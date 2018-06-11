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[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                       107/06/08  107/06/07  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.44330   10.44230   0.00100    0.00958
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.98550    9.99160  -0.00610   -0.06105
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.98550    9.99160  -0.00610   -0.06105
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.98680    9.99240  -0.00560   -0.05604
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.98680    9.99240  -0.00560   -0.05604
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.32210    9.32780  -0.00570   -0.06111
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.56120    9.56550  -0.00430   -0.04495
中國信託台灣活力基金                                             17.18000   17.41000  -0.23000   -1.32108
中國信託台灣優勢基金                                             19.78000   20.05000  -0.27000   -1.34663
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.58000    9.65000  -0.07000   -0.72539
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.16000   10.24000  -0.08000   -0.78125
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.71220    9.71290  -0.00070   -0.00721
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.20280    9.20350  -0.00070   -0.00761
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19210   10.19090   0.00120    0.01178
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.65490    9.65380   0.00110    0.01139
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.43140   10.45400  -0.02260   -0.21619
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.15370    9.17350  -0.01980   -0.21584
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.31160   11.33380  -0.02220   -0.19587
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.26980   10.28990  -0.02010   -0.19534
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.78000   10.85000  -0.07000   -0.64516
中國信託智能運動基金-美元                                        10.87000   10.94000  -0.07000   -0.63985
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97580   10.97560   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.33730    9.35720  -0.01990   -0.21267
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.10380    9.12310  -0.01930   -0.21155
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.53130    9.54960  -0.01830   -0.19163
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.28740    9.30530  -0.01790   -0.19236
中國信託精穩基金                                                 19.20340   19.30420  -0.10080   -0.52217
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.68000   11.68000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.39000   11.39000   0.00000    0.00000
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元大2001基金                                                     71.67000   72.20000  -0.53000   -0.73407
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.42890   37.20010   0.22880    0.61505
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.32700   11.32600   0.00100    0.00883
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.83630   10.85560  -0.01930   -0.17779
元大上證50基金                                                   30.82000   31.27000  -0.45000   -1.43908
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.26000   13.29000  -0.03000   -0.22573
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.27000   12.32000  -0.05000   -0.40584
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.79000   13.65000   0.14000    1.02564
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.91100   13.79100   0.12000    0.87013
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    18.10900   17.95200   0.15700    0.87455
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.51100   11.55000  -0.03900   -0.33766
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.49600   11.55600  -0.06000   -0.51921
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.22000    3.23000  -0.01000   -0.30960
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.95000   15.00000  -0.05000   -0.33333
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.95740   46.99180  -0.03440   -0.07320
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.36440   10.37070  -0.00630   -0.06075
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.63940    9.64530  -0.00590   -0.06117
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.90090    9.92550  -0.02460   -0.24785
元大巴西指數基金                                                  5.09800    5.31200  -0.21400   -4.02861
元大巴菲特基金                                                   31.86000   32.34000  -0.48000   -1.48423
元大日經225基金                                                  28.59000   28.73000  -0.14000   -0.48730
元大台商收成基金                                                 25.23000   25.60000  -0.37000   -1.44531
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.36000   12.25000   0.11000    0.89796
元大台灣50單日正向2倍基金                                        38.01000   38.77000  -0.76000   -1.96028
元大台灣中型100基金                                              34.77000   35.01000  -0.24000   -0.68552
元大台灣加權股價指數基金                                         25.52900   25.74900  -0.22000   -0.85440
元大台灣卓越50基金                                               82.98000   83.93000  -0.95000   -1.13190
元大台灣金融基金                                                 17.91000   17.96000  -0.05000   -0.27840
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.46000   31.58000  -0.12000   -0.37999
元大台灣高股息基金                                               26.76000   26.93000  -0.17000   -0.63127
元大台灣電子科技基金                                             36.81000   37.23000  -0.42000   -1.12812
元大全球ETF成長組合基金                                          10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.68000   14.70000  -0.02000   -0.13605
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.57000   13.53000   0.04000    0.29564
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.84000   12.77000   0.07000    0.54816
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.98100   12.93600   0.04500    0.34787
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.22000    7.21000   0.01000    0.13870
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.46000    8.45000   0.01000    0.11834
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.67000    6.65000   0.02000    0.30075
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.13300   10.12400   0.00900    0.08890
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.10000   14.05000   0.05000    0.35587
元大全球農業商機基金                                             16.62000   16.67000  -0.05000   -0.29994
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
元大印尼指數基金                                                  8.96500    8.94500   0.02000    0.22359
元大印度指數基金                                                  9.61300    9.59500   0.01800    0.18760
元大印度基金                                                     12.66000   12.64000   0.02000    0.15823
元大多多基金                                                     22.93000   23.27000  -0.34000   -1.46111
元大多福基金                                                     61.44000   62.06000  -0.62000   -0.99903
元大亞太成長基金                                                  9.97000    9.92000   0.05000    0.50403
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.58630    8.61380  -0.02750   -0.31926
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.13060    7.15340  -0.02280   -0.31873
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.98200    9.94000   0.04200    0.42254
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.05300    9.95400   0.09900    0.99458
元大卓越基金                                                     54.50000   55.35000  -0.85000   -1.53568
元大店頭基金                                                      9.82000    9.87000  -0.05000   -0.50659
元大泛歐成長基金                                                  9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.22160   10.22110   0.00050    0.00489
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.24370    9.21970   0.02400    0.26031
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.55250   30.56530  -0.01280   -0.04188
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.58750   36.29890   0.28860    0.79507
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.21110   19.37150  -0.16040   -0.82802
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.88770   18.57620   0.31150    1.67688
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.21470   37.12670   0.08800    0.23703
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.51840   20.57360  -0.05520   -0.26831
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.82830   17.73670   0.09160    0.51644
元大高科技基金                                                   22.43000   22.66000  -0.23000   -1.01500
元大得利貨幣市場基金                                             16.23810   16.23790   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97110   11.97100   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.58000   14.82000  -0.24000   -1.61943
元大華夏中小基金                                                  8.50000    8.55000  -0.05000   -0.58480
元大新中國基金-人民幣                                            11.01000   11.07000  -0.06000   -0.54201
元大新中國基金-美元                                              11.11700   11.19200  -0.07500   -0.67012
元大新中國基金-新台幣                                            10.68000   10.75000  -0.07000   -0.65116
元大新主流基金                                                   32.13000   32.60000  -0.47000   -1.44172
元大新東協平衡基金-美元                                           9.92400    9.94000  -0.01600   -0.16097
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.33000    9.34000  -0.01000   -0.10707
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.41510   10.48290  -0.06780   -0.64677
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.39570   10.48370  -0.08800   -0.83940
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.62050   10.70960  -0.08910   -0.83196
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.38500    9.46380  -0.07880   -0.83265
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.77060    9.76400   0.00660    0.06760
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.46460    9.45820   0.00640    0.06767
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.57090    9.56380   0.00710    0.07424
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.27620    9.26930   0.00690    0.07444
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.52040    9.51500   0.00540    0.05675
元大新興亞洲基金                                                 12.27000   12.29000  -0.02000   -0.16273
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.45010    9.51860  -0.06850   -0.71964
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.33170    9.39930  -0.06760   -0.71920
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.36510    9.43230  -0.06720   -0.71245
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.24550    9.31180  -0.06630   -0.71200
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08790   15.08770   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     44.42000   44.99000  -0.57000   -1.26695
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
元大實質多重資產基金-美元                                         9.57900    9.61700  -0.03800   -0.39513
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.74000    9.78000  -0.04000   -0.40900
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.67000   14.35000   0.32000    2.22997
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.66000   16.38000  -0.72000   -4.39560
元大精準中小基金                                                 24.26000   24.36000  -0.10000   -0.41051
元大摩臺基金                                                     38.78000   39.22000  -0.44000   -1.12188
元大標普500基金                                                  24.77000   24.80000  -0.03000   -0.12097
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.30000   13.31000  -0.01000   -0.07513
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.71000   32.72000  -0.01000   -0.03056
元大標智滬深300基金                                              18.40000   18.60000  -0.20000   -1.07527
元大歐洲50基金                                                   24.81000   24.81000   0.00000    0.00000
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.59770    9.65130  -0.05360   -0.55537
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.15360   10.15320   0.00040    0.00394
元大績效基金                                                     66.26000   67.26000  -1.00000   -1.48677
元大韓國KOSPI200基金                                             24.08000   24.35000  -0.27000   -1.10883
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.68000   16.89000  -0.21000   -1.24334
日盛上選基金                                                     37.52000   38.12000  -0.60000   -1.57398
日盛小而美基金                                                   20.27000   20.58000  -0.31000   -1.50632
日盛中國內需動力基金                                             11.37000   11.39000  -0.02000   -0.17559
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.53620   11.51570   0.02050    0.17802
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.79880    9.78140   0.01740    0.17789
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.82110   11.79990   0.02120    0.17966
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.03480   10.01690   0.01790    0.17870
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.62860   10.61170   0.01690    0.15926
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.00660    8.99230   0.01430    0.15902
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.38000   12.46000  -0.08000   -0.64205
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.69000   12.78000  -0.09000   -0.70423
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.65000   12.73000  -0.08000   -0.62844
日盛日盛基金                                                     15.81000   16.12000  -0.31000   -1.92308
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.03650   10.02690   0.00960    0.09574
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.54520    9.53610   0.00910    0.09543
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.77900    9.77260   0.00640    0.06549
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.30260    9.29650   0.00610    0.06562
日盛全球新興債券基金A                                            10.61230   10.62730  -0.01500   -0.14115
日盛全球新興債券基金B                                             8.33440    8.34620  -0.01180   -0.14138
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.38880    2.38580   0.00300    0.12574
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.68390    1.68180   0.00210    0.12487
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37210    0.37160   0.00050    0.13455
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26320    0.26280   0.00040    0.15221
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.24760   12.23370   0.01390    0.11362
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.51900    8.50930   0.00970    0.11399
日盛亞洲機會基金                                                  7.89000    7.90000  -0.01000   -0.12658
日盛首選基金                                                     19.13000   19.47000  -0.34000   -1.74628
日盛高科技基金                                                   20.12000   20.43000  -0.31000   -1.51738
日盛貨幣市場基金                                                 14.75550   14.75530   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   46.04000   46.93000  -0.89000   -1.89644
日盛精選五虎基金                                                 40.86000   41.44000  -0.58000   -1.39961
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47200   13.47180   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               37.63000   38.27000  -0.64000   -1.67233
台新MSCI中國基金                                                 23.22000   23.18000   0.04000    0.17256
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.90000   17.68000   0.22000    1.24434
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      22.08000   22.48000  -0.40000   -1.77936
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14830   14.14820   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.88400    9.87280   0.01120    0.11344
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.80780   10.81660  -0.00880   -0.08136
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.99590   10.00330  -0.00740   -0.07398
台新中國通基金                                                   50.56000   51.10000  -0.54000   -1.05675
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.58110    0.58610  -0.00500   -0.85310
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            17.27200   17.41900  -0.14700   -0.84391
台新中國精選中小基金-美元                                         0.42450    0.42830  -0.00380   -0.88723
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.62000   12.74000  -0.12000   -0.94192
台新主流基金                                                     25.76000   26.09000  -0.33000   -1.26485
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.10000   19.13000  -0.03000   -0.15682
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.64570    0.64680  -0.00110   -0.17007
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.42000   14.44000  -0.02000   -0.13850
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48700    0.48780  -0.00080   -0.16400
台新台灣中小基金                                                 39.63000   40.02000  -0.39000   -0.97451
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.51970    9.52160  -0.00190   -0.01995
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.49580    9.50580  -0.01000   -0.10520
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.62000    8.63000  -0.01000   -0.11587
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.53340   10.54450  -0.01110   -0.10527
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.70050   10.68130   0.01920    0.17975
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.43360   11.41300   0.02060    0.18050
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
台新印度基金                                                     15.60000   15.54000   0.06000    0.38610
台新亞美短期債券基金                                             10.90290   10.90230   0.00060    0.00550
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.58590    8.57890   0.00700    0.08160
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29490    0.29470   0.00020    0.06787
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.75340   11.74370   0.00970    0.08260
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39790    0.39760   0.00030    0.07545
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08130   11.08120   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.05070   30.03430   0.01640    0.05460
台新智慧生活基金-美元                                            10.47040   10.53240  -0.06200   -0.58866
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.38000   10.44000  -0.06000   -0.57471
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.92420    8.90490   0.01930    0.21673
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.79650    8.77690   0.01960    0.22331
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.45110    9.43060   0.02050    0.21738
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.32380    9.30300   0.02080    0.22358
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.30510   10.30730  -0.00220   -0.02134
