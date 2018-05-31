[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/05/30 107/05/29 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.43420 10.43290 0.00130 0.01246 大華銀多元特別收益平衡基金 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.41920 9.41670 0.00250 0.02655 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.65300 9.65200 0.00100 0.01036 中國信託台灣活力基金 17.22000 17.24000 -0.02000 -0.11601 中國信託台灣優勢基金 19.50000 19.60000 -0.10000 -0.51020 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.71510 9.72680 -0.01170 -0.12029 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.20560 9.21680 -0.01120 -0.12152 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.15960 10.17720 -0.01760 -0.17294 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.62390 9.64060 -0.01670 -0.17323 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.26140 10.28390 -0.02250 -0.21879 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.00450 9.02420 -0.01970 -0.21830 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.31970 11.28930 0.03040 0.26928 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.27710 10.24960 0.02750 0.26830 中國信託智能運動基金-台幣 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143 中國信託智能運動基金-美元 10.44000 10.52000 -0.08000 -0.76046 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97460 10.97450 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.48030 9.46100 0.01930 0.20400 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.24320 9.22430 0.01890 0.20489 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.65490 9.64040 0.01450 0.15041 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.40810 9.39400 0.01410 0.15010 中國信託精穩基金 18.71030 18.85260 -0.14230 -0.75480 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.94000 11.03000 -0.09000 -0.81596 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.64000 10.72000 -0.08000 -0.74627 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.40000 11.51000 -0.11000 -0.95569 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.12000 11.22000 -0.10000 -0.89127 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 71.08000 71.55000 -0.47000 -0.65688 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.40380 37.89510 0.50870 1.34239 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.31790 11.31690 0.00100 0.00884 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.86010 10.88450 -0.02440 -0.22417 元大上證50基金 30.41000 31.10000 -0.69000 -2.21865 元大大中華TMT基金-人民幣 13.08000 13.24000 -0.16000 -1.20846 元大大中華TMT基金-新台幣 12.14000 12.31000 -0.17000 -1.38099 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.41000 13.47000 -0.06000 -0.44543 元大大中華價值指數基金-美元 13.45000 13.57000 -0.12000 -0.88430 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.65600 17.77700 -0.12100 -0.68065 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.45700 11.54800 -0.09100 -0.78802 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.47500 11.59200 -0.11700 -1.00932 元大中國平衡基金-人民幣 3.20000 3.23000 -0.03000 -0.92879 元大中國平衡基金-新台幣 14.89000 15.05000 -0.16000 -1.06312 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.30110 47.27770 0.02340 0.04949 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.34990 10.34430 0.00560 0.05414 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.62600 9.62080 0.00520 0.05405 元大中國機會債券基金-新台幣 9.91550 9.93270 -0.01720 -0.17317 元大巴西指數基金 5.53100 5.45300 0.07800 1.43041 元大巴菲特基金 31.10000 31.49000 -0.39000 -1.23849 元大日經225基金 27.77000 28.21000 -0.44000 -1.55973 元大台商收成基金 24.25000 24.59000 -0.34000 -1.38268 元大台灣50單日反向1倍基金 12.77000 12.59000 0.18000 1.42971 元大台灣50單日正向2倍基金 35.78000 36.92000 -1.14000 -3.08776 元大台灣中型100基金 33.66000 34.03000 -0.37000 -1.08728 元大台灣加權股價指數基金 24.83400 25.17900 -0.34500 -1.37019 元大台灣卓越50基金 80.48000 81.80000 -1.32000 -1.61369 元大台灣金融基金 17.26000 17.62000 -0.36000 -2.04313 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.72000 31.13000 -0.41000 -1.31706 元大台灣高股息基金 26.09000 26.48000 -0.39000 -1.47281 元大台灣電子科技基金 35.64000 36.10000 -0.46000 -1.27424 元大全球ETF成長組合基金 10.27000 10.33000 -0.06000 -0.58083 元大全球ETF穩健組合基金 14.65000 14.70000 -0.05000 -0.34014 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.51000 13.36000 0.15000 1.12275 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.50000 9.39000 0.11000 1.17146 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.75000 12.57000 0.18000 1.43198 元大全球不動產證券化基金-美元 12.81200 12.69400 0.11800 0.92957 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.12000 7.14000 -0.02000 -0.28011 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.40000 8.38000 0.02000 0.23866 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.62000 6.60000 0.02000 0.30303 元大全球股票入息基金-美元配息 9.82400 9.98900 -0.16500 -1.65182 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.51000 10.67000 -0.16000 -1.49953 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.48000 9.62000 -0.14000 -1.45530 元大全球新興市場精選組合基金 13.89000 13.97000 -0.08000 -0.57266 元大全球農業商機基金 16.47000 16.56000 -0.09000 -0.54348 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 元大印度指數基金 9.53800 9.60800 -0.07000 -0.72856 元大印度基金 12.58000 12.70000 -0.12000 -0.94488 元大多多基金 22.69000 22.85000 -0.16000 -0.70022 元大多福基金 61.39000 61.95000 -0.56000 -0.90395 元大亞太成長基金 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.59530 8.59790 -0.00260 -0.03024 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.13800 7.14020 -0.00220 -0.03081 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.83400 9.85200 -0.01800 -0.18270 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.06000 10.02500 0.03500 0.34913 元大卓越基金 53.03000 53.73000 -0.70000 -1.30281 元大店頭基金 9.72000 9.83000 -0.11000 -1.11902 元大泛歐成長基金 9.42000 9.58000 -0.16000 -1.67015 元大美元貨幣市場基金-美元 10.21720 10.21670 0.00050 0.00489 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.31240 9.29250 0.01990 0.21415 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.00310 30.81940 0.18370 0.59605 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.74670 36.80150 0.94520 2.56837 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.86580 19.30810 -0.44230 -2.29075 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.68380 18.82550 0.85830 4.55924 元大美國政府7至10年期債券基金 38.05690 37.46710 0.58980 1.57418 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.31060 20.55560 -0.24500 -1.19189 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.26280 17.84190 0.42090 2.35905 元大高科技基金 22.00000 22.07000 -0.07000 -0.31717 元大得利貨幣市場基金 16.23640 16.23620 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97000 11.96980 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 14.55000 14.59000 -0.04000 -0.27416 元大華夏中小基金 8.37000 8.49000 -0.12000 -1.41343 元大新中國基金-人民幣 10.93000 11.04000 -0.11000 -0.99638 元大新中國基金-美元 10.97300 11.13200 -0.15900 -1.42831 元大新中國基金-新台幣 10.63000 10.76000 -0.13000 -1.20818 元大新主流基金 31.69000 31.78000 -0.09000 -0.28320 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.82540 9.78020 0.04520 0.46216 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.51770 9.47390 0.04380 0.46232 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.70490 9.64640 0.05850 0.60644 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.40600 9.34940 0.05660 0.60539 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.58650 9.54110 0.04540 0.47584 元大新興亞洲基金 12.01000 12.12000 -0.11000 -0.90759 元大萬泰貨幣市場基金 15.08640 15.08620 0.00020 0.00133 元大經貿基金 43.04000 43.38000 -0.34000 -0.78377 元大實質多重資產基金-人民幣 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112 元大實質多重資產基金-美元 9.58200 9.57800 0.00400 0.04176 元大實質多重資產基金-新台幣 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 元大滬深300單日反向1倍基金 15.07000 14.82000 0.25000 1.68691 元大滬深300單日正向2倍基金 15.00000 15.52000 -0.52000 -3.35052 元大精準中小基金 23.55000 23.92000 -0.37000 -1.54682 元大摩臺基金 37.66000 38.27000 -0.61000 -1.59394 元大標普500基金 24.32000 24.53000 -0.21000 -0.85609 元大標普500單日反向1倍基金 13.74000 13.60000 0.14000 1.02941 元大標普500單日正向2倍基金 30.99000 31.58000 -0.59000 -1.86827 元大標智滬深300基金 18.36000 18.80000 -0.44000 -2.34043 元大歐洲50基金 24.50000 24.94000 -0.44000 -1.76423 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.58040 9.58350 -0.00310 -0.03235 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.15100 10.15060 0.00040 0.00394 元大績效基金 65.50000 65.69000 -0.19000 -0.28924 元大韓國KOSPI200基金 23.74000 24.26000 -0.52000 -2.14345 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.43000 16.55000 -0.12000 -0.72508 日盛上選基金 37.06000 37.09000 -0.03000 -0.08088 日盛小而美基金 20.03000 20.20000 -0.17000 -0.84158 日盛中國內需動力基金 11.28000 11.43000 -0.15000 -1.31234 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.10000 12.25000 -0.15000 -1.22449 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.34000 12.55000 -0.21000 -1.67331 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.40000 12.58000 -0.18000 -1.43084 日盛日盛基金 15.67000 15.70000 -0.03000 -0.19108 日盛目標收益組合基金(美元) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.34000 10.44000 -0.10000 -0.95785 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.97470 9.99910 -0.02440 -0.24402 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.48650 9.50960 -0.02310 -0.24291 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.75370 9.77110 -0.01740 -0.17808 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.27850 9.29510 -0.01660 -0.17859 日盛亞洲機會基金 7.80000 7.83000 -0.03000 -0.38314 日盛首選基金 18.74000 18.83000 -0.09000 -0.47796 日盛高科技基金 19.75000 19.77000 -0.02000 -0.10116 日盛貨幣市場基金 14.75390 14.75370 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 45.67000 45.71000 -0.04000 -0.08751 日盛精選五虎基金 40.72000 41.16000 -0.44000 -1.06900 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47060 13.47050 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 37.15000 37.39000 -0.24000 -0.64188 台新MSCI中國基金 22.36000 22.45000 -0.09000 -0.40089 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.62000 18.17000 0.45000 2.47661 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.88000 21.71000 -0.83000 -3.82312 台新大眾貨幣市場基金 14.14690 14.14680 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.91270 9.88750 0.02520 0.25487 台新中美貨幣市場基金-美元 10.78020 10.79880 -0.01860 -0.17224 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.05370 10.05100 0.00270 0.02686 台新中國通基金 51.01000 50.93000 0.08000 0.15708 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56640 0.57940 -0.01300 -2.24370 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.96700 17.32500 -0.35800 -2.06638 台新中國精選中小基金-美元 0.41750 0.42520 -0.00770 -1.81091 台新中國精選中小基金-新台幣 12.52000 12.73000 -0.21000 -1.64965 台新主流基金 25.63000 25.63000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.97000 18.86000 0.11000 0.58324 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63640 0.63370 0.00270 0.42607 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.33000 14.24000 0.09000 0.63202 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48000 0.47800 0.00200 0.41841 台新台灣中小基金 39.81000 39.88000 -0.07000 -0.17553 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.38470 9.39280 -0.00810 -0.08624 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.32300 9.36090 -0.03790 -0.40488 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.53000 8.55000 -0.02000 -0.23392 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.34130 10.38320 -0.04190 -0.40354 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.56250 10.61040 -0.04790 -0.45144 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.28680 11.33800 -0.05120 -0.45158 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517 台新印度基金 15.62000 15.76000 -0.14000 -0.88832 台新亞美短期債券基金 10.96070 10.93740 0.02330 0.21303 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.67340 8.66700 0.00640 0.07384 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29550 0.29590 -0.00040 -0.13518 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.87310 11.86440 0.00870 0.07333 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39860 0.39910 -0.00050 -0.12528 台新真吉利貨幣市場基金 11.08020 11.08010 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.75940 29.78940 -0.03000 -0.10071 台新智慧生活基金-美元 10.20140 10.25410 -0.05270 -0.51394 台新智慧生活基金-新台幣 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.96110 8.96060 0.00050 0.00558 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.90660 8.88840 0.01820 0.20476 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.49010 9.48970 0.00040 0.00422 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.44050 9.42120 0.01930 0.20486 台新新興市場債券基金(A類型) 10.48220 10.43380 0.04840 0.46388 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34460 0.34370 0.00090 0.26186 台新新興市場債券基金(B類型) 7.92500 7.88840 0.03660 0.46397 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27390 0.27320 0.00070 0.25622 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.28000 6.45000 -0.17000 -2.63566 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.31000 20.21000 0.10000 0.49480 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.69400 10.75900 -0.06500 -0.60415 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 25.18000 25.19000 -0.01000 -0.03970 未來資產全球大消費基金 15.12000 15.21000 -0.09000 -0.59172 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲新富基金 22.13000 22.37000 -0.24000 -1.07287 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55390 12.55370 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 15.60000 15.59000 0.01000 0.06414 未來資產新興市場債券基金A 8.81270 8.79810 0.01460 0.16594 未來資產新興市場債券基金B 6.80210 6.79090 0.01120 0.16493 未來資產閣來寶全球組合基金 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.01960 11.01870 0.00090 0.00817 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.22580 10.25300 -0.02720 -0.26529 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.44980 9.43440 0.01540 0.16323 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.62990 10.61260 0.01730 0.16301 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.48500 8.51650 -0.03150 -0.36987 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.60440 9.64050 -0.03610 -0.37446 永豐中小基金 