◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月08日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 凱衛 富邦美債1-3 達爾膚 新昕纖 美時 松崗 易威 海灣 富邦美債7-10 唐鋒 謚源 寶利徠 亞昕 穆拉德 友威科 富邦美債20年 益通 東林 強生 南璋 寬魚國際 元大美債7-10 光頡 欣厚-KY 其祥-KY 勝昱 太普高 富邦中國政策債 友銓 友銓 德麥 精確 元大美債1-3 華韡 達威 中華食 宏易 元大投資級公司債 九豪 松崗 世坤 唐鋒 元大中國債3-5 信昌電 三圓 萬國通 榮群 群益15年IG電信債 立敦 雙喜 新昕纖 天宇 群益15年IG科技債 蜜望實 力泰 光明 新零售 群益10年IG金融債 奧斯特 理銘 聚紡 力新 國泰5Y+新興債 英格爾 亞都 銘旺實 恩得利 國泰1-5Y高收債 昇華 東凌-KY 興采 李洲 富邦全球投等債 關中 新麥 凱柏實業 富邦全球高收債 隆中 方土霖 遠昇 合世 時報 至興 及成 易威 欣泰 萬在 鑫龍騰 寶利徠 瑞穎 和進 穆拉德 大恭 耀勝 優盛 致振 倚強 強生 康聯訊 錦明 南璋 韋僑 鑫創 勝昱 威潤 廣寰科 精確 唐榮 點晶 宏易 晉椿 建舜電 唐鋒 世豐 泰谷 聯亞 久陽 典範 榮群 強新 長天 天宇 松和 哲固 世鎧 富強 益通 新零售 力新 振維 力新 凌網 鴻翊 恩得利 恩得利 迎輝 李洲 李洲 欣厚-KY 凱柏實業 港建 兆遠 遠昇 倚強 系統電 及成 至寶電 世紀 鑫龍騰 點晶 華容 和進 杭特 建榮 耀勝 鼎天 立衛 倚強 幸康 天揚 錦明 迎輝 鈺創 鑫創 堡達 佳總 廣寰科 重鳥鵬 合正 點晶 光頡 寶聯通 建舜電 天鉞電 昇益 泰谷 合正 凱鈺 典範 青雲 德宏 長天 達威 合邦 哲固 凱鈺 萬旭 益通 合邦 驊宏資 振維 業強 久正 鴻翊 撼訊 上揚 迎輝 合晶 全譜 欣厚-KY 易通展 易通展 兆遠 元隆 安鈦克 湯石照明 沛亨 元隆 信驊 迅德 沛亨 系統電 倉和 九暘 世紀 光菱 凱碩 華容 星雲 全達 建榮 森田 奧斯特 立衛 三圓 保銳 天揚 力泰 越峰 鈺創 富裔 英格爾 佳總 惠普 士開 合正 中連貨 志嘉 寶聯通 安心 富裔 昇益 漢來美食 正德 凱鈺 燦星旅 燦星旅 德宏 富驛-KY 富驛-KY 合邦 易飛網 劍湖山 萬旭 高野 德記 驊宏資 亞都 泰偉 晉倫 滿心 華義 久正 東凌-KY 昇華 上揚 德記 得利影 全譜 大展證 鼎創達 易通展 誠品生活 花王 安鈦克 得利影 邦泰 元隆 時報 沛亨 琉園 神盾 旭然 長華科 鼎創達 九暘 捷必勝-KY 凱碩 明揚 來思達 旭源 全達 紅木-KY 奧斯特 霹靂 保銳 花王 越峰 欣雄 英格爾 欣泰 士開 志嘉 富裔 正德 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 花王 邦泰 森鉅