李超：保持新股發行常態化 CDR重點支持兩類企業

中國證券網訊 由民建中央、廣東省人民政府、深圳市人民政府、廣州市人民政府聯合主辦的“2018第二十屆中國風險投資論壇”於6月9日在深圳舉行，中國證監會副主席李超在會上表示，CDR相關試點工作已於近日正式啟動，這次創新試點重點支持兩類企業，一是特別少量的、已經發展比較成熟的、已在境外上市的創新型企業；還有一部分是不一定非常成熟，還處於成長期，但具有核心技術、成長潛力較大、前景相對比較明確的創新企業。 李超表示，下一步，證監會將堅持市場化、法治化、國際化的原則，積極穩妥推進試點工作，嚴把審核質量關，從源頭上提升上市公司質量，同時將持續強化依法全面從嚴監管，督促市場各方恪盡職守、歸位盡責，加強投資者教育，保障試點依法合規順利進行。 李超還指出，私募股權投資基金行業在我國發展時間還比較短，發展還不成熟，行業總體呈現為「基金數量多而不專、行業規模大而不強」的特點，在快速發展的過程中也出現了一些問題。下一步，證監會將進一步健全創業投資基金差異化監管和差異化自律機制，推進完善創業投資基金政策法律體系，優化創業投資基金發展環境，不斷提升創業投資基金支持創新創業和服務實體經濟發展能力。以下是李超現場演講全文： 尊敬的郝明金副委員長、辜勝阻副主席、陳昌智先生，各位領導、各位來賓，女士們、先生們： 大家下午好！ 很高興參加本屆中國風險投資論壇。我謹代表中國證監會，對本屆論壇的成功召開表示熱烈祝賀，對長期以來關心支持資本市場的各位領導、專家學者和各界朋友表示衷心感謝！借此機會，我就資本市場服務創新型國家建設談幾點認識，供大家參考。 一、近年來資本市場支持科技創新取得積極成效 創新是一個國家興旺發達的不竭動力。回顧世界經濟發展歷史，每一次技術革新和產業革命都直接推動了人類生產力和社會文明的巨大進步。特別是，關鍵領域的自主創新能力是一個國家和民族的發展之本、興盛之源。科技創新具有投入大、周期長、風險高等特點，離不開長期資本的引領和催化作用。資本市場對於促進科技和資本的融合、健全創新資本快速形成和有效循環的體制機制，具有至關重要的作用。中國證監會認真貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，按照國家創新驅動發展戰略的部署要求，堅持服務實體經濟的根本發展方向，不斷健全多層次資本市場體系，著力完善資本市場支持創新的制度機制，主要做了以下幾方面工作。 一是保持新股發行常態化，積極支持創新型企業發行上市融資。不斷完善IPO監管標準和上市公司再融資制度，加大支持科技創新企業力度。去年以來，共有246家戰略新興產業企業實現IPO，占新上市企業家數的50%，融資金額1157億元、占比41%，覆蓋新一代信息技術、高端裝備制造、新能源、生物醫藥等關鍵領域。 二是發揮資本市場並購重組主渠道作用，促進產業技術升級和創新型企業做強做優做大。去年以來，戰略新興產業上市公司共發生並購交易金額6370億元，占全市場並購總額的24%。境內上市公司完成跨境並購188單，涉及交易金額2536億元。 三是支持科技創新企業多渠道股權融資。截至2018年5月底，新三板掛牌的高新技術企業共7214家，占掛牌公司數量的64%。鼓勵證券基金經營機構通過投資銀行、資產管理等業務為科技創新企業提供全方位投融資支持，目前以科技創新等領域為主要投資方向的公募基金產品已發行約700億元。 四是積極支持創新創業企業拓寬債券融資渠道。去年以來，高新技術企業發行公司債券募資763億元。推出創新創業公司債，支持設置轉股條款，目前已有29家企業發行“雙創”債，有效激發社會資本投向科技創新領域。大力發展資產證券化，去年以來科技創新型企業融資610億元。 二、充分發揮私募股權投資基金支持創新驅動發展的基礎作用 近些年來，隨著多層次資本市場的不斷豐富完善，特別是創業板、新三板的推出，我國私募股權投資基金行業快速發展。截至目前，全國登記的私募股權投資基金和創業投資基金管理人約1.4萬家，管理基金規模7.8萬億元。私募股權投資基金已經發展成為多層次資本市場的一支重要力量，特別是對於促進長期資本形成、支持創新創業具有不可替代的重要作用。 第一，創業投資基金是發現潛在優質企業的“探礦者”，是促進科技創新的先導力量。在現代創業型經濟時代，互聯網、大數據、人工智能、生物制藥等領域的創新創業活動十分活躍，但由於初期技術投入成本很大，成長的不確定性也大，傳統的間接融資支持方式難以適應，創業投資基金憑借創業投資家獨到的慧眼，市場化的資本籌集和項目篩選機制，以及能夠與創業企業建立起收益共享、風險共擔的風險收益對稱機制，成為了支持創新創業的有效方式。截至目前，我國私募創業投資基金投資未上市未掛牌企業股權項目數量約5.7萬個，形成資本金約3.6萬億元，已初步顯露出創業投資基金在培育新經濟增長點、促進動能轉換和產業升級方面的重要價值。 第二，創業投資基金是創新創業企業成長壯大的“加速器”，為企業提供長期融資支持和戰略資源。