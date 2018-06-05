歐洲央行減少義大利債淨購買額度 否認與政治因素相關

《金融時報》報導，數據顯示在歐洲央行 (ECB) 購債計畫中，義大利主權債的占比下降，歐洲央行堅持表示，這與政治因素無關，而是因大筆德國國債到期，他們必須重新買入德債，但義大利民粹政府認為，這是歐洲央行向他們施壓的舉動。

新數據顯示，歐洲央行在 5 月購入 36 億歐元的義大利政府債，儘管這比 1 月和 3 月的淨購入額度還高，但在購債計畫的整體降比卻下滑。

歐洲央行對義大利主權債的淨購買占比

義大利新的政府預計將增加支出計畫，他們認為歐洲央行降低義大利主權債購債占比，是在進行施壓，要求他們採取更傳統的經濟政策。

義大利極右聯盟黨的經濟顧問 Claudio Borghi 表示，他們對於歐洲央行購入更多徳債「感到不意外」。他向金融時報說道，歐洲央行為義大利債市最大的參與者，對價格具有影響力。

歐洲央行指出，占比改變是由於很實際的原因，在大量德債到期之下，他們需要再購買德債，除了義大利之外，歐洲央行對法國、奧地利和比利時主權債的購買占比亦降低，法國的淨購買比例為 17%，是有記錄以來的最低水平。

歐洲央行亦減少西班牙和法國國債的淨購買額度

上週義大利政府債價格暴跌，因投資者對由聯盟黨和五星運動黨聯合組成的民粹政府前景感到恐懼。義大利公債和德債殖利率利差已來到 5 年來的最高水平，而義大利發行新債務的成本卻上升，導致該國一些政治人物認為他們在債券市場受到欺凌。

根據歐洲央行公佈的數據，上個月歐洲央行淨購買額的 28% 是德國債券，15% 是義大利債券，為 2015 年 3 月購債計畫開始以來，最低的占比。

歐洲央行 2.5 兆的購債計畫顯示，預計在 9 月之前，每個月將花費 300 億歐元購入歐洲國家政府債券。購入額度約是按照國家經濟體大小所分配，依照此規則，義大利應該有資格獲得約 17% 的占比。

Bruegel 智庫總監 Guntram Wolff 表示，這些數字反映了歐洲央行需要重新投資德國債務，並平衡之前過度購買義大利債券的情況。