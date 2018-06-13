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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月12日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     永捷     富邦美債1-3          達爾膚            新昕纖   美時     聚積       
易威     凱衛     富邦美債7-10          唐鋒              謚源     寶利徠   亞昕       
穆拉德   海灣     富邦美債20年          益通              東林     強生                
南璋     友威科   元大美債7-10          光頡              欣厚-KY  大樹                
勝昱     寬魚國際 富邦中國政策債          友銓              友銓     其祥-KY             
精確     太普高   元大美債1-3          九豪              達威     德麥                
宏易              元大投資級公司債          信昌電            松崗     中華食              
唐鋒              元大中國債3-5          立敦              三圓     世坤                
榮群              群益15年IG電信債          蜜望實            雙喜     萬國通              
天宇              群益15年IG科技債          奧斯特            力泰     新昕纖              
新零售            群益10年IG金融債          英格爾            理銘     光明                
力新              國泰5Y+新興債          昇華              亞都     聚紡                
恩得利            國泰1-5Y高收債                            東凌-KY  銘旺實              
李洲              富邦全球投等債                            關中     興采                
凱柏實業          富邦全球高收債                            隆中     新麥                
遠昇              合世                                時報     方土霖              
及成              易威                                欣泰     至興                
鑫龍騰            寶利徠                                       萬在                
和進              穆拉德                                       瑞穎                
耀勝              南璋                                         大恭                
倚強              勝昱                                         致振                
錦明              精確                                         康聯訊              
鑫創              宏易                                         韋僑                
廣寰科            唐鋒                                         威潤                
點晶              聯亞                                         唐榮                
建舜電            榮群                                         晉椿                
泰谷              天宇                                         世豐                
典範              智捷                                         久陽                
長天              世鎧                                         強新                
哲固              新零售                                       松和                
益通              力新                                         富強                
振維              恩得利                                       力新                
鴻翊              李洲                                         凌網                
迎輝              凱柏實業                                     恩得利              
欣厚-KY           遠昇                                         李洲                
兆遠              及成                                         港建                
系統電            鑫龍騰                                       倚強                
世紀              和進                                         至寶電              
華容              耀勝                                         點晶                
建榮              倚強                                         鼎天                
立衛              錦明                                         幸康                
天揚              鑫創                                         迎輝                
鈺創              廣寰科                                       堡達                
佳總              點晶                                         重鳥鵬              
合正              建舜電                                       光頡                
寶聯通            泰谷                                         天鉞電              
昇益              典範                                         合正                
凱鈺              長天                                         青雲                
德宏              哲固                                         達威                
合邦              益通                                         凱鈺                
萬旭              振維                                         合邦                
驊宏資            鴻翊                                         業強                
久正              迎輝                                         撼訊                
上揚              欣厚-KY                                      合晶                
全譜              亞電                                         易通展              
易通展            兆遠                                         元隆                
安鈦克            湯石照明                                     沛亨                
元隆              信驊                                         迅德                
沛亨              系統電                                       倉和                
九暘              世紀                                         光菱                
凱碩              華容                                         星雲                
全達              建榮                                         森田                
奧斯特            立衛                                         三圓                
保銳              天揚                                         力泰                
越峰              鈺創                                         富裔                
英格爾            佳總                                         惠普                
士開              合正                                         中連貨              
志嘉              寶聯通                                       安心                
富裔              昇益                                         漢來美食            
正德              凱鈺                                         燦星旅              
燦星旅            德宏                                         易飛網              
富驛-KY           合邦                                         高野                
劍湖山            亞元                                         亞都                
德記              萬旭                                         滿心                
泰偉              驊宏資                                       東凌-KY             
華義              晉倫                                         德記                
昇華              久正                                         大展證              
得利影            上揚                                         誠品生活            
鼎創達            全譜                                         得利影              
花王              易通展                                       時報                
邦泰              安鈦克                                       琉園                
                  元隆                                         旭然                
                  沛亨                                         鼎創達              
                  神盾                                         捷必勝-KY            
                  長華科                                       明揚                
                  九暘                                         旭源                
                  凱碩                                         紅木-KY             
                  來思達                                       霹靂                
                  全達                                         花王                
                  奧斯特                                       欣雄                
                  保銳                                         欣泰                
                  越峰                                         大汽電              
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  元大期                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  白紗科                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰                                                             
                  明安
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