57.23000 57.79000 -0.56000 -0.96903 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79600 1.81160 -0.01560 -0.86112 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34100 2.36140 -0.02040 -0.86389 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.51520 8.62770 -0.11250 -1.30394 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.76810 10.91050 -0.14240 -1.30516 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.09000 5.11000 -0.02000 -0.39139 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.76000 23.94000 -0.18000 -0.75188 永豐主流品牌基金 17.92000 18.23000 -0.31000 -1.70049 永豐永豐基金 36.61000 37.12000 -0.51000 -1.37392 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.97870 9.99280 -0.01410 -0.14110 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.97860 9.99270 -0.01410 -0.14110 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.98320 9.98380 -0.00060 -0.00601 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.98320 9.98380 -0.00060 -0.00601 永豐亞洲民生消費基金 12.50000 12.54000 -0.04000 -0.31898 永豐南非幣2021保本基金 12.80700 12.82130 -0.01430 -0.11153 永豐高科技基金 28.35000 28.67000 -0.32000 -1.11615 永豐貨幣市場基金 13.86840 13.86820 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.03110 2.02180 0.00930 0.45999 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.38600 2.39000 -0.00400 -0.16736 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.81570 7.81500 0.00070 0.00896 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.35750 10.35640 0.00110 0.01062 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.27990 7.28970 -0.00980 -0.13444 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.06540 11.08040 -0.01500 -0.13537 永豐臺灣加權ETF基金 53.96000 54.70000 -0.74000 -1.35283 永豐領航科技基金 44.99000 45.25000 -0.26000 -0.57459 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.01000 10.27000 -0.26000 -2.53165 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.09000 10.25000 -0.16000 -1.56098 永豐趨勢平衡基金 52.04000 52.46000 -0.42000 -0.80061 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.47700 11.47590 0.00110 0.00959 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.63560 9.62800 0.00760 0.07894 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.76050 9.75280 0.00770 0.07895 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.61070 9.60300 0.00770 0.08018 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.69540 9.68760 0.00780 0.08052 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.64470 9.64550 -0.00080 -0.00829 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.90100 9.90180 -0.00080 -0.00808 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.58690 9.58930 -0.00240 -0.02503 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.75500 9.75750 -0.00250 -0.02562 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.65000 11.73000 -0.08000 -0.68201 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.79000 10.89000 -0.10000 -0.91827 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.67000 11.78000 -0.11000 -0.93379 兆豐國際中小基金 16.86000 16.98000 -0.12000 -0.70671 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.06000 15.14000 -0.08000 -0.52840 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.81000 20.95000 -0.14000 -0.66826 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.97000 21.14000 -0.17000 -0.80416 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.32000 12.37000 -0.05000 -0.40420 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.32000 12.37000 -0.05000 -0.40420 兆豐國際生命科學基金 15.16000 15.23000 -0.07000 -0.45962 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.26550 10.32600 -0.06050 -0.58590 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.63700 10.70850 -0.07150 -0.66769 兆豐國際全球高股息基金 11.53000 11.67000 -0.14000 -1.19966 兆豐國際全球基金 31.89000 32.19000 -0.30000 -0.93197 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.22380 10.22330 0.00050 0.00489 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.73840 9.71780 0.02060 0.21198 兆豐國際國民基金 22.95000 23.09000 -0.14000 -0.60632 兆豐國際第一基金 13.79000 13.90000 -0.11000 -0.79137 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.89010 9.89910 -0.00900 -0.09092 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.92320 7.93040 -0.00720 -0.09079 兆豐國際萬全基金 21.29000 21.43000 -0.14000 -0.65329 兆豐國際電子基金 27.35000 27.61000 -0.26000 -0.94169 兆豐國際綠鑽基金 8.07000 8.13000 -0.06000 -0.73801 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.75000 22.14000 -0.39000 -1.76152 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.13000 16.92000 0.21000 1.24113 兆豐國際豐台灣基金 32.60000 32.86000 -0.26000 -0.79124 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48930 12.48910 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.33000 11.41000 -0.08000 -0.70114 合庫全球高收益債券基金A類型 11.02820 11.05700 -0.02880 -0.26047 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.89430 11.93120 -0.03690 -0.30927 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.67900 10.71130 -0.03230 -0.30155 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.44610 11.49050 -0.04440 -0.38641 合庫全球高收益債券基金B類型 8.17660 8.19790 -0.02130 -0.25982 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.56970 9.59960 -0.02990 -0.31147 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.07870 9.10620 -0.02750 -0.30199 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.06660 9.10240 -0.03580 -0.39330 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.38570 9.41410 -0.02840 -0.30168 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.12000 10.21000 -0.09000 -0.88149 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.17000 11.29000 -0.12000 -1.06289 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.40000 9.48000 -0.08000 -0.84388 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.53000 10.65000 -0.12000 -1.12676 合庫全球新興市場基金 9.42000 9.53000 -0.11000 -1.15425 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 合庫貨幣市場基金 10.11910 10.11900 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.62060 9.63570 -0.01510 -0.15671 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.88410 9.90000 -0.01590 -0.16061 合庫新興多重收益基金A類型 10.13740 10.14560 -0.00820 -0.08082 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.64600 11.66540 -0.01940 -0.16630 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.60420 13.63480 -0.03060 -0.22443 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.11360 9.12880 -0.01520 -0.16651 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.74640 9.76210 -0.01570 -0.16083 合庫新興多重收益基金B類型 8.07150 8.07800 -0.00650 -0.08047 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.07660 9.09240 -0.01580 -0.17377 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.37070 10.39340 -0.02270 -0.21841 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.35000 10.47000 -0.12000 -1.14613 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.29000 10.38000 -0.09000 -0.86705 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.17000 10.26000 -0.09000 -0.87719 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.11000 10.18000 -0.07000 -0.68762 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.91550 10.91440 0.00110 0.01008 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.55450 10.60110 -0.04660 -0.43958 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10750 10.13190 -0.02440 -0.24082 安聯中國東協基金 16.11000 16.18000 -0.07000 -0.43263 安聯中國策略基金 15.83000 15.99000 -0.16000 -1.00063 安聯中華新思路基金-人民幣 14.88000 14.94000 -0.06000 -0.40161 安聯中華新思路基金-美元 14.84000 14.97000 -0.13000 -0.86840 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.55000 13.63000 -0.08000 -0.58694 安聯台灣大壩基金 28.12000 28.13000 -0.01000 -0.03555 安聯台灣科技基金 47.76000 47.83000 -0.07000 -0.14635 安聯台灣貨幣市場基金 12.47820 12.47810 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 31.23000 31.27000 -0.04000 -0.12792 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08260 10.07620 0.00640 0.06352 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.01640 15.00920 0.00720 0.04797 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68930 9.68460 0.00470 0.04853 安聯四季成長組合基金-美元 11.46000 11.56000 -0.10000 -0.86505 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.42000 11.50000 -0.08000 -0.69565 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.07320 12.06900 0.00420 0.03480 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08820 10.08770 0.00050 0.00496 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.21580 12.21680 -0.00100 -0.00819 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59270 9.58820 0.00450 0.04693 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.42890 9.42850 0.00040 0.00424 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.12870 9.12930 -0.00060 -0.00657 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.65000 11.73000 -0.08000 -0.68201 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.24000 11.31000 -0.07000 -0.61892 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.57000 10.65000 -0.08000 -0.75117 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.47000 11.56000 -0.09000 -0.77855 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.66000 10.72000 -0.06000 -0.55970 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.42000 10.50000 -0.08000 -0.76190 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.84950 11.85460 -0.00510 -0.04302 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.88770 10.90050 -0.01280 -0.11743 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.56230 10.57550 -0.01320 -0.12482 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.01550 9.02200 -0.00650 -0.07205 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.80470 8.81510 -0.01040 -0.11798 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.51550 8.52610 -0.01060 -0.12432 安聯全球人口趨勢基金 11.23000 11.34000 -0.11000 -0.97002 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.34000 9.41000 -0.07000 -0.74389 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.18000 34.37000 -0.19000 -0.55281 安聯全球油礦金趨勢基金 8.73000 8.80000 -0.07000 -0.79545 安聯全球計量平衡基金 12.71000 12.76000 -0.05000 -0.39185 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.06070 12.04470 0.01600 0.13284 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.51330 10.49930 0.01400 0.13334 安聯全球新興市場基金 18.46000 18.60000 -0.14000 -0.75269 安聯全球農金趨勢基金 9.40000 9.47000 -0.07000 -0.73918 安聯全球綠能趨勢基金 9.34000 9.42000 -0.08000 -0.84926 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020 安聯亞洲動態策略基金 25.05000 25.18000 -0.13000 -0.51628 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利台灣動力基金 33.50000 33.91000 -0.41000 -1.20908 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.34170 10.40070 -0.05900 -0.56727 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.86610 9.90460 -0.03850 -0.38871 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.23910 8.28610 -0.04700 -0.56721 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.05610 8.09090 -0.03480 -0.43011 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.18000 10.35000 -0.17000 -1.64251 宏利全球債券組合基金 12.92830 12.93210 -0.00380 -0.02938 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.26450 4.31160 -0.04710 -1.09240 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.69140 0.69940 -0.00800 -1.14384 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.83000 20.04000 -0.21000 -1.04790 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.59690 11.61560 -0.01870 -0.16099 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.34080 10.35990 -0.01910 -0.18436 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00210 10.01770 -0.01560 -0.15572 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.03110 9.05790 -0.02680 -0.29587 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.57050 8.58640 -0.01590 -0.18518 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.42320 8.43510 -0.01190 -0.14108 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.56350 8.58670 -0.02320 -0.27019 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76230 2.76720 -0.00490 -0.17707 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40370 0.40450 -0.00080 -0.19778 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.19470 12.21360 -0.01890 -0.15475 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92220 0.92520 -0.00300 -0.32425 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.53260 7.54430 -0.01170 -0.15508 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09550 2.10000 -0.00450 -0.21429 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30110 0.30170 -0.00060 -0.19887 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.25510 9.26850 -0.01340 -0.14458 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33930 0.34010 -0.00080 -0.23522 宏利萬利貨幣市場基金 13.63110 13.63100 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.90000 2.93000 -0.03000 -1.02389 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.92000 13.05000 -0.13000 -0.99617 宏利臺灣股息收益基金 29.88000 30.47000 -0.59000 -1.93633 宏利澳幣保本基金 11.95570 11.95240 0.00330 0.02761 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.37000 11.40000 -0.03000 -0.26316 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.72000 11.80000 -0.08000 -0.67797 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.90000 11.96000 -0.06000 -0.50167 貝萊德亞美利加收益基金 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223 貝萊德新台幣基金 12.92610 12.92600 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.90000 26.32000 -0.42000 -1.59574 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18150 11.18230 -0.00080 -0.00715 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16890 10.18650 -0.01760 -0.17278 保德信大中華基金 31.29000 31.60000 -0.31000 -0.98101 保德信中小型股基金 49.13000 49.30000 -0.17000 -0.34483 保德信中國中小基金-人民幣 10.57000 10.65000 -0.08000 -0.75117 保德信中國中小基金-美元 10.90000 11.03000 -0.13000 -1.17860 保德信中國中小基金-新臺幣 10.23000 10.33000 -0.10000 -0.96805 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.74080 9.77780 -0.03700 -0.37841 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.73980 9.77350 -0.03370 -0.34481 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.84560 