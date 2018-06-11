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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月08日 交易日  
  
停止融資 融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                           過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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宏洲     元大滬深300正2  元大中型100       和康生            昶和     福壽     奇力新
嘉裕     群益臺灣加權反1 富邦科技          上緯投控          大統染   大統益   達欣工     
東華     正道            元大台商50        麗豐-KY           海悅     天仁
大東     同開            富邦摩台          信昌化            銘旺科   興泰
立益                     富邦發達          中鋼構            卓越     宏亞
佳和                     富邦金融          世紀鋼            統領     達新
昶和                     元大MSCI台灣      中環                       立益
三洋紡                   永豐臺灣加權      國巨                       怡華
本盟                     國泰日經225       光罩                       昶和
瑞利                     元大歐洲50        茂矽                       大統染
樂士                     元大日經225       錸德                       程泰
正峰新                   國泰20年美債反1   統懋                       永記
億泰                     元大美債7-10正2   友旺                       展宇
毛寶                     元大美債7-10反1   奇力新                     鑫永銓
燁興                     元大S&P日圓反1    大毅                       六暉-KY
中鴻                     富邦歐洲          華新科                     隴華
聚亨                     FH彭博高收益債    嘉晶                       銘旺科
千興                     FH彭博新興債      禾伸堂                     奇力新
威致                     FH富時不動產      日電貿                     大毅
華豐                     元大台灣高息低波  玉晶光                     嘉晶
首利                     FH富時高息低波    揚明光                     禾伸堂
麗正                     國泰RMB短期報酬  瀚宇博                     日電貿
東訊                     宏洲              嘉聯益                     玉晶光
華泰                     嘉裕              鈞寶                       世芯-KY
錸德                     東華              達方                       圓展
倫飛                     大東              益航                       拓凱
威盛                     立益              杜康-DR                    嘉聯益
國碩                     佳和              陽光能源-DR                亞弘電
銘旺科                   昶和              佐登-KY                    悅城
統懋                     三洋紡            潤泰材                     鈺邦
翔耀                     本盟                                         華友聯
太空梭                   瑞利                                         遠雄來
新利虹                   樂士                                         夏都
麗臺                     正峰新                                       欣欣
華映                     華新                                         統領
吉祥全                   億泰                                         友佳-DR
憶聲                     毛寶                                         一零四
科風                     科妍                                         欣天然
和鑫                     燁興                                         新海
力特                     中鴻                                         秋雨
喬鼎                     官田鋼                                       欣高
正達                     聚亨                                         全國
晟鈦                     千興                                         jpp-KY
同泰                     威致                                         台數科
新世紀                   華豐                                         南六
誠創                     首利                                         基勝-KY
嘉威                     麗正                                         波力-KY
力銘                     東訊                                         泰昇-KY
亞太電                   華泰                                         政伸
達能                     錸德                                         吉源-KY
清惠                     倫飛
慧友                     威盛
勁永                     國碩
捷泰                     銘旺科
互億                     統懋
天瀚                     翔耀
迅杰                     太空梭
華上                     新利虹
光麗-KY                  麗臺
元晶                     志聖
華冠                     華映
裕豐                     敦陽科
寶徠                     吉祥全
皇普                     憶聲
日勝生                   德律
台船                     科風
六福                     和鑫
康師傅-DR                力特
聖馬丁-DR                喬鼎
神州-DR                  正達
耀傑-DR                  晟鈦
同方友友-DR              同泰
晨訊科-DR                新世紀
友佳-DR                  誠創
陽光能源-DR              嘉威
精熙-DR                  力銘
中福                     亞太電
雷虎                     達能
中視                     清惠
秋雨                     慧友
慶豐富                   勁永
國光生                   捷泰
                         互億
                         天瀚
                         迅杰
                         華上
                         光麗-KY
                         元晶
                         研揚
                         長華
                         華冠
                         裕豐
                         寶徠
                         皇普
                         達欣工
                         日勝生
                         台船
                         中航
                         六福
                         王品
                         群益期
                         康師傅-DR
                         聖馬丁-DR
                         神州-DR
                         耀傑-DR
                         同方友友-DR
                         晨訊科-DR
                         友佳-DR
                         陽光能源-DR
                         精熙-DR
                         中福
                         一零四
                         雷虎
                         新海
                         中視
                         秋雨
                         慶豐富
                         國光生
                         基勝-KY
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