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34160    0.34170  -0.00010   -0.02927
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.79110    7.79280  -0.00170   -0.02182
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27140    0.27150  -0.00010   -0.03683
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.41000    6.46000  -0.05000   -0.77399
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      19.91000   19.97000  -0.06000   -0.30045
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.88000   10.79300   0.08700    0.80608
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           25.46000   26.02000  -0.56000   -2.15219
未來資產全球大消費基金                                           15.45000   15.56000  -0.11000   -0.70694
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.88000    8.88000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.72280   11.71860   0.00420    0.03584
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.57500    9.57150   0.00350    0.03657
未來資產亞洲新富基金                                             22.83000   22.85000  -0.02000   -0.08753
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55500   12.55490   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               15.74000   16.09000  -0.35000   -2.17526
未來資產新興市場債券基金A                                         8.67150    8.70200  -0.03050   -0.35049
未來資產新興市場債券基金B                                         6.69320    6.71670  -0.02350   -0.34987
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.58000   11.58000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.02830   11.02740   0.00090    0.00816
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.20300   10.19770   0.00530    0.05197
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.43400    9.43060   0.00340    0.03605
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.61210   10.60830   0.00380    0.03582
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.47840    8.47280   0.00560    0.06609
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.59640    9.58940   0.00700    0.07300
永豐中小基金                                                     60.03000   61.18000  -1.15000   -1.87970
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.78140    1.77920   0.00220    0.12365
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.32200    2.31920   0.00280    0.12073
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.42070    8.40700   0.01370    0.16296
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.64870   10.63130   0.01740    0.16367
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.24000    5.19000   0.05000    0.96339
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  24.42000   24.16000   0.26000    1.07616
永豐主流品牌基金                                                 18.12000   18.43000  -0.31000   -1.68204
永豐永豐基金                                                     38.20000   38.73000  -0.53000   -1.36845
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.04100   10.04750  -0.00650   -0.06469
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                10.04100   10.04740  -0.00640   -0.06370
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                              10.00160   10.00760  -0.00600   -0.05995
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                              10.00160   10.00760  -0.00600   -0.05995
永豐亞洲民生消費基金                                             12.69000   12.81000  -0.12000   -0.93677
永豐南非幣2021保本基金                                           12.78170   12.80590  -0.02420   -0.18898
永豐高科技基金                                                   29.55000   30.06000  -0.51000   -1.69661
永豐貨幣市場基金                                                 13.86980   13.86960   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.02470    2.02740  -0.00270   -0.13318
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.38240    2.38550  -0.00310   -0.12995
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.76770    7.77470  -0.00700   -0.09004
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.29390   10.30310  -0.00920   -0.08929
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.21940    7.22480  -0.00540   -0.07474
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.97340   10.98170  -0.00830   -0.07558
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                               10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.56000    8.56000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.18000   19.17000   0.01000    0.05216
永豐臺灣加權ETF基金                                              55.71000   56.20000  -0.49000   -0.87189
永豐領航科技基金                                                 46.91000   47.48000  -0.57000   -1.20051
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.97000   11.93000   0.04000    0.33529
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.52000   11.47000   0.05000    0.43592
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.27000   10.21000   0.06000    0.58766
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
永豐趨勢平衡基金                                                 53.77000   53.98000  -0.21000   -0.38903
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.48710   11.48590   0.00120    0.01045
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.54840    9.54000   0.00840    0.08805
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.67220    9.66370   0.00850    0.08796
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.51620    9.50560   0.01060    0.11151
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.60040    9.58980   0.01060    0.11053
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.56000    9.54730   0.01270    0.13302
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.81400    9.80100   0.01300    0.13264
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.49580    9.48230   0.01350    0.14237
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.66270    9.64900   0.01370    0.14198
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.90000   11.93000  -0.03000   -0.25147
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.01000   11.05000  -0.04000   -0.36199
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.96000   12.00000  -0.04000   -0.33333
兆豐國際中小基金                                                 17.41000   17.59000  -0.18000   -1.02331
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.49000   15.49000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.35000   21.38000  -0.03000   -0.14032
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.65000   21.67000  -0.02000   -0.09229
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.57000   12.65000  -0.08000   -0.63241
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.57000   12.65000  -0.08000   -0.63241
兆豐國際生命科學基金                                             15.51000   15.60000  -0.09000   -0.57692
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.29040   10.28810   0.00230    0.02236
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.72150   10.71880   0.00270    0.02519
兆豐國際全球高股息基金                                           11.72000   11.78000  -0.06000   -0.50934
兆豐國際全球基金                                                 32.68000   32.78000  -0.10000   -0.30506
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.22840   10.22780   0.00060    0.00587
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.67410    9.64230   0.03180    0.32980
兆豐國際國民基金                                                 23.10000   23.42000  -0.32000   -1.36635
兆豐國際第一基金                                                 14.35000   14.54000  -0.19000   -1.30674
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.76650    9.75000   0.01650    0.16923
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.82420    7.81090   0.01330    0.17027
兆豐國際萬全基金                                                 21.97000   22.17000  -0.20000   -0.90212
兆豐國際電子基金                                                 27.96000   28.45000  -0.49000   -1.72232
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.22000    8.20000   0.02000    0.24390
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.46000   22.70000  -0.24000   -1.05727
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.63000   16.50000   0.13000    0.78788
兆豐國際豐台灣基金                                               33.23000   33.20000   0.03000    0.09036
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49060   12.49050   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.58000   11.59000  -0.01000   -0.08628
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.01710   11.01620   0.00090    0.00817
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.92480   11.91990   0.00490    0.04111
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.69810   10.69430   0.00380    0.03553
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.48550   11.48030   0.00520    0.04529
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.13080    8.16760  -0.03680   -0.45056
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.53920    9.59120  -0.05200   -0.54216
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.05950    9.09030  -0.03080   -0.33882
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.04570    9.09450  -0.04880   -0.53659
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.35420    9.39790  -0.04370   -0.46500
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.79000   10.83000  -0.04000   -0.36934
合庫全球新興市場基金                                              9.58000    9.55000   0.03000    0.31414
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.85000   10.82000   0.03000    0.27726
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
合庫貨幣市場基金                                                 10.12010   10.12000   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.57560    9.58220  -0.00660   -0.06888
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.83880    9.84620  -0.00740   -0.07516
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.05460   10.06450  -0.00990   -0.09837
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.60710   11.61360  -0.00650   -0.05597
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.52800   13.53250  -0.00450   -0.03325
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.01920    9.07850  -0.05930   -0.65319
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.64700    9.69470  -0.04770   -0.49202
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.97220    8.01340  -0.04120   -0.51414
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.99390    9.05180  -0.05790   -0.63965
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.24600   10.31830  -0.07230   -0.70070
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.92330   10.92230   0.00100    0.00916
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.61580   10.61090   0.00490    0.04618
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.08220   10.07680   0.00540    0.05359
安聯中國東協基金                                                 16.45000   16.37000   0.08000    0.48870
安聯中國策略基金                                                 16.07000   16.12000  -0.05000   -0.31017
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.47000   15.38000   0.09000    0.58518
安聯中華新思路基金-美元                                          15.51000   15.41000   0.10000    0.64893
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        14.04000   13.95000   0.09000    0.64516
安聯台灣大壩基金                                                 29.12000   29.45000  -0.33000   -1.12054
安聯台灣科技基金                                                 49.60000   50.15000  -0.55000   -1.09671
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47950   12.47940   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 32.34000   32.74000  -0.40000   -1.22175
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.04840   10.05420  -0.00580   -0.05769
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      14.95970   14.96990  -0.01020   -0.06814
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.62850    9.63510  -0.00660   -0.06850
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.77000   11.77000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.04780   12.05290  -0.00510   -0.04231
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.06060   10.06430  -0.00370   -0.03676
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.17780   12.18330  -0.00550   -0.04514
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.51640    9.52050  -0.00410   -0.04306
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.36270    9.36620  -0.00350   -0.03737
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.06150    9.06570  -0.00420   -0.04633
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.86000   11.86000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.71000   11.71000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.84490   11.84490   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.87800   10.87740   0.00060    0.00552
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.54680   10.54700  -0.00020   -0.00190
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.94560    8.94520   0.00040    0.00447
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.74870    8.74820   0.00050    0.00572
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.45660    8.45670  -0.00010   -0.00118
安聯全球人口趨勢基金                                             11.40000   11.43000  -0.03000   -0.26247
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.54000    9.62000  -0.08000   -0.83160
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.60000   34.90000  -0.30000   -0.85960
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.94000    8.87000   0.07000    0.78918
安聯全球計量平衡基金                                             12.85000   12.77000   0.08000    0.62647
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.01430   12.01420   0.00010    0.00083
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.45360   10.45350   0.00010    0.00096
安聯全球新興市場基金                                             18.65000   18.62000   0.03000    0.16112
安聯全球農金趨勢基金                                              9.45000    9.50000  -0.05000   -0.52632
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.35000   10.39000  -0.04000   -0.38499
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.30000   10.35000  -0.05000   -0.48309
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.35000   10.39000  -0.04000   -0.38499
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.30000   10.35000  -0.05000   -0.48309
安聯亞洲動態策略基金                                             25.53000   25.53000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00270    9.99890   0.00380    0.03800
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.80660    9.80290   0.00370    0.03774
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             82.99540   82.85230   0.14310    0.17272
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.58870   12.56800   0.02070    0.16470
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.57450   65.46210   0.11240    0.17170
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.86630    9.85010   0.01620    0.16447
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.52970    2.52820   0.00150    0.05933
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.63560   10.63330   0.00230    0.02163
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.11020    2.10900   0.00120    0.05690
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.88670    8.88410   0.00260    0.02927
宏利台灣動力基金                                                 34.62000   35.10000  -0.48000   -1.36752
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.50240   10.48170   0.02070    0.19749
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.93590    9.91570   0.02020    0.20372
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.33590    8.31950   0.01640    0.19713
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.09580    8.08000   0.01580    0.19554
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
宏利全球債券組合基金                                             12.89690   12.89660   0.00030    0.00233
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77970    2.78070  -0.00100   -0.03596
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.68450   11.69260  -0.00810   -0.06927
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.70380    8.70980  -0.00600   -0.06889
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.28250    2.28340  -0.00090   -0.03941
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.63560   10.63960  -0.00400   -0.03760
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.35830    4.33840   0.01990    0.45869
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.70670    0.70350   0.00320    0.45487
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.17000   20.08000   0.09000    0.44821
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.66140   11.65090   0.01050    0.09012
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.39610   10.38770   0.00840    0.08086
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.02490   10.01900   0.00590    0.05889
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.04330    9.03490   0.00840    0.09297
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.57340    8.56650   0.00690    0.08055
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.38590    8.38010   0.00580    0.06921
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.57160    8.56590   0.00570    0.06654
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.74090    2.74130  -0.00040   -0.01459
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40050    0.40060  -0.00010   -0.02496
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.05330   12.05800  -0.00470   -0.03898
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.91720    0.91750  -0.00030   -0.03270
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.41400    7.41680  -0.00280   -0.03775
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.06860    2.06890  -0.00030   -0.01450
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29720    0.29730  -0.00010   -0.03364
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.09350    9.09690  -0.00340   -0.03738
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33460    0.33470  -0.00010   -0.02988
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63210   13.63200   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      3.03000    3.02000   0.01000    0.33113
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.41000   13.34000   0.07000    0.52474
宏利臺灣股息收益基金                                             30.57000   31.01000  -0.44000   -1.41890
宏利澳幣保本基金                                                 11.96860   11.97260  -0.00400   -0.03341
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.11000   10.06000   0.05000    0.49702
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.98000   10.95000   0.03000    0.27397
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.47000   11.43000   0.04000    0.34996
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.89000   11.85000   0.04000    0.33755
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    12.04000   12.01000   0.03000    0.24979
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.71540    9.66230   0.05310    0.54956
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.69510    9.66030   0.03480    0.36024
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.78580    8.75360   0.03220    0.36785
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.34100   10.30320   0.03780    0.36688
