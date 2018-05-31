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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/05/30  107/05/29  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.43420   10.43290   0.00130    0.01246
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.41920    9.41670   0.00250    0.02655
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.65300    9.65200   0.00100    0.01036
中國信託台灣活力基金                                             17.22000   17.24000  -0.02000   -0.11601
中國信託台灣優勢基金                                             19.50000   19.60000  -0.10000   -0.51020
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.57000    9.52000   0.05000    0.52521
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.86000    8.85000   0.01000    0.11299
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.39000    9.45000  -0.06000   -0.63492
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.96000   10.03000  -0.07000   -0.69791
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.71510    9.72680  -0.01170   -0.12029
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.20560    9.21680  -0.01120   -0.12152
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.15960   10.17720  -0.01760   -0.17294
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.62390    9.64060  -0.01670   -0.17323
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.26140   10.28390  -0.02250   -0.21879
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.00450    9.02420  -0.01970   -0.21830
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.31970   11.28930   0.03040    0.26928
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.27710   10.24960   0.02750    0.26830
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.44000   10.50000  -0.06000   -0.57143
中國信託智能運動基金-美元                                        10.44000   10.52000  -0.08000   -0.76046
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97460   10.97450   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.48030    9.46100   0.01930    0.20400
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.24320    9.22430   0.01890    0.20489
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.65490    9.64040   0.01450    0.15041
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.40810    9.39400   0.01410    0.15010
中國信託精穩基金                                                 18.71030   18.85260  -0.14230   -0.75480
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.94000   11.03000  -0.09000   -0.81596
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.64000   10.72000  -0.08000   -0.74627
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.40000   11.51000  -0.11000   -0.95569
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.12000   11.22000  -0.10000   -0.89127
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元大2001基金                                                     71.08000   71.55000  -0.47000   -0.65688
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.40380   37.89510   0.50870    1.34239
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.31790   11.31690   0.00100    0.00884
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.86010   10.88450  -0.02440   -0.22417
元大上證50基金                                                   30.41000   31.10000  -0.69000   -2.21865
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.08000   13.24000  -0.16000   -1.20846
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.14000   12.31000  -0.17000   -1.38099
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.41000   13.47000  -0.06000   -0.44543
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.45000   13.57000  -0.12000   -0.88430
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.65600   17.77700  -0.12100   -0.68065
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.45700   11.54800  -0.09100   -0.78802
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.47500   11.59200  -0.11700   -1.00932
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.20000    3.23000  -0.03000   -0.92879
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.89000   15.05000  -0.16000   -1.06312
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.30110   47.27770   0.02340    0.04949
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.34990   10.34430   0.00560    0.05414
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.62600    9.62080   0.00520    0.05405
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.91550    9.93270  -0.01720   -0.17317
元大巴西指數基金                                                  5.53100    5.45300   0.07800    1.43041
元大巴菲特基金                                                   31.10000   31.49000  -0.39000   -1.23849
元大日經225基金                                                  27.77000   28.21000  -0.44000   -1.55973
元大台商收成基金                                                 24.25000   24.59000  -0.34000   -1.38268
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.77000   12.59000   0.18000    1.42971
元大台灣50單日正向2倍基金                                        35.78000   36.92000  -1.14000   -3.08776
元大台灣中型100基金                                              33.66000   34.03000  -0.37000   -1.08728
元大台灣加權股價指數基金                                         24.83400   25.17900  -0.34500   -1.37019
元大台灣卓越50基金                                               80.48000   81.80000  -1.32000   -1.61369
元大台灣金融基金                                                 17.26000   17.62000  -0.36000   -2.04313
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.72000   31.13000  -0.41000   -1.31706
元大台灣高股息基金                                               26.09000   26.48000  -0.39000   -1.47281
元大台灣電子科技基金                                             35.64000   36.10000  -0.46000   -1.27424
元大全球ETF成長組合基金                                          10.27000   10.33000  -0.06000   -0.58083
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.65000   14.70000  -0.05000   -0.34014
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.51000   13.36000   0.15000    1.12275
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.50000    9.39000   0.11000    1.17146
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.75000   12.57000   0.18000    1.43198
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.81200   12.69400   0.11800    0.92957
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.12000    7.14000  -0.02000   -0.28011
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.40000    8.38000   0.02000    0.23866
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.62000    6.60000   0.02000    0.30303
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.82400    9.98900  -0.16500   -1.65182
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.51000   10.67000  -0.16000   -1.49953
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.48000    9.62000  -0.14000   -1.45530
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.89000   13.97000  -0.08000   -0.57266
元大全球農業商機基金                                             16.47000   16.56000  -0.09000   -0.54348
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
元大印度指數基金                                                  9.53800    9.60800  -0.07000   -0.72856
元大印度基金                                                     12.58000   12.70000  -0.12000   -0.94488
元大多多基金                                                     22.69000   22.85000  -0.16000   -0.70022
元大多福基金                                                     61.39000   61.95000  -0.56000   -0.90395
元大亞太成長基金                                                  9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.59530    8.59790  -0.00260   -0.03024
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.13800    7.14020  -0.00220   -0.03081
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.83400    9.85200  -0.01800   -0.18270
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.06000   10.02500   0.03500    0.34913
元大卓越基金                                                     53.03000   53.73000  -0.70000   -1.30281
元大店頭基金                                                      9.72000    9.83000  -0.11000   -1.11902
元大泛歐成長基金                                                  9.42000    9.58000  -0.16000   -1.67015
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.21720   10.21670   0.00050    0.00489
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.31240    9.29250   0.01990    0.21415
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.00310   30.81940   0.18370    0.59605
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.74670   36.80150   0.94520    2.56837
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.86580   19.30810  -0.44230   -2.29075
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.68380   18.82550   0.85830    4.55924
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.05690   37.46710   0.58980    1.57418
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.31060   20.55560  -0.24500   -1.19189
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.26280   17.84190   0.42090    2.35905
元大高科技基金                                                   22.00000   22.07000  -0.07000   -0.31717
元大得利貨幣市場基金                                             16.23640   16.23620   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97000   11.96980   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   14.55000   14.59000  -0.04000   -0.27416
元大華夏中小基金                                                  8.37000    8.49000  -0.12000   -1.41343
元大新中國基金-人民幣                                            10.93000   11.04000  -0.11000   -0.99638
元大新中國基金-美元                                              10.97300   11.13200  -0.15900   -1.42831
元大新中國基金-新台幣                                            10.63000   10.76000  -0.13000   -1.20818
元大新主流基金                                                   31.69000   31.78000  -0.09000   -0.28320
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.82540    9.78020   0.04520    0.46216
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.51770    9.47390   0.04380    0.46232
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.70490    9.64640   0.05850    0.60644
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.40600    9.34940   0.05660    0.60539
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.58650    9.54110   0.04540    0.47584
元大新興亞洲基金                                                 12.01000   12.12000  -0.11000   -0.90759
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08640   15.08620   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     43.04000   43.38000  -0.34000   -0.78377
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.72000    9.66000   0.06000    0.62112
元大實質多重資產基金-美元                                         9.58200    9.57800   0.00400    0.04176
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.07000   14.82000   0.25000    1.68691
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.00000   15.52000  -0.52000   -3.35052
元大精準中小基金                                                 23.55000   23.92000  -0.37000   -1.54682
元大摩臺基金                                                     37.66000   38.27000  -0.61000   -1.59394
元大標普500基金                                                  24.32000   24.53000  -0.21000   -0.85609
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.74000   13.60000   0.14000    1.02941
元大標普500單日正向2倍基金                                       30.99000   31.58000  -0.59000   -1.86827
元大標智滬深300基金                                              18.36000   18.80000  -0.44000   -2.34043
元大歐洲50基金                                                   24.50000   24.94000  -0.44000   -1.76423
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.58040    9.58350  -0.00310   -0.03235
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.15100   10.15060   0.00040    0.00394
元大績效基金                                                     65.50000   65.69000  -0.19000   -0.28924
元大韓國KOSPI200基金                                             23.74000   24.26000  -0.52000   -2.14345
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.43000   16.55000  -0.12000   -0.72508
日盛上選基金                                                     37.06000   37.09000  -0.03000   -0.08088
日盛小而美基金                                                   20.03000   20.20000  -0.17000   -0.84158
日盛中國內需動力基金                                             11.28000   11.43000  -0.15000   -1.31234
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.10000   12.25000  -0.15000   -1.22449
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.34000   12.55000  -0.21000   -1.67331
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.40000   12.58000  -0.18000   -1.43084
日盛日盛基金                                                     15.67000   15.70000  -0.03000   -0.19108
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.34000   10.44000  -0.10000   -0.95785
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                    9.97470    9.99910  -0.02440   -0.24402
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.48650    9.50960  -0.02310   -0.24291
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.75370    9.77110  -0.01740   -0.17808
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.27850    9.29510  -0.01660   -0.17859
日盛亞洲機會基金                                                  7.80000    7.83000  -0.03000   -0.38314
日盛首選基金                                                     18.74000   18.83000  -0.09000   -0.47796
日盛高科技基金                                                   19.75000   19.77000  -0.02000   -0.10116
日盛貨幣市場基金                                                 14.75390   14.75370   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   45.67000   45.71000  -0.04000   -0.08751
日盛精選五虎基金                                                 40.72000   41.16000  -0.44000   -1.06900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47060   13.47050   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               37.15000   37.39000  -0.24000   -0.64188
台新MSCI中國基金                                                 22.36000   22.45000  -0.09000   -0.40089
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.62000   18.17000   0.45000    2.47661
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.88000   21.71000  -0.83000   -3.82312
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14690   14.14680   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.91270    9.88750   0.02520    0.25487
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.78020   10.79880  -0.01860   -0.17224
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.05370   10.05100   0.00270    0.02686
台新中國通基金                                                   51.01000   50.93000   0.08000    0.15708
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.56640    0.57940  -0.01300   -2.24370
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.96700   17.32500  -0.35800   -2.06638
台新中國精選中小基金-美元                                         0.41750    0.42520  -0.00770   -1.81091
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.52000   12.73000  -0.21000   -1.64965
台新主流基金                                                     25.63000   25.63000   0.00000    0.00000
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.97000   18.86000   0.11000    0.58324
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.63640    0.63370   0.00270    0.42607
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.33000   14.24000   0.09000    0.63202
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48000    0.47800   0.00200    0.41841
台新台灣中小基金                                                 39.81000   39.88000  -0.07000   -0.17553
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.38470    9.39280  -0.00810   -0.08624
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.32300    9.36090  -0.03790   -0.40488
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.53000    8.55000  -0.02000   -0.23392
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.34130   10.38320  -0.04190   -0.40354
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.56250   10.61040  -0.04790   -0.45144
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.28680   11.33800  -0.05120   -0.45158
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.49000   10.52000  -0.03000   -0.28517
台新印度基金                                                     15.62000   15.76000  -0.14000   -0.88832
台新亞美短期債券基金                                             10.96070   10.93740   0.02330    0.21303
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.67340    8.66700   0.00640    0.07384
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29550    0.29590  -0.00040   -0.13518
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.87310   11.86440   0.00870    0.07333
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39860    0.39910  -0.00050   -0.12528
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08020   11.08010   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.75940   29.78940  -0.03000   -0.10071
台新智慧生活基金-美元                                            10.20140   10.25410  -0.05270   -0.51394
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.96110    8.96060   0.00050    0.00558
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.90660    8.88840   0.01820    0.20476
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.49010    9.48970   0.00040    0.00422
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.44050    9.42120   0.01930    0.20486
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.48220   10.43380   0.04840    0.46388
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34460    0.34370   0.00090    0.26186
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.92500    7.88840   0.03660    0.46397
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27390    0.27320   0.00070    0.25622
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.28000    6.45000  -0.17000   -2.63566
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.31000   20.21000   0.10000    0.49480
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.69400   10.75900  -0.06500   -0.60415
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           25.18000   25.19000  -0.01000   -0.03970
未來資產全球大消費基金                                           15.12000   15.21000  -0.09000   -0.59172
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲新富基金                                             22.13000   22.37000  -0.24000   -1.07287
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55390   12.55370   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               15.60000   15.59000   0.01000    0.06414
未來資產新興市場債券基金A                                         8.81270    8.79810   0.01460    0.16594
未來資產新興市場債券基金B                                         6.80210    6.79090   0.01120    0.16493
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.59000   11.59000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.01960   11.01870   0.00090    0.00817
