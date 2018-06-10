賈躍亭美國造車選定建築商 計劃今年內實現量產

FF漢福德工廠於北京時間6月1日已正式獲得了美國漢福德市政府部門發放的生產建設許可證和Gamma許可證。而只有這兩個許可證都拿到才算是得到「完整許可」。

北京時間6月8日淩晨，Faraday Future(以下簡稱FF)正式對外公布其位於美國漢福德的工廠建設總承包商為位於加州聖佛南多市的商業建築商Bernards。FF表示，漢福德工廠已於日前獲得了當地政府的正式許可。

樂視相關負責人表示，」漢福德工廠建設獲批以及總承包商的確定，預示著FF首款量產車開始進入倒計時階段。」Bernards公司副總裁Falco DiGiallonardo表示：「我們將與FF通力協作，全力確保工廠在年內實現FF 91的量產。」

上述FF相關負責人告訴NBD汽車，事實上，FF漢福德工廠於北京時間6月1日已正式獲得了美國漢福德市政府部門發放的生產建設許可證和Gamma許可證。而只有這兩個許可證都拿到才算是得到“完整許可”。

FF全球制造高級副總裁 Dag Reckhorn也表示，「目前，現場的有害物質檢控工作、拆除工作和翻新工作均已啟動，所有長周期設備均已下單。」據了解，FF漢福德工廠內部場地已於2月1日全部騰空，工廠內外設計等相關規劃工作也已全部完成。而工廠開始大規模車間翻新和修整工作也於3月正式啟動，第一批生產設備已經安裝並測試完成。

據透露，FF正在與漢福德當地機構和組織積極協作，共同確定工廠人員的招聘節奏並開展招募工作。而隨著多個相關培訓項目的出爐，FF的招募工作也已啟動。

來源：每日經濟新聞 記者/李星、趙成

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