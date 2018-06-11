[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/06/08 107/06/07 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.44330 10.44230 0.00100 0.00958 大華銀多元特別收益平衡基金 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.98550 9.99160 -0.00610 -0.06105 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.98550 9.99160 -0.00610 -0.06105 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.98680 9.99240 -0.00560 -0.05604 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.98680 9.99240 -0.00560 -0.05604 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.32210 9.32780 -0.00570 -0.06111 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.56120 9.56550 -0.00430 -0.04495 中國信託台灣活力基金 17.18000 17.41000 -0.23000 -1.32108 中國信託台灣優勢基金 19.78000 20.05000 -0.27000 -1.34663 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.58000 9.65000 -0.07000 -0.72539 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.16000 10.24000 -0.08000 -0.78125 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.71220 9.71290 -0.00070 -0.00721 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.20280 9.20350 -0.00070 -0.00761 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19210 10.19090 0.00120 0.01178 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.65490 9.65380 0.00110 0.01139 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.43140 10.45400 -0.02260 -0.21619 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.15370 9.17350 -0.01980 -0.21584 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.31160 11.33380 -0.02220 -0.19587 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.26980 10.28990 -0.02010 -0.19534 中國信託智能運動基金-台幣 10.78000 10.85000 -0.07000 -0.64516 中國信託智能運動基金-美元 10.87000 10.94000 -0.07000 -0.63985 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97580 10.97560 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.33730 9.35720 -0.01990 -0.21267 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.10380 9.12310 -0.01930 -0.21155 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.53130 9.54960 -0.01830 -0.19163 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.28740 9.30530 -0.01790 -0.19236 中國信託精穩基金 19.20340 19.30420 -0.10080 -0.52217 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.68000 11.68000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 71.67000 72.20000 -0.53000 -0.73407 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.42890 37.20010 0.22880 0.61505 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.32700 11.32600 0.00100 0.00883 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.83630 10.85560 -0.01930 -0.17779 元大上證50基金 30.82000 31.27000 -0.45000 -1.43908 元大大中華TMT基金-人民幣 13.26000 13.29000 -0.03000 -0.22573 元大大中華TMT基金-新台幣 12.27000 12.32000 -0.05000 -0.40584 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.79000 13.65000 0.14000 1.02564 元大大中華價值指數基金-美元 13.91100 13.79100 0.12000 0.87013 元大大中華價值指數基金-新台幣 18.10900 17.95200 0.15700 0.87455 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.51100 11.55000 -0.03900 -0.33766 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.49600 11.55600 -0.06000 -0.51921 元大中國平衡基金-人民幣 3.22000 3.23000 -0.01000 -0.30960 元大中國平衡基金-新台幣 14.95000 15.00000 -0.05000 -0.33333 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.95740 46.99180 -0.03440 -0.07320 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.36440 10.37070 -0.00630 -0.06075 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.63940 9.64530 -0.00590 -0.06117 元大中國機會債券基金-新台幣 9.90090 9.92550 -0.02460 -0.24785 元大巴西指數基金 5.09800 5.31200 -0.21400 -4.02861 元大巴菲特基金 31.86000 32.34000 -0.48000 -1.48423 元大日經225基金 28.59000 28.73000 -0.14000 -0.48730 元大台商收成基金 25.23000 25.60000 -0.37000 -1.44531 元大台灣50單日反向1倍基金 12.36000 12.25000 0.11000 0.89796 元大台灣50單日正向2倍基金 38.01000 38.77000 -0.76000 -1.96028 元大台灣中型100基金 34.77000 35.01000 -0.24000 -0.68552 元大台灣加權股價指數基金 25.52900 25.74900 -0.22000 -0.85440 元大台灣卓越50基金 82.98000 83.93000 -0.95000 -1.13190 元大台灣金融基金 17.91000 17.96000 -0.05000 -0.27840 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.46000 31.58000 -0.12000 -0.37999 元大台灣高股息基金 26.76000 26.93000 -0.17000 -0.63127 元大台灣電子科技基金 36.81000 37.23000 -0.42000 -1.12812 元大全球ETF成長組合基金 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.68000 14.70000 -0.02000 -0.13605 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.57000 13.53000 0.04000 0.29564 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.84000 12.77000 0.07000 0.54816 元大全球不動產證券化基金-美元 12.98100 12.93600 0.04500 0.34787 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.22000 7.21000 0.01000 0.13870 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.46000 8.45000 0.01000 0.11834 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.67000 6.65000 0.02000 0.30075 元大全球股票入息基金-美元配息 10.13300 10.12400 0.00900 0.08890 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 元大全球新興市場精選組合基金 14.10000 14.05000 0.05000 0.35587 元大全球農業商機基金 16.62000 16.67000 -0.05000 -0.29994 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 元大印尼指數基金 8.96500 8.94500 0.02000 0.22359 元大印度指數基金 9.61300 9.59500 0.01800 0.18760 元大印度基金 12.66000 12.64000 0.02000 0.15823 元大多多基金 22.93000 23.27000 -0.34000 -1.46111 元大多福基金 61.44000 62.06000 -0.62000 -0.99903 元大亞太成長基金 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.58630 8.61380 -0.02750 -0.31926 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.13060 7.15340 -0.02280 -0.31873 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.98200 9.94000 0.04200 0.42254 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.05300 9.95400 0.09900 0.99458 元大卓越基金 54.50000 55.35000 -0.85000 -1.53568 元大店頭基金 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659 元大泛歐成長基金 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 元大美元貨幣市場基金-美元 10.22160 10.22110 0.00050 0.00489 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.24370 9.21970 0.02400 0.26031 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.55250 30.56530 -0.01280 -0.04188 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.58750 36.29890 0.28860 0.79507 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.21110 19.37150 -0.16040 -0.82802 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.88770 18.57620 0.31150 1.67688 元大美國政府7至10年期債券基金 37.21470 37.12670 0.08800 0.23703 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.51840 20.57360 -0.05520 -0.26831 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.82830 17.73670 0.09160 0.51644 元大高科技基金 22.43000 22.66000 -0.23000 -1.01500 元大得利貨幣市場基金 16.23810 16.23790 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97110 11.97100 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.58000 14.82000 -0.24000 -1.61943 元大華夏中小基金 8.50000 8.55000 -0.05000 -0.58480 元大新中國基金-人民幣 11.01000 11.07000 -0.06000 -0.54201 元大新中國基金-美元 11.11700 11.19200 -0.07500 -0.67012 元大新中國基金-新台幣 10.68000 10.75000 -0.07000 -0.65116 元大新主流基金 32.13000 32.60000 -0.47000 -1.44172 元大新東協平衡基金-美元 9.92400 9.94000 -0.01600 -0.16097 元大新東協平衡基金-新台幣 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.41510 10.48290 -0.06780 -0.64677 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.39570 10.48370 -0.08800 -0.83940 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.62050 10.70960 -0.08910 -0.83196 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.38500 9.46380 -0.07880 -0.83265 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.77060 9.76400 0.00660 0.06760 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.46460 9.45820 0.00640 0.06767 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.57090 9.56380 0.00710 0.07424 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.27620 9.26930 0.00690 0.07444 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.52040 9.51500 0.00540 0.05675 元大新興亞洲基金 12.27000 12.29000 -0.02000 -0.16273 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.45010 9.51860 -0.06850 -0.71964 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.33170 9.39930 -0.06760 -0.71920 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.36510 9.43230 -0.06720 -0.71245 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.24550 9.31180 -0.06630 -0.71200 元大萬泰貨幣市場基金 15.08790 15.08770 0.00020 0.00133 元大經貿基金 44.42000 44.99000 -0.57000 -1.26695 元大實質多重資產基金-人民幣 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 元大實質多重資產基金-美元 9.57900 9.61700 -0.03800 -0.39513 元大實質多重資產基金-新台幣 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 元大滬深300單日反向1倍基金 14.67000 14.35000 0.32000 2.22997 元大滬深300單日正向2倍基金 15.66000 16.38000 -0.72000 -4.39560 元大精準中小基金 24.26000 24.36000 -0.10000 -0.41051 元大摩臺基金 38.78000 39.22000 -0.44000 -1.12188 元大標普500基金 24.77000 24.80000 -0.03000 -0.12097 元大標普500單日反向1倍基金 13.30000 13.31000 -0.01000 -0.07513 元大標普500單日正向2倍基金 32.71000 32.72000 -0.01000 -0.03056 元大標智滬深300基金 18.40000 18.60000 -0.20000 -1.07527 元大歐洲50基金 24.81000 24.81000 0.00000 0.00000 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.59770 9.65130 -0.05360 -0.55537 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.15360 10.15320 0.00040 0.00394 元大績效基金 66.26000 67.26000 -1.00000 -1.48677 元大韓國KOSPI200基金 24.08000 24.35000 -0.27000 -1.10883 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.68000 16.89000 -0.21000 -1.24334 日盛上選基金 37.52000 38.12000 -0.60000 -1.57398 日盛小而美基金 20.27000 20.58000 -0.31000 -1.50632 日盛中國內需動力基金 11.37000 11.39000 -0.02000 -0.17559 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.53620 11.51570 0.02050 0.17802 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.79880 9.78140 0.01740 0.17789 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.82110 11.79990 0.02120 0.17966 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.03480 10.01690 0.01790 0.17870 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.62860 10.61170 0.01690 0.15926 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.00660 8.99230 0.01430 0.15902 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.38000 12.46000 -0.08000 -0.64205 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.69000 12.78000 -0.09000 -0.70423 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.65000 12.73000 -0.08000 -0.62844 日盛日盛基金 15.81000 16.12000 -0.31000 -1.92308 日盛目標收益組合基金(美元) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.03650 10.02690 0.00960 0.09574 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.54520 9.53610 0.00910 0.09543 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.77900 9.77260 0.00640 0.06549 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.30260 9.29650 0.00610 0.06562 日盛全球新興債券基金A 10.61230 10.62730 -0.01500 -0.14115 日盛全球新興債券基金B 8.33440 8.34620 -0.01180 -0.14138 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38880 2.38580 0.00300 0.12574 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.68390 1.68180 0.00210 0.12487 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37210 0.37160 0.00050 0.13455 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26320 0.26280 0.00040 0.15221 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.24760 12.23370 0.01390 0.11362 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.51900 8.50930 0.00970 0.11399 日盛亞洲機會基金 7.89000 7.90000 -0.01000 -0.12658 日盛首選基金 19.13000 19.47000 -0.34000 -1.74628 日盛高科技基金 20.12000 20.43000 -0.31000 -1.51738 日盛貨幣市場基金 14.75550 14.75530 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 46.04000 46.93000 -0.89000 -1.89644 日盛精選五虎基金 40.86000 41.44000 -0.58000 -1.39961 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47200 13.47180 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 37.63000 38.27000 -0.64000 -1.67233 台新MSCI中國基金 23.22000 23.18000 0.04000 0.17256 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.90000 17.68000 0.22000 1.24434 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.08000 22.48000 -0.40000 -1.77936 台新大眾貨幣市場基金 14.14830 14.14820 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.88400 9.87280 0.01120 0.11344 台新中美貨幣市場基金-美元 10.80780 10.81660 -0.00880 -0.08136 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.99590 10.00330 -0.00740 -0.07398 台新中國通基金 50.56000 51.10000 -0.54000 -1.05675 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58110 0.58610 -0.00500 -0.85310 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.27200 17.41900 -0.14700 -0.84391 台新中國精選中小基金-美元 0.42450 0.42830 -0.00380 -0.88723 台新中國精選中小基金-新台幣 12.62000 12.74000 -0.12000 -0.94192 台新主流基金 25.76000 26.09000 -0.33000 -1.26485 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.10000 19.13000 -0.03000 -0.15682 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64570 0.64680 -0.00110 -0.17007 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.42000 14.44000 -0.02000 -0.13850 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48700 0.48780 -0.00080 -0.16400 台新台灣中小基金 39.63000 40.02000 -0.39000 -0.97451 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.51970 9.52160 -0.00190 -0.01995 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.49580 9.50580 -0.01000 -0.10520 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.62000 8.63000 -0.01000 -0.11587 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.53340 10.54450 -0.01110 -0.10527 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.70050 10.68130 0.01920 0.17975 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.43360 11.41300 0.02060 0.18050 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 台新印度基金 15.60000 15.54000 0.06000 0.38610 台新亞美短期債券基金 10.90290 10.90230 0.00060 0.00550 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.58590 8.57890 0.00700 0.08160 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29490 0.29470 0.00020 0.06787 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.75340 11.74370 0.00970 