子科技基金 36.84000 36.82000 0.02000 0.05432 元大全球ETF成長組合基金 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 元大全球ETF穩健組合基金 14.72000 14.71000 0.01000 0.06798 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.58000 13.62000 -0.04000 -0.29369 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.83000 12.87000 -0.04000 -0.31080 元大全球不動產證券化基金-美元 12.95100 12.98800 -0.03700 -0.28488 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.17000 7.16000 0.01000 0.13966 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.69000 6.70000 -0.01000 -0.14925 元大全球股票入息基金-美元配息 10.06900 10.07300 -0.00400 -0.03971 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.99000 13.94000 0.05000 0.35868 元大全球農業商機基金 16.87000 16.75000 0.12000 0.71642 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 元大印度指數基金 9.65600 9.63500 0.02100 0.21796 元大印度基金 12.67000 12.64000 0.03000 0.23734 元大多多基金 23.30000 23.30000 0.00000 0.00000 元大多福基金 62.26000 62.29000 -0.03000 -0.04816 元大亞太成長基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.58090 8.58760 -0.00670 -0.07802 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.10610 7.13170 -0.02560 -0.35896 元大卓越基金 54.72000 54.88000 -0.16000 -0.29155 元大店頭基金 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 元大泛歐成長基金 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841 元大美元貨幣市場基金-美元 10.22360 10.22310 0.00050 0.00489 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.25900 9.24670 0.01230 0.13302 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.64030 30.69350 -0.05320 -0.17333 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.59450 36.73780 -0.14330 -0.39006 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.27360 19.22790 0.04570 0.23768 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.77660 18.88070 -0.10410 -0.55136 元大美國政府7至10年期債券基金 37.28120 37.38360 -0.10240 -0.27392 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.54580 20.52260 0.02320 0.11305 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.78550 17.83740 -0.05190 -0.29096 元大高科技基金 22.60000 22.74000 -0.14000 -0.61566 元大得利貨幣市場基金 16.23890 16.23870 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97170 11.97160 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.68000 14.63000 0.05000 0.34176 元大華夏中小基金 8.48000 8.48000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282 元大新中國基金-美元 11.00400 11.02100 -0.01700 -0.15425 元大新中國基金-新台幣 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 元大新主流基金 32.72000 32.67000 0.05000 0.15305 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.77360 9.77940 -0.00580 -0.05931 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.43650 9.47300 -0.03650 -0.38531 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.59990 9.60400 -0.00410 -0.04269 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.27130 9.30820 -0.03690 -0.39642 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.52550 9.53170 -0.00620 -0.06505 元大新興亞洲基金 12.18000 12.16000 0.02000 0.16447 元大萬泰貨幣市場基金 15.08850 15.08840 0.00010 0.00066 元大經貿基金 44.55000 44.76000 -0.21000 -0.46917 元大實質多重資產基金-人民幣 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112 元大實質多重資產基金-美元 9.61900 9.55700 0.06200 0.64874 元大實質多重資產基金-新台幣 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 元大滬深300單日反向1倍基金 14.34000 14.52000 -0.18000 -1.23967 元大滬深300單日正向2倍基金 16.41000 16.01000 0.40000 2.49844 元大精準中小基金 24.51000 24.48000 0.03000 0.12255 元大摩臺基金 38.68000 38.69000 -0.01000 -0.02585 元大標普500基金 24.95000 24.95000 0.00000 0.00000 元大標普500單日反向1倍基金 13.26000 13.28000 -0.02000 -0.15060 元大標普500單日正向2倍基金 32.99000 32.91000 0.08000 0.24309 元大標智滬深300基金 18.69000 18.43000 0.26000 1.41074 元大歐洲50基金 24.98000 24.72000 0.26000 1.05178 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.64470 9.59770 0.04700 0.48970 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.15490 10.15360 0.00130 0.01280 元大績效基金 67.44000 67.38000 0.06000 0.08905 元大韓國KOSPI200基金 24.22000 24.26000 -0.04000 -0.16488 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.57000 16.75000 -0.18000 -1.07463 日盛上選基金 37.51000 37.72000 -0.21000 -0.55673 日盛小而美基金 20.25000 20.33000 -0.08000 -0.39351 日盛中國內需動力基金 11.31000 11.28000 0.03000 0.26596 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.53760 11.53520 0.00240 0.02081 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.80010 9.79800 0.00210 0.02143 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.81690 11.81350 0.00340 0.02878 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.03120 10.02840 0.00280 0.02792 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.63580 10.63220 0.00360 0.03386 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.01260 9.00960 0.00300 0.03330 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.24000 12.29000 -0.05000 -0.40683 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.52000 12.56000 -0.04000 -0.31847 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.50000 12.54000 -0.04000 -0.31898 日盛日盛基金 15.83000 16.01000 -0.18000 -1.12430 日盛目標收益組合基金(美元) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 日盛全球抗暖化基金 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.04310 10.03270 0.01040 0.10366 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.55150 9.54160 0.00990 0.10376 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.79510 9.78440 0.01070 0.10936 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.31790 9.30770 0.01020 0.10959 日盛全球新興債券基金A 10.60190 10.60610 -0.00420 -0.03960 日盛全球新興債券基金B 8.32620 8.32950 -0.00330 -0.03962 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39130 2.38990 0.00140 0.05858 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.68570 1.68470 0.00100 0.05936 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37220 0.37190 0.00030 0.08067 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26330 0.26300 0.00030 0.11407 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.26200 12.25160 0.01040 0.08489 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.52900 8.52180 0.00720 0.08449 日盛亞洲機會基金 7.85000 7.82000 0.03000 0.38363 日盛首選基金 19.08000 19.23000 -0.15000 -0.78003 日盛高科技基金 20.16000 20.33000 -0.17000 -0.83620 日盛貨幣市場基金 14.75620 14.75600 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 46.04000 46.59000 -0.55000 -1.18051 日盛精選五虎基金 40.64000 40.92000 -0.28000 -0.68426 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47260 13.47240 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 37.50000 37.72000 -0.22000 -0.58324 台新MSCI中國基金 23.11000 22.99000 0.12000 0.52197 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.91000 17.91000 0.00000 0.00000 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.12000 22.06000 0.06000 0.27199 台新大眾貨幣市場基金 14.14890 14.14880 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.89460 9.89510 -0.00050 -0.00505 台新中美貨幣市場基金-美元 10.80000 10.79850 0.00150 0.01389 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.01600 10.01300 0.00300 0.02996 台新中國通基金 50.79000 50.71000 0.08000 0.15776 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57020 0.57530 -0.00510 -0.88649 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.98900 17.13800 -0.14900 -0.86941 台新中國精選中小基金-美元 0.41730 0.41860 -0.00130 -0.31056 台新中國精選中小基金-新台幣 12.44000 12.48000 -0.04000 -0.32051 台新主流基金 25.91000 25.91000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.12000 19.18000 -0.06000 -0.31283 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64470 0.64680 -0.00210 -0.32468 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.43000 14.48000 -0.05000 -0.34530 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48620 0.48780 -0.00160 -0.32800 台新台灣中小基金 39.82000 39.67000 0.15000 0.37812 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.48500 9.51510 -0.03010 -0.31634 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.46270 9.47210 -0.00940 -0.09924 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.49670 10.50710 -0.01040 -0.09898 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.68390 10.67890 0.00500 0.04682 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.41590 11.41050 0.00540 0.04732 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 台新印度基金 15.62000 15.60000 0.02000 0.12821 台新亞美短期債券基金 10.91570 10.90630 0.00940 0.08619 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.59200 8.59110 0.00090 0.01048 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29440 0.29440 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.76170 11.76050 0.00120 0.01020 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39710 0.39710 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.08180 11.08160 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 30.05150 30.11380 -0.06230 -0.20688 台新智慧生活基金-美元 10.53210 10.48460 0.04750 0.45305 台新智慧生活基金-新台幣 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.88700 8.89300 -0.00600 -0.06747 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.78380 8.78820 -0.00440 -0.05007 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.41170 9.41810 -0.00640 -0.06795 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.31020 9.31490 -0.00470 -0.05046 台新新興市場債券基金(A類型) 10.30800 10.31440 -0.00640 -0.06205 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34080 0.34100 -0.00020 -0.05865 台新新興市場債券基金(B類型) 7.79330 7.79820 -0.00490 -0.06284 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27070 0.27100 -0.00030 -0.11070 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.34000 6.33000 0.01000 0.15798 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 19.92000 19.94000 -0.02000 -0.10030 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.87000 10.83200 0.03800 0.35081 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 25.83000 26.06000 -0.23000 -0.88258 未來資產全球大消費基金 15.55000 15.48000 0.07000 0.45220 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.74090 11.73810 0.00280 0.02385 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.58970 9.58750 0.00220 0.02295 未來資產亞洲新富基金 22.65000 22.70000 -0.05000 -0.22026 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55560 12.55540 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 15.98000 16.11000 -0.13000 -0.80695 未來資產新興市場債券基金A 8.64000 8.65610 -0.01610 -0.18600 未來資產新興市場債券基金B 6.66890 6.68130 -0.01240 -0.18559 未來資產閣來寶全球組合基金 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.03210 11.02930 0.00280 0.02539 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21450 10.19620 0.01830 0.17948 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.43920 9.44000 -0.00080 -0.00847 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.61790 10.61880 -0.00090 -0.00848 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.47670 8.46610 0.01060 0.12521 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.59440 9.58240 0.01200 0.12523 永豐中小基金 59.46000 60.06000 -0.60000 -0.99900 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77900 1.77910 -0.00010 -0.00562 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.31890 2.31910 -0.00020 -0.00862 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.41590 8.40390 0.01200 0.14279 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.64260 10.62740 0.01520 0.14303 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.21000 5.18000 0.03000 0.57915 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 24.27000 24.12000 0.15000 0.62189 永豐主流品牌基金 18.38000 18.28000 0.10000 0.54705 永豐永豐基金 38.44000 38.52000 -0.08000 -0.20768 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.04080 10.03760 0.00320 0.03188 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.04080 10.03750 0.00330 0.03288 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 10.00950 10.00630 0.00320 0.03198 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 10.00950 10.00630 0.00320 0.03198 永豐亞洲民生消費基金 12.75000 12.66000 0.09000 0.71090 永豐南非幣2021保本基金 12.74390 12.75910 -0.01520 -0.11913 永豐高科技基金 29.77000 30.11000 -0.34000 -1.12919 永豐貨幣市場基金 13.87040 13.87020 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.02290 2.02700 -0.00410 -0.20227 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.38020 2.38510 -0.00490 -0.20544 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.76670 7.77080 -0.00410 -0.05276 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.29270 10.29800 -0.00530 -0.05147 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.20920 7.20470 0.00450 0.06246 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.95790 10.95120 0.00670 0.06118 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.45000 8.41000 0.04000 0.47562 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.97000 18.88000 0.09000 0.47669 永豐臺灣加權ETF基金 55.72000 