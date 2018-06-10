李笑來被曝涉賭洗錢欠下3萬枚比特幣 回應：別來挑事

被曝涉賭洗錢，欠下3萬枚比特幣，「比特幣首富」回應：別來挑事！

「幣圈」很亂——

區塊鏈、虛擬幣的各種概念看得人思維混亂；

各種區塊鏈大會歌星助陣，大媽狂熱，大佬之間的「互懟」，也看得人眼花繚亂；

賭徒心態、空手套白狼、傳銷、非法集資更是區塊鏈中的普遍亂象。

最近兩天，「幣圈」的兩位大佬又開始了新一輪「互懟」，一方是陳偉星，他創立的快的打車被滴滴收購，後來他「信仰」了區塊鏈。在將打車和區塊鏈「結合」後，他又創辦了「打車鏈」。另一方是李笑來，最初是新東方的一位教師，目前號稱中國的「比特幣首富」。

「互懟」的起因是，陳偉星爆料：「比特幣首富」(李笑來）是偽首富，對外欠他人3萬個比特幣，募集來的部分比特幣還打入了在線賭博網站，是洗錢還是涉賭？

今天(6月10日)淩晨，李笑來終於表態稱，陳偉星的說法「全篇虛假信息，無憑無據，信口雌黃，誹謗。已移交律師處理」。

「幣圈」罵戰再起

此前，李笑來自稱創立了數字貨幣EOS(區塊鏈操作系統)項目。

但據鈦媒體6月8日消息，近日，陳偉星連續發布朋友圈質疑EOS：

通常情況下投資者對於投資對象的財務情況和開發運營情況都是要求透明開放與負責任的。為啥我希望和大家一起搞清楚大家的投資對象的問題：不透明、不負責、過度圈錢、設計扭曲，你們卻反而攻擊我？

用偽區塊鏈概念「操作系統」、「鏈的爸爸」、可操控的Dpos中心化問題、脆弱安全性、各種自媒體喊單操控市場為啥不能質疑？

Block.one募集了中國人幾十億美元卻徹底撇清責任的「協議聲明」，為啥不能質疑？

第一個為EOS喊單的「比特幣首富」還欠著別人3萬個比特幣你們知道嗎？

「偽首富」發十幾個項目，募集EOS放進自己的口袋，喊單起來再套現給自己，你們管過嗎？

「偽首富」把募集的比特幣打進了Just-dice賭場洗錢或者輸掉，你們管過嗎？

在各種社交平台喊概念銷售代幣的某貓明知BM的貪婪又神叨叨的喊單你們知道嗎？所有的公共財富都應該被監督和合理使用，這難道不應該是大家的共識！？？？



隨後，陳偉星再發朋友圈，更爆出猛料：「比特幣首富」(李笑來)是偽首富，對外欠他人3萬個比特幣，募集來的部分比特幣還打入了在線賭博網站，是洗錢還是涉賭？」

就是這麼一則消息，終於引發了雙方的罵戰。不過，李笑來並沒有直接回應上述問題，而是圍繞「舉證責任」的法律問題與陳偉星「互撕」。

終於，在今天(6月10日)淩晨，李笑來終於表態稱，陳偉星的說法「全篇虛假信息，無憑無據，信口雌黃，誹謗。已移交律師處理」。

李笑來：從英語老師到「比特幣首富」

在整個比特幣圈和ICO圈，李笑來一直是非常活躍的人物。

據新京報消息，2005年，還在新東方擔任英語老師的李笑來，出版了《TOFEL核心詞匯21天突破》。正是在這之後，出國熱、留學熱在國內興起，這本書很快成為出國學子的必讀書目，直至今日，這本書還為李笑來帶來不少版稅收入。

2013年底，《華爾街日報》發表過一篇關於中國比特幣市場的報道，其中提到當時41歲的李笑來，稱其為中國擁有比特幣最多的人。報道說，李笑來手握6位數的比特幣。

遠在2013年12月，比特幣玩家李笑來在清華大學介紹比特幣，「我可不是來叫你們入市的。」

據公開資料顯示，2017年以來，李笑來本人參與的ICO項目，比較知名的就有公信寶、量子鏈、菩提、EOS、ico.info、big.one、press.one、Oraclechain等等。

讓李笑來備受爭議的，是他自稱創立的數字貨幣EOS(區塊鏈操作系統(項目和Press.One項目。去年6月，由李笑來創立的EOS(區塊鏈操作系統)項目僅用5天時間就融資1.85億美元，7月初該項目的市值一度沖到50億美元，在ICO(首次代幣發行)行業轟動一時。