0.08260 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39790 0.39760 0.00030 0.07545 台新真吉利貨幣市場基金 11.08130 11.08120 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.05070 30.03430 0.01640 0.05460 台新智慧生活基金-美元 10.47040 10.53240 -0.06200 -0.58866 台新智慧生活基金-新台幣 10.38000 10.44000 -0.06000 -0.57471 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.92420 8.90490 0.01930 0.21673 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.79650 8.77690 0.01960 0.22331 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.45110 9.43060 0.02050 0.21738 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.32380 9.30300 0.02080 0.22358 台新新興市場債券基金(A類型) 10.30510 10.30730 -0.00220 -0.02134 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34160 0.34170 -0.00010 -0.02927 台新新興市場債券基金(B類型) 7.79110 7.79280 -0.00170 -0.02182 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27140 0.27150 -0.00010 -0.03683 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.41000 6.46000 -0.05000 -0.77399 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 19.91000 19.97000 -0.06000 -0.30045 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.88000 10.79300 0.08700 0.80608 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 25.46000 26.02000 -0.56000 -2.15219 未來資產全球大消費基金 15.45000 15.56000 -0.11000 -0.70694 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.72280 11.71860 0.00420 0.03584 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.57500 9.57150 0.00350 0.03657 未來資產亞洲新富基金 22.83000 22.85000 -0.02000 -0.08753 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55500 12.55490 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 15.74000 16.09000 -0.35000 -2.17526 未來資產新興市場債券基金A 8.67150 8.70200 -0.03050 -0.35049 未來資產新興市場債券基金B 6.69320 6.71670 -0.02350 -0.34987 未來資產閣來寶全球組合基金 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.02830 11.02740 0.00090 0.00816 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.20300 10.19770 0.00530 0.05197 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.43400 9.43060 0.00340 0.03605 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.61210 10.60830 0.00380 0.03582 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.47840 8.47280 0.00560 0.06609 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.59640 9.58940 0.00700 0.07300 永豐中小基金 60.03000 61.18000 -1.15000 -1.87970 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78140 1.77920 0.00220 0.12365 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32200 2.31920 0.00280 0.12073 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.42070 8.40700 0.01370 0.16296 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.64870 10.63130 0.01740 0.16367 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.24000 5.19000 0.05000 0.96339 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 24.42000 24.16000 0.26000 1.07616 永豐主流品牌基金 18.12000 18.43000 -0.31000 -1.68204 永豐永豐基金 38.20000 38.73000 -0.53000 -1.36845 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.04100 10.04750 -0.00650 -0.06469 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.04100 10.04740 -0.00640 -0.06370 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 10.00160 10.00760 -0.00600 -0.05995 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 10.00160 10.00760 -0.00600 -0.05995 永豐亞洲民生消費基金 12.69000 12.81000 -0.12000 -0.93677 永豐南非幣2021保本基金 12.78170 12.80590 -0.02420 -0.18898 永豐高科技基金 29.55000 30.06000 -0.51000 -1.69661 永豐貨幣市場基金 13.86980 13.86960 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.02470 2.02740 -0.00270 -0.13318 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.38240 2.38550 -0.00310 -0.12995 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.76770 7.77470 -0.00700 -0.09004 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.29390 10.30310 -0.00920 -0.08929 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.21940 7.22480 -0.00540 -0.07474 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.97340 10.98170 -0.00830 -0.07558 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.18000 19.17000 0.01000 0.05216 永豐臺灣加權ETF基金 55.71000 56.20000 -0.49000 -0.87189 永豐領航科技基金 46.91000 47.48000 -0.57000 -1.20051 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.97000 11.93000 0.04000 0.33529 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.52000 11.47000 0.05000 0.43592 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 53.77000 53.98000 -0.21000 -0.38903 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.48710 11.48590 0.00120 0.01045 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.54840 9.54000 0.00840 0.08805 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.67220 9.66370 0.00850 0.08796 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.51620 9.50560 0.01060 0.11151 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.60040 9.58980 0.01060 0.11053 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.56000 9.54730 0.01270 0.13302 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.81400 9.80100 0.01300 0.13264 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.49580 9.48230 0.01350 0.14237 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.66270 9.64900 0.01370 0.14198 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.90000 11.93000 -0.03000 -0.25147 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.01000 11.05000 -0.04000 -0.36199 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.96000 12.00000 -0.04000 -0.33333 兆豐國際中小基金 17.41000 17.59000 -0.18000 -1.02331 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.49000 15.49000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.35000 21.38000 -0.03000 -0.14032 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.65000 21.67000 -0.02000 -0.09229 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.57000 12.65000 -0.08000 -0.63241 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.57000 12.65000 -0.08000 -0.63241 兆豐國際生命科學基金 15.51000 15.60000 -0.09000 -0.57692 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.29040 10.28810 0.00230 0.02236 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.72150 10.71880 0.00270 0.02519 兆豐國際全球高股息基金 11.72000 11.78000 -0.06000 -0.50934 兆豐國際全球基金 32.68000 32.78000 -0.10000 -0.30506 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.22840 10.22780 0.00060 0.00587 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.67410 9.64230 0.03180 0.32980 兆豐國際國民基金 23.10000 23.42000 -0.32000 -1.36635 兆豐國際第一基金 14.35000 14.54000 -0.19000 -1.30674 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.76650 9.75000 0.01650 0.16923 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.82420 7.81090 0.01330 0.17027 兆豐國際萬全基金 21.97000 22.17000 -0.20000 -0.90212 兆豐國際電子基金 27.96000 28.45000 -0.49000 -1.72232 兆豐國際綠鑽基金 8.22000 8.20000 0.02000 0.24390 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.46000 22.70000 -0.24000 -1.05727 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.63000 16.50000 0.13000 0.78788 兆豐國際豐台灣基金 33.23000 33.20000 0.03000 0.09036 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49060 12.49050 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628 合庫全球高收益債券基金A類型 11.01710 11.01620 0.00090 0.00817 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.92480 11.91990 0.00490 0.04111 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.69810 10.69430 0.00380 0.03553 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.48550 11.48030 0.00520 0.04529 合庫全球高收益債券基金B類型 8.13080 8.16760 -0.03680 -0.45056 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.53920 9.59120 -0.05200 -0.54216 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.05950 9.09030 -0.03080 -0.33882 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.04570 9.09450 -0.04880 -0.53659 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.35420 9.39790 -0.04370 -0.46500 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.79000 10.83000 -0.04000 -0.36934 合庫全球新興市場基金 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 合庫貨幣市場基金 10.12010 10.12000 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.57560 9.58220 -0.00660 -0.06888 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.83880 9.84620 -0.00740 -0.07516 合庫新興多重收益基金A類型 10.05460 10.06450 -0.00990 -0.09837 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.60710 11.61360 -0.00650 -0.05597 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.52800 13.53250 -0.00450 -0.03325 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.01920 9.07850 -0.05930 -0.65319 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.64700 9.69470 -0.04770 -0.49202 合庫新興多重收益基金B類型 7.97220 8.01340 -0.04120 -0.51414 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.99390 9.05180 -0.05790 -0.63965 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.24600 10.31830 -0.07230 -0.70070 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.92330 10.92230 0.00100 0.00916 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.61580 10.61090 0.00490 0.04618 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08220 10.07680 0.00540 0.05359 安聯中國東協基金 16.45000 16.37000 0.08000 0.48870 安聯中國策略基金 16.07000 16.12000 -0.05000 -0.31017 安聯中華新思路基金-人民幣 15.47000 15.38000 0.09000 0.58518 安聯中華新思路基金-美元 15.51000 15.41000 0.10000 0.64893 安聯中華新思路基金-新臺幣 14.04000 13.95000 0.09000 0.64516 安聯台灣大壩基金 29.12000 29.45000 -0.33000 -1.12054 安聯台灣科技基金 49.60000 50.15000 -0.55000 -1.09671 安聯台灣貨幣市場基金 12.47950 12.47940 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 32.34000 32.74000 -0.40000 -1.22175 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.04840 10.05420 -0.00580 -0.05769 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.95970 14.96990 -0.01020 -0.06814 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62850 9.63510 -0.00660 -0.06850 安聯四季成長組合基金-美元 11.77000 11.77000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.04780 12.05290 -0.00510 -0.04231 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.06060 10.06430 -0.00370 -0.03676 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.17780 12.18330 -0.00550 -0.04514 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51640 9.52050 -0.00410 -0.04306 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.36270 9.36620 -0.00350 -0.03737 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06150 9.06570 -0.00420 -0.04633 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.84490 11.84490 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.87800 10.87740 0.00060 0.00552 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54680 10.54700 -0.00020 -0.00190 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.94560 8.94520 0.00040 0.00447 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.74870 8.74820 0.00050 0.00572 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.45660 8.45670 -0.00010 -0.00118 安聯全球人口趨勢基金 11.40000 11.43000 -0.03000 -0.26247 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.54000 9.62000 -0.08000 -0.83160 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.60000 34.90000 -0.30000 -0.85960 安聯全球油礦金趨勢基金 8.94000 8.87000 0.07000 0.78918 安聯全球計量平衡基金 12.85000 12.77000 0.08000 0.62647 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.01430 12.01420 0.00010 0.00083 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.45360 10.45350 0.00010 0.00096 安聯全球新興市場基金 18.65000 18.62000 0.03000 0.16112 安聯全球農金趨勢基金 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632 安聯全球綠能趨勢基金 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309 安聯亞洲動態策略基金 25.53000 25.53000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00270 9.99890 0.00380 0.03800 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80660 9.80290 0.00370 0.03774 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.99540 82.85230 0.14310 0.17272 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.58870 12.56800 0.02070 0.16470 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.57450 65.46210 0.11240 0.17170 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.86630 9.85010 0.01620 0.16447 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.52970 2.52820 0.00150 0.05933 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.63560 10.63330 0.00230 0.02163 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.11020 2.10900 0.00120 0.05690 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.88670 8.88410 0.00260 0.02927 宏利台灣動力基金 34.62000 35.10000 -0.48000 -1.36752 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.50240 10.48170 0.02070 0.19749 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.93590 9.91570 0.02020 0.20372 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.33590 8.31950 0.01640 0.19713 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.09580 8.08000 0.01580 0.19554 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 宏利全球債券組合基金 12.89690 12.89660 0.00030 0.00233 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77970 2.78070 -0.00100 -0.03596 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68450 11.69260 -0.00810 -0.06927 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.70380 8.70980 -0.00600 -0.06889 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28250 2.28340 -0.00090 -0.03941 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.63560 10.63960 -0.00400 -0.03760 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.35830 4.33840 0.01990 0.45869 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.70670 0.70350 0.00320 0.45487 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.17000 20.08000 0.09000 0.44821 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.66140 11.65090 0.01050 0.09012 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.39610 10.38770 0.00840 0.08086 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.02490 10.01900 0.00590 