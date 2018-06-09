科地農業(08153-HK)取消定於6月27日呈請之聆訊

科地農業(08153-HK)公布，就內容有關ArticBlue於今年4月24日向法院提交對公司進行清盤之該呈請、公司與Artic Blue於今年4月26六日訂立之清償契據、Artic Blue於公司同意下向法院送交之同意傳票，以申請法院作出命令，撤回對公司提出之該呈請(尚未公佈)，以及公司與Artic Blue於今年5月8日訂立之經修訂及重列之清償契據。

法院已於今年5月29日作出命令：撤回對公司提出之該呈請(已於今年4月24日送交而尚未公佈)；取消定於今年6月27日該呈請之聆訊；在簽署同意傳票時Artic Blue支付破產管理署署長就該呈請的程序所引致的訟費協定金額為2,700港元，該金額將在Artic Blue之按金內扣除及將向Artic Blue退還按金結餘；及並無對同意傳票項下之申請費用及該呈請項下之行動作出其他訟費命令(惟Artic Blue應付上文第3段所述之破產管理署署長之訴訟費用除外)。命令之蓋印副本已由Artic Blue之法律顧問於今年6月8日送達公司之法律顧問。

於撤回該呈請後，香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第182條及百慕達1982年公司法第166條均不再具有任何效力。向法院申請認可令董事會亦謹此宣佈，公司之法律顧問現正擬備該申請。公司將於適當時候作出進一步公告，以知會其股東及投資者有關該申請之任何重大進展。

資料顯示，於今年4月26日，公司嘗試於網上存取其銀行戶口時發現其銀行戶口因對公司提出之清盤呈請而被暫停。在公司進一步查詢下，獲悉，Artic Blue已於4月24日向香港高等法院提交清盤呈請，以索償約3317.8萬元。科地農業其後與Artic Blue達成解，並訂立清償契據，對方承諾盡快撤銷或撤回該呈請。

科地農業當時否認結欠Artic Blue所指稱之3317.8萬元，但獲悉對方已向法院提出該呈請後，公司隨即與其展開討論及磋商，並訂立清償契據。據此，科地農業同意向Artic Blue支付2500萬港元。

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