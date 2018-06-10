I.T集團(00999-HK)同店銷售下滑 吸引力減弱加速渠道下降

I.T集團同店銷售下滑 時尚話語權不及以往？

從做代購水客以及代理歐美時尚品牌起家，對潮流有著敏銳觸覺的沈嘉偉和他的香港I.T 集團(00999-HK)(以下簡稱I.T)一度是「潮流領導者」。不過，這個擁有超過 300 個自有和代理潮牌的集團，對年輕人的吸引力正在減弱。

在 I.T近日對外披露的2017/2018財年財報中，截止到2018年2月底，集團營業額同比增長4.8%至 83.8億港元，凈利潤增長37.1%至4.31億元。但是，財報同時顯示，集團整體的同店銷售額下降了 0.9%，主要受到香港澳門地區門店銷售增長回落影響。而在中國內地，I.T的同店銷售僅上漲0.2%。

隨著互聯網發展和信息傳播的便捷，渠道的更叠、海淘代購更便利，年輕人越來越容易接觸到外國潮牌，這減弱了 I.T 原有的影響力。與此同時，快時尚以及各路獨立設計師品牌正在搶奪市場空間。如何避免老化以及增加自身銷售額，成為I.T不得不面對的問題。

加速渠道下沈

根據官網所示，I.T目前代理超過300個國際品牌及擁有包括IZZUE、5cm、b+ab和AAPE等多個自家品牌。根據銷售的品牌不同，門店分為小 i.t和大 I.T，前者主要銷售自創品牌和中端外國品牌，而後者則主要是代理價位較高的潮牌和設計師品牌。銷售得好的品牌會單獨設立門店，通常這些店面都是 b+ab，izzue和chocolate等I.T旗下的自有品牌。財報顯示，自創品牌的銷售額占總銷售額的60%。

在香港大本營，I.T過去一年裏的表現不盡理想。集團在財報中指出，香港及澳門地區的營業額減少4.9%至33.2億港元，占總營業額的39.6%，同比下滑4.1%。集團在財報中指出，香港、澳門地區的低迷表現與宏觀經濟狀況密切相關，收入下滑主要歸因於上半年可比門店銷售下滑，以及期內分銷網絡縮減帶來的負面影響，集團認為，已通過控制折扣與優惠力度將該地區的虧損由去年的1.19億元縮窄至3970萬元。

與緩慢復蘇的港澳地區不同，內地市場已成為I.T主要增長動力。在內地，銷售額增長了8.8%至 39.2億港元，占I.T集團總收入 46.8%，不過，在這裏，同店銷售僅增長了0.2%，主要源於減少促銷提高利潤率的策略。截至發稿，《中國經營報》記者並沒有收到I.T集團關於財報問詢方面的答覆。

截至財政年度期末，I.T在中國內地市場共計擁有492間實體店，集團表示，I.T的零售網絡布局仍在擴大。財報指出，I.T在期內增加了現有城市及南昌、南通及徐州等新城市的零售門店。

實際上，I.T進入二三線城市開店的策略在2011~2012年期間就已經開始。記者留意到，在2016/2017財年， I.T加速了渠道下沈，進入了常州、貴陽、昆明、濟南、太原、南寧和長春以及徐州等城市。

二三線市場所擁有發展的潛力被認為是吸引 I.T的原因之一，尼爾森（Nielsen）在今年3月發布潮牌大數據分析報告指出，「一二線城市消費基礎好，潮牌消費額處於全國領先的高度。而對於三線及以下城市雖然消費額較低，但增幅卻高於一線城市。」

I.T 集團執行董事、I.T 中國首席執行官陳惠軍曾對外稱，「我希望能覆蓋全國的所有一二線省會城市，對整個時尚企業的網絡鋪墊有一定作用。」深圳某潮牌的主理人海超(化名)告訴記者，加速渠道下沈“不僅因為在一線城市 I.T的布局已經相對完備，這還和I.T目前的大眾化定位相關。」他指出，早期互聯網不發達，I.T在香港憑借國內外潮流的時間差占據了比較好的發展機會，並逐步在內地一線城市站穩腳跟，多年下來一線市場消費者從了解到熟悉I.T，再到現在有了更高的追求——更小眾的設計師品牌或者是外國流行但國內沒有的品牌。盡管 I.T代理了不少外國牌子，但自創的牌子更有名，izzue、b+ab 和 AAPE 這些就更加針對大眾市場了。