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.22580   10.25300  -0.02720   -0.26529
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.44980    9.43440   0.01540    0.16323
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.62990   10.61260   0.01730    0.16301
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.48500    8.51650  -0.03150   -0.36987
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.60440    9.64050  -0.03610   -0.37446
永豐中小基金                                                     57.23000   57.79000  -0.56000   -0.96903
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.79600    1.81160  -0.01560   -0.86112
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.34100    2.36140  -0.02040   -0.86389
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.51520    8.62770  -0.11250   -1.30394
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.76810   10.91050  -0.14240   -1.30516
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.09000    5.11000  -0.02000   -0.39139
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.76000   23.94000  -0.18000   -0.75188
永豐主流品牌基金                                                 17.92000   18.23000  -0.31000   -1.70049
永豐永豐基金                                                     36.61000   37.12000  -0.51000   -1.37392
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.97870    9.99280  -0.01410   -0.14110
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.97860    9.99270  -0.01410   -0.14110
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.98320    9.98380  -0.00060   -0.00601
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.98320    9.98380  -0.00060   -0.00601
永豐亞洲民生消費基金                                             12.50000   12.54000  -0.04000   -0.31898
永豐南非幣2021保本基金                                           12.80700   12.82130  -0.01430   -0.11153
永豐高科技基金                                                   28.35000   28.67000  -0.32000   -1.11615
永豐貨幣市場基金                                                 13.86840   13.86820   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.03110    2.02180   0.00930    0.45999
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.38600    2.39000  -0.00400   -0.16736
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.81570    7.81500   0.00070    0.00896
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.35750   10.35640   0.00110    0.01062
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.27990    7.28970  -0.00980   -0.13444
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.06540   11.08040  -0.01500   -0.13537
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.96000   54.70000  -0.74000   -1.35283
永豐領航科技基金                                                 44.99000   45.25000  -0.26000   -0.57459
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.01000   10.27000  -0.26000   -2.53165
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.09000   10.25000  -0.16000   -1.56098
永豐趨勢平衡基金                                                 52.04000   52.46000  -0.42000   -0.80061
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.47700   11.47590   0.00110    0.00959
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.63560    9.62800   0.00760    0.07894
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.76050    9.75280   0.00770    0.07895
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.61070    9.60300   0.00770    0.08018
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.69540    9.68760   0.00780    0.08052
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.64470    9.64550  -0.00080   -0.00829
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.90100    9.90180  -0.00080   -0.00808
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.58690    9.58930  -0.00240   -0.02503
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.75500    9.75750  -0.00250   -0.02562
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.65000   11.73000  -0.08000   -0.68201
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.79000   10.89000  -0.10000   -0.91827
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.67000   11.78000  -0.11000   -0.93379
兆豐國際中小基金                                                 16.86000   16.98000  -0.12000   -0.70671
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.06000   15.14000  -0.08000   -0.52840
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.81000   20.95000  -0.14000   -0.66826
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.97000   21.14000  -0.17000   -0.80416
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.32000   12.37000  -0.05000   -0.40420
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.32000   12.37000  -0.05000   -0.40420
兆豐國際生命科學基金                                             15.16000   15.23000  -0.07000   -0.45962
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.26550   10.32600  -0.06050   -0.58590
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.63700   10.70850  -0.07150   -0.66769
兆豐國際全球高股息基金                                           11.53000   11.67000  -0.14000   -1.19966
兆豐國際全球基金                                                 31.89000   32.19000  -0.30000   -0.93197
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.22380   10.22330   0.00050    0.00489
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.73840    9.71780   0.02060    0.21198
兆豐國際國民基金                                                 22.95000   23.09000  -0.14000   -0.60632
兆豐國際第一基金                                                 13.79000   13.90000  -0.11000   -0.79137
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.89010    9.89910  -0.00900   -0.09092
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.92320    7.93040  -0.00720   -0.09079
兆豐國際萬全基金                                                 21.29000   21.43000  -0.14000   -0.65329
兆豐國際電子基金                                                 27.35000   27.61000  -0.26000   -0.94169
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.07000    8.13000  -0.06000   -0.73801
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.75000   22.14000  -0.39000   -1.76152
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.13000   16.92000   0.21000    1.24113
兆豐國際豐台灣基金                                               32.60000   32.86000  -0.26000   -0.79124
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48930   12.48910   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.33000   11.41000  -0.08000   -0.70114
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.02820   11.05700  -0.02880   -0.26047
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.89430   11.93120  -0.03690   -0.30927
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.67900   10.71130  -0.03230   -0.30155
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.44610   11.49050  -0.04440   -0.38641
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.17660    8.19790  -0.02130   -0.25982
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.56970    9.59960  -0.02990   -0.31147
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.07870    9.10620  -0.02750   -0.30199
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.06660    9.10240  -0.03580   -0.39330
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.38570    9.41410  -0.02840   -0.30168
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.12000   10.21000  -0.09000   -0.88149
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.17000   11.29000  -0.12000   -1.06289
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.40000    9.48000  -0.08000   -0.84388
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.53000   10.65000  -0.12000   -1.12676
合庫全球新興市場基金                                              9.42000    9.53000  -0.11000   -1.15425
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.40000   10.44000  -0.04000   -0.38314
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.67000   10.72000  -0.05000   -0.46642
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
合庫貨幣市場基金                                                 10.11910   10.11900   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.62060    9.63570  -0.01510   -0.15671
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.88410    9.90000  -0.01590   -0.16061
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.13740   10.14560  -0.00820   -0.08082
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.64600   11.66540  -0.01940   -0.16630
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.60420   13.63480  -0.03060   -0.22443
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.11360    9.12880  -0.01520   -0.16651
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.74640    9.76210  -0.01570   -0.16083
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.07150    8.07800  -0.00650   -0.08047
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.07660    9.09240  -0.01580   -0.17377
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.37070   10.39340  -0.02270   -0.21841
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.35000   10.47000  -0.12000   -1.14613
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.29000   10.38000  -0.09000   -0.86705
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.17000   10.26000  -0.09000   -0.87719
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.11000   10.18000  -0.07000   -0.68762
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.91550   10.91440   0.00110    0.01008
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.55450   10.60110  -0.04660   -0.43958
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10750   10.13190  -0.02440   -0.24082
安聯中國東協基金                                                 16.11000   16.18000  -0.07000   -0.43263
安聯中國策略基金                                                 15.83000   15.99000  -0.16000   -1.00063
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.88000   14.94000  -0.06000   -0.40161
安聯中華新思路基金-美元                                          14.84000   14.97000  -0.13000   -0.86840
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.55000   13.63000  -0.08000   -0.58694
安聯台灣大壩基金                                                 28.12000   28.13000  -0.01000   -0.03555
安聯台灣科技基金                                                 47.76000   47.83000  -0.07000   -0.14635
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47820   12.47810   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 31.23000   31.27000  -0.04000   -0.12792
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08260   10.07620   0.00640    0.06352
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.01640   15.00920   0.00720    0.04797
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.68930    9.68460   0.00470    0.04853
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.46000   11.56000  -0.10000   -0.86505
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.42000   11.50000  -0.08000   -0.69565
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.07320   12.06900   0.00420    0.03480
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08820   10.08770   0.00050    0.00496
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.21580   12.21680  -0.00100   -0.00819
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.59270    9.58820   0.00450    0.04693
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.42890    9.42850   0.00040    0.00424
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.12870    9.12930  -0.00060   -0.00657
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.65000   11.73000  -0.08000   -0.68201
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.24000   11.31000  -0.07000   -0.61892
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.57000   10.65000  -0.08000   -0.75117
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.65000    9.71000  -0.06000   -0.61792
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.47000   11.56000  -0.09000   -0.77855
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.66000   10.72000  -0.06000   -0.55970
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.42000   10.50000  -0.08000   -0.76190
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.70000    9.76000  -0.06000   -0.61475
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.84950   11.85460  -0.00510   -0.04302
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.88770   10.90050  -0.01280   -0.11743
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.56230   10.57550  -0.01320   -0.12482
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.01550    9.02200  -0.00650   -0.07205
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.80470    8.81510  -0.01040   -0.11798
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.51550    8.52610  -0.01060   -0.12432
安聯全球人口趨勢基金                                             11.23000   11.34000  -0.11000   -0.97002
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.34000    9.41000  -0.07000   -0.74389
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.18000   34.37000  -0.19000   -0.55281
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.73000    8.80000  -0.07000   -0.79545
安聯全球計量平衡基金                                             12.71000   12.76000  -0.05000   -0.39185
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.06070   12.04470   0.01600    0.13284
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.51330   10.49930   0.01400    0.13334
安聯全球新興市場基金                                             18.46000   18.60000  -0.14000   -0.75269
安聯全球農金趨勢基金                                              9.40000    9.47000  -0.07000   -0.73918
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.34000    9.42000  -0.08000   -0.84926
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
安聯亞洲動態策略基金                                             25.05000   25.18000  -0.13000   -0.51628
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利台灣動力基金                                                 33.50000   33.91000  -0.41000   -1.20908
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.34170   10.40070  -0.05900   -0.56727
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.86610    9.90460  -0.03850   -0.38871
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.23910    8.28610  -0.04700   -0.56721
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.05610    8.09090  -0.03480   -0.43011
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.18000   10.35000  -0.17000   -1.64251
宏利全球債券組合基金                                             12.92830   12.93210  -0.00380   -0.02938
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.26450    4.31160  -0.04710   -1.09240
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.69140    0.69940  -0.00800   -1.14384
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.83000   20.04000  -0.21000   -1.04790
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.59690   11.61560  -0.01870   -0.16099
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.34080   10.35990  -0.01910   -0.18436
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.00210   10.01770  -0.01560   -0.15572
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.03110    9.05790  -0.02680   -0.29587
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.57050    8.58640  -0.01590   -0.18518
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.42320    8.43510  -0.01190   -0.14108
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.56350    8.58670  -0.02320   -0.27019
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.76230    2.76720  -0.00490   -0.17707
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40370    0.40450  -0.00080   -0.19778
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.19470   12.21360  -0.01890   -0.15475
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.92220    0.92520  -0.00300   -0.32425
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.53260    7.54430  -0.01170   -0.15508
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.09550    2.10000  -0.00450   -0.21429
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30110    0.30170  -0.00060   -0.19887
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.25510    9.26850  -0.01340   -0.14458
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33930    0.34010  -0.00080   -0.23522
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63110   13.63100   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.90000    2.93000  -0.03000   -1.02389
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.92000   13.05000  -0.13000   -0.99617
宏利臺灣股息收益基金                                             29.88000   30.47000  -0.59000   -1.93633
宏利澳幣保本基金                                                 11.95570   11.95240   0.00330    0.02761
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.11000   10.14000  -0.03000   -0.29586
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.95000   10.98000  -0.03000   -0.27322
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.37000   11.40000  -0.03000   -0.26316
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.72000   11.80000  -0.08000   -0.67797
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.34000   10.40000  -0.06000   -0.57692
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.90000   11.96000  -0.06000   -0.50167
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.00000    9.03000  -0.03000   -0.33223
貝萊德新台幣基金                                                 12.92610   12.92600   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.90000   26.32000  -0.42000   -1.59574
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.18150   11.18230  -0.00080   -0.00715
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.16890   10.18650  -0.01760   -0.17278
保德信大中華基金                                                 31.29000   31.60000  -0.31000   -0.98101
保德信中小型股基金                                               49.13000   49.30000  -0.17000   -0.34483
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.57000   10.65000  -0.08000   -0.75117
保德信中國中小基金-美元                                          10.90000   11.03000  -0.13000   -1.17860
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.23000   10.33000  -0.10000   -0.96805
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.74080    9.77780  -0.03700   -0.37841
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.73980    9.77350  -0.03370   -0.34481
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.84560    9.88210  -0.03650   -0.36935
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.54800   10.58720  -0.03920   -0.37026
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.16000   10.27000  -0.11000   -1.07108
保德信中國品牌基金-美元                                          10.01000   10.12000  -0.11000   -1.08696
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.90000   11.02000  -0.12000   -1.08893
保德信台商全方位基金                                             39.43000   39.61000  -0.18000   -0.45443
保德信全球中小基金                                               29.77000   30.03000  -0.26000   -0.86580
