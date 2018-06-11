◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月11日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 10152 0 2323 中環 -8569 0 2883 開發金 4137 0 2371 大同 -5095 0 3481 群創 3139 0 0056 元大高股息 -3715 0 00677U 富邦VIX 2694 0 1303 南亞 -3704 0 2337 旺宏 1999 0 00735 國泰臺韓科技 -2766 0 2882 國泰金 1783 0 00655L 國泰中國A50正2 -2618 0 00672L 元大S&P原油正2 1643 0 2353 宏碁 -2557 0 2027 大成鋼 1465 0 0050 元大台灣50 -1877 0 2338 光罩 1357 0 2317 鴻海 -1864 0 2409 友達 1168 0 2886 兆豐金 -1818 0 2363 矽統 1132 0 3682 亞太電 -1714 0 2892 第一金 1080 0 2382 廣達 -1660 0 3016 嘉晶 974 0 00736 國泰新興市場 -1623 0 2880 華南金 957 0 3019 亞光 -1476 0 2340 光磊 925 0 00633L 富邦上証正2 -1369 0 2891 中信金 849 0 00636 國泰中國A50 -1212 0 2456 奇力新 841 0 2349 錸德 -1155 0 2884 玉山金 832 0 00737 國泰AI+Robo -1020 0 2885 元大金 813 0 2823 中壽 -965 0 6116 彩晶 766 0 00733 富邦臺灣中小 -844 0 2367 燿華 758 0 2888 新光金 -842 0 2356 英業達 695 0 2405 浩鑫 -821 0 2915 潤泰全 675 0 00637L 元大滬深300正2 -811 0 2618 長榮航 664 0 6176 瑞儀 -806 0 5871 中租-KY 638 0 2330 台積電 -780 0 1310 台苯 543 0 2303 聯電 -741 0 00676R 富邦臺灣加權反1 503 0 2201 裕隆 -732 0 2388 威盛 478 0 00631L 元大台灣50正2 -697 0 3017 奇鋐 464 0 00703 台新MSCI中國 -692 0 1605 華新 463 0 00670L 富邦NASDAQ正2 -684 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股鉅亨台北資料中心
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