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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月04日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     永捷     富邦美債1-3          達爾膚            新昕纖   美時     松崗       
易威     凱衛     富邦美債7-10          唐鋒              謚源     寶利徠   亞昕       
穆拉德   海灣     富邦美債20年          台蠟              東林     強生                
南璋     友威科   元大美債7-10          美磊              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱     寬魚國際 富邦中國政策債          振維              友銓     德麥                
精確     太普高   元大美債1-3          光頡              達威     中華食              
宏易              元大投資級公司債          友銓              松崗     世坤                
唐鋒              元大中國債3-5          華韡              三圓     萬國通              
榮群              群益15年IG電信債          撼訊              雙喜     新昕纖              
天宇              群益15年IG科技債          信昌電            力泰     光明                
新零售            群益10年IG金融債          蜜望實            理銘     聚紡                
力新              國泰5Y+新興債          奧斯特            亞都     銘旺實              
恩得利            國泰1-5Y高收債          英格爾            東凌-KY  興采                
李洲              合世              昇華              關中     新麥                
凱柏實業          易威                                隆中     永彰                
遠昇              穆拉德                              時報     方土霖              
及成              南璋                                欣泰     至興                
鑫龍騰            勝昱                                         萬在                
和進              精確                                         瑞穎                
耀勝              宏易                                         大恭                
倚強              唐鋒                                         永純                
錦明              榮群                                         致振                
鑫創              天宇                                         康聯訊              
廣寰科            新零售                                       韋僑                
點晶              力新                                         威潤                
建舜電            恩得利                                       唐榮                
泰谷              李洲                                         晉椿                
典範              美磊                                         世豐                
長天              凱柏實業                                     強新                
哲固              遠昇                                         松和                
益通              及成                                         富強                
振維              鑫龍騰                                       力新                
鴻翊              和進                                         凌網                
迎輝              耀勝                                         恩得利              
欣厚-KY           倚強                                         李洲                
兆遠              錦明                                         港建                
系統電            鑫創                                         倚強                
世紀              廣寰科                                       至寶電              
華容              點晶                                         點晶                
建榮              建舜電                                       杭特                
立衛              泰谷                                         鼎天                
天揚              典範                                         幸康                
鈺創              長天                                         泰谷                
佳總              哲固                                         迎輝                
合正              益通                                         堡達                
寶聯通            振維                                         重鳥鵬              
昇益              鴻翊                                         光頡                
凱鈺              迎輝                                         合正                
德宏              欣厚-KY                                      青雲                
合邦              兆遠                                         達威                
萬旭              系統電                                       凱鈺                
驊宏資            世紀                                         三聯                
久正              華容                                         合邦                
上揚              建榮                                         業強                
全譜              立衛                                         撼訊                
易通展            天揚                                         安碁                
安鈦克            鈺創                                         合晶                
元隆              佳總                                         易通展              
沛亨              合正                                         沛波                
九暘              寶聯通                                       沛亨                
凱碩              昇益                                         迅德                
全達              凱鈺                                         倉和                
奧斯特            德宏                                         光菱                
保銳              合邦                                         星雲                
越峰              萬旭                                         森田                
英格爾            驊宏資                                       三圓                
士開              久正                                         力泰                
志嘉              上揚                                         富裔                
富裔              全譜                                         惠普                
正德              易通展                                       中連貨              
燦星旅            泰詠                                         安心                
富驛-KY           安鈦克                                       漢來美食            
劍湖山            元隆                                         燦星旅              
德記              沛亨                                         富驛-KY             
泰偉              九暘                                         易飛網              
華義              凱碩                                         高野                
昇華              全達                                         亞都                
得利影            奧斯特                                       滿心                
鼎創達            保銳                                         東凌-KY             
花王              越峰                                         德記                
邦泰              英格爾                                       誠品生活            
                  士開                                         得利影              
                  志嘉                                         時報                
                  富裔                                         琉園                
                  正德                                         旭然                
                  燦星旅                                       鼎創達              
                  富驛-KY                                      捷必勝-KY            
                  劍湖山                                       明揚                
                  德記                                         旭源                
                  泰偉                                         紅木-KY             
                  華義                                         花王                
                  昇華                                         欣雄                
                  得利影                                       欣泰                
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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