9.88210 -0.03650 -0.36935 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.54800 10.58720 -0.03920 -0.37026 保德信中國品牌基金-人民幣 10.16000 10.27000 -0.11000 -1.07108 保德信中國品牌基金-美元 10.01000 10.12000 -0.11000 -1.08696 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.90000 11.02000 -0.12000 -1.08893 保德信台商全方位基金 39.43000 39.61000 -0.18000 -0.45443 保德信全球中小基金 29.77000 30.03000 -0.26000 -0.86580 保德信全球消費商機基金 17.44000 17.56000 -0.12000 -0.68337 保德信全球基礎建設基金 11.91000 11.98000 -0.07000 -0.58431 保德信全球資源基金 8.01000 8.08000 -0.07000 -0.86634 保德信全球醫療生化基金-美元 9.47000 9.56000 -0.09000 -0.94142 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.53000 30.77000 -0.24000 -0.77998 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.84050 9.88350 -0.04300 -0.43507 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.55000 10.59580 -0.04580 -0.43225 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.08040 9.10160 -0.02120 -0.23293 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.72440 9.74710 -0.02270 -0.23289 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.28320 8.28500 -0.00180 -0.02173 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.78050 10.78280 -0.00230 -0.02133 保德信亞太基金 22.39000 22.59000 -0.20000 -0.88535 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.55240 8.52690 0.02550 0.29905 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.19230 11.15890 0.03340 0.29931 保德信店頭市場基金 35.92000 35.98000 -0.06000 -0.16676 保德信拉丁美洲基金 6.57000 6.57000 0.00000 0.00000 保德信金平衡基金 29.63000 29.87000 -0.24000 -0.80348 保德信金滿意基金 42.59000 42.98000 -0.39000 -0.90740 保德信科技島基金 26.65000 26.85000 -0.20000 -0.74488 保德信高成長基金 97.36000 98.45000 -1.09000 -1.10716 保德信第一基金 28.15000 28.48000 -0.33000 -1.15871 保德信貨幣市場基金 15.75150 15.75130 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.53950 10.62380 -0.08430 -0.79350 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.42230 10.49080 -0.06850 -0.65295 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.81470 10.88780 -0.07310 -0.67139 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.01340 10.06660 -0.05320 -0.52848 保德信新世紀基金 10.21000 10.39000 -0.18000 -1.73244 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.10050 8.10580 -0.00530 -0.06539 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.76430 10.77120 -0.00690 -0.06406 保德信新興趨勢組合基金 11.38000 11.60000 -0.22000 -1.89655 保德信瑞騰基金 15.53320 15.53270 0.00050 0.00322 保德信歐洲組合基金 10.28000 10.53000 -0.25000 -2.37417 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.83840 9.83090 0.00750 0.07629 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99150 9.98380 0.00770 0.07712 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.74400 9.74190 0.00210 0.02156 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.80950 9.80710 0.00240 0.02447 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.86530 9.85180 0.01350 0.13703 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.86540 9.85190 0.01350 0.13703 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.84630 9.83140 0.01490 0.15156 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.84640 9.83160 0.01480 0.15054 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.85940 9.85090 0.00850 0.08629 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.72190 9.71820 0.00370 0.03807 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.66730 9.66210 0.00520 0.05382 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97130 1.96090 0.01040 0.53037 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.64470 2.63050 0.01420 0.53982 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30840 0.30740 0.00100 0.32531 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44960 0.44820 0.00140 0.31236 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.74460 8.71150 0.03310 0.37996 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.91460 11.86650 0.04810 0.40534 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.64270 9.60820 0.03450 0.35907 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.65620 11.61450 0.04170 0.35903 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.09100 9.07810 0.01290 0.14210 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.01830 11.00270 0.01560 0.14178 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.18880 10.17480 0.01400 0.13759 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.03810 10.02760 0.01050 0.10471 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.18450 10.17300 0.01150 0.11304 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.66890 10.65690 0.01200 0.11260 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.06500 10.05900 0.00600 0.05965 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.88460 9.87350 0.01110 0.11242 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11280 10.10150 0.01130 0.11186 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.81700 9.80970 0.00730 0.07442 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94670 9.94140 0.00530 0.05331 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.46410 10.44610 0.01800 0.17231 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.41330 6.43290 -0.01960 -0.30468 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.81350 10.84670 -0.03320 -0.30608 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64100 11.64090 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.24000 20.50000 -0.26000 -1.26829 施羅德樂活中小基金-I類型 4599.740004659.14000 -59.40000 -1.27491 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.77230 10.78890 -0.01660 -0.15386 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.99580 12.02840 -0.03260 -0.27103 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.23240 11.26720 -0.03480 -0.30886 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.66240 9.67730 -0.01490 -0.15397 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.28520 10.31310 -0.02790 -0.27053 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.07670 10.10790 -0.03120 -0.30867 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.06890 11.08600 -0.01710 -0.15425 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.83640 11.86860 -0.03220 -0.27130 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.78190 11.81840 -0.03650 -0.30884 柏瑞五國金勢力建設基金 6.62000 6.65000 -0.03000 -0.45113 柏瑞巨人基金 12.73000 12.92000 -0.19000 -1.47059 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64310 13.64290 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 16.00000 16.09000 -0.09000 -0.55935 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.33370 13.34560 -0.01190 -0.08917 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.80820 11.82550 -0.01730 -0.14629 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.44530 12.46430 -0.01900 -0.15244 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.02610 9.03410 -0.00800 -0.08855 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.82510 6.83110 -0.00600 -0.08783 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.92190 8.93500 -0.01310 -0.14661 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.56990 8.58140 -0.01150 -0.13401 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.92540 10.94220 -0.01680 -0.15353 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.44810 8.46130 -0.01320 -0.15600 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.98330 12.00080 -0.01750 -0.14582 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.55130 11.56150 -0.01020 -0.08822 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.61320 11.62880 -0.01560 -0.13415 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.32900 11.34640 -0.01740 -0.15335 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.04440 9.05240 -0.00800 -0.08837 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.96800 9.98260 -0.01460 -0.14625 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.79590 9.80900 -0.01310 -0.13355 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.71770 9.73260 -0.01490 -0.15309 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.55540 9.57030 -0.01490 -0.15569 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.06950 10.08350 -0.01400 -0.13884 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.98940 10.00790 -0.01850 -0.18485 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.91560 9.93650 -0.02090 -0.21034 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.00350 10.02450 -0.02100 -0.20949 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.97680 9.99070 -0.01390 -0.13913 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.87150 9.88970 -0.01820 -0.18403 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.82370 9.84440 -0.02070 -0.21027 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.91160 9.93240 -0.02080 -0.20942 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.05020 10.06420 -0.01400 -0.13911 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.98950 10.00790 -0.01840 -0.18385 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.91560 9.93650 -0.02090 -0.21034 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.00360 10.02460 -0.02100 -0.20948 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.97690 9.99080 -0.01390 -0.13913 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.87160 9.88980 -0.01820 -0.18403 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.82370 9.84440 -0.02070 -0.21027 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.91160 9.93250 -0.02090 -0.21042 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.49000 13.57000 -0.08000 -0.58954 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.57000 14.68000 -0.11000 -0.74932 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.69000 9.77000 -0.08000 -0.81883 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.95000 9.01000 -0.06000 -0.66593 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.16000 10.23000 -0.07000 -0.68426 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.81000 11.89000 -0.08000 -0.67283 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.16000 12.25000 -0.09000 -0.73469 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.52000 12.62000 -0.10000 -0.79239 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.78000 13.84000 -0.06000 -0.43353 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.65000 13.69000 -0.04000 -0.29218 柏瑞拉丁美洲基金 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.43290 11.34230 0.09060 0.79878 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.55680 7.49690 0.05990 0.79900 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.34610 11.31950 0.02660 0.23499 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.02990 11.00750 0.02240 0.20350 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.20730 10.18950 0.01780 0.17469 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.42700 8.40730 0.01970 0.23432 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.53520 9.51590 0.01930 0.20282 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.56230 9.54560 0.01670 0.17495 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.61000 10.58850 0.02150 0.20305 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.96400 9.94060 0.02340 0.23540 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.19080 10.17310 0.01770 0.17399 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.87870 9.85860 0.02010 0.20388 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.10550 9.08410 0.02140 0.23558 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.04930 9.03400 0.01530 0.16936 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.58440 9.56760 0.01680 0.17559 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.04360 12.05970 -0.01610 -0.13350 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.56440 11.58680 -0.02240 -0.19332 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.02610 11.05050 -0.02440 -0.22080 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.28930 7.29900 -0.00970 -0.13289 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.20690 9.22470 -0.01780 -0.19296 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.84340 9.86520 -0.02180 -0.22098 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.35290 10.36670 -0.01380 -0.13312 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.04360 11.06810 -0.02450 -0.22136 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.96230 9.98160 -0.01930 -0.19336 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.29570 9.30810 -0.01240 -0.13322 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.05290 10.07520 -0.02230 -0.22134 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.11000 18.22000 -0.11000 -0.60373 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.88000 17.02000 -0.14000 -0.82256 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.88880 12.89720 -0.00840 -0.06513 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.78930 10.86820 -0.07890 -0.72597 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.57230 11.64930 -0.07700 -0.66098 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.13100 12.20290 -0.07190 -0.58920 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.21890 11.30060 -0.08170 -0.72297 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.92840 10.00100 -0.07260 -0.72593 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.38570 10.45480 -0.06910 -0.66094 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.31590 10.37700 -0.06110 -0.58880 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.34240 10.41770 -0.07530 -0.72281 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.18390 10.25170 -0.06780 -0.66135 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.28350 10.35840 -0.07490 -0.72308 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.08000 13.85000 0.23000 1.66065 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 28.99000 30.00000 -1.01000 -3.36667 國泰大中華基金 21.87000 22.06000 -0.19000 -0.86129 國泰小龍基金 16.19000 16.45000 -0.26000 -1.58055 國泰中小成長基金 47.04000 47.45000 -0.41000 -0.86407 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.46440 4.48150 -0.01710 -0.38157 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.84000 20.97000 -0.13000 -0.61993 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.80070 0.80720 -0.00650 -0.80525 國泰中國內需增長基金美元級別 0.75920 0.76540 -0.00620 -0.81003 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.41490 11.41390 0.00100 0.00876 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.77300 1.78050 -0.00750 -0.42123 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.18400 10.19170 -0.00770 -0.07555 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34440 0.34540 -0.00100 -0.28952 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.89710 4.92300 -0.02590 -0.52610 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.85000 23.02000 -0.17000 -0.73849 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.75580 0.76300 -0.00720 -0.94364 國泰中港台基金人民幣級別 3.62890 3.65640 -0.02750 -0.75211 國泰中港台基金台幣級別 16.94000 17.11000 -0.17000 -0.99357 國泰中港台基金美元級別 0.56700 0.57380 -0.00680 -1.18508 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.98000 27.34000 -0.36000 -1.31675 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.96000 12.85000 0.11000 0.85603 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.91000 35.50000 -0.59000 -1.66197 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.01310 10.01190 0.00120 0.01199 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.01310 10.01190 0.00120 0.01199 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.01310 10.01190 0.00120 0.01199 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33360 0.33420 -0.00060 -0.17953 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國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.94970 19.11270 0.83700 4.37929 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.71080 39.29540 0.41540 1.05712 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.56610 39.33160 0.23450 0.59621 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.51130 41.52300 -0.01170 -0.02818 國泰紐幣2021保本基金 12.00900 12.00860 0.00040 0.00333 國泰紐幣八年期保本基金 12.28930 12.28770 0.00160 0.01302 國泰紐幣保本基金 12.32150 12.32100 0.00050 0.00406 國泰高科技基金 14.61000 14.71000 -0.10000 -0.67981 國泰國泰基金台幣I級別 25.11000 25.22000 -0.11000 -0.43616 國泰國泰基金台幣級別 25.11000 25.22000 -0.11000 -0.43616 國泰富時中國A50基金 19.72000 20.11000 -0.39000 -1.93933 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33690 0.33790 -0.00100 -0.29595 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45780 0.45670 0.00110 0.24086 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.93000 11.04000 -0.11000 -0.99638 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36290 0.36700 -0.00410 -1.11717 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49320 0.49610 -0.00290 -0.58456 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.48000 10.56000 -0.08000 -0.75758 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34810 0.35110 -0.00300 -0.85446 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47300 0.47450 -0.00150 -0.31612 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.57780 10.61550 -0.03770 -0.35514 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.70850 7.73590 -0.02740 -0.35419 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35740 0.35870 -0.00130 -0.36242 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25710 0.25830 -0.00120 -0.46458 國泰新興市場基金台幣級別 12.14000 12.20000 -0.06000 -0.49180 國泰新興市場基金美元級別 0.40520 0.40790 -0.00270 -0.66193 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.13620 2.12870 0.00750 0.35233 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.43110 1.42610 0.00500 0.35061 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34300 0.34320 -0.00020 -0.05828 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36810 0.36840 -0.00030 -0.08143 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23210 0.23230 -0.00020 -0.08610 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.52450 10.53140 -0.00690 -0.06552 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.91980 6.92430 -0.00450 -0.06499 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.44000 14.24000 0.20000 1.40449 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.80000 34.78000 -0.98000 -2.81771 國泰價值卓越基金 17.61000 17.71000 -0.10000 -0.56465 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.92000 11.12000 -0.20000 -1.79856 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38280 0.39050 -0.00770 -1.97183 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.91420 39.96470 -0.05050 -0.12636 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.99000 20.00000 -0.01000 -0.05000 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.04280 12.05390 -0.01110 -0.09209 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40160 0.40280 -0.00120 -0.29791 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.62770 9.61890 0.00880 0.09149 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.59020 8.59470 -0.00450 -0.05236 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.58480 10.57520 0.00960 0.09078 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.53880 9.54380 -0.00500 -0.05239 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11090 11.11000 0.00090 0.00810 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15020 10.17520 -0.02500 -0.24570 第一金大中華基金 30.47000 30.68000 -0.21000 -0.68449 第一金小型精選基金 43.93000 44.08000 -0.15000 -0.34029 第一金中國世紀基金-人民幣 14.45000 14.65000 -0.20000 -1.36519 第一金中國世紀基金-美元 9.66040 9.83140 -0.17100 -1.73933 第一金中國世紀基金-美元-N 9.66190 9.83290 -0.17100 -1.73906 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.05000 11.22000 -0.17000 -1.51515 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.04000 11.22000 -0.18000 -1.60428 第一金中概平衡基金 27.55000 27.59000 -0.04000 -0.14498 第一金台灣貨幣市場基金 15.23500 15.23480 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.67700 177.67500 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.88670 14.04860 -0.16190 -1.15243 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.88720 14.04910 -0.16190 -1.15239 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.97000 13.10000 -0.13000 -0.99237 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.97000 13.10000 -0.13000 -0.99237 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.84960 9.89530 -0.04570 -0.46184 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.85160 9.89720 -0.04560 -0.46074 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.40140 9.43380 -0.03240 -0.34345 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.42530 9.45780 -0.03250 -0.34363 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.22040 10.26770 -0.04730 -0.46067 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.76050 9.79410 -0.03360 -0.34306 第一金全球大趨勢基金 23.39000 23.60000 -0.21000 -0.88983 第一金全球不動產證券化基金A 8.02000 8.06170 -0.04170 -0.51726 第一金全球不動產證券化基金B 5.75430 5.78430 -0.03000 -0.51865 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.14180 9.20900 -0.06720 -0.72972 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.14290 9.21010 -0.06720 -0.72963 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.92000 8.98000 -0.06000 -0.66815 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.92000 8.98000 -0.06000 -0.66815 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.37190 9.44080 -0.06890 -0.72981 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.37320 9.44200 -0.06880 -0.72866 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.14000 9.21000 -0.07000 -0.76004 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.14000 9.21000 -0.07000 -0.76004 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.54600 8.60470 -0.05870 -0.68219 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.99850 10.06720 -0.06870 -0.68241 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.72710 9.74780 -0.02070 -0.21236 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.72740 9.74800 -0.02060 -0.21133 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.01820 8.04000 -0.02180 -0.27114 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.85060 8.86940 -0.01880 -0.21196 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.85080 8.86960 -0.01880 -0.21196 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.99160 11.01500 -0.02340 -0.21244 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.99240 11.01580 -0.02340 -0.21242 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.91130 9.93820 -0.02690 -0.27067 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.58360 14.61460 -0.03100 -0.21212 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.69050 14.79040 -0.09990 -0.67544 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.70860 14.80860 -0.10000 -0.67528 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.48000 13.55000 -0.07000 -0.51661 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.50000 13.58000 -0.08000 -0.58910 第一金亞洲科技基金 21.05000 21.16000 -0.11000 -0.51985 第一金店頭市場基金 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 第一金創新趨勢基金 28.70000 28.89000 -0.19000 -0.65767 第一金電子基金 37.95000 38.11000 -0.16000 -0.41984 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.42000 19.67000 -0.25000 -1.27097 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.95000 19.67000 0.28000 1.42349 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 10.06000 10.17000 -0.11000 -1.08161 統一大中華中小基金(美元) 9.86000 10.01000 -0.15000 -1.49850 統一大中華中小基金(新台幣) 14.16000 14.35000 -0.19000 -1.32404 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 統一大東協高股息基金(美元) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 統一大東協高股息基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金 34.80000 34.86000 -0.06000 -0.17212 統一大龍印基金 16.61000 16.83000 -0.22000 -1.30719 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.16000 10.25000 -0.09000 -0.87805 統一大龍騰中國基金(美元) 9.96000 10.09000 -0.13000 -1.28840 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.00000 11.12000 -0.12000 -1.07914 統一中小基金 29.97000 30.01000 -0.04000 -0.13329 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.58430 9.56850 0.01580 0.16513 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.58300 9.61310 -0.03010 -0.31311 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.16490 9.17980 -0.01490 -0.16231 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.21920 11.20070 0.01850 0.16517 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.13910 11.17410 -0.03500 -0.31322 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.65580 10.67310 -0.01730 -0.16209 統一台灣動力基金 19.97000 20.11000 -0.14000 -0.69617 統一全天候基金 125.09000 125.78000 -0.69000 -0.54858 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.60100 8.60830 -0.00730 -0.08480 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.90630 8.95660 -0.05030 -0.56160 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.80250 8.84680 -0.04430 -0.50075 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.79780 8.80530 -0.00750 -0.08518 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.11000 9.16150 -0.05150 -0.56214 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.00380 9.04910 -0.04530 -0.50060 統一全球債券組合基金 11.96330 11.96270 0.00060 0.00502 統一全球新科技基金(人民幣) 15.86000 15.91000 -0.05000 -0.31427 統一全球新科技基金(美元) 15.98000 16.10000 -0.12000 -0.74534 統一全球新科技基金(新台幣) 14.89000 14.97000 -0.08000 -0.53440 統一亞太基金 27.39000 27.58000 -0.19000 -0.68891 統一亞洲大金磚基金 13.15000 13.25000 -0.10000 -0.75472 統一奔騰基金 67.06000 67.17000 -0.11000 -0.16376 統一強棒貨幣市場基金 16.64310 16.64290 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722 統一強漢基金(美元) 9.93000 10.01000 -0.08000 -0.79920 統一強漢基金(新台幣) 25.39000 25.54000 -0.15000 -0.58731 統一統信基金 35.71000 36.02000 -0.31000 -0.86063 統一黑馬基金 67.45000 67.65000 -0.20000 -0.29564 統一新亞洲科技能源基金 19.79000 19.88000 -0.09000 -0.45272 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.17580 8.19060 -0.01480 -0.18069 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.25370 10.27230 -0.01860 -0.18107 統一經建基金 52.90000 53.19000 -0.29000 -0.54522 統一龍馬基金 76.33000 76.88000 -0.55000 -0.71540 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 25.82000 26.09000 -0.27000 -1.03488 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 52.52000 53.07000 -0.55000 -1.03637 野村中國機會基金 14.83000 14.97000 -0.14000 -0.93520 野村巴西基金 5.32000 5.29000 0.03000 0.56711 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.43000 12.45000 -0.02000 -0.16064 野村台灣高股息基金 22.31000 22.46000 -0.15000 -0.66785 野村台灣運籌基金 39.31000 39.70000 -0.39000 -0.98237 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.72450 9.71010 0.01440 0.14830 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.71040 9.69750 0.01290 0.13302 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.71370 9.69930 0.01440 0.14846 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.80620 9.79170 0.01450 0.14808 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.77520 9.76230 0.01290 0.13214 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.74040 9.72600 0.01440 0.14806 野村平衡基金 20.29000 20.49000 -0.20000 -0.97609 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.17000 9.12000 0.05000 0.54825 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.90000 12.87000 0.03000 0.23310 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824 野村全球生技醫療基金 16.28000 16.35000 -0.07000 -0.42813 野村全球品牌基金 28.44000 28.74000 -0.30000 -1.04384 野村全球氣候變遷基金 8.61000 8.73000 -0.12000 -1.37457 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.03000 13.17000 -0.14000 -1.06302 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.27000 11.40000 -0.13000 -1.14035 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.26000 19.46000 -0.20000 -1.02775 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.19000 12.33000 -0.14000 -1.13544 野村全球短期收益基金-美元計價 10.48700 10.51220 -0.02520 -0.23972 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.35120 10.36870 -0.01750 -0.16878 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.59530 9.63040 -0.03510 -0.36447 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.34820 9.37890 -0.03070 -0.32733 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.84960 8.87300 -0.02340 -0.26372 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.04870 11.08930 -0.04060 -0.36612 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.57200 10.60680 -0.03480 -0.32809 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.06030 10.08700 -0.02670 -0.26470 野村成長基金 28.41000 28.66000 -0.25000 -0.87230 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.60210 9.63500 -0.03290 -0.34146 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.60670 9.64190 -0.03520 -0.36507 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.57960 9.59840 -0.01880 -0.19587 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.85220 9.88590 -0.03370 -0.34089 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.80490 9.84090 -0.03600 -0.36582 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.78090 9.80010 -0.01920 -0.19592 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.38000 13.44000 -0.06000 -0.44643 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.86020 9.91410 -0.05390 -0.54367 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.81610 9.86240 -0.04630 -0.46946 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.76930 9.80160 -0.03230 -0.32954 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.26460 10.32090 -0.05630 -0.54550 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.15290 10.20080 -0.04790 -0.46957 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.11020 10.14360 -0.03340 -0.32927 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.20280 10.23240 -0.02960 -0.28928 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.89210 9.91180 -0.01970 -0.19875 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.35660 9.36980 -0.01320 -0.14088 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.98310 10.99840 -0.01530 -0.13911 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.15420 11.23890 -0.08470 -0.75363 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.72920 10.80540 -0.07620 -0.70520 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.35030 10.41610 -0.06580 -0.63171 野村高科技基金 13.23000 13.38000 -0.15000 -1.12108 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.35920 10.47470 -0.11550 -1.10266 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.46900 10.60080 -0.13180 -1.24330 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.79490 9.90370 -0.10880 -1.09858 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.52580 9.62040 -0.09460 -0.98333 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.60960 9.72240 -0.11280 -1.16021 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.78660 11.91780 -0.13120 -1.10087 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.71580 12.86530 -0.14950 -1.16204 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.84580 10.96620 -0.12040 -1.09792 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.55240 10.65710 -0.10470 -0.98244 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.87840 11.00640 -0.12800 -1.16296 野村貨幣市場基金 16.25020 16.25000 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.65000 16.66000 -0.01000 -0.06002 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.96980 7.97090 -0.00110 -0.01380 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.68060 11.68220 -0.00160 -0.01370 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.47000 7.52000 -0.05000 -0.66489 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.10000 9.27000 -0.17000 -1.83387 野村精選貨幣市場基金 12.07140 12.07130 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.07000 12.34000 -0.27000 -2.18801 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.54000 11.81000 -0.27000 -2.28620 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.01000 11.31000 -0.30000 -2.65252 野村歐洲高股息基金季配型 7.88000 8.06000 -0.18000 -2.23325 野村歐洲高股息基金累積型 11.13000 11.38000 -0.25000 -2.19684 野村積極成長基金 12.00000 12.11000 -0.11000 -0.90834 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.80000 36.13000 -0.33000 -0.91337 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.60050 8.62570 -0.02520 -0.29215 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.00850 8.02080 -0.01230 -0.15335 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.80910 7.82440 -0.01530 -0.19554 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.47250 11.50630 -0.03380 -0.29375 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.47880 10.49490 -0.01610 -0.15341 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.24720 10.26730 -0.02010 -0.19577 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 15.42000 15.60000 -0.18000 -1.15385 野村環球基金-美元計價 12.23000 12.38000 -0.15000 -1.21163 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.65000 16.84000 -0.19000 -1.12827 野村鴻利基金 23.26000 23.46000 -0.20000 -0.85251 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85030 16.85020 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.29000 21.44000 -0.15000 -0.69963 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.90000 13.01000 -0.11000 -0.84550 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.90000 14.95000 -0.05000 -0.33445 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.12700 13.12750 -0.00050 -0.00381 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.74210 9.72360 0.01850 0.19026 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.73460 9.72120 0.01340 0.13784 凱基台商天下基金 13.53000 13.57000 -0.04000 -0.29477 凱基台灣精五門基金 21.14000 21.32000 -0.18000 -0.84428 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.08000 10.19000 -0.11000 -1.07949 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.62000 9.73000 -0.11000 -1.13052 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.63410 10.77120 -0.13710 -1.27284 凱基亞太高股息基金 13.30000 13.33000 -0.03000 -0.22506 凱基亞洲四金磚基金 17.99000 18.07000 -0.08000 -0.44272 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.81000 13.92000 -0.11000 -0.79023 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.36270 13.50330 -0.14060 -1.04123 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.82000 12.93000 -0.11000 -0.85073 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53230 11.53220 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.50000 27.84000 -0.34000 -1.22126 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.25000 21.35000 -0.10000 -0.46838 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.16050 21.28700 -0.12650 -0.59426 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.27000 18.33000 -0.06000 -0.32733 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.92830 18.02880 -0.10050 -0.55744 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.90000 8.00000 -0.10000 -1.25000 凱基資源國基金 9.43000 9.58000 -0.15000 -1.56576 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.10000 11.23000 -0.13000 -1.15761 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.58750 11.77010 -0.18260 -1.55139 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.79000 10.94000 -0.15000 -1.37112 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.26780 11.31360 -0.04580 -0.40482 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.24000 11.27000 -0.03000 -0.26619 凱基護城河基金-台幣計價A 12.80000 12.95000 -0.15000 -1.15830 凱基護城河基金-美元計價B 12.88140 13.05540 -0.17400 -1.33278 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.63000 14.59000 0.04000 0.27416 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.64000 31.75000 -0.11000 -0.34646 富邦NASDAQ-100基金 28.61000 28.67000 -0.06000 -0.20928 富邦上証180基金 30.54000 31.23000 -0.69000 -2.20941 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23990 0.24380 -0.00390 -1.59967 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.20000 7.30000 -0.10000 -1.36986 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.35000 7.22000 0.13000 1.80055 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 39.71000 41.09000 -1.38000 -3.35848 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.92380 11.99310 -0.06930 -0.57783 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.24040 11.32300 -0.08260 -0.72949 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.97230 11.05790 -0.08560 -0.77411 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.51110 10.57220 -0.06110 -0.57793 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.82870 9.90090 -0.07220 -0.72923 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.60280 9.67780 -0.07500 -0.77497 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.82090 20.80980 0.01110 0.05334 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.25330 11.25230 0.00100 0.00889 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.71510 10.73750 -0.02240 -0.20861 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.91370 12.90390 0.00980 0.07595 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.91020 1.90970 0.00050 0.02618 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.56980 9.56250 0.00730 0.07634 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.46330 1.46290 0.00040 0.02734 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.62220 11.61020 0.01200 0.10336 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74060 1.74200 -0.00140 -0.08037 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11380 10.10330 0.01050 0.10393 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53400 1.53520 -0.00120 -0.07817 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.72000 14.54000 0.18000 1.23796 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.40000 24.01000 -0.61000 -2.54061 富邦日本東証基金 22.08000 22.42000 -0.34000 -1.51650 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.32000 43.19000 -0.87000 -2.01436 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.09000 48.64000 -0.55000 -1.13076 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.86000 50.67000 -0.81000 -1.59858 富邦台灣心基金 24.16000 24.46000 -0.30000 -1.22649 富邦台灣釆吉50基金 46.67000 47.44000 -0.77000 -1.62310 富邦台灣科技指數基金 50.07000 50.94000 -0.87000 -1.70789 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29400 0.29490 -0.00090 -0.30519 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.35320 2.33790 0.01530 0.65443 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34160 0.34130 0.00030 0.08790 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.67510 10.66680 0.00830 0.07781 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.04850 2.03540 0.01310 0.64361 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32880 0.32840 0.00040 0.12180 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.24240 9.23520 0.00720 0.07796 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.79000 22.96000 -0.17000 -0.74042 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.86000 14.74000 0.12000 0.81411 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.49000 28.76000 -0.27000 -0.93880 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62520 15.62500 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 70.09000 70.78000 -0.69000 -0.97485 富邦科技基金 27.42000 27.71000 -0.29000 -1.04655 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.66000 39.42460 0.23540 0.59709 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.59900 38.70970 0.88930 2.29736 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.67340 38.06210 0.61130 1.60606 富邦恒生國企ETF基金 21.20000 21.55000 -0.35000 -1.62413 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.27000 13.07000 0.20000 1.53022 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 31.68000 32.70000 -1.02000 -3.11927 富邦高成長基金 26.63000 26.89000 -0.26000 -0.96690 富邦基金 14.16000 14.29000 -0.13000 -0.90973 富邦深証100基金 10.93000 11.17000 -0.24000 -2.14861 富邦富時歐洲ETF基金 20.26000 20.64000 -0.38000 -1.84109 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40130 0.40150 -0.00020 -0.04981 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.15000 12.16240 -0.01240 -0.10195 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.49950 9.50920 -0.00970 -0.10201 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30120 0.30140 -0.00020 -0.06636 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.87440 8.88340 -0.00900 -0.10131 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.68060 9.71410 -0.03350 -0.34486 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.94040 9.95480 -0.01440 -0.14465 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.68060 9.71410 -0.03350 -0.34486 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.94040 9.95480 -0.01440 -0.14465 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.66000 19.84000 -0.18000 -0.90726 富邦精準基金 50.43000 50.91000 -0.48000 -0.94284 富邦精銳中小基金 13.10000 13.31000 -0.21000 -1.57776 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.90000 20.98000 -0.08000 -0.38132 富邦臺灣公司治理100基金 20.91000 21.24000 -0.33000 -1.55367 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.83000 7.72000 0.11000 1.42487 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.63000 15.05000 -0.42000 -2.79070 富邦標普美國特別股ETF基金 19.68000 19.64000 0.04000 0.20367 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.29460 10.35770 -0.06310 -0.60921 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.07000 11.19850 -0.12850 -1.14748 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.88330 10.98340 -0.10010 -0.91138 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.09360 10.15550 -0.06190 -0.60952 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.80950 10.93500 -0.12550 -1.14769 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.60620 10.70370 -0.09750 -0.91090 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.97000 30.40000 -0.43000 -1.41447 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.00810 9.02240 -0.01430 -0.15849 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.52220 9.53910 -0.01690 -0.17717 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.31370 9.32850 -0.01480 -0.15865 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.82750 9.84370 -0.01620 -0.16457 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.81100 9.82840 -0.01740 -0.17704 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.59550 9.61090 -0.01540 -0.16023 