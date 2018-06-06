◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月06日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 凱衛 富邦美債1-3 達爾膚 新昕纖 美時 松崗 易威 海灣 富邦美債7-10 唐鋒 謚源 寶利徠 亞昕 穆拉德 雙鴻 富邦美債20年 台蠟 東林 強生 南璋 友威科 元大美債7-10 美磊 欣厚-KY 其祥-KY 勝昱 寬魚國際 富邦中國政策債 益通 友銓 德麥 精確 太普高 元大美債1-3 振維 達威 中華食 宏易 元大投資級公司債 光頡 松崗 世坤 唐鋒 元大中國債3-5 友銓 三圓 萬國通 榮群 群益15年IG電信債 華韡 雙喜 新昕纖 天宇 群益15年IG科技債 九豪 力泰 光明 新零售 群益10年IG金融債 撼訊 理銘 聚紡 力新 國泰5Y+新興債 信昌電 亞都 銘旺實 恩得利 國泰1-5Y高收債 立敦 東凌-KY 興采 李洲 合世 蜜望實 關中 新麥 凱柏實業 易威 奧斯特 隆中 永彰 遠昇 穆拉德 英格爾 時報 方土霖 及成 優盛 昇華 欣泰 至興 鑫龍騰 強生 萬在 和進 南璋 瑞穎 耀勝 勝昱 大恭 倚強 精確 致振 錦明 宏易 康聯訊 鑫創 唐鋒 韋僑 廣寰科 榮群 威潤 點晶 天宇 唐榮 建舜電 新零售 晉椿 泰谷 力新 世豐 典範 恩得利 強新 長天 李洲 松和 哲固 凱柏實業 富強 益通 遠昇 力新 振維 及成 凌網 鴻翊 鑫龍騰 恩得利 迎輝 和進 李洲 欣厚-KY 耀勝 港建 兆遠 倚強 倚強 系統電 錦明 至寶電 世紀 鑫創 點晶 華容 廣寰科 杭特 建榮 點晶 鼎天 立衛 建舜電 幸康 天揚 泰谷 泰谷 鈺創 典範 迎輝 佳總 長天 堡達 合正 哲固 重鳥鵬 寶聯通 益通 光頡 昇益 振維 天鉞電 凱鈺 鴻翊 合正 德宏 迎輝 青雲 合邦 欣厚-KY 達威 萬旭 兆遠 凱鈺 驊宏資 系統電 合邦 久正 世紀 業強 上揚 華容 撼訊 全譜 建榮 合晶 易通展 立衛 易通展 安鈦克 天揚 沛亨 元隆 鈺創 迅德 沛亨 佳總 倉和 九暘 合正 光菱 凱碩 寶聯通 星雲 全達 昇益 森田 奧斯特 凱鈺 三圓 保銳 德宏 力泰 越峰 合邦 富裔 英格爾 萬旭 惠普 士開 驊宏資 中連貨 志嘉 久正 安心 富裔 上揚 漢來美食 正德 全譜 燦星旅 燦星旅 易通展 富驛-KY 富驛-KY 泰詠 易飛網 劍湖山 安鈦克 高野 德記 元隆 亞都 泰偉 沛亨 滿心 華義 九暘 東凌-KY 昇華 凱碩 德記 得利影 全達 大展證 鼎創達 奧斯特 誠品生活 花王 保銳 得利影 邦泰 越峰 時報 英格爾 琉園 士開 旭然 志嘉 鼎創達 富裔 捷必勝-KY 正德 明揚 燦星旅 旭源 富驛-KY 紅木-KY 劍湖山 花王 德記 欣雄 泰偉 欣泰 華義 昇華 得利影 鼎創達 花王 邦泰 森鉅