保德信全球消費商機基金                                           17.44000   17.56000  -0.12000   -0.68337
保德信全球基礎建設基金                                           11.91000   11.98000  -0.07000   -0.58431
保德信全球資源基金                                                8.01000    8.08000  -0.07000   -0.86634
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.47000    9.56000  -0.09000   -0.94142
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.53000   30.77000  -0.24000   -0.77998
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.84050    9.88350  -0.04300   -0.43507
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.55000   10.59580  -0.04580   -0.43225
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.08040    9.10160  -0.02120   -0.23293
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.72440    9.74710  -0.02270   -0.23289
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.28320    8.28500  -0.00180   -0.02173
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.78050   10.78280  -0.00230   -0.02133
保德信亞太基金                                                   22.39000   22.59000  -0.20000   -0.88535
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.55240    8.52690   0.02550    0.29905
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.19230   11.15890   0.03340    0.29931
保德信店頭市場基金                                               35.92000   35.98000  -0.06000   -0.16676
保德信拉丁美洲基金                                                6.57000    6.57000   0.00000    0.00000
保德信金平衡基金                                                 29.63000   29.87000  -0.24000   -0.80348
保德信金滿意基金                                                 42.59000   42.98000  -0.39000   -0.90740
保德信科技島基金                                                 26.65000   26.85000  -0.20000   -0.74488
保德信高成長基金                                                 97.36000   98.45000  -1.09000   -1.10716
保德信第一基金                                                   28.15000   28.48000  -0.33000   -1.15871
保德信貨幣市場基金                                               15.75150   15.75130   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.53950   10.62380  -0.08430   -0.79350
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.42230   10.49080  -0.06850   -0.65295
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.81470   10.88780  -0.07310   -0.67139
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.01340   10.06660  -0.05320   -0.52848
保德信新世紀基金                                                 10.21000   10.39000  -0.18000   -1.73244
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.10050    8.10580  -0.00530   -0.06539
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.76430   10.77120  -0.00690   -0.06406
保德信新興趨勢組合基金                                           11.38000   11.60000  -0.22000   -1.89655
保德信瑞騰基金                                                   15.53320   15.53270   0.00050    0.00322
保德信歐洲組合基金                                               10.28000   10.53000  -0.25000   -2.37417
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.83840    9.83090   0.00750    0.07629
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.99150    9.98380   0.00770    0.07712
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.74400    9.74190   0.00210    0.02156
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.80950    9.80710   0.00240    0.02447
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.86530    9.85180   0.01350    0.13703
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.86540    9.85190   0.01350    0.13703
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.84630    9.83140   0.01490    0.15156
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.84640    9.83160   0.01480    0.15054
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.85940    9.85090   0.00850    0.08629
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.72190    9.71820   0.00370    0.03807
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.66730    9.66210   0.00520    0.05382
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.97130    1.96090   0.01040    0.53037
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.64470    2.63050   0.01420    0.53982
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30840    0.30740   0.00100    0.32531
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44960    0.44820   0.00140    0.31236
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.74460    8.71150   0.03310    0.37996
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.91460   11.86650   0.04810    0.40534
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.64270    9.60820   0.03450    0.35907
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.65620   11.61450   0.04170    0.35903
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.09100    9.07810   0.01290    0.14210
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.01830   11.00270   0.01560    0.14178
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.18880   10.17480   0.01400    0.13759
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.03810   10.02760   0.01050    0.10471
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.18450   10.17300   0.01150    0.11304
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.66890   10.65690   0.01200    0.11260
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.06500   10.05900   0.00600    0.05965
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.88460    9.87350   0.01110    0.11242
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.11280   10.10150   0.01130    0.11186
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.81700    9.80970   0.00730    0.07442
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.94670    9.94140   0.00530    0.05331
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.46410   10.44610   0.01800    0.17231
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.41330    6.43290  -0.01960   -0.30468
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.81350   10.84670  -0.03320   -0.30608
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64100   11.64090   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.24000   20.50000  -0.26000   -1.26829
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4599.740004659.14000 -59.40000   -1.27491
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.77230   10.78890  -0.01660   -0.15386
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.99580   12.02840  -0.03260   -0.27103
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.23240   11.26720  -0.03480   -0.30886
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.66240    9.67730  -0.01490   -0.15397
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.28520   10.31310  -0.02790   -0.27053
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.07670   10.10790  -0.03120   -0.30867
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.06890   11.08600  -0.01710   -0.15425
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.83640   11.86860  -0.03220   -0.27130
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.78190   11.81840  -0.03650   -0.30884
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.62000    6.65000  -0.03000   -0.45113
柏瑞巨人基金                                                     12.73000   12.92000  -0.19000   -1.47059
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64310   13.64290   0.00020    0.00147
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.00000   16.09000  -0.09000   -0.55935
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.33370   13.34560  -0.01190   -0.08917
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.80820   11.82550  -0.01730   -0.14629
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.44530   12.46430  -0.01900   -0.15244
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.02610    9.03410  -0.00800   -0.08855
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.82510    6.83110  -0.00600   -0.08783
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.92190    8.93500  -0.01310   -0.14661
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.56990    8.58140  -0.01150   -0.13401
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.92540   10.94220  -0.01680   -0.15353
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.44810    8.46130  -0.01320   -0.15600
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.98330   12.00080  -0.01750   -0.14582
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.55130   11.56150  -0.01020   -0.08822
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.61320   11.62880  -0.01560   -0.13415
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.32900   11.34640  -0.01740   -0.15335
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.04440    9.05240  -0.00800   -0.08837
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.96800    9.98260  -0.01460   -0.14625
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.79590    9.80900  -0.01310   -0.13355
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.71770    9.73260  -0.01490   -0.15309
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.55540    9.57030  -0.01490   -0.15569
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.06950   10.08350  -0.01400   -0.13884
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.98940   10.00790  -0.01850   -0.18485
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.91560    9.93650  -0.02090   -0.21034
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.00350   10.02450  -0.02100   -0.20949
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.97680    9.99070  -0.01390   -0.13913
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.87150    9.88970  -0.01820   -0.18403
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.82370    9.84440  -0.02070   -0.21027
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.91160    9.93240  -0.02080   -0.20942
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.05020   10.06420  -0.01400   -0.13911
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.98950   10.00790  -0.01840   -0.18385
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.91560    9.93650  -0.02090   -0.21034
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.00360   10.02460  -0.02100   -0.20948
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.97690    9.99080  -0.01390   -0.13913
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.87160    9.88980  -0.01820   -0.18403
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.82370    9.84440  -0.02070   -0.21027
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.91160    9.93250  -0.02090   -0.21042
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.49000   13.57000  -0.08000   -0.58954
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.57000   14.68000  -0.11000   -0.74932
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.69000    9.77000  -0.08000   -0.81883
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.95000    9.01000  -0.06000   -0.66593
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.16000   10.23000  -0.07000   -0.68426
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.81000   11.89000  -0.08000   -0.67283
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.16000   12.25000  -0.09000   -0.73469
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.52000   12.62000  -0.10000   -0.79239
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.78000   13.84000  -0.06000   -0.43353
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.65000   13.69000  -0.04000   -0.29218
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.43290   11.34230   0.09060    0.79878
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.55680    7.49690   0.05990    0.79900
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.34610   11.31950   0.02660    0.23499
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.02990   11.00750   0.02240    0.20350
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.20730   10.18950   0.01780    0.17469
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.42700    8.40730   0.01970    0.23432
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.53520    9.51590   0.01930    0.20282
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.56230    9.54560   0.01670    0.17495
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.61000   10.58850   0.02150    0.20305
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.96400    9.94060   0.02340    0.23540
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.19080   10.17310   0.01770    0.17399
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.87870    9.85860   0.02010    0.20388
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.10550    9.08410   0.02140    0.23558
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.04930    9.03400   0.01530    0.16936
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.58440    9.56760   0.01680    0.17559
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.04360   12.05970  -0.01610   -0.13350
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.56440   11.58680  -0.02240   -0.19332
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.02610   11.05050  -0.02440   -0.22080
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.28930    7.29900  -0.00970   -0.13289
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.20690    9.22470  -0.01780   -0.19296
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.84340    9.86520  -0.02180   -0.22098
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.35290   10.36670  -0.01380   -0.13312
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.04360   11.06810  -0.02450   -0.22136
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.96230    9.98160  -0.01930   -0.19336
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.29570    9.30810  -0.01240   -0.13322
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.05290   10.07520  -0.02230   -0.22134
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.11000   18.22000  -0.11000   -0.60373
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.88000   17.02000  -0.14000   -0.82256
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.88880   12.89720  -0.00840   -0.06513
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.78930   10.86820  -0.07890   -0.72597
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.57230   11.64930  -0.07700   -0.66098
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.13100   12.20290  -0.07190   -0.58920
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.21890   11.30060  -0.08170   -0.72297
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.92840   10.00100  -0.07260   -0.72593
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.38570   10.45480  -0.06910   -0.66094
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.31590   10.37700  -0.06110   -0.58880
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.34240   10.41770  -0.07530   -0.72281
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.18390   10.25170  -0.06780   -0.66135
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.28350   10.35840  -0.07490   -0.72308
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.08000   13.85000   0.23000    1.66065
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      28.99000   30.00000  -1.01000   -3.36667
國泰大中華基金                                                   21.87000   22.06000  -0.19000   -0.86129
國泰小龍基金                                                     16.19000   16.45000  -0.26000   -1.58055
國泰中小成長基金                                                 47.04000   47.45000  -0.41000   -0.86407
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.46440    4.48150  -0.01710   -0.38157
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.84000   20.97000  -0.13000   -0.61993
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.80070    0.80720  -0.00650   -0.80525
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.75920    0.76540  -0.00620   -0.81003
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.41490   11.41390   0.00100    0.00876
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.77300    1.78050  -0.00750   -0.42123
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.18400   10.19170  -0.00770   -0.07555
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34440    0.34540  -0.00100   -0.28952
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.89710    4.92300  -0.02590   -0.52610
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.85000   23.02000  -0.17000   -0.73849
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.75580    0.76300  -0.00720   -0.94364
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.62890    3.65640  -0.02750   -0.75211
國泰中港台基金台幣級別                                           16.94000   17.11000  -0.17000   -0.99357
國泰中港台基金美元級別                                            0.56700    0.57380  -0.00680   -1.18508
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.98000   27.34000  -0.36000   -1.31675
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.96000   12.85000   0.11000    0.85603
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     34.91000   35.50000  -0.59000   -1.66197
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.01310   10.01190   0.00120    0.01199
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.01310   10.01190   0.00120    0.01199
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.01310   10.01190   0.00120    0.01199
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33360    0.33420  -0.00060   -0.17953
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33360    0.33420  -0.00060   -0.17953
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33360    0.33420  -0.00060   -0.17953
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40150   12.40140   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     30.21000   30.37000  -0.16000   -0.52684
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.23070    2.24740  -0.01670   -0.74308
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.43000   10.56000  -0.13000   -1.23106
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.34750    0.35220  -0.00470   -1.33447
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46530    0.46900  -0.00370   -0.78891
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.08000   13.12000  -0.04000   -0.30488
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46350    0.46610  -0.00260   -0.55782
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.75000    5.78000  -0.03000   -0.51903
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18900    0.19020  -0.00120   -0.63091
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41000    0.41210  -0.00210   -0.50959
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37310    0.37500  -0.00190   -0.50667
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43340    0.43560  -0.00220   -0.50505
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.95000   11.00000  -0.05000   -0.45455
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49390    0.49370   0.00020    0.04051
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.74000   19.84000  -0.10000   -0.50403
