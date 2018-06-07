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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月07日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     富邦上証正2 元大中型100          和康生            昶和     福壽     奇力新     
嘉裕     元大滬深300正2 富邦科技          科妍              大統染   大統益   達欣工     
東華     群益臺灣加權反1 元大台商50          上緯投控          海悅     天仁                
大東     正道     富邦摩台          麗豐-KY           銘旺科   興泰                
立益     同開     富邦發達          信昌化            卓越     宏亞                
佳和              富邦金融          中鋼構            統領     達新                
昶和              元大MSCI台灣          世紀鋼                     立益                
三洋紡            永豐臺灣加權          中環                       怡華                
本盟              國泰日經225          國巨                       昶和                
瑞利              元大歐洲50          光罩                       大統染              
樂士              元大日經225          茂矽                       程泰                
正峰新            國泰20年美債反1          錸德                       永記                
億泰              元大美債7-10正2          統懋                       展宇                
毛寶              元大美債7-10反1          友旺                       鑫永銓              
燁興              元大S&P日圓反1          奇力新                     六暉-KY             
中鴻              富邦歐洲          大毅                       隴華                
聚亨              FH彭博高收益債          華新科                     銘旺科              
千興              FH彭博新興債          嘉晶                       奇力新              
威致              FH富時不動產          禾伸堂                     大毅                
華豐              元大台灣高息低波          日電貿                     嘉晶                
首利              FH富時高息低波          玉晶光                     禾伸堂              
麗正              國泰RMB短期報酬          揚明光                     日電貿              
東訊              宏洲              瀚宇博                     玉晶光              
華泰              嘉裕              柏承                       世芯-KY             
錸德              東華              嘉聯益                     圓展                
倫飛              大東              鈞寶                       拓凱                
威盛              立益              達方                       嘉聯益              
國碩              佳和              台船                       亞弘電              
銘旺科            昶和              益航                       悅城                
統懋              三洋紡            杜康-DR                    鈺邦                
翔耀              本盟              陽光能源-DR                   華友聯              
太空梭            瑞利              佐登-KY                    遠雄來              
新利虹            樂士              潤泰材                     夏都                
麗臺              正峰新                                       欣欣                
華映              億泰                                         統領                
吉祥全            毛寶                                         友佳-DR             
憶聲              科妍                                         一零四              
科風              燁興                                         欣天然              
和鑫              中鴻                                         新海                
力特              官田鋼                                       秋雨                
喬鼎              聚亨                                         欣高                
正達              千興                                         全國                
晟鈦              威致                                         jpp-KY              
同泰              華豐                                         台數科              
新世紀            首利                                         南六                
誠創              麗正                                         基勝-KY             
嘉威              東訊                                         波力-KY             
力銘              華泰                                         泰昇-KY             
亞太電            錸德                                         政伸                
達能              倫飛                                         吉源-KY             
清惠              威盛                                                             
慧友              國碩                                                             
勁永              銘旺科                                                           
捷泰              統懋                                                             
互億              翔耀                                                             
天瀚              太空梭                                                           
迅杰              新利虹                                                           
華上              麗臺                                                             
光麗-KY           華映                                                             
元晶              敦陽科                                                           
華冠              吉祥全                                                           
裕豐              憶聲                                                             
寶徠              德律                                                             
皇普              科風                                                             
日勝生            和鑫                                                             
台船              力特                                                             
六福              喬鼎                                                             
康師傅-DR          正達                                                             
聖馬丁-DR          晟鈦                                                             
神州-DR           同泰                                                             
耀傑-DR           新世紀                                                           
同方友友-DR          誠創                                                             
晨訊科-DR          嘉威                                                             
友佳-DR           力銘                                                             
陽光能源-DR          亞太電                                                           
精熙-DR           達能                                                             
中福              清惠                                                             
雷虎              慧友                                                             
中視              勁永                                                             
秋雨              捷泰                                                             
慶豐富            互億                                                             
國光生            天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  研揚                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  達欣工                                                           
                  日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  六福                                                             
                  王品                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  國光生                                                           
                  基勝-KY
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