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                 12.92680   12.92670   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.95000   27.29000  -0.34000   -1.24588
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.18770   11.18800  -0.00030   -0.00268
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.14890   10.16090  -0.01200   -0.11810
保德信大中華基金                                                 32.21000   32.15000   0.06000    0.18663
保德信中小型股基金                                               51.46000   51.89000  -0.43000   -0.82868
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.38000   10.45000  -0.07000   -0.66986
保德信中國中小基金-美元                                          10.77000   10.86000  -0.09000   -0.82873
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.02000   10.11000  -0.09000   -0.89021
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.77470    9.77280   0.00190    0.01944
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.76450    9.76200   0.00250    0.02561
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.88090    9.87850   0.00240    0.02430
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.58590   10.58330   0.00260    0.02457
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
保德信中國品牌基金-美元                                          10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.08000   11.10000  -0.02000   -0.18018
保德信台商全方位基金                                             40.50000   40.92000  -0.42000   -1.02639
保德信全球中小基金                                               30.38000   30.41000  -0.03000   -0.09865
保德信全球消費商機基金                                           17.69000   17.69000   0.00000    0.00000
保德信全球基礎建設基金                                           11.89000   11.88000   0.01000    0.08418
保德信全球資源基金                                                8.28000    8.21000   0.07000    0.85262
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.70000    9.76000  -0.06000   -0.61475
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.99000   31.19000  -0.20000   -0.64123
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.90460    9.89920   0.00540    0.05455
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.61720   10.61140   0.00580    0.05466
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.06270    9.05710   0.00560    0.06183
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.70540    9.69940   0.00600    0.06186
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.24510    8.24500   0.00010    0.00121
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.73080   10.73070   0.00010    0.00093
保德信亞太基金                                                   22.83000   22.75000   0.08000    0.35165
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.48720    8.47930   0.00790    0.09317
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.10700   11.09660   0.01040    0.09372
保德信店頭市場基金                                               37.18000   37.39000  -0.21000   -0.56165
保德信拉丁美洲基金                                                6.22000    6.42000  -0.20000   -3.11526
保德信金平衡基金                                                 30.25000   30.47000  -0.22000   -0.72202
保德信金滿意基金                                                 44.28000   44.73000  -0.45000   -1.00604
保德信科技島基金                                                 27.93000   28.15000  -0.22000   -0.78153
保德信高成長基金                                                100.42000  101.44000  -1.02000   -1.00552
保德信第一基金                                                   29.10000   29.57000  -0.47000   -1.58945
保德信貨幣市場基金                                               15.75310   15.75300   0.00010    0.00063
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.69640   10.70790  -0.01150   -0.10740
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.48930   10.50040  -0.01110   -0.10571
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.94270   10.95250  -0.00980   -0.08948
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.04680   10.05570  -0.00890   -0.08851
保德信新世紀基金                                                 10.51000   10.59000  -0.08000   -0.75543
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.04870    8.04870   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.69540   10.69530   0.00010    0.00093
保德信新興趨勢組合基金                                           11.55000   11.71000  -0.16000   -1.36635
保德信瑞騰基金                                                   15.53510   15.53470   0.00040    0.00257
保德信歐洲組合基金                                               10.46000   10.52000  -0.06000   -0.57034
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.80940    9.80900   0.00040    0.00408
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.96110    9.96070   0.00040    0.00402
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.70680    9.70910  -0.00230   -0.02369
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.77360    9.77550  -0.00190   -0.01944
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.82420    9.82600  -0.00180   -0.01832
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.82420    9.82610  -0.00190   -0.01934
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.79630    9.79660  -0.00030   -0.00306
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.79760    9.79800  -0.00040   -0.00408
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.84230    9.84480  -0.00250   -0.02539
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.64060    9.65530  -0.01470   -0.15225
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.57830    9.59150  -0.01320   -0.13762
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95000    1.94800   0.00200    0.10267
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62820    2.62540   0.00280    0.10665
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30610    0.30580   0.00030    0.09810
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44810    0.44770   0.00040    0.08935
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.63990    8.63270   0.00720    0.08340
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.81590   11.80570   0.01020    0.08640
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.55910    9.54970   0.00940    0.09843
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.60480   11.59320   0.01160    0.10006
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.03900    9.03060   0.00840    0.09302
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.99830   10.98810   0.01020    0.09283
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.13280   10.13360  -0.00080   -0.00789
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.96820    9.97050  -0.00230   -0.02307
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.14600   10.13260   0.01340    0.13225
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.62720   10.61310   0.01410    0.13285
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.02080   10.01020   0.01060    0.10589
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.85570    9.85500   0.00070    0.00710
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.08330   10.08270   0.00060    0.00595
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.77620    9.77770  -0.00150   -0.01534
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.90240    9.90510  -0.00270   -0.02726
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.36360   10.35610   0.00750    0.07242
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.33200    6.32740   0.00460    0.07270
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.73980   10.73200   0.00780    0.07268
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64180   11.64170   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.79000   20.97000  -0.18000   -0.85837
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4725.510004767.31000 -41.80000   -0.87680
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.77590   10.78870  -0.01280   -0.11864
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.08490   12.09910  -0.01420   -0.11736
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.31090   11.32480  -0.01390   -0.12274
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.63970    9.65120  -0.01150   -0.11916
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.32210   10.33420  -0.01210   -0.11709
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.12110   10.13350  -0.01240   -0.12237
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.04470   11.05790  -0.01320   -0.11937
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.88480   11.89870  -0.01390   -0.11682
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.83580   11.85030  -0.01450   -0.12236
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.58000    6.62000  -0.04000   -0.60423
柏瑞巨人基金                                                     13.20000   13.34000  -0.14000   -1.04948
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64410   13.64400   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.16000   16.20000  -0.04000   -0.24691
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.28400   13.28120   0.00280    0.02108
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.82770   11.82330   0.00440    0.03721
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.45650   12.45290   0.00360    0.02891
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.91750    8.91560   0.00190    0.02131
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.76520    6.76380   0.00140    0.02070
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.88040    8.87710   0.00330    0.03717
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.51190    8.50670   0.00520    0.06113
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.88090   10.87780   0.00310    0.02850
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.41160    8.40950   0.00210    0.02497
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.00310   11.99860   0.00450    0.03750
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.50810   11.50570   0.00240    0.02086
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.63850   11.63140   0.00710    0.06104
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.33930   11.33600   0.00330    0.02911
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.96480    8.96290   0.00190    0.02120
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.92180    9.91800   0.00380    0.03831
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.72970    9.72380   0.00590    0.06068
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.67820    9.67530   0.00290    0.02997
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.51460    9.51230   0.00230    0.02418
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.09640   10.08940   0.00700    0.06938
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.07120   10.06180   0.00940    0.09342
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.99090    9.98240   0.00850    0.08515
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.08390   10.07530   0.00860    0.08536
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.95330    9.94640   0.00690    0.06937
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.88920    9.88000   0.00920    0.09312
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.84810    9.83970   0.00840    0.08537
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.94130    9.93290   0.00840    0.08457
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.07700   10.07000   0.00700    0.06951
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.07120   10.06180   0.00940    0.09342
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.99090    9.98240   0.00850    0.08515
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.08390   10.07540   0.00850    0.08436
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.95340    9.94650   0.00690    0.06937
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.88930    9.88010   0.00920    0.09312
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.84810    9.83980   0.00830    0.08435
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.94130    9.93290   0.00840    0.08457
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.51560   10.51270   0.00290    0.02759
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.77530   11.76940   0.00590    0.05013
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.22620   11.22150   0.00470    0.04188
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.02650    9.02400   0.00250    0.02770
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.81910    9.81420   0.00490    0.04993
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.68920    9.68510   0.00410    0.04233
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.23270   10.22980   0.00290    0.02835
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.96410   10.95860   0.00550    0.05019
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.84570   10.84120   0.00450    0.04151
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.02660    9.02410   0.00250    0.02770
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.81950    9.81450   0.00500    0.05095
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.68960    9.68550   0.00410    0.04233
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.68000   13.63000   0.05000    0.36684
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.90000   14.85000   0.05000    0.33670
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.06000    9.03000   0.03000    0.33223
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.96000   11.92000   0.04000    0.33557
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.38000   12.34000   0.04000    0.32415
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.77000   12.72000   0.05000    0.39308
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               14.38000   14.33000   0.05000    0.34892
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 14.13000   14.07000   0.06000    0.42644
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.51000    8.75000  -0.24000   -2.74286
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.29430   11.26620   0.02810    0.24942
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.44340    7.42480   0.01860    0.25051
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.23490   11.24970  -0.01480   -0.13156
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.96240   10.97580  -0.01340   -0.12209
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.13850   10.15180  -0.01330   -0.13101
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.30770    8.31870  -0.01100   -0.13223
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.42340    9.43490  -0.01150   -0.12189
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.46020    9.47260  -0.01240   -0.13090
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.54510   10.55810  -0.01300   -0.12313
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.86630    9.87930  -0.01300   -0.13159
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.12220   10.13540  -0.01320   -0.13024
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.76280    9.77470  -0.01190   -0.12174
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          8.97650    8.98840  -0.01190   -0.13239
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.92680    8.93650  -0.00970   -0.10854
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.48310    9.49550  -0.01240   -0.13059
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.89740   11.90810  -0.01070   -0.08985
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.47910   11.48810  -0.00900   -0.07834
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.93850   10.94800  -0.00950   -0.08677
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.16620    7.17260  -0.00640   -0.08923
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.08360    9.09070  -0.00710   -0.07810
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.71570    9.72420  -0.00850   -0.08741
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.22720   10.23640  -0.00920   -0.08988
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.95590   10.96540  -0.00950   -0.08664
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.82950    9.83720  -0.00770   -0.07827
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.13830    9.14650  -0.00820   -0.08965
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.92250    9.93120  -0.00870   -0.08760
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.00680   11.01400  -0.00720   -0.06537
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.63950   11.64450  -0.00500   -0.04294
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.72540   10.73080  -0.00540   -0.05032
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.07520    9.08110  -0.00590   -0.06497
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.68410    9.68820  -0.00410   -0.04232
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.69340    9.69830  -0.00490   -0.05052
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.97080   10.97550  -0.00470   -0.04282
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.82050    9.82700  -0.00650   -0.06614
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.21970   10.22490  -0.00520   -0.05086
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.40790    9.41410  -0.00620   -0.06586
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.22650    9.23260  -0.00610   -0.06607
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.90200    9.90630  -0.00430   -0.04341
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.45580    9.46060  -0.00480   -0.05074
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.24000   18.24000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.05000   17.07000  -0.02000   -0.11716
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.82520   12.83550  -0.01030   -0.08025
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.92270   10.93110  -0.00840   -0.07684
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.74270   11.74760  -0.00490   -0.04171
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.33090   12.33940  -0.00850   -0.06889
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.38210   11.38730  -0.00520   -0.04566
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.01280   10.02050  -0.00770   -0.07684
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.48530   10.48970  -0.00440   -0.04195
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.41320   10.42040  -0.00720   -0.06910
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.45450   10.45930  -0.00480   -0.04589
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.28060   10.28480  -0.00420   -0.04084
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.39480   10.39950  -0.00470   -0.04519
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.71000   13.40000   0.31000    2.31343
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      30.33000   31.78000  -1.45000   -4.56262
國泰大中華基金                                                   22.34000   22.59000  -0.25000   -1.10668
國泰小龍基金                                                     16.66000   16.88000  -0.22000   -1.30332
國泰中小成長基金                                                 48.42000   49.11000  -0.69000   -1.40501
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.51230    4.52390  -0.01160   -0.25642
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.01000   21.10000  -0.09000   -0.42654
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.81410    0.81770  -0.00360   -0.44026
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.77160    0.77500  -0.00340   -0.43871