0.05889 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.04330 9.03490 0.00840 0.09297 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.57340 8.56650 0.00690 0.08055 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.38590 8.38010 0.00580 0.06921 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.57160 8.56590 0.00570 0.06654 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74090 2.74130 -0.00040 -0.01459 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40050 0.40060 -0.00010 -0.02496 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.05330 12.05800 -0.00470 -0.03898 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91720 0.91750 -0.00030 -0.03270 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.41400 7.41680 -0.00280 -0.03775 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06860 2.06890 -0.00030 -0.01450 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29720 0.29730 -0.00010 -0.03364 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.09350 9.09690 -0.00340 -0.03738 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33460 0.33470 -0.00010 -0.02988 宏利萬利貨幣市場基金 13.63210 13.63200 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 3.03000 3.02000 0.01000 0.33113 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.41000 13.34000 0.07000 0.52474 宏利臺灣股息收益基金 30.57000 31.01000 -0.44000 -1.41890 宏利澳幣保本基金 11.96860 11.97260 -0.00400 -0.03341 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.89000 11.85000 0.04000 0.33755 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.04000 12.01000 0.03000 0.24979 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.71540 9.66230 0.05310 0.54956 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.69510 9.66030 0.03480 0.36024 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.78580 8.75360 0.03220 0.36785 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.34100 10.30320 0.03780 0.36688 貝萊德亞美利加收益基金 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.92680 12.92670 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.95000 27.29000 -0.34000 -1.24588 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18770 11.18800 -0.00030 -0.00268 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14890 10.16090 -0.01200 -0.11810 保德信大中華基金 32.21000 32.15000 0.06000 0.18663 保德信中小型股基金 51.46000 51.89000 -0.43000 -0.82868 保德信中國中小基金-人民幣 10.38000 10.45000 -0.07000 -0.66986 保德信中國中小基金-美元 10.77000 10.86000 -0.09000 -0.82873 保德信中國中小基金-新臺幣 10.02000 10.11000 -0.09000 -0.89021 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.77470 9.77280 0.00190 0.01944 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.76450 9.76200 0.00250 0.02561 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.88090 9.87850 0.00240 0.02430 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.58590 10.58330 0.00260 0.02457 保德信中國品牌基金-人民幣 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 保德信中國品牌基金-美元 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 保德信台商全方位基金 40.50000 40.92000 -0.42000 -1.02639 保德信全球中小基金 30.38000 30.41000 -0.03000 -0.09865 保德信全球消費商機基金 17.69000 17.69000 0.00000 0.00000 保德信全球基礎建設基金 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418 保德信全球資源基金 8.28000 8.21000 0.07000 0.85262 保德信全球醫療生化基金-美元 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.99000 31.19000 -0.20000 -0.64123 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.90460 9.89920 0.00540 0.05455 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.61720 10.61140 0.00580 0.05466 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.06270 9.05710 0.00560 0.06183 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.70540 9.69940 0.00600 0.06186 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.24510 8.24500 0.00010 0.00121 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.73080 10.73070 0.00010 0.00093 保德信亞太基金 22.83000 22.75000 0.08000 0.35165 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.48720 8.47930 0.00790 0.09317 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.10700 11.09660 0.01040 0.09372 保德信店頭市場基金 37.18000 37.39000 -0.21000 -0.56165 保德信拉丁美洲基金 6.22000 6.42000 -0.20000 -3.11526 保德信金平衡基金 30.25000 30.47000 -0.22000 -0.72202 保德信金滿意基金 44.28000 44.73000 -0.45000 -1.00604 保德信科技島基金 27.93000 28.15000 -0.22000 -0.78153 保德信高成長基金 100.42000 101.44000 -1.02000 -1.00552 保德信第一基金 29.10000 29.57000 -0.47000 -1.58945 保德信貨幣市場基金 15.75310 15.75300 0.00010 0.00063 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.69640 10.70790 -0.01150 -0.10740 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.48930 10.50040 -0.01110 -0.10571 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.94270 10.95250 -0.00980 -0.08948 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.04680 10.05570 -0.00890 -0.08851 保德信新世紀基金 10.51000 10.59000 -0.08000 -0.75543 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.04870 8.04870 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.69540 10.69530 0.00010 0.00093 保德信新興趨勢組合基金 11.55000 11.71000 -0.16000 -1.36635 保德信瑞騰基金 15.53510 15.53470 0.00040 0.00257 保德信歐洲組合基金 10.46000 10.52000 -0.06000 -0.57034 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.80940 9.80900 0.00040 0.00408 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.96110 9.96070 0.00040 0.00402 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.70680 9.70910 -0.00230 -0.02369 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.77360 9.77550 -0.00190 -0.01944 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.82420 9.82600 -0.00180 -0.01832 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.82420 9.82610 -0.00190 -0.01934 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79630 9.79660 -0.00030 -0.00306 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.79760 9.79800 -0.00040 -0.00408 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.84230 9.84480 -0.00250 -0.02539 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.64060 9.65530 -0.01470 -0.15225 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.57830 9.59150 -0.01320 -0.13762 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95000 1.94800 0.00200 0.10267 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62820 2.62540 0.00280 0.10665 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30610 0.30580 0.00030 0.09810 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44810 0.44770 0.00040 0.08935 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.63990 8.63270 0.00720 0.08340 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.81590 11.80570 0.01020 0.08640 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.55910 9.54970 0.00940 0.09843 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.60480 11.59320 0.01160 0.10006 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.03900 9.03060 0.00840 0.09302 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.99830 10.98810 0.01020 0.09283 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.13280 10.13360 -0.00080 -0.00789 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.96820 9.97050 -0.00230 -0.02307 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.14600 10.13260 0.01340 0.13225 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.62720 10.61310 0.01410 0.13285 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02080 10.01020 0.01060 0.10589 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.85570 9.85500 0.00070 0.00710 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08330 10.08270 0.00060 0.00595 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.77620 9.77770 -0.00150 -0.01534 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.90240 9.90510 -0.00270 -0.02726 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.36360 10.35610 0.00750 0.07242 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.33200 6.32740 0.00460 0.07270 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.73980 10.73200 0.00780 0.07268 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64180 11.64170 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.79000 20.97000 -0.18000 -0.85837 施羅德樂活中小基金-I類型 4725.510004767.31000 -41.80000 -0.87680 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.77590 10.78870 -0.01280 -0.11864 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.08490 12.09910 -0.01420 -0.11736 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.31090 11.32480 -0.01390 -0.12274 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.63970 9.65120 -0.01150 -0.11916 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.32210 10.33420 -0.01210 -0.11709 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.12110 10.13350 -0.01240 -0.12237 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.04470 11.05790 -0.01320 -0.11937 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.88480 11.89870 -0.01390 -0.11682 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.83580 11.85030 -0.01450 -0.12236 柏瑞五國金勢力建設基金 6.58000 6.62000 -0.04000 -0.60423 柏瑞巨人基金 13.20000 13.34000 -0.14000 -1.04948 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64410 13.64400 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.16000 16.20000 -0.04000 -0.24691 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.28400 13.28120 0.00280 0.02108 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82770 11.82330 0.00440 0.03721 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.45650 12.45290 0.00360 0.02891 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.91750 8.91560 0.00190 0.02131 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.76520 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0.06937 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.88920 9.88000 0.00920 0.09312 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.84810 9.83970 0.00840 0.08537 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.94130 9.93290 0.00840 0.08457 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.07700 10.07000 0.00700 0.06951 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.07120 10.06180 0.00940 0.09342 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.99090 9.98240 0.00850 0.08515 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.08390 10.07540 0.00850 0.08436 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.95340 9.94650 0.00690 0.06937 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.88930 9.88010 0.00920 0.09312 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.84810 9.83980 0.00830 0.08435 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.94130 9.93290 0.00840 0.08457 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.51560 10.51270 0.00290 0.02759 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.77530 11.76940 0.00590 0.05013 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.22620 11.22150 0.00470 0.04188 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.02650 9.02400 0.00250 0.02770 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.81910 9.81420 0.00490 0.04993 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.68920 9.68510 0.00410 0.04233 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.23270 10.22980 0.00290 0.02835 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.96410 10.95860 0.00550 0.05019 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.84570 10.84120 0.00450 0.04151 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.02660 9.02410 0.00250 0.02770 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.81950 9.81450 0.00500 0.05095 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.68960 9.68550 0.00410 0.04233 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.68000 13.63000 0.05000 0.36684 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.90000 14.85000 0.05000 0.33670 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.96000 11.92000 0.04000 0.33557 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.38000 12.34000 0.04000 0.32415 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.77000 12.72000 0.05000 0.39308 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 14.38000 14.33000 0.05000 0.34892 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 14.13000 14.07000 0.06000 0.42644 柏瑞拉丁美洲基金 8.51000 8.75000 -0.24000 -2.74286 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.29430 11.26620 0.02810 0.24942 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.44340 7.42480 0.01860 0.25051 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.23490 11.24970 -0.01480 -0.13156 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.96240 10.97580 -0.01340 -0.12209 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.13850 10.15180 -0.01330 -0.13101 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.30770 8.31870 -0.01100 -0.13223 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.42340 9.43490 -0.01150 -0.12189 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.46020 9.47260 -0.01240 -0.13090 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.54510 10.55810 -0.01300 -0.12313 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.86630 9.87930 -0.01300 -0.13159 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.12220 10.13540 -0.01320 -0.13024 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.76280 9.77470 -0.01190 -0.12174 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.97650 8.98840 -0.01190 -0.13239 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.92680 8.93650 -0.00970 -0.10854 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.48310 9.49550 -0.01240 -0.13059 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.89740 11.90810 -0.01070 -0.08985 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.47910 11.48810 -0.00900 -0.07834 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.93850 10.94800 -0.00950 -0.08677 