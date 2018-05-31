◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧05月31日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 永捷 富邦美債1-3 達爾膚 新昕纖 美時 松崗 易威 凱衛 富邦美債7-10 唐鋒 謚源 寶利徠 穆拉德 海灣 富邦美債20年 台蠟 東林 強生 南璋 友威科 元大美債7-10 美磊 欣厚-KY 其祥-KY 勝昱 寬魚國際 富邦中國政策債 振維 友銓 中華食 精確 太普高 元大美債1-3 光頡 達威 世坤 宏易 元大投資級公司債 友銓 松崗 萬國通 唐鋒 元大中國債3-5 華韡 三圓 新昕纖 榮群 群益15年IG電信債 撼訊 雙喜 光明 天宇 群益10年IG金融債 信昌電 力泰 聚紡 新零售 國泰5Y+新興債 蜜望實 理銘 銘旺實 力新 國泰1-5Y高收債 奧斯特 亞都 興采 恩得利 合世 保銳 東凌-KY 直得 李洲 易威 英格爾 關中 永彰 凱柏實業 穆拉德 昇華 隆中 方土霖 遠昇 南璋 時報 至興 及成 勝昱 欣泰 萬在 鑫龍騰 精確 瑞穎 和進 宏易 大恭 耀勝 唐鋒 永純 倚強 榮群 致振 錦明 天宇 康聯訊 鑫創 新零售 韋僑 廣寰科 力新 威潤 點晶 恩得利 唐榮 建舜電 李洲 晉椿 泰谷 美磊 世豐 典範 凱柏實業 強新 長天 遠昇 松和 哲固 及成 富強 益通 鑫龍騰 力新 振維 和進 凌網 鴻翊 耀勝 恩得利 迎輝 倚強 李洲 欣厚-KY 錦明 港建 兆遠 鑫創 至寶電 系統電 廣寰科 點晶 世紀 點晶 鼎天 華容 建舜電 幸康 建榮 泰谷 泰谷 立衛 典範 迎輝 天揚 長天 堡達 鈺創 哲固 重鳥鵬 佳總 益通 光頡 合正 振維 晟楠 寶聯通 鴻翊 合正 昇益 迎輝 青雲 凱鈺 欣厚-KY 達威 德宏 兆遠 凱鈺 合邦 系統電 三聯 萬旭 世紀 合邦 驊宏資 華容 業強 久正 建榮 撼訊 上揚 立衛 安碁 全譜 天揚 合晶 易通展 鈺創 易通展 安鈦克 佳總 沛波 元隆 合正 迅德 沛亨 寶聯通 倉和 九暘 昇益 光菱 凱碩 凱鈺 星雲 全達 德宏 森田 奧斯特 合邦 三圓 保銳 萬旭 力泰 越峰 驊宏資 富裔 英格爾 久正 惠普 士開 上揚 中連貨 志嘉 全譜 安心 富裔 易通展 漢來美食 正德 安鈦克 燦星旅 燦星旅 元隆 富驛-KY 富驛-KY 沛亨 易飛網 劍湖山 九暘 高野 德記 凱碩 亞都 泰偉 全達 滿心 華義 奧斯特 東凌-KY 昇華 保銳 德記 得利影 越峰 誠品生活 鼎創達 英格爾 得利影 花王 士開 時報 邦泰 志嘉 琉園 富裔 旭然 正德 鼎創達 燦星旅 捷必勝-KY 富驛-KY 明揚 劍湖山 旭源 德記 花王 泰偉 欣雄 華義 欣泰 昇華 得利影 鼎創達 花王 全銓 邦泰