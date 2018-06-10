吉利老將任路特斯CEO 路特斯將以吉利子品牌形象出現

吉利「老將」出任路特斯CEO 這會讓吉利與路特斯產生更多協同嗎？

曾經為推動沃爾沃與吉利汽車之間的協作做出重大貢獻的馮擎峰，最近又接過了一項重要任務，這次他要挑戰的是一個跑車品牌。

北京時間6月4日，吉利控股集團正式宣布，原吉利汽車集團副總裁、首席技術官(CTO)馮擎峰接替 Jean-Marc Gales 成為路特斯集團(Group Lotus)首席執行官(CEO)。而 Jean-Marc Gales 將出任路特斯集團董事長李東輝的首席戰略顧問。

吉利控股集團常務副總裁、首席財務官、路特斯集團董事長李東輝表示，此次任命完成後，路特斯將進入全新的發展階段，並將繼續發揮其在運動車型領域的優勢，成為吉利汽車產品線延展的重要組成部分。

進入「吉利時代」的路特斯將如何發展？這個跑車品牌未來又會與吉利進行哪些協同？

路特斯的「新生」

路特斯一位公關負責人告訴《商學院》記者，馮擎峰的加入意味著路特斯能更好地從吉利集團內部獲得技術上的共享與協作。另一方面，路特斯獨特的輕量化技術、空氣動力學技術，以及對運動車型的駕駛操控的研發技術，在汽車行業內都非常先進，這對吉利的全球化戰略布局也有一定的意義。

路特斯擁有超過60年的造車歷史，由於和賽車的淵源以及出眾的產品性能，一直是運動型汽車的標志性品牌。然而在很長一段時間內，由於經營管理等方面的原因，路特斯一直處於虧損狀態。1996年，路特斯被馬來西亞汽車制造商寶騰收購，但經營狀況並沒有出現任何好轉。

2014年5月，曾在大眾、FCA、通用、戴姆勒、PSA 等國際知名車企工作的 Jean-Marc Gales 加入路特斯擔任CEO。據Gales此前所述，在其上任之初，路特斯共有1200名員工，但每年的產量還不足1200輛。此後Gales的一系列「改革」行動雖然在調整產品、降本增效等方面都取得了初步成果，但直到2016年，路特斯仍然沒有實現盈利。

2017年，吉利與馬來西亞DRB-HICOM集團簽署協議，收購其擁有的寶騰汽車49.9%的股份，作為協議的一部分，吉利獲得了英國路特斯集團的控股權。吉利公布的數據顯示，路特斯集團2017年全年共售出了1600輛車，同比增長10%，並且實現了集團歷史上首次盈利。Gales也終於在離任前完成了扭虧為盈，放心地將接力棒交給了繼任者。

汽車行業知名評論員鐘師認為，從投資者的角度來看，路特斯的牌子夠老、名聲夠響。和寶沃的「借屍還魂」不同，路特斯一直都在，而且品牌、技術、人才等方面一直都很強，只是在經營理念和管理理念上存在一些問題。在這種情況下，由外來的管理方式去「沖擊沖擊」是件好事。「路特斯在被吉利輸血之後，經過經營管理方式的變革以及渠道市場整合等等，是能夠走上一個更好的平台的。它是遇到了暫時性的困難，但是底氣很足，因此問題不大。」鐘師說。

鐘師對路特斯的產品和市場前景也比較看好，他表示，和大型跑車相比，路特斯這種小型跑車碳排放量比較小，未來不會遇到太大的環保壓力，同時小型化、輕型化也更符合未來新能源汽車的發展趨勢，從這個角度來看，小型跑車的壽命要比大型跑車要長。另一方面，有很大一部分人希望去體驗汽車運動，但法拉利這種大型超跑的價格只有少數人能夠承受。而路特斯可以讓用戶只要花比超跑低得多的價格，就能買一輛小一些，但體驗也不錯的跑車，可以讓更多人體驗到汽車運動的快感。「更多的人買得起，就有撐起這個品牌的基礎。」鐘師告訴記者。

去年廣州車展期間，吉利發布了新能源汽車發展戰略「藍色吉利行動」，提出到2020年，新能源汽車銷量要占吉利整體銷量的90%以上。路特斯公關負責人向記者表示，新能源汽車是未來的發展趨勢，因此路特斯未來一定會在新能源上有所發展。同時，路特斯品牌所具有的輕量化設計、優異的空氣動力學以及駕駛操控等特性會繼續保持。

將與吉利實現更多協同

在收購沃爾沃汽車的案例上，吉利除了對沃爾沃進行輸血盤活，也讓沃爾沃與吉利產生了很多協同，如供領克和沃爾沃使用的CMA平台就是協同效應的產物，協同效應也是吉利近兩年快速發展的重要推動力。

事實上，吉利和路特斯的協同已經逐漸展開。2018年3月，吉利控股集團汽車運動部和瑞典 Cyang Racing 聯合組建了 Lotus Cyang Racing 車隊，在2018年的瑞典 Swedish GT 的比賽中，以瑞典王子卡爾·菲利普為首席車手的 Lotus Cyan Racing 車隊將使用路特斯 Evora GT4 參加全年的比賽。外媒 Motor Authority 分析稱，這將有助於提升路特斯在賽車運動中的形象。

路特斯公關負責人表示，在賽車運動方面以及吉利集團的品牌協同方面，路特斯都會以吉利集團的子品牌形象出現。

除此之外，鐘師分析認為，路特斯將來可能會為吉利和領克品牌賦能運動基因。一般來說，一個品牌如果產品線比較豐富，一定會派生出轎車、SUV等車型，也包括運動型轎跑。而路特斯的運動基因和技術積澱恰好可以幫助吉利或者領克去派生運動型的產品。

「領克這種高端品牌，需要一些優秀的基因去賦能，比如運動和跑車基因；吉利雖然不一定會開發跑車，但為了擴展產品線，可能會推出更有運動感的車型。」鐘師說，除此之外，吉利目前對寶騰是「輸出」，如果將來寶騰發展的好，需要更豐富的產品，也會用到路特斯的基因和技術。

如此一來，對吉利而言，不僅救活了路特斯，還可以和資深的內部資源進行整合，投資的回報會更大；而對路特斯而言，將來吉利或領克如果要使用路特斯的技術，也要支付費用，能給自己帶來很大的收益，這會讓它的經營狀況變得更好。

鐘師表示，路特斯目前的挑戰不是很大，只要吉利不斷去為它輸血賦能、改善經營，一步一步向前推進即可。至於將來如何把路特斯做大做強，等到路特斯的基礎已經比較牢固了，「滿血復活」之後，也可以作為進口車在中國銷售，或者用吉利在國內的一些工廠生產專門針對中國市場的路特斯品牌的，但又不是跑車的車型，這些可能都是存在的。

文：石雨峰 責任編輯：李彥麗

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