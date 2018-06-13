港股盤前—仍是炒股不炒市格局

今天推介 : 金山軟件（3888）

1）雖然美朝在峰會結束後簽署聯合文件，承諾合作促進朝鮮半島和平繁榮，但最終對港股的提振有限。恆指週二早盤更隨 A 股波動；指數急升 170 點後迅速倒跌，及後 A 股止跌回升，港股也回穩，收市報 31103 點，上升 39 點。大市成交按日上升約 13.3% 至 877 億。滬深港通成交金額也按日急升約 30.4% 至 128 億，而流向方面更轉向為淨流入，金額約 20 億。



板塊方面，教育股在大行報告推介下全面急升；物業管理、內消（包括體育用品股）及醫藥股也表現突出。水泥股則因華潤水泥（1313）的配股而個別發展。內房則是另一表現較好板塊。做空方面，佔大市成交回落至 10.5%，為 5 月 17 日後的新低。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區仍在 31600-31699，牛証則較分散，在 30500-30899。

簡評：雖說川金會吸引全球的關注，但港股週二的走勢彷如視之為無物。上午早段受 A 股所賜而大玩過山車，A 股倒升後，資金只是繼續瘋擁至近月的強勢板塊；這走勢相信大行的報告是功不可沒。指數上表現雖然失望，但筆者覺得整體氣氛不算差。A 股昨天接近高位收市、南下資金轉為淨流入且金額不俗和做空比率接近一個月新低等等都是不俗的指標。



還有中興（763）今天復牌，時間上真巧合，跟據公司公告，協議早在 6 月 8 日已簽，卻待美朝峰會完結才正式公佈，莫非暗示中美貿易戰有機會如昨天所推測般和解？昨天推介的權重股吃了悶棍，但筆者仍是看好。另外，之前也曾顯示強勢的軟件股或是熱錢輪換對象。小米影子股及納指再創新高可成借口。金山軟件（3888）、金蝶（268）和中軟（354）等可留意。

2）外管局取消多項 QFII/RQFII 跨境證券投資限制，主要政策措施包括：取消 QFII 資金匯出 20% 比例要求，QFII 可委託託管人辦理相關資金匯出；取消 QFII、RQFII 本金鎖定期要求，QFII、RQFII 可根據投資情況匯出本金；允許 QFII、RQFII 開展外匯套期保值，對沖境內投資的匯率風險。

簡評：表面上，新措施有望激活內地金融巿場，但實際情況仍有待觀察。且看 A 股會否因此消息而承接昨天的升勢。

3）與全球股市類同，川金會沒有為美股帶來太大的變化。美股三大指數個別發展。道指週二反覆靠穩，收巿微跌 1 點。5 月份的 CPI 數據按月升幅為 0.2%，與預期相距不遠。標指和納指則分別上升 0.17% 及 0.57%，當中納指再創即市及收市新高。十年期國債債息微升至 2.964%。油價則錄二連升，但升幅只是溫和。港股 ADR 回吐 59 點，相當於恆指 31044 點水平。

4）新股訊息

江西銀行（1916）今天起招股，招股價介乎 5.94 至 6.66 元，一手 500 股，本月 26 日掛牌。

信報 - 據市場消息指，昨天首日招股的杉杉（1749），公開發售部分已錄得逾 2 倍超額認購。