55.73000 -0.01000 -0.01794 永豐領航科技基金 47.35000 47.80000 -0.45000 -0.94142 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.35000 10.20000 0.15000 1.47059 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.26000 10.16000 0.10000 0.98425 永豐趨勢平衡基金 53.59000 53.99000 -0.40000 -0.74088 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.49150 11.49040 0.00110 0.00957 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.55440 9.54910 0.00530 0.05550 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.67830 9.67290 0.00540 0.05583 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.51970 9.51640 0.00330 0.03468 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.60400 9.60060 0.00340 0.03541 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.56790 9.56030 0.00760 0.07950 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.82210 9.81440 0.00770 0.07846 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.50240 9.49600 0.00640 0.06740 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.66990 9.66290 0.00700 0.07244 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439 兆豐國際中小基金 17.39000 17.45000 -0.06000 -0.34384 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.39000 15.36000 0.03000 0.19531 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.25000 21.18000 0.07000 0.33050 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.51000 21.44000 0.07000 0.32649 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.70000 12.65000 0.05000 0.39526 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.70000 12.65000 0.05000 0.39526 兆豐國際生命科學基金 15.54000 15.57000 -0.03000 -0.19268 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.31970 10.29250 0.02720 0.26427 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.73470 10.70700 0.02770 0.25871 兆豐國際全球高股息基金 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036 兆豐國際全球基金 32.88000 32.76000 0.12000 0.36630 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.23060 10.23010 0.00050 0.00489 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.69040 9.67730 0.01310 0.13537 兆豐國際國民基金 23.20000 22.93000 0.27000 1.17750 兆豐國際第一基金 14.26000 14.33000 -0.07000 -0.48849 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.77450 9.77530 -0.00080 -0.00818 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.83060 7.83120 -0.00060 -0.00766 兆豐國際萬全基金 21.84000 21.94000 -0.10000 -0.45579 兆豐國際電子基金 27.96000 28.12000 -0.16000 -0.56899 兆豐國際綠鑽基金 8.24000 8.22000 0.02000 0.24331 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.33000 22.47000 -0.14000 -0.62305 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.61000 16.63000 -0.02000 -0.12026 兆豐國際豐台灣基金 33.17000 33.25000 -0.08000 -0.24060 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49120 12.49100 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.64000 11.68000 -0.04000 -0.34247 合庫全球高收益債券基金A類型 11.02080 11.01590 0.00490 0.04448 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.92120 11.91660 0.00460 0.03860 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.69530 10.69170 0.00360 0.03367 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.47400 11.46390 0.01010 0.08810 合庫全球高收益債券基金B類型 8.13350 8.12990 0.00360 0.04428 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.53630 9.53280 0.00350 0.03672 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.05690 9.05380 0.00310 0.03424 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.03570 9.02730 0.00840 0.09305 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.35150 9.34840 0.00310 0.03316 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.48000 11.43000 0.05000 0.43745 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468 合庫全球新興市場基金 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 合庫貨幣市場基金 10.12060 10.12050 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.54940 9.55430 -0.00490 -0.05129 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.81410 9.81920 -0.00510 -0.05194 合庫新興多重收益基金A類型 10.03800 10.04210 -0.00410 -0.04083 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.57520 11.58100 -0.00580 -0.05008 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.47790 13.47750 0.00040 0.00297 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.99390 8.99750 -0.00360 -0.04001 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.62200 9.62700 -0.00500 -0.05194 合庫新興多重收益基金B類型 7.95900 7.96230 -0.00330 -0.04145 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.96910 8.97370 -0.00460 -0.05126 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.20910 10.20920 -0.00010 -0.00098 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.92720 10.92430 0.00290 0.02655 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.59390 10.58000 0.01390 0.13138 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08880 10.07380 0.01500 0.14890 安聯中國東協基金 16.32000 16.26000 0.06000 0.36900 安聯中國策略基金 15.91000 15.94000 -0.03000 -0.18821 安聯中華新思路基金-人民幣 15.37000 15.36000 0.01000 0.06510 安聯中華新思路基金-美元 15.37000 15.34000 0.03000 0.19557 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.95000 13.92000 0.03000 0.21552 安聯台灣大壩基金 29.06000 29.18000 -0.12000 -0.41124 安聯台灣科技基金 49.56000 49.56000 0.00000 0.00000 安聯台灣貨幣市場基金 12.48010 12.47990 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 32.43000 32.45000 -0.02000 -0.06163 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.05020 10.04680 0.00340 0.03384 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.96030 14.95680 0.00350 0.02340 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62890 9.62660 0.00230 0.02389 安聯四季成長組合基金-美元 11.77000 11.74000 0.03000 0.25554 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.66000 11.63000 0.03000 0.25795 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.05320 12.04690 0.00630 0.05230 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.06240 10.05940 0.00300 0.02982 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.17790 12.17540 0.00250 0.02053 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52030 9.51600 0.00430 0.04519 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.36440 9.36160 0.00280 0.02991 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06160 9.05980 0.00180 0.01987 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.85320 11.84820 0.00500 0.04220 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.88220 10.87780 0.00440 0.04045 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.55140 10.54780 0.00360 0.03413 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.95230 8.94740 0.00490 0.05476 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.75220 8.74860 0.00360 0.04115 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.46030 8.45730 0.00300 0.03547 安聯全球人口趨勢基金 11.49000 11.46000 0.03000 0.26178 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.68000 34.85000 -0.17000 -0.48780 安聯全球油礦金趨勢基金 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 安聯全球計量平衡基金 12.81000 12.80000 0.01000 0.07813 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.01670 12.02010 -0.00340 -0.02829 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.45570 10.45860 -0.00290 -0.02773 安聯全球新興市場基金 18.45000 18.38000 0.07000 0.38085 安聯全球農金趨勢基金 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 安聯全球綠能趨勢基金 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 安聯亞洲動態策略基金 25.28000 25.25000 0.03000 0.11881 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00550 10.00600 -0.00050 -0.00500 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80940 9.80980 -0.00040 -0.00408 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.02250 82.96480 0.05770 0.06955 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.58720 12.57700 0.01020 0.08110 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.60540 65.56480 0.04060 0.06192 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.86520 9.85720 0.00800 0.08116 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.52960 2.52960 0.00000 0.00000 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62890 10.62390 0.00500 0.04706 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.11210 2.11310 -0.00100 -0.04732 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.88150 8.87730 0.00420 0.04731 宏利台灣動力基金 34.72000 35.03000 -0.31000 -0.88496 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.50600 10.48200 0.02400 0.22896 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.96570 9.94160 0.02410 0.24242 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.33880 8.31970 0.01910 0.22958 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.11550 8.09610 0.01940 0.23962 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 宏利全球債券組合基金 12.90110 12.90500 -0.00390 -0.03022 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77690 2.77800 -0.00110 -0.03960 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.67810 11.68310 -0.00500 -0.04280 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.69890 8.70260 -0.00370 -0.04252 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28470 2.28780 -0.00310 -0.13550 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.65120 10.65440 -0.00320 -0.03003 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.32250 4.32620 -0.00370 -0.08553 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.70070 0.70120 -0.00050 -0.07131 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.03000 20.04000 -0.01000 -0.04990 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.67790 11.66840 0.00950 0.08142 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.40870 10.40060 0.00810 0.07788 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.04500 10.03690 0.00810 0.08070 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.05150 9.04200 0.00950 0.10507 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.58380 8.57720 0.00660 0.07695 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.40780 8.40070 0.00710 0.08452 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.57830 8.56740 0.01090 0.12723 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73200 2.73670 -0.00470 -0.17174 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39910 0.39980 -0.00070 -0.17509 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.02270 12.04330 -0.02060 -0.17105 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91310 0.91390 -0.00080 -0.08754 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.39380 7.40650 -0.01270 -0.17147 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06140 2.06470 -0.00330 -0.15983 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29620 0.29670 -0.00050 -0.16852 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.07070 9.08610 -0.01540 -0.16949 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33340 0.33390 -0.00050 -0.14975 宏利萬利貨幣市場基金 13.63260 13.63240 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 3.00000 2.99000 0.01000 0.33445 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.30000 13.26000 0.04000 0.30166 宏利臺灣股息收益基金 30.35000 30.72000 -0.37000 -1.20443 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.78000 11.75000 0.03000 0.25532 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.96000 11.93000 0.03000 0.25147 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.72640 9.72580 0.00060 0.00617 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.69300 9.68620 0.00680 0.07020 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.80790 8.80020 0.00770 0.08750 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.36700 10.35800 0.00900 0.08689 貝萊德亞美利加收益基金 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 貝萊德新台幣基金 12.92710 12.92700 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.76000 26.93000 -0.17000 -0.63127 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19320 11.18950 0.00370 0.03307 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16760 10.15720 0.01040 0.10239 保德信大中華基金 31.88000 31.85000 0.03000 0.09419 保德信中小型股基金 51.46000 51.31000 0.15000 0.29234 保德信中國中小基金-人民幣 10.22000 10.33000 -0.11000 -1.06486 保德信中國中小基金-美元 10.59000 10.69000 -0.10000 -0.93545 保德信中國中小基金-新臺幣 9.88000 9.98000 -0.10000 -1.00200 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.74070 9.73900 0.00170 0.01746 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.73330 9.73170 0.00160 0.01644 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.84590 9.84450 0.00140 0.01422 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.54830 10.54690 0.00140 0.01327 保德信中國品牌基金-人民幣 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 保德信中國品牌基金-美元 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 保德信台商全方位基金 40.11000 40.44000 -0.33000 -0.81602 保德信全球中小基金 30.56000 30.49000 0.07000 0.22958 保德信全球消費商機基金 17.88000 17.79000 0.09000 0.50590 保德信全球基礎建設基金 11.96000 11.87000 0.09000 0.75821 保德信全球資源基金 8.31000 8.26000 0.05000 0.60533 保德信全球醫療生化基金-美元 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.22000 31.14000 0.08000 0.25690 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.89760 9.89260 0.00500 0.05054 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.61030 10.60480 0.00550 0.05186 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.08140 9.07520 0.00620 0.06832 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.72550 9.71880 0.00670 0.06894 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.24560 8.24370 0.00190 0.02305 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.73150 10.72900 0.00250 0.02330 保德信亞太基金 22.65000 22.58000 0.07000 0.31001 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.49630 8.49650 -0.00020 -0.00235 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.11890 11.11920 -0.00030 -0.00270 保德信店頭市場基金 37.17000 37.01000 0.16000 0.43232 保德信拉丁美洲基金 6.39000 6.36000 0.03000 0.47170 保德信金平衡基金 30.13000 30.18000 -0.05000 -0.16567 保德信金滿意基金 44.02000 43.97000 0.05000 0.11371 保德信科技島基金 27.54000 27.61000 -0.07000 -0.25353 保德信高成長基金 98.93000 100.02000 -1.09000 -1.08978 保德信第一基金 28.89000 29.15000 -0.26000 -0.89194 保德信貨幣市場基金 15.75390 15.75370 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.71000 10.69910 0.01090 0.10188 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.53120 10.51900 0.01220 0.11598 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.94830 10.94300 0.00530 0.04843 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.07940 10.07320 0.00620 0.06155 保德信新世紀基金 10.42000 10.49000 -0.07000 -0.66730 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.04250 8.04720 -0.00470 -0.05841 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.68710 10.69330 -0.00620 -0.05798 保德信新興趨勢組合基金 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643 保德信瑞騰基金 15.53550 15.53540 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.59000 10.49000 0.10000 0.95329 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.80060 9.80400 -0.00340 -0.03468 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.95220 9.95570 -0.00350 -0.03516 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.70160 9.70180 -0.00020 -0.00206 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.76700 9.76730 -0.00030 -0.00307 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.81080 9.81610 -0.00530 -0.05399 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.81080 9.81600 -0.00520 -0.05297 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.77980 9.78770 -0.00790 -0.08071 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.78100 9.78890 -0.00790 -0.08070 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.85550 9.83330 0.02220 0.22576 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.61160 9.62850 -0.01690 -0.17552 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.54640 9.56580 -0.01940 -0.20281 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94910 1.94920 -0.00010 -0.00513 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62690 2.62710 -0.00020 -0.00761 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30550 0.30540 0.00010 0.03274 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44730 0.44710 0.00020 0.04473 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.63670 8.63070 0.00600 0.06952 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.81530 11.80730 0.00800 0.06775 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.54300 9.54740 -0.00440 -0.04609 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.58490 11.59020 -0.00530 -0.04573 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.01270 9.01290 -0.00020 -0.00222 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.96630 10.96650 -0.00020 -0.00182 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11370 10.12270 -0.00900 -0.08891 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.95410 9.95980 -0.00570 -0.05723 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13310 10.13870 -0.00560 -0.05523 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.61380 10.61970 -0.00590 -0.05556 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.01060 10.01270 -0.00210 -0.02097 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.84860 9.85170 -0.00310 -0.03147 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07620 10.07940 -0.00320 -0.03175 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.77450 9.77430 0.00020 0.00205 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.90160 9.90190 -0.00030 -0.00303 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.33780 10.36580 -0.02800 -0.27012 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.31990 6.33020 -0.01030 -0.16271 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.71920 10.73660 -0.01740 -0.16206 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64220 11.64210 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 21.14000 20.88000 0.26000 1.24521 施羅德樂活中小基金-I類型 4806.580004747.68000 58.90000 1.24061 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.69030 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柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.87410 10.87280 0.00130 0.01196 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.40700 8.40630 0.00070 0.00833 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.99720 11.99470 0.00250 0.02084 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.51690 11.51470 0.00220 0.01911 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.63880 11.63860 0.00020 0.00172 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.33220 11.33080 0.00140 0.01236 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.97160 8.96990 0.00170 0.01895 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.91690 9.91480 0.00210 0.02118 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72990 9.72980 0.00010 0.00103 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.67210 9.67090 0.00120 0.01241 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.50950 9.50870 0.00080 0.00841 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.10110 10.09700 0.00410 0.04061 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.06340 10.05990 0.00350 0.03479 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.98130 9.97820 0.00310 0.03107 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.06870 10.06550 0.00320 0.03179 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.95800 9.95400 0.00400 0.04018 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.88150 9.87810 0.00340 0.03442 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.83870 9.83570 0.00300 0.03050 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 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柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.82900 9.82210 0.00690 0.07025 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.69760 9.69140 0.00620 0.06397 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.60000 13.55000 0.05000 0.36900 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.78000 14.73000 0.05000 0.33944 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.88000 11.84000 0.04000 0.33784 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.28000 12.24000 0.04000 0.32680 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.65000 12.61000 0.04000 0.31721 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 14.24000 14.16000 0.08000 0.56497 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 14.02000 13.94000 0.08000 0.57389 柏瑞拉丁美洲基金 8.67000 8.76000 -0.09000 -1.02740 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.28210 11.29420 -0.01210 -0.10713 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.43530 7.44330 -0.00800 -0.10748 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.94000 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0.01770 0.16906 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.43650 10.42860 0.00790 0.07575 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.45300 10.43450 0.01850 0.17730 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.28260 10.26520 0.01740 0.16950 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.39320 10.37480 0.01840 0.17735 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.39000 13.55000 -0.16000 -1.18081 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.79000 31.04000 0.75000 2.41624 國泰大中華基金 22.23000 22.36000 -0.13000 -0.58140 國泰小龍基金 16.70000 16.72000 -0.02000 -0.11962 國泰中小成長基金 48.44000 48.58000 -0.14000 -0.28818 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.47790 4.47870 -0.00080 -0.01786 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.87000 20.87000 0.00000 0.00000 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.80690 0.80680 0.00010 0.01239 國泰中國內需增長基金美元級別 0.76460 0.76460 0.00000 0.00000 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.07370 2.07290 0.00080 0.03859 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.56860 9.56200 0.00660 0.06902 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.20750 8.20180 0.00570 0.06950 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31960 0.31940 0.00020 0.06262 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.42860 11.42540 0.00320 0.02801 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78240 1.78160 0.00080 0.04490 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.15830 10.14030 0.01800 0.17751 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34540 0.34490 0.00050 0.14497 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.87310 4.88140 -0.00830 -0.17003 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.70000 22.73000 -0.03000 -0.13198 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.75510 0.75630 -0.00120 -0.15867 國泰中港台基金人民幣級別 3.59760 3.61840 -0.02080 -0.57484 國泰中港台基金台幣級別 16.77000 16.86000 -0.09000 -0.53381 國泰中港台基金美元級別 0.56440 0.56760 -0.00320 -0.56378 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.85000 27.78000 0.07000 0.25198 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.44000 12.47000 -0.03000 -0.24058 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.54000 37.38000 0.16000 0.42804 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 9.99690 9.99120 0.00570 0.05705 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.99690 9.99120 0.00570 0.05705 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.99690 9.99120 0.00570 0.05705 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33490 0.33480 0.00010 0.02987 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33490 0.33480 0.00010 0.02987 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33490 0.33480 0.00010 0.02987 國泰台灣貨幣市場基金 12.40300 12.40290 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 30.72000 30.90000 -0.18000 -0.58252 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.27810 2.27070 0.00740 0.32589 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35640 0.35510 0.00130 0.36609 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47070 0.46960 0.00110 0.23424 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.25000 13.23000 0.02000 0.15117 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47230 0.47180 0.00050 0.10598 國泰全球資源基金台幣級別 5.89000 5.89000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金美元級別 0.19460 0.19460 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41600 0.41550 0.00050 0.12034 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37770 0.37720 0.00050 0.13256 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43990 0.43930 0.00060 0.13658 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49440 0.49430 0.00010 0.02023 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.12000 20.09000 0.03000 0.14933 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.35000 21.34000 0.01000 0.04686 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.43030 2.42550 0.00480 0.19790 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.47670 11.45020 0.02650 0.23144 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.40750 10.38340 0.02410 0.23210 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38120 0.38030 0.00090 0.23666 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34570 0.34490 0.00080 0.23195 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50020 0.49970 0.00050 0.10006 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.01000 11.99000 0.02000 0.16681 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41600 