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.79000   21.16000  -0.37000   -1.74858
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.41690    2.41220   0.00470    0.19484
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.41910   11.42840  -0.00930   -0.08138
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.39860   10.40710  -0.00850   -0.08168
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37750    0.37840  -0.00090   -0.23784
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34380    0.34460  -0.00080   -0.23215
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50220    0.50070   0.00150    0.29958
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.97000   11.95000   0.02000    0.16736
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41220    0.41240  -0.00020   -0.04850
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.43000   18.54000  -0.11000   -0.59331
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61460    0.61930  -0.00470   -0.75892
國泰科技生化基金                                                 39.43000   39.61000  -0.18000   -0.45443
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.51000   25.88000  -0.37000   -1.42968
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.02000   13.82000   0.20000    1.44718
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.19740   38.24140   0.95600    2.49991
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.26950   19.71710  -0.44760   -2.27011
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.94970   19.11270   0.83700    4.37929
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.71080   39.29540   0.41540    1.05712
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.56610   39.33160   0.23450    0.59621
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.51130   41.52300  -0.01170   -0.02818
國泰紐幣2021保本基金                                             12.00900   12.00860   0.00040    0.00333
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.28930   12.28770   0.00160    0.01302
國泰紐幣保本基金                                                 12.32150   12.32100   0.00050    0.00406
國泰高科技基金                                                   14.61000   14.71000  -0.10000   -0.67981
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.11000   25.22000  -0.11000   -0.43616
國泰國泰基金台幣級別                                             25.11000   25.22000  -0.11000   -0.43616
國泰富時中國A50基金                                              19.72000   20.11000  -0.39000   -1.93933
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33690    0.33790  -0.00100   -0.29595
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45780    0.45670   0.00110    0.24086
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.93000   11.04000  -0.11000   -0.99638
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36290    0.36700  -0.00410   -1.11717
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49320    0.49610  -0.00290   -0.58456
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.48000   10.56000  -0.08000   -0.75758
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.15000   10.22000  -0.07000   -0.68493
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34810    0.35110  -0.00300   -0.85446
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47300    0.47450  -0.00150   -0.31612
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.57780   10.61550  -0.03770   -0.35514
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.70850    7.73590  -0.02740   -0.35419
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35740    0.35870  -0.00130   -0.36242
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25710    0.25830  -0.00120   -0.46458
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.14000   12.20000  -0.06000   -0.49180
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40520    0.40790  -0.00270   -0.66193
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.13620    2.12870   0.00750    0.35233
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.43110    1.42610   0.00500    0.35061
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34300    0.34320  -0.00020   -0.05828
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36810    0.36840  -0.00030   -0.08143
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23210    0.23230  -0.00020   -0.08610
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.52450   10.53140  -0.00690   -0.06552
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.91980    6.92430  -0.00450   -0.06499
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.44000   14.24000   0.20000    1.40449
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 33.80000   34.78000  -0.98000   -2.81771
國泰價值卓越基金                                                 17.61000   17.71000  -0.10000   -0.56465
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.92000   11.12000  -0.20000   -1.79856
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38280    0.39050  -0.00770   -1.97183
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.91420   39.96470  -0.05050   -0.12636
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.00000    0.00000  20.00000    0.00000
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            20.00000    0.00000  20.00000    0.00000
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.99000   20.00000  -0.01000   -0.05000
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.04280   12.05390  -0.01110   -0.09209
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.40160    0.40280  -0.00120   -0.29791
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.62770    9.61890   0.00880    0.09149
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.59020    8.59470  -0.00450   -0.05236
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.58480   10.57520   0.00960    0.09078
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.53880    9.54380  -0.00500   -0.05239
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.11090   11.11000   0.00090    0.00810
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.15020   10.17520  -0.02500   -0.24570
第一金大中華基金                                                 30.47000   30.68000  -0.21000   -0.68449
第一金小型精選基金                                               43.93000   44.08000  -0.15000   -0.34029
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.45000   14.65000  -0.20000   -1.36519
第一金中國世紀基金-美元                                           9.66040    9.83140  -0.17100   -1.73933
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.66190    9.83290  -0.17100   -1.73906
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.05000   11.22000  -0.17000   -1.51515
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.04000   11.22000  -0.18000   -1.60428
第一金中概平衡基金                                               27.55000   27.59000  -0.04000   -0.14498
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23500   15.23480   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.67700  177.67500   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.88670   14.04860  -0.16190   -1.15243
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.88720   14.04910  -0.16190   -1.15239
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.97000   13.10000  -0.13000   -0.99237
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.97000   13.10000  -0.13000   -0.99237
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.84960    9.89530  -0.04570   -0.46184
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.85160    9.89720  -0.04560   -0.46074
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.40140    9.43380  -0.03240   -0.34345
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.42530    9.45780  -0.03250   -0.34363
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.22040   10.26770  -0.04730   -0.46067
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.76050    9.79410  -0.03360   -0.34306
第一金全球大趨勢基金                                             23.39000   23.60000  -0.21000   -0.88983
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.02000    8.06170  -0.04170   -0.51726
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.75430    5.78430  -0.03000   -0.51865
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.14180    9.20900  -0.06720   -0.72972
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.14290    9.21010  -0.06720   -0.72963
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.92000    8.98000  -0.06000   -0.66815
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.92000    8.98000  -0.06000   -0.66815
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.37190    9.44080  -0.06890   -0.72981
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.37320    9.44200  -0.06880   -0.72866
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.14000    9.21000  -0.07000   -0.76004
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.14000    9.21000  -0.07000   -0.76004
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.54600    8.60470  -0.05870   -0.68219
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                            9.99850   10.06720  -0.06870   -0.68241
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.72710    9.74780  -0.02070   -0.21236
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.72740    9.74800  -0.02060   -0.21133
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.01820    8.04000  -0.02180   -0.27114
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.85060    8.86940  -0.01880   -0.21196
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.85080    8.86960  -0.01880   -0.21196
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           10.99160   11.01500  -0.02340   -0.21244
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         10.99240   11.01580  -0.02340   -0.21242
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.91130    9.93820  -0.02690   -0.27067
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.58360   14.61460  -0.03100   -0.21212
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.69050   14.79040  -0.09990   -0.67544
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.70860   14.80860  -0.10000   -0.67528
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.48000   13.55000  -0.07000   -0.51661
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.50000   13.58000  -0.08000   -0.58910
第一金亞洲科技基金                                               21.05000   21.16000  -0.11000   -0.51985
第一金店頭市場基金                                               11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
第一金創新趨勢基金                                               28.70000   28.89000  -0.19000   -0.65767
第一金電子基金                                                   37.95000   38.11000  -0.16000   -0.41984
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.42000   19.67000  -0.25000   -1.27097
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.95000   19.67000   0.28000    1.42349
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                       10.06000   10.17000  -0.11000   -1.08161
統一大中華中小基金(美元)                                          9.86000   10.01000  -0.15000   -1.49850
統一大中華中小基金(新台幣)                                       14.16000   14.35000  -0.19000   -1.32404
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金                                                   34.80000   34.86000  -0.06000   -0.17212
統一大龍印基金                                                   16.61000   16.83000  -0.22000   -1.30719
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.16000   10.25000  -0.09000   -0.87805
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.96000   10.09000  -0.13000   -1.28840
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.00000   11.12000  -0.12000   -1.07914
統一中小基金                                                     29.97000   30.01000  -0.04000   -0.13329
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.58430    9.56850   0.01580    0.16513
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.58300    9.61310  -0.03010   -0.31311
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.16490    9.17980  -0.01490   -0.16231
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.21920   11.20070   0.01850    0.16517
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.13910   11.17410  -0.03500   -0.31322
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.65580   10.67310  -0.01730   -0.16209
統一台灣動力基金                                                 19.97000   20.11000  -0.14000   -0.69617
統一全天候基金                                                  125.09000  125.78000  -0.69000   -0.54858
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.60100    8.60830  -0.00730   -0.08480
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.90630    8.95660  -0.05030   -0.56160
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.80250    8.84680  -0.04430   -0.50075
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.79780    8.80530  -0.00750   -0.08518
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.11000    9.16150  -0.05150   -0.56214
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.00380    9.04910  -0.04530   -0.50060
統一全球債券組合基金                                             11.96330   11.96270   0.00060    0.00502
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.86000   15.91000  -0.05000   -0.31427
統一全球新科技基金(美元)                                         15.98000   16.10000  -0.12000   -0.74534
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.89000   14.97000  -0.08000   -0.53440
統一亞太基金                                                     27.39000   27.58000  -0.19000   -0.68891
統一亞洲大金磚基金                                               13.15000   13.25000  -0.10000   -0.75472
統一奔騰基金                                                     67.06000   67.17000  -0.11000   -0.16376
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64310   16.64290   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
統一強漢基金(美元)                                                9.93000   10.01000  -0.08000   -0.79920
統一強漢基金(新台幣)                                             25.39000   25.54000  -0.15000   -0.58731
統一統信基金                                                     35.71000   36.02000  -0.31000   -0.86063
統一黑馬基金                                                     67.45000   67.65000  -0.20000   -0.29564
統一新亞洲科技能源基金                                           19.79000   19.88000  -0.09000   -0.45272
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.17580    8.19060  -0.01480   -0.18069
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.25370   10.27230  -0.01860   -0.18107
統一經建基金                                                     52.90000   53.19000  -0.29000   -0.54522
統一龍馬基金                                                     76.33000   76.88000  -0.55000   -0.71540
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   25.82000   26.09000  -0.27000   -1.03488
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            52.52000   53.07000  -0.55000   -1.03637
野村中國機會基金                                                 14.83000   14.97000  -0.14000   -0.93520
野村巴西基金                                                      5.32000    5.29000   0.03000    0.56711
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.43000   12.45000  -0.02000   -0.16064
野村台灣高股息基金                                               22.31000   22.46000  -0.15000   -0.66785
野村台灣運籌基金                                                 39.31000   39.70000  -0.39000   -0.98237
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.72450    9.71010   0.01440    0.14830
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.71040    9.69750   0.01290    0.13302
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.71370    9.69930   0.01440    0.14846
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.80620    9.79170   0.01450    0.14808
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.77520    9.76230   0.01290    0.13214
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.74040    9.72600   0.01440    0.14806
野村平衡基金                                                     20.29000   20.49000  -0.20000   -0.97609
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.98000    8.96000   0.02000    0.22321
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.17000    9.12000   0.05000    0.54825
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.90000   12.87000   0.03000    0.23310
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.26000   10.20000   0.06000    0.58824
野村全球生技醫療基金                                             16.28000   16.35000  -0.07000   -0.42813
野村全球品牌基金                                                 28.44000   28.74000  -0.30000   -1.04384
野村全球氣候變遷基金                                              8.61000    8.73000  -0.12000   -1.37457
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.03000   13.17000  -0.14000   -1.06302
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.27000   11.40000  -0.13000   -1.14035
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.26000   19.46000  -0.20000   -1.02775
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.19000   12.33000  -0.14000   -1.13544
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.48700   10.51220  -0.02520   -0.23972
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.35120   10.36870  -0.01750   -0.16878
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.59530    9.63040  -0.03510   -0.36447
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.34820    9.37890  -0.03070   -0.32733
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.84960    8.87300  -0.02340   -0.26372
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.04870   11.08930  -0.04060   -0.36612
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.57200   10.60680  -0.03480   -0.32809
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.06030   10.08700  -0.02670   -0.26470
野村成長基金                                                     28.41000   28.66000  -0.25000   -0.87230
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.60210    9.63500  -0.03290   -0.34146
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.60670    9.64190  -0.03520   -0.36507
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.57960    9.59840  -0.01880   -0.19587
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.85220    9.88590  -0.03370   -0.34089
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.80490    9.84090  -0.03600   -0.36582
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.78090    9.80010  -0.01920   -0.19592
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.38000   13.44000  -0.06000   -0.44643
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.86020    9.91410  -0.05390   -0.54367
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.81610    9.86240  -0.04630   -0.46946
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.76930    9.80160  -0.03230   -0.32954
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.26460   10.32090  -0.05630   -0.54550
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.15290   10.20080  -0.04790   -0.46957
