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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月08日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     凱衛     富邦美債1-3          達爾膚            新昕纖   美時     松崗       
易威     海灣     富邦美債7-10          唐鋒              謚源     寶利徠   亞昕       
穆拉德   友威科   富邦美債20年          益通              東林     強生                
南璋     寬魚國際 元大美債7-10          光頡              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱     太普高   富邦中國政策債          友銓              友銓     德麥                
精確              元大美債1-3          華韡              達威     中華食              
宏易              元大投資級公司債          九豪              松崗     世坤                
唐鋒              元大中國債3-5          信昌電            三圓     萬國通              
榮群              群益15年IG電信債          立敦              雙喜     新昕纖              
天宇              群益15年IG科技債          蜜望實            力泰     光明                
新零售            群益10年IG金融債          奧斯特            理銘     聚紡                
力新              國泰5Y+新興債          英格爾            亞都     銘旺實              
恩得利            國泰1-5Y高收債          昇華              東凌-KY  興采                
李洲              富邦全球投等債                            關中     新麥                
凱柏實業          富邦全球高收債                            隆中     方土霖              
遠昇              合世                                時報     至興                
及成              易威                                欣泰     萬在                
鑫龍騰            寶利徠                                       瑞穎                
和進              穆拉德                                       大恭                
耀勝              優盛                                         致振                
倚強              強生                                         康聯訊              
錦明              南璋                                         韋僑                
鑫創              勝昱                                         威潤                
廣寰科            精確                                         唐榮                
點晶              宏易                                         晉椿                
建舜電            唐鋒                                         世豐                
泰谷              聯亞                                         久陽                
典範              榮群                                         強新                
長天              天宇                                         松和                
哲固              世鎧                                         富強                
益通              新零售                                       力新                
振維              力新                                         凌網                
鴻翊              恩得利                                       恩得利              
迎輝              李洲                                         李洲                
欣厚-KY           凱柏實業                                     港建                
兆遠              遠昇                                         倚強                
系統電            及成                                         至寶電              
世紀              鑫龍騰                                       點晶                
華容              和進                                         杭特                
建榮              耀勝                                         鼎天                
立衛              倚強                                         幸康                
天揚              錦明                                         迎輝                
鈺創              鑫創                                         堡達                
佳總              廣寰科                                       重鳥鵬              
合正              點晶                                         光頡                
寶聯通            建舜電                                       天鉞電              
昇益              泰谷                                         合正                
凱鈺              典範                                         青雲                
德宏              長天                                         達威                
合邦              哲固                                         凱鈺                
萬旭              益通                                         合邦                
驊宏資            振維                                         業強                
久正              鴻翊                                         撼訊                
上揚              迎輝                                         合晶                
全譜              欣厚-KY                                      易通展              
易通展            兆遠                                         元隆                
安鈦克            湯石照明                                     沛亨                
元隆              信驊                                         迅德                
沛亨              系統電                                       倉和                
九暘              世紀                                         光菱                
凱碩              華容                                         星雲                
全達              建榮                                         森田                
奧斯特            立衛                                         三圓                
保銳              天揚                                         力泰                
越峰              鈺創                                         富裔                
英格爾            佳總                                         惠普                
士開              合正                                         中連貨              
志嘉              寶聯通                                       安心                
富裔              昇益                                         漢來美食            
正德              凱鈺                                         燦星旅              
燦星旅            德宏                                         富驛-KY             
富驛-KY           合邦                                         易飛網              
劍湖山            萬旭                                         高野                
德記              驊宏資                                       亞都                
泰偉              晉倫                                         滿心                
華義              久正                                         東凌-KY             
昇華              上揚                                         德記                
得利影            全譜                                         大展證              
鼎創達            易通展                                       誠品生活            
花王              安鈦克                                       得利影              
邦泰              元隆                                         時報                
                  沛亨                                         琉園                
                  神盾                                         旭然                
                  長華科                                       鼎創達              
                  九暘                                         捷必勝-KY            
                  凱碩                                         明揚                
                  來思達                                       旭源                
                  全達                                         紅木-KY             
                  奧斯特                                       霹靂                
                  保銳                                         花王                
                  越峰                                         欣雄                
                  英格爾                                       欣泰                
                  士開                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰                                                             
                  森鉅
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