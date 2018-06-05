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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月05日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     元大滬深300正2 元大中型100          本盟              昶和     福壽     奇力新     
嘉裕     群益臺灣加權反1 元大台商50          和康生            大統染   大統益   達欣工     
東華     正道     富邦摩台          科妍              海悅     天仁                
大東     同開     富邦發達          上緯投控          銘旺科   興泰                
立益              富邦金融          麗豐-KY           卓越     宏亞                
佳和              元大MSCI台灣          信昌化            統領     達新                
昶和              永豐臺灣加權          中鋼構                     立益                
三洋紡            國泰日經225          世紀鋼                     怡華                
本盟              元大歐洲50          中環                       昶和                
瑞利              元大日經225          國巨                       大統染              
樂士              國泰20年美債反1          光罩                       程泰                
正峰新            元大美債7-10正2          茂矽                       永記                
億泰              元大美債7-10反1          錸德                       展宇                
毛寶              元大S&P日圓反1          承啟                       鑫永銓              
燁興              富邦歐洲          統懋                       六暉-KY             
中鴻              FH彭博高收益債          友旺                       隴華                
聚亨              FH彭博新興債          奇力新                     銘旺科              
千興              FH富時不動產          大毅                       奇力新              
威致              元大台灣高息低波          華新科                     大毅                
華豐              FH富時高息低波          嘉晶                       嘉晶                
首利              國泰RMB短期報酬          禾伸堂                     禾伸堂              
麗正              宏洲              日電貿                     日電貿              
東訊              嘉裕              玉晶光                     玉晶光              
華泰              東華              揚明光                     世芯-KY             
錸德              大東              銘鈺                       圓展                
倫飛              立益              瀚宇博                     拓凱                
威盛              佳和              柏承                       嘉聯益              
國碩              昶和              嘉聯益                     亞弘電              
銘旺科            三洋紡            達方                       悅城                
統懋              本盟              台船                       鈺邦                
翔耀              瑞利              益航                       華友聯              
太空梭            樂士              杜康-DR                    遠雄來              
新利虹            正峰新            陽光能源-DR                   夏都                
麗臺              億泰              佐登-KY                    欣欣                
華映              毛寶              潤泰材                     統領                
吉祥全            勝一                                         友佳-DR             
憶聲              燁興                                         一零四              
科風              中鴻                                         欣天然              
和鑫              官田鋼                                       新海                
力特              聚亨                                         秋雨                
喬鼎              千興                                         欣高                
正達              威致                                         全國                
晟鈦              華豐                                         jpp-KY              
同泰              首利                                         台數科              
新世紀            麗正                                         南六                
誠創              東訊                                         基勝-KY             
嘉威              華泰                                         波力-KY             
力銘              錸德                                         泰昇-KY             
亞太電            倫飛                                         政伸                
達能              威盛                                         吉源-KY             
清惠              國碩                                                             
慧友              銘旺科                                                           
勁永              統懋                                                             
捷泰              翔耀                                                             
互億              太空梭                                                           
天瀚              新利虹                                                           
迅杰              麗臺                                                             
華上              華映                                                             
光麗-KY           吉祥全                                                           
元晶              憶聲                                                             
華冠              科風                                                             
裕豐              和鑫                                                             
寶徠              力特                                                             
皇普              喬鼎                                                             
日勝生            正達                                                             
台船              晟鈦                                                             
六福              同泰                                                             
台南-KY           新世紀                                                           
康師傅-DR          誠創                                                             
聖馬丁-DR          嘉威                                                             
神州-DR           力銘                                                             
耀傑-DR           亞太電                                                           
同方友友-DR          達能                                                             
晨訊科-DR          清惠                                                             
友佳-DR           慧友                                                             
陽光能源-DR          勁永                                                             
精熙-DR           捷泰                                                             
中福              互億                                                             
雷虎              天瀚                                                             
中視              迅杰                                                             
秋雨              華上                                                             
慶豐富            光麗-KY                                                          
國光生            元晶                                                             
                  研揚                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  達欣工                                                           
                  日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  六福                                                             
                  國泰金                                                           
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  國光生
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