上交所：A股實現平穩納入 主要被動基金已完成建倉

上交所消息，今日盤後數據顯示，市場運行平穩，總體錶現為持續上漲，上證綜指最高3098.08點，最大漲幅1.86%，收報3095.47點，漲幅1.78%，成交1851.99億元，較上一交易日小幅減少。滬市MSCI納A板塊上漲1.81%，成交760億元，較上一交易日增加14%。

從資金流入情況看，滬股通流入MSCI納A板塊金額明顯放大，買入金額增加至112.7億元，創年内單日最高，約為近一個月平均水平(44億元)的2.5倍，146隻樣本股上漲率91%，無個股漲停，漲幅超過5%的個股僅7隻。從尾盤錶現看，最後5分鍾， MSCI納A板塊上漲0.13%，推動上證綜指上漲2.94個點，漲幅0.1%。滬股通買入MSCI納A板塊金額20.28億元，佔其全天買入金額的18%。據了解，主要被動基金已完成建倉。上交所全力維護市場穩定運行，基本實現了A股納入MSCI指數的平穩過渡。A股開啓了全面進入國際股票市場的新引擎。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)