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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月07日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     凱衛     富邦美債1-3          達爾膚            新昕纖   美時     松崗       
易威     海灣     富邦美債7-10          唐鋒              謚源     寶利徠   亞昕       
穆拉德   友威科   富邦美債20年          益通              東林     強生                
南璋     寬魚國際 元大美債7-10          振維              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱     太普高   富邦中國政策債          光頡              友銓     德麥                
精確              元大美債1-3          友銓              達威     中華食              
宏易              元大投資級公司債          華韡              松崗     世坤                
唐鋒              元大中國債3-5          九豪              三圓     萬國通              
榮群              群益15年IG電信債          撼訊              雙喜     新昕纖              
天宇              群益15年IG科技債          信昌電            力泰     光明                
新零售            群益10年IG金融債          立敦              理銘     聚紡                
力新              國泰5Y+新興債          蜜望實            亞都     銘旺實              
恩得利            國泰1-5Y高收債          奧斯特            東凌-KY  興采                
李洲              合世              英格爾            關中     新麥                
凱柏實業          易威              昇華              隆中     永彰                
遠昇              寶利徠                              時報     方土霖              
及成              穆拉德                              欣泰     至興                
鑫龍騰            優盛                                         萬在                
和進              強生                                         瑞穎                
耀勝              南璋                                         大恭                
倚強              勝昱                                         致振                
錦明              精確                                         康聯訊              
鑫創              宏易                                         韋僑                
廣寰科            唐鋒                                         威潤                
點晶              聯亞                                         唐榮                
建舜電            榮群                                         晉椿                
泰谷              天宇                                         世豐                
典範              新零售                                       強新                
長天              力新                                         松和                
哲固              恩得利                                       富強                
益通              李洲                                         力新                
振維              凱柏實業                                     凌網                
鴻翊              遠昇                                         恩得利              
迎輝              及成                                         李洲                
欣厚-KY           鑫龍騰                                       港建                
兆遠              和進                                         倚強                
系統電            耀勝                                         至寶電              
世紀              倚強                                         點晶                
華容              錦明                                         杭特                
建榮              鑫創                                         鼎天                
立衛              廣寰科                                       幸康                
天揚              點晶                                         泰谷                
鈺創              建舜電                                       迎輝                
佳總              泰谷                                         堡達                
合正              典範                                         重鳥鵬              
寶聯通            長天                                         光頡                
昇益              哲固                                         天鉞電              
凱鈺              益通                                         合正                
德宏              振維                                         青雲                
合邦              鴻翊                                         達威                
萬旭              迎輝                                         凱鈺                
驊宏資            欣厚-KY                                      合邦                
久正              兆遠                                         業強                
上揚              湯石照明                                     撼訊                
全譜              系統電                                       合晶                
易通展            世紀                                         易通展              
安鈦克            華容                                         元隆                
元隆              建榮                                         沛亨                
沛亨              立衛                                         迅德                
九暘              天揚                                         倉和                
凱碩              鈺創                                         光菱                
全達              佳總                                         星雲                
奧斯特            合正                                         森田                
保銳              寶聯通                                       三圓                
越峰              昇益                                         力泰                
英格爾            凱鈺                                         富裔                
士開              德宏                                         惠普                
志嘉              合邦                                         中連貨              
富裔              萬旭                                         安心                
正德              驊宏資                                       漢來美食            
燦星旅            久正                                         燦星旅              
富驛-KY           上揚                                         富驛-KY             
劍湖山            全譜                                         易飛網              
德記              易通展                                       高野                
泰偉              泰詠                                         亞都                
華義              安鈦克                                       滿心                
昇華              元隆                                         東凌-KY             
得利影            沛亨                                         德記                
鼎創達            神盾                                         大展證              
花王              長華科                                       誠品生活            
邦泰              九暘                                         得利影              
                  凱碩                                         時報                
                  全達                                         琉園                
                  奧斯特                                       旭然                
                  保銳                                         鼎創達              
                  越峰                                         捷必勝-KY            
                  英格爾                                       明揚                
                  士開                                         旭源                
                  志嘉                                         紅木-KY             
                  富裔                                         霹靂                
                  正德                                         花王                
                  燦星旅                                       欣雄                
                  富驛-KY                                      欣泰                
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰                                                             
                  森鉅
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