到了2017年7月2日，EOS的整體市值達到了近50億美元。有人稱之為「價值50億美元的空氣」。

但在去年9月4日，李笑來和國內的ICO投資者們迎來了命運的轉折點。當天下午，中國人民銀行等7個部門聯合發布了公告，將包括ICO在內的代幣發行融資定性為：

一種未經批準非法公開融資的行為。並且要求，從本公告發布之日起，各類代幣發行融資活動應當立即停止。

市場註意到，9月4日央行等七部委發布代幣發行融資活動監管文件時，與李笑來本人及其項目有關系的人和機構，紛紛與其撇清關系。

陳偉星：有了區塊鏈，酒也戒了，女朋友也不要了

作為這場「罵戰」的另一方，陳偉星因為創立了快的打車而知名，最近今年，他在區塊鏈方面布局連連，已投資幣安、量子鏈、火幣、波場等多個區塊鏈項目。

春節期間，陳偉星與知名投資人朱嘯虎關於區塊鏈的爭鋒一度引發行業熱議。值得一提的是，滴滴收購了陳偉星的快的打車，而朱嘯虎是滴滴的投資人。

▲圖片來源：視覺中國▲圖片來源：視覺中國

2月26日22點30分直至深夜，藍港互動集團(08267-HK)創始人、極客幫創投合夥人王峰在微信群中「十問陳偉星」。但是，每日經濟新聞(微信號：nbdnews)記者也見證二人的交鋒對話。

對話中，王峰問到：

(你)為什麼要一下子懟這麼些人呢？是相信狹路相逢勇者勝，還是因為比特幣信仰？

陳偉星回應：

我覺得首先是因為對於區塊鏈的信仰。

陳偉星還表示，當初將快的打車賣個滴滴之後，開始借酒澆愁。但自從找到了區塊鏈，酒也戒了，女朋友也不要了。

5月底，陳偉星將區塊鏈和打車結合在一起，宣布成立「打車鏈」。

區塊鏈亂象：賭徒心態，空手套白狼

自2017年年底至今，區塊鏈領域，各類炒作噱頭已呈毫無底線之象。亂象之中，涉及區塊鏈的經營者或投資客，都在做著一夜暴富的黃粱美夢。

區塊鏈最嚴重的問題是，不良從業者造鏈造幣，爾後操縱價格，圈錢集資，絕大部分普通投資者都面臨慘重經濟損失之風險。

據第一財經報道，一家知名區塊鏈自媒體負責人馬俊(化名)表示，現在國內已經進入區塊鏈領域的從業者、投資者的數量還不明確，但粗略估計應該在300萬-500萬左右。絕對數字雖然還不大，但也可謂神速了。在馬俊看來，進入這個領域的門檻並不高。以從事技術開發為例，只要熟悉C語言、編程以及密碼學，就能進入技術開發領域。而投資區塊鏈更是門檻不高，擁有資金，能理解區塊鏈和虛擬代幣的基本含義和邏輯，就可以將資金投入這個領域。甚至在某種程度上，只要投資客具備賭徒心態，就可以進來，哪怕連基本概念都不懂。

不高的門檻、虛假的繁榮和畸形的回報率必然導致行業發展出現嚴重亂象。2017年9月監管部門出台ICO禁令，但沒有阻擋住「幣圈」的發展。很多之前在國內開設的虛擬代幣交易所，紛紛轉到日本、新加坡等其他國家開設。

如果正常進行各種交易，也就是像炒股一樣「炒幣」，雖然有風險，但不會有大起大落。馬俊表示，但現在有些交易所被人為操控，可以在後台控制價格，已經出現投資者血本無歸的事件，「拿著幾百萬進入圈子，短時間內就全部賠掉，賠了個傾家蕩產」。

據第一財經報道，今年4月，在澳門舉辦了一場「世界區塊鏈大會」，多名一線演藝明星到場演出。很多人不明白，為什麼看似高科技的區塊鏈討論，會引入演藝明星？知名區塊鏈自媒體的創始人邢波(化名(回答稱，幣種發行給誰？普通百姓，普通投資客，那麼誰最能直接吸引這些普通人？演藝明星。這就讓很多普通公眾知曉了區塊鏈發展的火爆。

在流出的現場圖片中，幾名「大媽」在簽到處擺出各種姿勢留影，更是讓普通公眾印象深刻。有媒體解讀為「連中年大媽都開始進入幣鏈圈，可見這個圈子的繁榮」。

每經編輯 王嘉琦

每日經濟新聞綜合鈦媒體、

新浪微博、新京報、每經APP、第一財經、北京青年報等

責任編輯：李彥麗

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