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.07110    2.06620   0.00490    0.23715
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.55050    9.54670   0.00380    0.03980
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.19200    8.18880   0.00320    0.03908
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31970    0.31950   0.00020    0.06260
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.42440   11.42330   0.00110    0.00963
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78420    1.78750  -0.00330   -0.18462
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.13210   10.13770  -0.00560   -0.05524
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34540    0.34570  -0.00030   -0.08678
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.92120    4.92810  -0.00690   -0.14001
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.90000   22.97000  -0.07000   -0.30475
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.76360    0.76620  -0.00260   -0.33934
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.65390    3.65650  -0.00260   -0.07111
國泰中港台基金台幣級別                                           17.01000   17.05000  -0.04000   -0.23460
國泰中港台基金美元級別                                            0.57400    0.57560  -0.00160   -0.27797
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.68000   27.75000  -0.07000   -0.25225
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.59000   12.48000   0.11000    0.88141
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.74000   37.29000  -0.55000   -1.47493
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                        9.96750    9.96300   0.00450    0.04517
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                        9.96750    9.96300   0.00450    0.04517
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                       9.96750    9.96300   0.00450    0.04517
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33480    0.33470   0.00010    0.02988
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33480    0.33470   0.00010    0.02988
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33480    0.33470   0.00010    0.02988
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40260   12.40240   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                     30.74000   31.16000  -0.42000   -1.34788
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.26560    2.25800   0.00760    0.33658
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35490    0.35440   0.00050    0.14108
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46780    0.46450   0.00330    0.71044
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.28000   13.29000  -0.01000   -0.07524
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47490    0.47500  -0.00010   -0.02105
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.91000    5.89000   0.02000    0.33956
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19560    0.19520   0.00040    0.20492
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41580    0.41600  -0.00020   -0.04808
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37750    0.37770  -0.00020   -0.05295
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43970    0.43980  -0.00010   -0.02274
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.07000   11.07000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49310    0.49040   0.00270    0.55057
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.95000   19.89000   0.06000    0.30166
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.42000   21.55000  -0.13000   -0.60325
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.43780    2.43090   0.00690    0.28385
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.50450   11.49470   0.00980    0.08526
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.43270   10.42380   0.00890    0.08538
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38290    0.38250   0.00040    0.10458
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34720    0.34690   0.00030    0.08648
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50140    0.49810   0.00330    0.66252
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.06000   12.07000  -0.01000   -0.08285
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41900    0.41920  -0.00020   -0.04771
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.79000   18.80000  -0.01000   -0.05319
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.63190    0.63220  -0.00030   -0.04745
國泰科技生化基金                                                 40.49000   41.20000  -0.71000   -1.72330
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.22000   26.14000   0.08000    0.30604
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.50000   13.57000  -0.07000   -0.51584
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  38.06620   37.76600   0.30020    0.79489
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.62820   19.79740  -0.16920   -0.85466
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.17580   18.85870   0.31710    1.68145
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.71260   38.53410   0.17850    0.46323
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.74150   38.81530  -0.07380   -0.19013
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.32430   41.31970   0.00460    0.01113
國泰紐幣2021保本基金                                             11.99610   12.00400  -0.00790   -0.06581
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.27350   12.28300  -0.00950   -0.07734
國泰紐幣保本基金                                                 12.32730   12.32840  -0.00110   -0.00892
國泰高科技基金                                                   14.93000   15.22000  -0.29000   -1.90539
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.71000   26.15000  -0.44000   -1.68260
國泰國泰基金台幣級別                                             25.71000   26.15000  -0.44000   -1.68260
國泰富時中國A50基金                                              20.22000   20.49000  -0.27000   -1.31772
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33900    0.33920  -0.00020   -0.05896
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45350    0.45110   0.00240    0.53203
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.14000   11.18000  -0.04000   -0.35778
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37290    0.37440  -0.00150   -0.40064
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49900    0.49810   0.00090    0.18069
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.57000   10.61000  -0.04000   -0.37700
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35410    0.35520  -0.00110   -0.30968
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47370    0.47250   0.00120    0.25397
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.55860   10.57340  -0.01480   -0.13997
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.65790    7.66870  -0.01080   -0.14083
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35740    0.35780  -0.00040   -0.11179
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25700    0.25730  -0.00030   -0.11660
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.31000   12.30000   0.01000    0.08130
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41400    0.41390   0.00010    0.02416
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.10540    2.10300   0.00240    0.11412
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.40200    1.40040   0.00160    0.11425
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33990    0.34020  -0.00030   -0.08818
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36500    0.36520  -0.00020   -0.05476
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22860    0.22880  -0.00020   -0.08741
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.41480   10.42590  -0.01110   -0.10647
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.80630    6.81350  -0.00720   -0.10567
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.97000   13.85000   0.12000    0.86643
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 36.00000   36.67000  -0.67000   -1.82711
國泰價值卓越基金                                                 17.81000   18.12000  -0.31000   -1.71082
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.22000   11.31000  -0.09000   -0.79576
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39660    0.40000  -0.00340   -0.85000
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.78970   39.82030  -0.03060   -0.07685
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            19.85000   19.97000  -0.12000   -0.60090
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.87000   19.92000  -0.05000   -0.25100
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.79000   19.98000  -0.19000   -0.95095
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     11.99470   11.99570  -0.00100   -0.00834
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.40330    0.40340  -0.00010   -0.02479
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.57400    9.55770   0.01630    0.17054
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.51610    8.51170   0.00440    0.05169
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.56430   10.54630   0.01800    0.17068
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.49520    9.49040   0.00480    0.05058
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.11970   11.11870   0.00100    0.00899
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.12530   10.12090   0.00440    0.04347
第一金大中華基金                                                 30.88000   31.27000  -0.39000   -1.24720
第一金小型精選基金                                               44.15000   44.69000  -0.54000   -1.20832
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.82000   14.82000   0.00000    0.00000
第一金中國世紀基金-美元                                           9.95900    9.97310  -0.01410   -0.14138
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.96060    9.97570  -0.01510   -0.15137
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.29000   11.31000  -0.02000   -0.17683
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.29000   11.31000  -0.02000   -0.17683
第一金中概平衡基金                                               27.54000   27.73000  -0.19000   -0.68518
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23670   15.23650   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.69500  177.69300   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.04010   10.04410  -0.00400   -0.03982
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.04010   10.04400  -0.00390   -0.03883
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                   9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                 9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.43640   14.54680  -0.11040   -0.75893
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.43700   14.54770  -0.11070   -0.76095
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.37000   13.47000  -0.10000   -0.74239
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.37000   13.47000  -0.10000   -0.74239
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.89120    9.87950   0.01170    0.11843
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.89400    9.88220   0.01180    0.11941
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.39250    9.38230   0.01020    0.10872
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.41660    9.40630   0.01030    0.10950
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.29920   10.28710   0.01210    0.11762
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.78660    9.77590   0.01070    0.10945
第一金全球大趨勢基金                                             23.71000   23.84000  -0.13000   -0.54530
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.15630    8.17000  -0.01370   -0.16769
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.85210    5.86190  -0.00980   -0.16718
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.17260    9.18840  -0.01580   -0.17196
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.17360    9.18950  -0.01590   -0.17302
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.44280    9.45910  -0.01630   -0.17232
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.44400    9.46030  -0.01630   -0.17230
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.56790    8.55010   0.01780    0.20818
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.05810   10.03720   0.02090    0.20823
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.71280    9.70790   0.00490    0.05047
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.71160    9.70680   0.00480    0.04945
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.02210    8.01830   0.00380    0.04739
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.81890    8.81660   0.00230    0.02609
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.81910    8.81680   0.00230    0.02609
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.05250   11.04690   0.00560    0.05069
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.05330   11.04780   0.00550    0.04978
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.96580    9.96230   0.00350    0.03513
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.60440   14.60070   0.00370    0.02534
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.92220   14.94640  -0.02420   -0.16191
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.94050   14.96480  -0.02430   -0.16238
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.58000   13.60000  -0.02000   -0.14706
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.60000   13.62000  -0.02000   -0.14684
第一金亞洲科技基金                                               21.20000   21.18000   0.02000    0.09443
第一金亞洲新興市場基金                                           13.92000   13.89000   0.03000    0.21598
第一金店頭市場基金                                               11.16000   11.28000  -0.12000   -1.06383
第一金創新趨勢基金                                               28.78000   29.21000  -0.43000   -1.47210
第一金電子基金                                                   38.20000   38.69000  -0.49000   -1.26648
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.96000   20.20000  -0.24000   -1.18812
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.27000   19.09000   0.18000    0.94290
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.93000    9.97000  -0.04000   -0.40120
統一大中華中小基金(美元)                                          9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.91000   13.97000  -0.06000   -0.42949
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
統一大東協高股息基金(美元)                                       10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
統一大東協高股息基金(新台幣)                                     10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金                                                   36.19000   36.50000  -0.31000   -0.84932
統一大龍印基金                                                   16.74000   16.79000  -0.05000   -0.29780
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
統一大龍騰中國基金(美元)                                         10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
統一中小基金                                                     30.92000   31.12000  -0.20000   -0.64267
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.42790    9.46470  -0.03680   -0.38881
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.47410    9.51160  -0.03750   -0.39426
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.03170    9.06310  -0.03140   -0.34646
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.08920   11.07920   0.01000    0.09026
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.06950   11.05610   0.01340    0.12120
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.54950   10.53750   0.01200    0.11388
統一台灣動力基金                                                 20.98000   21.15000  -0.17000   -0.80378
統一全天候基金                                                  128.68000  130.23000  -1.55000   -1.19020
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.70750    8.73480  -0.02730   -0.31254
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.06540    9.09090  -0.02550   -0.28050
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.92820    8.95430  -0.02610   -0.29148
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.93970    8.93470   0.00500    0.05596
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.30690    9.29880   0.00810    0.08711
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.16610    9.15910   0.00700    0.07643
統一全球債券組合基金                                             11.90940   11.91720  -0.00780   -0.06545
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.13000   16.27000  -0.14000   -0.86048
統一全球新科技基金(美元)                                         16.32000   16.46000  -0.14000   -0.85055
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.08000   15.21000  -0.13000   -0.85470
統一亞太基金                                                     28.24000   28.10000   0.14000    0.49822
統一亞洲大金磚基金                                               13.62000   13.61000   0.01000    0.07348
統一奔騰基金                                                     69.00000   69.92000  -0.92000   -1.31579
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64480   16.64460   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
統一強漢基金(美元)                                               10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
統一強漢基金(新台幣)                                             26.52000   26.53000  -0.01000   -0.03769
統一統信基金                                                     37.13000   37.55000  -0.42000   -1.11851
統一黑馬基金                                                     69.51000   70.43000  -0.92000   -1.30626
統一新亞洲科技能源基金                                           20.29000   20.32000  -0.03000   -0.14764
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.04510    8.09230  -0.04720   -0.58327
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.13310   10.14900  -0.01590   -0.15667
統一經建基金                                                     54.56000   55.18000  -0.62000   -1.12360
統一龍馬基金                                                     80.15000   80.81000  -0.66000   -0.81673
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   26.69000   26.79000  -0.10000   -0.37327
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            53.77000   54.46000  -0.69000   -1.26698
野村中國機會基金                                                 15.45000   15.40000   0.05000    0.32468
野村巴西基金                                                      4.93000    5.14000  -0.21000   -4.08560
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.39000   12.31000   0.08000    0.64988
野村台灣高股息基金                                               23.13000   23.17000  -0.04000   -0.17264
野村台灣運籌基金                                                 40.50000   41.24000  -0.74000   -1.79437
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.65410    9.65100   0.00310    0.03212
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.63190    9.63150   0.00040    0.00415
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.62710    9.62770  -0.00060   -0.00623
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.73530    9.73210   0.00320    0.03288
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.69600    9.69560   0.00040    0.00413
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.65640    9.65710  -0.00070   -0.00725
野村平衡基金                                                     20.79000   21.06000  -0.27000   -1.28205
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.25000    9.29000  -0.04000   -0.43057
