[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月08日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 20210 0 0056 元大高股息 -4595 -34526 00632R 元大台灣50反1 14893 0 1303 南亞 -4381 -15707 2409 友達 5424 2519 2330 台積電 -3095 -11755 00677U 富邦VIX 3432 0 2515 中工 -2909 -2191 2885 元大金 3414 5511 3481 群創 -2360 9650 00633L 富邦上証正2 2530 0 2603 長榮 -2026 -3324 2448 晶電 2473 -5603 2303 聯電 -1533 5829 2353 宏碁 2266 6247 2382 廣達 -1424 -9158 2002 中鋼 1966 2328 1312A 國喬特 -1263 0 2891 中信金 1848 28028 2481 強茂 -1133 -5477 2337 旺宏 1645 -987 2376 技嘉 -879 -1481 2888 新光金 1635 -13270 2886 兆豐金 -868 10892 0050 元大台灣50 1580 -11443 2887 台新金 -794 6542 1409 新纖 1286 4602 3017 奇鋐 -790 1700 00693U 華頓S&P黃豆 1245 0 2610 華航 -753 -8639 2323 中環 1189 -12224 1314 中石化 -712 -12077 2881 富邦金 1186 15593 2363 矽統 -702 -571 2317 鴻海 1166 -9210 00670L 富邦NASDAQ正2 -672 0 2890 永豐金 1161 16179 1309 台達化 -661 1938 3019 亞光 1137 -136 00636 國泰中國A50 -647 23371 2882 國泰金 1131 -767 6120 達運 -637 -2570 4976 佳凌 1113 585 3576 新日光 -604 -3829 2834 臺企銀 1092 2934 2027 大成鋼 -579 2060 006206 元大上證50 1052 0 5531 鄉林 -531 -589 2405 浩鑫 1045 1135 2609 陽明 -502 -170 2892 第一金 933 6750 2329 華泰 -494 190 2356 英業達 910 11048 2324 仁寶 -493 -4472 2408 南亞科 869 4115 3037 欣興 -485 -3199 2340 光磊 757 -2930 4938 和碩 -473 -10595 1101 台泥 706 7067 1301 台塑 -461 -2704 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股