0.41540 0.00060 0.14444 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.81000 18.76000 0.05000 0.26652 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.63080 0.62930 0.00150 0.23836 國泰科技生化基金 40.35000 40.52000 -0.17000 -0.41955 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.39000 26.38000 0.01000 0.03791 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.47000 13.48000 -0.01000 -0.07418 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.08980 38.16810 -0.07830 -0.20515 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.69740 19.64720 0.05020 0.25551 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.05910 19.15990 -0.10080 -0.52610 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.68860 38.75570 -0.06710 -0.17314 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.75120 38.77010 -0.01890 -0.04875 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.50770 41.44590 0.06180 0.14911 國泰紐幣2021保本基金 11.98750 11.99970 -0.01220 -0.10167 國泰紐幣八年期保本基金 12.26330 12.27600 -0.01270 -0.10345 國泰紐幣保本基金 12.33110 12.32970 0.00140 0.01135 國泰高科技基金 14.96000 15.05000 -0.09000 -0.59801 國泰國泰基金台幣I級別 25.70000 25.78000 -0.08000 -0.31032 國泰國泰基金台幣級別 25.70000 25.78000 -0.08000 -0.31032 國泰富時中國A50基金 20.62000 20.34000 0.28000 1.37660 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33900 0.33870 0.00030 0.08857 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45440 0.45450 -0.00010 -0.02200 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37390 0.37300 0.00090 0.24129 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50130 0.50070 0.00060 0.11983 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35440 0.35370 0.00070 0.19791 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47510 0.47470 0.00040 0.08426 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.54170 10.56150 -0.01980 -0.18747 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.64570 7.66000 -0.01430 -0.18668 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35670 0.35740 -0.00070 -0.19586 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25650 0.25700 -0.00050 -0.19455 國泰新興市場基金台幣級別 12.18000 12.21000 -0.03000 -0.24570 國泰新興市場基金美元級別 0.40870 0.40980 -0.00110 -0.26842 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10370 2.10750 -0.00380 -0.18031 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.40090 1.40340 -0.00250 -0.17814 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33920 0.33970 -0.00050 -0.14719 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36420 0.36480 -0.00060 -0.16447 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22810 0.22850 -0.00040 -0.17505 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.39370 10.41030 -0.01660 -0.15946 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.79250 6.80340 -0.01090 -0.16021 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.95000 13.97000 -0.02000 -0.14316 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.10000 36.02000 0.08000 0.22210 國泰價值卓越基金 17.99000 18.07000 -0.08000 -0.44272 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.29000 11.21000 0.08000 0.71365 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39820 0.39520 0.00300 0.75911 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.87050 39.82160 0.04890 0.12280 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.93000 19.89000 0.04000 0.20111 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.85000 19.79000 0.06000 0.30318 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.79000 19.80000 -0.01000 -0.05051 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.99070 11.99550 -0.00480 -0.04002 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40210 0.40230 -0.00020 -0.04971 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.58700 9.57520 0.01180 0.12324 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.53390 8.52260 0.01130 0.13259 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.57860 10.56560 0.01300 0.12304 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.51510 9.50250 0.01260 0.13260 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.12360 11.12060 0.00300 0.02698 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13180 10.11740 0.01440 0.14233 第一金大中華基金 31.19000 31.32000 -0.13000 -0.41507 第一金小型精選基金 44.87000 45.01000 -0.14000 -0.31104 第一金中國世紀基金-人民幣 14.64000 14.72000 -0.08000 -0.54348 第一金中國世紀基金-美元 9.82090 9.87560 -0.05470 -0.55389 第一金中國世紀基金-美元-N 9.82240 9.87720 -0.05480 -0.55481 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.17000 11.23000 -0.06000 -0.53428 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.16000 11.23000 -0.07000 -0.62333 第一金中概平衡基金 27.83000 27.93000 -0.10000 -0.35804 第一金台灣貨幣市場基金 15.23740 15.23720 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.70300 177.70100 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.04430 10.04230 0.00200 0.01992 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.04430 10.04230 0.00200 0.01992 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.50220 14.46020 0.04200 0.29045 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.50280 14.46130 0.04150 0.28697 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.47000 13.43000 0.04000 0.29784 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.47000 13.43000 0.04000 0.29784 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.88480 9.88710 -0.00230 -0.02326 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.88750 9.88990 -0.00240 -0.02427 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.40100 9.40230 -0.00130 -0.01383 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.42500 9.42630 -0.00130 -0.01379 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.29250 10.29490 -0.00240 -0.02331 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.79540 9.79670 -0.00130 -0.01327 第一金全球大趨勢基金 23.81000 23.74000 0.07000 0.29486 第一金全球不動產證券化基金A 8.15930 8.16710 -0.00780 -0.09551 第一金全球不動產證券化基金B 5.85430 5.85990 -0.00560 -0.09556 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.25530 9.17010 0.08520 0.92911 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.25640 9.17120 0.08520 0.92900 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.02000 8.94000 0.08000 0.89485 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.02000 8.94000 0.08000 0.89485 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.52800 9.44030 0.08770 0.92900 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.52920 9.44150 0.08770 0.92888 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.29000 9.20000 0.09000 0.97826 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.29000 9.20000 0.09000 0.97826 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.58120 8.57060 0.01060 0.12368 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.07370 10.06130 0.01240 0.12324 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.70950 9.70550 0.00400 0.04121 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.70840 9.70440 0.00400 0.04122 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.01690 8.01420 0.00270 0.03369 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.82270 8.81910 0.00360 0.04082 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.82290 8.81930 0.00360 0.04082 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.04870 11.04420 0.00450 0.04075 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.04960 11.04500 0.00460 0.04165 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.95940 9.95600 0.00340 0.03415 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.61080 14.60470 0.00610 0.04177 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.89820 14.87250 0.02570 0.17280 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.91660 14.89080 0.02580 0.17326 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.62000 13.59000 0.03000 0.22075 第一金亞洲科技基金 21.12000 21.06000 0.06000 0.28490 第一金亞洲新興市場基金 13.79000 13.81000 -0.02000 -0.14482 第一金店頭市場基金 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 第一金創新趨勢基金 28.99000 29.19000 -0.20000 -0.68517 第一金電子基金 38.84000 38.95000 -0.11000 -0.28241 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.86000 19.94000 -0.08000 -0.40120 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.24000 19.27000 -0.03000 -0.15568 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 統一大中華中小基金(美元) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 統一大中華中小基金(新台幣) 13.92000 13.91000 0.01000 0.07189 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 統一大東協高股息基金(美元) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金 36.28000 36.45000 -0.17000 -0.46639 統一大龍印基金 16.73000 16.64000 0.09000 0.54087 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 統一大龍騰中國基金(美元) 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.19000 11.13000 0.06000 0.53908 統一中小基金 31.68000 31.86000 -0.18000 -0.56497 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.44000 9.44560 -0.00560 -0.05929 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.46730 9.46050 0.00680 0.07188 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.03390 9.02770 0.00620 0.06868 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.10340 11.10990 -0.00650 -0.05851 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.06140 11.05360 0.00780 0.07057 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.55200 10.54480 0.00720 0.06828 統一台灣動力基金 21.42000 21.47000 -0.05000 -0.23288 統一全天候基金 130.41000 131.13000 -0.72000 -0.54907 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.73010 8.72800 0.00210 0.02406 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.07070 9.05670 0.01400 0.15458 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.94120 8.92770 0.01350 0.15121 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.96290 8.96080 0.00210 0.02344 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.31230 9.29800 0.01430 0.15380 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.17940 9.16560 0.01380 0.15056 統一全球債券組合基金 11.90250 11.92340 -0.02090 -0.17529 統一全球新科技基金(人民幣) 16.21000 16.19000 0.02000 0.12353 統一全球新科技基金(美元) 16.38000 16.34000 0.04000 0.24480 統一全球新科技基金(新台幣) 15.18000 15.14000 0.04000 0.26420 統一亞太基金 28.09000 28.00000 0.09000 0.32143 統一亞洲大金磚基金 13.58000 13.52000 0.06000 0.44379 統一奔騰基金 70.17000 70.46000 -0.29000 -0.41158 統一強棒貨幣市場基金 16.64550 16.64530 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642 統一強漢基金(美元) 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915 統一強漢基金(新台幣) 26.48000 26.33000 0.15000 0.56969 統一統信基金 37.33000 37.53000 -0.20000 -0.53291 統一黑馬基金 70.81000 71.08000 -0.27000 -0.37985 統一新亞洲科技能源基金 20.09000 20.18000 -0.09000 -0.44599 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.03660 8.04330 -0.00670 -0.08330 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.12240 10.13080 -0.00840 -0.08292 統一經建基金 55.36000 55.66000 -0.30000 -0.53899 統一龍馬基金 81.27000 81.52000 -0.25000 -0.30667 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 27.25000 27.32000 -0.07000 -0.25622 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 53.84000 54.21000 -0.37000 -0.68253 野村中國機會基金 15.33000 15.28000 0.05000 0.32723 野村巴西基金 5.09000 5.14000 -0.05000 -0.97276 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.38000 12.40000 -0.02000 -0.16129 野村台灣高股息基金 23.17000 23.19000 -0.02000 -0.08624 野村台灣運籌基金 40.01000 40.26000 -0.25000 -0.62096 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.65650 9.66440 -0.00790 -0.08174 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.63140 9.63740 -0.00600 -0.06226 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.62690 9.63470 -0.00780 -0.08096 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.73770 9.74570 -0.00800 -0.08209 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.69550 9.70160 -0.00610 -0.06288 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.65630 9.66410 -0.00780 -0.08071 野村平衡基金 20.75000 20.88000 -0.13000 -0.62261 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.05000 13.07000 -0.02000 -0.15302 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 野村全球生技醫療基金 16.70000 16.71000 -0.01000 -0.05984 野村全球品牌基金 29.23000 29.11000 0.12000 0.41223 野村全球氣候變遷基金 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.27000 13.23000 0.04000 0.30234 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.54000 11.51000 0.03000 0.26064 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.61000 19.55000 0.06000 0.30691 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.48000 12.45000 0.03000 0.24096 野村全球短期收益基金-美元計價 10.47240 10.47930 -0.00690 -0.06584 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.32080 10.32900 -0.00820 -0.07939 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.60150 9.58860 0.01290 0.13453 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.35380 9.34010 0.01370 0.14668 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.83280 8.82000 0.01280 0.14512 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.13670 11.12170 0.01500 0.13487 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.64620 10.63070 0.01550 0.14580 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.10990 10.09540 0.01450 0.14363 野村成長基金 29.07000 29.06000 0.01000 0.03441 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.53880 9.52720 0.01160 0.12176 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.55280 9.54000 0.01280 0.13417 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.48000 9.46630 0.01370 0.14472 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.87390 9.86190 0.01200 0.12168 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.81850 9.80530 0.01320 0.13462 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.74800 9.73390 0.01410 0.14485 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.53000 13.45000 0.08000 0.59480 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.77860 9.79100 -0.01240 -0.12665 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.72690 9.73700 -0.01010 -0.10373 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.64120 9.65090 -0.00970 -0.10051 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.23790 10.25090 -0.01300 -0.12682 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.10510 10.11560 -0.01050 -0.10380 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.02200 10.03210 -0.01010 -0.10068 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.72090 8.73270 -0.01180 -0.13512 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.43580 9.45030 -0.01450 -0.15343 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.31850 9.33100 -0.01250 -0.13396 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.14320 13.16100 -0.01780 -0.13525 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.30130 12.32020 -0.01890 -0.15341 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.06220 10.07570 -0.01350 -0.13399 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.24140 10.22970 0.01170 0.11437 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.93030 9.91760 0.01270 0.12806 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.36640 9.35500 0.01140 0.12186 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.05630 11.04300 0.01330 0.12044 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.07560 10.07380 0.00180 0.01787 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.27210 11.27270 -0.00060 -0.00532 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.83380 10.83290 0.00090 0.00831 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.42200 10.42100 0.00100 0.00960 野村泰國基金 41.86000 41.87000 -0.01000 -0.02388 野村高科技基金 14.00000 14.03000 -0.03000 -0.21383 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.12660 10.11600 0.01060 0.10478 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.50900 10.50150 0.00750 0.07142 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.71130 10.72510 -0.01380 -0.12867 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.93800 9.92940 0.00860 0.08661 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.61920 9.60990 0.00930 0.09678 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.73200 9.73270 -0.00070 -0.00719 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.00040 11.99190 0.00850 0.07088 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.12090 13.13500 -0.01410 -0.10735 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.03690 11.02740 0.00950 0.08615 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.68870 10.67830 0.01040 0.09739 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.05810 11.05900 -0.00090 -0.00814 野村貨幣市場基金 16.25260 16.25240 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.38000 16.42000 -0.04000 -0.24361 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.92960 9.93860 -0.00900 -0.09056 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.89420 7.89930 -0.00510 -0.06456 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.61370 11.62120 -0.00750 -0.06454 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.31000 7.32000 -0.01000 -0.13661 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.05000 9.14000 -0.09000 -0.98468 野村精選貨幣市場基金 12.07240 12.07230 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.51000 12.46000 0.05000 0.40128 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.97000 11.92000 0.05000 0.41946 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.47000 11.41000 0.06000 0.52585 野村歐洲高股息基金季配型 8.11000 8.02000 0.09000 1.12219 野村歐洲高股息基金累積型 11.45000 11.33000 0.12000 1.05914 野村積極成長基金 12.28000 12.27000 0.01000 0.08150 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.98000 37.21000 -0.23000 -0.61811 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.05680 10.04750 0.00930 0.09256 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.60260 8.59700 0.00560 0.06514 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.00620 8.00090 0.00530 0.06624 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.80030 7.79430 0.00600 0.07698 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.54470 11.53720 0.00750 0.06501 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.52160 10.51460 0.00700 0.06657 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28160 10.27370 0.00790 0.07690 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 野村環球基金-人民幣計價 16.00000 15.97000 0.03000 0.18785 野村環球基金-美元計價 12.70000 12.67000 0.03000 0.23678 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.20000 17.16000 0.04000 0.23310 野村鴻利基金 23.91000 24.05000 -0.14000 -0.58212 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85160 16.85150 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.70000 21.79000 -0.09000 -0.41303 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.09000 13.04000 0.05000 0.38344 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.11000 15.06000 0.05000 0.33201 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.96020 9.96710 -0.00690 -0.06923 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.07000 13.07930 -0.00930 -0.07110 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.62550 9.63230 -0.00680 -0.07060 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.63480 9.64200 -0.00720 -0.07467 凱基台商天下基金 13.64000 13.61000 0.03000 0.22043 凱基台灣精五門基金 21.63000 21.61000 0.02000 0.09255 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.87340 10.81430 0.05910 0.54650 凱基亞太高股息基金 13.44000 13.42000 0.02000 0.14903 凱基亞洲四金磚基金 18.44000 18.48000 -0.04000 -0.21645 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.11000 14.12000 -0.01000 -0.07082 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.68390 13.68980 -0.00590 -0.04310 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.05000 13.06000 -0.01000 -0.07657 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53390 11.53380 0.00010 0.00087 凱基開創基金 28.16000 28.21000 -0.05000 -0.17724 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.93000 21.91000 0.02000 0.09128 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.95350 21.94140 0.01210 0.05515 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.42000 18.40000 0.02000 0.10870 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.17910 18.16170 0.01740 0.09581 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.00000 8.00000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.92920 11.90680 0.02240 0.18813 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.63870 11.57370 0.06500 0.56162 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.54000 11.48000 0.06000 0.52265 凱基護城河基金-台幣計價A 13.10000 13.09000 0.01000 0.07639 凱基護城河基金-美元計價B 13.26380 13.25090 0.01290 0.09735 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.13000 14.18000 -0.05000 -0.35261 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.59000 33.45000 0.14000 0.41854 富邦NASDAQ-100基金 29.36000 29.33000 0.03000 0.10228 富邦上証180基金 31.27000 30.92000 0.35000 1.13195 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24250 0.24320 -0.00070 -0.28783 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.24000 7.25000 -0.01000 -0.13793 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.04000 7.12000 -0.08000 -1.12360 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.36000 42.33000 1.03000 2.43326 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.97680 12.00360 -0.02680 -0.22327 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.30520 11.32960 -0.02440 -0.21537 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.00080 11.02170 -0.02090 -0.18963 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.52690 10.58140 -0.05450 -0.51505 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.85640 9.90660 -0.05020 -0.50673 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.59990 9.64610 -0.04620 -0.47895 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.69950 20.67600 0.02350 0.11366 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.26700 11.26400 0.00300 0.02663 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.70930 10.70280 0.00650 0.06073 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.82000 12.81380 0.00620 0.04839 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89590 1.89480 0.00110 0.05805 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.45040 9.49570 -0.04530 -0.47706 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44510 1.45150 -0.00640 -0.44092 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.59720 11.59550 0.00170 0.01466 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73960 1.73920 0.00040 0.02300 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.06600 10.09050 -0.02450 -0.24280 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52920 1.53270 -0.00350 -0.22836 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.22000 14.27000 -0.05000 -0.35039 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.93000 24.81000 0.12000 0.48368 富邦日本東証基金 22.80000 22.73000 0.07000 0.30796 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.56000 43.78000 -0.22000 -0.50251 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.20000 49.43000 -0.23000 -0.46530 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.19000 51.22000 -0.03000 -0.05857 富邦台灣心基金 25.12000 25.30000 -0.18000 -0.71146 富邦台灣釆吉50基金 48.01000 48.01000 0.00000 0.00000 富邦台灣科技指數基金 51.79000 51.50000 0.29000 0.56311 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.25300 39.43900 -0.18600 -0.47161 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 39.85480 39.88190 -0.02710 -0.06795 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29800 0.29860 -0.00060 -0.20094 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.33690 2.33760 -0.00070 -0.02995 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34060 0.34070 -0.00010 -0.02935 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.64630 10.64770 -0.00140 -0.01315 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.03260 2.03570 -0.00310 -0.15228 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32720 0.32780 -0.00060 -0.18304 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.20350 9.21870 -0.01520 -0.16488 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.12000 23.04000 0.08000 0.34722 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.56000 14.63000 -0.07000 -0.47847 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.19000 29.00000 0.19000 0.65517 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62740 15.62730 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 72.19000 72.57000 -0.38000 -0.52363 富邦科技基金 28.11000 28.35000 -0.24000 -0.84656 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.20030 39.26550 -0.06520 -0.16605 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.36560 38.50120 -0.13560 -0.35220 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.83070 37.92890 -0.09820 -0.25891 富邦恒生國企ETF基金 21.88000 21.80000 0.08000 0.36697 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.69000 12.68000 0.01000 0.07886 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 34.20000 34.22000 -0.02000 -0.05845 富邦高成長基金 27.49000 27.68000 -0.19000 -0.68642 富邦基金 14.57000 14.65000 -0.08000 -0.54608 富邦深証100基金 11.34000 11.16000 0.18000 1.61290 富邦富時歐洲ETF基金 20.68000 20.49000 0.19000 0.92728 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40280 0.40250 0.00030 0.07453 