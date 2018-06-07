◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月07日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 2349 錸德 12324 2027 大成鋼 8975 2353 宏碁 4513 2345 智邦 3330 1605 華新 2265 3443 創意 1829 2303 聯電 1751 1101 台泥 1750 2456 奇力新 1640 2448 晶電 1535 2834 臺企銀 1162 2014 中鴻 1049 2478 大毅 928 4190 佐登-KY 899 1536 和大 806 6120 達運 700 3406 玉晶光 642 6456 GIS-KY 622 3034 聯詠 616 2455 全新 572 8016 矽創 550 2890 永豐金 549 2360 致茂 517 8163 達方 507 4943 康控-KY 485 3481 群創 484 2317 鴻海 460 2383 台光電 459 1402 遠東新 405 3665 貿聯-KY 402 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 2481 強茂 -4630 1305 華夏 -3596 2408 南亞科 -2643 2323 中環 -2000 5305 敦南 -1903 2891 中信金 -1653 1312 國喬 -1537 2377 微星 -1485 2883 開發金 -1246 3661 世芯-KY -1190 1326 台化 -1123 3532 台勝科 -1052 0056 元大高股息 -1000 2882 國泰金 -975 3231 緯創 -968 9934 成霖 -900 3026 禾伸堂 -875 2464 盟立 -826 3583 辛耘 -754 2610 華航 -750 2376 技嘉 -606 3016 嘉晶 -547 1301 台塑 -540 5880 合庫金 -531 0050 元大台灣50 -500 1909 榮成 -500 2603 長榮 -413 3596 智易 -361 1304 台聚 -345 1319 東陽 -311
◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名鉅亨台北資料中心
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