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.03000   13.04000  -0.01000   -0.07669
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
野村全球生技醫療基金                                             16.55000   16.62000  -0.07000   -0.42118
野村全球品牌基金                                                 28.93000   29.18000  -0.25000   -0.85675
野村全球氣候變遷基金                                              8.80000    8.80000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.27000   13.24000   0.03000    0.22659
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.57000   11.54000   0.03000    0.25997
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.61000   19.56000   0.05000    0.25562
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.51000   12.48000   0.03000    0.24038
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.47890   10.49460  -0.01570   -0.14960
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.32070   10.33700  -0.01630   -0.15769
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.58870    9.65540  -0.06670   -0.69081
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.34250    9.39920  -0.05670   -0.60324
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.80550    8.86280  -0.05730   -0.64652
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.12210   11.11820   0.00390    0.03508
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.63330   10.62960   0.00370    0.03481
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.07890   10.07590   0.00300    0.02977
野村成長基金                                                     29.29000   29.42000  -0.13000   -0.44188
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.58210    9.64880  -0.06670   -0.69128
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.59800    9.64720  -0.04920   -0.50999
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.50340    9.55250  -0.04910   -0.51400
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.91870    9.89990   0.01880    0.18990
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.86490    9.84620   0.01870    0.18992
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.77200    9.75330   0.01870    0.19173
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.62000   13.61000   0.01000    0.07348
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.78810    9.86080  -0.07270   -0.73726
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.73660    9.79550  -0.05890   -0.60130
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.63380    9.69280  -0.05900   -0.60870
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.24790   10.26530  -0.01740   -0.16950
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.11510   10.13160  -0.01650   -0.16286
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.01420   10.03080  -0.01660   -0.16549
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.70860    8.76550  -0.05690   -0.64914
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.43180    9.50310  -0.07130   -0.75028
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.31850    9.38030  -0.06180   -0.65883
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.12450   13.14020  -0.01570   -0.11948
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.29620   12.31080  -0.01460   -0.11860
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.06220   10.07380  -0.01160   -0.11515
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.22830   10.27680  -0.04850   -0.47194
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.92020    9.95850  -0.03830   -0.38460
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.34720    9.38700  -0.03980   -0.42399
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.03370   11.01880   0.01490    0.13522
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.06880   10.07750  -0.00870   -0.08633
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.28560   11.29520  -0.00960   -0.08499
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.84890   10.85820  -0.00930   -0.08565
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.41740   10.42650  -0.00910   -0.08728
野村泰國基金                                                     42.34000   42.52000  -0.18000   -0.42333
野村高科技基金                                                   13.69000   13.75000  -0.06000   -0.43636
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.11200   10.12460  -0.01260   -0.12445
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.51500   10.56590  -0.05090   -0.48174
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.66350   10.73130  -0.06780   -0.63180
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.94720    9.98900  -0.04180   -0.41846
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.60640    9.64750  -0.04110   -0.42602
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.73740    9.78610  -0.04870   -0.49764
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      12.00730   12.02200  -0.01470   -0.12228
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.04320   13.05220  -0.00900   -0.06895
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        11.04710   11.06080  -0.01370   -0.12386
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.67440   10.68720  -0.01280   -0.11977
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.06460   11.07890  -0.01430   -0.12907
野村貨幣市場基金                                                 16.25180   16.25170   0.00010    0.00062
野村新馬基金                                                     16.55000   16.45000   0.10000    0.60790
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.93550    9.93680  -0.00130   -0.01308
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.89730    7.92640  -0.02910   -0.36713
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.61830   11.61700   0.00130    0.01119
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.46000    7.46000   0.00000    0.00000
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
野村精選貨幣市場基金                                             12.07210   12.07200   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.51000   12.50000   0.01000    0.08000
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.97000   11.96000   0.01000    0.08361
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.47000   11.44000   0.03000    0.26224
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.09000    8.03000   0.06000    0.74720
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.42000   11.34000   0.08000    0.70547
野村積極成長基金                                                 12.37000   12.42000  -0.05000   -0.40258
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     10.11000   10.27000  -0.16000   -1.55794
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  37.00000   37.59000  -0.59000   -1.56957
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.04440   10.03510   0.00930    0.09267
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.59770    8.63780  -0.04010   -0.46424
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.00130    8.02880  -0.02750   -0.34252
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.79140    7.81790  -0.02650   -0.33897
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.53810   11.52230   0.01580    0.13713
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.51510   10.50530   0.00980    0.09329
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.26990   10.25880   0.01110    0.10820
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.27000   10.33000  -0.06000   -0.58083
野村環球基金-人民幣計價                                          15.94000   16.04000  -0.10000   -0.62344
野村環球基金-美元計價                                            12.66000   12.74000  -0.08000   -0.62794
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.09000   17.20000  -0.11000   -0.63953
野村鴻利基金                                                     23.92000   24.23000  -0.31000   -1.27941
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85120   16.85110   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.88000   22.25000  -0.37000   -1.66292
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.88000    9.80000   0.08000    0.81633
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.09000   13.03000   0.06000    0.46048
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      15.10000   15.04000   0.06000    0.39894
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                      9.95680    9.95930  -0.00250   -0.02510
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.06630   13.07030  -0.00400   -0.03060
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.64680    9.65740  -0.01060   -0.10976
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.66160    9.67140  -0.00980   -0.10133
凱基台商天下基金                                                 13.71000   13.63000   0.08000    0.58694
凱基台灣精五門基金                                               21.57000   21.80000  -0.23000   -1.05505
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.81820   10.81540   0.00280    0.02589
凱基亞太高股息基金                                               13.51000   13.46000   0.05000    0.37147
凱基亞洲四金磚基金                                               18.57000   18.53000   0.04000    0.21587
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.20000   14.16000   0.04000    0.28249
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.79450   13.76470   0.02980    0.21650
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   13.12000   13.09000   0.03000    0.22918
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53340   11.53330   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     28.11000   28.46000  -0.35000   -1.22980
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.76000   22.04000  -0.28000   -1.27042
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.84630   22.12720  -0.28090   -1.26948
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.44000   18.45000  -0.01000   -0.05420
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.25190   18.25930  -0.00740   -0.04053
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.02000    8.07000  -0.05000   -0.61958
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.33000   11.32000   0.01000    0.08834
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.87120   11.87170  -0.00050   -0.00421
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.51740   11.58670  -0.06930   -0.59810
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.39000   11.46000  -0.07000   -0.61082
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.05000   13.10000  -0.05000   -0.38168
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.24560   13.30160  -0.05600   -0.42100
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.15000   14.05000   0.10000    0.71174
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       33.49000   34.02000  -0.53000   -1.55791
富邦NASDAQ-100基金                                               29.21000   29.46000  -0.25000   -0.84861
富邦上証180基金                                                  30.90000   31.32000  -0.42000   -1.34100
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24590    0.24620  -0.00030   -0.12185
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.32000    7.33000  -0.01000   -0.13643
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.19000    7.03000   0.16000    2.27596
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 41.41000   43.31000  -1.90000   -4.38698
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             12.08050   12.06310   0.01740    0.14424
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.40950   11.40030   0.00920    0.08070
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             11.08010   11.08300  -0.00290   -0.02617
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.64920   10.63390   0.01530    0.14388
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.97650    9.96850   0.00800    0.08025
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.69720    9.69970  -0.00250   -0.02577
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.67390   20.64220   0.03170    0.15357
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.26300   11.26190   0.00110    0.00977
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.69220   10.71050  -0.01830   -0.17086
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.81750   12.78770   0.02980    0.23304
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89600    1.89170   0.00430    0.22731
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.49850    9.47640   0.02210    0.23321
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.45240    1.44910   0.00330    0.22773
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.59160   11.58540   0.00620    0.05352
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.73980    1.74030  -0.00050   -0.02873
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.08710   10.08170   0.00540    0.05356
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53330    1.53370  -0.00040   -0.02608
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.32000   14.23000   0.09000    0.63247
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.63000   24.90000  -0.27000   -1.08434
富邦日本東証基金                                                 22.68000   22.78000  -0.10000   -0.43898
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.81000   43.93000  -0.12000   -0.27316
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  49.51000   50.16000  -0.65000   -1.29585
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.32000   51.92000  -0.60000   -1.15562
富邦台灣心基金                                                   25.07000   25.43000  -0.36000   -1.41565
富邦台灣釆吉50基金                                               48.12000   48.67000  -0.55000   -1.13006
富邦台灣科技指數基金                                             51.61000   52.19000  -0.58000   -1.11132
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.34700   39.15910   0.18790    0.47984
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 39.70040   39.64990   0.05050    0.12736
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29910    0.29890   0.00020    0.06691
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.33420    2.33040   0.00380    0.16306
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34070    0.34080  -0.00010   -0.02934
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.64990   10.65400  -0.00410   -0.03848
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.03270    2.02890   0.00380    0.18729
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32790    0.32800  -0.00010   -0.03049
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.22060    9.22410  -0.00350   -0.03794
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.10000   22.93000   0.17000    0.74139
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.57000   14.68000  -0.11000   -0.74932
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.06000   28.67000   0.39000    1.36031
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62670   15.62650   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     72.08000   73.19000  -1.11000   -1.51660
富邦科技基金                                                     28.15000   28.68000  -0.53000   -1.84798
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.08240   39.09820  -0.01580   -0.04041
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.34730   37.89860   0.44870    1.18395
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.76120   37.66760   0.09360    0.24849
富邦恒生國企ETF基金                                              21.81000   22.16000  -0.35000   -1.57942
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.74000   12.43000   0.31000    2.49397
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            33.96000   35.59000  -1.63000   -4.57994
富邦高成長基金                                                   27.45000   27.83000  -0.38000   -1.36543
富邦基金                                                         14.52000   14.71000  -0.19000   -1.29164
富邦深証100基金                                                  11.12000   11.24000  -0.12000   -1.06762
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.54000   20.47000   0.07000    0.34196
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40220    0.40190   0.00030    0.07465
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.20450   12.19660   0.00790    0.06477
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.54210    9.53600   0.00610    0.06397
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30190    0.30160   0.00030    0.09947
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.91410    8.90840   0.00570    0.06398
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.72920    9.76530  -0.03610   -0.36968
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.90760    9.94380  -0.03620   -0.36405
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.72920    9.76530  -0.03610   -0.36968
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.90760    9.94380  -0.03620   -0.36405
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.08000   20.20000  -0.12000   -0.59406
富邦精準基金                                                     52.09000   52.85000  -0.76000   -1.43803
富邦精銳中小基金                                                 13.45000   13.65000  -0.20000   -1.46520
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     21.17000   21.33000  -0.16000   -0.75012
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.47000   21.67000  -0.20000   -0.92293
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.58000    7.51000   0.07000    0.93209
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.58000   15.87000  -0.29000   -1.82735
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.64000   19.64000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.35070   10.34200   0.00870    0.08412
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.20830   11.22500  -0.01670   -0.14878
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.91180   10.92800  -0.01620   -0.14824
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.14860   10.14010   0.00850    0.08383
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.94460   10.96100  -0.01640   -0.14962
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.63390   10.64970  -0.01580   -0.14836
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.77000   31.05000  -0.28000   -0.90177
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.86230    8.84540   0.01690    0.19106
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.36670    9.34910   0.01760    0.18825
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.15260    9.13610   0.01650    0.18060
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.73250    9.71410   0.01840    0.18942
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.71090    9.69270   0.01820    0.18777
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.49060    9.47340   0.01720    0.18156
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.54900    9.53150   0.01750    0.18360
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.48930    8.46710   0.02220    0.26219
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.47870    9.45400   0.02470    0.26127
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.03170    9.00880   0.02290    0.25420
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.44500   10.41760   0.02740    0.26302
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.18050   10.15390   0.02660    0.26197
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.75800    9.73320   0.02480    0.25480
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.14350    9.12020   0.02330    0.25548
