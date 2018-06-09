首長國際(00697-HK)設合資開發與建設唐山市靜態交通出行市場

首長國際(00697-HK)公布，公司之附屬公司首中投資管理有限公司與唐山市城市建設投資集團有限公司訂立合資合同，以成立唐山智慧城市靜態交通產業發展有限公司。合資公司的成立是為了開發與建設唐山市靜態交通出行市場。

合資公司之目標認繳出資總額將為2億元(人民幣.下同)。首中投資認繳1.1億元，以現金出資，持有合資公司55%股權。於首次出資日首中投資實繳註冊資本將為人民幣550萬元。唐山城投認繳9,000萬元，以現金出資，持有合資公司45%股權。於首次出資日，唐山城投實繳註冊資本將為450萬元。合資公司的合營期限至2043年6月7日。

合資公司擬定經營範圍：靜態交通基礎設施及設備的投資、設計、建設、開發、運營；道路停車經營、公共停車場及配套物業建設、經營管理；電腦軟件發展及銷售；互聯網資訊服務；電子收費系統的建設、運營和清分結算；網路支付、預付卡的發行與受理；融資租賃；廣告位的租賃與管理；汽車救援、清障服務；新能源汽車配套基礎設施的投資建設及運營管理服務。

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