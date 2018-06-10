美聯：新盤熱銷搶客源 二手價高礙承接

據美聯物業分行統計，剛過去週末(6月9日至10日)10大藍籌屋苑合共錄得約8宗買賣成交，較上週末錄得之16宗，按週急跌50%，為自今年4月7至8日週末以來，近9週新低，當中有4屋苑錄零成交。至於按15大屋苑計算，本週末則錄得約11宗買賣成交，較上週末約19宗跌約42.1%。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，樓市氣氛熾熱，新盤大收旺場，旺角利奧坊．凱岸及白石角嘉熙週末狂沽448伙，搶盡市場焦點，連同其他貨尾新盤，一手市場勁沽約480伙，為近月最旺週末。反觀二手受到正面「吹襲」，多個屋苑盤源經過連番消化，亦需時補充，加上普遍業主叫價硬淨，部分更以破頂成交為目標價，影響二手交投受壓。鑑於一手購買力旺盛，發展商乘勢積極加推搶客，故預期一、二手短期仍陷於兩極化走勢。

按美聯物業10大屋苑中各區指標屋苑剛過去週末成交量分佈統計，當中港島區3個指標屋苑包括太古城、康怡花園及海怡半島共錄得1宗成交，按週跌66.7%。九龍區4個指標屋苑包括麗港城、黃埔花園、新都城及美孚新邨，合共錄得約2宗成交，按週跌約50%。至於新界區，3個指標屋苑包括荃灣中心、沙田第一城及嘉湖山莊共錄得約5宗成交，按週趺幅約44.4%。

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