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.21400 12.20670 0.00730 0.05980 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.51660 9.54380 -0.02720 -0.28500 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30120 0.30210 -0.00090 -0.29791 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.87660 8.91580 -0.03920 -0.43967 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.69770 9.69080 0.00690 0.07120 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.90250 9.89380 0.00870 0.08793 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.69770 9.69080 0.00690 0.07120 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.90250 9.89380 0.00870 0.08793 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.01000 20.04000 -0.03000 -0.14970 富邦精準基金 51.96000 52.43000 -0.47000 -0.89643 富邦精銳中小基金 13.39000 13.55000 -0.16000 -1.18081 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 21.20000 21.30000 -0.10000 -0.46948 富邦臺灣公司治理100基金 21.45000 21.42000 0.03000 0.14006 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.57000 7.58000 -0.01000 -0.13193 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.63000 15.59000 0.04000 0.25657 富邦標普美國特別股ETF基金 19.74000 19.74000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.30780 10.30910 -0.00130 -0.01261 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.14090 11.13970 0.00120 0.01077 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.88090 10.87770 0.00320 0.02942 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.07310 10.10780 -0.03470 -0.34330 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.83980 10.87760 -0.03780 -0.34750 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.56680 10.60070 -0.03390 -0.31979 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.64000 30.76000 -0.12000 -0.39012 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.86500 8.85970 0.00530 0.05982 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.36810 9.36340 0.00470 0.05020 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15290 9.14980 0.00310 0.03388 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.73550 9.72980 0.00570 0.05858 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.71230 9.70740 0.00490 0.05048 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.49070 9.48760 0.00310 0.03267 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.54940 9.54580 0.00360 0.03771 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.47270 8.47790 -0.00520 -0.06134 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.45870 9.46530 -0.00660 -0.06973 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.01140 9.01920 -0.00780 -0.08648 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.42460 10.43090 -0.00630 -0.06040 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.15890 10.16600 -0.00710 -0.06984 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.73670 9.74510 -0.00840 -0.08620 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.12330 9.13080 -0.00750 -0.08214 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.55490 9.56260 -0.00770 -0.08052 富達卓越領航全球組合基金 15.20000 15.10000 0.10000 0.66225 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.69450 8.70170 -0.00720 -0.08274 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.36100 9.36960 -0.00860 -0.09179 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.11580 9.12580 -0.01000 -0.10958 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.79600 9.80400 -0.00800 -0.08160 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.72880 9.73770 -0.00890 -0.09140 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.50670 9.51710 -0.01040 -0.10928 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.19090 9.20040 -0.00950 -0.10326 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.55300 9.56280 -0.00980 -0.10248 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.10000 12.15000 -0.05000 -0.41152 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.88000 8.95000 -0.07000 -0.78212 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.92000 11.01000 -0.09000 -0.81744 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.33000 10.41000 -0.08000 -0.76849 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.53640 9.53490 0.00150 0.01573 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.22720 9.22590 0.00130 0.01409 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.72270 8.72130 0.00140 0.01605 富蘭克林華美中華基金 14.75000 14.70000 0.05000 0.34014 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.65000 21.86000 -0.21000 -0.96066 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.00000 21.11000 -0.11000 -0.52108 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.83520 7.83070 0.00450 0.05747 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.05540 9.04990 0.00550 0.06077 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.67140 9.66570 0.00570 0.05897 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.13110 9.12590 0.00520 0.05698 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.04540 11.03680 0.00860 0.07792 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.82380 8.81690 0.00690 0.07826 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.29170 9.28450 0.00720 0.07755 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.10730 13.09080 0.01650 0.12604 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.38440 10.37140 0.01300 0.12534 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.11560 10.10910 0.00650 0.06430 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.74680 7.74190 0.00490 0.06329 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.24660 9.24070 0.00590 0.06385 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.56630 10.55950 0.00680 0.06440 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55750 7.55260 0.00490 0.06488 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.03830 9.03240 0.00590 0.06532 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.41000 10.40330 0.00670 0.06440 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.79290 7.78790 0.00500 0.06420 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.25820 8.26670 -0.00850 -0.10282 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.38570 9.39520 -0.00950 -0.10112 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.08650 10.09680 -0.01030 -0.10201 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.62960 12.64260 -0.01300 -0.10283 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.90000 8.81000 0.09000 1.02157 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.13000 11.03000 0.10000 0.90662 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.27470 13.25370 0.02100 0.15845 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 富蘭克林華美第一富基金 45.59000 45.86000 -0.27000 -0.58875 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29400 10.29380 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.71000 13.69000 0.02000 0.14609 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.70000 13.68000 0.02000 0.14620 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.37000 15.35000 0.02000 0.13029 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.96740 7.95450 0.01290 0.16217 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.32530 11.31230 0.01300 0.11492 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.66780 9.69140 -0.02360 -0.24351 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.93930 10.96590 -0.02660 -0.24257 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.96790 6.98620 -0.01830 -0.26194 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.22550 9.24940 -0.02390 -0.25840 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.21000 10.23650 -0.02650 -0.25888 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.54320 10.57080 -0.02760 -0.26110 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.88000 19.89000 -0.01000 -0.05028 復華人民幣貨幣市場基金 11.56230 11.56140 0.00090 0.00778 復華人生目標基金 42.41380 42.63090 -0.21710 -0.50926 復華大中華中小策略基金 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789 復華中小精選基金 87.60000 88.40000 -0.80000 -0.90498 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.48000 12.40000 0.08000 0.64516 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.51000 11.43000 0.08000 0.69991 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.62000 11.54000 0.08000 0.69324 復華六年到期新興市場債券基金 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 復華台灣智能基金 12.87000 12.91000 -0.04000 -0.30984 復華全方位基金 35.61000 35.69000 -0.08000 -0.22415 復華全球大趨勢基金-美元 14.67000 14.54000 0.13000 0.89409 復華全球大趨勢基金-新臺幣 22.26000 22.07000 0.19000 0.86090 復華全球平衡基金-美元 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 復華全球平衡基金-新臺幣 20.56000 20.52000 0.04000 0.19493 復華全球物聯網科技基金-美元 18.53000 18.41000 0.12000 0.65182 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 17.22000 17.11000 0.11000 0.64290 復華全球原物料基金 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 復華全球消費基金-新臺幣 14.31000 14.27000 0.04000 0.28031 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44280 11.44120 0.00160 0.01398 復華全球債券基金 13.38120 13.38280 -0.00160 -0.01196 復華全球債券組合基金 14.58000 14.59000 -0.01000 -0.06854 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.50000 14.49000 0.01000 0.06901 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027 復華有利貨幣市場基金 13.42590 13.42570 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 14.13000 14.01000 0.12000 0.85653 復華亞太成長基金 17.32000 17.20000 0.12000 0.69767 復華亞太神龍科技基金-美元 11.00000 10.87000 0.13000 1.19595 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.71860 9.72300 -0.00440 -0.04525 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.55070 9.55390 -0.00320 -0.03349 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.87140 9.87590 -0.00450 -0.04557 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.67090 9.67410 -0.00320 -0.03308 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.67020 9.67490 -0.00470 -0.04858 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.84150 9.84470 -0.00320 -0.03250 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.66810 9.67410 -0.00600 -0.06202 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.83850 9.84300 -0.00450 -0.04572 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.66690 9.67300 -0.00610 -0.06306 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.84170 9.84620 -0.00450 -0.04570 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.23910 9.23550 0.00360 0.03898 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.95580 8.95270 0.00310 0.03463 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.63270 8.62830 0.00440 0.05099 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.39770 11.39320 0.00450 0.03950 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.06190 11.05800 0.00390 0.03527 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.78700 10.78150 0.00550 0.05101 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0.27959 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65610 8.68060 -0.02450 -0.28224 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.26400 8.29310 -0.02910 -0.35089 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.01270 11.00690 0.00580 0.05269 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.48920 10.49060 -0.00140 -0.01335 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.32000 8.32000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(美元) 8.60000 8.59000 0.01000 0.11641 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.19000 12.17000 0.02000 0.16434 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.49020 9.49380 -0.00360 -0.03792 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.36220 9.36410 -0.00190 -0.02029 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.70250 9.70620 -0.00370 -0.03812 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.57360 9.57560 -0.00200 -0.02089 華南永昌永昌基金 20.38000 20.16000 0.22000 1.09127 華南永昌全球亨利組合基金 14.19940 14.20340 -0.00400 -0.02816 華南永昌全球神農水資源基金 10.07000 10.03000 0.04000 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華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.21910 10.21140 0.00770 0.07541 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.84480 9.84080 0.00400 0.04065 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.06650 10.05890 0.00760 0.07555 華頓中小型基金 29.12000 29.23000 -0.11000 -0.37633 華頓中國多重機會平衡基金 12.82520 12.80930 0.01590 0.12413 華頓台灣基金 36.98000 37.17000 -0.19000 -0.51116 華頓平安貨幣市場基金 11.50970 11.50960 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 18.28000 18.17000 0.11000 0.60539 華頓全球高收益債券基金A 