創業投資基金不僅專註於發現價值，而且更多關註企業內在價值的提升，在對企業投資後，往往會利用其積累的行業經驗和市場資源，助力企業加速成長，並通過企業上市實現其退出，這也為資本市場源源不斷地輸送了新鮮血液，提升了市場活力。2017年，受創業投資基金支持的上市企業占全部上市企業比重分別為主板61%、中小板46%、創業板70%、新三板60%。 第三，並購投資基金是企業資源整合的“助推手”，有利於促進產業結構轉型升級。並購投資基金是另一類重要的私募股權投資基金，主要是憑借其強有力的資本實力對陷入困境的上市公司進行多種方式的重組重建，促進開展存量資本的優化調整，助力上市公司煥發生機。而且，並購投資基金還能以其強有力的產權約束機制，促進被並購企業完善法人治理結構，還有利於推動實體經濟“三去一降一補”。 自2013年6月中央編辦明確證監會對私募股權投資基金和創業投資基金的監管職責以來，我們堅持適度監管、促規範發展的理念，強調寓監管於服務之中，大力促進私募股權投資基金行業規範發展，努力提升行業服務創新創業和支撐產業升級的能力。一是明確首發企業中創業投資基金股東的鎖定期安排及適用該政策的創業投資基金認定標準，引導創業投資基金投早投小，更多支持創新創業。二是出台《上市公司創業投資基金股東減持股份特別規定》，建立創業投資基金所持股票解禁期與投資期限反向掛鉤機制，便利創投基金退出和形成再投資良性循環。三是積極推動財稅部門出台創業投資基金和天使投資人的稅收優惠政策，支持創業投資和天使投資優先發展。四是積極推動符合條件的創業投資機構發行創新創業債。截至2018年5月底，創業投資機構共發行創新創業債券5單，募集資金40億元。五是建立私募基金行業監測監控體系，通過必要的事後處罰，形成威懾，提升私募基金行業依法合規水平，廓清行業發展環境。六是加快修訂《私募投資基金監督管理暫行辦法》，積極推動出台《私募投資基金管理暫行條例》，夯實行業發展的法治基礎。 但同時我們也要清醒看到，私募股權投資基金行業在我國發展時間還比較短，發展還不成熟，行業總體呈現為“基金數量多而不專、行業規模大而不強”的特點，在快速發展的過程中也出現了一些問題。一是價值發現能力不足，普遍存在“賺快錢”心理，眾多資金追逐少量已經相對成熟的項目，“跟風”現象比較突出，進而推高了估值水平，甚至出現了局部的投資泡沫。二是對行業運作規律缺乏深刻認識，部分機構偏離股權投資基金本源，熱衷開展“明股實債”業務，人為放大了運作風險。三是一些機構合規風控意識較弱，部分地區違規行為和風險事件時有發生，非法集資問題在個別地區較為多發。下一步，我們將進一步健全創業投資基金差異化監管和差異化自律機制，推進完善創業投資基金政策法律體系，優化創業投資基金發展環境，不斷提升創業投資基金支持創新創業和服務實體經濟發展能力。 三、加快制度創新，助力創新驅動發展 為深入貫徹黨的十九大精神、中央經濟工作會議精神和政府工作報告的部署要求，3月30日，經國務院同意，國務院辦公廳轉發了證監會《關於開展創新企業境內發行股票或存托憑證試點的若幹意見》。在前期工作的基礎上，經過兩個月的努力，我們已於本周三正式發布了《存托憑證發行和交易管理辦法（試行）》、《試點創新企業境內發行股票或存托憑證並上市監管工作實施辦法》等相應的配套規章、規範性文件，試點工作已於近日正式啟動。 這次創新試點是在現行證券法的框架下，依據證券法的有關規定依法推進的，以期增強資本市場包容性和競爭力，並為今後的制度化做探索、打基礎。為滿足實體經濟發展和創新驅動需要，借鑒國際成熟市場經驗，這次試點中我們也做了一些重要制度安排，主要是增加發行上市制度的包容性和適應性：一是明確了符合條件的境外註冊紅籌企業可以在境內發行股票；二是推出存托憑證這一新的證券品種，並對發行存托憑證的基礎性制度作出安排；三是進一步優化證券發行條件，解決部分創新企業存在尚未盈利和未彌補虧損的發行障礙；四是充分考慮部分企業存在的VIE結構、投票權差異等特殊的公司治理問題，作出有針對性的安排；五是切實做好投資者保護的制度安排。 下一步，證監會將堅持市場化、法治化、國際化的原則，積極穩妥推進試點工作，嚴把審核質量關，從源頭上提升上市公司質量，同時將持續強化依法全面從嚴監管，督促市場各方恪盡職守、歸位盡責，加強投資者教育，保障試點依法合規順利進行。 作為監管部門，我們的主要任務是為資本市場支持創新驅動發展搭建制度框架，我們充分尊重市場主體的意願，支持企業充分利用境內外資本市場實現自身發展。最後，希望有關各方和我們一起努力，積極研究試點中出現的新情況、新問題，加強總結評估，不斷完善制度安排，為資本市場更好服務創新驅動發展積累經驗，為推動實體經濟高質量發展作出新貢獻。 預祝本次論壇取得圓滿成功！ 謝謝大家！ 作者：來源：中國證券報.中證網綜合

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