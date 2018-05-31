大昌行集團(01828-HK)與各業主重續租賃物業

大昌行集團(01828-HK)公布，有關公司向各業主租賃若幹位於香港的物業。公司擬重續租賃前述物業，惟不包括中信電訊大廈12樓。因此，公司與各業主訂立日期為2018年5月31日的重續租賃協議，以規管於前租賃協議屆滿時公司租賃重續物業的條款，租期由2018年6月1日起至2021年5月31日止，為期3年。
此外，於2018年5月31日，大昌行奧利佳(公司間接全資附屬公司，作為租戶)與貴地(中信泰富間接全資附屬公司，作為業主)訂立一租賃協議，大昌行奧利佳將租用偉倫中心物業，租期由2018年6月1日起至2018年12月31日止，為期7個月。
截至2018年、2019年、2020年及2021年12月31日止財政年度，根據租賃協議預期應支付的最高金額(包括租金、管理費及其他開支(不包括業主及貴地分别自公司及大昌行奧利佳收取以向獨立第三方支付的款項))將分别約為港幣161.6百萬元、港幣274.2百萬元、港幣298.8百萬元及港幣125.2百萬元。
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