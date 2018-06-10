中民投主席董文標到訪阿里巴巴 馬雲:阿里是技術公司

董文標主席率隊到訪阿里巴巴，與馬雲互動交流

6月5日，中民投董事局主席董文標帶領亞洲金融合作聯盟30余家金融機構、25位董事長，以及中民投部分高管到訪阿里巴巴集團，並與阿里巴巴集團董事局主席馬雲互動交流。

阿里巴巴集團董事局主席馬雲對董主席一行的來訪表示「非常興奮」。馬雲表示阿里巴巴既不是一個物流公司，也不是一家金融企業，而是一家技術企業。「雖然這幾年，支付寶對金融產生了沖擊，但從未想過要顛覆金融機構。支付寶做的是毛細血管，金融機構做的是動脈系統。對於金融機構的沖擊、變革，更多是希望成為促進社會進步的創新力量。」

馬雲贈送董文標主席紀念禮物 馬雲贈送董文標主席紀念禮物

阿里巴巴集團資深副總裁、阿里雲總裁胡曉明，螞蟻金服集團副總裁、網商銀行行長黃浩，阿里釘釘CEO陳航分別介紹了阿裏雲、螞蟻金服和釘釘的發展情況，並表示非常願意開放合作，包括與亞洲金融合作聯盟成立科技聯盟，共同推進創新科技的應用。

馬雲還就鄉村振興、區塊鏈等話題與到訪的中民投高管進行了交流。他表示對鄉村的興趣非常大，只有農村進步了，中國的社會才真正進步；另外阿裏目前重點投入的三大核心技術，一是以大數據人工智能為主的技術，另外兩項是區塊鏈技術和物聯網技術。他認為，區塊鏈技術加上互聯網金融，今後才有可能打造21世紀數據時代、信息時代的金融體系和標準。

董文標主席表示，阿裏分享的理念、追求和技術給人留下了深刻的印象。董文標主席指出，近年來，金融行業對互聯網的態度經歷了三個階段的轉變，第一個階段是「不屑一顧」，第二個階段是「敬仰」，第三個階段是「改變」，「這一次來訪阿里巴巴，亞洲金融聯盟成員單位的董事長們都非常感興趣，這說明大家都是想改變的。」

董文標主席表示，此次訪問和座談收獲很大，希望雙方今後加強交流；中民投剛剛成立三年多，今後與阿里巴巴開展合作將會很有意義。

在到訪阿里巴巴前，董文標主席特別指出，中民投具有海納百川的包容性，能夠吸引並融合各界優秀精英共同發展，在當今快速變革的大時代，中民投一定要發揮民營企業「靈活、效率」這兩大優勢，一定要敢於嘗試和創新。董文標主席特別強調，希望年輕人大膽實幹、不斷創新，努力順應趨勢、敢於屹立潮頭，與中民投一起，奮力創造人生的壯麗事業。

自成立之初，中民投就始終從產業、模式、機制、布局等方面不斷探索，推動創新。中國已經從「世界工廠」轉變為全世界無與倫比的「創新試驗場」和新興商業模式大規模商業化的優質市場。這一切，都需要中民投這樣一家以推動轉型升級和產業成長為使命的創新力量。

為了尋求可持續的、長期的回報，中民投關註創新驅動的戰略新興產業及消費升級產業。目前，投資領域已涵蓋新能源、裝配式建築、通航、大健康等產業和融資租賃、保險、資管、VC/PE等金融服務業。未來，中民投將緊貼社區、深入鄉村，根據產業發展的痛點和需求，整合公司布局的多元產業，打造新業態。

中民投股東、和潤集團董事局主席虞松波，中民投顧問段青山，執行總裁呂本獻，董事局秘書鐘吉鵬，副總裁徐昭、王團維，中民投租賃董事長王蓉，哈爾濱銀行董事長郭志文、蘇州銀行董事長王蘭鳳等亞聯盟代表出席了本次訪問交流活動。

來源：中民投集團 責任編輯：陳楚潺

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