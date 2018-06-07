◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月07日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 凱衛 富邦美債1-3 達爾膚 新昕纖 美時 松崗 易威 海灣 富邦美債7-10 唐鋒 謚源 寶利徠 亞昕 穆拉德 友威科 富邦美債20年 益通 東林 強生 南璋 寬魚國際 元大美債7-10 振維 欣厚-KY 其祥-KY 勝昱 太普高 富邦中國政策債 光頡 友銓 德麥 精確 元大美債1-3 友銓 達威 中華食 宏易 元大投資級公司債 華韡 松崗 世坤 唐鋒 元大中國債3-5 九豪 三圓 萬國通 榮群 群益15年IG電信債 撼訊 雙喜 新昕纖 天宇 群益15年IG科技債 信昌電 力泰 光明 新零售 群益10年IG金融債 立敦 理銘 聚紡 力新 國泰5Y+新興債 蜜望實 亞都 銘旺實 恩得利 國泰1-5Y高收債 奧斯特 東凌-KY 興采 李洲 合世 英格爾 關中 新麥 凱柏實業 易威 昇華 隆中 永彰 遠昇 寶利徠 時報 方土霖 及成 穆拉德 欣泰 至興 鑫龍騰 優盛 萬在 和進 強生 瑞穎 耀勝 南璋 大恭 倚強 勝昱 致振 錦明 精確 康聯訊 鑫創 宏易 韋僑 廣寰科 唐鋒 威潤 點晶 聯亞 唐榮 建舜電 榮群 晉椿 泰谷 天宇 世豐 典範 新零售 強新 長天 力新 松和 哲固 恩得利 富強 益通 李洲 力新 振維 凱柏實業 凌網 鴻翊 遠昇 恩得利 迎輝 及成 李洲 欣厚-KY 鑫龍騰 港建 兆遠 和進 倚強 系統電 耀勝 至寶電 世紀 倚強 點晶 華容 錦明 杭特 建榮 鑫創 鼎天 立衛 廣寰科 幸康 天揚 點晶 泰谷 鈺創 建舜電 迎輝 佳總 泰谷 堡達 合正 典範 重鳥鵬 寶聯通 長天 光頡 昇益 哲固 天鉞電 凱鈺 益通 合正 德宏 振維 青雲 合邦 鴻翊 達威 萬旭 迎輝 凱鈺 驊宏資 欣厚-KY 合邦 久正 兆遠 業強 上揚 湯石照明 撼訊 全譜 系統電 合晶 易通展 世紀 易通展 安鈦克 華容 元隆 元隆 建榮 沛亨 沛亨 立衛 迅德 九暘 天揚 倉和 凱碩 鈺創 光菱 全達 佳總 星雲 奧斯特 合正 森田 保銳 寶聯通 三圓 越峰 昇益 力泰 英格爾 凱鈺 富裔 士開 德宏 惠普 志嘉 合邦 中連貨 富裔 萬旭 安心 正德 驊宏資 漢來美食 燦星旅 久正 燦星旅 富驛-KY 上揚 富驛-KY 劍湖山 全譜 易飛網 德記 易通展 高野 泰偉 泰詠 亞都 華義 安鈦克 滿心 昇華 元隆 東凌-KY 得利影 沛亨 德記 鼎創達 神盾 大展證 花王 長華科 誠品生活 邦泰 九暘 得利影 凱碩 時報 全達 琉園 奧斯特 旭然 保銳 鼎創達 越峰 捷必勝-KY 英格爾 明揚 士開 旭源 志嘉 紅木-KY 富裔 霹靂 正德 花王 燦星旅 欣雄 富驛-KY 欣泰 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 花王 邦泰 森鉅