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.11020   10.14360  -0.03340   -0.32927
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.20280   10.23240  -0.02960   -0.28928
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.89210    9.91180  -0.01970   -0.19875
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.35660    9.36980  -0.01320   -0.14088
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.98310   10.99840  -0.01530   -0.13911
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.15420   11.23890  -0.08470   -0.75363
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.72920   10.80540  -0.07620   -0.70520
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.35030   10.41610  -0.06580   -0.63171
野村高科技基金                                                   13.23000   13.38000  -0.15000   -1.12108
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.35920   10.47470  -0.11550   -1.10266
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.46900   10.60080  -0.13180   -1.24330
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.79490    9.90370  -0.10880   -1.09858
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.52580    9.62040  -0.09460   -0.98333
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.60960    9.72240  -0.11280   -1.16021
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.78660   11.91780  -0.13120   -1.10087
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.71580   12.86530  -0.14950   -1.16204
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.84580   10.96620  -0.12040   -1.09792
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.55240   10.65710  -0.10470   -0.98244
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.87840   11.00640  -0.12800   -1.16296
野村貨幣市場基金                                                 16.25020   16.25000   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.65000   16.66000  -0.01000   -0.06002
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.96980    7.97090  -0.00110   -0.01380
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.68060   11.68220  -0.00160   -0.01370
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.47000    7.52000  -0.05000   -0.66489
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.10000    9.27000  -0.17000   -1.83387
野村精選貨幣市場基金                                             12.07140   12.07130   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.07000   12.34000  -0.27000   -2.18801
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.54000   11.81000  -0.27000   -2.28620
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.01000   11.31000  -0.30000   -2.65252
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.88000    8.06000  -0.18000   -2.23325
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.13000   11.38000  -0.25000   -2.19684
野村積極成長基金                                                 12.00000   12.11000  -0.11000   -0.90834
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.80000   36.13000  -0.33000   -0.91337
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.60050    8.62570  -0.02520   -0.29215
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.00850    8.02080  -0.01230   -0.15335
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.80910    7.82440  -0.01530   -0.19554
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.47250   11.50630  -0.03380   -0.29375
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.47880   10.49490  -0.01610   -0.15341
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.24720   10.26730  -0.02010   -0.19577
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村環球基金-人民幣計價                                          15.42000   15.60000  -0.18000   -1.15385
野村環球基金-美元計價                                            12.23000   12.38000  -0.15000   -1.21163
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  16.65000   16.84000  -0.19000   -1.12827
野村鴻利基金                                                     23.26000   23.46000  -0.20000   -0.85251
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85030   16.85020   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.29000   21.44000  -0.15000   -0.69963
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.90000   13.01000  -0.11000   -0.84550
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.90000   14.95000  -0.05000   -0.33445
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.12700   13.12750  -0.00050   -0.00381
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.74210    9.72360   0.01850    0.19026
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.73460    9.72120   0.01340    0.13784
凱基台商天下基金                                                 13.53000   13.57000  -0.04000   -0.29477
凱基台灣精五門基金                                               21.14000   21.32000  -0.18000   -0.84428
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.08000   10.19000  -0.11000   -1.07949
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.62000    9.73000  -0.11000   -1.13052
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.63410   10.77120  -0.13710   -1.27284
凱基亞太高股息基金                                               13.30000   13.33000  -0.03000   -0.22506
凱基亞洲四金磚基金                                               17.99000   18.07000  -0.08000   -0.44272
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.81000   13.92000  -0.11000   -0.79023
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.36270   13.50330  -0.14060   -1.04123
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.82000   12.93000  -0.11000   -0.85073
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53230   11.53220   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.50000   27.84000  -0.34000   -1.22126
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.25000   21.35000  -0.10000   -0.46838
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.16050   21.28700  -0.12650   -0.59426
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.27000   18.33000  -0.06000   -0.32733
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   17.92830   18.02880  -0.10050   -0.55744
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.90000    8.00000  -0.10000   -1.25000
凱基資源國基金                                                    9.43000    9.58000  -0.15000   -1.56576
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.10000   11.23000  -0.13000   -1.15761
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.58750   11.77010  -0.18260   -1.55139
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.79000   10.94000  -0.15000   -1.37112
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.26780   11.31360  -0.04580   -0.40482
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.24000   11.27000  -0.03000   -0.26619
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.80000   12.95000  -0.15000   -1.15830
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.88140   13.05540  -0.17400   -1.33278
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.63000   14.59000   0.04000    0.27416
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.64000   31.75000  -0.11000   -0.34646
富邦NASDAQ-100基金                                               28.61000   28.67000  -0.06000   -0.20928
富邦上証180基金                                                  30.54000   31.23000  -0.69000   -2.20941
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23990    0.24380  -0.00390   -1.59967
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.20000    7.30000  -0.10000   -1.36986
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.35000    7.22000   0.13000    1.80055
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 39.71000   41.09000  -1.38000   -3.35848
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.92380   11.99310  -0.06930   -0.57783
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.24040   11.32300  -0.08260   -0.72949
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.97230   11.05790  -0.08560   -0.77411
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.51110   10.57220  -0.06110   -0.57793
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.82870    9.90090  -0.07220   -0.72923
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.60280    9.67780  -0.07500   -0.77497
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.82090   20.80980   0.01110    0.05334
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.25330   11.25230   0.00100    0.00889
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.71510   10.73750  -0.02240   -0.20861
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.91370   12.90390   0.00980    0.07595
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.91020    1.90970   0.00050    0.02618
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.56980    9.56250   0.00730    0.07634
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.46330    1.46290   0.00040    0.02734
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.62220   11.61020   0.01200    0.10336
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74060    1.74200  -0.00140   -0.08037
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.11380   10.10330   0.01050    0.10393
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53400    1.53520  -0.00120   -0.07817
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.72000   14.54000   0.18000    1.23796
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.40000   24.01000  -0.61000   -2.54061
富邦日本東証基金                                                 22.08000   22.42000  -0.34000   -1.51650
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.32000   43.19000  -0.87000   -2.01436
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  48.09000   48.64000  -0.55000   -1.13076
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.86000   50.67000  -0.81000   -1.59858
富邦台灣心基金                                                   24.16000   24.46000  -0.30000   -1.22649
富邦台灣釆吉50基金                                               46.67000   47.44000  -0.77000   -1.62310
富邦台灣科技指數基金                                             50.07000   50.94000  -0.87000   -1.70789
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29400    0.29490  -0.00090   -0.30519
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.35320    2.33790   0.01530    0.65443
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34160    0.34130   0.00030    0.08790
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.67510   10.66680   0.00830    0.07781
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.04850    2.03540   0.01310    0.64361
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32880    0.32840   0.00040    0.12180
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.24240    9.23520   0.00720    0.07796
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.79000   22.96000  -0.17000   -0.74042
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.86000   14.74000   0.12000    0.81411
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.49000   28.76000  -0.27000   -0.93880
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62520   15.62500   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     70.09000   70.78000  -0.69000   -0.97485
富邦科技基金                                                     27.42000   27.71000  -0.29000   -1.04655
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.66000   39.42460   0.23540    0.59709
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.59900   38.70970   0.88930    2.29736
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.67340   38.06210   0.61130    1.60606
富邦恒生國企ETF基金                                              21.20000   21.55000  -0.35000   -1.62413
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.27000   13.07000   0.20000    1.53022
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            31.68000   32.70000  -1.02000   -3.11927
富邦高成長基金                                                   26.63000   26.89000  -0.26000   -0.96690
富邦基金                                                         14.16000   14.29000  -0.13000   -0.90973
富邦深証100基金                                                  10.93000   11.17000  -0.24000   -2.14861
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.26000   20.64000  -0.38000   -1.84109
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40130    0.40150  -0.00020   -0.04981
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.15000   12.16240  -0.01240   -0.10195
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.49950    9.50920  -0.00970   -0.10201
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30120    0.30140  -0.00020   -0.06636
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.87440    8.88340  -0.00900   -0.10131
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.68060    9.71410  -0.03350   -0.34486
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.94040    9.95480  -0.01440   -0.14465
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.68060    9.71410  -0.03350   -0.34486
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.94040    9.95480  -0.01440   -0.14465
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.66000   19.84000  -0.18000   -0.90726
富邦精準基金                                                     50.43000   50.91000  -0.48000   -0.94284
富邦精銳中小基金                                                 13.10000   13.31000  -0.21000   -1.57776
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.90000   20.98000  -0.08000   -0.38132
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.91000   21.24000  -0.33000   -1.55367
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.83000    7.72000   0.11000    1.42487
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.63000   15.05000  -0.42000   -2.79070
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.68000   19.64000   0.04000    0.20367
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.29460   10.35770  -0.06310   -0.60921
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.07000   11.19850  -0.12850   -1.14748
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.88330   10.98340  -0.10010   -0.91138
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.09360   10.15550  -0.06190   -0.60952
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.80950   10.93500  -0.12550   -1.14769
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.60620   10.70370  -0.09750   -0.91090
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 29.97000   30.40000  -0.43000   -1.41447
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.00810    9.02240  -0.01430   -0.15849
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.52220    9.53910  -0.01690   -0.17717
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.31370    9.32850  -0.01480   -0.15865
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.82750    9.84370  -0.01620   -0.16457
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.81100    9.82840  -0.01740   -0.17704
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.59550    9.61090  -0.01540   -0.16023
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.65170    9.66720  -0.01550   -0.16034
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.63270    8.57320   0.05950    0.69402
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.63850    9.57410   0.06440    0.67265
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.19310    9.13010   0.06300    0.69003
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.56960   10.49660   0.07300    0.69546
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.30630   10.23760   0.06870    0.67106
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.88760    9.81970   0.06790    0.69147
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.30420    9.24040   0.06380    0.69045
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.70100    9.63400   0.06700    0.69545
富達卓越領航全球組合基金                                         14.81000   14.97000  -0.16000   -1.06880
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.85610    8.80900   0.04710    0.53468
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.53800    9.48910   0.04890    0.51533
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.29730    9.24820   0.04910    0.53091
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.93010    9.87740   0.05270    0.53354
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.86860    9.81800   0.05060    0.51538
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.65190    9.60080   0.05110    0.53225
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.37120    9.32140   0.04980    0.53425
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.69740    9.64540   0.05200    0.53912
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.31000   10.51000  -0.20000   -1.90295
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.83000   12.12000  -0.29000   -2.39274
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.11000   10.33000  -0.22000   -2.12972
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.92000    9.01000  -0.09000   -0.99889
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.94000   11.10000  -0.16000   -1.44144
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.40000   10.53000  -0.13000   -1.23457
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.61120    9.60020   0.01100    0.11458
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.29210    9.29300  -0.00090   -0.00968
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.81280    8.80400   0.00880    0.09995
富蘭克林華美中華基金                                             14.43000   14.71000  -0.28000   -1.90347
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.18000   21.35000  -0.17000   -0.79625
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.59000   20.73000  -0.14000   -0.67535
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    10.94000   11.12000  -0.18000   -1.61871
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.33000   10.49000  -0.16000   -1.52526
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.84550    7.90290  -0.05740   -0.72632
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.04920    9.12090  -0.07170   -0.78611
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.63300    9.70940  -0.07640   -0.78687
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.12000    9.18670  -0.06670   -0.72605
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.96670   10.99310  -0.02640   -0.24015
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.81580    8.83700  -0.02120   -0.23990
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.29630    9.31870  -0.02240   -0.24038
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.98890   12.99920  -0.01030   -0.07924
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.39040   10.39860  -0.00820   -0.07886
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.05250   10.07500  -0.02250   -0.22333
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.73120    7.74850  -0.01730   -0.22327
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.24290    9.26350  -0.02060   -0.22238