然而，加速內地門店擴張並非沒有挑戰。此前創始人沈嘉偉在接受《華爾街日報》采訪時就曾表示，「在內地，主要的問題在於溝通。在香港，信息傳遞的效率很高，但內地的品牌推廣和廣告費用往往是香港的三到四倍。另一個問題是人力資源，我不太滿意I.T員工的服務水平，不得不用更多的時間來培訓員工。」

最新財報也指出，在報告期，內地市場的員工和廣告成本開支增加，同時投資數字業務造成了內地市場營業利潤同比下滑3.1%至3.343億港元。

吸引力正在減弱

「店鋪本身就是廣告，廣告是無法即時獲得回報的，但店鋪卻可以做到。」香港Cosmopolitan的前執行編輯王麗儀在談及I.T店鋪時曾經這樣評價過。

在海超看來，「線下門店對品牌的內核、視覺傳達、產品陳列、產品觸感、服務體驗等等，其實都是線上無法替代的一環。不過，和奢侈品一樣，潮牌最重要的價值在於品牌的稀缺度和個性。加速開店無異於過度曝光，會讓品牌加速大眾化，時尚話語權亦會減弱。」

在廣州長大的安吉(化名)最早知道I.T是在初中，「好像是在2006年，我和弟弟在香港逛街看到的，當時覺得它很潮(流)，在店裏逛了好久，但是太貴了買不起。」現在從事代購的她也會時常關註各大品牌的動向，「在 I.T 我比較喜歡的品牌是 mysty woman和 murua，大約300~800元之間的。以前(三四年前)一年會買好幾次它們的衣服，現在一年一次左右，所以說吸引力下降了嘛。”在安吉看來，I.T變成了」就是順便會去看看，但是不會特意留意”的品牌。

互聯網發展和信息傳播的便捷，渠道的更叠、海淘代購更便利，年輕人越來越容易接觸到外國潮牌，這減弱了I.T 原有的影響力。尼爾森的報告同樣指出，尤其「在一線城市，信息渠道更廣泛」，「在購買渠道上，一線城市更重實效，代購、海淘APP、圈子一對一購買會是能夠快速拿到好貨的渠道」；另外，「核心潮牌用戶表示，國內比國外節奏慢一拍，因此常常上網翻墻關註國外明星穿搭」。

如何面對年輕人喜新厭舊速度越來越快，以及試圖把握住時尚潮流的話語權，I.T一直都在進行嘗試。

去年8月，I.T簽下吳亦凡為其成立以來的首位代言人。實際上，I.T與吳亦凡的合作最早始於2016年，當時吳亦凡以I.T首席設計顧問的身份與品牌進行了初步接觸。而伴隨著說唱節目《中國有嘻哈》（吳亦凡在節目中擔任評委）的熱度，I.T試圖進一步借助其帶貨能力。

在品牌代理方面，I.T還在尋求更多的可能。在剛剛過去的5月，它和DSM合作，在北京開出了奢侈品精品店Dover Street Market ；在2017年，I.T還為 Off-White 在上海、北京和天津開店。尼爾森的報告顯示，從潮牌逐年的消費增速上看， Off-White處於領跑位置。此外，今年年初，I.T發布公告稱將在中國上海開設第二家老佛爺百貨。最新財報中也提及了老佛爺百貨的重要性，凈利潤增長「主要是因為毛利改善、『其他收入』的增加和來自合營企業(主要是老佛爺百貨)的收入增長」。

與此同時，一直不大重視電商的I.T 也不得不打起精神了。財報指出，其內地市場的電商銷售額貢獻持續增加。在2012年就擁有天貓旗艦店的I.T，同時與其他內地線上批發商建立了合作關系，去年9月19日I.T的線上購物平台I.Teshop也開始上線，不過，最新財報的報告期內集團加大對該市場的推廣和數字化業務的投入，使得經營成本的上升。

海超指出，「潮牌主攻的方向越來越往線上去，這與實體店租成本高存在一定關系。其實現在品牌基本會選擇線上，一來不具備地域性，二來風險低，再就是和千禧一代的消費習慣相關。」有貨YOHO！和 Hypebeast 等潮牌電商平台為此獲益不小，前者在去年銷售額較2016年上漲了 50%至30億元，後者於 2016年在香港上市。

「不僅潮牌電商平台對I.T 構成競爭威脅，善於和奢侈品進行合作制造話題的美日潮牌、明星藝人推出的時尚品牌、各路大小獨立設計師牌子以及快時尚品牌，都在搶奪I.T的市場空間。」 在曾經從事奢侈品咨詢的Harry看來，I.T與這些品牌競爭就像賽跑，擔心 I.T的速度正在落後下來。

中國經營報 吳容 責任編輯：關海豐

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