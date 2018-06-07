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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月07日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          15073         0    00637L 元大滬深300正2         -8036         0  
3481   群創                    7624     14507    2317   鴻海                   -6223    -13562  
00677U 富邦VIX                 5586         0    0056   元大高股息             -4184    -31828  
00672L 元大S&P原油正2          4408         0    2344   華邦電                 -3410     -8090  
2883   開發金                  3729         9    2448   晶電                   -3234     -9117  
2891   中信金                  3087     28098    1303   南亞                   -2853    -10601  
2002   中鋼                    2903       883    2323   中環                   -2600    -18824  
2834   臺企銀                  2717      1512    00655L 國泰中國A50正2         -2149         0  
2337   旺宏                    2615     -7890    6116   彩晶                   -2101     -4486  
2881   富邦金                  1842     19159    3682   亞太電                 -1896    -12388  
2888   新光金                  1735    -14268    2353   宏碁                   -1809      4309  
2303   聯電                    1625      4280    4938   和碩                   -1386    -10621  
2408   南亞科                  1540      3767    2481   強茂                   -1383     -5985  
2885   元大金                  1341      3112    0050   元大台灣50             -1367     -9923  
2014   中鴻                    1314     -1360    00673R 元大S&P原油反1         -1306         0  
2890   永豐金                  1311     14762    2363   矽統                   -1126       154  
2313   華通                    1304     -2888    1605   華新                   -1101     -6491  
2347   聯強                    1261      5848    2601   益航                    -888     -7305  
1312   國喬                    1110     -1248    8163   達方                    -857      -840  
2801   彰銀                    1110      9196    006204 永豐臺灣加權            -829         0  
2882   國泰金                  1037      -539    00670L 富邦NASDAQ正2           -791         0  
2356   英業達                   937      8337    2402   毅嘉                    -768       380  
00693U 華頓S&P黃豆              788         0    2376   技嘉                    -745      -689  
2338   光罩                     733     -1572    1802   台玻                    -704     -3843  
2027   大成鋼                   702      2320    2634   漢翔                    -677     -2289  
3711   日月光投控               677      1701    2412   中華電                  -674     -3764  
2455   全新                     619      1496    2401   凌陽                    -654      -381  
00642U 元大S&P石油              618         0    3231   緯創                    -619    -13918  
2449   京元電子                 603      -105    00631L 元大台灣50正2           -610         0  
3665   貿聯-KY                  579       335    2884   玉山金                  -603     -5061  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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