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.57520    9.55080   0.02440    0.25548
富達卓越領航全球組合基金                                         15.11000   15.05000   0.06000    0.39867
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.71270    8.69440   0.01830    0.21048
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.38220    9.36250   0.01970    0.21041
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.13800    9.11960   0.01840    0.20176
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.81640    9.79580   0.02060    0.21029
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.75080    9.73040   0.02040    0.20965
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.52960    9.51040   0.01920    0.20188
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.21240    9.19360   0.01880    0.20449
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.57460    9.55500   0.01960    0.20513
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.58000   10.66000  -0.08000   -0.75047
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.21000   12.33000  -0.12000   -0.97324
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.35000   10.45000  -0.10000   -0.95694
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.02000    9.07000  -0.05000   -0.55127
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.11000   11.19000  -0.08000   -0.71492
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.48000   10.55000  -0.07000   -0.66351
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.53100    9.50960   0.02140    0.22504
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.22650    9.21130   0.01520    0.16501
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.71040    8.69630   0.01410    0.16214
富蘭克林華美中華基金                                             14.78000   14.89000  -0.11000   -0.73875
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.80000   22.11000  -0.31000   -1.40208
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               21.07000   21.24000  -0.17000   -0.80038
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.26000   11.21000   0.05000    0.44603
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.82960    7.82790   0.00170    0.02172
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.05860    9.05630   0.00230    0.02540
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.67500    9.67250   0.00250    0.02585
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.12460    9.12270   0.00190    0.02083
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.04400   11.03590   0.00810    0.07340
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.82270    8.81620   0.00650    0.07373
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.29060    9.28370   0.00690    0.07432
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.05860   13.07500  -0.01640   -0.12543
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.34590   10.35880  -0.01290   -0.12453
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.11590   10.10730   0.00860    0.08509
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.74700    7.74040   0.00660    0.08527
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.24690    9.23900   0.00790    0.08551
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.55350   10.54730   0.00620    0.05878
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.54830    7.54380   0.00450    0.05965
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.02730    9.02200   0.00530    0.05875
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.41140   10.40300   0.00840    0.08075
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.79400    7.78770   0.00630    0.08090
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.25980    8.25930   0.00050    0.00605
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.39750    9.39620   0.00130    0.01384
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.09930   10.09780   0.00150    0.01485
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.63200   12.63120   0.00080    0.00633
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.32000   10.39000  -0.07000   -0.67372
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.23000   10.29000  -0.06000   -0.58309
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.00000    8.98000   0.02000    0.22272
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.76000    8.58000   0.18000    2.09790
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.96000   10.73000   0.23000    2.14352
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.71000    8.70000   0.01000    0.11494
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.32000   11.31000   0.01000    0.08842
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.23510   13.25090  -0.01580   -0.11924
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.26000   10.31000  -0.05000   -0.48497
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.12000   10.19000  -0.07000   -0.68695
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.99000   10.05000  -0.06000   -0.59701
富蘭克林華美第一富基金                                           45.40000   45.86000  -0.46000   -1.00305
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29350   10.29330   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.69000   13.82000  -0.13000   -0.94067
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.70000   13.86000  -0.16000   -1.15440
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.32000   15.51000  -0.19000   -1.22502
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.96090    7.87080   0.09010    1.14474
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.35920   11.38100  -0.02180   -0.19155
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.68660    9.70550  -0.01890   -0.19473
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.96060   10.98200  -0.02140   -0.19486
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.97770    6.99230  -0.01460   -0.20880
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.24570    9.26410  -0.01840   -0.19862
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.23240   10.25270  -0.02030   -0.19800
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.55800   10.58010  -0.02210   -0.20888
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.81000   19.80000   0.01000    0.05051
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.55880   11.55800   0.00080    0.00692
復華人生目標基金                                                 42.39200   42.96170  -0.56970   -1.32606
復華大中華中小策略基金                                           10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
復華中小精選基金                                                 87.00000   88.07000  -1.07000   -1.21494
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                     10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.50000   12.49000   0.01000    0.08006
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.53000   11.51000   0.02000    0.17376
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.64000   11.64000   0.00000    0.00000
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
復華台灣智能基金                                                 12.81000   12.95000  -0.14000   -1.08108
復華全方位基金                                                   34.81000   35.15000  -0.34000   -0.96728
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.61000   14.63000  -0.02000   -0.13671
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        22.12000   22.15000  -0.03000   -0.13544
復華全球平衡基金-美元                                             9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.49000   20.55000  -0.06000   -0.29197
復華全球物聯網科技基金-美元                                      18.53000   18.52000   0.01000    0.05400
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    17.17000   17.16000   0.01000    0.05828
復華全球原物料基金                                                9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
復華全球消費基金-新臺幣                                          14.27000   14.28000  -0.01000   -0.07003
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.43870   11.44330  -0.00460   -0.04020
復華全球債券基金                                                 13.36890   13.37730  -0.00840   -0.06279
復華全球債券組合基金                                             14.58000   14.58000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.44000   14.50000  -0.06000   -0.41379
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.19000   10.24000  -0.05000   -0.48828
復華全球戰略配置強基金-美元                                      10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
復華有利貨幣市場基金                                             13.42540   13.42520   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 14.14000   14.15000  -0.01000   -0.07067
復華亞太成長基金                                                 17.38000   17.27000   0.11000    0.63694
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      11.19000   11.20000  -0.01000   -0.08929
復華東協世紀基金                                                 13.42000   13.38000   0.04000    0.29895
復華南非幣長期收益基金A                                          12.90000   13.04000  -0.14000   -1.07362
復華南非幣長期收益基金B                                           8.12000    8.20000  -0.08000   -0.97561
復華南非幣短期收益基金A                                          13.39000   13.41000  -0.02000   -0.14914
復華南非幣短期收益基金B                                           9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
復華美國新星基金-美元                                            13.55000   13.69000  -0.14000   -1.02264
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.20000   13.33000  -0.13000   -0.97524
復華恒生基金                                                     22.28000   22.58000  -0.30000   -1.32861
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.03000    7.86000   0.17000    2.16285
復華恒生單日正向二倍基金                                         37.72000   39.37000  -1.65000   -4.19101
復華神盾基金                                                     29.64100   29.99410  -0.35310   -1.17723
復華高成長基金                                                   76.01000   77.27000  -1.26000   -1.63065
復華高益策略組合基金                                             12.96000   12.95000   0.01000    0.07722
復華貨幣市場基金                                                 14.38560   14.38540   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         18.90000   18.88000   0.02000    0.10593
復華富時台灣高股息低波動基金                                     51.20000   51.51000  -0.31000   -0.60182
復華復華基金                                                     23.85000   24.24000  -0.39000   -1.60891
復華華人世紀基金                                                 20.92000   20.95000  -0.03000   -0.14320
復華傳家二號基金                                                 32.90560   33.32080  -0.41520   -1.24607
復華傳家基金                                                     28.50790   28.80170  -0.29380   -1.02008
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.78000   14.79000  -0.01000   -0.06761
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                12.00000   11.98000   0.02000    0.16694
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.49000   14.47000   0.02000    0.13822
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.38000   18.41000  -0.03000   -0.16295
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.76000    5.78000  -0.02000   -0.34602
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.66000   12.70000  -0.04000   -0.31496
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.98000   13.29000  -0.31000   -2.33258
復華新興市場短期收益基金                                         10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                              23.61000   23.86000  -0.25000   -1.04778
復華數位經濟基金                                                 70.26000   70.95000  -0.69000   -0.97252
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             12.20000   12.18000   0.02000    0.16420
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.73230    9.73440  -0.00210   -0.02157
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.56010    9.56550  -0.00540   -0.05645
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.88530    9.88750  -0.00220   -0.02225
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.68040    9.68580  -0.00540   -0.05575
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.68420    9.68270   0.00150    0.01549
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.82910    9.82690   0.00220    0.02239
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.68630    9.68970  -0.00340   -0.03509
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.83030    9.83310  -0.00280   -0.02848
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.68510    9.68850  -0.00340   -0.03509
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.83340    9.83620  -0.00280   -0.02847
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.22900    9.21760   0.01140    0.12368
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.96200    8.96400  -0.00200   -0.02231
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.61520    8.61660  -0.00140   -0.01625
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.38520   11.37110   0.01410    0.12400
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.06950   11.07190  -0.00240   -0.02168
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.76510   10.76680  -0.00170   -0.01579
景順主流基金                                                     19.70000   19.93000  -0.23000   -1.15404
景順台灣科技基金                                                 34.98000   35.51000  -0.53000   -1.49254
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.12000   11.10000   0.02000    0.18018
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
景順全球科技基金                                                 21.89000   22.08000  -0.19000   -0.86051
景順全球康健基金                                                 17.76000   17.78000  -0.02000   -0.11249
景順貨幣市場基金                                                 15.92550   15.92540   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     36.35000   36.82000  -0.47000   -1.27648
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.90000   16.04000  -0.14000   -0.87282
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.31000   14.44000  -0.13000   -0.90028
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.68550    8.68430   0.00120    0.01382
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.28900    8.28330   0.00570    0.06881
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.01330   11.01180   0.00150    0.01362
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.48550   10.47820   0.00730    0.06967
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.42000    8.39000   0.03000    0.35757
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.71000    8.67000   0.04000    0.46136
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.30000   12.24000   0.06000    0.49020
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.49820    9.50130  -0.00310   -0.03263
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.34460    9.34700  -0.00240   -0.02568
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.71100    9.71410  -0.00310   -0.03191
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.55560    9.55810  -0.00250   -0.02616
華南永昌永昌基金                                                 20.10000   20.35000  -0.25000   -1.22850
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.20520   14.20340   0.00180    0.01267
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
華南永昌全球新零售基金(美元)                                     10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                    9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             16.01000   16.21000  -0.20000   -1.23381
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.43000   12.43000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.95000   11.95000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.59000   14.59000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         14.01000   14.01000   0.00000    0.00000
華南永昌物聯網精選基金                                           12.68000   12.83000  -0.15000   -1.16913
華南永昌策略報酬基金                                             10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18940   16.18920   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.35370   25.63090  -0.27720   -1.08151
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92690   11.92680   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.13210   10.12640   0.00570    0.05629
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.41490   10.42850  -0.01360   -0.13041
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.89010    9.88460   0.00550    0.05564
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.13430   10.14760  -0.01330   -0.13107
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.98220    9.97610   0.00610    0.06115
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.20140   10.21280  -0.01140   -0.11162
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.84080    9.83480   0.00600    0.06101
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.04900   10.06170  -0.01270   -0.12622
華頓中小型基金                                                   28.96000   29.20000  -0.24000   -0.82192
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.84570   12.89760  -0.05190   -0.40240
華頓台灣基金                                                     36.13000   36.58000  -0.45000   -1.23018
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50920   11.50910   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             18.02000   18.24000  -0.22000   -1.20614
華頓全球高收益債券基金A                                          13.25950   13.25740   0.00210    0.01584
華頓全球高收益債券基金B                                           8.31060    8.30930   0.00130    0.01565
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.09000    6.02000   0.07000    1.16279
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.01470    3.01220   0.00250    0.08300
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.03630   14.04430  -0.00800   -0.05696
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.47200    0.47230  -0.00030   -0.06352
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.86380   11.86410  -0.00030   -0.00253
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.78300   10.78080   0.00220    0.02041
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.98140   10.99710  -0.01570   -0.14276
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.96250    9.97670  -0.01420   -0.14233
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.62130   11.63880  -0.01750   -0.15036
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.63680   10.65290  -0.01610   -0.15113
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.31000   12.32000  -0.01000   -0.08117
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.04000   11.06000  -0.02000   -0.18083
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.28000   12.31000  -0.03000   -0.24370
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.42410    2.42060   0.00350    0.14459
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96610    1.96160   0.00450    0.22940
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.11470   12.11810  -0.00340   -0.02806
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.91760    9.92040  -0.00280   -0.02822
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37880    0.37880   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32090    0.32090   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.62000    3.61000   0.01000    0.27701
