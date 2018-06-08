[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月07日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 15073 0 00637L 元大滬深300正2 -8036 0 3481 群創 7624 14507 2317 鴻海 -6223 -13562 00677U 富邦VIX 5586 0 0056 元大高股息 -4184 -31828 00672L 元大S&P原油正2 4408 0 2344 華邦電 -3410 -8090 2883 開發金 3729 9 2448 晶電 -3234 -9117 2891 中信金 3087 28098 1303 南亞 -2853 -10601 2002 中鋼 2903 883 2323 中環 -2600 -18824 2834 臺企銀 2717 1512 00655L 國泰中國A50正2 -2149 0 2337 旺宏 2615 -7890 6116 彩晶 -2101 -4486 2881 富邦金 1842 19159 3682 亞太電 -1896 -12388 2888 新光金 1735 -14268 2353 宏碁 -1809 4309 2303 聯電 1625 4280 4938 和碩 -1386 -10621 2408 南亞科 1540 3767 2481 強茂 -1383 -5985 2885 元大金 1341 3112 0050 元大台灣50 -1367 -9923 2014 中鴻 1314 -1360 00673R 元大S&P原油反1 -1306 0 2890 永豐金 1311 14762 2363 矽統 -1126 154 2313 華通 1304 -2888 1605 華新 -1101 -6491 2347 聯強 1261 5848 2601 益航 -888 -7305 1312 國喬 1110 -1248 8163 達方 -857 -840 2801 彰銀 1110 9196 006204 永豐臺灣加權 -829 0 2882 國泰金 1037 -539 00670L 富邦NASDAQ正2 -791 0 2356 英業達 937 8337 2402 毅嘉 -768 380 00693U 華頓S&P黃豆 788 0 2376 技嘉 -745 -689 2338 光罩 733 -1572 1802 台玻 -704 -3843 2027 大成鋼 702 2320 2634 漢翔 -677 -2289 3711 日月光投控 677 1701 2412 中華電 -674 -3764 2455 全新 619 1496 2401 凌陽 -654 -381 00642U 元大S&P石油 618 0 3231 緯創 -619 -13918 2449 京元電子 603 -105 00631L 元大台灣50正2 -610 0 3665 貿聯-KY 579 335 2884 玉山金 -603 -5061 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股鉅亨台北資料中心
留言載入中...