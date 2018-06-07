◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月07日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 富邦上証正2 元大中型100 和康生 昶和 福壽 奇力新 嘉裕 元大滬深300正2 富邦科技 科妍 大統染 大統益 達欣工 東華 群益臺灣加權反1 元大台商50 上緯投控 海悅 天仁 大東 正道 富邦摩台 麗豐-KY 銘旺科 興泰 立益 同開 富邦發達 信昌化 卓越 宏亞 佳和 富邦金融 中鋼構 統領 達新 昶和 元大MSCI台灣 世紀鋼 立益 三洋紡 永豐臺灣加權 中環 怡華 本盟 國泰日經225 國巨 昶和 瑞利 元大歐洲50 光罩 大統染 樂士 元大日經225 茂矽 程泰 正峰新 國泰20年美債反1 錸德 永記 億泰 元大美債7-10正2 統懋 展宇 毛寶 元大美債7-10反1 友旺 鑫永銓 燁興 元大S&P日圓反1 奇力新 六暉-KY 中鴻 富邦歐洲 大毅 隴華 聚亨 FH彭博高收益債 華新科 銘旺科 千興 FH彭博新興債 嘉晶 奇力新 威致 FH富時不動產 禾伸堂 大毅 華豐 元大台灣高息低波 日電貿 嘉晶 首利 FH富時高息低波 玉晶光 禾伸堂 麗正 國泰RMB短期報酬 揚明光 日電貿 東訊 宏洲 瀚宇博 玉晶光 華泰 嘉裕 柏承 世芯-KY 錸德 東華 嘉聯益 圓展 倫飛 大東 鈞寶 拓凱 威盛 立益 達方 嘉聯益 國碩 佳和 台船 亞弘電 銘旺科 昶和 益航 悅城 統懋 三洋紡 杜康-DR 鈺邦 翔耀 本盟 陽光能源-DR 華友聯 太空梭 瑞利 佐登-KY 遠雄來 新利虹 樂士 潤泰材 夏都 麗臺 正峰新 欣欣 華映 億泰 統領 吉祥全 毛寶 友佳-DR 憶聲 科妍 一零四 科風 燁興 欣天然 和鑫 中鴻 新海 力特 官田鋼 秋雨 喬鼎 聚亨 欣高 正達 千興 全國 晟鈦 威致 jpp-KY 同泰 華豐 台數科 新世紀 首利 南六 誠創 麗正 基勝-KY 嘉威 東訊 波力-KY 力銘 華泰 泰昇-KY 亞太電 錸德 政伸 達能 倫飛 吉源-KY 清惠 威盛 慧友 國碩 勁永 銘旺科 捷泰 統懋 互億 翔耀 天瀚 太空梭 迅杰 新利虹 華上 麗臺 光麗-KY 華映 元晶 敦陽科 華冠 吉祥全 裕豐 憶聲 寶徠 德律 皇普 科風 日勝生 和鑫 台船 力特 六福 喬鼎 康師傅-DR 正達 聖馬丁-DR 晟鈦 神州-DR 同泰 耀傑-DR 新世紀 同方友友-DR 誠創 晨訊科-DR 嘉威 友佳-DR 力銘 陽光能源-DR 亞太電 精熙-DR 達能 中福 清惠 雷虎 慧友 中視 勁永 秋雨 捷泰 慶豐富 互億 國光生 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 研揚 華冠 裕豐 寶徠 皇普 達欣工 日勝生 台船 六福 王品 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 國光生 基勝-KY