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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月11日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          10152         0    2323   中環                   -8569         0  
2883   開發金                  4137         0    2371   大同                   -5095         0  
3481   群創                    3139         0    0056   元大高股息             -3715         0  
00677U 富邦VIX                 2694         0    1303   南亞                   -3704         0  
2337   旺宏                    1999         0    00735  國泰臺韓科技           -2766         0  
2882   國泰金                  1783         0    00655L 國泰中國A50正2         -2618         0  
00672L 元大S&P原油正2          1643         0    2353   宏碁                   -2557         0  
2027   大成鋼                  1465         0    0050   元大台灣50             -1877         0  
2338   光罩                    1357         0    2317   鴻海                   -1864         0  
2409   友達                    1168         0    2886   兆豐金                 -1818         0  
2363   矽統                    1132         0    3682   亞太電                 -1714         0  
2892   第一金                  1080         0    2382   廣達                   -1660         0  
3016   嘉晶                     974         0    00736  國泰新興市場           -1623         0  
2880   華南金                   957         0    3019   亞光                   -1476         0  
2340   光磊                     925         0    00633L 富邦上証正2            -1369         0  
2891   中信金                   849         0    00636  國泰中國A50            -1212         0  
2456   奇力新                   841         0    2349   錸德                   -1155         0  
2884   玉山金                   832         0    00737  國泰AI+Robo            -1020         0  
2885   元大金                   813         0    2823   中壽                    -965         0  
6116   彩晶                     766         0    00733  富邦臺灣中小            -844         0  
2367   燿華                     758         0    2888   新光金                  -842         0  
2356   英業達                   695         0    2405   浩鑫                    -821         0  
2915   潤泰全                   675         0    00637L 元大滬深300正2          -811         0  
2618   長榮航                   664         0    6176   瑞儀                    -806         0  
5871   中租-KY                  638         0    2330   台積電                  -780         0  
1310   台苯                     543         0    2303   聯電                    -741         0  
00676R 富邦臺灣加權反1          503         0    2201   裕隆                    -732         0  
2388   威盛                     478         0    00631L 元大台灣50正2           -697         0  
3017   奇鋐                     464         0    00703  台新MSCI中國            -692         0  
1605   華新                     463         0    00670L 富邦NASDAQ正2           -684         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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