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.65170 9.66720 -0.01550 -0.16034 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.63270 8.57320 0.05950 0.69402 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.63850 9.57410 0.06440 0.67265 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.19310 9.13010 0.06300 0.69003 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.56960 10.49660 0.07300 0.69546 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.30630 10.23760 0.06870 0.67106 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.88760 9.81970 0.06790 0.69147 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.30420 9.24040 0.06380 0.69045 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.70100 9.63400 0.06700 0.69545 富達卓越領航全球組合基金 14.81000 14.97000 -0.16000 -1.06880 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.85610 8.80900 0.04710 0.53468 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.53800 9.48910 0.04890 0.51533 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.29730 9.24820 0.04910 0.53091 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.93010 9.87740 0.05270 0.53354 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.86860 9.81800 0.05060 0.51538 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.65190 9.60080 0.05110 0.53225 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.37120 9.32140 0.04980 0.53425 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.69740 9.64540 0.05200 0.53912 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.31000 10.51000 -0.20000 -1.90295 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.83000 12.12000 -0.29000 -2.39274 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.11000 10.33000 -0.22000 -2.12972 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.92000 9.01000 -0.09000 -0.99889 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.94000 11.10000 -0.16000 -1.44144 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.40000 10.53000 -0.13000 -1.23457 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.61120 9.60020 0.01100 0.11458 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.29210 9.29300 -0.00090 -0.00968 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.81280 8.80400 0.00880 0.09995 富蘭克林華美中華基金 14.43000 14.71000 -0.28000 -1.90347 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.18000 21.35000 -0.17000 -0.79625 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.59000 20.73000 -0.14000 -0.67535 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.94000 11.12000 -0.18000 -1.61871 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.33000 10.49000 -0.16000 -1.52526 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.84550 7.90290 -0.05740 -0.72632 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.04920 9.12090 -0.07170 -0.78611 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.63300 9.70940 -0.07640 -0.78687 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.12000 9.18670 -0.06670 -0.72605 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.96670 10.99310 -0.02640 -0.24015 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.81580 8.83700 -0.02120 -0.23990 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.29630 9.31870 -0.02240 -0.24038 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.98890 12.99920 -0.01030 -0.07924 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.39040 10.39860 -0.00820 -0.07886 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.05250 10.07500 -0.02250 -0.22333 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.73120 7.74850 -0.01730 -0.22327 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.24290 9.26350 -0.02060 -0.22238 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.53320 10.54980 -0.01660 -0.15735 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.56680 7.57870 -0.01190 -0.15702 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.06290 9.07720 -0.01430 -0.15754 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.34960 10.37070 -0.02110 -0.20346 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.78040 7.79630 -0.01590 -0.20394 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.25240 8.26360 -0.01120 -0.13553 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.36440 9.38560 -0.02120 -0.22588 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.02120 10.04390 -0.02270 -0.22601 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.58270 12.59970 -0.01700 -0.13492 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.28000 10.55000 -0.27000 -2.55924 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.27000 10.52000 -0.25000 -2.37643 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.57000 8.50000 0.07000 0.82353 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.59000 10.50000 0.09000 0.85714 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.52000 9.59000 -0.07000 -0.72993 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.59000 10.66000 -0.07000 -0.65666 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.71000 8.75000 -0.04000 -0.45714 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.51000 10.55000 -0.04000 -0.37915 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.01200 13.10630 -0.09430 -0.71950 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.84000 9.95000 -0.11000 -1.10553 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.80000 9.89000 -0.09000 -0.91001 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.08000 10.23000 -0.15000 -1.46628 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.03000 10.16000 -0.13000 -1.27953 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.93000 10.09000 -0.16000 -1.58573 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.88000 10.02000 -0.14000 -1.39721 富蘭克林華美第一富基金 44.00000 44.09000 -0.09000 -0.20413 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29240 10.29220 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.62000 9.72000 -0.10000 -1.02881 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.91000 10.02000 -0.11000 -1.09780 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.57000 9.65000 -0.08000 -0.82902 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.86000 9.95000 -0.09000 -0.90452 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.45000 13.56000 -0.11000 -0.81121 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.39000 13.57000 -0.18000 -1.32646 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.11000 15.29000 -0.18000 -1.17724 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.78680 7.84850 -0.06170 -0.78614 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.20070 11.27140 -0.07070 -0.62725 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.81330 9.83570 -0.02240 -0.22774 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.02400 11.04920 -0.02520 -0.22807 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.08460 7.09780 -0.01320 -0.18597 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.35830 9.38270 -0.02440 -0.26005 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.29490 10.32170 -0.02680 -0.25965 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.65590 10.67580 -0.01990 -0.18640 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.97000 19.93000 0.04000 0.20070 復華人民幣貨幣市場基金 11.55060 11.54960 0.00100 0.00866 復華人生目標基金 41.44010 41.48580 -0.04570 -0.11016 復華大中華中小策略基金 10.54000 10.64000 -0.10000 -0.93985 復華中小精選基金 82.92000 83.10000 -0.18000 -0.21661 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.88000 9.99000 -0.11000 -1.10110 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.17000 9.28000 -0.11000 -1.18534 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.50000 12.46000 0.04000 0.32103 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.54000 11.51000 0.03000 0.26064 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 復華六年到期新興市場債券基金 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 復華台灣智能基金 12.59000 12.64000 -0.05000 -0.39557 復華全方位基金 34.00000 34.03000 -0.03000 -0.08816 復華全球大趨勢基金-美元 14.22000 14.10000 0.12000 0.85106 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.71000 21.50000 0.21000 0.97674 復華全球平衡基金-新臺幣 20.30000 20.34000 -0.04000 -0.19666 復華全球物聯網科技基金-美元 17.80000 17.50000 0.30000 1.71429 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.63000 16.33000 0.30000 1.83711 復華全球原物料基金 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 復華全球消費基金-新臺幣 13.92000 13.87000 0.05000 0.36049 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45030 11.45460 -0.00430 -0.03754 復華全球債券基金 13.50660 13.46530 0.04130 0.30671 復華全球債券組合基金 14.64000 14.64000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.32000 14.23000 0.09000 0.63247 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 復華全球戰略配置強基金-美元 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.01000 11.04000 -0.03000 -0.27174 復華有利貨幣市場基金 13.42420 13.42410 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 14.17000 14.08000 0.09000 0.63920 復華亞太成長基金 16.88000 17.03000 -0.15000 -0.88080 復華亞太神龍科技基金-美元 10.60000 10.46000 0.14000 1.33843 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.90000 10.74000 0.16000 1.48976 復華南非幣長期收益基金A 13.21000 13.32000 -0.11000 -0.82583 復華南非幣長期收益基金B 8.37000 8.44000 -0.07000 -0.82938 復華南非幣短期收益基金A 13.42000 13.44000 -0.02000 -0.14881 復華南非幣短期收益基金B 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 復華美國新星基金-美元 13.11000 13.09000 0.02000 0.15279 復華美國新星基金-新臺幣 12.88000 12.84000 0.04000 0.31153 復華恒生基金 21.75000 22.06000 -0.31000 -1.40526 復華恒生單日反向一倍基金 8.31000 8.19000 0.12000 1.46520 復華恒生單日正向二倍基金 35.50000 36.60000 -1.10000 -3.00546 復華神盾基金 29.05970 29.05140 0.00830 0.02857 復華高成長基金 73.84000 74.38000 -0.54000 -0.72600 復華高益策略組合基金 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.38430 14.38410 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.14000 18.98000 0.16000 0.84299 復華富時台灣高股息低波動基金 50.15000 50.84000 -0.69000 -1.35720 復華復華基金 23.21000 23.38000 -0.17000 -0.72712 復華華人世紀基金 20.83000 20.88000 -0.05000 -0.23946 復華傳家二號基金 32.41970 32.51430 -0.09460 -0.29095 復華傳家基金 27.90510 27.96740 -0.06230 -0.22276 復華奧林匹克全球組合基金 14.81000 14.82000 -0.01000 -0.06748 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.76000 11.80000 -0.04000 -0.33898 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.26000 14.30000 -0.04000 -0.27972 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 復華新興人民幣短期收益基金 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.85000 18.70000 0.15000 0.80214 復華新興市場高收益債券基金A 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073 復華新興市場高收益債券基金B 5.86000 5.89000 -0.03000 -0.50934 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.86000 12.92000 -0.06000 -0.46440 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.49000 13.53000 -0.04000 -0.29564 復華新興市場短期收益基金 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 復華滬深300 A股基金 23.26000 23.77000 -0.51000 -2.14556 復華數位經濟基金 67.10000 67.97000 -0.87000 -1.27998 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.79000 11.84000 -0.05000 -0.42230 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.82320 9.81260 0.01060 0.10802 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.66980 9.65600 0.01380 0.14292 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.97750 9.96690 0.01060 0.10635 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.79140 9.77750 0.01390 0.14216 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.77140 9.75820 0.01320 0.13527 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.00030 9.97250 0.02780 0.27877 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.77490 9.75410 0.02080 0.21324 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.00300 9.96740 0.03560 0.35716 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.77370 9.75290 0.02080 0.21327 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.00600 9.97040 0.03560 0.35706 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.30640 9.30030 0.00610 0.06559 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.98990 9.01790 -0.02800 -0.31049 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.71550 8.72510 -0.00960 -0.11003 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.43270 11.42530 0.00740 0.06477 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.05710 11.09150 -0.03440 -0.31015 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.84270 10.85470 -0.01200 -0.11055 景順主流基金 19.06000 19.32000 -0.26000 -1.34576 景順台灣科技基金 33.95000 34.50000 -0.55000 -1.59420 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.06000 11.09000 -0.03000 -0.27051 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302 景順全球科技基金 21.34000 21.43000 -0.09000 -0.41997 景順全球康健基金 17.48000 17.62000 -0.14000 -0.79455 景順貨幣市場基金 15.92430 15.92420 0.00010 0.00063 景順潛力基金 35.10000 35.61000 -0.51000 -1.43218 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.41000 15.49000 -0.08000 -0.51646 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.99000 14.05000 -0.06000 -0.42705 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.52000 10.61000 -0.09000 -0.84826 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.37000 10.44000 -0.07000 -0.67050 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.61000 10.71000 -0.10000 -0.93371 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.49000 10.56000 -0.07000 -0.66288 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.67890 8.67350 0.00540 0.06226 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.32190 8.32020 0.00170 0.02043 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.00500 10.99810 0.00690 0.06274 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.52700 10.52490 0.00210 0.01995 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.29000 8.36000 -0.07000 -0.83732 華南永昌中國A股基金(美元) 8.57000 8.64000 -0.07000 -0.81019 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.20000 12.28000 -0.08000 -0.65147 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.53320 9.52220 0.01100 0.11552 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.45740 9.42760 0.02980 0.31609 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.74690 9.73570 0.01120 