13.26810 13.26910 -0.00100 -0.00754 華頓全球高收益債券基金B 8.31600 8.31660 -0.00060 -0.00721 華頓全球黑鑽油源基金 6.07000 6.07000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.97160 2.98830 -0.01670 -0.55885 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.84850 13.92340 -0.07490 -0.53794 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46440 0.46700 -0.00260 -0.55675 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.81070 11.82790 -0.01720 -0.14542 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.73320 10.74920 -0.01600 -0.14885 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.94240 10.95600 -0.01360 -0.12413 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.92710 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-0.24956 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.45310 2.45290 0.00020 0.00815 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24040 2.24020 0.00020 0.00893 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.64090 11.64020 0.00070 0.00601 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.07050 8.06940 0.00110 0.01363 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38410 0.38400 0.00010 0.02604 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34530 0.34530 0.00000 0.00000 匯豐拉丁美洲基金 6.93000 7.00000 -0.07000 -1.00000 匯豐金磚動力基金 14.41000 14.42000 -0.01000 -0.06935 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97470 14.97460 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.22000 5.20000 0.02000 0.38462 匯豐新鑽動力基金 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.31270 5.33470 -0.02200 -0.41239 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.86430 8.88670 -0.02240 -0.25206 匯豐龍鳳基金-A類型 54.22000 54.60000 -0.38000 -0.69597 匯豐龍鳳基金-I類型 54.22000 54.60000 -0.38000 -0.69597 匯豐龍騰電子基金 39.78000 40.13000 -0.35000 -0.87217 匯豐雙高收益債券組合基金 12.20750 12.21200 -0.00450 -0.03685 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 23.11000 23.16000 -0.05000 -0.21589 新光中國成長基金(人民幣) 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(美元) 12.83000 12.83000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(新臺幣) 12.38000 12.40000 -0.02000 -0.16129 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.01300 10.02360 -0.01060 -0.10575 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.96970 9.96820 0.00150 0.01505 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.93620 9.95110 -0.01490 -0.14973 新光台灣富貴基金 23.81000 23.85000 -0.04000 -0.16771 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403 新光全球生技醫療基金(美元) 12.02000 11.92000 0.10000 0.83893 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.32000 11.25000 0.07000 0.62222 新光全球債券基金(A累積)美元 9.94510 9.95050 -0.00540 -0.05427 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.39510 9.41580 -0.02070 -0.21984 新光全球債券基金(B配息)美元 9.61770 9.62280 -0.00510 -0.05300 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.07620 9.09620 -0.02000 -0.21987 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 新光吉星貨幣市場基金 15.43140 15.43120 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 24.87000 24.82000 0.05000 0.20145 新光亞洲精選基金-新台幣 24.36000 24.35000 0.01000 0.04107 新光兩岸優勢基金 13.93000 13.95000 -0.02000 -0.14337 新光店頭基金 28.40000 28.56000 -0.16000 -0.56022 新光南非幣保本基金 11.73000 11.72000 0.01000 0.08532 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975 新光特選內需收益ETF基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000 新光創新科技基金 16.83000 16.98000 -0.15000 -0.88339 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.71480 9.71780 -0.00300 -0.03087 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.99590 9.99940 -0.00350 -0.03500 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.64430 9.64550 -0.00120 -0.01244 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.26190 9.26420 -0.00230 -0.02483 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.54430 9.54770 -0.00340 -0.03561 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.20160 9.20270 -0.00110 -0.01195 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.07170 9.96260 0.10910 1.09510 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.91090 9.80360 0.10730 1.09450 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.80300 9.69300 0.11000 1.13484 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.93590 9.82440 0.11150 1.13493 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.94780 9.83750 0.11030 1.12122 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.81180 9.70310 0.10870 1.12026 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.77070 9.68210 0.08860 0.91509 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.90640 9.81660 0.08980 0.91478 瑞銀全球創新趨勢基金 7.55000 7.53000 0.02000 0.26560 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.83880 9.80980 0.02900 0.29562 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51510 9.48710 0.02800 0.29514 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.77390 9.75840 0.01550 0.15884 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.50100 9.48590 0.01510 0.15918 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.55390 9.54310 0.01080 0.11317 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.89180 9.88020 0.01160 0.11741 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.67830 13.65490 0.02340 0.17137 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.49170 8.47720 0.01450 0.17105 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.13850 36.19680 -0.05830 -0.16106 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.12540 37.19410 -0.06870 -0.18471 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.10920 38.18690 -0.07770 -0.20347 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.12470 11.12170 0.00300 0.02697 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29970 10.28510 0.01460 0.14195 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.06340 14.10440 -0.04100 -0.29069 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.30090 11.32260 -0.02170 -0.19165 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652 群益大印度基金-人民幣 13.18360 13.12730 0.05630 0.42888 群益大印度基金-美元 13.32970 13.25950 0.07020 0.52943 群益大印度基金-新臺幣 12.22000 12.16000 0.06000 0.49342 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.35910 12.27130 0.08780 0.71549 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.81310 12.70940 0.10370 0.81593 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.64000 11.54000 0.10000 0.86655 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.49960 11.41790 0.08170 0.71554 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.87980 10.79170 0.08810 0.81637 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.91740 9.84700 0.07040 0.71494 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.42040 9.34420 0.07620 0.81548 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.62000 9.54000 0.08000 0.83857 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.60370 9.53550 0.06820 0.71522 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.42790 9.35160 0.07630 0.81590 群益中小型股基金 53.48000 54.11000 -0.63000 -1.16429 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.82060 9.84590 -0.02530 -0.25696 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.80180 9.81720 -0.01540 -0.15687 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.88930 8.90170 -0.01240 -0.13930 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.71000 8.73240 -0.02240 -0.25652 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.69310 8.70670 -0.01360 -0.15620 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.88450 7.89550 -0.01100 -0.13932 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.37960 11.37440 0.00520 0.04572 群益中國高收益債券基金-美元 11.16750 11.16150 0.00600 0.05376 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.46760 10.45440 0.01320 0.12626 群益中國新機會基金N-人民幣 9.85850 9.89360 -0.03510 -0.35477 群益中國新機會基金N-美元 9.73230 9.75710 -0.02480 -0.25417 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 群益中國新機會基金-人民幣 8.74320 8.77430 -0.03110 -0.35444 群益中國新機會基金-美元 10.40620 10.43280 -0.02660 -0.25497 群益中國新機會基金-新臺幣 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 群益平衡王基金 19.82230 19.83180 -0.00950 -0.04790 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.11000 8.13000 -0.02000 -0.24600 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.90000 5.91000 -0.01000 -0.16920 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.25700 10.29270 -0.03570 -0.34685 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.52540 10.55160 -0.02620 -0.24830 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.27460 9.30690 -0.03230 -0.34705 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.51740 9.54100 -0.02360 -0.24735 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.07610 10.08640 -0.01030 -0.10212 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.89040 9.90030 -0.00990 -0.10000 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.51790 9.52760 -0.00970 -0.10181 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.43220 9.44150 -0.00930 -0.09850 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.13400 10.14440 -0.01040 -0.10252 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.20040 10.21050 -0.01010 -0.09892 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.68530 9.69530 -0.01000 -0.10314 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.09170 10.10170 -0.01000 -0.09899 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.93340 9.92560 0.00780 0.07858 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.25810 7.25250 0.00560 0.07721 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.05600 10.04960 0.00640 0.06368 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.97730 9.97100 0.00630 0.06318 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.00870 10.00180 0.00690 0.06899 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.05590 10.04960 0.00630 0.06269 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.97730 9.97100 0.00630 0.06318 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.00870 10.00180 0.00690 0.06899 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.05600 10.04970 0.00630 0.06269 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.97730 9.97100 0.00630 0.06318 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.00870 10.00180 0.00690 0.06899 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.05600 10.04960 0.00640 0.06368 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.97730 9.97110 0.00620 0.06218 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.00870 10.00180 0.00690 0.06899 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 群益全球關鍵生技基金-美元 15.36110 15.37360 -0.01250 -0.08131 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.65000 14.66000 -0.01000 -0.06821 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.38000 10.24000 0.14000 1.36719 群益印度中小基金N-美元 9.85910 9.80070 0.05840 0.59588 群益印度中小基金N-新臺幣 9.01000 8.95000 0.06000 0.67039 群益印度中小基金-人民幣 14.78930 14.71640 0.07290 0.49537 群益印度中小基金-美元 14.10110 14.01760 0.08350 0.59568 群益印度中小基金-新臺幣 15.77000 15.67000 0.10000 0.63816 群益多利策略組合基金 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.52000 13.52000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.67000 15.63000 0.04000 0.25592 群益安家基金 28.09440 28.29580 -0.20140 -0.71177 群益安穩貨幣市場基金 16.07040 16.07020 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.87000 21.91000 -0.04000 -0.18257 群益亞太中小基金 14.03000 14.00000 0.03000 0.21429 群益亞太新趨勢平衡基金 17.37000 17.37000 0.00000 0.00000 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.53710 9.54450 -0.00740 -0.07753 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.37860 7.38440 -0.00580 -0.07854 群益店頭市場基金 117.87000 118.67000 -0.80000 -0.67414 群益東方盛世基金 9.51000 9.45000 0.06000 0.63492 群益東協成長基金-人民幣 13.76770 13.80760 -0.03990 -0.28897 群益東協成長基金-美元 12.99180 13.01640 -0.02460 -0.18899 群益東協成長基金-新臺幣 12.42000 12.44000 -0.02000 -0.16077 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.26000 11.25300 0.00700 0.06221 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.77550 10.76770 0.00780 0.07244 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.11230 10.10430 0.00800 0.07917 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.97210 9.96580 0.00630 0.06322 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.54640 9.53940 0.00700 0.07338 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.95660 8.94950 0.00710 0.07933 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.11020 10.10290 0.00730 0.07226 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.75850 9.75240 0.00610 0.06255 