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.53320   10.54980  -0.01660   -0.15735
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.56680    7.57870  -0.01190   -0.15702
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.06290    9.07720  -0.01430   -0.15754
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.34960   10.37070  -0.02110   -0.20346
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.78040    7.79630  -0.01590   -0.20394
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.25240    8.26360  -0.01120   -0.13553
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.36440    9.38560  -0.02120   -0.22588
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.02120   10.04390  -0.02270   -0.22601
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.58270   12.59970  -0.01700   -0.13492
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.28000   10.55000  -0.27000   -2.55924
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.27000   10.52000  -0.25000   -2.37643
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.57000    8.50000   0.07000    0.82353
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.59000   10.50000   0.09000    0.85714
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.52000    9.59000  -0.07000   -0.72993
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.59000   10.66000  -0.07000   -0.65666
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.71000    8.75000  -0.04000   -0.45714
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.69000    9.73000  -0.04000   -0.41110
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.52000   10.56000  -0.04000   -0.37879
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.51000   10.55000  -0.04000   -0.37915
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.18000   11.22000  -0.04000   -0.35651
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.01200   13.10630  -0.09430   -0.71950
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.84000    9.95000  -0.11000   -1.10553
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.80000    9.89000  -0.09000   -0.91001
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.08000   10.23000  -0.15000   -1.46628
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.03000   10.16000  -0.13000   -1.27953
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.93000   10.09000  -0.16000   -1.58573
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.88000   10.02000  -0.14000   -1.39721
富蘭克林華美第一富基金                                           44.00000   44.09000  -0.09000   -0.20413
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29240   10.29220   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.62000    9.72000  -0.10000   -1.02881
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.91000   10.02000  -0.11000   -1.09780
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.57000    9.65000  -0.08000   -0.82902
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.86000    9.95000  -0.09000   -0.90452
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.45000   13.56000  -0.11000   -0.81121
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.39000   13.57000  -0.18000   -1.32646
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.11000   15.29000  -0.18000   -1.17724
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.78680    7.84850  -0.06170   -0.78614
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.20070   11.27140  -0.07070   -0.62725
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.81330    9.83570  -0.02240   -0.22774
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.02400   11.04920  -0.02520   -0.22807
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.08460    7.09780  -0.01320   -0.18597
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.35830    9.38270  -0.02440   -0.26005
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.29490   10.32170  -0.02680   -0.25965
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.65590   10.67580  -0.01990   -0.18640
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.97000   19.93000   0.04000    0.20070
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.55060   11.54960   0.00100    0.00866
復華人生目標基金                                                 41.44010   41.48580  -0.04570   -0.11016
復華大中華中小策略基金                                           10.54000   10.64000  -0.10000   -0.93985
復華中小精選基金                                                 82.92000   83.10000  -0.18000   -0.21661
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.88000    9.99000  -0.11000   -1.10110
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.17000    9.28000  -0.11000   -1.18534
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.50000   12.46000   0.04000    0.32103
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.54000   11.51000   0.03000    0.26064
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
復華六年到期新興市場債券基金                                     10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
復華台灣智能基金                                                 12.59000   12.64000  -0.05000   -0.39557
復華全方位基金                                                   34.00000   34.03000  -0.03000   -0.08816
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.22000   14.10000   0.12000    0.85106
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.71000   21.50000   0.21000    0.97674
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.30000   20.34000  -0.04000   -0.19666
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.80000   17.50000   0.30000    1.71429
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.63000   16.33000   0.30000    1.83711
復華全球原物料基金                                                9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.92000   13.87000   0.05000    0.36049
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45030   11.45460  -0.00430   -0.03754
復華全球債券基金                                                 13.50660   13.46530   0.04130    0.30671
復華全球債券組合基金                                             14.64000   14.64000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.32000   14.23000   0.09000    0.63247
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.11000   10.05000   0.06000    0.59701
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.01000   11.04000  -0.03000   -0.27174
復華有利貨幣市場基金                                             13.42420   13.42410   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                 14.17000   14.08000   0.09000    0.63920
復華亞太成長基金                                                 16.88000   17.03000  -0.15000   -0.88080
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.60000   10.46000   0.14000    1.33843
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.90000   10.74000   0.16000    1.48976
復華南非幣長期收益基金A                                          13.21000   13.32000  -0.11000   -0.82583
復華南非幣長期收益基金B                                           8.37000    8.44000  -0.07000   -0.82938
復華南非幣短期收益基金A                                          13.42000   13.44000  -0.02000   -0.14881
復華南非幣短期收益基金B                                           9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
復華美國新星基金-美元                                            13.11000   13.09000   0.02000    0.15279
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.88000   12.84000   0.04000    0.31153
復華恒生基金                                                     21.75000   22.06000  -0.31000   -1.40526
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.31000    8.19000   0.12000    1.46520
復華恒生單日正向二倍基金                                         35.50000   36.60000  -1.10000   -3.00546
復華神盾基金                                                     29.05970   29.05140   0.00830    0.02857
復華高成長基金                                                   73.84000   74.38000  -0.54000   -0.72600
復華高益策略組合基金                                             12.97000   12.97000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.38430   14.38410   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         19.14000   18.98000   0.16000    0.84299
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.15000   50.84000  -0.69000   -1.35720
復華復華基金                                                     23.21000   23.38000  -0.17000   -0.72712
復華華人世紀基金                                                 20.83000   20.88000  -0.05000   -0.23946
復華傳家二號基金                                                 32.41970   32.51430  -0.09460   -0.29095
復華傳家基金                                                     27.90510   27.96740  -0.06230   -0.22276
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.81000   14.82000  -0.01000   -0.06748
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.76000   11.80000  -0.04000   -0.33898
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.26000   14.30000  -0.04000   -0.27972
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.85000   18.70000   0.15000    0.80214
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.74000    9.79000  -0.05000   -0.51073
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.86000    5.89000  -0.03000   -0.50934
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.86000   12.92000  -0.06000   -0.46440
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.49000   13.53000  -0.04000   -0.29564
復華新興市場短期收益基金                                         10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
復華滬深300 A股基金                                              23.26000   23.77000  -0.51000   -2.14556
復華數位經濟基金                                                 67.10000   67.97000  -0.87000   -1.27998
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.79000   11.84000  -0.05000   -0.42230
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.82320    9.81260   0.01060    0.10802
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.66980    9.65600   0.01380    0.14292
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.97750    9.96690   0.01060    0.10635
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.79140    9.77750   0.01390    0.14216
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.77140    9.75820   0.01320    0.13527
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.00030    9.97250   0.02780    0.27877
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.77490    9.75410   0.02080    0.21324
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.00300    9.96740   0.03560    0.35716
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.77370    9.75290   0.02080    0.21327
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.00600    9.97040   0.03560    0.35706
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.30640    9.30030   0.00610    0.06559
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.98990    9.01790  -0.02800   -0.31049
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.71550    8.72510  -0.00960   -0.11003
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.43270   11.42530   0.00740    0.06477
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.05710   11.09150  -0.03440   -0.31015
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.84270   10.85470  -0.01200   -0.11055
景順主流基金                                                     19.06000   19.32000  -0.26000   -1.34576
景順台灣科技基金                                                 33.95000   34.50000  -0.55000   -1.59420
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.41000    9.43000  -0.02000   -0.21209
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.06000   11.09000  -0.03000   -0.27051
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.57000   10.60000  -0.03000   -0.28302
景順全球科技基金                                                 21.34000   21.43000  -0.09000   -0.41997
景順全球康健基金                                                 17.48000   17.62000  -0.14000   -0.79455
景順貨幣市場基金                                                 15.92430   15.92420   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     35.10000   35.61000  -0.51000   -1.43218
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.41000   15.49000  -0.08000   -0.51646
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.99000   14.05000  -0.06000   -0.42705
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.52000   10.61000  -0.09000   -0.84826
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.37000   10.44000  -0.07000   -0.67050
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.61000   10.71000  -0.10000   -0.93371
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.49000   10.56000  -0.07000   -0.66288
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.58000    9.53000   0.05000    0.52466
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.47000    9.41000   0.06000    0.63762
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.71000    9.67000   0.04000    0.41365
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.60000    9.54000   0.06000    0.62893
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.67890    8.67350   0.00540    0.06226
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.32190    8.32020   0.00170    0.02043
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.00500   10.99810   0.00690    0.06274
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.52700   10.52490   0.00210    0.01995
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.29000    8.36000  -0.07000   -0.83732
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.57000    8.64000  -0.07000   -0.81019
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.20000   12.28000  -0.08000   -0.65147
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.53320    9.52220   0.01100    0.11552
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.45740    9.42760   0.02980    0.31609
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.74690    9.73570   0.01120    0.11504
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.67100    9.64050   0.03050    0.31637
華南永昌永昌基金                                                 19.87000   19.97000  -0.10000   -0.50075
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.28820   14.28110   0.00710    0.04972
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.97000   10.04000  -0.07000   -0.69721
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             15.88000   16.03000  -0.15000   -0.93575
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.96000   12.01000  -0.05000   -0.41632
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.60000   11.64000  -0.04000   -0.34364
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.04000   14.10000  -0.06000   -0.42553
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.60000   13.64000  -0.04000   -0.29326
華南永昌物聯網精選基金                                           12.24000   12.34000  -0.10000   -0.81037
華南永昌策略報酬基金                                             10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18800   16.18780   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.77210   24.94090  -0.16880   -0.67680
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92580   11.92570   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.19270   10.19520  -0.00250   -0.02452
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.50730   10.53190  -0.02460   -0.23358
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.94930    9.95170  -0.00240   -0.02412
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.22330   10.24910  -0.02580   -0.25173
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.05260   10.05810  -0.00550   -0.05468
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.30090   10.32990  -0.02900   -0.28074
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.91020    9.91560  -0.00540   -0.05446
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.14900   10.17760  -0.02860   -0.28101
華頓中小型基金                                                   28.11000   28.12000  -0.01000   -0.03556
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.71880   12.84590  -0.12710   -0.98942
華頓台灣基金                                                     34.82000   34.94000  -0.12000   -0.34345
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50810   11.50800   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.89000   18.07000  -0.18000   -0.99613
華頓全球高收益債券基金A                                          13.32950   13.32710   0.00240    0.01801
華頓全球高收益債券基金B                                           8.39980    8.39830   0.00150    0.01786
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.99000    6.02000  -0.03000   -0.49834
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.94480    2.97320  -0.02840   -0.95520
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.75070   13.90790  -0.15720   -1.13029
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.45850    0.46470  -0.00620   -1.33419
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.81070   11.83170  -0.02100   -0.17749
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.75670   10.77280  -0.01610   -0.14945
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.96420   11.00320  -0.03900   -0.35444
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.97210   10.00750  -0.03540   -0.35373
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.50720   11.57130  -0.06410   -0.55396
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.54680   10.60840  -0.06160   -0.58067
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.21000   12.25000  -0.04000   -0.32653
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.98000   11.04000  -0.06000   -0.54348
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.11000   12.20000  -0.09000   -0.73770
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.43920    2.43280   0.00640    0.26307
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.98320    1.97600   0.00720    0.36437
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.13260   12.15020  -0.01760   -0.14485
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.97390    9.98840  -0.01450   -0.14517
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37920    0.37960  -0.00040   -0.10537
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32150    0.32210  -0.00060   -0.18628
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.52000    3.55000  -0.03000   -0.84507
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.42000   16.59000  -0.17000   -1.02471
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.55000    0.55000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               18.34000   18.45000  -0.11000   -0.59621
匯豐台灣精典基金                                                 24.55000   24.96000  -0.41000   -1.64263
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.04000   12.19000  -0.15000   -1.23052
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.18000    8.27000  -0.09000   -1.08827
匯豐安富基金                                                     25.57000   25.80000  -0.23000   -0.89147
匯豐成功基金                                                     39.49000   39.98000  -0.49000   -1.22561