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.82000   16.82000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.57000    0.57000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               18.53000   18.46000   0.07000    0.37920
匯豐台灣精典基金                                                 25.36000   25.71000  -0.35000   -1.36134
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.28000   12.34000  -0.06000   -0.48622
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.35000    8.31000   0.04000    0.48135
匯豐安富基金                                                     26.06000   26.27000  -0.21000   -0.79939
匯豐成功基金                                                     40.31000   40.55000  -0.24000   -0.59186
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.36000   11.34000   0.02000    0.17637
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.43000   11.41000   0.02000    0.17528
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.45160    2.44650   0.00510    0.20846
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.23890    2.23360   0.00530    0.23729
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.64590   11.64060   0.00530    0.04553
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.07490    8.06940   0.00550    0.06816
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38450    0.38430   0.00020    0.05204
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34570    0.34550   0.00020    0.05789
匯豐拉丁美洲基金                                                  6.82000    7.06000  -0.24000   -3.39943
匯豐金磚動力基金                                                 14.48000   14.50000  -0.02000   -0.13793
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97440   14.97430   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.22000    5.25000  -0.03000   -0.57143
匯豐新鑽動力基金                                                 11.36000   11.36000   0.00000    0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.25800    5.31870  -0.06070   -1.14126
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.81020    8.87100  -0.06080   -0.68538
匯豐龍鳳基金-A類型                                               54.57000   55.34000  -0.77000   -1.39140
匯豐龍鳳基金-I類型                                               54.57000   55.34000  -0.77000   -1.39140
匯豐龍騰電子基金                                                 40.02000   40.71000  -0.69000   -1.69492
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.21670   12.21780  -0.00110   -0.00900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   22.82000   23.28000  -0.46000   -1.97595
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.97000   12.05000  -0.08000   -0.66390
新光中國成長基金(美元)                                           12.90000   12.98000  -0.08000   -0.61633
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.40000   12.49000  -0.09000   -0.72058
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.00740   10.00950  -0.00210   -0.02098
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.97700    9.97720  -0.00020   -0.00200
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            9.91310    9.92290  -0.00980   -0.09876
新光台灣富貴基金                                                 23.90000   24.06000  -0.16000   -0.66500
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.96000   11.99000  -0.03000   -0.25021
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.24000   11.27000  -0.03000   -0.26619
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.96430    9.94130   0.02300    0.23136
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.38560    9.37290   0.01270    0.13550
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.63640    9.61350   0.02290    0.23821
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.06710    9.05480   0.01230    0.13584
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.30000   10.34000  -0.04000   -0.38685
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                              10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                              10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43070   15.43060   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
新光亞洲精選基金-美金                                            25.08000   25.00000   0.08000    0.32000
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.50000   24.44000   0.06000    0.24550
新光兩岸優勢基金                                                 14.00000   14.06000  -0.06000   -0.42674
新光店頭基金                                                     28.35000   28.67000  -0.32000   -1.11615
新光南非幣保本基金                                               11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.79000    8.79000   0.00000    0.00000
新光創新科技基金                                                 16.93000   17.25000  -0.32000   -1.85507
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.72350    9.71180   0.01170    0.12047
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.99940    9.98930   0.01010    0.10111
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.64470    9.63410   0.01060    0.11003
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.27080    9.25920   0.01160    0.12528
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.54750    9.53710   0.01040    0.10905
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.20250    9.19220   0.01030    0.11205
新光澳幣八年期保本基金                                           10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
新光澳幣十年期保本基金                                           10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
新光澳幣保本基金                                                 11.80000   11.80000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.97290    9.97240   0.00050    0.00501
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.81360    9.89230  -0.07870   -0.79557
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.69850    9.76300  -0.06450   -0.66066
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.83000    9.82850   0.00150    0.01526
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.85020    9.84610   0.00410    0.04164
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.71560    9.77750  -0.06190   -0.63309
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.69620    9.75970  -0.06350   -0.65063
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.83120    9.82860   0.00260    0.02645
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.53000    7.53000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.95000    8.93000   0.02000    0.22396
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.81770    9.79730   0.02040    0.20822
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.49470    9.53220  -0.03750   -0.39340
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.76670    9.74350   0.02320    0.23811
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.49470    9.52100  -0.02630   -0.27623
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.54070    9.56960  -0.02890   -0.30200
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.87830    9.85600   0.02230    0.22626
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.64870   13.61800   0.03070    0.22544
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.47330    8.49790  -0.02460   -0.28948
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.17540   35.95590   0.21950    0.61047
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.15320   36.86370   0.28950    0.78533
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.19210   37.97630   0.21580    0.56825
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.12070   11.11980   0.00090    0.00809
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.29300   10.28860   0.00440    0.04277
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    14.23460   14.31510  -0.08050   -0.56234
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      11.46630   11.52780  -0.06150   -0.53349
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.44000   11.50000  -0.06000   -0.52174
群益大印度基金-人民幣                                            13.16760   13.07960   0.08800    0.67280
群益大印度基金-美元                                              13.34590   13.25290   0.09300    0.70173
群益大印度基金-新臺幣                                            12.20000   12.12000   0.08000    0.66007
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.27370   12.26700   0.00670    0.05462
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.75550   12.74490   0.01060    0.08317
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.55000   11.54000   0.01000    0.08666
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.42010   11.41390   0.00620    0.05432
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.83090   10.82190   0.00900    0.08316
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.84900    9.84360   0.00540    0.05486
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.37810    9.37030   0.00780    0.08324
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.53740    9.53220   0.00520    0.05455
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.38560    9.37780   0.00780    0.08318
群益中小型股基金                                                 54.03000   54.60000  -0.57000   -1.04396
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.84790    9.86780  -0.01990   -0.20167
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.85300    9.87010  -0.01710   -0.17325
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.91140    8.92630  -0.01490   -0.16692
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.73420    8.75190  -0.01770   -0.20224
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.73840    8.75360  -0.01520   -0.17364
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.90410    7.91730  -0.01320   -0.16672
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.36460   11.35620   0.00840    0.07397
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.15680   11.14920   0.00760    0.06817
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.45100   10.44180   0.00920    0.08811
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.96850   10.02850  -0.06000   -0.59829
群益中國新機會基金N-美元                                          9.86480    9.92130  -0.05650   -0.56948
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.16000   10.22000  -0.06000   -0.58708
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.84080    8.89400  -0.05320   -0.59816
群益中國新機會基金-美元                                          10.54790   10.60840  -0.06050   -0.57030
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.70000    9.76000  -0.06000   -0.61475
群益平衡王基金                                                   19.80880   19.81380  -0.00500   -0.02523
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.11000    8.11000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.89000    5.89000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.26000   10.26180  -0.00180   -0.01754
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.55410   10.55300   0.00110    0.01042
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.27740    9.27900  -0.00160   -0.01724
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.54330    9.54230   0.00100    0.01048
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.72000    8.72000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.08160   10.07960   0.00200    0.01984
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.89740    9.89570   0.00170    0.01718
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.52310    9.52120   0.00190    0.01996
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.43880    9.43720   0.00160    0.01695
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.13960   10.13760   0.00200    0.01973
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.20750   10.20580   0.00170    0.01666
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.69070    9.68880   0.00190    0.01961
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.09880   10.09700   0.00180    0.01783
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                9.92440    9.90780   0.01660    0.16754
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.25160    7.23940   0.01220    0.16852
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.05420   10.04990   0.00430    0.04279
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.97400    9.96920   0.00480    0.04815
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                    9.99170    9.98740   0.00430    0.04305
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.05420   10.04990   0.00430    0.04279
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.97400    9.96920   0.00480    0.04815
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                    9.99170    9.98740   0.00430    0.04305
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.05430   10.05000   0.00430    0.04279
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.97400    9.96920   0.00480    0.04815
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                   9.99170    9.98740   0.00430    0.04305
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.05420   10.04990   0.00430    0.04279
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.97400    9.96920   0.00480    0.04815
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                   9.99170    9.98740   0.00430    0.04305
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.47000   10.53000  -0.06000   -0.56980
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.26810   15.35850  -0.09040   -0.58860
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.52000   14.61000  -0.09000   -0.61602
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
群益印度中小基金N-美元                                            9.90800    9.81710   0.09090    0.92594
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.03000    8.94000   0.09000    1.00671
群益印度中小基金-人民幣                                          14.82670   14.69470   0.13200    0.89828
群益印度中小基金-美元                                            14.17110   14.04100   0.13010    0.92657
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.80000   15.65000   0.15000    0.95847
群益多利策略組合基金                                             11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.52000   13.52000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.67000   15.64000   0.03000    0.19182
群益安家基金                                                     27.96850   28.33080  -0.36230   -1.27882
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06960   16.06940   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             21.73000   21.92000  -0.19000   -0.86679
群益亞太中小基金                                                 14.12000   13.98000   0.14000    1.00143
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.49000   17.46000   0.03000    0.17182
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.52610    9.52070   0.00540    0.05672
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.37010    7.36590   0.00420    0.05702
群益店頭市場基金                                                116.39000  117.83000  -1.44000   -1.22210
群益東方盛世基金                                                  9.49000    9.45000   0.04000    0.42328
群益東協成長基金-人民幣                                          14.01590   13.91170   0.10420    0.74901
群益東協成長基金-美元                                            13.25810   13.15580   0.10230    0.77760
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.64000   12.54000   0.10000    0.79745
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.24890   11.26460  -0.01570   -0.13937
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.76900   10.78460  -0.01560   -0.14465
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.09340   10.10910  -0.01570   -0.15531
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.96220    9.97610  -0.01390   -0.13933
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.54060    9.55440  -0.01380   -0.14444
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.93990    8.95380  -0.01390   -0.15524
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.10410   10.11890  -0.01480   -0.14626
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.74890    9.76250  -0.01360   -0.13931
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.71010    9.72420  -0.01410   -0.14500
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.98710   10.00270  -0.01560   -0.15596
群益長安基金                                                     32.26000   32.50000  -0.24000   -0.73846
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.92950   15.03620  -0.10670   -0.70962
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.90000   14.00000  -0.10000   -0.71429
群益真善美基金                                                   18.36620   18.44360  -0.07740   -0.41966
群益馬拉松基金                                                  137.44000  139.78000  -2.34000   -1.67406
群益深証中小板基金                                               15.04000   15.18000  -0.14000   -0.92227
群益創新科技基金                                                 37.06000   37.70000  -0.64000   -1.69761
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.31560   10.40320  -0.08760   -0.84205
群益華夏盛世基金N-美元                                           10.23120   10.31510  -0.08390   -0.81337
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.27000   10.35000  -0.08000   -0.77295
群益華夏盛世基金-人民幣                                          11.23370   11.32900  -0.09530   -0.84120
群益華夏盛世基金-美元                                            11.28130   11.37380  -0.09250   -0.81327
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.94000   18.08000  -0.14000   -0.77434
群益奧斯卡基金                                                   30.99000   31.47000  -0.48000   -1.52526
群益新興金鑽基金-美元                                            13.48760   13.42640   0.06120    0.45582
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
群益葛萊美基金                                                   26.63000   27.08000  -0.45000   -1.66174
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.25000   19.27000  -0.02000   -0.10379
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.26000    8.19000   0.07000    0.85470
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.70000   13.95000  -0.25000   -1.79211
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.82270   11.80360   0.01910    0.16182
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.51670   11.49700   0.01970    0.17135
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.37210   11.35560   0.01650    0.14530
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.74760    8.73350   0.01410    0.16145
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.39240    9.37640   0.01600    0.17064
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.48000    8.47000   0.01000    0.11806
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.95180    8.93880   0.01300    0.14543
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     31.48000   31.95000  -0.47000   -1.47105
德信中國精選成長基金                                             12.52000   12.55000  -0.03000   -0.23904
德信台灣主流中小基金                                             20.98000   21.25000  -0.27000   -1.27059
德信新興股票組合基金                                             11.60000   11.59000   0.01000    0.08628
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92270   11.92260   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.69610   10.69430   0.00180    0.01683
德信數位時代基金                                                 28.59000   28.86000  -0.27000   -0.93555
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65040   11.65020   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.31000   17.46000  -0.15000   -0.85911