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.16620 7.17260 -0.00640 -0.08923 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.08360 9.09070 -0.00710 -0.07810 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.71570 9.72420 -0.00850 -0.08741 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.22720 10.23640 -0.00920 -0.08988 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.95590 10.96540 -0.00950 -0.08664 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.82950 9.83720 -0.00770 -0.07827 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.13830 9.14650 -0.00820 -0.08965 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.92250 9.93120 -0.00870 -0.08760 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.00680 11.01400 -0.00720 -0.06537 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.63950 11.64450 -0.00500 -0.04294 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.72540 10.73080 -0.00540 -0.05032 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.07520 9.08110 -0.00590 -0.06497 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.68410 9.68820 -0.00410 -0.04232 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.69340 9.69830 -0.00490 -0.05052 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.97080 10.97550 -0.00470 -0.04282 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.82050 9.82700 -0.00650 -0.06614 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.21970 10.22490 -0.00520 -0.05086 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.40790 9.41410 -0.00620 -0.06586 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.22650 9.23260 -0.00610 -0.06607 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.90200 9.90630 -0.00430 -0.04341 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.45580 9.46060 -0.00480 -0.05074 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.24000 18.24000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.05000 17.07000 -0.02000 -0.11716 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.82520 12.83550 -0.01030 -0.08025 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.92270 10.93110 -0.00840 -0.07684 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.74270 11.74760 -0.00490 -0.04171 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.33090 12.33940 -0.00850 -0.06889 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.38210 11.38730 -0.00520 -0.04566 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.01280 10.02050 -0.00770 -0.07684 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.48530 10.48970 -0.00440 -0.04195 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.41320 10.42040 -0.00720 -0.06910 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.45450 10.45930 -0.00480 -0.04589 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.28060 10.28480 -0.00420 -0.04084 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.39480 10.39950 -0.00470 -0.04519 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.71000 13.40000 0.31000 2.31343 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.33000 31.78000 -1.45000 -4.56262 國泰大中華基金 22.34000 22.59000 -0.25000 -1.10668 國泰小龍基金 16.66000 16.88000 -0.22000 -1.30332 國泰中小成長基金 48.42000 49.11000 -0.69000 -1.40501 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.51230 4.52390 -0.01160 -0.25642 國泰中國內需增長基金台幣級別 21.01000 21.10000 -0.09000 -0.42654 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.81410 0.81770 -0.00360 -0.44026 國泰中國內需增長基金美元級別 0.77160 0.77500 -0.00340 -0.43871 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.07110 2.06620 0.00490 0.23715 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.55050 9.54670 0.00380 0.03980 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.19200 8.18880 0.00320 0.03908 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31970 0.31950 0.00020 0.06260 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.42440 11.42330 0.00110 0.00963 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78420 1.78750 -0.00330 -0.18462 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.13210 10.13770 -0.00560 -0.05524 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34540 0.34570 -0.00030 -0.08678 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.92120 4.92810 -0.00690 -0.14001 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.90000 22.97000 -0.07000 -0.30475 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.76360 0.76620 -0.00260 -0.33934 國泰中港台基金人民幣級別 3.65390 3.65650 -0.00260 -0.07111 國泰中港台基金台幣級別 17.01000 17.05000 -0.04000 -0.23460 國泰中港台基金美元級別 0.57400 0.57560 -0.00160 -0.27797 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.68000 27.75000 -0.07000 -0.25225 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.59000 12.48000 0.11000 0.88141 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.74000 37.29000 -0.55000 -1.47493 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 9.96750 9.96300 0.00450 0.04517 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.96750 9.96300 0.00450 0.04517 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.96750 9.96300 0.00450 0.04517 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33480 0.33470 0.00010 0.02988 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33480 0.33470 0.00010 0.02988 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33480 0.33470 0.00010 0.02988 國泰台灣貨幣市場基金 12.40260 12.40240 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 30.74000 31.16000 -0.42000 -1.34788 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.26560 2.25800 0.00760 0.33658 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35490 0.35440 0.00050 0.14108 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46780 0.46450 0.00330 0.71044 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.28000 13.29000 -0.01000 -0.07524 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47490 0.47500 -0.00010 -0.02105 國泰全球資源基金台幣級別 5.91000 5.89000 0.02000 0.33956 國泰全球資源基金美元級別 0.19560 0.19520 0.00040 0.20492 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41580 0.41600 -0.00020 -0.04808 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37750 0.37770 -0.00020 -0.05295 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43970 0.43980 -0.00010 -0.02274 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49310 0.49040 0.00270 0.55057 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.95000 19.89000 0.06000 0.30166 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.42000 21.55000 -0.13000 -0.60325 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.43780 2.43090 0.00690 0.28385 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.50450 11.49470 0.00980 0.08526 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.43270 10.42380 0.00890 0.08538 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38290 0.38250 0.00040 0.10458 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34720 0.34690 0.00030 0.08648 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50140 0.49810 0.00330 0.66252 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.06000 12.07000 -0.01000 -0.08285 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41900 0.41920 -0.00020 -0.04771 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.79000 18.80000 -0.01000 -0.05319 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.63190 0.63220 -0.00030 -0.04745 國泰科技生化基金 40.49000 41.20000 -0.71000 -1.72330 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.22000 26.14000 0.08000 0.30604 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.50000 13.57000 -0.07000 -0.51584 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.06620 37.76600 0.30020 0.79489 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.62820 19.79740 -0.16920 -0.85466 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.17580 18.85870 0.31710 1.68145 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.71260 38.53410 0.17850 0.46323 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.74150 38.81530 -0.07380 -0.19013 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.32430 41.31970 0.00460 0.01113 國泰紐幣2021保本基金 11.99610 12.00400 -0.00790 -0.06581 國泰紐幣八年期保本基金 12.27350 12.28300 -0.00950 -0.07734 國泰紐幣保本基金 12.32730 12.32840 -0.00110 -0.00892 國泰高科技基金 14.93000 15.22000 -0.29000 -1.90539 國泰國泰基金台幣I級別 25.71000 26.15000 -0.44000 -1.68260 國泰國泰基金台幣級別 25.71000 26.15000 -0.44000 -1.68260 國泰富時中國A50基金 20.22000 20.49000 -0.27000 -1.31772 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33900 0.33920 -0.00020 -0.05896 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45350 0.45110 0.00240 0.53203 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.14000 11.18000 -0.04000 -0.35778 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37290 0.37440 -0.00150 -0.40064 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49900 0.49810 0.00090 0.18069 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35410 0.35520 -0.00110 -0.30968 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47370 0.47250 0.00120 0.25397 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.55860 10.57340 -0.01480 -0.13997 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.65790 7.66870 -0.01080 -0.14083 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35740 0.35780 -0.00040 -0.11179 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25700 0.25730 -0.00030 -0.11660 國泰新興市場基金台幣級別 12.31000 12.30000 0.01000 0.08130 國泰新興市場基金美元級別 0.41400 0.41390 0.00010 0.02416 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10540 2.10300 0.00240 0.11412 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.40200 1.40040 0.00160 0.11425 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33990 0.34020 -0.00030 -0.08818 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36500 0.36520 -0.00020 -0.05476 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22860 0.22880 -0.00020 -0.08741 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.41480 10.42590 -0.01110 -0.10647 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.80630 6.81350 -0.00720 -0.10567 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.97000 13.85000 0.12000 0.86643 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.00000 36.67000 -0.67000 -1.82711 國泰價值卓越基金 17.81000 18.12000 -0.31000 -1.71082 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.22000 11.31000 -0.09000 -0.79576 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39660 0.40000 -0.00340 -0.85000 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.78970 39.82030 -0.03060 -0.07685 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.85000 19.97000 -0.12000 -0.60090 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.87000 19.92000 -0.05000 -0.25100 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.79000 19.98000 -0.19000 -0.95095 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.99470 11.99570 -0.00100 -0.00834 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40330 0.40340 -0.00010 -0.02479 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.57400 9.55770 0.01630 0.17054 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.51610 8.51170 0.00440 0.05169 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.56430 10.54630 0.01800 0.17068 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.49520 9.49040 0.00480 0.05058 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11970 11.11870 0.00100 0.00899 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12530 10.12090 0.00440 0.04347 第一金大中華基金 30.88000 31.27000 -0.39000 -1.24720 第一金小型精選基金 44.15000 44.69000 -0.54000 -1.20832 第一金中國世紀基金-人民幣 14.82000 14.82000 0.00000 0.00000 第一金中國世紀基金-美元 9.95900 9.97310 -0.01410 -0.14138 第一金中國世紀基金-美元-N 9.96060 9.97570 -0.01510 -0.15137 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683 第一金中概平衡基金 27.54000 27.73000 -0.19000 -0.68518 第一金台灣貨幣市場基金 15.23670 15.23650 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.69500 177.69300 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.04010 10.04410 -0.00400 -0.03982 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.04010 10.04400 -0.00390 -0.03883 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.43640 14.54680 -0.11040 -0.75893 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.43700 14.54770 -0.11070 -0.76095 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.37000 13.47000 -0.10000 -0.74239 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.37000 13.47000 -0.10000 -0.74239 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.89120 9.87950 0.01170 0.11843 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.89400 9.88220 0.01180 0.11941 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.39250 9.38230 0.01020 0.10872 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.41660 9.40630 0.01030 0.10950 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.29920 10.28710 0.01210 0.11762 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.78660 9.77590 0.01070 0.10945 第一金全球大趨勢基金 23.71000 23.84000 -0.13000 -0.54530 第一金全球不動產證券化基金A 8.15630 8.17000 -0.01370 -0.16769 第一金全球不動產證券化基金B 5.85210 5.86190 -0.00980 -0.16718 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.17260 9.18840 -0.01580 -0.17196 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.17360 9.18950 -0.01590 -0.17302 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.44280 9.45910 -0.01630 -0.17232 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.44400 9.46030 -0.01630 -0.17230 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.56790 8.55010 0.01780 0.20818 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.05810 10.03720 0.02090 0.20823 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.71280 9.70790 0.00490 0.05047 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.71160 9.70680 0.00480 0.04945 