[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月05日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 9347 0 00637L 元大滬深300正2 -7676 0 2344 華邦電 7544 -4341 2323 中環 -3546 -11165 00672L 元大S&P原油正2 4842 0 00673R 元大S&P原油反1 -3084 0 00677U 富邦VIX 4014 0 2448 晶電 -2701 -12817 2888 新光金 3677 -16498 1605 華新 -2359 -1855 2886 兆豐金 2993 15500 2353 宏碁 -2216 934 2303 聯電 2866 7810 2409 友達 -2017 1128 2891 中信金 2825 21865 1303 南亞 -1972 -3448 2885 元大金 2267 -1052 3231 緯創 -1903 -16063 2349 錸德 2122 1090 0056 元大高股息 -1852 -27050 2884 玉山金 2121 -1956 2371 大同 -1732 1192 2890 永豐金 1820 15107 00655L 國泰中國A50正2 -1178 0 2332 友訊 1666 2234 2340 光磊 -1066 -3365 2887 台新金 1546 7008 00633L 富邦上証正2 -1063 0 2408 南亞科 1454 2682 3682 亞太電 -1043 -14982 2356 英業達 1426 7127 5521 工信 -1026 -3126 3017 奇鋐 1214 2372 2375 智寶 -958 -670 2027 大成鋼 1122 309 3037 欣興 -946 -1229 6176 瑞儀 1046 -361 0050 元大台灣50 -938 -5684 2801 彰銀 1035 9528 2308 台達電 -886 -1793 00642U 元大S&P石油 920 0 00636 國泰中國A50 -856 27949 2002 中鋼 913 -3433 3006 晶豪科 -848 -347 2419 仲琦 855 621 1326 台化 -844 -896 2892 第一金 827 7321 2338 光罩 -840 -2729 2882 國泰金 817 -3125 6153 嘉聯益 -817 578 1310 台苯 813 7137 2634 漢翔 -738 -922 3698 隆達 808 -216 1101 台泥 -685 11710 1409 新纖 794 1335 2376 技嘉 -638 185 1904 正隆 769 2959 2014 中鴻 -578 234 4906 正文 764 1334 2367 燿華 -564 1550 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股鉅亨台北資料中心
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