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.16000   11.17000  -0.01000   -0.08953
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.16000    7.46000  -0.30000   -4.02145
匯豐金磚動力基金                                                 14.42000   14.53000  -0.11000   -0.75705
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97380   14.97370   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.11000    5.12000  -0.01000   -0.19531
匯豐新鑽動力基金                                                 11.20000   11.30000  -0.10000   -0.88496
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.46040    5.48740  -0.02700   -0.49204
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.98560    9.01280  -0.02720   -0.30179
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.73000   53.65000  -0.92000   -1.71482
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.73000   53.65000  -0.92000   -1.71482
匯豐龍騰電子基金                                                 38.96000   39.52000  -0.56000   -1.41700
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.24500   12.25760  -0.01260   -0.10279
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   22.54000   22.63000  -0.09000   -0.39770
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.78000   11.99000  -0.21000   -1.75146
新光中國成長基金(美元)                                           12.64000   12.92000  -0.28000   -2.16718
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.27000   12.52000  -0.25000   -1.99681
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.03790   10.01330   0.02460    0.24567
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.97010    9.98240  -0.01230   -0.12322
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            9.99050    9.98440   0.00610    0.06110
新光台灣富貴基金                                                 23.17000   23.47000  -0.30000   -1.27823
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.79000    8.80000  -0.01000   -0.11364
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.70000   11.87000  -0.17000   -1.43218
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.09000   11.24000  -0.15000   -1.33452
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.01950    9.96540   0.05410    0.54288
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.52540    9.46280   0.06260    0.66154
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.70770    9.65570   0.05200    0.53854
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.22040    9.15980   0.06060    0.66159
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.11000   10.19000  -0.08000   -0.78508
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.16000   10.20000  -0.04000   -0.39216
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42930   15.42920   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
新光亞洲精選基金-美金                                            24.59000   24.68000  -0.09000   -0.36467
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.25000   24.29000  -0.04000   -0.16468
新光兩岸優勢基金                                                 13.81000   14.04000  -0.23000   -1.63818
新光店頭基金                                                     27.81000   28.05000  -0.24000   -0.85561
新光南非幣保本基金                                               11.71000   11.70000   0.01000    0.08547
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.89000    8.86000   0.03000    0.33860
新光創新科技基金                                                 16.64000   16.84000  -0.20000   -1.18765
新光澳幣八年期保本基金                                           10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
新光澳幣十年期保本基金                                           10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
新光澳幣保本基金                                                 11.82000   11.81000   0.01000    0.08467
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.94840    9.96030  -0.01190   -0.11947
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.86840    9.88030  -0.01190   -0.12044
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.79360    9.79110   0.00250    0.02553
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.85930    9.85680   0.00250    0.02536
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.84400    9.84750  -0.00350   -0.03554
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.77560    9.77900  -0.00340   -0.03477
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.75840    9.76160  -0.00320   -0.03278
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.82730    9.83060  -0.00330   -0.03357
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.34000    7.44000  -0.10000   -1.34409
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.86970   36.65180   0.21790    0.59451
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.07540   37.48850   0.58690    1.56555
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.04280   38.69240   0.35040    0.90560
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.11190   11.11100   0.00090    0.00810
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.31860   10.34410  -0.02550   -0.24652
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.86690   14.10320  -0.23630   -1.67551
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      11.11420   11.35530  -0.24110   -2.12324
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.18000   11.40000  -0.22000   -1.92982
群益大印度基金-人民幣                                            12.92200   13.00790  -0.08590   -0.66037
群益大印度基金-美元                                              13.03140   13.17800  -0.14660   -1.11246
群益大印度基金-新臺幣                                            12.01000   12.13000  -0.12000   -0.98928
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               11.96070   12.15980  -0.19910   -1.63736
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.36810   12.63620  -0.26810   -2.12168
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.30000   11.52000  -0.22000   -1.90972
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.16640   11.35250  -0.18610   -1.63929
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.53700   10.76540  -0.22840   -2.12161
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.65000    9.84000  -0.19000   -1.93089
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.59780    9.75760  -0.15980   -1.63770
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.09320    9.29030  -0.19710   -2.12157
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.34000    9.53000  -0.19000   -1.99370
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.32530    9.48060  -0.15530   -1.63808
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.13080    9.32880  -0.19800   -2.12246
群益中小型股基金                                                 52.17000   52.17000   0.00000    0.00000
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.92790    9.95480  -0.02690   -0.27022
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.88330    9.95540  -0.07210   -0.72423
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.01340    9.06090  -0.04750   -0.52423
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.83460    8.85850  -0.02390   -0.26980
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.79460    8.85860  -0.06400   -0.72246
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.02120    8.06340  -0.04220   -0.52335
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.41680   11.42890  -0.01210   -0.10587
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.20800   11.22810  -0.02010   -0.17902
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.53170   10.56070  -0.02900   -0.27460
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.82620    9.98980  -0.16360   -1.63767
群益中國新機會基金N-美元                                          9.67530    9.88140  -0.20610   -2.08574
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.05000   10.25000  -0.20000   -1.95122
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.71460    8.85970  -0.14510   -1.63775
群益中國新機會基金-美元                                          10.34530   10.56570  -0.22040   -2.08600
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.60000    9.78000  -0.18000   -1.84049
群益平衡王基金                                                   19.34170   19.41270  -0.07100   -0.36574
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.08000    8.08000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.87000    5.87000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.07200   10.05570   0.01630    0.16210
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.30880   10.34300  -0.03420   -0.33066
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.14560    9.13080   0.01480    0.16209
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.36050    9.39160  -0.03110   -0.33115
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.63000    8.64000  -0.01000   -0.11574
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.97900    9.98270  -0.00370   -0.03706
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.80060    9.80690  -0.00630   -0.06424
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.47340    9.47690  -0.00350   -0.03693
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.38550    9.39150  -0.00600   -0.06389
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.03640   10.04020  -0.00380   -0.03785
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.10770   10.11430  -0.00660   -0.06525
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.64010    9.64370  -0.00360   -0.03733
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.02470   10.03120  -0.00650   -0.06480
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.11130   10.09370   0.01760    0.17437
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.42170    7.40870   0.01300    0.17547
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                    9.99500   10.01860  -0.02360   -0.23556
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.92580    9.95000  -0.02420   -0.24322
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                    9.98910   10.00370  -0.01460   -0.14595
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                    9.99490   10.01850  -0.02360   -0.23556
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.92580    9.95000  -0.02420   -0.24322
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                    9.98910   10.00370  -0.01460   -0.14595
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                   9.99500   10.01860  -0.02360   -0.23556
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.92580    9.95010  -0.02430   -0.24422
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                   9.98910   10.00370  -0.01460   -0.14595
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                   9.99500   10.01860  -0.02360   -0.23556
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.92580    9.95010  -0.02430   -0.24422
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                   9.98910   10.00370  -0.01460   -0.14595
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.28000   10.35000  -0.07000   -0.67633
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.86700   14.98190  -0.11490   -0.76693
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.26000   14.35000  -0.09000   -0.62718
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.63000   10.69000  -0.06000   -0.56127
群益印度中小基金N-美元                                            9.90560   10.01520  -0.10960   -1.09434
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.10000    9.18000  -0.08000   -0.87146
群益印度中小基金-人民幣                                          14.89760   14.99390  -0.09630   -0.64226
群益印度中小基金-美元                                            14.16760   14.32440  -0.15680   -1.09464
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.93000   16.07000  -0.14000   -0.87119
群益多利策略組合基金                                             11.50000   11.52000  -0.02000   -0.17361
群益多重收益組合基金                                             13.57000   13.58000  -0.01000   -0.07364
群益多重資產組合基金                                             15.51000   15.59000  -0.08000   -0.51315
群益安家基金                                                     27.48590   27.32490   0.16100    0.58921
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06790   16.06780   0.00010    0.00062
群益那斯達克生技基金                                             21.37000   21.44000  -0.07000   -0.32649
群益亞太中小基金                                                 13.86000   13.95000  -0.09000   -0.64516
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.54000   17.62000  -0.08000   -0.45403
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.66040    9.60260   0.05780    0.60192
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.50130    7.45640   0.04490    0.60217
群益店頭市場基金                                                114.91000  115.51000  -0.60000   -0.51944
群益東方盛世基金                                                  9.41000    9.45000  -0.04000   -0.42328
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.15510   11.21830  -0.06320   -0.56337
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.67930   10.74640  -0.06710   -0.62440
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.05100   10.10820  -0.05720   -0.56588
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.93710    9.99340  -0.05630   -0.56337
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.51660    9.57630  -0.05970   -0.62341
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.95450    9.00550  -0.05100   -0.56632
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.01990   10.08290  -0.06300   -0.62482
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.72430    9.77930  -0.05500   -0.56241
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.68570    9.74650  -0.06080   -0.62381
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.00360   10.06050  -0.05690   -0.56558
群益長安基金                                                     31.13000   31.32000  -0.19000   -0.60664
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.51330   14.64000  -0.12670   -0.86544
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.62000   13.72000  -0.10000   -0.72886
群益真善美基金                                                   18.00870   18.05980  -0.05110   -0.28295
群益馬拉松基金                                                  135.94000  137.68000  -1.74000   -1.26380
群益深証中小板基金                                               14.94000   15.31000  -0.37000   -2.41672
群益創新科技基金                                                 36.77000   36.88000  -0.11000   -0.29826
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.13240   10.23470  -0.10230   -0.99954
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.99920   10.14630  -0.14710   -1.44979
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.12000   10.25000  -0.13000   -1.26829
群益華夏盛世基金-人民幣                                          11.03410   11.14560  -0.11150   -1.00039
群益華夏盛世基金-美元                                            11.02550   11.18780  -0.16230   -1.45069
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.68000   17.90000  -0.22000   -1.22905
群益奧斯卡基金                                                   30.93000   31.03000  -0.10000   -0.32227
群益新興金鑽基金-美元                                            13.21860   13.34100  -0.12240   -0.91747
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.82000    9.89000  -0.07000   -0.70779
群益葛萊美基金                                                   26.89000   26.92000  -0.03000   -0.11144
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.00000   18.91000   0.09000    0.47594
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.54000    8.42000   0.12000    1.42518
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.86000   13.23000  -0.37000   -2.79667
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.64950   11.67330  -0.02380   -0.20388
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.37650   11.41390  -0.03740   -0.32767
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.32000   10.35000  -0.03000   -0.28986
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.26930   11.29760  -0.02830   -0.25050
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.68460    8.70230  -0.01770   -0.20339
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.32470    9.35540  -0.03070   -0.32815
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.47000    8.48000  -0.01000   -0.11792
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.92450    8.94700  -0.02250   -0.25148
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.63000    9.67000  -0.04000   -0.41365
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     31.00000   31.17000  -0.17000   -0.54540
德信中國精選成長基金                                             12.42000   12.47000  -0.05000   -0.40096
德信台灣主流中小基金                                             20.81000   20.92000  -0.11000   -0.52581
德信新興股票組合基金                                             11.51000   11.54000  -0.03000   -0.25997
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92160   11.92150   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.75690   10.71200   0.04490    0.41916
德信數位時代基金                                                 28.33000   28.46000  -0.13000   -0.45678
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64910   11.64900   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.69000   16.87000  -0.18000   -1.06698
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.03000   19.23000  -0.20000   -1.04004
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.29000    7.32000  -0.03000   -0.40984
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.25000   10.30000  -0.05000   -0.48544
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.96000    9.92070   0.03930    0.39614
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.04830   13.99290   0.05540    0.39592
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.16660    8.17100  -0.00440   -0.05385
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.25060   11.25420  -0.00360   -0.03199
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.39740   11.40110  -0.00370   -0.03245
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.87250   12.87620  -0.00370   -0.02874
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   17.90000   18.18000  -0.28000   -1.54015
摩根中小基金                                                     25.98000   26.44000  -0.46000   -1.73979
摩根中國A股基金                                                  15.22000   15.37000  -0.15000   -0.97593
摩根中國A股基金(美元)                                            12.30000   12.44000  -0.14000   -1.12540
摩根中國亮點基金                                                 14.51000   14.68000  -0.17000   -1.15804
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.83140   11.86760  -0.03620   -0.30503
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.78050   12.80400  -0.02350   -0.18354
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.19090   10.23500  -0.04410   -0.43087
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.14170   13.18170  -0.04000   -0.30345