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.02210 8.01830 0.00380 0.04739 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.81890 8.81660 0.00230 0.02609 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.81910 8.81680 0.00230 0.02609 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.05250 11.04690 0.00560 0.05069 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.05330 11.04780 0.00550 0.04978 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.96580 9.96230 0.00350 0.03513 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.60440 14.60070 0.00370 0.02534 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.92220 14.94640 -0.02420 -0.16191 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.94050 14.96480 -0.02430 -0.16238 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.58000 13.60000 -0.02000 -0.14706 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.60000 13.62000 -0.02000 -0.14684 第一金亞洲科技基金 21.20000 21.18000 0.02000 0.09443 第一金亞洲新興市場基金 13.92000 13.89000 0.03000 0.21598 第一金店頭市場基金 11.16000 11.28000 -0.12000 -1.06383 第一金創新趨勢基金 28.78000 29.21000 -0.43000 -1.47210 第一金電子基金 38.20000 38.69000 -0.49000 -1.26648 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.96000 20.20000 -0.24000 -1.18812 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.27000 19.09000 0.18000 0.94290 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 統一大中華中小基金(美元) 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 統一大中華中小基金(新台幣) 13.91000 13.97000 -0.06000 -0.42949 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 統一大東協高股息基金(美元) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 統一大東協高股息基金(新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金 36.19000 36.50000 -0.31000 -0.84932 統一大龍印基金 16.74000 16.79000 -0.05000 -0.29780 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 統一大龍騰中國基金(美元) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 統一中小基金 30.92000 31.12000 -0.20000 -0.64267 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.42790 9.46470 -0.03680 -0.38881 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.47410 9.51160 -0.03750 -0.39426 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.03170 9.06310 -0.03140 -0.34646 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.08920 11.07920 0.01000 0.09026 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.06950 11.05610 0.01340 0.12120 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.54950 10.53750 0.01200 0.11388 統一台灣動力基金 20.98000 21.15000 -0.17000 -0.80378 統一全天候基金 128.68000 130.23000 -1.55000 -1.19020 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.70750 8.73480 -0.02730 -0.31254 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.06540 9.09090 -0.02550 -0.28050 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.92820 8.95430 -0.02610 -0.29148 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.93970 8.93470 0.00500 0.05596 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.30690 9.29880 0.00810 0.08711 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.16610 9.15910 0.00700 0.07643 統一全球債券組合基金 11.90940 11.91720 -0.00780 -0.06545 統一全球新科技基金(人民幣) 16.13000 16.27000 -0.14000 -0.86048 統一全球新科技基金(美元) 16.32000 16.46000 -0.14000 -0.85055 統一全球新科技基金(新台幣) 15.08000 15.21000 -0.13000 -0.85470 統一亞太基金 28.24000 28.10000 0.14000 0.49822 統一亞洲大金磚基金 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348 統一奔騰基金 69.00000 69.92000 -0.92000 -1.31579 統一強棒貨幣市場基金 16.64480 16.64460 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 統一強漢基金(美元) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 統一強漢基金(新台幣) 26.52000 26.53000 -0.01000 -0.03769 統一統信基金 37.13000 37.55000 -0.42000 -1.11851 統一黑馬基金 69.51000 70.43000 -0.92000 -1.30626 統一新亞洲科技能源基金 20.29000 20.32000 -0.03000 -0.14764 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.04510 8.09230 -0.04720 -0.58327 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.13310 10.14900 -0.01590 -0.15667 統一經建基金 54.56000 55.18000 -0.62000 -1.12360 統一龍馬基金 80.15000 80.81000 -0.66000 -0.81673 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 26.69000 26.79000 -0.10000 -0.37327 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 53.77000 54.46000 -0.69000 -1.26698 野村中國機會基金 15.45000 15.40000 0.05000 0.32468 野村巴西基金 4.93000 5.14000 -0.21000 -4.08560 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.39000 12.31000 0.08000 0.64988 野村台灣高股息基金 23.13000 23.17000 -0.04000 -0.17264 野村台灣運籌基金 40.50000 41.24000 -0.74000 -1.79437 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.65410 9.65100 0.00310 0.03212 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.63190 9.63150 0.00040 0.00415 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.62710 9.62770 -0.00060 -0.00623 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.73530 9.73210 0.00320 0.03288 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.69600 9.69560 0.00040 0.00413 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.65640 9.65710 -0.00070 -0.00725 野村平衡基金 20.79000 21.06000 -0.27000 -1.28205 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.03000 13.04000 -0.01000 -0.07669 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 16.55000 16.62000 -0.07000 -0.42118 野村全球品牌基金 28.93000 29.18000 -0.25000 -0.85675 野村全球氣候變遷基金 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.27000 13.24000 0.03000 0.22659 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.57000 11.54000 0.03000 0.25997 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.61000 19.56000 0.05000 0.25562 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.51000 12.48000 0.03000 0.24038 野村全球短期收益基金-美元計價 10.47890 10.49460 -0.01570 -0.14960 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.32070 10.33700 -0.01630 -0.15769 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.58870 9.65540 -0.06670 -0.69081 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.34250 9.39920 -0.05670 -0.60324 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.80550 8.86280 -0.05730 -0.64652 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.12210 11.11820 0.00390 0.03508 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.63330 10.62960 0.00370 0.03481 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.07890 10.07590 0.00300 0.02977 野村成長基金 29.29000 29.42000 -0.13000 -0.44188 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.58210 9.64880 -0.06670 -0.69128 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.59800 9.64720 -0.04920 -0.50999 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.50340 9.55250 -0.04910 -0.51400 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.91870 9.89990 0.01880 0.18990 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.86490 9.84620 0.01870 0.18992 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.77200 9.75330 0.01870 0.19173 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.78810 9.86080 -0.07270 -0.73726 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.73660 9.79550 -0.05890 -0.60130 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.63380 9.69280 -0.05900 -0.60870 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.24790 10.26530 -0.01740 -0.16950 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.11510 10.13160 -0.01650 -0.16286 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.01420 10.03080 -0.01660 -0.16549 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.70860 8.76550 -0.05690 -0.64914 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.43180 9.50310 -0.07130 -0.75028 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.31850 9.38030 -0.06180 -0.65883 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.12450 13.14020 -0.01570 -0.11948 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.29620 12.31080 -0.01460 -0.11860 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.06220 10.07380 -0.01160 -0.11515 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.22830 10.27680 -0.04850 -0.47194 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.92020 9.95850 -0.03830 -0.38460 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.34720 9.38700 -0.03980 -0.42399 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.03370 11.01880 0.01490 0.13522 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.06880 10.07750 -0.00870 -0.08633 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.28560 11.29520 -0.00960 -0.08499 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.84890 10.85820 -0.00930 -0.08565 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.41740 10.42650 -0.00910 -0.08728 野村泰國基金 42.34000 42.52000 -0.18000 -0.42333 野村高科技基金 13.69000 13.75000 -0.06000 -0.43636 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.11200 10.12460 -0.01260 -0.12445 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.51500 10.56590 -0.05090 -0.48174 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.66350 10.73130 -0.06780 -0.63180 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.94720 9.98900 -0.04180 -0.41846 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.60640 9.64750 -0.04110 -0.42602 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.73740 9.78610 -0.04870 -0.49764 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.00730 12.02200 -0.01470 -0.12228 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.04320 13.05220 -0.00900 -0.06895 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.04710 11.06080 -0.01370 -0.12386 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.67440 10.68720 -0.01280 -0.11977 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.06460 11.07890 -0.01430 -0.12907 野村貨幣市場基金 16.25180 16.25170 0.00010 0.00062 野村新馬基金 16.55000 16.45000 0.10000 0.60790 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.93550 9.93680 -0.00130 -0.01308 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.89730 7.92640 -0.02910 -0.36713 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.61830 11.61700 0.00130 0.01119 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.46000 7.46000 0.00000 0.00000 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 野村精選貨幣市場基金 12.07210 12.07200 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.51000 12.50000 0.01000 0.08000 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224 野村歐洲高股息基金季配型 8.09000 8.03000 0.06000 0.74720 野村歐洲高股息基金累積型 11.42000 11.34000 0.08000 0.70547 野村積極成長基金 12.37000 12.42000 -0.05000 -0.40258 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.11000 10.27000 -0.16000 -1.55794 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 37.00000 37.59000 -0.59000 -1.56957 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04440 10.03510 0.00930 0.09267 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.59770 8.63780 -0.04010 -0.46424 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.00130 8.02880 -0.02750 -0.34252 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.79140 7.81790 -0.02650 -0.33897 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.53810 11.52230 0.01580 0.13713 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.51510 10.50530 0.00980 0.09329 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.26990 10.25880 0.01110 0.10820 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.27000 10.33000 -0.06000 -0.58083 野村環球基金-人民幣計價 15.94000 16.04000 -0.10000 -0.62344 野村環球基金-美元計價 12.66000 12.74000 -0.08000 -0.62794 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.09000 17.20000 -0.11000 -0.63953 野村鴻利基金 23.92000 24.23000 -0.31000 -1.27941 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85120 16.85110 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.88000 22.25000 -0.37000 -1.66292 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.88000 9.80000 0.08000 0.81633 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.09000 13.03000 0.06000 0.46048 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.10000 15.04000 0.06000 0.39894 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.95680 9.95930 -0.00250 -0.02510 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.06630 13.07030 -0.00400 -0.03060 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.64680 9.65740 -0.01060 -0.10976 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.66160 9.67140 -0.00980 -0.10133 凱基台商天下基金 13.71000 13.63000 0.08000 0.58694 凱基台灣精五門基金 21.57000 21.80000 -0.23000 -1.05505 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.81820 10.81540 0.00280 0.02589 凱基亞太高股息基金 13.51000 13.46000 0.05000 0.37147 凱基亞洲四金磚基金 18.57000 18.53000 0.04000 0.21587 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.20000 14.16000 0.04000 0.28249 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.79450 13.76470 0.02980 0.21650 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.12000 13.09000 0.03000 0.22918 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53340 11.53330 0.00010 0.00087 凱基開創基金 28.11000 28.46000 -0.35000 -1.22980 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.76000 22.04000 -0.28000 -1.27042 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.84630 22.12720 -0.28090 -1.26948 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.44000 18.45000 -0.01000 -0.05420 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.25190 18.25930 -0.00740 -0.04053 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.02000 8.07000 -0.05000 -0.61958 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.87120 11.87170 -0.00050 -0.00421 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.51740 11.58670 -0.06930 -0.59810 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.39000 11.46000 -0.07000 -0.61082 凱基護城河基金-台幣計價A 13.05000 13.10000 -0.05000 -0.38168 凱基護城河基金-美元計價B 13.24560 13.30160 -0.05600 -0.42100 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.15000 14.05000 0.10000 0.71174 