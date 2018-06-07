新聞

◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月07日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱  買超張數
2349   錸德         12324
2027   大成鋼        8975
2353   宏碁          4513
2345   智邦          3330
1605   華新          2265
3443   創意          1829
2303   聯電          1751
1101   台泥          1750
2456   奇力新        1640
2448   晶電          1535
2834   臺企銀        1162
2014   中鴻          1049
2478   大毅           928
4190   佐登-KY        899
1536   和大           806
6120   達運           700
3406   玉晶光         642
6456   GIS-KY         622
3034   聯詠           616
2455   全新           572
8016   矽創           550
2890   永豐金         549
2360   致茂           517
8163   達方           507
4943   康控-KY        485
3481   群創           484
2317   鴻海           460
2383   台光電         459
1402   遠東新         405
3665   貿聯-KY        402

◆賣超
代碼   股票名稱  賣超張數
2481   強茂         -4630
1305   華夏         -3596
2408   南亞科       -2643
2323   中環         -2000
5305   敦南         -1903
2891   中信金       -1653
1312   國喬         -1537
2377   微星         -1485
2883   開發金       -1246
3661   世芯-KY      -1190
1326   台化         -1123
3532   台勝科       -1052
0056   元大高股息   -1000
2882   國泰金        -975
3231   緯創          -968
9934   成霖          -900
3026   禾伸堂        -875
2464   盟立          -826
3583   辛耘          -754
2610   華航          -750
2376   技嘉          -606
3016   嘉晶          -547
1301   台塑          -540
5880   合庫金        -531
0050   元大台灣50      -500
1909   榮成          -500
2603   長榮          -413
3596   智易          -361
1304   台聚          -345
1319   東陽          -311
留言載入中...

相關新聞