金利通(08256-HK)訂立及終止認購協議 下周一復牌

於5月29日停牌的金利通(08256-HK)公布，於5月28日，該公司與認購人訂立認購協議。該公司與認購人已共同協定並已於6月7日訂立終止協議，以終止認購協議。

根據認購協議，認購人有條件認購及該公司有條件按每股認購股份之某一認購價配發及發行若干超過該公司已發行股本130%之認購股份。股份申請下周一復牌。

資料顯示，金利通於2月27日，創業板上市委員會於審閱聆訊考慮公司之申請，以審閱該函件所載之決定。於3月6日，公司接獲創業板上市委員會函件，當中載列其就審閱申請之決定。

創業板上市委員會考慮公司及聯交所提交的所有(書面及口頭)資料。根據決定函件，創業板上市委員會決定支持根據創業板上市規則第9.04條暫停公司股份交易，並根據創業板上市規則第9.14條展開取消公司上市地位程序的決定。創業板上市委員會認為，公司未能維持充足水平之營運或擁有充足價值之有形資產及╱或無形資產，就此，可根據創業板上市規則第17.26條，證明有充足潛在價值，以保證其股份持續上市。公司將會有自本函之日起計六個月的補救期限，以重新遵守創業板上市規則第17.26條。

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