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.49000 34.02000 -0.53000 -1.55791 富邦NASDAQ-100基金 29.21000 29.46000 -0.25000 -0.84861 富邦上証180基金 30.90000 31.32000 -0.42000 -1.34100 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24590 0.24620 -0.00030 -0.12185 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.32000 7.33000 -0.01000 -0.13643 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.19000 7.03000 0.16000 2.27596 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.41000 43.31000 -1.90000 -4.38698 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.08050 12.06310 0.01740 0.14424 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.40950 11.40030 0.00920 0.08070 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.08010 11.08300 -0.00290 -0.02617 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.64920 10.63390 0.01530 0.14388 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.97650 9.96850 0.00800 0.08025 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.69720 9.69970 -0.00250 -0.02577 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.67390 20.64220 0.03170 0.15357 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.26300 11.26190 0.00110 0.00977 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.69220 10.71050 -0.01830 -0.17086 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.81750 12.78770 0.02980 0.23304 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89600 1.89170 0.00430 0.22731 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.49850 9.47640 0.02210 0.23321 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.45240 1.44910 0.00330 0.22773 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.59160 11.58540 0.00620 0.05352 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73980 1.74030 -0.00050 -0.02873 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08710 10.08170 0.00540 0.05356 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53330 1.53370 -0.00040 -0.02608 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.32000 14.23000 0.09000 0.63247 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.63000 24.90000 -0.27000 -1.08434 富邦日本東証基金 22.68000 22.78000 -0.10000 -0.43898 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.81000 43.93000 -0.12000 -0.27316 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.51000 50.16000 -0.65000 -1.29585 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.32000 51.92000 -0.60000 -1.15562 富邦台灣心基金 25.07000 25.43000 -0.36000 -1.41565 富邦台灣釆吉50基金 48.12000 48.67000 -0.55000 -1.13006 富邦台灣科技指數基金 51.61000 52.19000 -0.58000 -1.11132 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.34700 39.15910 0.18790 0.47984 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 39.70040 39.64990 0.05050 0.12736 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29910 0.29890 0.00020 0.06691 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.33420 2.33040 0.00380 0.16306 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34070 0.34080 -0.00010 -0.02934 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.64990 10.65400 -0.00410 -0.03848 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.03270 2.02890 0.00380 0.18729 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32790 0.32800 -0.00010 -0.03049 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.22060 9.22410 -0.00350 -0.03794 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.10000 22.93000 0.17000 0.74139 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.57000 14.68000 -0.11000 -0.74932 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.06000 28.67000 0.39000 1.36031 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62670 15.62650 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 72.08000 73.19000 -1.11000 -1.51660 富邦科技基金 28.15000 28.68000 -0.53000 -1.84798 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.08240 39.09820 -0.01580 -0.04041 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.34730 37.89860 0.44870 1.18395 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.76120 37.66760 0.09360 0.24849 富邦恒生國企ETF基金 21.81000 22.16000 -0.35000 -1.57942 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.74000 12.43000 0.31000 2.49397 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 33.96000 35.59000 -1.63000 -4.57994 富邦高成長基金 27.45000 27.83000 -0.38000 -1.36543 富邦基金 14.52000 14.71000 -0.19000 -1.29164 富邦深証100基金 11.12000 11.24000 -0.12000 -1.06762 富邦富時歐洲ETF基金 20.54000 20.47000 0.07000 0.34196 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40220 0.40190 0.00030 0.07465 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.20450 12.19660 0.00790 0.06477 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.54210 9.53600 0.00610 0.06397 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30190 0.30160 0.00030 0.09947 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.91410 8.90840 0.00570 0.06398 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.72920 9.76530 -0.03610 -0.36968 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.90760 9.94380 -0.03620 -0.36405 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.72920 9.76530 -0.03610 -0.36968 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.90760 9.94380 -0.03620 -0.36405 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.08000 20.20000 -0.12000 -0.59406 富邦精準基金 52.09000 52.85000 -0.76000 -1.43803 富邦精銳中小基金 13.45000 13.65000 -0.20000 -1.46520 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 21.17000 21.33000 -0.16000 -0.75012 富邦臺灣公司治理100基金 21.47000 21.67000 -0.20000 -0.92293 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.58000 7.51000 0.07000 0.93209 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.58000 15.87000 -0.29000 -1.82735 富邦標普美國特別股ETF基金 19.64000 19.64000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.35070 10.34200 0.00870 0.08412 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.20830 11.22500 -0.01670 -0.14878 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.91180 10.92800 -0.01620 -0.14824 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.14860 10.14010 0.00850 0.08383 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.94460 10.96100 -0.01640 -0.14962 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.63390 10.64970 -0.01580 -0.14836 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.77000 31.05000 -0.28000 -0.90177 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.86230 8.84540 0.01690 0.19106 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.36670 9.34910 0.01760 0.18825 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15260 9.13610 0.01650 0.18060 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.73250 9.71410 0.01840 0.18942 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.71090 9.69270 0.01820 0.18777 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.49060 9.47340 0.01720 0.18156 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.54900 9.53150 0.01750 0.18360 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.48930 8.46710 0.02220 0.26219 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.47870 9.45400 0.02470 0.26127 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.03170 9.00880 0.02290 0.25420 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.44500 10.41760 0.02740 0.26302 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.18050 10.15390 0.02660 0.26197 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.75800 9.73320 0.02480 0.25480 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.14350 9.12020 0.02330 0.25548 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.57520 9.55080 0.02440 0.25548 富達卓越領航全球組合基金 15.11000 15.05000 0.06000 0.39867 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.71270 8.69440 0.01830 0.21048 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.38220 9.36250 0.01970 0.21041 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.13800 9.11960 0.01840 0.20176 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.81640 9.79580 0.02060 0.21029 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.75080 9.73040 0.02040 0.20965 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.52960 9.51040 0.01920 0.20188 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.21240 9.19360 0.01880 0.20449 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.57460 9.55500 0.01960 0.20513 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.58000 10.66000 -0.08000 -0.75047 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.21000 12.33000 -0.12000 -0.97324 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.35000 10.45000 -0.10000 -0.95694 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.11000 11.19000 -0.08000 -0.71492 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.48000 10.55000 -0.07000 -0.66351 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.53100 9.50960 0.02140 0.22504 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.22650 9.21130 0.01520 0.16501 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.71040 8.69630 0.01410 0.16214 富蘭克林華美中華基金 14.78000 14.89000 -0.11000 -0.73875 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.80000 22.11000 -0.31000 -1.40208 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.07000 21.24000 -0.17000 -0.80038 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.26000 11.21000 0.05000 0.44603 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.82960 7.82790 0.00170 0.02172 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.05860 9.05630 0.00230 0.02540 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.67500 9.67250 0.00250 0.02585 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.12460 9.12270 0.00190 0.02083 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.04400 11.03590 0.00810 0.07340 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0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.69000 13.82000 -0.13000 -0.94067 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.70000 13.86000 -0.16000 -1.15440 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.32000 15.51000 -0.19000 -1.22502 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.96090 7.87080 0.09010 1.14474 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.35920 11.38100 -0.02180 -0.19155 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.68660 9.70550 -0.01890 -0.19473 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.96060 10.98200 -0.02140 -0.19486 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.97770 6.99230 -0.01460 -0.20880 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.24570 9.26410 -0.01840 -0.19862 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.23240 10.25270 -0.02030 -0.19800 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.55800 10.58010 -0.02210 -0.20888 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.81000 19.80000 0.01000 0.05051 復華人民幣貨幣市場基金 11.55880 11.55800 0.00080 0.00692 復華人生目標基金 42.39200 42.96170 -0.56970 -1.32606 復華大中華中小策略基金 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 復華中小精選基金 87.00000 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9.57000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 23.61000 23.86000 -0.25000 -1.04778 復華數位經濟基金 70.26000 70.95000 -0.69000 -0.97252 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 12.20000 12.18000 0.02000 0.16420 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.73230 9.73440 -0.00210 -0.02157 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.56010 9.56550 -0.00540 -0.05645 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.88530 9.88750 -0.00220 -0.02225 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.68040 9.68580 -0.00540 -0.05575 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.68420 9.68270 0.00150 0.01549 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.82910 9.82690 0.00220 0.02239 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.68630 9.68970 -0.00340 -0.03509 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.83030 9.83310 -0.00280 -0.02848 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.68510 9.68850 -0.00340 -0.03509 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.83340 9.83620 -0.00280 -0.02847 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.22900 9.21760 0.01140 0.12368 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.96200 8.96400 -0.00200 -0.02231 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.61520 8.61660 -0.00140 -0.01625 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.38520 11.37110 0.01410 0.12400 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.06950 11.07190 -0.00240 -0.02168 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.76510 10.76680 -0.00170 -0.01579 景順主流基金 19.70000 19.93000 -0.23000 -1.15404 景順台灣科技基金 34.98000 35.51000 -0.53000 -1.49254 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 景順全球科技基金 21.89000 22.08000 -0.19000 -0.86051 景順全球康健基金 17.76000 17.78000 -0.02000 -0.11249 景順貨幣市場基金 15.92550 15.92540 0.00010 0.00063 景順潛力基金 36.35000 36.82000 -0.47000 -1.27648 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.90000 16.04000 -0.14000 -0.87282 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.31000 14.44000 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9.34700 -0.00240 -0.02568 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.71100 9.71410 -0.00310 -0.03191 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.55560 9.55810 -0.00250 -0.02616 華南永昌永昌基金 20.10000 20.35000 -0.25000 -1.22850 華南永昌全球亨利組合基金 14.20520 14.20340 0.00180 0.01267 華南永昌全球神農水資源基金 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 16.01000 16.21000 -0.20000 -1.23381 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.43000 12.43000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.95000 