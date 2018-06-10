工信部：電信運營商全面自查不限量流量套餐

6月7日，針對基礎電信企業「不限量」套餐隱藏限制條款等宣傳問題，工業和信息化部相關司局組織召開會議，明確提出有關要求：

一是要求企業提高認識。要認真貫徹落實黨的十九大精神，堅持以人民為中心的發展思想，在企業提供經營服務過程中，始終從用戶需求角度出發，進一步提升服務意識，切實增強用戶的獲得感。

二是要求企業規範宣傳。要高度重視當前「不限量」套餐宣傳中存在的問題，全行業立即開展自查工作，切實規範此類套餐的宣傳推廣行為，不得誇大宣傳，對於限制條款要標示醒目。

三是要求企業舉一反三。要進一步規範經營行為，營銷宣傳時要做到真實、準確，實行明碼標價，對資費方案限制性條件以及有效期等需用戶注意的事項，要履行提醒義務，不得片面誇大或混淆優惠幅度，確保用戶明明白白消費。

四是要求企業強化服務。要進一步深化供給側結構性改革，完善套餐設計，重視用戶體驗，探索更加符合用戶需求的資費模式，加強資費公示，完善用戶流量使用告知和提醒服務，切實提升服務水平。

會上，三家基礎電信企業均表示將嚴格落實會議要求，立即開展自查，規範宣傳經營行為，確保用戶明明白白消費。

環球網科技 綜合報道 責任編輯：李彥麗

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