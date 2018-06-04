歐洲債市歷經一週的動盪 匯市與股市將如何變化？

歐洲債券市場在歷經一週的動盪後，義大利國債殖利率和其他歐洲邊陲國家的殖利率都從高點回落，並開始趨於穩定。但歐債市場的健康程度、歐洲央行對經濟不穩定的回應以及其他資產類別所承受影響，仍是主要觀察點，以下為《金融時報》整理的看法。

歐元區正面臨政治風險 投資者是否仍願意進場？

義大利為歐元區第三大經濟體，該國組成民粹主義政府，使市場擔憂它們是否會退出歐元區，而在新政府預計提高支出情況下，義大利債與德債的殖利率利差擴大，代表投資者要求更高的風險溢價。

Axa Investment Managers 的投資長 Chris Iggo 認為，在現階段義大利離開歐元區的風險不高，提供義大利債一些支撐力道，但近來因為一些政治因素所帶來的風險，他認為義大利政府和歐洲機構之間，會產生一些緊張局勢，因此 10 年期義債和德債的殖利率利差可能達 200 至 250 基點。

10 年期義大利債與 10 年期德債殖利率利差

歐元區經濟體和政治的緊張局勢，使歐洲央行陷入兩難情況，最大的問題為是否要按照計畫進行 QE 退場，或是稍微延遲此計畫，以緩解義大利對金融市場帶來的壓力。

RBC Capital Markets 的歐洲經濟學家 Cathal Kennedy 指出，歐洲央行面臨成長緩慢的經濟以及政治僵局，他指出歐洲央行應該會在 7 月針對 QE 做出決策，而不是在最近一次的會議，這將給歐洲央行一點時間，去審視歐元區實際的成長情況。

德意志銀行的 G10 全球外匯主管 Alan Ruskin 指出，美國最新的就業數據「將支持美元」，儘管「在未來 12 至 18 個月內」，人們對勞動力市場過熱的擔憂將加劇，但財政刺激措施所帶來的很多影響仍還為顯現。

歐元兌美元走勢

但一些投資者認為，長期來看，包括美國赤字問題和歐元區增長趨勢在內的一系列因素，應該會使美元走低，瑞士信貸全球投資者 Michael Strobaek 表示，「近期義大利所造成壓力，並沒有改變我們對全球經濟基本面良好的看法」，他預期歐元兌美元會走強。

歐洲的波動會帶給股票投資者機會嗎？

今年歐洲股市的急劇變化，所以做出正確選項的投資者將有機會賺錢。今年歐股最佳的操作方式之一為賣空德國銀行類股，並買進航空航太或奢侈品的領先公司，這兩種產業較國際化。

德意志銀行今年以來股價已重挫 40%，成為歐洲 Stoxx 50 指數中表現最差的公司，德國商業銀行則下跌 26%。另一方面，航空設備製造商賽峰集團、LVMH 集團和空中巴士今年迄今都展現超過 20% 的漲幅，為 Stoxx 50 指數漲幅前 5 大的公司一份子。