11.95000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.59000 14.59000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 14.01000 14.01000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 12.68000 12.83000 -0.15000 -1.16913 華南永昌策略報酬基金 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18940 16.18920 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 25.35370 25.63090 -0.27720 -1.08151 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92690 11.92680 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.13210 10.12640 0.00570 0.05629 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.41490 10.42850 -0.01360 -0.13041 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.89010 9.88460 0.00550 0.05564 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.13430 10.14760 -0.01330 -0.13107 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.98220 9.97610 0.00610 0.06115 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.20140 10.21280 -0.01140 -0.11162 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.84080 9.83480 0.00600 0.06101 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.04900 10.06170 -0.01270 -0.12622 華頓中小型基金 28.96000 29.20000 -0.24000 -0.82192 華頓中國多重機會平衡基金 12.84570 12.89760 -0.05190 -0.40240 華頓台灣基金 36.13000 36.58000 -0.45000 -1.23018 華頓平安貨幣市場基金 11.50920 11.50910 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 18.02000 18.24000 -0.22000 -1.20614 華頓全球高收益債券基金A 13.25950 13.25740 0.00210 0.01584 華頓全球高收益債券基金B 8.31060 8.30930 0.00130 0.01565 華頓全球黑鑽油源基金 6.09000 6.02000 0.07000 1.16279 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.01470 3.01220 0.00250 0.08300 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.03630 14.04430 -0.00800 -0.05696 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.47200 0.47230 -0.00030 -0.06352 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.86380 11.86410 -0.00030 -0.00253 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.78300 10.78080 0.00220 0.02041 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.98140 10.99710 -0.01570 -0.14276 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.96250 9.97670 -0.01420 -0.14233 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.62130 11.63880 -0.01750 -0.15036 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.63680 10.65290 -0.01610 -0.15113 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.31000 12.32000 -0.01000 -0.08117 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.28000 12.31000 -0.03000 -0.24370 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.42410 2.42060 0.00350 0.14459 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96610 1.96160 0.00450 0.22940 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.11470 12.11810 -0.00340 -0.02806 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.91760 9.92040 -0.00280 -0.02822 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37880 0.37880 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32090 0.32090 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.62000 3.61000 0.01000 0.27701 匯豐中國動力基金(台幣) 16.82000 16.82000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(美元) 0.57000 0.57000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 18.53000 18.46000 0.07000 0.37920 匯豐台灣精典基金 25.36000 25.71000 -0.35000 -1.36134 匯豐全球趨勢組合基金 12.28000 12.34000 -0.06000 -0.48622 匯豐全球關鍵資源基金 8.35000 8.31000 0.04000 0.48135 匯豐安富基金 26.06000 26.27000 -0.21000 -0.79939 匯豐成功基金 40.31000 40.55000 -0.24000 -0.59186 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.45160 2.44650 0.00510 0.20846 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23890 2.23360 0.00530 0.23729 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.64590 11.64060 0.00530 0.04553 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.07490 8.06940 0.00550 0.06816 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38450 0.38430 0.00020 0.05204 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34570 0.34550 0.00020 0.05789 匯豐拉丁美洲基金 6.82000 7.06000 -0.24000 -3.39943 匯豐金磚動力基金 14.48000 14.50000 -0.02000 -0.13793 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97440 14.97430 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.22000 5.25000 -0.03000 -0.57143 匯豐新鑽動力基金 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.25800 5.31870 -0.06070 -1.14126 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.81020 8.87100 -0.06080 -0.68538 匯豐龍鳳基金-A類型 54.57000 55.34000 -0.77000 -1.39140 匯豐龍鳳基金-I類型 54.57000 55.34000 -0.77000 -1.39140 匯豐龍騰電子基金 40.02000 40.71000 -0.69000 -1.69492 匯豐雙高收益債券組合基金 12.21670 12.21780 -0.00110 -0.00900 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 22.82000 23.28000 -0.46000 -1.97595 新光中國成長基金(人民幣) 11.97000 12.05000 -0.08000 -0.66390 新光中國成長基金(美元) 12.90000 12.98000 -0.08000 -0.61633 新光中國成長基金(新臺幣) 12.40000 12.49000 -0.09000 -0.72058 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.00740 10.00950 -0.00210 -0.02098 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.97700 9.97720 -0.00020 -0.00200 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.91310 9.92290 -0.00980 -0.09876 新光台灣富貴基金 23.90000 24.06000 -0.16000 -0.66500 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 新光全球生技醫療基金(美元) 11.96000 11.99000 -0.03000 -0.25021 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.24000 11.27000 -0.03000 -0.26619 新光全球債券基金(A累積)美元 9.96430 9.94130 0.02300 0.23136 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.38560 9.37290 0.01270 0.13550 新光全球債券基金(B配息)美元 9.63640 9.61350 0.02290 0.23821 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.06710 9.05480 0.01230 0.13584 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 新光吉星貨幣市場基金 15.43070 15.43060 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 新光多重資產基金(A累積)美元 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 新光亞洲精選基金-美金 25.08000 25.00000 0.08000 0.32000 新光亞洲精選基金-新台幣 24.50000 24.44000 0.06000 0.24550 新光兩岸優勢基金 14.00000 14.06000 -0.06000 -0.42674 新光店頭基金 28.35000 28.67000 -0.32000 -1.11615 新光南非幣保本基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000 新光創新科技基金 16.93000 17.25000 -0.32000 -1.85507 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.72350 9.71180 0.01170 0.12047 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.99940 9.98930 0.01010 0.10111 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.64470 9.63410 0.01060 0.11003 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.27080 9.25920 0.01160 0.12528 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.54750 9.53710 0.01040 0.10905 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.20250 9.19220 0.01030 0.11205 新光澳幣八年期保本基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 新光澳幣十年期保本基金 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 新光澳幣保本基金 11.80000 11.80000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.97290 9.97240 0.00050 0.00501 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.81360 9.89230 -0.07870 -0.79557 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.69850 9.76300 -0.06450 -0.66066 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.83000 9.82850 0.00150 0.01526 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.85020 9.84610 0.00410 0.04164 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.71560 9.77750 -0.06190 -0.63309 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.69620 9.75970 -0.06350 -0.65063 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.83120 9.82860 0.00260 0.02645 瑞銀全球創新趨勢基金 7.53000 7.53000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.81770 9.79730 0.02040 0.20822 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.49470 9.53220 -0.03750 -0.39340 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.76670 9.74350 0.02320 0.23811 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.49470 9.52100 -0.02630 -0.27623 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.54070 9.56960 -0.02890 -0.30200 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.87830 9.85600 0.02230 0.22626 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.64870 13.61800 0.03070 0.22544 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.47330 8.49790 -0.02460 -0.28948 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.17540 35.95590 0.21950 0.61047 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.15320 36.86370 0.28950 0.78533 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.19210 37.97630 0.21580 0.56825 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.12070 11.11980 0.00090 0.00809 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29300 10.28860 0.00440 0.04277 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.23460 14.31510 -0.08050 -0.56234 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.46630 11.52780 -0.06150 -0.53349 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.44000 11.50000 -0.06000 -0.52174 群益大印度基金-人民幣 13.16760 13.07960 0.08800 0.67280 群益大印度基金-美元 13.34590 13.25290 0.09300 0.70173 群益大印度基金-新臺幣 12.20000 12.12000 0.08000 0.66007 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.27370 12.26700 0.00670 0.05462 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.75550 12.74490 0.01060 0.08317 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.42010 11.41390 0.00620 0.05432 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.83090 10.82190 0.00900 0.08316 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.84900 9.84360 0.00540 0.05486 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.37810 9.37030 0.00780 0.08324 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.53740 9.53220 0.00520 0.05455 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.38560 9.37780 0.00780 0.08318 群益中小型股基金 54.03000 54.60000 -0.57000 -1.04396 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.84790 9.86780 -0.01990 -0.20167 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.85300 9.87010 -0.01710 -0.17325 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.91140 8.92630 -0.01490 -0.16692 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.73420 8.75190 -0.01770 -0.20224 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.73840 8.75360 -0.01520 -0.17364 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.90410 7.91730 -0.01320 -0.16672 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.36460 11.35620 0.00840 0.07397 群益中國高收益債券基金-美元 11.15680 11.14920 0.00760 0.06817 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.45100 10.44180 0.00920 0.08811 群益中國新機會基金N-人民幣 9.96850 10.02850 -0.06000 -0.59829 群益中國新機會基金N-美元 9.86480 9.92130 -0.05650 -0.56948 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.16000 10.22000 -0.06000 -0.58708 群益中國新機會基金-人民幣 8.84080 8.89400 -0.05320 -0.59816 群益中國新機會基金-美元 10.54790 10.60840 -0.06050 -0.57030 群益中國新機會基金-新臺幣 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 群益平衡王基金 19.80880 19.81380 -0.00500 -0.02523 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.11000 8.11000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.89000 5.89000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.26000 10.26180 -0.00180 -0.01754 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.55410 10.55300 0.00110 0.01042 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.27740 9.27900 -0.00160 -0.01724 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.54330 9.54230 0.00100 0.01048 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.08160 10.07960 0.00200 0.01984 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.89740 9.89570 0.00170 0.01718 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.52310 9.52120 0.00190 0.01996 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.43880 9.43720 0.00160 0.01695 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.13960 10.13760 0.00200 0.01973 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.20750 10.20580 0.00170 0.01666 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.69070 9.68880 0.00190 0.01961 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.09880 10.09700 0.00180 0.01783 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.92440 9.90780 0.01660 0.16754 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.25160 7.23940 0.01220 0.16852 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.05420 10.04990 0.00430 0.04279 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.97400 9.96920 0.00480 0.04815 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 9.99170 9.98740 0.00430 0.04305 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.05420 10.04990 0.00430 0.04279 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.97400 9.96920 0.00480 0.04815 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.99170 9.98740 0.00430 0.04305 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.05430 10.05000 0.00430 0.04279 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.97400 9.96920 0.00480 0.04815 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 9.99170 9.98740 0.00430 0.04305 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.05420 10.04990 0.00430 0.04279 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.97400 9.96920 0.00480 0.04815 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.99170 9.98740 0.00430 0.04305 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980 群益全球關鍵生技基金-美元 15.26810 15.35850 -0.09040 -0.58860 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.52000 14.61000 -0.09000 -0.61602 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 群益印度中小基金N-美元 9.90800 9.81710 0.09090 0.92594 群益印度中小基金N-新臺幣 9.03000 8.94000 0.09000 1.00671 群益印度中小基金-人民幣 14.82670 14.69470 0.13200 0.89828 群益印度中小基金-美元 14.17110 14.04100 0.13010 0.92657 群益印度中小基金-新臺幣 15.80000 15.65000 0.15000 0.95847 群益多利策略組合基金 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.52000 13.52000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.67000 