0.11504 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.67100 9.64050 0.03050 0.31637 華南永昌永昌基金 19.87000 19.97000 -0.10000 -0.50075 華南永昌全球亨利組合基金 14.28820 14.28110 0.00710 0.04972 華南永昌全球神農水資源基金 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 15.88000 16.03000 -0.15000 -0.93575 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.96000 12.01000 -0.05000 -0.41632 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.60000 11.64000 -0.04000 -0.34364 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.04000 14.10000 -0.06000 -0.42553 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.60000 13.64000 -0.04000 -0.29326 華南永昌物聯網精選基金 12.24000 12.34000 -0.10000 -0.81037 華南永昌策略報酬基金 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18800 16.18780 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.77210 24.94090 -0.16880 -0.67680 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92580 11.92570 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.19270 10.19520 -0.00250 -0.02452 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.50730 10.53190 -0.02460 -0.23358 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.94930 9.95170 -0.00240 -0.02412 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.22330 10.24910 -0.02580 -0.25173 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.05260 10.05810 -0.00550 -0.05468 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.30090 10.32990 -0.02900 -0.28074 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.91020 9.91560 -0.00540 -0.05446 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.14900 10.17760 -0.02860 -0.28101 華頓中小型基金 28.11000 28.12000 -0.01000 -0.03556 華頓中國多重機會平衡基金 12.71880 12.84590 -0.12710 -0.98942 華頓台灣基金 34.82000 34.94000 -0.12000 -0.34345 華頓平安貨幣市場基金 11.50810 11.50800 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.89000 18.07000 -0.18000 -0.99613 華頓全球高收益債券基金A 13.32950 13.32710 0.00240 0.01801 華頓全球高收益債券基金B 8.39980 8.39830 0.00150 0.01786 華頓全球黑鑽油源基金 5.99000 6.02000 -0.03000 -0.49834 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.94480 2.97320 -0.02840 -0.95520 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.75070 13.90790 -0.15720 -1.13029 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.45850 0.46470 -0.00620 -1.33419 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.81070 11.83170 -0.02100 -0.17749 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.75670 10.77280 -0.01610 -0.14945 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.96420 11.00320 -0.03900 -0.35444 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.97210 10.00750 -0.03540 -0.35373 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.50720 11.57130 -0.06410 -0.55396 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.54680 10.60840 -0.06160 -0.58067 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.21000 12.25000 -0.04000 -0.32653 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.98000 11.04000 -0.06000 -0.54348 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.11000 12.20000 -0.09000 -0.73770 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.43920 2.43280 0.00640 0.26307 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.98320 1.97600 0.00720 0.36437 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.13260 12.15020 -0.01760 -0.14485 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.97390 9.98840 -0.01450 -0.14517 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37920 0.37960 -0.00040 -0.10537 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32150 0.32210 -0.00060 -0.18628 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.52000 3.55000 -0.03000 -0.84507 匯豐中國動力基金(台幣) 16.42000 16.59000 -0.17000 -1.02471 匯豐中國動力基金(美元) 0.55000 0.55000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 18.34000 18.45000 -0.11000 -0.59621 匯豐台灣精典基金 24.55000 24.96000 -0.41000 -1.64263 匯豐全球趨勢組合基金 12.04000 12.19000 -0.15000 -1.23052 匯豐全球關鍵資源基金 8.18000 8.27000 -0.09000 -1.08827 匯豐安富基金 25.57000 25.80000 -0.23000 -0.89147 匯豐成功基金 39.49000 39.98000 -0.49000 -1.22561 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953 匯豐拉丁美洲基金 7.16000 7.46000 -0.30000 -4.02145 匯豐金磚動力基金 14.42000 14.53000 -0.11000 -0.75705 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97380 14.97370 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.11000 5.12000 -0.01000 -0.19531 匯豐新鑽動力基金 11.20000 11.30000 -0.10000 -0.88496 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.46040 5.48740 -0.02700 -0.49204 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.98560 9.01280 -0.02720 -0.30179 匯豐龍鳳基金-A類型 52.73000 53.65000 -0.92000 -1.71482 匯豐龍鳳基金-I類型 52.73000 53.65000 -0.92000 -1.71482 匯豐龍騰電子基金 38.96000 39.52000 -0.56000 -1.41700 匯豐雙高收益債券組合基金 12.24500 12.25760 -0.01260 -0.10279 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 22.54000 22.63000 -0.09000 -0.39770 新光中國成長基金(人民幣) 11.78000 11.99000 -0.21000 -1.75146 新光中國成長基金(美元) 12.64000 12.92000 -0.28000 -2.16718 新光中國成長基金(新臺幣) 12.27000 12.52000 -0.25000 -1.99681 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.03790 10.01330 0.02460 0.24567 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.97010 9.98240 -0.01230 -0.12322 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.99050 9.98440 0.00610 0.06110 新光台灣富貴基金 23.17000 23.47000 -0.30000 -1.27823 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 新光全球生技醫療基金(美元) 11.70000 11.87000 -0.17000 -1.43218 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.09000 11.24000 -0.15000 -1.33452 新光全球債券基金(A累積)美元 10.01950 9.96540 0.05410 0.54288 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.52540 9.46280 0.06260 0.66154 新光全球債券基金(B配息)美元 9.70770 9.65570 0.05200 0.53854 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.22040 9.15980 0.06060 0.66159 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.11000 10.19000 -0.08000 -0.78508 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 新光吉星貨幣市場基金 15.42930 15.42920 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 新光多重資產基金(A累積)美元 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 新光亞洲精選基金-美金 24.59000 24.68000 -0.09000 -0.36467 新光亞洲精選基金-新台幣 24.25000 24.29000 -0.04000 -0.16468 新光兩岸優勢基金 13.81000 14.04000 -0.23000 -1.63818 新光店頭基金 27.81000 28.05000 -0.24000 -0.85561 新光南非幣保本基金 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860 新光創新科技基金 16.64000 16.84000 -0.20000 -1.18765 新光澳幣八年期保本基金 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 新光澳幣十年期保本基金 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 新光澳幣保本基金 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.94840 9.96030 -0.01190 -0.11947 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.86840 9.88030 -0.01190 -0.12044 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.79360 9.79110 0.00250 0.02553 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.85930 9.85680 0.00250 0.02536 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84400 9.84750 -0.00350 -0.03554 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.77560 9.77900 -0.00340 -0.03477 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.75840 9.76160 -0.00320 -0.03278 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.82730 9.83060 -0.00330 -0.03357 瑞銀全球創新趨勢基金 7.34000 7.44000 -0.10000 -1.34409 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.86970 36.65180 0.21790 0.59451 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.07540 37.48850 0.58690 1.56555 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.04280 38.69240 0.35040 0.90560 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11190 11.11100 0.00090 0.00810 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31860 10.34410 -0.02550 -0.24652 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.86690 14.10320 -0.23630 -1.67551 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.11420 11.35530 -0.24110 -2.12324 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.18000 11.40000 -0.22000 -1.92982 群益大印度基金-人民幣 12.92200 13.00790 -0.08590 -0.66037 群益大印度基金-美元 13.03140 13.17800 -0.14660 -1.11246 群益大印度基金-新臺幣 12.01000 12.13000 -0.12000 -0.98928 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.96070 12.15980 -0.19910 -1.63736 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.36810 12.63620 -0.26810 -2.12168 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.30000 11.52000 -0.22000 -1.90972 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.16640 11.35250 -0.18610 -1.63929 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.53700 10.76540 -0.22840 -2.12161 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.65000 9.84000 -0.19000 -1.93089 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.59780 9.75760 -0.15980 -1.63770 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.09320 9.29030 -0.19710 -2.12157 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.34000 9.53000 -0.19000 -1.99370 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.32530 9.48060 -0.15530 -1.63808 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.13080 9.32880 -0.19800 -2.12246 群益中小型股基金 52.17000 52.17000 0.00000 0.00000 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.92790 9.95480 -0.02690 -0.27022 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.88330 9.95540 -0.07210 -0.72423 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.01340 9.06090 -0.04750 -0.52423 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.83460 8.85850 -0.02390 -0.26980 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.79460 8.85860 -0.06400 -0.72246 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.02120 8.06340 -0.04220 -0.52335 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.41680 11.42890 -0.01210 -0.10587 群益中國高收益債券基金-美元 11.20800 11.22810 -0.02010 -0.17902 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.53170 10.56070 -0.02900 -0.27460 群益中國新機會基金N-人民幣 9.82620 9.98980 -0.16360 -1.63767 群益中國新機會基金N-美元 9.67530 9.88140 -0.20610 -2.08574 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.05000 10.25000 -0.20000 -1.95122 群益中國新機會基金-人民幣 8.71460 8.85970 -0.14510 -1.63775 群益中國新機會基金-美元 10.34530 10.56570 -0.22040 -2.08600 群益中國新機會基金-新臺幣 9.60000 9.78000 -0.18000 -1.84049 群益平衡王基金 19.34170 19.41270 -0.07100 -0.36574 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.08000 8.08000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.87000 5.87000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.07200 10.05570 0.01630 0.16210 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.30880 10.34300 -0.03420 -0.33066 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.14560 9.13080 0.01480 0.16209 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.36050 9.39160 -0.03110 -0.33115 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.63000 8.64000 -0.01000 -0.11574 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.97900 9.98270 -0.00370 -0.03706 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.80060 9.80690 -0.00630 -0.06424 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.47340 9.47690 -0.00350 -0.03693 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.38550 9.39150 -0.00600 -0.06389 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.03640 10.04020 -0.00380 -0.03785 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.10770 10.11430 -0.00660 -0.06525 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.64010 9.64370 -0.00360 -0.03733 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.02470 10.03120 -0.00650 -0.06480 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.11130 10.09370 0.01760 0.17437 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.42170 7.40870 0.01300 0.17547 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 9.99500 10.01860 -0.02360 -0.23556 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.92580 9.95000 -0.02420 -0.24322 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 9.98910 10.00370 -0.01460 -0.14595 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.99490 10.01850 -0.02360 -0.23556 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.92580 9.95000 -0.02420 -0.24322 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.98910 10.00370 -0.01460 -0.14595 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 9.99500 10.01860 -0.02360 -0.23556 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.92580 9.95010 -0.02430 -0.24422 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 9.98910 10.00370 -0.01460 -0.14595 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.99500 10.01860 -0.02360 -0.23556 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.92580 9.95010 -0.02430 -0.24422 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.98910 10.00370 -0.01460 -0.14595 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.28000 10.35000 -0.07000 -0.67633 群益全球關鍵生技基金-美元 14.86700 14.98190 -0.11490 -0.76693 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.26000 14.35000 -0.09000 -0.62718 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.63000 10.69000 -0.06000 -0.56127 群益印度中小基金N-美元 9.90560 10.01520 -0.10960 -1.09434 群益印度中小基金N-新臺幣 9.10000 9.18000 -0.08000 -0.87146 群益印度中小基金-人民幣 14.89760 14.99390 -0.09630 -0.64226 群益印度中小基金-美元 14.16760 14.32440 -0.15680 -1.09464 群益印度中小基金-新臺幣 15.93000 16.07000 -0.14000 -0.87119 群益多利策略組合基金 11.50000 11.52000 -0.02000 -0.17361 群益多重收益組合基金 13.57000 13.58000 -0.01000 -0.07364 群益多重資產組合基金 15.51000 15.59000 -0.08000 -0.51315 群益安家基金 27.48590 27.32490 0.16100 0.58921 群益安穩貨幣市場基金 16.06790 16.06780 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 21.37000 21.44000 -0.07000 -0.32649 群益亞太中小基金 13.86000 13.95000 -0.09000 -0.64516 群益亞太新趨勢平衡基金 17.54000 17.62000 -0.08000 -0.45403 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.66040 9.60260 0.05780 0.60192 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.50130 7.45640 0.04490 0.60217 群益店頭市場基金 114.91000 115.51000 -0.60000 -0.51944 群益東方盛世基金 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.15510 11.21830 -0.06320 -0.56337 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.67930 10.74640 -0.06710 -0.62440 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.05100 10.10820 -0.05720 -0.56588 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.93710 9.99340 -0.05630 -0.56337 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.51660 9.57630 -0.05970 -0.62341 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.95450 9.00550 -0.05100 -0.56632 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.01990 10.08290 -0.06300 -0.62482 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.72430 9.77930 -0.05500 -0.56241 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.68570 9.74650 -0.06080 -0.62381 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.00360 10.06050 -0.05690 -0.56558 群益長安基金 31.13000 31.32000 -0.19000 -0.60664 群益美國新創亮點基金-美元 14.51330 14.64000 -0.12670 -0.86544 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.62000 13.72000 -0.10000 -0.72886 群益真善美基金 18.00870 18.05980 -0.05110 -0.28295 群益馬拉松基金 135.94000 137.68000 -1.74000 -1.26380 群益深証中小板基金 14.94000 15.31000 -0.37000 -2.41672 群益創新科技基金 36.77000 36.88000 -0.11000 -0.29826 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.13240 10.23470 -0.10230 -0.99954 群益華夏盛世基金N-美元 9.99920 10.14630 -0.14710 -1.44979 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.12000 10.25000 -0.13000 -1.26829 群益華夏盛世基金-人民幣 11.03410 11.14560 -0.11150 -1.00039 群益華夏盛世基金-美元 11.02550 11.18780 -0.16230 -1.45069 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.68000 17.90000 -0.22000 -1.22905 群益奧斯卡基金 30.93000 31.03000 -0.10000 -0.32227 群益新興金鑽基金-美元 13.21860 13.34100 -0.12240 -0.91747 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779 群益葛萊美基金 26.89000 26.92000 -0.03000 -0.11144 群益道瓊美國地產ETF基金 19.00000 18.91000 0.09000 0.47594 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.54000 8.42000 0.12000 1.42518 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.86000 13.23000 -0.37000 -2.79667 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.64950 11.67330 -0.02380 -0.20388 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.37650 11.41390 -0.03740 -0.32767 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.26930 11.29760 -0.02830 -0.25050 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.68460 8.70230 -0.01770 -0.20339 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.32470 9.35540 -0.03070 -0.32815 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.47000 8.48000 -0.01000 -0.11792 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.92450 8.94700 -0.02250 -0.25148 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.00000 31.17000 -0.17000 -0.54540 德信中國精選成長基金 12.42000 12.47000 -0.05000 -0.40096 德信台灣主流中小基金 20.81000 20.92000 -0.11000 -0.52581 德信新興股票組合基金 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997 德信萬保貨幣市場基金 11.92160 11.92150 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.75690 10.71200 0.04490 0.41916 德信數位時代基金 28.33000 28.46000 -0.13000 -0.45678 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64910 11.64900 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.69000 16.87000 -0.18000 -1.06698 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.03000 19.23000 -0.20000 -1.04004 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.29000 7.32000 -0.03000 -0.40984 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.96000 9.92070 0.03930 0.39614 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.04830 13.99290 0.05540 0.39592 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.16660 8.17100 -0.00440 -0.05385 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.25060 11.25420 -0.00360 -0.03199 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.39740 11.40110 -0.00370 -0.03245 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.87250 12.87620 -0.00370 -0.02874 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.90000 18.18000 -0.28000 -1.54015 摩根中小基金 25.98000 26.44000 -0.46000 -1.73979 摩根中國A股基金 15.22000 15.37000 -0.15000 -0.97593 摩根中國A股基金(美元) 12.30000 12.44000 -0.14000 -1.12540 摩根中國亮點基金 14.51000 14.68000 -0.17000 -1.15804 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.83140 11.86760 -0.03620 -0.30503 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.78050 12.80400 -0.02350 -0.18354 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.19090 10.23500 -0.04410 -0.43087 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.14170 13.18170 -0.04000 -0.30345 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.65450 14.68130 -0.02680 -0.18255 摩根台灣金磚基金 21.38000 21.79000 -0.41000 -1.88160 摩根台灣增長基金 51.83000 52.70000 -0.87000 -1.65085 摩根平衡基金 28.01000 28.32000 -0.31000 -1.09463 摩根全球α基金 18.72000 18.93000 -0.21000 -1.10935 摩根全球平衡基金 15.12950 15.20830 -0.07880 -0.51814 摩根全球發現基金 12.19000 12.39000 -0.20000 -1.61421 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.72350 9.75950 -0.03600 -0.36887 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.57240 10.60720 -0.03480 -0.32808 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10330 10.14310 -0.03980 -0.39238 摩根多元入息成長基金-累積型 11.27160 11.31360 -0.04200 -0.37123 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.88950 9.92840 -0.03890 -0.39181 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.88390 10.90840 -0.02450 -0.22460 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.78150 13.81260 -0.03110 -0.22516 摩根亞洲基金 58.31000 58.74000 -0.43000 -0.73204 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.71390 8.72090 -0.00700 -0.08027 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.08070 10.08900 -0.00830 -0.08227 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.02110 9.03390 -0.01280 -0.14169 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.45010 12.46250 -0.01240 -0.09950 摩根東方內需機會基金 18.47000 18.60000 -0.13000 -0.69892 摩根東方科技基金 37.12000 37.14000 -0.02000 -0.05385 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.53000 10.58000 -0.05000 -0.47259 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.75000 11.79000 -0.04000 -0.33927 摩根金龍收成基金 23.44000 23.70000 -0.26000 -1.09705 摩根第一貨幣市場基金 15.06710 15.06700 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 15.07000 15.03000 0.04000 0.26613 摩根新金磚五國基金 11.41000 11.55000 -0.14000 -1.21212 摩根新絲路基金 10.42000 10.50000 -0.08000 -0.76190 摩根新興35基金 13.63000 13.76000 -0.13000 -0.94477 摩根新興日本基金 25.25000 25.17000 0.08000 0.31784 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.64590 7.64660 -0.00070 -0.00915 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.88740 9.84670 0.04070 0.41334 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.71160 9.72080 -0.00920 -0.09464 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.79060 10.80760 -0.01700 -0.15730 摩根新興科技基金 61.11000 62.38000 -1.27000 -2.03591 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.35580 8.33270 0.02310 0.27722 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.49390 10.46490 0.02900 0.27712 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.71270 8.76200 -0.04930 -0.56266 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.51010 9.55890 -0.04880 -0.51052 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.10320 9.16450 -0.06130 -0.66889 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.89110 9.94700 -0.05590 -0.56198 摩根龍揚基金 35.05000 35.44000 -0.39000 -1.10045 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.86000 9.99000 -0.13000 -1.30130 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.72000 10.86000 -0.14000 -1.28913 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.61000 10.76000 -0.15000 -1.39405 摩根環球股票收益基金-累積型 10.74000 10.88000 -0.14000 -1.28676 摩根總收益組合基金-月配息型 9.30580 9.34560 -0.03980 -0.42587 摩根總收益組合基金-累積型 11.16040 11.20810 -0.04770 -0.42559 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 27.26000 27.54000 -0.28000 -1.01670 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.44410 10.56520 -0.12110 -1.14622 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.21600 10.31960 -0.10360 -1.00391 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.85700 9.91240 -0.05540 -0.55890 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.73280 9.77350 -0.04070 -0.41643 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.68590 9.74030 -0.05440 -0.55850 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.56370 9.60360 -0.03990 -0.41547 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.44840 11.50480 -0.05640 -0.49023 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.25470 11.31350 -0.05880 -0.51973 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.16190 10.20410 -0.04220 -0.41356 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.94110 10.99500 -0.05390 -0.49022 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.73950 10.79560 -0.05610 -0.51966 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.69940 9.73970 -0.04030 -0.41377 聯邦金鑽平衡基金 25.47810 25.62220 -0.14410 -0.56240 聯邦貨幣市場基金 13.15020 13.15010 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 13.80000 13.95000 -0.15000 -1.07527 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.86670 15.87250 -0.00580 -0.03654 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.75070 12.78530 -0.03460 -0.27062 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.62640 12.67130 -0.04490 -0.35434 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.15160 12.19470 -0.04310 -0.35343 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76900 11.73580 0.03320 0.28290 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.01180 10.97070 0.04110 0.37463 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.63430 10.60440 0.02990 0.28196 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.67090 8.63860 0.03230 0.37390 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.31000 37.83000 -0.52000 -1.37457 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.43000 15.48000 -0.05000 -0.32300 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.79000 12.83000 -0.04000 -0.31177 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.45000 13.50000 -0.05000 -0.37037 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.62000 12.66000 -0.04000 -0.31596 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.04000 8.05000 -0.01000 -0.12422 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.30000 12.33000 -0.03000 -0.24331 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.67000 11.75000 -0.08000 -0.68085 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.98000 12.21000 -0.23000 -1.88370 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.70000 15.89000 -0.19000 -1.19572 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.61000 15.80000 -0.19000 -1.20253 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.20000 10.40000 -0.20000 -1.92308 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.42000 20.58000 -0.16000 -0.77745 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.60000 18.74000 -0.14000 -0.74707 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.68000 12.76000 -0.08000 -0.62696 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.71000 15.83000 -0.12000 -0.75805 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.43000 16.56000 -0.13000 -0.78502 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.48000 15.59000 -0.11000 -0.70558 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.16000 10.23000 -0.07000 -0.68426 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.69000 15.81000 -0.12000 -0.75901 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.22000 14.33000 -0.11000 -0.76762 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.20000 14.31000 -0.11000 -0.76869 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.90000 15.01000 -0.11000 -0.73284 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.33000 18.33000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.23000 17.23000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.63000 13.62000 0.01000 0.07342 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.39000 14.39000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.47000 13.47000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.31000 8.31000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.43000 13.43000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.61000 14.66000 -0.05000 -0.34106 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.57000 14.61000 -0.04000 -0.27379 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 聯博貨幣市場基金 14.98660 14.98650 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.42090 10.43290 -0.01200 -0.11502 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.00040 14.02700 -0.02660 -0.18963 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.66870 7.67750 -0.00880 -0.11462 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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 9.00000 9.04000 -0.04000 -0.44248 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.82000 8.85000 -0.03000 -0.33898 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 9.14000 9.19000 -0.05000 -0.54407 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895 瀚亞菁華基金 25.00000 25.19000 -0.19000 -0.75427 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.12380 13.20110 -0.07730 -0.58556 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.42480 9.48030 -0.05550 -0.58542 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.47310 10.50560 -0.03250 -0.30936 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.01270 9.93120 0.08150 0.82065 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.77460 10.82170 -0.04710 -0.43524 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.90250 9.92630 -0.02380 -0.23977 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.06240 10.04570 0.01670 0.16624 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.49800 8.52440 -0.02640 -0.30970 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.82910 7.76540 0.06370 0.82031 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.35910 9.40000 -0.04090 -0.43511 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.48470 8.50510 -0.02040 -0.23986 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.10340 8.09000 0.01340 0.16564 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