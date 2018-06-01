義大利風險猶在！資金加速撤出歐洲股債基金

儘管義大利民粹主義政府亮一線生機，但政治前景仍充滿不確定性，投資者對該地區金融市場動盪感到擔憂，使得資金持續加速外流歐洲股票與債券基金，歐元區本週處於高度波動狀態。

根據 EPFR Global 數據，以西歐為主的股票基金 Western Europen ETF 承受連續 12 週的的資金外流，截至 5 月 30 日的一週，單周資金出逃高達 45 億美元，大幅超越上週的 23 億美元，今年迄今已流失 133 億美元的資金。

Western Europen ETF 連續 12 週資金外流

而歐洲債券基金則單周流失 13 億美元的資金，今年迄今為止，資金的淨流量下降至 20 億美元。

義大利五星運動黨以及極右派的聯盟黨嘗試組閣，推派疑歐派經濟學家 Paolo Savona 出任財政部長，此舉遭義大利總統 Sergio Mattarella 阻止，市場擔憂義大利恐需進行重新選舉，而該選擇可能將被視為是否離開歐元區的公投。

此情況在 31 日出現轉機，Mattarella 同意讓 Savona 出任財政部長，而原先放棄組閣的 Giuseppe Conte 亦同意回鍋出任總理，歐洲第一個民粹主義政府重燃生機，但投資者仍須對義大利和歐洲情況持謹慎態度。

《金融時報》報導，永明資產管理的投資研究部門總監 Dec Mullarkey 表示：「你必須非常謹慎，即使此政府已成立，但也可能在之後會陷入困境。對投資者而言，現在還處於初期階段，要對義大利狀態採取立場還言之過早。」

在過去兩週飆升超過 100 基點的義大利 10 年期國債殖利率，在週四回落至 2.7688%，2 年期義大利債殖利率則從高點 2.77% 下滑至 1.07%，但仍然比 5 月出水平高上許多，當時殖利率呈現負值。

義大利 10 年期國債殖利率走勢

截至 5 月 30 日，義大利 FTSE MIB 指數單週跌幅達 4.86%，31 日收在 21784.18 點。STOXX 歐洲 600 指數在同一期間下跌 1.8%。