15.64000 0.03000 0.19182 群益安家基金 27.96850 28.33080 -0.36230 -1.27882 群益安穩貨幣市場基金 16.06960 16.06940 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.73000 21.92000 -0.19000 -0.86679 群益亞太中小基金 14.12000 13.98000 0.14000 1.00143 群益亞太新趨勢平衡基金 17.49000 17.46000 0.03000 0.17182 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.52610 9.52070 0.00540 0.05672 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.37010 7.36590 0.00420 0.05702 群益店頭市場基金 116.39000 117.83000 -1.44000 -1.22210 群益東方盛世基金 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328 群益東協成長基金-人民幣 14.01590 13.91170 0.10420 0.74901 群益東協成長基金-美元 13.25810 13.15580 0.10230 0.77760 群益東協成長基金-新臺幣 12.64000 12.54000 0.10000 0.79745 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.24890 11.26460 -0.01570 -0.13937 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.76900 10.78460 -0.01560 -0.14465 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.09340 10.10910 -0.01570 -0.15531 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.96220 9.97610 -0.01390 -0.13933 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.54060 9.55440 -0.01380 -0.14444 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.93990 8.95380 -0.01390 -0.15524 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.10410 10.11890 -0.01480 -0.14626 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.74890 9.76250 -0.01360 -0.13931 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.71010 9.72420 -0.01410 -0.14500 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.98710 10.00270 -0.01560 -0.15596 群益長安基金 32.26000 32.50000 -0.24000 -0.73846 群益美國新創亮點基金-美元 14.92950 15.03620 -0.10670 -0.70962 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.90000 14.00000 -0.10000 -0.71429 群益真善美基金 18.36620 18.44360 -0.07740 -0.41966 群益馬拉松基金 137.44000 139.78000 -2.34000 -1.67406 群益深証中小板基金 15.04000 15.18000 -0.14000 -0.92227 群益創新科技基金 37.06000 37.70000 -0.64000 -1.69761 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.31560 10.40320 -0.08760 -0.84205 群益華夏盛世基金N-美元 10.23120 10.31510 -0.08390 -0.81337 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.27000 10.35000 -0.08000 -0.77295 群益華夏盛世基金-人民幣 11.23370 11.32900 -0.09530 -0.84120 群益華夏盛世基金-美元 11.28130 11.37380 -0.09250 -0.81327 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.94000 18.08000 -0.14000 -0.77434 群益奧斯卡基金 30.99000 31.47000 -0.48000 -1.52526 群益新興金鑽基金-美元 13.48760 13.42640 0.06120 0.45582 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 群益葛萊美基金 26.63000 27.08000 -0.45000 -1.66174 群益道瓊美國地產ETF基金 19.25000 19.27000 -0.02000 -0.10379 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.26000 8.19000 0.07000 0.85470 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.70000 13.95000 -0.25000 -1.79211 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.82270 11.80360 0.01910 0.16182 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.51670 11.49700 0.01970 0.17135 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.37210 11.35560 0.01650 0.14530 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.74760 8.73350 0.01410 0.16145 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.39240 9.37640 0.01600 0.17064 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.48000 8.47000 0.01000 0.11806 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.95180 8.93880 0.01300 0.14543 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.48000 31.95000 -0.47000 -1.47105 德信中國精選成長基金 12.52000 12.55000 -0.03000 -0.23904 德信台灣主流中小基金 20.98000 21.25000 -0.27000 -1.27059 德信新興股票組合基金 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628 德信萬保貨幣市場基金 11.92270 11.92260 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.69610 10.69430 0.00180 0.01683 德信數位時代基金 28.59000 28.86000 -0.27000 -0.93555 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65040 11.65020 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.31000 17.46000 -0.15000 -0.85911 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.59000 19.51000 0.08000 0.41005 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.30000 7.32000 -0.02000 -0.27322 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.76640 9.74180 0.02460 0.25252 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.84450 13.80970 0.03480 0.25200 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.02520 8.02250 0.00270 0.03366 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.09460 11.08830 0.00630 0.05682 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.29360 11.28720 0.00640 0.05670 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.71330 12.70870 0.00460 0.03620 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.45000 18.40000 0.05000 0.27174 摩根中小基金 26.83000 27.39000 -0.56000 -2.04454 摩根中國A股基金 15.64000 15.69000 -0.05000 -0.31867 摩根中國A股基金(美元) 12.74000 12.79000 -0.05000 -0.39093 摩根中國亮點基金 15.12000 15.14000 -0.02000 -0.13210 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.86930 11.89820 -0.02890 -0.24289 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.84520 12.88030 -0.03510 -0.27251 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.28580 10.31070 -0.02490 -0.24150 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.22870 13.21630 0.01240 0.09382 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.79410 14.76890 0.02520 0.17063 摩根台灣金磚基金 22.10000 22.50000 -0.40000 -1.77778 摩根台灣增長基金 53.51000 54.20000 -0.69000 -1.27306 摩根平衡基金 28.49000 28.68000 -0.19000 -0.66248 摩根全球α基金 19.12000 19.10000 0.02000 0.10471 摩根全球平衡基金 15.14300 15.17460 -0.03160 -0.20824 摩根全球發現基金 12.46000 12.44000 0.02000 0.16077 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.74360 9.75920 -0.01560 -0.15985 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.59940 10.62670 -0.02730 -0.25690 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.14620 10.15970 -0.01350 -0.13288 摩根多元入息成長基金-累積型 11.34300 11.31740 0.02560 0.22620 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.96970 9.94470 0.02500 0.25139 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.91080 10.87030 0.04050 0.37257 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.81550 13.76420 0.05130 0.37271 摩根亞洲基金 59.39000 59.35000 0.04000 0.06740 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.57140 8.59570 -0.02430 -0.28270 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.93610 9.97260 -0.03650 -0.36600 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.90260 8.92700 -0.02440 -0.27333 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.29740 12.28100 0.01640 0.13354 摩根東方內需機會基金 18.81000 18.79000 0.02000 0.10644 摩根東方科技基金 37.74000 37.55000 0.19000 0.50599 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.85000 11.79000 0.06000 0.50891 摩根金龍收成基金 24.29000 24.33000 -0.04000 -0.16441 摩根第一貨幣市場基金 15.06810 15.06800 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.87000 14.67000 0.20000 1.36333 摩根新金磚五國基金 11.38000 11.49000 -0.11000 -0.95735 摩根新絲路基金 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764 摩根新興35基金 13.83000 13.79000 0.04000 0.29007 摩根新興日本基金 25.16000 24.94000 0.22000 0.88212 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.52260 7.56720 -0.04460 -0.58939 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.68530 9.74320 -0.05790 -0.59426 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.57530 9.62960 -0.05430 -0.56389 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.67970 10.67910 0.00060 0.00562 摩根新興科技基金 63.35000 64.62000 -1.27000 -1.96534 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.27600 8.30890 -0.03290 -0.39596 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.42500 10.43500 -0.01000 -0.09583 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.65140 8.70210 -0.05070 -0.58262 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.49330 9.55630 -0.06300 -0.65925 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.10780 9.16090 -0.05310 -0.57964 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.85710 9.88070 -0.02360 -0.23885 摩根龍揚基金 36.33000 36.40000 -0.07000 -0.19231 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.91000 10.96000 -0.05000 -0.45620 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866 摩根環球股票收益基金-累積型 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28660 9.31550 -0.02890 -0.31024 摩根總收益組合基金-累積型 11.16130 11.17200 -0.01070 -0.09578 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 28.45000 28.98000 -0.53000 -1.82885 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72110 11.68290 0.03820 0.32697 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.08160 11.04670 0.03490 0.31593 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.88760 9.87780 0.00980 0.09921 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.36130 10.32750 0.03380 0.32728 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.83140 9.80040 0.03100 0.31631 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.76620 8.75750 0.00870 0.09934 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.68990 10.74430 -0.05440 -0.50631 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.36990 10.42200 -0.05210 -0.49990 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.98310 9.96580 0.01730 0.17359 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.77570 9.75820 0.01750 0.17934 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.80970 9.79280 0.01690 0.17258 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.60590 9.58870 0.01720 0.17938 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.55180 11.52840 0.02340 0.20298 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.35590 11.33430 0.02160 0.19057 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.18600 10.16650 0.01950 0.19181 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.03990 11.01760 0.02230 0.20240 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.83590 10.81530 0.02060 0.19047 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.72240 9.70380 0.01860 0.19168 聯邦金鑽平衡基金 26.76890 27.13180 -0.36290 -1.33754 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 10.03180 10.03130 0.00050 0.00498 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.99010 9.98900 0.00110 0.01101 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 10.03180 10.03130 0.00050 0.00498 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.99010 9.98900 0.00110 0.01101 聯邦貨幣市場基金 13.15160 13.15150 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 14.46000 14.76000 -0.30000 -2.03252 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.77400 15.76760 0.00640 0.04059 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.97750 12.97270 0.00480 0.03700 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.81440 12.81040 0.00400 0.03122 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.33250 12.32860 0.00390 0.03163 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74710 11.74730 -0.00020 -0.00170 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.91780 10.91940 -0.00160 -0.01465 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61460 10.61470 -0.00010 -0.00094 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.59690 8.59820 -0.00130 -0.01512 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.43000 38.78000 -0.35000 -0.90253 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.47000 15.45000 0.02000 0.12945 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.72000 12.69000 0.03000 0.23641 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.37000 13.32000 0.05000 0.37538 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.56000 12.55000 0.01000 0.07968 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.96000 7.95000 0.01000 0.12579 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.23000 12.22000 0.01000 0.08183 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.81000 11.85000 -0.04000 -0.33755 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.29000 12.28000 0.01000 0.08143 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.89000 15.92000 -0.03000 -0.18844 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.83000 15.86000 -0.03000 -0.18916 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.73000 20.72000 0.01000 0.04826 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.87000 18.87000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.79000 12.80000 -0.01000 -0.07813 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.85000 15.85000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.57000 16.55000 0.02000 0.12085 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.63000 15.63000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.83000 15.84000 -0.01000 -0.06313 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.30000 14.29000 0.01000 0.06998 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.30000 14.30000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.98000 14.99000 -0.01000 -0.06671 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.30000 18.29000 0.01000 0.05467 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.19000 17.19000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.50000 13.50000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.26000 14.24000 0.02000 0.14045 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.36000 13.36000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.31000 13.32000 -0.01000 -0.07508 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.61000 14.59000 0.02000 0.13708 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.58000 14.56000 0.02000 0.13736 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 聯博貨幣市場基金 14.98750 14.98740 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.34790 10.35080 -0.00290 -0.02802 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.88500 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