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.59000   19.51000   0.08000    0.41005
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.30000    7.32000  -0.02000   -0.27322
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.76640    9.74180   0.02460    0.25252
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.84450   13.80970   0.03480    0.25200
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.02520    8.02250   0.00270    0.03366
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.09460   11.08830   0.00630    0.05682
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.29360   11.28720   0.00640    0.05670
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.71330   12.70870   0.00460    0.03620
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.45000   18.40000   0.05000    0.27174
摩根中小基金                                                     26.83000   27.39000  -0.56000   -2.04454
摩根中國A股基金                                                  15.64000   15.69000  -0.05000   -0.31867
摩根中國A股基金(美元)                                            12.74000   12.79000  -0.05000   -0.39093
摩根中國亮點基金                                                 15.12000   15.14000  -0.02000   -0.13210
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.86930   11.89820  -0.02890   -0.24289
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.84520   12.88030  -0.03510   -0.27251
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.28580   10.31070  -0.02490   -0.24150
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.22870   13.21630   0.01240    0.09382
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.79410   14.76890   0.02520    0.17063
摩根台灣金磚基金                                                 22.10000   22.50000  -0.40000   -1.77778
摩根台灣增長基金                                                 53.51000   54.20000  -0.69000   -1.27306
摩根平衡基金                                                     28.49000   28.68000  -0.19000   -0.66248
摩根全球α基金                                                   19.12000   19.10000   0.02000    0.10471
摩根全球平衡基金                                                 15.14300   15.17460  -0.03160   -0.20824
摩根全球發現基金                                                 12.46000   12.44000   0.02000    0.16077
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.74360    9.75920  -0.01560   -0.15985
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.59940   10.62670  -0.02730   -0.25690
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.14620   10.15970  -0.01350   -0.13288
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.34300   11.31740   0.02560    0.22620
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.96970    9.94470   0.02500    0.25139
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.91080   10.87030   0.04050    0.37257
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.81550   13.76420   0.05130    0.37271
摩根亞洲基金                                                     59.39000   59.35000   0.04000    0.06740
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.57140    8.59570  -0.02430   -0.28270
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.93610    9.97260  -0.03650   -0.36600
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.90260    8.92700  -0.02440   -0.27333
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.29740   12.28100   0.01640    0.13354
摩根東方內需機會基金                                             18.81000   18.79000   0.02000    0.10644
摩根東方科技基金                                                 37.74000   37.55000   0.19000    0.50599
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.85000   11.79000   0.06000    0.50891
摩根金龍收成基金                                                 24.29000   24.33000  -0.04000   -0.16441
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06810   15.06800   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.87000   14.67000   0.20000    1.36333
摩根新金磚五國基金                                               11.38000   11.49000  -0.11000   -0.95735
摩根新絲路基金                                                   10.63000   10.57000   0.06000    0.56764
摩根新興35基金                                                   13.83000   13.79000   0.04000    0.29007
摩根新興日本基金                                                 25.16000   24.94000   0.22000    0.88212
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.52260    7.56720  -0.04460   -0.58939
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.68530    9.74320  -0.05790   -0.59426
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.57530    9.62960  -0.05430   -0.56389
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.67970   10.67910   0.00060    0.00562
摩根新興科技基金                                                 63.35000   64.62000  -1.27000   -1.96534
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.27600    8.30890  -0.03290   -0.39596
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.42500   10.43500  -0.01000   -0.09583
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.65140    8.70210  -0.05070   -0.58262
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.49330    9.55630  -0.06300   -0.65925
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.10780    9.16090  -0.05310   -0.57964
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.85710    9.88070  -0.02360   -0.23885
摩根龍揚基金                                                     36.33000   36.40000  -0.07000   -0.19231
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.91000   10.96000  -0.05000   -0.45620
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.81000   10.85000  -0.04000   -0.36866
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.92000   10.90000   0.02000    0.18349
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.28660    9.31550  -0.02890   -0.31024
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.16130   11.17200  -0.01070   -0.09578
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   28.45000   28.98000  -0.53000   -1.82885
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.72110   11.68290   0.03820    0.32697
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.08160   11.04670   0.03490    0.31593
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.88760    9.87780   0.00980    0.09921
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.36130   10.32750   0.03380    0.32728
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.83140    9.80040   0.03100    0.31631
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.76620    8.75750   0.00870    0.09934
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.68990   10.74430  -0.05440   -0.50631
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.36990   10.42200  -0.05210   -0.49990
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.98310    9.96580   0.01730    0.17359
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.77570    9.75820   0.01750    0.17934
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.80970    9.79280   0.01690    0.17258
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.60590    9.58870   0.01720    0.17938
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.55180   11.52840   0.02340    0.20298
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.35590   11.33430   0.02160    0.19057
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.18600   10.16650   0.01950    0.19181
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.03990   11.01760   0.02230    0.20240
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.83590   10.81530   0.02060    0.19047
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.72240    9.70380   0.01860    0.19168
聯邦金鑽平衡基金                                                 26.76890   27.13180  -0.36290   -1.33754
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                     10.03180   10.03130   0.00050    0.00498
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    9.99010    9.98900   0.00110    0.01101
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                     10.03180   10.03130   0.00050    0.00498
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.99010    9.98900   0.00110    0.01101
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15160   13.15150   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 14.46000   14.76000  -0.30000   -2.03252
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.77400   15.76760   0.00640    0.04059
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.97750   12.97270   0.00480    0.03700
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.81440   12.81040   0.00400    0.03122
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.33250   12.32860   0.00390    0.03163
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.74710   11.74730  -0.00020   -0.00170
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.91780   10.91940  -0.00160   -0.01465
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.61460   10.61470  -0.00010   -0.00094
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.59690    8.59820  -0.00130   -0.01512
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.43000   38.78000  -0.35000   -0.90253
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.47000   15.45000   0.02000    0.12945
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.72000   12.69000   0.03000    0.23641
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.37000   13.32000   0.05000    0.37538
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.56000   12.55000   0.01000    0.07968
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.96000    7.95000   0.01000    0.12579
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.23000   12.22000   0.01000    0.08183
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.81000   11.85000  -0.04000   -0.33755
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.29000   12.28000   0.01000    0.08143
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.89000   15.92000  -0.03000   -0.18844
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.83000   15.86000  -0.03000   -0.18916
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.73000   20.72000   0.01000    0.04826
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.87000   18.87000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.79000   12.80000  -0.01000   -0.07813
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.85000   15.85000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.57000   16.55000   0.02000    0.12085
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.63000   15.63000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.83000   15.84000  -0.01000   -0.06313
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.30000   14.29000   0.01000    0.06998
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.30000   14.30000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.98000   14.99000  -0.01000   -0.06671
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.30000   18.29000   0.01000    0.05467
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.19000   17.19000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.50000   13.50000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.26000   14.24000   0.02000    0.14045
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.36000   13.36000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.23000    8.23000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.31000   13.32000  -0.01000   -0.07508
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.61000   14.59000   0.02000    0.13708
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.58000   14.56000   0.02000    0.13736
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
聯博貨幣市場基金                                                 14.98750   14.98740   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.34790   10.35080  -0.00290   -0.02802
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.88500   13.88600  -0.00100   -0.00720
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.57210    7.57430  -0.00220   -0.02905
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.13000   14.10000   0.03000    0.21277
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.16000   14.13000   0.03000    0.21231
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
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瀚亞中小型股基金                                                 25.25000   25.56000  -0.31000   -1.21283
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.60000   13.69000  -0.09000   -0.65741
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.80000   14.91000  -0.11000   -0.73776
瀚亞巴西基金                                                      4.20000    4.44000  -0.24000   -5.40541
瀚亞外銷基金                                                     46.96000   47.54000  -0.58000   -1.22003
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.74000   10.69000   0.05000    0.46773
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.17000   11.13000   0.04000    0.35939
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.49030   10.47430   0.01600    0.15275
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.28500   10.28060   0.00440    0.04280
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.11810   12.11550   0.00260    0.02146
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.07800   10.07800   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.53450    7.52300   0.01150    0.15286
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.06220    8.05880   0.00340    0.04219
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.09280    8.09100   0.00180    0.02225
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.19870    7.19870   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.88070    8.87880   0.00190    0.02140
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.26660    9.25240   0.01420    0.15347
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.42360    9.41960   0.00400    0.04246
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.25680    9.25480   0.00200    0.02161
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.76000   10.70000   0.06000    0.56075
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.27000   11.23000   0.04000    0.35619
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.47000   13.36000   0.11000    0.82335
瀚亞印度基金-美元                                                13.68000   13.58000   0.10000    0.73638
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.28000   29.07000   0.21000    0.72239
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.48000   12.48000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.46000   10.48000  -0.02000   -0.19084
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.00000   11.93000   0.07000    0.58676
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.76000   15.69000   0.07000    0.44614
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.81000   11.78000   0.03000    0.25467
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.88270   11.84220   0.04050    0.34200
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.11480   13.18380  -0.06900   -0.52337
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.33150   11.30530   0.02620    0.23175
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.84920   10.82450   0.02470    0.22819
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.81000   11.78790   0.02210    0.18748
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.30320    9.32580  -0.02260   -0.24234
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.81760    9.93790  -0.12030   -1.21052
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.52000    9.53760  -0.01760   -0.18453
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.10540    9.12260  -0.01720   -0.18854
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.35100    9.38810  -0.03710   -0.39518
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.36410   14.36410   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.64340   10.65750  -0.01410   -0.13230
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.90310   10.92940  -0.02630   -0.24064
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.61840   12.64990  -0.03150   -0.24901
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.41000   11.37000   0.04000    0.35180
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.97000   21.73000   0.24000    1.10446
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54980   13.54960   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               26.18000   26.51000  -0.33000   -1.24481
瀚亞高科技基金                                                   65.46000   66.43000  -0.97000   -1.46018
瀚亞理財通基金                                                   27.57000   27.83000  -0.26000   -0.93424
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.92000    8.97000  -0.05000   -0.55741
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.13000    9.19000  -0.06000   -0.65288
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.04000    9.10000  -0.06000   -0.65934
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.87000    8.91000  -0.04000   -0.44893
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.17000    9.23000  -0.06000   -0.65005
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.05000    9.11000  -0.06000   -0.65862
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.80000    8.88000  -0.08000   -0.90090
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.00000    9.09000  -0.09000   -0.99010
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.92000    9.00000  -0.08000   -0.88889
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.79000    8.86000  -0.07000   -0.79007
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.12000    9.21000  -0.09000   -0.97720
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.00000    9.08000  -0.08000   -0.88106
瀚亞菁華基金                                                     25.24000   25.63000  -0.39000   -1.52165
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.90840   13.00600  -0.09760   -0.75042
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.21410    9.34020  -0.12610   -1.35008
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.48690   10.49290  -0.00600   -0.05718
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.13950   10.23140  -0.09190   -0.89822
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.79570   10.81360  -0.01790   -0.16553
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.84140    9.85710  -0.01570   -0.15928
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.91350    9.93430  -0.02080   -0.20938
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.45950    8.51410  -0.05460   -0.64129
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.87490    8.00010  -0.12520   -1.56498
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.33830    9.39300  -0.05470   -0.58235
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.39710    8.44580  -0.04870   -0.57662
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.93680    8.00030  -0.06350   -0.79372
瀚亞電通網基金                                                   16.97000   17.22000  -0.25000   -1.45180
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.53110   13.53700  -0.00590   -0.04358
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.06280   10.07960  -0.01680   -0.16667
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.01720   10.04490  -0.02770   -0.27576
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.42650   11.46010  -0.03360   -0.29319
瀚亞歐洲基金                                                     11.85000   11.79000   0.06000    0.50891
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