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.71600 9.70890 0.00710 0.07313 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.00580 9.99790 0.00790 0.07902 群益長安基金 32.52000 32.67000 -0.15000 -0.45914 群益美國新創亮點基金-美元 15.00090 14.96100 0.03990 0.26669 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.00000 13.96000 0.04000 0.28653 群益真善美基金 18.34590 18.36950 -0.02360 -0.12847 群益馬拉松基金 138.43000 139.57000 -1.14000 -0.81679 群益深証中小板基金 15.14000 14.97000 0.17000 1.13560 群益創新科技基金 37.72000 37.70000 0.02000 0.05305 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.14130 10.23040 -0.08910 -0.87093 群益華夏盛世基金N-美元 10.03390 10.11200 -0.07810 -0.77235 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830 群益華夏盛世基金-人民幣 11.04380 11.14090 -0.09710 -0.87156 群益華夏盛世基金-美元 11.06380 11.14990 -0.08610 -0.77220 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.64000 17.77000 -0.13000 -0.73157 群益奧斯卡基金 31.56000 31.71000 -0.15000 -0.47304 群益新興金鑽基金-美元 13.38290 13.28520 0.09770 0.73540 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356 群益葛萊美基金 27.35000 27.22000 0.13000 0.47759 群益道瓊美國地產ETF基金 19.37000 19.39000 -0.02000 -0.10315 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.25000 8.26000 -0.01000 -0.12107 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.74000 13.70000 0.04000 0.29197 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.82180 11.79780 0.02400 0.20343 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.48690 11.45930 0.02760 0.24085 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.35400 11.33170 0.02230 0.19679 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.74720 8.72940 0.01780 0.20391 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.36820 9.34570 0.02250 0.24075 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.48000 8.45000 0.03000 0.35503 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.93760 8.92010 0.01750 0.19619 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.50000 31.64000 -0.14000 -0.44248 德信中國精選成長基金 12.46000 12.45000 0.01000 0.08032 德信台灣主流中小基金 21.22000 21.21000 0.01000 0.04715 德信新興股票組合基金 11.54000 11.51000 0.03000 0.26064 德信萬保貨幣市場基金 11.92320 11.92310 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.70140 10.70270 -0.00130 -0.01215 德信數位時代基金 28.78000 28.67000 0.11000 0.38368 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65090 11.65080 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.28000 17.28000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.66000 19.59000 0.07000 0.35733 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.31000 7.30000 0.01000 0.13699 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.79780 9.79650 0.00130 0.01327 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.88900 13.88720 0.00180 0.01296 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.05300 8.04910 0.00390 0.04845 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.11250 11.10910 0.00340 0.03061 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.31300 11.30960 0.00340 0.03006 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.75860 12.75190 0.00670 0.05254 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.54000 18.36000 0.18000 0.98039 摩根中小基金 26.49000 26.87000 -0.38000 -1.41422 摩根中國A股基金 15.51000 15.57000 -0.06000 -0.38536 摩根中國A股基金(美元) 12.60000 12.65000 -0.05000 -0.39526 摩根中國亮點基金 15.07000 15.06000 0.01000 0.06640 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.83010 11.79890 0.03120 0.26443 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.79290 12.76720 0.02570 0.20130 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.23230 10.20620 0.02610 0.25573 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.18490 13.15020 0.03470 0.26387 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.73390 14.70430 0.02960 0.20130 摩根台灣金磚基金 21.89000 22.14000 -0.25000 -1.12918 摩根台灣增長基金 53.14000 53.50000 -0.36000 -0.67290 摩根平衡基金 28.35000 28.47000 -0.12000 -0.42150 摩根全球α基金 19.16000 19.13000 0.03000 0.15682 摩根全球平衡基金 15.13370 15.09430 0.03940 0.26103 摩根全球發現基金 12.56000 12.46000 0.10000 0.80257 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.75130 9.73350 0.01780 0.18287 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.60770 10.58940 0.01830 0.17281 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.15040 10.13200 0.01840 0.18160 摩根多元入息成長基金-累積型 11.35260 11.33200 0.02060 0.18179 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.97390 9.95580 0.01810 0.18180 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.86540 10.84920 0.01620 0.14932 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.75810 13.73760 0.02050 0.14923 摩根亞洲基金 58.93000 58.79000 0.14000 0.23814 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.56950 8.56930 0.00020 0.00233 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.92820 9.92850 -0.00030 -0.00302 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.89320 8.89320 0.00000 0.00000 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.29420 12.29470 -0.00050 -0.00407 摩根東方內需機會基金 18.66000 18.62000 0.04000 0.21482 摩根東方科技基金 37.85000 37.74000 0.11000 0.29147 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.77000 11.75000 0.02000 0.17021 摩根金龍收成基金 24.16000 24.14000 0.02000 0.08285 摩根第一貨幣市場基金 15.06860 15.06850 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 15.01000 15.02000 -0.01000 -0.06658 摩根新金磚五國基金 11.32000 11.29000 0.03000 0.26572 摩根新絲路基金 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 摩根新興35基金 13.76000 13.70000 0.06000 0.43796 摩根新興日本基金 25.28000 25.30000 -0.02000 -0.07905 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.50730 7.50900 -0.00170 -0.02264 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.66650 9.68850 -0.02200 -0.22707 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.55240 9.57270 -0.02030 -0.21206 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.65790 10.66050 -0.00260 -0.02439 摩根新興科技基金 62.75000 63.52000 -0.77000 -1.21222 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.28090 8.28520 -0.00430 -0.05190 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.43130 10.43670 -0.00540 -0.05174 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.63470 8.61180 0.02290 0.26591 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.45750 9.43550 0.02200 0.23316 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.06810 9.04510 0.02300 0.25428 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.83800 9.81190 0.02610 0.26600 摩根龍揚基金 36.14000 36.11000 0.03000 0.08308 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.95000 10.90000 0.05000 0.45872 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607 摩根環球股票收益基金-累積型 10.98000 10.92000 0.06000 0.54945 摩根總收益組合基金-月配息型 9.30100 9.29390 0.00710 0.07639 摩根總收益組合基金-累積型 11.17860 11.17010 0.00850 0.07610 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 29.10000 28.93000 0.17000 0.58763 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72460 11.72080 0.00380 0.03242 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.08180 11.07890 0.00290 0.02618 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.90050 9.89720 0.00330 0.03334 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.36440 10.36110 0.00330 0.03185 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.83150 9.82900 0.00250 0.02543 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.77770 8.77480 0.00290 0.03305 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.71590 10.69380 0.02210 0.20666 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.42350 10.40020 0.02330 0.22403 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.96920 9.96000 0.00920 0.09237 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.78880 9.77800 0.01080 0.11045 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.79610 9.78700 0.00910 0.09298 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.61870 9.60810 0.01060 0.11032 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.55560 11.55780 -0.00220 -0.01903 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.35700 11.35990 -0.00290 -0.02553 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20920 10.21040 -0.00120 -0.01175 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.04360 11.04570 -0.00210 -0.01901 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.83710 10.83980 -0.00270 -0.02491 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.74450 9.74570 -0.00120 -0.01231 聯邦金鑽平衡基金 27.05070 27.05550 -0.00480 -0.01774 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 10.00220 10.00720 -0.00500 -0.04996 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.98780 9.99120 -0.00340 -0.03403 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 10.00220 10.00720 -0.00500 -0.04996 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.98780 9.99120 -0.00340 -0.03403 聯邦貨幣市場基金 13.15220 13.15210 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 14.76000 14.69000 0.07000 0.47651 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.79100 15.79280 -0.00180 -0.01140 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.96270 12.90280 0.05990 0.46424 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.80820 12.74490 0.06330 0.49667 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.32650 12.26560 0.06090 0.49651 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74750 11.75460 -0.00710 -0.06040 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.93310 10.93940 -0.00630 -0.05759 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61490 10.62140 -0.00650 -0.06120 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.60900 8.61390 -0.00490 -0.05688 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.14000 38.31000 -0.17000 -0.44375 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.47000 15.46000 0.01000 0.06468 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.72000 12.71000 0.01000 0.07868 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.37000 13.36000 0.01000 0.07485 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.57000 12.56000 0.01000 0.07962 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.97000 7.96000 0.01000 0.12563 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.23000 12.22000 0.01000 0.08183 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.81000 11.76000 0.05000 0.42517 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.28000 12.22000 0.06000 0.49100 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.89000 15.85000 0.04000 0.25237 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.83000 15.79000 0.04000 0.25332 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.71000 20.68000 0.03000 0.14507 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.86000 18.83000 0.03000 0.15932 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.80000 12.78000 0.02000 0.15649 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.84000 15.82000 0.02000 0.12642 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.55000 16.53000 0.02000 0.12099 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.62000 15.60000 0.02000 0.12821 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.82000 15.79000 0.03000 0.18999 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.28000 14.27000 0.01000 0.07008 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.28000 14.27000 0.01000 0.07008 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.98000 14.96000 0.02000 0.13369 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.31000 18.31000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.19000 17.20000 -0.01000 -0.05814 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.51000 13.51000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.26000 14.27000 -0.01000 -0.07008 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07479 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.31000 13.31000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.63000 14.61000 0.02000 0.13689 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.60000 14.58000 0.02000 0.13717 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 聯博貨幣市場基金 14.98800 14.98780 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.33900 10.34550 -0.00650 -0.06283 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.85950 13.87010 -0.01060 -0.07642 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.56560 7.57040 -0.00480 -0.06340 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.13000 14.12000 0.01000 0.07082 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.15000 14.15000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 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