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.65450   14.68130  -0.02680   -0.18255
摩根台灣金磚基金                                                 21.38000   21.79000  -0.41000   -1.88160
摩根台灣增長基金                                                 51.83000   52.70000  -0.87000   -1.65085
摩根平衡基金                                                     28.01000   28.32000  -0.31000   -1.09463
摩根全球α基金                                                   18.72000   18.93000  -0.21000   -1.10935
摩根全球平衡基金                                                 15.12950   15.20830  -0.07880   -0.51814
摩根全球發現基金                                                 12.19000   12.39000  -0.20000   -1.61421
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.72350    9.75950  -0.03600   -0.36887
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.57240   10.60720  -0.03480   -0.32808
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.10330   10.14310  -0.03980   -0.39238
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.27160   11.31360  -0.04200   -0.37123
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.88950    9.92840  -0.03890   -0.39181
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.88390   10.90840  -0.02450   -0.22460
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.78150   13.81260  -0.03110   -0.22516
摩根亞洲基金                                                     58.31000   58.74000  -0.43000   -0.73204
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.71390    8.72090  -0.00700   -0.08027
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.08070   10.08900  -0.00830   -0.08227
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.02110    9.03390  -0.01280   -0.14169
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.45010   12.46250  -0.01240   -0.09950
摩根東方內需機會基金                                             18.47000   18.60000  -0.13000   -0.69892
摩根東方科技基金                                                 37.12000   37.14000  -0.02000   -0.05385
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.12000   10.16000  -0.04000   -0.39370
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.53000   10.58000  -0.05000   -0.47259
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.14000   10.20000  -0.06000   -0.58824
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.75000   11.79000  -0.04000   -0.33927
摩根金龍收成基金                                                 23.44000   23.70000  -0.26000   -1.09705
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06710   15.06700   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 15.07000   15.03000   0.04000    0.26613
摩根新金磚五國基金                                               11.41000   11.55000  -0.14000   -1.21212
摩根新絲路基金                                                   10.42000   10.50000  -0.08000   -0.76190
摩根新興35基金                                                   13.63000   13.76000  -0.13000   -0.94477
摩根新興日本基金                                                 25.25000   25.17000   0.08000    0.31784
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.64590    7.64660  -0.00070   -0.00915
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.88740    9.84670   0.04070    0.41334
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.71160    9.72080  -0.00920   -0.09464
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.79060   10.80760  -0.01700   -0.15730
摩根新興科技基金                                                 61.11000   62.38000  -1.27000   -2.03591
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.35580    8.33270   0.02310    0.27722
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.49390   10.46490   0.02900    0.27712
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.71270    8.76200  -0.04930   -0.56266
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.51010    9.55890  -0.04880   -0.51052
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.10320    9.16450  -0.06130   -0.66889
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.89110    9.94700  -0.05590   -0.56198
摩根龍揚基金                                                     35.05000   35.44000  -0.39000   -1.10045
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.86000    9.99000  -0.13000   -1.30130
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.72000   10.86000  -0.14000   -1.28913
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.61000   10.76000  -0.15000   -1.39405
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.74000   10.88000  -0.14000   -1.28676
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.30580    9.34560  -0.03980   -0.42587
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.16040   11.20810  -0.04770   -0.42559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   27.26000   27.54000  -0.28000   -1.01670
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.44410   10.56520  -0.12110   -1.14622
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.21600   10.31960  -0.10360   -1.00391
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.85700    9.91240  -0.05540   -0.55890
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.73280    9.77350  -0.04070   -0.41643
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.68590    9.74030  -0.05440   -0.55850
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.56370    9.60360  -0.03990   -0.41547
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.44840   11.50480  -0.05640   -0.49023
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.25470   11.31350  -0.05880   -0.51973
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.16190   10.20410  -0.04220   -0.41356
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.94110   10.99500  -0.05390   -0.49022
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.73950   10.79560  -0.05610   -0.51966
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.69940    9.73970  -0.04030   -0.41377
聯邦金鑽平衡基金                                                 25.47810   25.62220  -0.14410   -0.56240
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15020   13.15010   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 13.80000   13.95000  -0.15000   -1.07527
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.86670   15.87250  -0.00580   -0.03654
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.75070   12.78530  -0.03460   -0.27062
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.62640   12.67130  -0.04490   -0.35434
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.15160   12.19470  -0.04310   -0.35343
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.76900   11.73580   0.03320    0.28290
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.01180   10.97070   0.04110    0.37463
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.63430   10.60440   0.02990    0.28196
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.67090    8.63860   0.03230    0.37390
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.31000   37.83000  -0.52000   -1.37457
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.43000   15.48000  -0.05000   -0.32300
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.79000   12.83000  -0.04000   -0.31177
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.45000   13.50000  -0.05000   -0.37037
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.62000   12.66000  -0.04000   -0.31596
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.04000    8.05000  -0.01000   -0.12422
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.30000   12.33000  -0.03000   -0.24331
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.67000   11.75000  -0.08000   -0.68085
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.91000    9.98000  -0.07000   -0.70140
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.98000   12.21000  -0.23000   -1.88370
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.70000   15.89000  -0.19000   -1.19572
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.61000   15.80000  -0.19000   -1.20253
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.20000   10.40000  -0.20000   -1.92308
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.42000   20.58000  -0.16000   -0.77745
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.60000   18.74000  -0.14000   -0.74707
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.68000   12.76000  -0.08000   -0.62696
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.71000   15.83000  -0.12000   -0.75805
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.43000   16.56000  -0.13000   -0.78502
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.48000   15.59000  -0.11000   -0.70558
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.16000   10.23000  -0.07000   -0.68426
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.69000   15.81000  -0.12000   -0.75901
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.22000   14.33000  -0.11000   -0.76762
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.20000   14.31000  -0.11000   -0.76869
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.54000    9.60000  -0.06000   -0.62500
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.90000   15.01000  -0.11000   -0.73284
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.33000   18.33000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.23000   17.23000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.63000   13.62000   0.01000    0.07342
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.39000   14.39000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.47000   13.47000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.31000    8.31000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.43000   13.43000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.61000   14.66000  -0.05000   -0.34106
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.57000   14.61000  -0.04000   -0.27379
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
聯博貨幣市場基金                                                 14.98660   14.98650   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.42090   10.43290  -0.01200   -0.11502
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.00040   14.02700  -0.02660   -0.18963
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.66870    7.67750  -0.00880   -0.11462
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.76000   24.95000  -0.19000   -0.76152
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.29000   13.38000  -0.09000   -0.67265
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.55000   14.65000  -0.10000   -0.68259
瀚亞巴西基金                                                      4.60000    4.59000   0.01000    0.21786
瀚亞外銷基金                                                     46.00000   46.52000  -0.52000   -1.11780
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.59000   10.64000  -0.05000   -0.46992
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   10.98000   11.08000  -0.10000   -0.90253
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.21000   10.29000  -0.08000   -0.77745
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.46000    9.51000  -0.05000   -0.52576
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.85000    9.95000  -0.10000   -1.00503
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.19000    9.26000  -0.07000   -0.75594
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.25000    9.30000  -0.05000   -0.53763
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.58000    9.68000  -0.10000   -1.03306
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.60000    9.68000  -0.08000   -0.82645
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.42860   10.47090  -0.04230   -0.40398
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.25200   10.27460  -0.02260   -0.21996
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.11130   12.13220  -0.02090   -0.17227
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.04640   10.05640  -0.01000   -0.09944
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.55000    7.58060  -0.03060   -0.40366
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.07610    8.09400  -0.01790   -0.22115
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.11710    8.13110  -0.01400   -0.17218
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.22160    7.22700  -0.00540   -0.07472
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.92420    8.93960  -0.01540   -0.17227
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.28550    9.32320  -0.03770   -0.40437
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.44070    9.46150  -0.02080   -0.21984
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.30200    9.31810  -0.01610   -0.17278
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.58000   10.66000  -0.08000   -0.75047
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.06000   11.19000  -0.13000   -1.16175
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.43000   10.54000  -0.11000   -1.04364
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.91000    9.99000  -0.08000   -0.80080
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.45000   10.58000  -0.13000   -1.22873
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.90000   10.00000  -0.10000   -1.00000
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.30000   13.39000  -0.09000   -0.67214
瀚亞印度基金-美元                                                13.47000   13.60000  -0.13000   -0.95588
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.06000   29.29000  -0.23000   -0.78525
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.75000   11.82000  -0.07000   -0.59222
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.53000   15.63000  -0.10000   -0.63980
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.52000    9.58000  -0.06000   -0.62630
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.84000    9.93000  -0.09000   -0.90634
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.59000    9.65000  -0.06000   -0.62176
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.72000   11.81000  -0.09000   -0.76207
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.74850   11.74600   0.00250    0.02128
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.87770   12.89700  -0.01930   -0.14965
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.20540   11.21880  -0.01340   -0.11944
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.79180   10.79350  -0.00170   -0.01575
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.83830   11.76210   0.07620    0.64784
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.25210    9.25000   0.00210    0.02270
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.71020    9.72470  -0.01450   -0.14910
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.45260    9.46380  -0.01120   -0.11835
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.09510    9.09650  -0.00140   -0.01539
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.42820    9.36760   0.06060    0.64691
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.21230   14.28610  -0.07380   -0.51659
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.49100   10.54880  -0.05780   -0.54793
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.75290   10.82350  -0.07060   -0.65228
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.51630   12.58130  -0.06500   -0.51664
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.07000   11.12000  -0.05000   -0.44964
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.72000   22.05000  -0.33000   -1.49660
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54830   13.54820   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               25.76000   25.81000  -0.05000   -0.19372
瀚亞高科技基金                                                   65.08000   65.50000  -0.42000   -0.64122
瀚亞理財通基金                                                   27.19000   27.31000  -0.12000   -0.43940
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.48000    9.53000  -0.05000   -0.52466
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.93000    8.96000  -0.03000   -0.33482
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.12000    9.18000  -0.06000   -0.65359
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.10000    9.14000  -0.04000   -0.43764
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.87000    8.90000  -0.03000   -0.33708
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.16000    9.22000  -0.06000   -0.65076
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.11000    9.15000  -0.04000   -0.43716
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.40000    9.46000  -0.06000   -0.63425
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.38000    9.42000  -0.04000   -0.42463
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.83000    8.86000  -0.03000   -0.33860
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.02000    9.07000  -0.05000   -0.55127
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.00000    9.04000  -0.04000   -0.44248
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.82000    8.85000  -0.03000   -0.33898
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.14000    9.19000  -0.05000   -0.54407
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.09000    9.12000  -0.03000   -0.32895
瀚亞菁華基金                                                     25.00000   25.19000  -0.19000   -0.75427
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.12380   13.20110  -0.07730   -0.58556
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.42480    9.48030  -0.05550   -0.58542
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.47310   10.50560  -0.03250   -0.30936
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.01270    9.93120   0.08150    0.82065
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.77460   10.82170  -0.04710   -0.43524
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.90250    9.92630  -0.02380   -0.23977
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.06240   10.04570   0.01670    0.16624
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.49800    8.52440  -0.02640   -0.30970
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.82910    7.76540   0.06370    0.82031
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.35910    9.40000  -0.04090   -0.43511
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.48470    8.50510  -0.02040   -0.23986
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.10340    8.09000   0.01340    0.16564
瀚亞電通網基金                                                   16.91000   17.01000  -0.10000   -0.58789
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.60840   13.61100  -0.00260   -0.01910
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.12580   10.12010   0.00570    0.05632
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.06630   10.07570  -0.00940   -0.09329
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.52060   11.52280  -0.00220   -0.01909
瀚亞歐洲基金                                                     11.57000   11.90000  -0.33000   -2.77311
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