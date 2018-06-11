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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月08日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         20210         0    0056   元大高股息             -4595    -34526  
00632R 元大台灣50反1          14893         0    1303   南亞                   -4381    -15707  
2409   友達                    5424      2519    2330   台積電                 -3095    -11755  
00677U 富邦VIX                 3432         0    2515   中工                   -2909     -2191  
2885   元大金                  3414      5511    3481   群創                   -2360      9650  
00633L 富邦上証正2             2530         0    2603   長榮                   -2026     -3324  
2448   晶電                    2473     -5603    2303   聯電                   -1533      5829  
2353   宏碁                    2266      6247    2382   廣達                   -1424     -9158  
2002   中鋼                    1966      2328    1312A  國喬特                 -1263         0  
2891   中信金                  1848     28028    2481   強茂                   -1133     -5477  
2337   旺宏                    1645      -987    2376   技嘉                    -879     -1481  
2888   新光金                  1635    -13270    2886   兆豐金                  -868     10892  
0050   元大台灣50              1580    -11443    2887   台新金                  -794      6542  
1409   新纖                    1286      4602    3017   奇鋐                    -790      1700  
00693U 華頓S&P黃豆             1245         0    2610   華航                    -753     -8639  
2323   中環                    1189    -12224    1314   中石化                  -712    -12077  
2881   富邦金                  1186     15593    2363   矽統                    -702      -571  
2317   鴻海                    1166     -9210    00670L 富邦NASDAQ正2           -672         0  
2890   永豐金                  1161     16179    1309   台達化                  -661      1938  
3019   亞光                    1137      -136    00636  國泰中國A50             -647     23371  
2882   國泰金                  1131      -767    6120   達運                    -637     -2570  
4976   佳凌                    1113       585    3576   新日光                  -604     -3829  
2834   臺企銀                  1092      2934    2027   大成鋼                  -579      2060  
006206 元大上證50              1052         0    5531   鄉林                    -531      -589  
2405   浩鑫                    1045      1135    2609   陽明                    -502      -170  
2892   第一金                   933      6750    2329   華泰                    -494       190  
2356   英業達                   910     11048    2324   仁寶                    -493     -4472  
2408   南亞科                   869      4115    3037   欣興                    -485     -3199  
2340   光磊                     757     -2930    4938   和碩                    -473    -10595  
1101   台泥                     706      7067    1301   台塑                    -461     -2704  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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