又一家大行發出「嚴肅警告」：低端銀行崗位將被機器人大量取代

在金融領域，機器人取代人類的案例越來越多。近日，另一家大銀行——花旗表示，將在未來大量啟用機器人，減少人力投入的成本。

據金融時報，花旗集團的投資銀行部門表示，集團的 20000 名技術和營運人員，將在未來 5 年內減少一半，也就是說裁員幅度或達到 50%。

花旗集團總裁和銀行機構客戶集團首席執行官 Jamie Forese 表示，花旗銀行中有 40% 的營運職位，是可以完全用機器來替代的。

巴克萊銀行的投資銀行主管 Tim Throsby 也表示，未來將會有更少的員工掙更多的錢，而機器人將接管「低價值服務」。

而較早在銀行業中高呼機器人代替人類的大佬，就是德意志銀行前 CEO John Cryan。他上任兩年時已裁員 4000 人，並曾暗示裁員的方向將針對能用科技提高效率的部門，因為他認為自動化等技術可以提高效率，取代人力，降低成本。

為了加快工作流程，瑞士的聖加倫州立銀行 (St. Galler Kantonalbank AG) 在一項試點項目中，引入了 5 個軟體機器人代替了 7 名員工。該銀行對測試結果非常滿意，並將進一步制定任務。

據金融諮詢機構 Opimas 預計，到 2025 年，華爾街將有 10% 的投行崗位被 AI 取代，約 23 萬人。其中，資產管理、證券服務、銷售與交易、財富管理等業務部門，都將是重點「瘦身」對象。

在取代流程化的日常營運崗位時，機器人對金融業也並不是只會帶來失業，而是會帶來新的機遇。

Forese 補充道，花旗銀行削減日常營運崗位的同時，將在其他諸如銷售和研究領域聘請新的員工。他表示，人類的工作類型將會改變。

高盛國際主管 Richard Gnodde 表示，技術可以創造新的商業機會，並最終創造新的就業機會。